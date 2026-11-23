"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
First Standings Announced For 2026 BroadwayWorld Off-Broadway Awards - MONARCH: THE MEXICAN-AMERICAN MUSICAL Leads Best New Musical (Off-Broadway)
Voting is open through December 31st.
The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Off-Broadway Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.
Winners will be announced in January!
This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
See a mistake? Please let us know here.
2026 BroadwayWorld Off-Broadway Awards - Current Standings
Best Costume Design (Off-Broadway)
Saawan Tiwari & Walking Legend Studios - BONE WARS - The Players Theater 11%
Mikayla Carleo - YOU & ME - A.R.T./New York 8%
Marlene Hamm - GOTTA DANCE - Theater at St. Jean's 8%
Richard Gross - A SOULFUL CHRISTMAS - Marjorie S. Deane Little Theater 7%
Emily Mustillo - JAGGED LITTLE PILL - Nxt Generation Theatrics 6%
Hayden Faulkner - JAGGED LITTLE PILL - Nxt Generation Theatrics 4%
Alex Berry - SHIFTERS - Cherry Lane Theatre 4%
Beck Jones - MIDNIGHT - Daryl Roth Theatre 4%
Amanda Roberge - HUMAN THINGS - The West End Theatre 4%
Katherine Winter - THE CIRCUIT: AN IMMERSIVE SILENT DISCO BALLET - New York Theatre Company 3%
Siena Zoe Allen & Amanda Roberge - MONTE CRISTO - Theater at St. Jean's 3%
Samantha Mileski & Astrida “Neato” Hammill - RICHARD III: A TWISTED FAIRY TALE - Epiphany Shakespeare Co./American Theater of Actors 2%
Skylar Deming - FORGET I SAID ANYTHING - Theater Row 2%
Olivia Vaughn Hern - DAD DON'T READ THIS - Greenwich House Theater 2%
Alejo Vietti - THE EMPORIUM - Classic Stage Company - Lynn F. Angelson Theater 2%
Amanda Scanze - MARILYN EXPOSED - Write Act Repertory 1%
Ashley Dudek - WEER - Cherry Lane Theatre 1%
Eleanna Fin - SPIRIT OF THE GAME: THE ULTIMATE MUSICAL - Asylum NYC 1%
Emily Rebholz - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - New World Stages 1%
Ásta Bennie Hostetter - YOU GOT OLDER - Cherry Lane Theatre 1%
Rose Bisogno - ELEPHANT & PIGGIE’S “WE ARE IN A PLAY!” - Stage 2 - Atlantic Theater Company 1%
Jen Caprio - REUNIONS - CITY CENTER STAGE II 1%
Catherine Zuber - THE BAKER'S WIFE - Classic Stage Company - Lynn F. Angelson Theater 1%
Anisha Fields - KENREX - Lucille Lortel Theatre 1%
Ann Roth - WHAT WE DID BEFORE OUR MOTH DAYS - Greenwich House Theater 1%
Best Costume Design (Off-Off Broadway)
John Beltre - PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT THE MUSICAL - Gallery Players 10%
Adanne Spencer-Johnson - TWELFTH NIGHT - Tier5 Theatre Company 9%
Amaya Gonzalez-Møllmann - HAND TO GOD - Gallery Players 7%
Marc A. Hermann & Katie Concannon - DAMN YANKEES - The Heights Players 7%
Cecilia Bracey - UNCOMMON WOMEN AND OTHERS - OUT/PLAY at MCS Theatre 6%
Nile Helgerud - OIL & WHISKEY - Laurie Beechman Theatre 5%
WIllow Wilson - INTIMATE APPAREL - Gallery Players 5%
Christopher Basile - THE HOMOSEXUALS - OUT/PLAY at The Studio Theater at 520 8th Ave 4%
DW - KILLING MRS. CLAUS - Theater for the New City 4%
Micaela Hecht - JULIUS CAESAR - Flea Theater (Ensemble Shakespeare Company) 4%
Chris Godshall - SHE KILLS MONSTERS - The Secret Theatre 4%
Harper Edge - TAKE ME TO DOLLYWOOD - La MaMa ETC 4%
Kelsey Johnson - SALLY SPECTRE - 30th Street theater 3%
Kia Vassiliades - DEADDY DEAREST, A NEW HORROR FABLE - Maxwell Swangel 3%
Robert Jay Pugh - A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM - Theater 2020 at the Mark O'Donnell 3%
Carsen Joenk & Christopher E. Ford - AND THEN THE RODEO BURNED DOWN - Ars Nova 2%
Dan Stafford - THE COMEUPPANCE - Headwall Theatre Company @ The Secret Theatre 2%
Janet Holmes - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - A.R.T./New York 2%
Julia Squier - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Mirror Shakespeare 2%
Emily Hao-Yun Hsieh - LATE BLOOMING - The Wild Project 2%
Marc D. Lyons - LAST. GOOD. NIGHT. - The Tank 1%
Saawan Tiwari - BENEVOLENT - INTAR Theatre 1%
Nash Johns - ELVES REBEL - Teatro Latea 1%
Sara Fellini - ECTOPLASM - spit&vigor theatre co. 1%
Gina Ruiz - SOON - The Loft at St. Luke's Theatre 1%
Best Direction Of A Musical (Off-Broadway)
Lana Schwartz - JAGGED LITTLE PILL - Nxt Generation Theatrics 12%
Laura Colleluori - BONE WARS - The Players Theater 11%
Kendrell Bowman - A SOULFUL CHRISTMAS - Marjorie S. Deane Little Theater 9%
Peter Flynn - MONTE CRISTO - Theater at St. Jean's 8%
Todrick Hall - MIDNIGHT - Daryl Roth Theatre 7%
Alan Kliffer - HEATED RIVALRY - The Culture Club at The McKittrick Hotel 5%
Josh Zacher and John Kroft - THE CIRCUIT: AN IMMERSIVE SILENT DISCO BALLET - New York Theatre Company 5%
Liz Piccoli - SPIRIT OF THE GAME: THE ULTIMATE MUSICAL - Asylum NYC 5%
Danny Mefford - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - New World Stages 5%
David Zippel - GOING BACHARACH - Marjorie S. Deane Little Theater 3%
Samantha Roberts - FORGET I SAID ANYTHING - Theater Row 3%
Randy Skinner and Nikki Feirt Atkins - GOTTA DANCE - Theater at St. Jean's 3%
CB Murray - MARILYN EXPOSED - Actors Temple Theatre 3%
MK Lawson - ELEPHANT & PIGGIE’S “WE ARE IN A PLAY!” - Stage 2 - Atlantic Theater Company 2%
Adam Lenson - CABLE STREET - 59E59 Theaters - Theater A 2%
Gabriel Barre - COPPERFIELD! THE NEW MUSICAL - The Duke on 42nd Street 2%
Rachel Chavkin - MY JOY IS HEAVY - New York Theatre Workshop 2%
Robert W. Schneider - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - The J2 Spotlight Musical Theater Company 1%
Josh Rhodes - BEAU THE MUSICAL - St. Luke's Theatre 1%
Gordon Greenberg - THE BAKER'S WIFE - Classic Stage Company - Lynn F. Angelson Theater 1%
Sarah Benson - THE POTLUCK - Playwrights Horizons - Peter Jay Sharp Theater 1%
Leigh Silverman - THE SEAT OF OUR PANTS - Public Theater - Newman Theater 1%
Ellie Heyman - SILVER MANHATTAN - Bowery Palace (moved from Gramercy Theatre) 1%
Robert W. Schneider - CARNIVAL - The J2 Spotlight Musical Theater Company 1%
Sheryl Kaller - A WALK ON THE MOON - Laura Pels Theatre 1%
Best Direction Of A Musical (Off-Off Broadway)
Ryan Hendricks - PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT THE MUSICAL - Gallery Players 9%
Doug Gallo - NINE - The NuBox Theatre 7%
Amy Herzberg - ORIGINAL IDEA - Teatro Latea 7%
Noel Macduffie - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Gallery Players 7%
Yuval Benit - OIL & WHISKEY - Laurie Beechman Theatre 7%
Charlotte Lily Gaspard - DREAMCATS! - Gene Frankel Theatre 6%
Danielle “Dani” Bacibianco - ONCE - The Little Victory Theater 6%
Jarrett Winters Morley & Leah Beth Etheredge - BRIGADOON - JWM: A Theatrical Company 6%
Susan Aston - THE CEILING - (le) Poisson Rouge 6%
Felisha Heng - 9 TO 5 - The Heights Players 5%
David Fuller - A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM - Theater 2020 at the Mark O'Donnell 4%
Marie Ingrisano Isner - DAMN YANKEES - The Heights Players 4%
David P. Johnson and Arden Teresa Lewis - SALLY SPECTRE - 30th Street theater 4%
Marie Ingrisano Isner - MERRILY WE ROLL ALONG - The Heights Players 3%
Will Blum - SOON - The Loft at St. Luke's Theatre 2%
Chris Carver - CORONA/ CRAZY - Teatro Latea 2%
Eleanna Fin - ALWAYS YOUNG THE MUSICAL - Theater for the New City 2%
Nora Alexander - APOLOHOLICS - APOLOHOLICS: BASED ON TRUE STORIES OF PEOPLE WHO APOLOGIZE TOO MUCH - Chain Theatre Mainstage 2%
Shaylyn Goard - THE ADDAMS FAMILY - ACT 2%
Joel Krantz - OCEAN IN A TEACUP - Paradise Factory 1%
P. William Pinto - MISS ROBUSTA'S REEL TO REAL - The Stonewall Inn 1%
Jovier Q. Sanchez and P. William Pinto - SLEIGH MY NAME: A MISS ROBUSTA CHRISTMAS - The Stonewall Inn 1%
Mark Tunstall - ALWAYS YOUNG THE MUSICAL - Theater for the New City 1%
P. William Pinto - MISS ROBUSTA'S EMERALD ANTHEMS - The Stonewall Inn 1%
Kevin Davis - ONE IN A MILLION - American Theatre of Actors 0%
Best Direction Of A Play (Off-Broadway)
Makena Reynolds - LIZZY SUNSHINE - SoHo Playhouse 13%
Anthony M. Laura - YOU & ME - A.R.T./New York 12%
Sophie Ferrin - DAY OF THE HOG - The Players Theater 7%
Anne Kauffman - YOU GOT OLDER - Cherry Lane Theatre 5%
Joshuah Patriarco - RICHARD III: A TWISTED FAIRY TALE - Epiphany Shakespeare Co./American Theater of Actors 5%
Alex Timbers - BROAD STROKES - Lucille Lortel Theatre 4%
Chloe Claudel - DAD DON'T READ THIS - Greenwich House Theater 3%
Lynette Linton - SHIFTERS - Cherry Lane Theatre 3%
Joel Zwick - SUKKOT - 59E59 Theaters 2%
Noa Brenner - FUNERAL OF GOD - AMT Theater 2%
Abigail Pickard Price - David Copperfield - 59E59 Theaters - Theater A 2%
Jackie Alexander - BLOOMING IN DRY SEASON - New federal theatre 2%
Hadassa Roz - LIKEWISE - East to Edinburgh, 59E59 Theaters 2%
Rory McGregor - HUMAN THINGS - The West End Theatre 2%
Natalie Palamides - WEER - Cherry Lane Theatre 1%
Alexander Zeldin - THE OTHER PLACE (ZELDIN) - The Shed - Griffin Theater 1%
Whitney White - THE WHOOPI MONOLOGUES - Mitzi E. Newhouse Theatre 1%
Alexander Molochnikov - SEAGULL: TRUE STORY - Public Theater - LuEsther Hall 1%
Estefanía Fadul - A BODEGA PRINCESS REMEMBERS LA FIESTA DE LOS REYES MAGOS, 1998 - Lucille Lortel Theatre 1%
Aya Ogawa - MEAT SUIT, OR THE SHITSHOW OF MOTHERHOOD - Pershing Square Signature Center - Irene Diamond Stage 1%
Andre Gregory - WHAT WE DID BEFORE OUR MOTH DAYS - Greenwich House Theater 1%
Ed Stambollouian - KENREX - Lucille Lortel Theatre 1%
Ciaran O'Reilly - THE HAIRY APE - Irish Repertory Theatre - Francis J. Greenburger Mainstage 1%
Ash K. Tata - CORIOLANUS - Theatre for a New Audience - Polonsky Shakespeare Center 1%
Britt Berke - ZACK - Mint Theater (Theatre Row) 1%
Best Direction Of A Play (Off-Off Broadway)
Alex Rogals - HAMLET - Gallery Players 10%
Brooke Hall - IN THE NEXT ROOM, OR THE VIBRATOR PLAY - The Vino Theater 7%
Alberta Thompson - LUCY LOVES DESI: A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE SITCOM - The Little Victory Theater 6%
Christopher Basile - THE HOMOSEXUALS - OUT/PLAY at The Studio Theater at 520 8th Ave 5%
Alex Rogals - HAND TO GOD - Gallery Players 5%
Neka Knowles - INTIMATE APPAREL - Gallery Players 4%
Chris Ikner - SOMEONE ELSE - Teatro Latea 3%
Lester Thomas Shane - THE SLOPPY ABANDON OF EXCAVATED LOVE - The Wild Project 3%
Luke Wisniewski - TAKE ME TO DOLLYWOOD - La MaMa ETC 3%
Cecilia Bracey - UNCOMMON WOMEN AND OTHERS - OUT/PLAY at MCS Theatre 3%
Noel Macduffie - GRAND HORIZONS - The Heights Players 3%
Daniel Yaiullo - PISS.JPG (Working Title) - Paradise Factory 3%
Peter Zachari - KILLING MRS. CLAUS - Theater for the New City 2%
Dylan Diehl - JULIUS CAESAR - Flea Theater (Ensemble Shakespeare Company) 2%
James Cougar Canfield - TWELFTH NIGHT - Tier5 Theatre Company 2%
Kelly F. Burr - IF WE REALLY WERE WITCHES - FRIGID Under St Marks 2%
Nora Alexander - APOLOHOLICS: BASED ON TRUE STORIES OF PEOPLE WHO APOLOGIZE TOO MUCH - Chain Theatre Mainstage 2%
Chris Godshall - TINA MORGUE - Teatro Latea/New York Theatre Festival 2%
Michelle Maccarone - THE PILLOWMAN - The Heights Players 2%
james mendrinos - A CAT IN A BOX - The Tank 2%
Anastasia Novak - OVEREAGER - Brooklyn Art Haus 2%
Sivan Raz - ANTI-GONE - The Rat 1%
Amy Herzberg - THE INVISIBLES - Theater for the New City 1%
Maxwell Swangel - DEADDY DEAREST, A NEW HORROR FABLE - Maxwell Swangel 1%
Shea Coughlin-Jacobs - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Mirror Shakespeare 1%
Best Lighting Design (Off-Broadway)
Ziggy Bornas - JAGGED LITTLE PILL - Nxt Generation Theatrics 14%
David Shocket - BONE WARS - The Players Theater 11%
Abigail Sage - DAD DON'T READ THIS - Greenwich House Theater 6%
Sarah Woods - YOU & ME - A.R.T./New York 6%
Stephanie P. Freed - A SOULFUL CHRISTMAS - Marjorie S. Deane Little Theater 6%
Alan C Edwards - MONTE CRISTO - Theater at St. Jean's 6%
Anthony Pearson - TRULY, HOWARD HUGHES - York Theatre 3%
Ken Billington - GOTTA DANCE - Theater at St. Jean's 3%
Jake DeGroot - MIDNIGHT - Daryl Roth Theatre 3%
Isabella Byrd - YOU GOT OLDER - Cherry Lane Theatre 2%
Adam Honoré - THIS WORLD OF TOMORROW - The Shed (Griffin Theater) 2%
Paige Seber - WEER - Cherry Lane Theatre 2%
Antioette tynes - BLOOMING IN DRY SEASON - New federal theatre 2%
Neil Austin - SHIFTERS - Cherry Lane Theatre 1%
Ziggy Bornas - THE CROSSWORD PLAY - Cullum Theatre 1%
David Weiner - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - New World Stages 1%
Alan C. Edwards - AN AMERICAN DAUGHTER - Pershing Square Signature Center - Irene Diamond Stage 1%
NIkki Belenski - I ALMOST DIED FOR THIS?! - East to Edinburgh, 59E59 Theaters 1%
Alan C. Edwards - CREATION STORIES AND ALL THE IMPORTANT IMPORTANTS - Lincoln Center - Claire Tow Theater 1%
Amith Chandrashaker - THE BURNING CAULDRON OF FIERY FIRE - Vineyard Theatre 1%
Ben Jacobs - A GHOST IN YOUR EAR - Minetta Lane Theatre 1%
Carolina Ortiz Herrera - A BODEGA PRINCESS REMEMBERS LA FIESTA DE LOS REYES MAGOS, 1998 - Lucille Lortel Theatre 1%
Joshua Pharo - KENREX - Lucille Lortel Theatre 1%
Cha See - THE WHOOPI MONOLOGUES - Mitzi E. Newhouse Theatre 1%
Devin Cameron - HEATED RIVALRY - The Culture Club at The McKittrick Hotel 1%
Best Lighting Design (Off-Off Broadway)
Aidan McLeod - HAND TO GOD - Gallery Players 7%
Allison Costa - DREAMCATS! - Gene Frankel Theatre 6%
Ben Ehrenreich - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Gallery Players 5%
Ziggy Bornas - EDGAR AND ANNABELE - IATI 5%
Noel Macduffie - DAMN YANKEES - The Heights Players 5%
Angel Rafael - SHE KILLS MONSTERS - The Secret Theatre 4%
Imani Denson-Pittman - THE HOMOSEXUALS - OUT/PLAY at The Studio Theater at 520 8th Ave 4%
Alan C. Edwards & Alan Edwards - HOW SHAKESPEARE SAVED MY LIFE - Public Theater - Shiva Theater 4%
Anabel Giacobbi - OCCUPATION: THE Meganne George WOMEN’S WORK SHORT PLAY FESTIVAL (2026) - New Perspectives Theatre Company 3%
Annie Garrett-Larsen - JULIUS CAESAR - Flea Theater (Ensemble Shakespeare Company) 3%
Anastasia Novak - OVEREAGER - Brooklyn Art Haus 3%
Josh Healing - TAKE ME TO DOLLYWOOD - La MaMa ETC 3%
Sandi Ankenman - NINE - The NuBox Theatre 3%
BENJAMIN ELCHIER - PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT THE MUSICAL - Gallery Players 3%
Can Sciacca - IN THE NEXT ROOM, OR THE VIBRATOR PLAY - The Vino Theater 3%
Sara Hansen - PISS.JPG (Working Title) - Paradise Factory 3%
David P. Johnson - SALLY SPECTRE - 30th Street theater 3%
Jessica Williams - SOMEONE ELSE - Teatro Latea 3%
Taylor Amon - THE CEILING - (le) Poisson Rouge 3%
Ben Ehrenreich - PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT THE MUSICAL - Gallery Players 2%
Jeremy Beck - THE PILLOWMAN - The Heights Players 2%
Ziggy Bornas - DANCE, EDITA, DANCE! - Chain Theatre Mainstage 2%
Dot Scuotto - A CAT IN A BOX - The Tank 2%
Kim Sanchez - TWELFTH NIGHT - Tier5 Theatre Company 1%
Ziggy Bornas - THIS IS WHERE WE ARE - The Flea 1%
Best New Book Of A Musical (Off-Broadway)
Sam Neagley - BONE WARS - The Players Theater 19%
Samantha Roberts - FORGET I SAID ANYTHING - Theater Row 12%
Peter Kellog - MONTE CRISTO - Theater at St. Jean's 10%
Amber Ruffin - BIGFOOT! A NEW MUSICAL - New York City Center - Stage I 7%
Dylan MarcAurele - HEATED RIVALRY - The Culture Club at The McKittrick Hotel 6%
Cornell Christianson - MARILYN EXPOSED - Actors Temple Theatre 5%
Philip vlahakis - SPIRIT OF THE GAME: THE ULTIMATE MUSICAL - Asylum NYC 5%
Martyna Majok - GIRL, INTERRUPTED - Public Theater - Martinson Hall 4%
JEFFREY R SCHARF - REUNIONS - CITY CENTER STAGE II 4%
Abigail Bengson & Shaun Bengson - MY JOY IS HEAVY - New York Theatre Workshop 4%
Douglas Lyons - BEAU THE MUSICAL - St. Luke's Theatre 3%
Cesar Alvarez - THE POTLUCK - Playwrights Horizons - Peter Jay Sharp Theater 3%
Robin Schiff - ROMY & MICHELE: THE MUSICAL - Stage 42 3%
Alex Kanefsky - CABLE STREET - 59E59 Theaters - Theater A 2%
Jennifer Nettles - GIULIA: THE POISON QUEEN OF PALERMO - PAC NYC 2%
Eli Bauman - 44 - THE MUSICAL - Daryl Roth Theatre 2%
Heather Christian - ANIMAL WISDOM - Signature Theatre - Romulus Linney Courtyard 2%
Jeffrey Scharf - COPPERFIELD! THE NEW MUSICAL - The Duke on 42nd Street 2%
Jane Wickline & Liva Pierce - DUKES - SoHo Playhouse 1%
Ethan Lipton - THE SEAT OF OUR PANTS - Public Theater - Newman Theater 1%
Richard Maltby Jr. - ABOUT TIME - Marjorie S. Deane Little Theater 1%
Lea Lachey & Drew Lachey - LABEL-LESS - The Duke on 42nd Street 1%
Jesse Malin & Lauren Ludwig - SILVER MANHATTAN - Bowery Palace (moved from Gramercy Theatre) 1%
Best New Book Of A Musical (Off-Off Broadway)
Mark Tunstall - ALWAYS YOUNG THE MUSICAL - Theater for the New City 26%
Dax Wiley - OIL & WHISKEY - Laurie Beechman Theatre 26%
Blake Allen - THE CEILING - (le) Poisson Rouge 21%
David P. Johnson - SALLY SPECTRE - 30th Street theater 17%
Nick Blaemire - SOON - The Loft at St. Luke's Theatre 10%
Best New Musical (Off-Broadway)
MONARCH: THE MEXICAN-AMERICAN MUSICAL - American Theatre of Actors 15%
BONE WARS - The Players Theater 13%
HEATED RIVALRY - The Culture Club at The McKittrick Hotel 8%
SOUND MIND ( A NEW WORLD PREMIERE MUSICAL) - Urban Stages 7%
GOTTA DANCE - Theater at St. Jean's 7%
MONTE CRISTO - Theater at St. Jean's 6%
THE CIRCUIT: AN IMMERSIVE SILENT DISCO BALLET - New York Theatre Company 5%
GIRL, INTERRUPTED - Public Theater - Martinson Hall 3%
MARILYN EXPOSED - Actors Temple Theatre 3%
NO SINGING IN THE NAVY - Playwrights Horizons 3%
FORGET I SAID ANYTHING - Theater Row 3%
TRULY, HOWARD HUGHES - York Theatre 3%
SPIRIT OF THE GAME: THE ULTIMATE MUSICAL - Asylum NYC 3%
BROKE - Theater Row 2%
BIGFOOT! A NEW MUSICAL - New York City Center - Stage I 2%
ROMY & MICHELE: THE MUSICAL - Stage 42 2%
BEAU THE MUSICAL - St. Luke's Theatre 2%
REUNIONS - CITY CENTER STAGE II 1%
COPPERFIELD! THE NEW MUSICAL - The Duke on 42nd Street 1%
GIULIA: THE POISON QUEEN OF PALERMO - PAC NYC 1%
ANIMAL WISDOM - Signature Theatre - Romulus Linney Courtyard 1%
A WALK ON THE MOON - Laura Pels Theatre 1%
MY JOY IS HEAVY - New York Theatre Workshop 1%
PICNIC AT HANGING ROCK - Greenwich House Theater 1%
DUKES - SoHo Playhouse 1%
Best New Musical (Off-Off Broadway)
OIL & WHISKEY - Laurie Beechman Theatre 13%
THE CEILING - (le) Poisson Rouge 11%
SHANGRI-LA-LA: THE SIEGFRIED & ROY REVENGE MUSICAL - American Theatre of Actors 10%
BEETHOVEN’S WRONG NOTE - American Theatre of Actors 10%
ALWAYS YOUNG THE MUSICAL - Theater for the New City 9%
SALLY SPECTRE - 30th Street theater 8%
CLUB 27 - Paradise Factory 7%
MY GHOSTS - Paradise Factory 6%
FOR THE RECORDS - Producers Club 5%
MISS ROBUSTA'S REEL TO REAL - The Stonewall Inn 5%
SOON - The Loft at St. Luke's Theatre 5%
CORONA/ CRAZY - Teatro Latea 5%
ECODISASTER IN THE 100 ACRE WOOD - Old Stone House, Brooklyn 4%
MISS ROBUSTA'S EMERALD ANTHEMS - The Stonewall Inn 3%
Best New Play (Off-Broadway)
LIZZY SUNSHINE - SoHo Playhouse 13%
YOU & ME - A.R.T./New York 10%
FUNERAL OF GOD - AMT Theater 8%
DAD DON'T READ THIS - Greenwich House Theater 6%
DAY OF THE HOG - The Players Theater 6%
RICHARD III: A TWISTED FAIRY TALE - Epiphany Shakespeare Co./American Theater of Actors 6%
CRABS IN A BARREL - American Theatre of Actors 4%
DEGENERATES - Playwrights Horizons - Peter Jay Sharp Theater 3%
I ALMOST DIED FOR THIS?! - East to Edinburgh, 59E59 Theaters 2%
ZAGŁADA - American Theatre of Actors 2%
FLO - THEATER FOR THE NEW CITY - Theater for the New City 2%
HUMAN THINGS - The West End Theatre 2%
ANON - MCC Theater - Newman Mills Theater 2%
LIKEWISE - East to Edinburgh, 59E59 Theaters 2%
THE SAVIORS - Atlantic Theater Company 2%
SHIFTERS - Cherry Lane Theatre 2%
SUKKOT - 59E59 Theaters 2%
WEER - Cherry Lane Theatre 1%
THE DINOSAURS - Playwrights Horizons - Judith O. Rubin Theater 1%
PRE-EXISTING CONDITION - Greenwich House Theater 1%
GOOD TIME CHARLIE - Public Theater - Martinson Hall 1%
INDIAN PRINCESSES - Atlantic Theater - Linda Gross Theater 1%
MARCEL ON THE TRAIN - Classic Stage Company - Lynn F. Angelson Theater 1%
ISLA - WP Theater 1%
A WOMAN AMONG WOMEN - Lincoln Center - Claire Tow Theater 1%
Best New Play (Off-Off Broadway)
ÉTUDE - The Tank 18%
A CAT IN A BOX - The Tank 7%
APOLOHOLICS: BASED ON TRUE STORIES OF PEOPLE WHO APOLOGIZE TOO MUCH - Chain Theatre Mainstage 6%
I LOVE YOU- A PLAY IN A LIBRARY - Chain Theatre Mainstage 4%
TAKE ME TO DOLLYWOOD - La MaMa ETC 4%
PISS.JPG (Working Title) - Paradise Factory 3%
ADAM AND EVA - Gingerbread Players 3%
KILLING MRS. CLAUS - Theater for the New City 3%
SOMEONE ELSE - Teatro Latea 3%
IF WE REALLY WERE WITCHES - FRIGID Under St Marks 3%
THE SLOPPY ABANDON OF EXCAVATED LOVE - The Wild Project 3%
ANTI-GONE - The Rat 2%
WOMAN SEEKING CUDDLES - The Tank 2%
AND THEN THE RODEO BURNED DOWN - Ars Nova 2%
TINA MORGUE - Teatro Latea/New York Theatre Festival 2%
HOLES - The Wild Project 2%
DEADDY DEAREST, A NEW HORROR FABLE - Maxwell Swangel 2%
DRACULA: A ROM-COM - The Rat 2%
ANONYMOUS - spit&vigor theatre co. 2%
CROSSWORDS - Chain Theatre Mainstage 1%
OMEED'S TAPESTRIES - American Theatre of Actors 1%
ALWAYS YOUNG THE MUSICAL - Theater for the New City 1%
BENEVOLENT - INTAR Theatre 1%
DEAR CAMP - ACT 1%
DARK ORCHID - Gene Frankel Theatre 1%
Best New Score Of A Musical (Off-Broadway)
Alfonso Molina - MONARCH: THE MEXICAN-AMERICAN MUSICAL - American Theatre of Actors 19%
Sam Neagley & Dalton Maltz - BONE WARS - The Players Theater 12%
Stephen Weiner - MONTE CRISTO - Theater at St. Jean's 7%
Aimee Mann - GIRL, INTERRUPTED - Public Theater - Martinson Hall 7%
Jacob Ryan Smith - THE CIRCUIT: AN IMMERSIVE SILENT DISCO BALLET - New York Theatre Company 6%
Samantha Roberts - FORGET I SAID ANYTHING - Theater Row 6%
Dylan MarcAurele - HEATED RIVALRY - The Culture Club at The McKittrick Hotel 5%
Philip vlahakis - SPIRIT OF THE GAME: THE ULTIMATE MUSICAL - Asylum NYC 5%
Andy Tierstein - BROKE - Theater Row 4%
James Scully - TRULY, HOWARD HUGHES - York Theatre 4%
Abigail Bengson & Shaun Bengson - MY JOY IS HEAVY - New York Theatre Workshop 2%
David Schmoll & Amber Ruffin - BIGFOOT! A NEW MUSICAL - New York City Center - Stage I 2%
Norman Thalheimer & Beth Lawrence - MARILYN EXPOSED - Actors Temple Theatre 2%
Douglas Lyons & Ethan D. Pakchar - BEAU THE MUSICAL - St. Luke's Theatre 2%
AnnMarie Milazzo - A WALK ON THE MOON - Laura Pels Theatre 2%
Jennifer Nettles - GIULIA: THE POISON QUEEN OF PALERMO - PAC NYC 2%
JEFFREY R SCHARF - REUNIONS - CITY CENTER STAGE II 1%
Gwendolyn Sanford & Brandon Jay - ROMY & MICHELE: THE MUSICAL - Stage 42 1%
David Shire & Richard Maltby Jr. - ABOUT TIME - Marjorie S. Deane Little Theater 1%
Cesar Alvarez - THE POTLUCK - Playwrights Horizons - Peter Jay Sharp Theater 1%
Tim Gilvin - CABLE STREET - 59E59 Theaters - Theater A 1%
Heather Christian - ANIMAL WISDOM - Signature Theatre - Romulus Linney Courtyard 1%
Eli Bauman - 44 - THE MUSICAL - Daryl Roth Theatre 1%
Greta Gertler Gold & Hilary Bell - PICNIC AT HANGING ROCK - Greenwich House Theater 1%
Jeffrey Scharf - COPPERFIELD! THE NEW MUSICAL - The Duke on 42nd Street 1%
Best New Score Of A Musical (Off-Off Broadway)
Kit Nolan - OIL & WHISKEY - Laurie Beechman Theatre 21%
Eleanna Fin - ALWAYS YOUNG THE MUSICAL - Theater for the New City 17%
Blake Allen - THE CEILING - (le) Poisson Rouge 15%
Lulu Chen and Tom Hatfield - ALWAYS YOUNG THE MUSICAL - Theater for the New City 12%
David P. Johnson - SALLY SPECTRE - 30th Street theater 11%
Benjamin Hey! - CORONA/ CRAZY - Teatro Latea 9%
Nick Blaemire - SOON - The Loft at St. Luke's Theatre 9%
Clay Herzberg - ORIGINAL IDEA - Teatro Latea 6%
Best Original Choreography (Off-Broadway)
Hollie Wright - A SOULFUL CHRISTMAS - Marjorie S. Deane Little Theater 22%
Taylor McMahon - BONE WARS - The Players Theater 11%
Todrick Hall - MIDNIGHT - Daryl Roth Theatre 7%
Lana Schwartz - JAGGED LITTLE PILL - Cullum Theatre 6%
Curtis Howard - YOU & ME - A.R.T./New York 6%
Josh Zacher - THE CIRCUIT: AN IMMERSIVE SILENT DISCO BALLET - New York Theatre Company 5%
Liz Piccoli - SPIRIT OF THE GAME: THE ULTIMATE MUSICAL - Asylum NYC 4%
Sammi O'Conner and Lana Schwartz - JAGGED LITTLE PILL - Nxt Generation Theatrics 4%
Brooke Engen & Tiffany Engen - HEATED RIVALRY - The Culture Club at The McKittrick Hotel 3%
Asli Bulbul - WATCH ME WALK - Playwrights Horizons - Peter Jay Sharp Theater 3%
CB Murray - MARILYN EXPOSED - Actors Temple Theatre 3%
Jennifer Paulson Lee - Truly Howard Hughes - TRULY, HOWARD HUGHES - York Theatre 3%
Sammi O’Connor - JAGGED LITTLE PILL - Cullum Theatre 3%
Ana Maria Alvarez - THE POTLUCK - Playwrights Horizons - Peter Jay Sharp Theater 2%
Erin Hebert - RICHARD III: A TWISTED FAIRY TALE - Epiphany Shakespeare Co./American Theater of Actors 2%
Lena Engelstein - DAD DON'T READ THIS - Greenwich House Theater 2%
Danny Mefford - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - New World Stages 2%
Marcos Santana - MONTE CRISTO - Theater at St. Jean's 1%
Austin Mccormick - GIULIA: THE POISON QUEEN OF PALERMO - PAC NYC 1%
Josh Assor - CARNIVAL - The J2 Spotlight Musical Theater Company 1%
Karla Puno Garcia - ROMY & MICHELE: THE MUSICAL - Stage 42 1%
Danny Mefford - BIGFOOT! A NEW MUSICAL - New York City Center - Stage I 1%
Stephen Hill - KODAFE IN NYC 2026 - Ailey Citigroup Theater 1%
Josh Zacher - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - The J2 Spotlight Musical Theater Company 1%
Tanner Hodson and Samantha Roberts - FORGET I SAID ANYTHING - Theater Row 1%
Best Original Choreography (Off-Off Broadway)
Cara Leggio - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Gallery Players 14%
Doug Gallo - NINE - The NuBox Theatre 8%
Alyssa Fuhrman - SOMEONE ELSE - Teatro Latea 8%
RYAN HENDRICKS - PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT THE MUSICAL - Gallery Players 8%
Frankie Sulla - DAMN YANKEES - The Heights Players 7%
Angela Harriell - THE LOVE SHOW AT THE HIDDEN JEWEL BOX THEATER - The Hidden Jewel Box Theater 7%
Yuval Benit - OIL & WHISKEY - Laurie Beechman Theatre 6%
Willie Clyde Beaton II - BRIGADOON - JWM: A Theatrical Company 5%
Frankie Sulla - 9 to 5 - The Heights Players 5%
James Cougar Canfield - TWELFTH NIGHT - Tier5 Theatre Company 4%
Soda Persi - SALLY SPECTRE - 30th Street theater 3%
Jacqueline Holloway - JULIUS CAESAR - Flea Theater (Ensemble Shakespeare Company) 3%
Judith Jarosz - A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM - Theater 2020 at the Mark O'Donnell 3%
Laine Flores (with Luke Pearlberg) - SHE KILLS MONSTERS - The Secret Theatre 3%
Judy Fowler - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - A.R.T./New York 2%
Steph Smoot - THE ADDAMS FAMILY - ACT 2%
Tony Azzaro - ALWAYS YOUNG THE MUSICAL - Theater for the New City 2%
Juliana Conte - IMPOSTER - The Liminal Theatre Collective 2%
Nancy Ellen Reinstein - MISS ROBUSTA'S REEL TO REAL - The Stonewall Inn 2%
Gianna Vasquez Bartolini - ANTI-GONE - The Rat 1%
Rachael Bress - CORONA/ CRAZY - Teatro Latea 1%
Stephen Hill - MOVE TO CHANGE DANCE FESTIVAL - Speyer Hall 1%
Tony Azarro for ALWAYS YOUNG THE MUSICAL - ALWAYS YOUNG THE MUSICAL - Theater for the New City 1%
Tiffany Rachelle Stewart - HOW SHAKESPEARE SAVED MY LIFE - Public Theater - Shiva Theater 1%
Leah Tubbs - ME < WE: A SOLO DANCE CONCERT - Speyer Hall 1%
Best Performance In A Musical (Off-Broadway)
Ava Lane - JAGGED LITTLE PILL - Nxt Generation Theatrics 10%
Callia hope Baluran - SOUND MIND ( A NEW WORLD PREMIERE MUSICAL) - Urban Stages 7%
Maura Dempsey - JAGGED LITTLE PILL - Nxt Generation Theatrics 7%
Denzel Fields - A SOULFUL CHRISTMAS - Marjorie S. Deane Little Theater 6%
Sierra Boggess - MONTE CRISTO - Theater at St. Jean's 4%
Fredrick Schlick as Buffalo Bill/Bronto - BONE WARS - The Players Theater 3%
Audrey Latt - BONE WARS - The Players Theater 3%
Adam Jacobs - MONTE CRISTO - Theater at St. Jean's 3%
Sarah Ford - JAGGED LITTLE PILL - Nxt Generation Theatrics 3%
Ayana George - MIDNIGHT - Daryl Roth Theatre 2%
Chip Zien - REUNIONS - CITY CENTER STAGE II 2%
Abby Church - TRULY, HOWARD HUGHES - York Theatre 2%
Derek Bedell - JAGGED LITTLE PILL - Nxt Generation Theatrics 2%
Sam Neagley - BONE WARS - The Players Theater 2%
Sean MacLaughlin - TRULY, HOWARD HUGHES - York Theatre 2%
Sofia Talarico as Annie - BONE WARS - The Players Theater 2%
Ariana DeBose - THE BAKER'S WIFE - Classic Stage Company - Lynn F. Angelson Theater 2%
Eleanna Fin (FINOKALIOTI) - SPIRIT OF THE GAME: THE ULTIMATE MUSICAL - Asylum NYC 2%
Alex Moffat - BIGFOOT! A NEW MUSICAL - New York City Center - Stage I 2%
Stephen Nickisch - FORGET I SAID ANYTHING - Theater Row 1%
Austin Perkowski - JAGGED LITTLE PILL - Cullum Theatre 1%
Felicity Mundy - JAGGED LITTLE PILL - Nxt Generation Theatrics 1%
Ally Bonino - THE SEAT OF OUR PANTS - Public Theater - Newman Theater 1%
Frenki Hykollari - ELEPHANT & PIGGIE’S “WE ARE IN A PLAY!” - Stage 2 - Atlantic Theater Company 1%
Jasmine Amy Rogers - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - New World Stages 1%
Best Performance In A Musical (Off-Off Broadway)
Alicia Kee - DAMN YANKEES - The Heights Players 13%
Noah LaClair - DAMN YANKEES - The Heights Players 10%
Erech Holder-Hetmeyer - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Gallery Players 7%
Annika Low - BRIGADOON - JWM: A Theatrical Company 5%
Christine Dwyer - THE CEILING - (le) Poisson Rouge 4%
Bobby Bognar - SALLY SPECTRE - 30th Street theater 3%
BRANDON FOX - PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT THE MUSICAL - Gallery Players 3%
Aiko Miyamoto - NINE - The NuBox Theatre 3%
Ellistaire Perry - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Gallery Players 3%
Cornelius Versa - OIL & WHISKEY - Laurie Beechman Theatre 3%
Bebe Tabickman - A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM - Mark O’Donnell Theater 3%
Valeria Aceves - SUGAR SKULL! A DÍA DE MUERTOS MUSICAL ADVENTURE - Segerstrom Center 3%
Gi DiFebbo - NINE - The NuBox Theatre 3%
Nicole Fauci - NINE - The NuBox Theatre 3%
Juliet Perel - OIL & WHISKEY - Laurie Beechman Theatre 3%
Julian Mone - BRIGADOON - JWM: A Theatrical Company 2%
Eleanna Fin - ALWAYS YOUNG THE MUSICAL - Theater for the New City 2%
Ava Delaney - SOON - The Loft at St. Luke's Theatre 2%
TREY JOLLY - PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT THE MUSICAL - Gallery Players 2%
Ben Schrager - A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM - Theater 2020 at the Mark O'Donnell 1%
Hannah Wu - OVEREAGER - Brooklyn Art Haus 1%
Rae Hillman - A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM - Mark O’Donnell Theater 1%
GINA LARICCIA - PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT THE MUSICAL - Gallery Players 1%
Christine Arand - THE CEILING - (le) Poisson Rouge 1%
Anne Ruttencutter - OVEREAGER - Brooklyn Art Haus 1%
Best Performance In A Play (Off-Broadway)
Niko Zylik - RICHARD III: A TWISTED FAIRY TALE - Epiphany Shakespeare Co./American Theater of Actors 5%
Amber Voeller - DAY OF THE HOG - The Players Theater 4%
Cole Bellorgey - YOU & ME - A.R.T./New York 4%
Jolie Cook - YOU & ME - A.R.T./New York 3%
Alia Shawkat - YOU GOT OLDER - Cherry Lane Theatre 3%
Ellivia Gold - YOU & ME - A.R.T./New York 3%
Amalia Yoo - DAD DON'T READ THIS - Greenwich House Theater 3%
Alexandra Rooney - YOU & ME - A.R.T./New York 2%
Anna Barrett - DAY OF THE HOG - The Players Theater 2%
Noah Simau - DAY OF THE HOG - The Players Theater 2%
Cordelia Cornell - YOU & ME - A.R.T./New York 2%
Shannon Rivoli - RICHARD III: A TWISTED FAIRY TALE - Epiphany Shakespeare Co./American Theater of Actors 2%
Victoria Clark - HUMAN THINGS - The West End Theatre 2%
Aaron Jackson - MESSY WHITE GAYS - The Duke on 42nd Street 2%
Allixandrya Jordynn - YOU & ME - A.R.T./New York 2%
Skylar D'Andrea - YOU & ME - A.R.T./New York 2%
Phoebe Golfinos - LIKEWISE - East to Edinburgh, 59E59 Theaters 2%
Isa Mellody - YOU & ME - A.R.T./New York 1%
Andrew Austin - RICHARD III: A TWISTED FAIRY TALE - Epiphany Shakespeare Co./American Theater of Actors 1%
Kenon Veno - MISTER SNICKERS OF NEW YORK CITY - Urban Stages 1%
Scarlett Gleason - YOU & ME - A.R.T./New York 1%
Zoe Scott - YOU & ME - A.R.T./New York 1%
Cal Wright - FUNERAL OF GOD - AMT Theater 1%
Len Cariou - ZAGŁADA - American Theatre of Actors 1%
Andy Robinson - SUKKOT - 59E59 Theaters 1%
Best Performance In A Play (Off-Off Broadway)
Ashley Griffin - ÉTUDE - The Tank 12%
Hari Bhaskar - TWELFTH NIGHT - Tier5 Theatre Company 10%
Grace Maddux - THE SLOPPY ABANDON OF EXCAVATED LOVE - The Wild Project 5%
Alex Highsmith - HAMLET - Gallery Players 3%
Aaron Pierce as BROTHER - DEADDY DEAREST, A NEW HORROR FABLE - Maxwell Swangel 3%
Abigail Duclos - HAND TO GOD - Gallery Players 2%
Brett Radek - THE HOMOSEXUALS - OUT/PLAY at The Studio Theater at 520 8th Ave 2%
Greg Henry - HAND TO GOD - Gallery Players 2%
Samantha Cullifer - ROMEO AND JULIET - Tier5 Theatre Company 2%
Aaron Cirillo - BRADLEY? - The NuBox Theatre 2%
Gabby Franco Ferro - APOLOHOLICS: BASED ON TRUE STORIES OF PEOPLE WHO APOLOGIZE TOO MUCH - Chain Theatre Mainstage 2%
Abby Martineck - IN THE NEXT ROOM, OR THE VIBRATOR PLAY - The Vino Theater 1%
Brandon Cook - SOMEONE ELSE - Teatro Latea 1%
Geneva Myrhvold - UNCOMMON WOMEN AND OTHERS - OUT/PLAY at MCS Theatre 1%
Alan Stuart - KILLING MRS. CLAUS - Theater for the New City 1%
Fraser Dickson - HAMLET - Gallery Players 1%
Keshawn Mellon - I LOVE YOU- A PLAY IN A LIBRARY - Chain Theatre Mainstage 1%
Audrey Latt as Jill - NO TURNING BACK - Chain Theatre Mainstage 1%
Chiara Aiello - IN THE NEXT ROOM, OR THE VIBRATOR PLAY - The Vino Theater 1%
Isa Criado - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - A.R.T./New York 1%
Chris Ikner - THE SLOPPY ABANDON OF EXCAVATED LOVE - The Wild Project 1%
John-Luke Lindstrom - HAMLET - Gallery Players 1%
Bill Barry - SUPERIOR DONUTS - The Heights Players 1%
Allison Furlong - LUCY LOVES DESI: A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE SITCOM - The Little Victory Theater 1%
Brason Jones - TAKE ME TO DOLLYWOOD - La MaMa ETC 1%
Best Production Of A Musical (Off-Broadway)
JAGGED LITTLE PILL - Nxt Generation Theatrics 12%
BONE WARS - The Players Theater 12%
A SOULFUL CHRISTMAS - Marjorie S. Deane Little Theater 10%
MASQUERADE - Lee's Art Shop 10%
MONARCH: THE MEXICAN-AMERICAN MUSICAL - American Theatre of Actors 10%
THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - New World Stages 9%
YOU & ME - A.R.T./New York 7%
GOTTA DANCE - Theater at St. Jean's 4%
THE CIRCUIT: AN IMMERSIVE SILENT DISCO BALLET - New York Theatre Company 3%
MONTE CRISTO - Theater at St. Jean's 3%
ELEPHANT & PIGGIE’S “WE ARE IN A PLAY!” - Stage 2 - Atlantic Theater Company 3%
FORGET I SAID ANYTHING - Theater Row 2%
TRULY, HOWARD HUGHES - York Theatre 2%
MIDNIGHT - Daryl Roth Theatre 2%
THE BAKER'S WIFE - Classic Stage Company - Lynn F. Angelson Theater 2%
THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - The J2 Spotlight Musical Theater Company 2%
MARILYN EXPOSED - Actors Temple Theatre 2%
Spirit of the Game: The Ultimate Musical - Asylum NYC/Ultimate Musical LLC 1%
BROKE - Theater Row 1%
CARNIVAL - The J2 Spotlight Musical Theater Company 1%
GOING BACHARACH - Marjorie S. Deane Little Theater 1%
OUR SINATRA - Marjorie S. Deane Little Theater 1%
REUNIONS - CITY CENTER STAGE II 1%
Best Production Of A Musical (Off-Off Broadway)
9 TO 5 - The Heights Players 13%
JESUS CHRIST SUPERSTAR - Gallery Players 13%
A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM - Mark O’Donnell Theater 9%
PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT THE MUSICAL - Gallery Players 9%
NINE - The NuBox Theatre 7%
THE ADDAMS FAMILY - ACT 7%
BRIGADOON - JWM: A Theatrical Company 6%
OIL & WHISKEY - Laurie Beechman Theatre 5%
CLUB 27 - Paradise Factory 4%
THE CEILING - (le) Poisson Rouge 4%
SALLY SPECTRE - 30th Street theater 4%
ALWAYS YOUNG THE MUSICAL - Theater for the New City 2%
MISS ROBUSTA'S EMERALD ANTHEMS - The Stonewall Inn 2%
ECODISASTER IN THE 100 ACRE WOOD - Old Stone House, Brooklyn 2%
OCEAN IN A TEACUP - Paradise Factory 2%
ONCE - The Little Victory Theater 2%
MY GHOSTS - Paradise Factory 2%
CORONA/ CRAZY - Teatro Latea 2%
SLEIGH MY NAME: A MISS ROBUSTA CHRISTMAS - The Stonewall Inn 2%
MISS ROBUSTA'S REEL TO REAL - The Stonewall Inn 1%
ORIGINAL IDEA - Teatro Latea 1%
Michelle Plevin - Theater for the New City 0%
Best Production Of A Play (Off-Broadway)
LIZZY SUNSHINE - SoHo Playhouse 12%
YOU & ME - A.R.T./New York 11%
JAGGED LITTLE PILL - Nxt Generation Theatrics 10%
FUNERAL OF GOD - AMT Theater 10%
DAD DON'T READ THIS - Greenwich House Theater 5%
RICHARD III: A TWISTED FAIRY TALE - Epiphany Shakespeare Co./American Theater of Actors 4%
OTHELLO - Bedlam Theatre 4%
A LONG WAY FROM HOME - American Theatre of Actors 3%
HUNGRY WOMEN - SoHo Playhouse 3%
YOU GOT OLDER - Cherry Lane Theatre 3%
THE SAVIORS - Atlantic Theater Company 2%
THE HAIRY APE - Irish Repertory Theatre - Francis J. Greenburger Mainstage 2%
HUMAN THINGS - The West End Theatre 2%
BLOOMING IN DRY SEASON - New federal theatre 2%
SHIFTERS - Cherry Lane Theatre 2%
THE WHOOPI MONOLOGUES - Mitzi E. Newhouse Theatre 2%
FALL FROM GRACE - American Theatre of Actors 2%
A CHRISTMAS CAROL (THORNE ADAPTATION) - PAC NYC 1%
SUKKOT - 59E59 Theaters 1%
GRUESOME PLAYGROUND INJURIES - Lucille Lortel Theatre 1%
THE REAL IVANOV - Classic Stage Company - Lynn F. Angelson Theater 1%
THE MAIDS - St. Ann's Warehouse 1%
THE PEOPLE VERSUS Lenny Bruce - Theater Row 1%
WEER - Cherry Lane Theatre 1%
TITUS ANDRONICUS - Pershing Square Signature Center - Alice Griffin Jewel Box 1%
Best Production Of A Play (Off-Off Broadway)
ÉTUDE - The Tank 15%
A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - A.R.T./New York 6%
IN THE NEXT ROOM, OR THE VIBRATOR PLAY - The Vino Theater 5%
A CAT IN A BOX - The Tank 4%
APOLOHOLICS: BASED ON TRUE STORIES OF PEOPLE WHO APOLOGIZE TOO MUCH - Chain Theatre Mainstage 4%
TAKE ME TO DOLLYWOOD - La MaMa ETC 4%
HAND TO GOD - Gallery Players 3%
THE HOMOSEXUALS - OUT/PLAY at The Studio Theater at 520 8th Ave 3%
I LOVE YOU- A PLAY IN A LIBRARY - Chain Theatre Mainstage 3%
THE SLOPPY ABANDON OF EXCAVATED LOVE - The Wild Project 3%
TWELFTH NIGHT - Tier5 Theatre Company 3%
KILLING MRS. CLAUS - Theater for the New City 2%
THE PILLOWMAN - The Heights Players 2%
HAMLET - Gallery Players 2%
INTIMATE APPAREL - Gallery Players 2%
PISS.JPG (Working Title) - Paradise Factory 2%
JULIUS CAESAR - Flea Theater (Ensemble Shakespeare Company) 2%
UNCOMMON WOMEN AND OTHERS - OUT/PLAY at MCS Theatre 2%
SOMEONE ELSE - Teatro Latea 2%
ANTI-GONE - The Rat 2%
IF WE REALLY WERE WITCHES - FRIGID Under St Marks 2%
DARK ORCHID - Gene Frankel Theatre 1%
TINA MORGUE - Teatro Latea/New York Theatre Festival 1%
ADAM AND EVA - Gingerbread Players 1%
Edgar Allan Poe: THE BLACK CAT AND THE TELLTALE HEART - Nuance Theatre Company 1%
Best Scenic Design (Off-Broadway)
Emily Mustillo - JAGGED LITTLE PILL - Nxt Generation Theatrics 11%
S. Benjamin Farrar - BONE WARS - The Players Theater 9%
Anne Mundell - MONTE CRISTO - Theater at St. Jean's 7%
Jonas Harrison - YOU & ME - A.R.T./New York 6%
Alex Berry - SHIFTERS - Cherry Lane Theatre 4%
Arnulfo Maldonado - YOU GOT OLDER - Cherry Lane Theatre 3%
Forest Entsminger - DAD DON'T READ THIS - Greenwich House Theater 3%
Morgan Large - MIDNIGHT - Daryl Roth Theatre 3%
Samantha Mileski - RICHARD III: A TWISTED FAIRY TALE - Epiphany Shakespeare Co./American Theater of Actors 3%
Afsoon Pajoufar - PRACTICE - Playwrights Horizons - Judith O. Rubin Theater 3%
Afsoon Pajoufar - COLD WAR CHOIR PRACTICE - MCC Theater - Newman Mills Theater 3%
Anne Mundell - TRULY, HOWARD HUGHES - Theater at St. Jean's 2%
David Zinn - THE SAVIORS - Atlantic Theater Company 2%
Skylar Deming and Samantha Roberts - FORGET I SAID ANYTHING - Theater Row 2%
Jacob Bers - HUMAN THINGS - The West End Theatre 2%
Afsoon Pajoufar - OTHER - Greenwich House Theater 2%
Afsoon Pajoufar - GOOD TIME CHARLIE - Public Theater - Martinson Hall 2%
Gabriel Evansohn - WEER - Cherry Lane Theatre 1%
Mark Mendelson - SUKKOT - 59E59 Theaters 1%
Maruti Evans - THE WINTER'S TALE - Delacorte Theatre 1%
Afsoon Pajoufar - CORIOLANUS - Theatre for a New Audience - Polonsky Shakespeare Center 1%
Ruinan Huang - MARILYN EXPOSED - Actors Temple Theatre 1%
EDWARD PEIRCE - REUNIONS - CITY CENTER STAGE II 1%
Isabel & Moriah Curley-Clay - BLOOMING IN DRY SEASON - New federal theatre 1%
Ryan Howell - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - The J2 Spotlight Musical Theater Company 1%
Best Scenic Design (Off-Off Broadway)
NIC NEIPERT - PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT THE MUSICAL - Gallery Players 11%
Angela Harriell - THE LOVE SHOW AT THE HIDDEN JEWEL BOX THEATER - The Hidden Jewel Box Theater 8%
Anastasia Novak - OVEREAGER - Brooklyn Art Haus 8%
Sean Lillis - TAKE ME TO DOLLYWOOD - La MaMa ETC 7%
Annika Fagerstrom - SHE KILLS MONSTERS - The Secret Theatre 6%
Brian McManimon - Edgar Allan Poe: THE BLACK CAT AND THE TELLTALE HEART - Nuance Theatre Company 5%
Attilio Rigotti - TIME SIGNATURES - Brooklyn Art Haus 5%
Lytza Colon - KILLING MRS. CLAUS - Theater for the New City 4%
Jerry Mittelhauser - HAND TO GOD - Gallery Players 4%
Marco Rivera and David P. Johnson - SALLY SPECTRE - 30th Street theater 4%
Joshua Warner - JULIUS CAESAR - Flea Theater (Ensemble Shakespeare Company) 3%
Danielle MacMath - PISS.JPG (Working Title) - Paradise Factory 3%
Jerry Mittelhauser - INTIMATE APPAREL - Gallery Players 3%
Lily Isaacson - A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM - Theater 2020 at the Mark O'Donnell 3%
Bruce Sexauer - THE ADDAMS FAMILY - ACT 3%
Kia Vassiliades - DEADDY DEAREST, A NEW HORROR FABLE - Maxwell Swangel 3%
Brian Bernhard - THE COMEUPPANCE - Headwall Theatre Company @ The Secret Theatre 2%
Charlotte Shi - BENEVOLENT - INTAR Theatre 2%
Marc D. Lyons - LAST. GOOD. NIGHT. - The Tank 2%
Ren Orth - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Mirror Shakespeare 2%
Caroline Galderisi - ANTI-GONE - The Rat 1%
Emmie Finckel - AND THEN THE RODEO BURNED DOWN - Ars Nova 1%
Bruno Giraldi - BRADLEY? - The NuBox Theatre 1%
Takeshi Kata - HOW SHAKESPEARE SAVED MY LIFE - Public Theater - Shiva Theater 1%
Sara Fellini - ECTOPLASM - spit&vigor theatre co. 1%
Best Solo Performance (Non-Cabaret) (Off-Broadway)
Liz Coin - LIZZY SUNSHINE - SoHo Playhouse 25%
Rose Hart - YOU & ME - A.R.T./New York 11%
Rosie O'Donnell - COMMON KNOWLEDGE - Daryl Roth Theatre 8%
Kristina Libby - I ALMOST DIED FOR THIS?! - East to Edinburgh, 59E59 Theaters 6%
Eleanna Fin - SPIRIT OF THE GAME: THE ULTIMATE MUSICAL - Asylum NYC 6%
Natalie Palamides - WEER - Cherry Lane Theatre 6%
Cat Cohen - BROAD STROKES - Lucille Lortel Theatre 5%
Wallace Shawn - THE FEVER - Greenwich House Theater 5%
Ari'el Stachel - OTHER - Greenwich House Theater 3%
Sarah Jones - AMERICA, WHO HURT YOU? - Theatre for a New Audience - Polonsky Shakespeare Center 3%
Jack Holden & John Patrick Elliott - KENREX - Lucille Lortel Theatre 3%
Alex Hill - WHY I STUCK A FLARE UP MY ARSE FOR ENGLAND - SoHo Playhouse 3%
Iraisa Ann Reilly - A BODEGA PRINCESS REMEMBERS LA FIESTA DE LOS REYES MAGOS, 1998 - Lucille Lortel Theatre 2%
Damien Warren-Smith - Garry Starr: CLASSIC PENGUINS - Studio Seaview 2%
Elf Lyons - THE WOMAN ON THE EDGE - SoHo Playhouse 2%
Todd Almond - I'M ALMOST THERE - BAM Fisher (Fishman Space) 2%
Brandon Kyle Goodman - HEAUX CHURCH - Ars Nova 1%
Roger Guenveur Smith - IN HONOR OF JEAN-MICHEL BASQUIAT - New York Theatre Workshop 1%
Issy Knowles - BODY COUNT - SoHo Playhouse 1%
Helder Guimaraes - THE HOPE THEORY - New York City Center - Stage II 1%
Lindsey Kraft & Ben Folds - WE'VE BEEN HERE BEFORE - SoHo Playhouse 1%
Jen Tullock - NOTHING CAN TAKE YOU FROM THE HAND OF GOD - Playwrights Horizons - Peter Jay Sharp Theater 1%
Ismael Loutfi - Ismael Loutfi: HEAVENLY BABA - SoHo Playhouse 1%
Best Solo Performance (Non-Cabaret) (Off-Off Broadway)
Michael John Ciszewski - MOTHER, SUPERIOR - Caveat 14%
Faith Pasch - CLUB 27 - Paradise Factory 11%
Tom Nemec - A CAT IN A BOX - The Tank 10%
Valeria Aceves - I AM GOING TO DIE (AND ALL THEY GAVE ME WERE THESE LOUSY CUPCAKES) - The Cherry Arts 9%
Zoë Kim - DID YOU EAT? - Public Theater - Shiva Theater 8%
Darlene Larspn - THE WINDOW - Harvey Fierstein Theater Lab NYPL 7%
David Magidson - MOTHER BOSWICK - American Theatre of Actors 7%
Hannah Strauss - WOMAN SEEKING CUDDLES - The Tank 7%
Jacob Ming-Trent - HOW SHAKESPEARE SAVED MY LIFE - Public Theater - Shiva Theater 6%
Mary Kate O Flanagan - MAKING A SHOW OF MYSELF - Irish Repertory Theatre - W. Scott McLucas Studio 4%
Mia Vonsavang - CHESTER'S BROADCAST DAY - Equity Library Theater 3%
Kevin Leonard - 4 TO 7 - American Theatre of Actors 3%
Scott Robinson - SMASHED VALENTINE - The Rat 3%
Paul Allman - THE ART MACHINE - Equity Library Theater 2%
Sasha Henriques - UNCEASING - Equity Library Theater 2%
Michael Bairefoot - THEE MAGIC SHOW - Myrtle Beach Mall 2%
Ned Van Zandt - LOST IN DEL VALLE - SoHo Playhouse - Huron Room 1%
Best Sound Design (Off-Broadway)
Max Van - BONE WARS - The Players Theater 13%
Miles DeSantis - JAGGED LITTLE PILL - Cullum Theatre 11%
Philip Lauto - YOU & ME - A.R.T./New York 7%
Joanna Lynn Staub - MONTE CRISTO - Theater at St. Jean's 5%
Angela Baughman - INITIATIVE - Joseph Papp Public Theater 4%
Peter Brucker - GOTTA DANCE - Theater at St. Jean's 4%
Daniel Kluger - YOU GOT OLDER - Cherry Lane Theatre 4%
Chris Moscatiello - SUKKOT - 59E59 Theaters 3%
Lawrence Schober - MIDNIGHT - Daryl Roth Theatre 3%
Andy Evan Cohen - PIED A TERRE - The Theater Center - Anne L. Bernstein Theater 2%
Lawrence Shober - WEER - Cherry Lane Theatre 2%
Matt Berman - GOING BACHARACH - Marjorie S. Deane Little Theater 2%
Mitchell Polonsky - DAD DON'T READ THIS - Greenwich House Theater 2%
Peter Brucker - TRULY, HOWARD HUGHES - Theater at St. Jean's 2%
Ben Williams - ULYSSES - Joseph Papp Public Theater 2%
Tony Gayle - SHIFTERS - Cherry Lane Theatre 2%
Sonny Paladino - REUNIONS - CITY CENTER STAGE II 2%
Ben Ringham & Max Ringham - A GHOST IN YOUR EAR - Minetta Lane Theatre 2%
Angela Baughman - SILVER MANHATTAN - Bowery Palace (moved from Gramercy Theatre) 1%
Angela Baughman - DEGENERATES - Playwrights Horizons - Peter Jay Sharp Theater 1%
Giles Thomas - KENREX - Lucille Lortel Theatre 1%
Caroline Eng - THE LOVED ONES - Irish Repertory Theatre - Francis J. Greenburger Mainstage 1%
Bailey Trierweiler & UptownWorks - CREATION STORIES AND ALL THE IMPORTANT IMPORTANTS - Lincoln Center - Claire Tow Theater 1%
Ian Scot - HUMAN THINGS - The West End Theatre 1%
German Martinez - HEATED RIVALRY - The Culture Club at The McKittrick Hotel 1%
Best Sound Design (Off-Off Broadway)
Marshall McDaniel - ÉTUDE - The Tank 18%
Brooke Hall - IN THE NEXT ROOM, OR THE VIBRATOR PLAY - The Vino Theater 11%
Patrick Moren - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Gallery Players 7%
A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - A.R.T./New York 7%
Dot Scuotto - PISS.JPG (Working Title) - Paradise Factory 5%
David P. Johnson and Ellen Juhlin - SALLY SPECTRE - 30th Street theater 4%
Jessica Williams - SOMEONE ELSE - Teatro Latea 3%
Dot Scuotto - A CAT IN A BOX - The Tank 3%
Lex Basile Price - THE HOMOSEXUALS - OUT/PLAY at The Studio Theater at 520 8th Ave 3%
Sheridan Glover - BRIGADOON - JWM: A Theatrical Company 3%
Graydon Gund - INTIMATE APPAREL - Gallery Players 3%
Peter Zachari - KILLING MRS. CLAUS - Theater for the New City 3%
Zev Burrows - HAMLET - Gallery Players 3%
Christopher Darbassie - HEAUX CHURCH - Ars Nova 2%
Dot Scuotto - UNCOMMON WOMEN AND OTHERS - OUT/PLAY at MCS Theatre 2%
James Cougar Canfield - TWELFTH NIGHT - Tier5 Theatre Company 2%
Vanessa Garber - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - A.R.T./New York 2%
Giovanni Villari - Edgar Allan Poe: THE BLACK CAT AND THE TELLTALE HEART - Nuance Theatre Company 2%
Max Van - THE COMEUPPANCE - Headwall Theatre Company @ The Secret Theatre 2%
Max Van - BENEVOLENT - INTAR Theatre 2%
Jackie Jorgenson - OVEREAGER - Brooklyn Art Haus 2%
Carsen Joenk & Christopher E. Ford - AND THEN THE RODEO BURNED DOWN - Ars Nova 2%
Maxwell Swangel - DEADDY DEAREST, A NEW HORROR FABLE - Maxwell Swangel 1%
Terry Chun - MACBETH & AS YOU LIKE IT - Hip to Hip Theatre 1%
Rachel Norman & Meikayla Thomany - LAST. GOOD. NIGHT. - The Tank 1%
Best Theatrical/Immersive Experience (Off-Broadway)
MASQUERADE - Lee's Art Shop 27%
LIZZY SUNSHINE - SoHo Playhouse 23%
11 TO MIDNIGHT - Orpheum Theatre 13%
THE CIRCUIT: AN IMMERSIVE SILENT DISCO BALLET - New York Theatre Company 10%
A GHOST IN YOUR EAR - Minetta Lane Theatre 7%
BURNOUT PARADISE - Astor Place Theatre 6%
MAX DAVIDSON: STRANGERS - SoHo Playhouse 5%
THE INFINITE WRENCH - Asylum NYC 5%
REUNIONS - CITY CENTER STAGE II 2%
NORTH STAR - Irish Arts Center 2%
AN ARK - The Shed - Level 2 Gallery 1%
Best Theatrical/Immersive Experience (Off-Off Broadway)
TAKE ME TO DOLLYWOOD - La MaMa ETC 14%
(NO) REFUNDS - The Tank 14%
JULIUS CAESAR - Flea Theater (Ensemble Shakespeare Company) 11%
ALWAYS YOUNG THE MUSICAL - Theater for the New City 7%
IF WE REALLY WERE WITCHES - FRIGID Under St Marks 6%
KING LEAR - The Secret Theatre 5%
AN AFTERNOON OF VINTAGE ONE ACT COMEDIES FROM THE EARLY 1900’S! - NYPL George Bruce Branch 4%
ANONYMOUS - spit&vigor theatre co. 4%
ANTI-GONE - The Rat 4%
MANIFESTIVAL OPENING CEREMONY - Paradise Factory 3%
THE LOVE SHOW AT THE HIDDEN JEWEL BOX THEATER - The Hidden Jewel Box Theater 3%
EN POINTE - The Rat 3%
THE MONOLOGUE TABLE - QED Astoria 3%
DOWN FOR THE COUNT - The Green Room 42 Supper Club 3%
TALES FROM THE TIMES - MET DIARIES - Equity Library Theater 2%
HUMAN- LAYERS OF IDENTITY - TADA Theatre 2%
CUPID'S WRENCH - Second City NYC 2%
ECTOPLASM - spit&vigor theatre co. 2%
IMPOSTER - The Liminal Theatre Collective 2%
LE PETIT CHEF NYC - Skullmapping 1%
MOTHER BOSWICK - American Theatre of Actors 1%
ECODISASTER IN THE 100 ACRE WOOD - Old Stone House, Brooklyn 1%
PANTHE-ON! 2.0 - The Green Room 42 Supper Club 1%
COUNTERINTUITIVE - CCTA 1%
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