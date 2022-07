Communiqué : Ajout à La Programmation : Oktoecho En Tournée Sur La Côte-Nord Avec Le Spectacle Transcestral

Oktoecho sera en tournée sur la Côte-Nord pour présenter le Transcestral, un véritable hymne à la vie... Un voyage au bout d'une mémoire commune, les 3 et 4 août prochain.

Création originale de l'ensemble Oktoecho, l'événement regroupe 15 artistes, chanteurs, danseurs, poètes issus de milieux différents : cinq communautés autochtones et soufies sont représentées ainsi que des musiciens issus du jazz, de la musique classique et de la musique contemporaine.

Transmission, mémoires ancestrales, transe... ce projet exprime la commune quête perpétuelle de l'harmonie entre l'homme et la nature, en s'inspirant des musiques et des danses sacrées de traditions soufies et autochtones du Canada.

Reconnus pour leur expression unique et originale, ainsi que leur engagement, la poétesse et chanteuse innue Kathia Rock, la chanteuse de gorge inuite Nina Segalowitz et les chanteurs de pow-wow Buffalo Hat Singers (Norman Achneepineskum, Normand Raymond et Pedro Diaz), le chanteur soufi Anouar Barrada, la danseuse innue Laura Crépeau, le jeune derviche tourneur de 14 ans, Adam Barrada, ainsi que les musiciens Bertil Schulrabe, Khalil Moqadem, Yoël Diaz, Ziad Chbat, Joseph Khoury et Marika Gaela se rassemblent autour de la directrice artistique Katia Makdissi-Warren pour célébrer cette mémoire commune.

Oktoecho est fier de présenter son spectacle en territoire innu en compagnie des artistes innues Kathia Rock et Laura Crépeau, originaires de la côte Nord.

« Notre musique est non sacrée, mais inspirée des musiques cérémoniales. Des points communs tels, les musiques de Terre, Guérison, Hommage sont au cœur de Transcestral », explique Mme Makdissi-Warren.

L'idée derrière cette musique? Mettre en valeur la transe, plus particulièrement, l'état entre la transe et l'éveil. Dans les cultures amérindienne et soufie, il existe un mot pour désigner cette extase qui se situe entre l'état de conscience et la transe. Chez les soufis, il s'appelle le Tarab. En langue anishinaabemowin, il s'appelle NÎWÔNÎSHÀN BUNN-GEE ET-WAWA NAEN DA-MÀN.

RAPPEL DES CONCERTS

Transcestral

3 août 2022 à 10h30

Concert-rencontre gratuit

avec les Buffalo Hat Singers et Nina Segalowitz

Musée Shaputuan

290 Bd des Montagnais, Sept-Iles (QC) G4R 5R2

3 août 2022 à 19h

La 8e Ile

45, rue du Golfe du St-Laurent, Moisie (QC) G0G 2B0

Gratuit et précédé d'un gouter 5 à 7 avec les artistes

4 août 2022 à 18h

Festival Innu Nikamu

Communauté autochtone de Mani-Utenam

Passeports en prévente:

https://cloud.broadwayworld.com/rec/ticketclick.cfm?fromlink=2188332®id=185&articlelink=https%3A%2F%2Flepointdevente.com%2Fbillets%2Ffestivalinnunikamu2022?utm_source=BWW2022&utm_medium=referral&utm_campaign=article&utm_content=bottombuybutton1

L'ensemble Oktoecho a pour mandat principal de favoriser la création musicale métissée et l'interprétation d'œuvres métissées de compositeurs d'ici à titre de producteur de concerts, événements, enregistrements et tournées. De plus, le groupe offre un enseignement spécialisé de musiques diverses (moyen-orientale, autochtone, juive) aux musiciens et aux compositeurs professionnels.