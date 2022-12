Final Standings Announced For The 2022 BroadwayWorld Norway Awards; Lillestrøm Folketeater og Lillestrøm Kultursenter Leads Favorite Local Theatre!

The 2022 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2021 through September 30, 2022. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2022.

Winners will be announced in January!

Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever, including over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia!

2022 BroadwayWorld Norway Standings - 12/27/22

Best Choreography Of A Play Or Musical

Guro Karijord - BILLY ELLIOT - Lillestrøm Folketeater og Lillestrøm Kultursenter 73%

Simen Gloppen - SISTER ACT THE MUSICAL - Chateau Neuf 27%



Best Dance Production

MOVE IT - Color Line Color Magic 60%

EUPHORIA - Color Line Color Magic 40%



Best Direction Of A Musical

Håkon T. Nielsen - FOLKEEVENTYRENE - THE MUSICAL - Skedsmo Amatørteater 50%

Magnus Landaas Skjervold - BILLY ELLIOT - Lillestrøm Folketeater og Lillestrøm Kultursenter 44%

Mattias Carlsson - SISTER ACT - Chateau Neuf 6%



Best Direction Of A Play

Johannes Holmen Dahl - TID FOR GLEDE - Det norske teatret 68%

Haavard Eikeseth - BILLY ELLIOT - Sandvika 32%



Best Ensemble Performance

BILLY ELLIOT - Lillestrøm Folketeater og Lillestrøm Kultursenter 68%

MATILDA THE MUSICAL - Folketeateret 24%

SISTER ACT - Chateau Neuf 8%



Best Musical

FOLKEEVENTYRENE - THE MUSICAL - Skedsmo Amatørteater 47%

BILLY ELLIOT - Lillestrøm Folketeater og Lillestrøm Kultursenter 34%

ANNIE - Lillestrøm Folketeater og Lillestrøm Kultursenter 11%

MATILDA THE MUSICAL - Folketeateret 5%

SISTER ACT - Chateau Neuf 2%

JERSEY BOYS - Chateau Neuf 0



Best New Play Or Musical

FOLKEEVENTYRENE - THE MUSICAL - Skedsmo Amatørteater 80%

TID FOR GLEDE - Det norske teateret 16%

HOLD KJEFT, DET ER IBSEN! - Nationaltheatret 5%

EUPHORIA - Color Line Color Magic 0

MOVE IT - Color Line Color Magic 0



Best Performer In A Musical

Alexander Gløtta (Billy) - BILLY ELLIOT - Lillestrøm Folketeater og Lillestrøm Kultursenter 47%

Jens Jeremiassen Johnsen - FOLKEEVENTYRENE - THE MUSICAL - Skedsmo Amatørteater 42%

Anna Lisa Kumoji - SISTER ACT - Chateau Neuf 9%

Heidi Gjermundsen Broch - INTO THE WOODS - Det norske teatret 3%

Atle Pettersen - JERSEY BOYS - Chateau Neuf 0

Mia Gundersen - SISTER ACT - Chateau Neuf 0



Best Play

TID FOR GLEDE - Det norske teatret 75%

HOLD KJEFT, DET ER IBSEN - Nationaltheatret 25%



Best Sound Design Of A Play Or Musical

Erik Valderhaug - SISTER ACT - Chateau Neuf 73%

Erik Valderhaug - JERSEY BOYS - Chateau Neuf 27%