First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Omaha Awards; CABARET Leads Best Musical!

The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Omaha Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Omaha Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Becca LuAnn
- SOMETHING ROTTEN!
- Lofte Community Theatre
14%
Debbie Massey-Schneweis
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
12%
Grant Newcombe and Matthew Mason Baker
- NEWSIES
- Post Playhouse
10%
Courtney Ring
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Pinewood Performing Arts
8%
Ted Blessing
- COME FROM AWAY
- Lincoln Community Playhouse
7%
Amanda Smith
- SEUSSICAL
- Nebraska Communities Playhouse
7%
Julie Stanfill
- CURTAINS
- Chanticleer theater
5%
Marissa Saure
- THE ADDAMS FAMILY
- Community Players
5%
Mary Dickson and Anika Roddy
- LEGALLY BLONDE
- Papillion Area Community Theatre
5%
Amanda Smith
- OKLAHOMA!
- Nebraska Communities Playhouse
5%
Isabelle Bertrand
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Nebraska Communities Playhouse
5%
Theodore Blessing
- FIDDLER ON THE ROOF
- Lincoln Community Playhouse
4%
Melanie Epps
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Omaha Community Playhouse
4%
Julian Adair
- ANYTHING GOES
- University Nebraska at Omaha Theatre Department
4%
Jennifer Schultz
- WAITRESS
- Lincoln Community Playhouse
3%
Kaia Anderson
- NEXT TO NORMAL
- Nebraska Communities Playhouse
1%
Olivia Cano
- RIDE THE CYCLONE
- Snap! Productions
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Leah Skorupa Mezger
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
16%
Kathryn Cover
- SOMETHING ROTTEN!
- Lofte theater
11%
Jenn Scheschko Wood
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Pinewood Performing Arts
10%
Tylie Tingelhoff
- PIRATED! THE NEW GILBERT AND SULLIVAN MUSICAL
- Nebraska Communities Playhouse
9%
Breanna Pierce
- URINETOWN
- Nebraska Repertory Theatre
7%
Maralee Maldavs
- FIDDLER ON THE ROOF
- Lincoln Community Playhouse
7%
Soren Hargrove
- IRVING BERLIN'S WHITE CHRISTMAS
- Nebraska Communities Playhouse
7%
Maralee Maldavs
- CINDERELLA
- Lincoln Community Playhouse
6%
Mary Dickson
- LEGALLY BLONDE
- Papillion Area Community Theatre
6%
M.C Sothan
- MISS BENNET: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- Community Players
5%
Maralee Maldavs
- RODGERS & HAMMERSTEIN’S CINDERELLA
- Lincoln Community Playhouse
5%
Stacey Herrison
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Omaha Community Playhouse
5%
Kat Cover
- A DICKENS CHRISTMAS CAROL
- Lofte Community Theatre
3%
Lindsay Armstrong
- VERONICA'S ROOM
- Community Players
3%
Lora Kaup
- TWELFTH NIGHT
- Creighton university Theatre
2%Best Direction Of A Musical
Gina Boe
- WALNUT RIDGE
- Nebraska Communities Playhouse
15%
Kevin Colbert
- SOMETHING ROTTEN!
- Lofte Community Theatre
13%
Todd Uhrmacher
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
13%
Theodore Blessing
- COME FROM AWAY
- Lincoln Community Playhouse
8%
Marikita Saure
- NEXT TO NORMAL
- Nebraska Communities Playhouse
7%
JD Madsen
- PIRATED! THE NEW GILBERT AND SULLIVAN MUSICAL?
- Nebraska communities playhouse
6%
Susie Baer Collins
- TITANIC
- Omaha Community Playhouse
5%
Mary Dickson
- LEGALLY BLONDE
- Papillion Area Community Theatre
5%
JD Madsen
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Pinewood Performing Arts
4%
Mackenzie Zielke
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Omaha Community Playhouse
3%
Todd Uhrmacher
- CURTAINS
- Chanticleer Theater
3%
Susan Twiehaus
- SEUSSICAL
- Nebraska Communities Playhouse
3%
Anne Marie Pollard
- URINETOWN
- Nebraska Repertory Theatre
3%
Christine Cottam
- CINDERELLA
- Lincoln Community Playhouse
3%
Jane Schiermeyer-Hansen
- WAITRESS
- Lincoln Community Playhouse
3%
Daena Schweiger
- LIZZY
- Shelterbelt Theatre
3%
Joey Hartshorn
- RIDE THE CYCLONE
- Snap! Productions
2%
Theodore Blessing/Morrie Enders
- FIDDLER ON THE ROOF
- Lincoln Community Playhouse
2%
Stuart Richey
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Nebraska Communities Playhouse
1%Best Direction Of A Play
Mackenzie Zielke
- THE GIRL ON THE TRAIN
- Bellevue Little Theatre
13%
Jamie Bullins
- THE CHINA SHOP
- Lincoln Community Playhouse
12%
D. Laureen Pickle
- IT’S A WONDERFUL LIFE
- Bellevue Little Theatre
10%
Tyler J. Rinne
- THE ODD COUPLE
- Community Players
9%
Kevin Colbert
- LAST MASS AT ST. CASIMIRS
- Lofte Community Theatre
8%
Kevin Colbert
- DICKENS CHRISTMAS CAROL
- Lofte Community Theatre
8%
Amy Lane
- STUCK WITH LEMONS
- Shelterbelt Theatre
8%
Amy Lane
- BURIED PHOENIX
- Shelterbelt Theatre
7%
Timothy Scholl
- EMINENT DOMAIN
- Angels Theatre Company
7%
Mason Gustafson
- VERONICA'S ROOM
- Community Players
6%
Dustin Witte
- GOD OF CARNAGE
- Omniarts Nebraska
5%
Jillian Carter
- UTILITIES INCLUDED
- Omniarts Nebraska
4%
Samantha Odens
- BILLBOARD
- Theatrix
2%Best Ensemble SOMETHING ROTTEN!
- Lofte Community Theatre
14%THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
10%COME FROM AWAY
- Lincoln Community Playhouse
9%LEGALLY BLONDE
- Papillion Area Community Theatre
6%MISS BENNET: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- Community Players
5%NEXT TO NORMAL
- Nebraska Communities Playhouse
5%WAITRESS
- Lincoln Community Playhouse
5%THE WIZARD OF OZ
- Nebraska Communities Playhouse
5%PIRATED! THE NEW GILBERT AND SULLIVAN MUSICAL?
- Nebraska Communities Playhouse
5%TITANIC
- Omaha Community Playhouse
5%CINDERELLA
- Lincoln Community Playhouse
4%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Pinewood Performing Arts
3%URINETOWN
- Nebraska Repertory Theatre
3%ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
3%OKLAHOMA!
- Nebraska Communities Playhouse
3%FIDDLER ON THE ROOF
- Lincoln Community Playhouse
3%JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Omaha Community Playhouse
2%MORIARTY
- Bellevue Little Theatre
2%EMINENT DOMAIN
- Angels Theatre Company
2%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- The Nebraska Communities Playhouse
1%STUCK WITH LEMONS
- Shelterbelt Theatre
1%GOD OF CARNAGE
- Omniarts Nebraska
1%BURIED PHOENIX
- Shelterbelt Theatre
1%THE CHINA SHOP
- Lincoln Community Playhouse
0%UTILITIES INCLUDED
- Omniarts Nebraska
0%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Cassi Crain
- COME FROM AWAY
- Lincoln Community Playhouse
14%
Aaron Spracklin
- SOMETHING ROTTEN!
- Lofte Community Theatre
11%
Corby Stolcpart
- NEXT TO NORMAL
- Nebraska Communities Playhouse
10%
Joey Lawrence
- ROCKY HORROW SHOW
- Bellevue Little Theatre
9%
Aaron Spracklin
- OUR TOWN
- Lofte Community Theatre
9%
Lilli Rowan
- PIRATED! THE NEW GILBERT AND SULLIVAN MUSICAL
- Nebraska Communities Playhouse
8%
Joey Lorincz
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
8%
Alan Highe
- NEWSIES
- Post Playhouse
6%
Andrew Vance
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Omaha Community Playhouse
6%
Alan Highe
- GUYS & DOLLS
- Post Playhouse
4%
Obadiah Harvey
- THE CHINA SHOP
- Lincoln Community Playhouse
4%
Cassi Crain
- CINDERELLA
- Lincoln Community Playhouse
4%
Chelsea Greenway
- TWELFTH NIGHT
- Creighton University Theatre
3%
Dan Stratman
- EMINENT DOMAIN
- Angels Theatre Company
3%
Alan Highe
- NUNSENSE JAMBOREE
- Post Playhouse
2%Best Music Direction & Orchestra Performance
Laureen Pickle
- ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
15%
Benjiman Pettiford
- SOMETHING ROTTEN!
- Lofte Community Theatre
14%
Justin Eisenbeis
- WALNUT RIDGE
- Nebraska Communities Playhouse
14%
Kaleb Wilkening
- COME FROM AWAY
- Lincoln Community Playhouse
11%
Boston Reid
- LEGALLY BLONDE
- Papillion Area Community Theatre
9%
Justin Eisenbeis
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Pinewood Performing Arts
7%
Kristen Works
- WAITRESS
- Lincoln Community Playhouse
5%
Amanda Stemen
- NEXT TO NORMAL
- Nebraska Communities Playhouse
5%
Boston Reid
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Omaha Community Playhouse
5%
Suna Gunther
- URINETOWN
- Nebraska Repertory Theatre
4%
Kaleb Wilkening
- FIDDLER ON THE ROOF
- Lincoln Community Playhouse
3%
Bryson Cole
- CINDERELLA
- Lincoln Community Playhouse
2%
Dr. Garrett Hope
- OKLAHOMA!
- Nebraska Communities Playhouse
2%
Cecilia Jensen
- SPRING AWAKENING
- Creighton University Theatre
2%
Michael Trutna
- IRVING BERLIN'S WHITE CHRISTMAS
- Community Players
2%Best Musical WALNUT RIDGE
- Nebraska Communities Playhouse
16%SOMETHING ROTTEN!
- Lofte Community Theatre
12%THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
9%COME FROM AWAY
- Lincoln Community Playhouse
9%NEWSIES
- Post Playhouse
6%PIRATED
- Nebraska Communities Playhouse
5%WAITRESS
- Lincoln Community Playhouse
5%LEGALLY BLONDE
- Papillion Area Community Theatre
5%SHREK
- Elkhorn Community Theater
4%TITANIC
- Omaha Community Playhouse
4%FIDDLER ON THE ROOF
- Lincoln Community Playhouse
4%ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
3%GUYS & DOLLS
- Post Playhouse
3%THE WIZARD OF OZ
- Nebraska Communities Playhouse
3%NEXT TO NORMAL
- Nebraska Communities Playhouse
2%URINETOWN
- Nebraska Repertory Theatre
2%JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Omaha Community Playhouse
2%RIDE THE CYCLONE
- Snap! Productions
2%CINDERELLA
- Lincoln Community Theatre
1%LIZZY
- Shelterbelt Theatre
1%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- The Nebraska Communities Theatre
1%Best New Play Or Musical WALNUT RIDGE
- Nebraska Communities Playhouse
37%IT’S A WONDERFUL LIFE
- Bellevue Little Theatre
24%THE CHINA SHOP
- Lincoln Community Playhouse
12%STUCK WITH LEMONS
- Shelterbelt Theatre
8%EMINENT DOMAIN
- Angels Theatre Company
7%GHOST BROTHERS OF DARKLAND COUNTY
- Benson Theater
5%BURIED PHOENIX
- Shelterbelt Theatre
4%UTILITIES INCLUDED
- Omniarts Nebraska
3%Best Performer In A Musical
Ila Havelka
- WALNUT RIDGE
- Nebraska Communities Playhouse
15%
Donovan Carr
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
9%
Ben VandeVere
- SOMETHING ROTTEN!
- Lofte Community Theatre
9%
Claire Wilkinson
- WAITRESS
- Lincoln Community Playhouse
5%
Kiley Meleán
- LEGALLY BLONDE
- Papillion Area Community Theatre
5%
Aaron Robinson
- FIDDLER ON THE ROOF
- Lincoln Community Playhouse
5%
Alex Wooten
- WALNUT RIDGE
- Nebraska Communities Playhouse
5%
Cassie Vitale
- NEWSIES
- Post Playhouse
5%
Elena Poole
- PIRATED
- Nebraska Communities Playhouse
4%
Hunter Sieckmeyer
- SHREK
- Elkhorn Community Theater
4%
Julie Enersen
- COME FROM AWAY
- Lincoln Community Playhouse
4%
Regan Rees
- GUYS & DOLLS
- Post Playhouse
3%
Elizabeth Lipford
- WAITRESS
- Lincoln Community Playhouse
2%
Drew Firkins
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
2%
Troy Allen
- TITANIC
- Omaha Community Playhouse
2%
Greta Hegarty
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
2%
Laura Lynn Horst
- NEXT TO NORMAL
- Nebraska Communities Playhouse
2%
Brianna Stai
- URINETOWN
- Nebraska Repertory Theatre
2%
Carli Tomac- Magenta
- ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
1%
Wade Mumford
- PIRATED
- Nebraska Communities Playhouse
1%
Sky Lindquist
- WAITRESS
- Lincoln Community Playhouse
1%
Thomas Stoysich
- CURTAINS
- Chanticleer Theater
1%
Ben VandeVere
- CINDERELLA
- Lincoln Community Playhouse
1%
Elijah Shane
- NEXT TO NORMAL
- Nebraska Communities Playhouse
1%
Eric Christopher Barnum
- NEWSIES
- Post Playhouse
1%Best Performer In A Play
Wyatt Baker
- OUR TOWN
- Lofte Community Theatre
14%
Fred Vogel
- IT’S A WONDERFUL LIFE
- Bellevue Little Theatre
13%
Noah Mason
- CHRISTMAS AT PEMBERLY
- Beatrice Community Players
8%
Jenny Bade Sutphin
- CHRISTMAS AT PEMBERLY
- Beatrice Community Players
7%
Victoria Lininger
- THE CHINA SHOP
- Lincoln Community Playhouse
5%
Bill Bossman
- A DICKENS CHRISTMAS CAROL
- Lofte Community Theatre
5%
Analisa Swerczek
- STUCK WITH LEMONS
- Shelterbelt Theatre
5%
Cork Ramer
- STUCK WITH LEMONS
- Shelterbelt Theatre
5%
Chris Berger
- THE CHINA SHOP
- Lincoln Community Playhouse
5%
AJ Adhiambo
- BURIED PHOENIX
- Shelterbelt Theatre
4%
Brendan Dodds
- ROMEO & JULIET
- Nebraska Repertory Theatre
4%
Richard Nielsen
- EMINENT DOMAIN
- Angels Theatre Company
3%
Amanda Charles
- LAST MASS AT ST. CASIMIRS
- Lofte Community Theatre
3%
Sam Landretti
- ROMEO & JULIET
- Nebraska Repertory Theatre
3%
Chris Latta
- MORIARTY
- Bellevue Little Theatre
3%
Haana Tatby
- OUR TOWN
- Lofte Community Theatre
3%
Lane Gibson
- UTILITIES INCLUDED
- Omniarts Nebraska
2%
Jackson Wells
- ROMEO & JULIET
- Nebraska Repertory Theatre
2%
Luka Benjamin
- ROMEO & JULIET
- Nebraska Repertory Theatre
2%
Mairi Johnson
- IT’S A WONDERFUL LIFE
- Bellevue Little Theatre
2%Best Play IT’S A WONDERFUL LIFE
- Bellevue Little Theatre
11%A DICKENS CHRISTMAS CAROL
- Lofte Community Theatre
11%OUR TOWN
- Lofte Community Theatre
10%THE GIRL ON THE TRAIN
- Bellevue Little Theatre
10%THE CHINA SHOP
- Lincoln Community Playhouse
8%MISS BENNET: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- Community Players
8%HOLLYWOOD, NEBRASKA
- Lofte Community Theatre
6%ROMEO & JULIET
- Nebraska Repertory Theatre
6%BURIED PHOENIX
- Shelterbelt Theatre
5%EMINENT DOMAIN
- Angels Theatre Company
5%VERONICA'S ROOM
- Community Players
4%MORIARTY
- Bellevue Little Theatre
4%POTUS
- Nebraska Repertory Theatre
4%STUCK WITH LEMONS
- Shelterbelt Theatre
3%LAST MASS AT ST. CASIMIRS
- Lofte Community Theatre
3%UTILITIES INCLUDED
- Omniarts Nebraska
2%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Joey Lorincz
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
16%
JD Madsen
- PIRATED! THE NEW GILBERT AND SULLIVAN MUSICAL?
- Nebraska Communities Playhouse
12%
Jeff Maldavs
- COME FROM AWAY
- Lincoln community Playhouse
11%
Marikita Saure
- NEXT TO NORMAL
- Nebraska Communities Playhouse
11%
Douglas Clarke
- FIDDLER ON THE ROOF
- Lincoln Community Playhouse
10%
Matthew Hamel
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Omaha Community Playhouse
8%
JD Madsen
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Pinewood Performing Arts
7%
Steven Kendall
- CINDERELLA
- Lincoln Community Playhouse
6%
Tim Combs
- BURIED PHOENIX
- Shelterbelt Theatre
4%
Dustin Witte
- UTILITIES INCLUDED
- Omniarts Nebraska
4%
Jamie Bullins
- EMINENT DOMAIN
- Angels Theatre Company
4%
Jamie Bullins
- THE CHINA SHOP
- Lincoln Community Playhouse
4%
Tim Combs
- STUCK WITH LEMONS
- Shelterbelt Theatre
4%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Fernando Dominguez
- COME FROM AWAY
- Lincoln Community Playhouse
21%
Joe Mokrycki
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
19%
Nick Haussler
- SOMETHING ROTTEN!
- Lofte Community Theatre
19%
Tim Burkhart
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Omaha Community Playhouse
14%
Fernando Dominguez
- CINDERELLA
- Lincoln Community Playhouse
11%
Joe Mokrycki
- IT’S A WONDERFUL LIFE
- Bellevue Little Theatre
7%
Christian Novotny
- UTILITIES INCLUDED
- Omniarts Nebraska
5%
Jeannette Townsend
- STUCK WITH LEMONS
- Shelterbelt Theatre
3%Best Supporting Performer In A Musical
Lily Pope
- SOMETHING ROTTEN!
- Lofte Community Theatre
9%
Rylee Michelle
- NEWSIES
- Post Playhouse
8%
Carli Tomac
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
6%
Amanda Stemen
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- The Nebraska Communities Playhouse
5%
Stuart Richey
- WAITRESS
- Lincoln Community Playhouse
5%
Del Casteel
- SOMETHING ROTTEN!
- Lofte Community Theatre
5%
Kerri Forrester
- LEGALLY BLONDE
- Papillion Area Community Theatre
5%
Chelsea Boyd
- COME FROM AWAY
- Lincoln Community Playhouse
4%
Wade Mumford
- OKLAHOMA!
- Nebraska Communities Playhouse
4%
Troy Allen
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
4%
Drea Reed
- CINDERELLA
- Lincoln Community Playhouse
4%
Grant Newcombe
- NEWSIES
- Post Playhouse
4%
Christian Cardona
- NEXT TO NORMAL
- Nebraska Communities Playhouse
3%
Soren Hargrove
- PIRATED
- Nebraska Communities Playhouse
3%
Jude Glaser
- GHOST BROTHERS OF DARKLAND COUNTY
- Benson Theater
3%
Collette Williams
- OKLAHOMA!
- Nebraska Communities Playhouse
2%
Josie Vote
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
2%
Robbie Exstrom
- URINETOWN
- Nebraska Repertory Theatre
2%
Adam Upton
- URINETOWN
- Nebraska Repertory Theatre
2%
Austin Butcher
- GUYS & DOLLS
- Post Playhouse
2%
Trace Benham
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
2%
Chris May
- NUNSENSE JAMBOREE
- Post Playhouse
2%
Caden Kowal- Eddie
- ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
2%
Jim Westerdale
- LEGALLY BLONDE
- Papillion Area Community Theatre
2%
John Arnsdorff
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
2%Best Supporting Performer In A Play
Steve Knox
- IT’S A WONDERFUL LIFE
- Bellevue Little Theatre
11%
Wade Mumford
- A DICKENS CHRISTMAS CAROL
- Lofte Community Theatre
11%
Hannah Post
- THE GIRL ON THE TRAIN
- Bellevue Little Theatre
8%
Sandy Van Pelt
- THE CHINA SHOP
- Lincoln Community Playhouse
7%
Noah Mason
- MISS BENNET: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- Community Players
7%
Brandy Hall
- OUR TOWN
- Lofte Community Theatre
6%
Hunter Sieckmeyer
- HOLLYWOOD, NEBRASKA
- Lofte Community Theatre
6%
Scott Shomaker
- EMINENT DOMAIN
- Angels Theatre Company
6%
Chris Latta
- IT’S A WONDERFUL LIFE
- Bellevue Little Theatre
5%
Stan Tracey
- OUR TOWN
- Lofte Community Theatre
4%
Scot Glenn
- THE CHINA SHOP
- Lincoln Community Playhouse
4%
Dustin Witte
- UTILITIES INCLUDED
- Omniarts Nebraska
4%
M.C. Sothan
- CHRISTMAS AT PEMBERLY
- Beatrice Community Players
3%
Noah Mason
- VERONICA'S ROOM
- Community Players
3%
Randy Wallace
- IT’S A WONDERFUL LIFE
- Bellevue Little Theatre
3%
Joshua Smith
- LAST MASS AT ST. CASIMIRS
- Lofte Community Theatre
3%
Judy Radcliff
- BURIED PHOENIX
- Shelterbelt Theatre
2%
David Engebretson
- IT’S A WONDERFUL LIFE
- Bellevue Little Theatre
2%
Penny Carter
- UTILITIES INCLUDED
- Omniarts Nebraska
2%
George Dippold
- STUCK WITH LEMONS
- Shelterbelt Theatre
2%
Kim Jubenville
- STUCK WITH LEMONS
- Shelterbelt Theatre
1%
Patty Kuo
- UTILITIES INCLUDED
- Omniarts Nebraska
1%
Mary Kelly
- BURIED PHOENIX
- Shelterbelt Theatre
1%Best Theatre For Young Audiences Production SEUSSICAL
- Nebraska Communities Playhouse
26%WALNUT RIDGE
- Nebraska Communities Playhouse
24%CHARLOTTE'S WEB
- Lincoln Community Playhouse
23%NEWSIES
- Post Playhouse
21%AMAHL AND THE NIGHT VISITORS
- UNL Opera
6%Favorite Local Theatre
Nebraska Communities Playhouse
22%
Lofte Community Theatre
16%
Lincoln Community Playhouse
13%
Bellevue Little Theatre
12%
Beatrice Community Players
6%
Omaha Community Playhouse
5%
Papillion Area Community Theatre
5%
Nebraska Repertory Theatre
4%
Pinewood Performing Arts
3%
Elkhorn Community Theater
3%
Shelterbelt Theatre
3%
Angels Theatre Company
2%
Snap! Productions
1%
The TADA Theatre
1%
Creighton University Theatre
1%
Omniarts Nebraska
1%
Ralston Community Theatre
1%