MAMMA MIA! The Party Kondigt Extra Shows Aan in Rotterdam

Ruim een jaar voordat Mamma Mia! The Party in Rotterdam te zien zal zijn, is deze ABBA-sensatie een doorslaand succes. De vraag naar kaarten is zo groot dat de organisatie heeft besloten dat er in september en oktober 2024 extra voorstellingen komen. Mamma Mia! The Party, bedacht en ontwikkeld door ABBA-zanger Björn Ulvaeus, is na Stockholm en Londen ook een succes in Nederland. Vanaf vandaag zijn de kaarten voor de extra shows te koop.

De ultieme ABBA-beleving, waarin het publiek getrakteerd wordt op de grootste hits van de Zweedse band, een tongstrelend mediterraans viergangendiner en een geweldige afterparty, heeft Nederland nu al veroverd. Volgend najaar staat deze unieke voorstelling tien weken in Rotterdam. Ruim een maand geleden is de kaartverkoop hiervoor van start gegaan. ‘Dat de muziek van ABBA nog steeds bij de mensen enorm leeft, wisten we al,’ laat producent Just Entertainment weten. ‘Maar dat de vraag zo overweldigend zou zijn, is hartverwarmend. Daarom hebben we in de maanden september en oktober 2024 extra voorstellingen ingepland. Er komen matinees, waarbij het eten natuurlijk ook niet ontbreekt. Voor de fans van ABBA is dit een niet te missen event.’

In Mamma Mia! The Party waan je je in het paradijs. Voel je welkom op het Griekse eiland Skopelos en ontdek een bloeiend nieuw verhaal. Ontmoet de flamboyante restauranteigenaar Nikos, zijn vrouw Kate, dochter Konstantina en neef Adam die hun weg vinden in het gezinsleven in de taverne, terwijl de zon ondergaat boven de Middellandse Zee. Ga op in een fantastische wereld terwijl overal om je heen een warm, romantisch en grappig verhaal wordt opgevoerd. Verken het glorieuze decor, zoals deze te zien was in de iconische films, en laat je verblinden. En geniet van de grootste hits van ABBA zoals Waterloo, Super Trouper, Dancing Queen en uiteraard Mamma Mia.

Vanaf vandaag zijn kaarten te koop voor de extra (matinee)voorstellingen voor Mamma Mia! The Party.