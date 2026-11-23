"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
First Standings Announced For 2026 BroadwayWorld New Orleans Awards - NEWSIES Leads Best Musical
Voting is open through December 31st.
The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld New Orleans Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.
Winners will be announced in January!
This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
See a mistake? Please let us know here.
2026 BroadwayWorld New Orleans Awards - Current Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Julio Agustin - LAST NIGHT AT THE RUE BAYOU - The Rue Bayou (1104 Decatur Street, New Orleans, LA 70116) 18%
DeLovitt Rogers - NEWSIES - Hub City Players 14%
Tracy Smith - NEWSIES - Hub City Players 12%
Hope Carline - THE ADDAMS FAMILY - Sullivan Theater 12%
Callie Ancelet - FALSETTOS - LSU Musical Theatre Club 9%
Dominic Joseph - BRIGHT STAR - Ascension Community Theatre 9%
Jessica Guastella - CHICAGO - Cutting Edge Center of the Arts 7%
Meg Jett - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Sullivan Theater 6%
Blake Coheley - COME FROM AWAY - Jefferson Performing Arts Society (JPAS 5%
Gabby Cario - ELF THE MUSICAL - Sullivan Theater 3%
Monica - JAGGED LITTLE PILL - Jefferson Performing Arts Society (JPAS 3%
Kerry Lambert - FINDING NEVERLAND - Rivertown Theaters 3%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Tammy Mansfield - NEWSIES - Hub City Players 28%
Shauna Leone - LAST NIGHT AT THE RUE BAYOU - The Rue Bayou (1104 Decatur Street, New Orleans, LA 70116) 20%
Brittany Zimmerman - THE ADDAMS FAMILY - Sullivan Theater 14%
Allie sullivan - FALSETTOS - LSU Musical Theatre Club 10%
Tara Sager - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Sullivan Theater 8%
Baylee Robertson - LEGALLY BLONDE - Rivertown Theaters 7%
Sophie Rollins & Sarah Walton - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Mid City Theatre 3%
Sarah Walton - I'M GONNA MARRY YOU TOBEY MAGUIRE - LSU Theatre 3%
Baylee Robertson - MEDEA - The NOLA Project 2%
Brittany Zimmerman - ELF THE MUSICAL - Sullivan Theater 2%
Baylee Robertson - SMALL CRAFT WARNINGS - Tennessee Williams Theatre Company of New Orleans 1%
Valentina Ceschi & Kate Lane - DIALOGUES OF THE CARMELITES - Ursuline Convent Museum 1%
Best Dance Production
NEWSIES - Hub City Players 40%
THE ADDAMS FAMILY - Sullivan Theater 26%
CHICAGO - Cutting Edge Center of the Arts 17%
JAGGED LITTLE PILL - Jefferson Performing Arts Society (JPAS 9%
FINDING NEVERLAND - Rivertown Theaters 8%
Best Direction Of A Musical
Jacob Morris - NEWSIES - Hub City Players 22%
Tracey Conyer Lee - LAST NIGHT AT THE RUE BAYOU - The Rue Bayou (1104 Decatur Street, New Orleans, LA 70116) 19%
Callie Ancelet - FALSETTOS - LSU Musical Theatre Club 11%
Matt Miyagi - THE ADDAMS FAMILY - Sullivan Theater 11%
Brian Fontenot - CHICAGO - Cutting Edge Center of the Arts 9%
Heath McNeese - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Sullivan Theater 7%
Bright Star Ascension Community Theatre - SHREK 7%
David Haydel - COME FROM AWAY - Jefferson Performing Arts Society (JPAS 5%
Kelly Fouchi - FINDING NEVERLAND - Rivertown Theaters 5%
Amy Himel Gomez - ELF THE MUSICAL - Sullivan Theater 4%
Valentina Ceschi - DIALOGUES OF THE CARMELITES - Ursuline Convent Museum 1%
Best Direction Of A Play
Joseph VanZandt - THE ODD COUPLE - Hub City Players 37%
Madalyn Mullins - RUN FOR YOUR WIFE - Sullivan Theater 15%
Ricardo Mendoza - I'M GONNA MARRY YOU TOBEY MAGUIRE - LSU Theatre 15%
Sara Pagones - FOUR OLD BROADS - Cutting Edge Center of the Arts 11%
Shannon Walsh, Barrett Hileman, Sarah Nansubuga, Sophie Rollins, and Sarah Walton - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Mid City Theatre 11%
Delilah Guilbeau - BLITHE SPIRIT - Sullivan Theater 8%
Louis Mangiaracina - PYGMALION - Moonlight productions 4%
Best Ensemble
NEWSIES - Hub City Players 19%
LAST NIGHT AT THE RUE BAYOU - The Rue Bayou (1104 Decatur Street, New Orleans, LA 70116) 16%
THE ODD COUPLE - Hub City Players 11%
SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Sullivan Theater 10%
THE ADDAMS FAMILY - Sullivan Theater 8%
CHICAGO - Cutting Edge Center of the Arts 7%
I'M GONNA MARRY YOU TOBEY MAGUIRE - LSU Theatre 5%
BRIGHT STAR - Shrek St. John Theatre 5%
COME FROM AWAY - Jefferson Performing Arts Society (JPAS 5%
BRIGHT STAR - Ascension Community Theatre 4%
RUN FOR YOUR WIFE - Sullivan Theater 3%
FINDING NEVERLAND - Rivertown Theaters 3%
CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Cutting Edge Center of the Arts 2%
JAGGED LITTLE PILL - Jefferson Performing Arts Society (JPAS 2%
MUCH ADO ABOUT NOTHING - Mid City Theatre 1%
DIALOGUES OF THE CARMELITES - Ursuline Convent Museum 0%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Mike Lopinto - NEWSIES - Hub City Players 32%
Cory Pattak - LAST NIGHT AT THE RUE BAYOU - The Rue Bayou (1104 Decatur Street, New Orleans, LA 70116) 23%
Michelle Freneaux Chassaing - THE ADDAMS FAMILY - Sullivan Theater 21%
Isabella Rodriguez - I'M GONNA MARRY YOU TOBEY MAGUIRE - LSU Theatre 12%
Scarlett Kingman - CHICAGO - Cutting Edge Center of the Arts 12%
Best Music Direction & Orchestra Performance
Tammy Mansfield - NEWSIES - Hub City Players 26%
Seth Farber - LAST NIGHT AT THE RUE BAYOU - The Rue Bayou (1104 Decatur Street, New Orleans, LA 70116) 19%
Jamie Leonard - THE ADDAMS FAMILY - Sullivan Theater 9%
Ross and Kristina Cawthon - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Sullivan Theater 9%
Jonathan Thomas - FALSETTOS - LSU Musical Theatre Club 9%
Aaron 'Black Magic' Turnipseed - CHICAGO - Cutting Edge Center of the Arts 7%
Justin Rogers - Shrek - St. John theatre 6%
Ainsley - COME FROM AWAY - Jefferson Performing Arts Society (JPAS 6%
Earl Poole - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Cutting Edge Center of the Arts 4%
Jamie Leonard - BRIGHT STAR - Ascension Community Theatre 4%
Joshua Anand Slater - DIALOGUES OF THE CARMELITES - Ursuline Convent Museum 1%
Best Musical
NEWSIES - Hub City Players 23%
LAST NIGHT AT THE RUE BAYOU - The Rue Bayou (1104 Decatur Street, New Orleans, LA 70116) 18%
CHICAGO - Cutting Edge Center of the Arts 10%
SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Sullivan Theater 9%
THE ADDAMS FAMILY - Sullivan Theater 8%
FALSETTOS - LSU Musical Theatre Club 8%
BRIGHT STAR - Ascension Community Theatre 6%
COME FROM AWAY - Jefferson Performing Arts Society (JPAS 4%
DEAR EVAN HANSEN - Mid City Theatre 4%
CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Cutting Edge Center of the Arts 3%
FINDING NEVERLAND - Rivertown Theaters 3%
FINDING NEVERLAND - Rivertown Theaters 2%
BRIGHT STAR - Jefferson Performing Arts Society 1%
Best Performer In A Musical
Gabe Franceschi - NEWSIES - Hub City Players 14%
Kadejah Onè Higdon - LAST NIGHT AT THE RUE BAYOU - The Rue Bayou (1104 Decatur Street, New Orleans, LA 70116) 11%
Dru Bramblett - NEWSIES - Hub City Players 10%
Kamryn Hecker - FALSETTOS - LSU Musical Theatre Club 9%
David Louviere - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Sullivan Theater 7%
Megan Augustine - CHICAGO - Cutting Edge Center of the Arts 7%
Donald Jones Jr. - LAST NIGHT AT THE RUE BAYOU - The Rue Bayou (1104 Decatur Street, New Orleans, LA 70116) 6%
Sadie Kelly - BRIGHT STAR - Ascension Community Theatre 5%
Michelle Willis - THE ADDAMS FAMILY - Sullivan Theater 4%
Gabby Cario - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Sullivan Theater 4%
Louis Mangiaracina - THE ADDAMS FAMILY - Sullivan Theater 4%
Don Fields - FALSETTOS - LSU Musical Theatre Club 4%
Merideth Owens - COME FROM AWAY - Jefferson Performing Arts Society (JPAS 4%
Cody Elsensohn - FINDING NEVERLAND - Rivertown Theaters 3%
Justin Rogers - BRIGHT STAR - Ascension Community Theatre 3%
Chloe Hansen - CHICAGO - Cutting Edge Center of the Arts 3%
Jack Tomasich - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Cutting Edge Center of the Arts 1%
Emily Treigle - DIALOGUES OF THE CARMELITES - Ursuline Convent Museum 0%
Stéphanie Doche - DIALOGUES OF THE CARMELITES - Ursuline Convent Museum 0%
Véronique Filloux - DIALOGUES OF THE CARMELITES - Ursuline Convent Museum 0%
Best Performer In A Play
Nolan Lee - THE ODD COUPLE - Hub City Players 23%
Sophie Rollins - I'M GONNA MARRY YOU TOBEY MAGUIRE - LSU Theatre 15%
Brittany Zimmerman - BLITHE SPIRIT - Sullivan Theater 14%
Trey Lowry Odd Couple - THE ODD COUPLE 12%
Landon Morrow - THE ODD COUPLE - Hub City Players 11%
Daniel Mack - A TUNA CHRISTMAS - Cutting Edge Center of the Arts 8%
Allison DePriest - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Mid City Theatre 5%
Cade Williams - RUN FOR YOUR WIFE - Sullivan Theater 3%
Ricardo Mendoza - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Mid City Theatre 3%
Michael Tanner - A TUNA CHRISTMAS - Cutting Edge Center of the Arts 2%
Jon Allen Russo - RUN FOR YOUR WIFE - Sullivan Theater 2%
Rain Scott-Catoire - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Mid City Theatre 2%
Best Play
THE ODD COUPLE - Hub City Players 37%
I'M GONNA MARRY YOU TOBEY MAGUIRE - LSU Theatre 19%
BLITHE SPIRIT - Sullivan Theater 15%
MUCH ADO ABOUT NOTHING - Mid City Theatre 9%
RUN FOR YOUR WIFE - Sullivan Theater 8%
A TUNA CHRISTMAS - Cutting Edge Center of the Arts 5%
FOUR OLD BROADS - Cutting Edge Center of the Arts 5%
IRISH CURSE - Cutting Edge Center of the Arts 1%
Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Wes Hansen - THE ODD COUPLE - Hub City Players 30%
Raquel M. Jackson - LAST NIGHT AT THE RUE BAYOU - The Rue Bayou (1104 Decatur Street, New Orleans, LA 70116) 25%
Dave Freneaux - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Sullivan Theater 21%
Mia Freneaux - THE ADDAMS FAMILY - Sullivan Theater 17%
Mia Freneaux - ELF THE MUSICAL - Sullivan Theater 7%
Best Supporting Performer In A Musical
Kam Batty - NEWSIES - Hub City Players 12%
Alyssa Bennefield - COME FROM AWAY - Jefferson Performing Arts Society (JPAS 10%
Melodie DuBose - NEWSIES - Hub City Players 9%
Amy Himel Gomez - THE ADDAMS FAMILY - Sullivan Theater 8%
Andrew Michael Antoine - LAST NIGHT AT THE RUE BAYOU - The Rue Bayou (1104 Decatur Street, New Orleans, LA 70116) 7%
Grayce Reynolds - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Sullivan Theater 7%
Anthony Burton, Jr. - DEAR EVAN HANSEN - Mid City Theatre 6%
Dakota Andrews - NEWSIES - Hub City Players 6%
Callie Ancelet - BRIGHT STAR - Ascension Community Theatre 4%
Caldrick Williams - LAST NIGHT AT THE RUE BAYOU - The Rue Bayou (1104 Decatur Street, New Orleans, LA 70116) 4%
David Echevarria - NEWSIES - Hub City Players 3%
Jonathan Yarrington - NEWSIES - Hub City Players 3%
Deri’Andra Tucker - LAST NIGHT AT THE RUE BAYOU - The Rue Bayou (1104 Decatur Street, New Orleans, LA 70116) 2%
Madison Margaret Clark - LAST NIGHT AT THE RUE BAYOU - The Rue Bayou (1104 Decatur Street, New Orleans, LA 70116) 2%
Jack Tomasich - FINDING NEVERLAND - Rivertown Theaters 2%
Jessica Chance - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Sullivan Theater 2%
Keith Claverie - LAST NIGHT AT THE RUE BAYOU - The Rue Bayou (1104 Decatur Street, New Orleans, LA 70116) 2%
Mallory Taylor - THE ADDAMS FAMILY - Sullivan Theater 2%
Don Fields - BRIGHT STAR - Ascension Community Theatre 2%
Matthew Walker - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Sullivan Theater 2%
Queen Shereen - LAST NIGHT AT THE RUE BAYOU - The Rue Bayou (1104 Decatur Street, New Orleans, LA 70116) 1%
Tim Davis - LAST NIGHT AT THE RUE BAYOU - The Rue Bayou (1104 Decatur Street, New Orleans, LA 70116) 1%
Michelle Freneaux Chassaing - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Sullivan Theater 1%
Reggie McNeil - LAST NIGHT AT THE RUE BAYOU - The Rue Bayou (1104 Decatur Street, New Orleans, LA 70116) 1%
Best Supporting Performer In A Play
Dakota Andrews - THE ODD COUPLE - Hub City Players 45%
Brittany Zimmerman - RUN FOR YOUR WIFE - Sullivan Theater 23%
Sophie Rollins - RUN FOR YOUR WIFE - Sullivan Theater 20%
Emily Rodriguez - BLITHE SPIRIT - Sullivan Theater 13%
Best Theatre For Young Audiences Production
NEWSIES - Hub City Players 48%
FINDING NEVERLAND - Rivertown Theaters 30%
FROZEN - Cutting Edge Center of the Arts 22%
Favorite Local Theatre
Hub City Players 31%
Sullivan Theater 18%
Cutting Edge Center of the Arts 11%
LSU Musical Theatre Club 9%
Ascension Community Theatre 9%
Jefferson Performing Arts Society (JPAS 8%
Rivertown Theaters 7%
Mid City Theatre 4%
Playmakers of Baton Rouge 2%
Swamplight Theater 1%
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