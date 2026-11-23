"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
First Standings Announced For 2026 BroadwayWorld New Jersey Awards - ANASTASIA Leads Best Musical
Voting is open through December 31st.
The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld New Jersey Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.
Winners will be announced in January!
This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
See a mistake? Please let us know here.
2026 BroadwayWorld New Jersey Awards - Current Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Dakota & Elle - CLASSICAL CHRISTMAS - Jersey Shore Arts Center 16%
Ananya Kakkilaya - HEARTBEATS AND HARMONIES - Ferrell Studios 15%
Andrik Slota - LOST IN LOVE: LOVE SONG CABARET - Drama Geek Studios 15%
The Fabulous Lounge Swingers - THE FABULOUS LOUNGE SWINGERS CABARET - Catalyst Theater Company 14%
Jennifer Childs - FUNNY GIRLS - East Lynne Theater Company 12%
Adam Wade - 2ND ANNUAL OPENING DAY - Art House Productions 11%
Jin Jung - IN THE MORNING: A MULTIMEDIA PERFORMANCE - Art House Productions 9%
Keith Rennar Brennan - OF GOD AND GUCCI - Art House Productions 9%
Best Choreography Of A Play Or Musical
Alec J. Wolf, Tyler McGeough - SHE KILLS MONSTERS - Studio Players 9%
Hannah Balagot - RENT - Art House Productions 7%
Liz Driscoll - INTO THE WOODS - 99 Cent Players 6%
Chrystina Kepreos - ANYTHING GOES! - Brundage Park Playhouse 6%
Laurie Guthrie - ANASTASIA - North Brunswick Drama Group 5%
Alex Marciniak & Victoria Marino - JAGGED LITTLE PILL - RoundTable Theater 4%
Kaylee Babiak - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Drama Geek Studios 4%
Alex Sánchez - WEST SIDE STORY - Paper Mill Playhouse 3%
Jessica Huch - FINDING NEVERLAND - Bellarine Theatre Company 3%
Jasón Wells - NEWSIES - Vanguard Theater 3%
James Grausam - PIRATES! THE PENZANCE MUSICAL - Phoenix Productions 3%
Lisa Kosak - FIRST DATE - Studio Playhouse 2%
Jessica O’Brien - PIPPIN - Algonquin Arts Theatre 2%
Jason Wells - AIN'T MISBEHAVIN' - Phoenix Productions 2%
Francesca Merlino - THE DROWSY CHAPERONE - Fool Moon Theatre 2%
Simon Hamilton - THE PROM - Thank You 5 Productions 2%
Michael Restaino - JAGGED LITTLE PILL - The Actors Studio of New Jersey 2%
Ashanty Gil - MERRILY WE ROLL ALONG - Ferrell Studios 2%
Emily Mautone - AS ABOVE, SO BELOW - Ferrell Studios 2%
Raven Abbott - DIARY OF A SIMPY KID - Villagers Theatre 2%
Ashanty Gil - HIGH SCHOOL MUSICAL (24-HOUR MUSICAL) - Ferrell Studios 2%
Michael Restaino - MEAN GIRLS - The Actors Studio of New Jersey 2%
Marc Leland - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Players Guild of Leonia 2%
Victoria Casillo - LERNER & LOEWE'S MY FAIR LADY - American Theater Group 2%
Coldin Grundmeyer - THE LIGHTNING THIEF - The Actors Studio of New Jersey 1%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Alec J. Wolf, Ash Nichols, Nicole Dougherty - SHE KILLS MONSTERS - Studio Players 8%
Ariana Michel-Hamblin - RENT - Art House Productions 7%
Paige Geralds - INTO THE WOODS - 99 Cent Players 6%
Chandy Bennett - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - The Actors Studio of New Jersey 6%
Samantha Nix, Jo-Jo Parks, Ava Grace Fernandez - ANASTASIA - North Brunswick Drama Group 5%
Kay Mingino - MERRILY WE ROLL ALONG - Ferrell Studios 5%
Carla Gelpke - ANYTHING GOES! - Brundage Park Playhouse 5%
Gabe Bagdazian - PIRATES! THE PENZANCE MUSICAL - Phoenix Productions 4%
Alejo Vietti - BULL DURHAM - Paper Mill Playhouse 3%
Maddie DiDomenico - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Drama Geek Studios 3%
Emily Davis - PIPPIN - Algonquin Arts Theatre 3%
Jannette Fisher - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Phoenix Productions 2%
Frankie Confalone - 9 TO 5: THE MUSICAL - Algonquin Arts Theatre 2%
Terrell Jordan Jenkins - INTO THE WOODS - Vanguard Theater 2%
Antonio Consuegra - WEST SIDE STORY - Paper Mill Playhouse 2%
Scout Schiro - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Players Guild of Leonia 2%
samantha ambler - ARE THE BENNET GIRLS OK? - Magnolia Productions 2%
David Clarke - SENSE AND SENSIBILITY - Dragonfly Multicultural Arts Center 2%
Julia Sharp - DRACULA: A COMEDY OF TERRORS - Studio Players 2%
Frankie Alicandri - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Hoboken Children’s Theater 2%
Luna Ding - AS ABOVE, SO BELOW - Ferrell Studios 2%
Victoria Merse - DIARY OF A SIMPY KID - Villagers Theatre 2%
Kathy Ferrigno Fiddler on the Roof Main Street Theater Company - SAMANTHA BRUCCOLIERE AND SHANNON WEAVER THE DIARY OF ANNE FRANK WESTFIELD COMMUNITY PLAYERS - First Avenue Playhouse 2%
Keith Schneider - 1776 - Surflight Theatre 2%
Leon Dobkowski - 1776 - Paper Mill Playhouse 1%
Best Dance Production
WEST SIDE STORY - Paper Mill Playhouse 24%
ANYTHING GOES! - Brundage Park Playhouse 20%
SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Drama Geek Studios 12%
MEL BROOKS' YOUNG FRANKENSTEIN - Surflight Theatre 10%
BEAUTIFUL LITTLE WEIRDOS: AMBER SLOAN - Art House Productions 9%
RESONANCE REPERTOIRE: SAMAW DANCE COMPANY - Art House Productions 7%
THE PROM - Thank You 5 Productions 5%
THE CHOREOGRAPHY PROJECT: JERSEY CITY BALLET - Art House Productions 5%
FOCUS: INNOVATIVE CHOREOGRAPHY SERIES - Art House Productions 5%
LEGACY OF LIGHT - Catalyst Theater Company 3%
Best Direction Of A Musical
Stephen Giordano - INTO THE WOODS - 99 Cent Players 7%
Joshua M. Feder - RENT - Art House Productions 6%
Heather Tedesco Pasquale - ANASTASIA - North Brunswick Drama Group 5%
Anthony Viera - AIN'T MISBEHAVIN' - Phoenix Productions 4%
Chrystina Kepreos - ANYTHING GOES! - Brundage Park Playhouse 4%
Kevin Ohlweiler - FIRST DATE - Studio Playhouse 3%
Angel Reed - WEST SIDE STORY - The Broadway Originals 3%
Anthony Viera - PIRATES! THE PENZANCE MUSICAL - Phoenix Productions 3%
Joshua Reed - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Drama Geek Studios 3%
Anna Gelpke - BYE BYE BIRDIE - Brundage Park Playhouse 3%
Ellyn Essig - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Players Guild of Leonia 3%
Michael Restaino - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - The Actors Studio of New Jersey 2%
Amy Calzone - FUN HOME - Barn Theatre 2%
Gina Lupi - 9 TO 5: THE MUSICAL - Algonquin Arts Theatre 2%
Ananya Kakkilaya - AS ABOVE, SO BELOW - Ferrell Studios 2%
Michael Restaino - JAGGED LITTLE PILL - The Actors Studio of New Jersey 2%
Carey Gsell - INTO THE WOODS - The Charles Seller Foundation 2%
Emily Steen - SCHOOL OF ROCK - StageWorks at Studio 237 2%
Jessica O’Brien - PIPPIN - Algonquin Arts Theatre 2%
Nicole Picinic - FINDING NEVERLAND - Bellarine Theatre Company 2%
Chase Leyner - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Hoboken Children’s Theater 2%
Laurie Gougher - THE PROM - Thank You 5 Productions 2%
Paul Herron - THE DROWSY CHAPERONE - Fool Moon Theatre 2%
Mike Trujillo - DIARY OF A SIMPY KID - Villagers Theatre 2%
Janeece Freeman Clark - DISNEY'S NEWSIES - Vanguard Theater 2%
Best Direction Of A Play
Alec J. Wolf - SHE KILLS MONSTERS - Studio Players 12%
Amanda Davies - SHE KILLS MONSTERS - Bellarine Theatre Company 6%
Gina Lupi - ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Algonquin Arts Theatre 6%
Anne Kaufman - ARE THE BENNET GIRLS OK? - Magnolia Productions 4%
Michael Stewart Allen - PRIVATE LIVES - Shakespeare Theatre of New Jersey 3%
E. Dale Smith-Gallo, Allyssa Hynes - A NIGHT AT THE THEATER: AN IMMERSIVE MURDER MYSTERY EXPERIENCE - Studio Players 3%
Darrell Willis - A RAISIN IN THE SUN - Middletown Arts Center 3%
Nicholas J. Clarey - DR. JEKYLL & MR. HYDE - interACT Theatre Productions 3%
Ashanty Gil - TRIANGLES (OUR TIME: 4TH ANNUAL ONE ACT PLAY FESTIVAL) - Ferrell Studios 3%
Sharon Coyle - THE DIARY OF ANNE FRANK - Westfield Community Players 3%
Joshua Reed - 1984 - Drama Geek Studios 3%
Aidan Colon - THE ELEVATOR - Ferrell Studios 3%
Brad Bebout - AND THEN THERE WERE NONE - StageWorks at Studio 237 2%
Sharon Coyle - DEATH OF A SALESMAN - First Avenue Playhouse 2%
Elle River - OH SH*T SHERLOCK - October Ensemble 2%
marcus harvey - TOPDOG UNDERDOG - Vanguard Theater 2%
Valerie Caniglia - JULIUS CAESAR - Old Library Theatre 2%
Paul Herron - AGNES OF GOD - Fool Moon Theatre 2%
Bailey Dumlao - OUR TOWN - Asbury Park Theater Company (APTCo) 2%
Bert Piper - THE 39 STEPS - North Star Theater Company 2%
Dana Iannuzzi - WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME - Vanguard Theater 2%
Holly Stefanik - OUR TIME: 4TH ANNUAL ONE ACT PLAY FESTIVAL - Ferrell Studios 2%
Joshua Reed - ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Drama Geek Studios 2%
Terri Caust - THE PSYCHIC - Players Guild of Leonia 2%
Jada Davis - A RAISIN IN THE SUN - Dragonfly Multicultural Arts Center 1%
Best Ensemble
ANASTASIA - North Brunswick Drama Group 6%
RENT - Art House Productions 6%
ANYTHING GOES! - Brundage Park Playhouse 4%
1776 - Paper Mill Playhouse 4%
SHE KILLS MONSTERS - Studio Players 4%
COME FROM AWAY - Paper Mill Playhouse 3%
A NIGHT AT THE THEATER: AN IMMERSIVE MURDER MYSTERY EXPERIENCE - Studio Players 3%
1776 - Surflight Theatre 3%
FINDING NEVERLAND - Bellarine Theatre Company 3%
PIRATES! THE PENZANCE MUSICAL - Phoenix Productions 3%
INTO THE WOODS - Vanguard Theater 2%
JAGGED LITTLE PILL - The Actors Studio of New Jersey 2%
WEST SIDE STORY - Paper Mill Playhouse 2%
9 TO 5: THE MUSICAL - Algonquin Arts Theatre 2%
JAGGED LITTLE PILL - RoundTable Theater 2%
AS ABOVE, SO BELOW - Ferrell Studios 2%
SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Drama Geek Studios 2%
ARE THE BENNET GIRLS OK? - Magnolia Productions 2%
ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Algonquin Arts Theatre 2%
DR. JEKYLL & MR. HYDE - interACT Theatre Productions 2%
JESUS CHRIST SUPERSTAR - Players Guild of Leonia 2%
1984 - Drama Geek Studios 2%
MERRILY WE ROLL ALONG - Ferrell Studios 1%
JEKYLL & HYDE - Old Library Theatre 1%
NEWSIES - Vanguard Theater 1%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Stephen Giordano - INTO THE WOODS - 99 Cent Players 8%
Zach Pizza - RENT - Art House Productions 8%
Patrick Mannix - SHE KILLS MONSTERS - Studio Players 6%
Amith Chandrashaker - 1776 - Paper Mill Playhouse 5%
Damian Vince - THE LIGHTNING THIEF - The Actors Studio of New Jersey 5%
James Russo - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - The Actors Studio of New Jersey 3%
Anastasia Beliakova - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Hoboken Children’s Theater 3%
Benjamin Huebscher - AS ABOVE, SO BELOW - Ferrell Studios 3%
Bob Seesselberg - MERRILY WE ROLL ALONG - Ferrell Studios 3%
David Heguy - INTO THE WOODS - Vanguard Theater 3%
Rob Hilliard - FINDING NEVERLAND - Bellarine Theatre Company 3%
Christopher J. Bailey - WHAT BECAME OF US - George Street Playhouse 3%
Joshua Reed - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Drama Geek Studios 2%
Gerard Gourcier - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Players Guild of Leonia 2%
Aster Kiesche - ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Kelsey Theatre 2%
Allen Seward - THE CAKE - Bergen County Players 2%
Elijah Kleinberg - PIRATES! THE PENZANCE MUSICAL - Phoenix Productions 2%
Emily Lovell - AIN'T MISBEHAVIN' - Phoenix Productions 2%
James Russo - JAGGED LITTLE PILL - The Actors Studio of New Jersey 2%
Paige Seber - COME FROM AWAY - Paper Mill Playhouse 2%
Charlie Morrison - WEST SIDE STORY - Paper Mill Playhouse 2%
Jackson Siegel - THE PROM - Thank You 5 Productions 2%
Steve Moger - FIRST DATE - Studio Playhouse 2%
Brian Rauchbach - PETER PAN - Drama Geek Studios 2%
Judi Parrish - THE 39 STEPS - Kelsey Theatre 2%
Best Music Direction & Orchestra Performance
Leigh Huber & Nick Scafuto - INTO THE WOODS - 99 Cent Players 8%
Marc G. Dalio - RENT - Art House Productions 7%
Argine Safari - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Players Guild of Leonia 5%
Sam Levine - ANASTASIA - North Brunswick Drama Group 5%
Amanda Dee - LERNER & LOEWE'S MY FAIR LADY - American Theater Group 5%
Sam Garcia - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Drama Geek Studios 5%
Tom O'Brien - PIRATES! THE PENZANCE MUSICAL - Phoenix Productions 4%
Victoria Korey - FINDING NEVERLAND - Bellarine Theatre Company 4%
Francois Suhr - THE PROM - Thank You 5 Productions 4%
Ben McNaboe - WEST SIDE STORY - Paper Mill Playhouse 4%
Christopher Vehmas - SCHOOL OF ROCK - StageWorks at Studio 237 3%
Christopher Vehmas - JAGGED LITTLE PILL - RoundTable Theater 3%
Nicole D’Angelo - INTO THE WOODS - Vanguard Theater 3%
Alexei Greene - MACBETH: A MUSICAL ADAPTATION - Ferrell Studios 3%
Lucas Colón - NEWSIES - Vanguard Theater 2%
Geoffrey Ko - DISNEY'S FROZEN - Paper Mill Playhouse 2%
Stefanos Hunter - JEKYLL & HYDE - Old Library Theatre 2%
Amanda Zook - DIARY OF A SIMPY KID - Villagers Theatre 2%
Jason Neri - EVIL DEAD, THE MUSICAL - Phoenix Productions 2%
Isaiah Mason - BRIGHT STAR - North Brunswick Drama Group 2%
Christopher Vehmas - SONGS FOR A NEW WORLD - RoundTable Theater 2%
Jillian Zack - 1776 - Paper Mill Playhouse 2%
Rob Tucker - THE DROWSY CHAPERONE - Fool Moon Theatre 2%
Kristin Field - MERRILY WE ROLL ALONG - Ferrell Studios 2%
Steve Bell - BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Bergen County Players 2%
Best Musical
ANASTASIA - North Brunswick Drama Group 6%
RENT - Art House Productions 6%
INTO THE WOODS - 99 Cent Players 5%
1776 - Paper Mill Playhouse 4%
ANYTHING GOES! - Brundage Park Playhouse 4%
PIRATES! THE PENZANCE MUSICAL - Phoenix Productions 4%
WEST SIDE STORY - Paper Mill Playhouse 3%
COME FROM AWAY - Paper Mill Playhouse 3%
FIRST DATE - Studio Playhouse 3%
9 TO 5: THE MUSICAL - Algonquin Arts Theatre 2%
FINDING NEVERLAND - Bellarine Theatre Company 2%
AIN'T MISBEHAVIN' - Phoenix Productions 2%
SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Drama Geek Studios 2%
1776 - Surflight Theatre 2%
JAGGED LITTLE PILL - RoundTable Theater 2%
MERRILY WE ROLL ALONG - Ferrell Studios 2%
SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - The Actors Studio of New Jersey 2%
AS ABOVE, SO BELOW - Ferrell Studios 2%
INTO THE WOODS - Vanguard Theater 2%
NEWSIES - Vanguard Theater 2%
JAGGED LITTLE PILL - The Actors Studio of New Jersey 2%
BYE BYE BIRDIE - Brundage Park Playhouse 2%
ROCK OF AGES - The Actors Studio of New Jersey 2%
THE DROWSY CHAPERONE - Fool Moon Theatre 2%
THE PROM - Thank You 5 Productions 2%
Best New Play Or Musical
A NIGHT AT THE THEATER: AN IMMERSIVE MURDER MYSTERY EXPERIENCE - Studio Players 17%
AS ABOVE, SO BELOW - Ferrell Studios 11%
OH SH*T SHERLOCK - October Ensemble 11%
ELEPHANT SHOES - Two River Theater 10%
HAIRSTORY - Vanguard Theater 8%
MACBETH: A MUSICAL ADAPTATION - Ferrell Studios 8%
ALL MY PLANTS ARE DEAD (OUR TIME: 4TH ANNUAL ONE ACT PLAY FESTIVAL) - Ferrell Studios 5%
& SONS - Luna Stage 5%
THERE'S ONLY ROOM FOR ONE OF YOU (OUR TIME: 4TH ANNUAL ONE ACT PLAY FESTIVAL) - Ferrell Studios 3%
WORDS TO THAT EFFECT (OUR TIME: 4TH ANNUAL ONE ACT PLAY FESTIVAL) - Ferrell Studios 3%
LEMONADE (OUR TIME: 4TH ANNUAL ONE ACT PLAY FESTIVAL) - Ferrell Studios 3%
IT’S NEVER TOO LATE - Theater To Go 3%
FLAWLESS - Premiere Stages 3%
KARAOKE APOCALYPSE (OUR TIME: 4TH ANNUAL ONE ACT PLAY FESTIVAL) - Ferrell Studios 3%
THE ELEVATOR - Ferrell Studios 2%
TRIANGLES (OUR TIME: 4TH ANNUAL ONE ACT PLAY FESTIVAL) - Ferrell Studios 2%
MULEHEADED - Passage Theatre Company 1%
DECLARATION - First Flight Theatre Company 1%
THE MISSILEMAN OF PEENEMÜNDE - Studio Space Theater 1%
Best Performer In A Musical
Callie Henrysen - ROCK OF AGES - The Actors Studio of New Jersey 4%
Aaron Ballentine - THE LIGHTNING THIEF - The Actors Studio of New Jersey 4%
Sean Sciarrillo - PIRATES! THE PENZANCE MUSICAL - Phoenix Productions 3%
Kimberly Jackson - ANYTHING GOES! - Brundage Park Playhouse 3%
Julie Bianciella - INTO THE WOODS - 99 Cent Players 3%
Marwan Makey - RIDE THE CYCLONE - One Voice Vocal Studio 3%
Travis Gaston - ANASTASIA - North Brunswick Drama Group 3%
Andrew Peck - RIDE THE CYCLONE - One Voice Vocal Studio 2%
Branden R. Mangan - RENT - Art House Productions 2%
Alex Maron - FIRST DATE - Studio Playhouse 2%
Anthony Viera - MIRACLE ON 34TH STREET THE MUSICAL - Phoenix Productions 2%
Lindsay Paige Spitzer - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Phoenix Productions 2%
Al Bastin - JAGGED LITTLE PILL - The Actors Studio of New Jersey 2%
Yoabey Dilan Aquino - THE DROWSY CHAPERONE - Fool Moon Theatre 2%
Chris Huch - FINDING NEVERLAND - Bellarine Theatre Company 1%
Karlo Siriban - INTO THE WOODS - Vanguard Theater 1%
Alicia McGilchrist - SCHOOL OF ROCK - StageWorks at Studio 237 1%
Amron Salgado - NEWSIES - Vanguard Theater 1%
Jasper Fernandes - ANYTHING GOES! - Brundage Park Playhouse 1%
Chris Meyer - ANASTASIA - North Brunswick Drama Group 1%
Alyssa Goldman - FIRST DATE - Studio Playhouse 1%
Beck Roth - INTO THE WOODS - 99 Cent Players 1%
Gia Mae Chessa - GHOST THE MUSICAL - Surflight Theatre 1%
Oriana Nash - RENT - Art House Productions 1%
Alyssa Kiselev - SHREK: THE MUSICAL - Algonquin Arts Theatre 1%
Best Performer In A Play
Kelly Dillon - SHE KILLS MONSTERS - Studio Players 4%
Vivette Alston - A RAISIN IN THE SUN - Middletown Arts Center 4%
emily miller - BLITHE SPIRIT - Players Guild of Leonia 4%
TJ Mcneill - ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Algonquin Arts Theatre 3%
Josh Corsaro - BRIGHTON BEACH MEMOIRS - Brundage Park Playhouse 3%
Amanda McKeon - SHE KILLS MONSTERS - Bellarine Theatre Company 3%
John Paul Durazzo - THE DIARY OF ANNE FRANK - Westfield Community Players 2%
Derek Crosby - LEGACY OF LIGHT - duCret Center of Art 2%
A'layeah Thompson - A NIGHT AT THE THEATER: AN IMMERSIVE MURDER MYSTERY EXPERIENCE - Studio Players 2%
Erin Feith - PYGMALION - Lord Stirling Theater Company 2%
Jillian Flynn - SHE KILLS MONSTERS - Studio Players 2%
Bill Barry - DEATH OF A SALESMAN - First Avenue Playhouse 2%
Britt Michael Gordon - PRIVATE LIVES - Shakespeare Theatre of New Jersey 2%
Adam Kaster - & SONS - Luna Stage 2%
Andre Vieira - ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Drama Geek Studios 2%
Jamie Staub - SENSE AND SENSIBILITY - Dragonfly Multicultural Arts Center 2%
Will Coles - ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Drama Geek Studios 2%
Dawn Lanoue - DEATH OF A SALESMAN - First Avenue Playhouse 2%
Julia Morrin - SHE KILLS MONSTERS - Bellarine Theatre Company 2%
Brandon Ali - JULIUS CAESAR - Old Library Theatre 2%
Maddie DiDomenico - 1984 - Drama Geek Studios 1%
Octavia Harrell - A RAISIN IN THE SUN - Middletown Arts Center 1%
Cate Pasterchick - ALL MY PLANTS ARE DEAD (OUR TIME: 4TH ANNUAL ONE ACT PLAY FESTIVAL) - Ferrell Studios 1%
Satya Byers - AGNES OF GOD - Fool Moon Theatre 1%
Angelina Aragona - THE CAKE - Bergen County Players 1%
Best Play
A RAISIN IN THE SUN - Middletown Arts Center 6%
BRIGHTON BEACH MEMOIRS - Brundage Park Playhouse 6%
SHE KILLS MONSTERS - Studio Players 6%
1984 - Drama Geek Studios 5%
ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Algonquin Arts Theatre 5%
DR. JEKYLL & MR. HYDE - interACT Theatre Productions 4%
A NIGHT AT THE THEATER: AN IMMERSIVE MURDER MYSTERY EXPERIENCE - Studio Players 4%
ARE THE BENNET GIRLS OK? - Magnolia Productions 3%
SHE KILLS MONSTERS - Bellarine Theatre Company 3%
A CHANGE OF POSITION - New Jersey Repertory Company 3%
PRIVATE LIVES - Shakespeare Theatre of New Jersey 3%
WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME - Vanguard Theater 3%
DEATH OF A SALESMAN - First Avenue Playhouse 2%
THE DIARY OF ANNE FRANK - Westfield Community Players 2%
TOPDOG UNDERDOG - Vanguard Theater 2%
WORDS TO THAT EFFECT (OUR TIME: 4TH ANNUAL ONE ACT PLAY FESTIVAL) - Ferrell Studios 2%
OUR TOWN - American Theater Group 2%
AGNES OF GOD - Fool Moon Theatre 2%
BLITHE SPIRIT - Players Guild of Leonia 2%
SENSE AND SENSIBILITY - Dragonfly Multicultural Arts Center 2%
WHAT BECAME OF US - George Street Playhouse 2%
THE 39 STEPS - Kelsey Theatre 2%
THE VAGINA MONOLOGUES - Magnolia Productions 2%
ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Drama Geek Studios 2%
IT'S A WONDERFUL LIFE: A LIVE RADIO PLAY - Bergen County Players 1%
Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Andrea McKenna - RENT - Art House Productions 12%
Corey Ciancio, Stephen Giordano, Vinny Scafuto, Mae Vaarkamp - INTO THE WOODS - 99 Cent Players 7%
Steve Moger - FIRST DATE - Studio Playhouse 5%
Cole Pepe - FINDING NEVERLAND - Bellarine Theatre Company 5%
Timothy Mackabee and Kelly James Tighe - DISNEY'S FROZEN - Paper Mill Playhouse 4%
Armand Marino, Sharon Coyle, Robert Palladino, Jackie Hartley - THE DIARY OF ANNE FRANK - Westfield Community Players 4%
Andrew Robinson - PIRATES! THE PENZANCE MUSICAL - Phoenix Productions 3%
Charles Lid - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - The Actors Studio of New Jersey 3%
Eric Marchetta - INTO THE WOODS - Vanguard Theater 3%
Kyle Santopadre and Ashley Cusack - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Phoenix Productions 3%
Luna Ding - AS ABOVE, SO BELOW - Ferrell Studios 3%
Alicia McGilchrist 3%
Andrew Robinson - AIN'T MISBEHAVIN' - Phoenix Productions 2%
Nicholas J. Clarey - DR. JEKYLL & MR. HYDE - interACT Theatre Productions 2%
Charles Lid - MEAN GIRLS - The Actors Studio of New Jersey 2%
Joshua Reed - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Drama Geek Studios 2%
Carey Gsell - IT'S A WONDERFUL LIFE: A LIVE RADIO PLAY - Bergen County Players 2%
Charles Lid - ROCK OF AGES - The Actors Studio of New Jersey 2%
Gerard Bourcier - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Players Guild of Leonia 2%
Andrew Devlin - THE PROM - Thank You 5 Productions 2%
Nicholas J. Clarey - 9 TO 5: THE MUSICAL - interACT Theatre Productions 2%
Kelly James Tighe - WEST SIDE STORY - Paper Mill Playhouse 2%
Emma Barnett - URINETOWN: THE MUSICAL - Hoboken Children’s Theater 2%
Joseph Lazarus - THE DROWSY CHAPERONE - Fool Moon Theatre 2%
Shoko Kambara - WHAT BECAME OF US - George Street Playhouse 1%
Best Sound Design Of A Play Or Musical
Devon Campbell - SHE KILLS MONSTERS - Studio Players 9%
Kimberly O'Loughlin - RENT - Art House Productions 8%
Adriana Cruz - MERRILY WE ROLL ALONG - Ferrell Studios 8%
Mark Keeler - FINDING NEVERLAND - Bellarine Theatre Company 6%
Don Hanna - DISNEY'S FROZEN - Paper Mill Playhouse 5%
Fran Centofante Katz and Zack Tenety - BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Phoenix Productions 5%
Joshua Reed - 1984 - Drama Geek Studios 5%
Tom Hessman and Zack Tenety - PIRATES! THE PENZANCE MUSICAL - Phoenix Productions 5%
Bryan Baik - NEWSIES - Vanguard Theater 4%
Ava Weintzweig - MULEHEADED - Passage Theatre Company 4%
David Boyd - LEGACY OF LIGHT - Catalyst Theater Company 3%
Mateo Rossi - INTO THE WOODS - Vanguard Theater 3%
Devon Campbell, Thomas J. Donohoe II - A NIGHT AT THE THEATER: AN IMMERSIVE MURDER MYSTERY EXPERIENCE - Studio Players 3%
Laila Moreno - MERRILY WE ROLL ALONG - Ferrell Studios 3%
Matt Kraus - WEST SIDE STORY - Paper Mill Playhouse 3%
Tom Hessman and Alex Widom - AIN'T MISBEHAVIN' - Phoenix Productions 2%
Matt Kraus - 1776 - Paper Mill Playhouse 2%
Michael Ferentinos - FIRST DATE - Studio Playhouse 2%
Travis Joseph Wright - IT'S A WONDERFUL LIFE: A LIVE RADIO PLAY - American Theater Group 2%
Robert Tucker - THE DROWSY CHAPERONE - Fool Moon Theatre 2%
Travis Joseph Wright - LERNER & LOEWE'S MY FAIR LADY - American Theater Group 2%
Fredrick Philp - TOPDOG UNDERDOG - Vanguard Theater 2%
Rob DeScherer - IT'S A WONDERFUL LIFE - Bergen County Players 2%
Tim Larsen - THE CAKE - Bergen County Players 2%
Scott Killian - WHAT BECAME OF US - George Street Playhouse 2%
Best Supporting Performer In A Musical
Gianna Minardi - PIRATES! THE PENZANCE MUSICAL - Phoenix Productions 8%
Kiley Rose Burke Perez - MEAN GIRLS - The Actors Studio of New Jersey 5%
Maya Wishnia - INTO THE WOODS - 99 Cent Players 4%
Alexis Rizzo - FIRST DATE - Studio Playhouse 3%
Danny Cancel - ROCK OF AGES - Phoenix Productions 3%
Courtney Lauster - RENT - Art House Productions 3%
Dawn Warga - ANYTHING GOES! - Brundage Park Playhouse 2%
Anthony Viera - ROCK OF AGES - Phoenix Productions 2%
Bethany Miranda - PIPPIN - Main Street Theatre Company 2%
Deanna Jolie Thomas - RENT - Art House Productions 2%
Diana Scafuto - INTO THE WOODS - 99 Cent Players 2%
Kate Lindsey Jones - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - The Actors Studio of New Jersey 2%
Andréa Burns - COME FROM AWAY - Paper Mill Playhouse 2%
Sadie Smaldino - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Drama Geek Studios 2%
Matty Price - PIRATES! THE PENZANCE MUSICAL - Phoenix Productions 2%
Jessica Huch - FINDING NEVERLAND - Bellarine Theatre Company 2%
Teresa Mota-Klein - ANASTASIA - North Brunswick Drama Group 2%
Carleigh Boyle - JAGGED LITTLE PILL - RoundTable Theater 2%
Addi Geisler - NUMBER THE STARS - Haddonfield Plays & Players 1%
Bianca Falone-Teresi - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Players Guild of Leonia 1%
Justin Jajalla - ANASTASIA - North Brunswick Drama Group 1%
Molly Kavanaugh - INTO THE WOODS - Vanguard Theater 1%
Kari Moloney - JEKYLL & HYDE - Old Library Theatre 1%
Joel Frank - BYE BYE BIRDIE - Brundage Park Playhouse 1%
Heather Cozine - 9 TO 5: THE MUSICAL - interACT Theatre Productions 1%
Best Supporting Performer In A Play
Gregory Mehlin - BRIGHTON BEACH MEMOIRS - Brundage Park Playhouse 5%
Frankie Perez - SHE KILLS MONSTERS - Studio Players 4%
Abhiroop Doddapaneni-Lingineni - AS ABOVE, SO BELOW - Ferrell Studios 4%
Adrianna Pizzuta - ARE THE BENNET GIRLS OK? - Magnolia Productions 4%
Arielle Dymyd - ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Algonquin Arts Theatre 4%
Janay Wright - A RAISIN IN THE SUN - Dragonfly Multicultural Arts Center 3%
Carol Lucas - BRIGHTON BEACH MEMOIRS - Brundage Park Playhouse 3%
Morgan Taurgrasso - SHE KILLS MONSTERS - Bellarine Theatre Company 3%
Aaron McDaniel - IT'S A WONDERFUL LIFE: A LIVE RADIO PLAY - American Theater Group 3%
Gia Mae Chessa - DECEIVED - Surflight Theatre 3%
Alyssa Rivera - AS ABOVE, SO BELOW - Ferrell Studios 2%
Erin Feith - REHEARSAL FOR MURDER - Stony Hill Players 2%
Garrett Gallinot - ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Algonquin Arts Theatre 2%
Steven Copp - ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Algonquin Arts Theatre 2%
Clark Scott Carmichael - PRIVATE LIVES - Shakespeare Theatre of New Jersey 2%
Miguel Vega - SHE KILLS MONSTERS - Studio Players 2%
Michael McBride - DR. JEKYLL & MR. HYDE - interACT Theatre Productions 2%
Alexander Rios - FLAWLESS - Premiere Stages 2%
Dale G Monroe Jr - DEATH OF A SALESMAN - First Avenue Playhouse 2%
Danny Gleason - THE 39 STEPS - Kelsey Theatre 1%
Cate Pasterchick - THERE'S ONLY ROOM FOR ONE OF YOU (OUR TIME: 4TH ANNUAL ONE ACT PLAY FESTIVAL) - Ferrell Studios 1%
Chris Caira - THE PSYCHIC - Players Guild of Leonia 1%
Drew Renaldo - ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Drama Geek Studios 1%
Fiona Robberson - PRIVATE LIVES - Shakespeare Theatre of New Jersey 1%
wren cafferty - ARE THE BENNET GIRLS OK? - Magnolia Productions 1%
Best Theatre For Young Audiences Production
SHREK: THE MUSICAL - Algonquin Arts Theatre 17%
MATILDA, THE MUSICAL - Art House Productions & Skyline Arts 14%
SCHOOL OF ROCK - StageWorks at Studio 237 13%
BE MORE CHILL - Art House Productions & Skyline Arts 10%
THE WIZARD OF OZ - Surflight Theatre 9%
YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN - Hoboken Children’s Theater 8%
HAIRSTORY - Vanguard Theater 7%
PETER PAN - Drama Geek Studios 7%
JUNIE B. JONES - Greater Ocean City Theatre Company 7%
ONCE UPON A MATTRESS - Art House Productions & Skyline Arts 4%
DECLARATION - First Flight Theatre Company 4%
WISH UPON A SONG - Artist Collectove Troupe 2%
Favorite Local Theatre
Studio Players 6%
99 Cent Players 6%
Art House Productions 6%
Phoenix Productions 6%
Brundage Park Playhouse 5%
Algonquin Arts Theatre 5%
Paper Mill Playhouse 5%
North Brunswick Drama Group 4%
Ferrell Studios 4%
Drama Geek Studios 3%
Vanguard Theater 3%
Bellarine Theatre Company 3%
The Actors Studio of New Jersey 3%
Shakespeare Theatre of New Jersey 3%
Kelsey Theatre 2%
Surflight Theatre 2%
StageWorks at Studio 237 2%
Magnolia Productions 2%
interACT Theatre Productions 2%
Fool Moon Theatre 2%
MAC Theater at Middletown Arts Center 1%
Barn Theatre 1%
Bergen County Players 1%
Dragonfly Multicultural Arts Center 1%
Villagers Theatre 1%
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Rhapsody on a Theme of Paganini
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Bernadette Peters
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Judgment at Nuremberg
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ONE PIECE Music Symphony
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Handel's Messiah
Richardson Auditorium (12/18-12/18)