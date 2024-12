Latest Standings Announced For The 2024 BWW Netherlands Awards

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Don't miss your chance to vote for the 2024 BroadwayWorld Netherlands Awards... Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2024 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2023 through September 30, 2024. Winners will be announced in January!

Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia!

2024 BroadwayWorld Netherlands Standings

Best Choreography Of A Play Or Musical

Annick Huizinga - CINDERELLA - Happily Ever After Productions 36%

Annick Huizinga & Yaël Sarioa - CHICAGO -THE REVIVAL - Het Zonnehuis 33%

Brittany Sanders - MONTY PYTHON'S SPAMALOT - Happily Ever After Productions 32%



Best Costume Design Of A Play Or Musical

Viivi Valpuri - CINDERELLA - Het Zonnehuis 52%

Viivi Valpuri - MONTY PYTHON'S SPAMALOT - Happily Ever After Productions 28%

Viivi Valpuri - BLOOD BROTHERS - Het Amsterdamse Theaterhuis 19%



Best Direction Of A Musical

Sara Watts & Ties Jansen - CINDERELLA - Happily Ever After Productions 42%

Sara Watts - BLOOD BROTHERS - Happily Ever After Productions 27%

Sara Watts - CHICAGO -THE REVIVAL - Happily Ever After Productions 19%

Madison Jolliffe - 9 TO 5 - The Cauldron Performing Arts 13%



Best Direction Of A Play

Alex Baggett - MACBETH - Leiden English Theatre 23%

Anna Murton - SHE KILLS MONSTERS - The Cauldron Performing Arts 17%

Elyse O'Shaughnessy - A CHRISTMAS CAROL - Orange Theater Company 15%

Jon Calado - THE SURPRISE GUEST - Polanen theater 12%

Jon Madge - THE ARSONISTS - Mike’s Badhuistheater 8%

Silvia Pietrosanti - THE AMSTERDAM ART HEIST - Downstage left at the Mike's Badhuis theatre 8%

Brian Ligthart - THE SURPRISE GUEST - Polanen theater 6%

Jackie Poplar - COUCH - Leiden English Theater 6%

Catherine Andresen - CONSTELLATIONS - Downstage left at the Polanen theater 4%



Best Ensemble

CHICAGO (REVIVAL) - Happily Ever After Productions 22%

CINDERELLA - Het Zonnehuis 20%

BLOOD BROTHERS - Happily Ever After Productions 19%

THE SURPRISE GUEST - Playhouse and Inplayers at the Polanentheatre 12%

MONTY PYTHON'S SPAMALOT - Happily Ever After Productions 8%

9 TO 5 - The Cauldron Performing Arts 5%

SHE KILLS MONSTERS - The Cauldron Performing Arts 5%

THE AMSTERDAM ART HEIST - Mike’s Badhuis 4%

THE ARSONISTS - Mike’s Badhuis 4%

NEXT THING YOU KNOW - The Cauldron Performing Arts 2%



Best Lighting Design Of A Play Or Musical

Yann belin - CINDERELLA - Happily Ever After Productions 51%

Yann belin - SPAMALOT - Happily Ever After Productions 24%

Evonne dunne - ARSONISTS - Downstage left at the Mike's Badhuis Theatre 11%

Evonne dunne - THE AMSTERDAM ART HEIST - Downstage left at the Mike's Badhuis Theatre 10%

John ricker - CONSTELLATIONS - Downstage left at the Polanen Theater 4%



Best Music Direction & Orchestra Performance

Lori Evans - CINDERELLA - Happily Ever After Productions 29%

Lori Evans - BLOOD BROTHERS - Happily Ever After Productions 21%

Michael Crowley - CHICAGO - THE REVIVAL - Happily Ever After Productions 18%

Elliot Morgan - 9 TO 5 - The Cauldron Performing Arts 16%

Michael Crowley - MONTY PYTHON'S SPAMALOT - Happily Ever After Productions 13%

Michael Crowley - NEXT THING YOU KNOW - The Cauldron Performing Arts 4%



Best Musical

CINDERELLA - Het Zonnehuis 26%

CHICAGO - Het Zonnehuis 24%

BLOOD BROTHERS - Happily Ever After Productions 22%

MONTY PYTHON'S SPAMALOT - Happily Ever After Productions 10%

9 TO 5 - Het Amsterdamse Theaterhuis 6%

DOGFIGHT - Het Zonnehuis 6%

NEXT THING YOU KNOW - The Cauldron Performing Arts 6%



Best Performer In A Musical

Natalie Bommelé Jessica Salek - CINDERELLA - Happily Ever After Productions 22%

Charlie Bird - BLOOD BROTHERS - Happily Ever After Productions 15%

Camille Gribbons - CHICAGO (REVIVAL) - Happily Ever After Productions 14%

Rosemary Lloyd - DOGFIGHT - Stichting mea 9%

Alex Mukmanova - MONTY PYTHON'S SPAMALOT - Happily Ever After Productions 6%

Elyse O'Shaughnessy - BLOOD BROTHERS - Happily Ever After Productions 6%

Lauren Maxwell - SPAMALOT - Het Zonnehuis 5%

Blace newkirk - CINDERELLA - Happily Ever After Productions 4%

Katie Watts-Whitaker - BLOOD BROTHERS - Happily Ever After Productions 4%

Kelly Kwa - 9 TO 5 - The Cauldron Performing Arts 3%

M. Monteiro - BLOOD BROTHERS - Happily Ever After Productions 3%

Philippe Bernay - MONTY PYTHON'S SPAMALOT - Happily Ever After Productions 3%

M. Monteiro - CINDERELLA - Happily Ever After Productions 3%

Christopher Grabski - BLOOD BROTHERS - Het Amsterdamse Theaterhuis 3%



Best Performer In A Play

Charlie Bird - MACBETH - Leiden English Theatre 27%

Ties Jansen - SMILEY - Queen's English Theatre Company 13%

Lucia Alvar Gonzalez - ENDLESS SECOND - Queen's English Theatre Company 12%

Britt Davis - THE SURPRISE GUEST - Polanen theater 12%

Fien Tol - SHE KILLS MONSTERS - The Cauldron Performing Arts 5%

Mash Muravina - THE AMSTERDAM ART HEIST - Downstage left 5%

Johann M (Manu) - THE SURPRISE GUEST - Polanen theater 5%

Nikoleta Mougkasi - THE SURPRISE GUEST - Polanentheatre 5%

Rodney Giano - SMILEY - Queen's English Theatre Company 4%

Kirsten Snijders Block - SHE KILLS MONSTERS - The Cauldron Performing Arts 3%

Nikoleta Mougkasi - THE ARSONISTS - Downstage left at the Mike's Badhuis theatre 3%

Omar Mahmoud - THE ODD COUPLE - Playhouse theater 3%

Ruben Jonkers - SHE KILLS MONSTERS - The Cauldron Performing Arts 2%

Mimi van Amerongen - CONSTELLATIONS - Downstage Left 1%

Moamen Elsawy - THE ODD COUPLE - Playhouse theater 0%

Moamen Elsawy - THE SURPRISE GUEST - Playhouse and Inplayers at Polanentheatre 0%

Omar Mahmoud - THE SURPRISE GUEST - Omar Mahmoud 0

Peppy Mac Ruairi - THE ARSONISTS - Downstage left 0

Denis Burke - CONSTELLATIONS - Polanentheater 0



Best Play

THE SURPRISE GUEST - Het Polanentheater 22%

MACBETH - Leiden English Theatre 21%

SMILEY - Queen's English Theatre Company 19%

SHE KILLS MONSTERS - The Cauldron Performing Arts 13%

A CHRISTMAS CAROL - Orange Theater Company 11%

THE ODD COUPLE - Playhouse theater 6%

THE ARSONISTS - Downstage Left 3%

THE AMSTERDAM ART HEIST - Downstage Left 3%

COUCH - Leiden English Theater 2%

CONSTELLATIONS - Downstage left 1%



Best Scenic Design Of A Play Or Musical

Marc de Wolf - CINDERELLA - Happily Ever After Productions 35%

Marc de Wolf - MONTY PYTHON'S SPAMALOT - Happily Ever After Productions 26%

Chris Jones - SHE KILLS MONSTERS - Plein Theater 16%

Jess Graham - THE ARSONISTS - Downstage left 12%

Jess Graham - THE AMSTERDAM ART HEIST - Downstage left 7%

Jess Graham - CONSTELLATIONS - Downstage left 4%



Best Sound Design Of A Play Or Musical

Michael Crowley - CINDERELLA - Happily Ever After Productions 34%

Stuart Gilfedder - CHICAGO -THE REVIVAL - Happily Ever After Productions 24%

Stuart Gilfedder - MONTY PYTHON'S SPAMALOT - Happily Ever After Productions 21%

Evonne dunne - THE AMSTERDAM ART HEIST - Downstage left 9%

Evonne dunne - THE ARSONISTS - Downstage left 7%

Evonne dunne - CONSTELLATIONS - Downstage left 4%



Best Supporting Performer In A Musical

Britt Davis - BLOOD BROTHERS - Het Amsterdamse Theaterhuis 13%

Charlie Bird - MONTY PYTHON'S SPAMALOT - Happily Ever After Productions 13%

Brittany Sanders - CINDERELLA - Happily Ever After Productions 9%

Tsnatee Elisa - CINDERELLA - Het Zonnehuis 8%

Shiro Mungai - CINDERELLA - Happily Ever After Productions 7%

Lauren Maxwell - MONTY PYTHON'S SPAMALOT - Happily Ever After Productions 6%

Alex Kilgarrah - CINDERELLA - Het Zonnehuis 4%

Philippe Bernay - BLOOD BROTHERS - Happily Ever After Productions 4%

Felix Lahu - BLOOD BROTHERS - Happily Ever After Productions 4%

Rosemary Lloyd - CINDERELLA - Happily Ever After Productions 4%

Yann Belin - MONTY PYTHON'S SPAMALOT - Happily Ever After Productions 3%

Brigid Boyle - 9 TO 5 - The Cauldron Performing Arts 3%

Blace newkirk - MONTY PYTHON'S SPAMALOT - Happily Ever After Productions 3%

Ellen Brooker - 9 TO 5 - The Cauldron Performing Arts 3%

Lian Li - CINDERELLA - Happily Ever After Productions 3%

Samantha Clarke - BLOOD BROTHERS - Happily Ever After Productions 3%

Shiro Mungai - BLOOD BROTHERS - Happily Ever After Productions 2%

Shiro Mungai - BLOOD BROTHERS - Het Amsterdamse Theaterhuis 2%

Edward kihn - MONTY PYTHON'S SPAMALOT - Happily Ever After Productions 2%

Rosemary Lloyd - MONTY PYTHON'S SPAMALOT - Happily Ever After Productions 2%

Dominik Kucera - MONTY PYTHON'S SPAMALOT - Happily Ever After Productions 1%

Blace Newkirk - SPAMALOT - Het Zonnehuis 1%

Michiel Korte - CINDERELLA - Het Zonnehuis 0%

Felix Lahu - BLOOD BROTHERS - Het Amsterdamse Theaterhuis 0



Best Supporting Performer In A Play

Freddie Ntow - MACBETH - Leiden English Theatre 21%

Jack Tait - SHE KILLS MONSTERS - Plein Theater 13%

Stacy Filimonova - SHE KILLS MONSTERS - The Cauldron Performing Arts 11%

Lynn Vogel - SHE KILLS MONSTERS - Plein Theater 10%

Türkü Goksel - THE AMSTERDAM ART HEIST - Mike’s Badhuis 10%

Mash Muravina - THE ARSONISTS - Mike’s Badhuis 9%

Dani Verheijen - SHE KILLS MONSTERS - The Cauldron Performing Arts 6%

Brian Ligthart - THE ARSONISTS - Downstage left at the Mike's Badhuis theatre 6%

Ben Evans - THE ARSONISTS - Mike’s Badhuis 5%

Danielle Hollreiser - CONSTELLATIONS - Downstage left at Polanen Theater 4%

Türkü Goksel - THE ARSONISTS - Downstage left at the Mike's Badhuis theatre 4%



Best Theatre For Young Audiences Production

CINDERELLA - Happily Ever After Productions 54%

CINDERELLA - Het Zonnehuis 19%

THE SURPRISE GUEST - Polanentheater 14%

THE SURPRISE GUEST - Polanen theater 13%



Favorite Local Theatre

Happily Ever After Productions 29%

Het Zonnehuis 13%

Amsterdams Theaterhuis 13%

Mike's Badhuis Theatre 8%

Het Amsterdamse Theaterhuis 7%

Polanentheater 7%

The Cauldron Performing Arts 7%

Inplayers 4%

Playhouse 4%

Polanen theater 4%

Plein Theater 3%

Downstage left 3%



Comments