"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
First Standings Announced For 2026 BroadwayWorld Milwaukee, WI Awards - SOMETHING ROTTEN! Leads Best Musical
Voting is open through December 31st.
The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Milwaukee, WI Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.
Winners will be announced in January!
This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
See a mistake? Please let us know here.
2026 BroadwayWorld Milwaukee, WI Awards - Current Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Samuel Landmark - SOMETHING ROTTEN! - Rhode Center for the Arts 17%
Abby Rasmussen - DISNEY'S NEWSIES - Waukesha Civic Theatre 10%
Vivian Romano - PIPPIN - Sunset Playhouse 8%
Ashley Patin - THE PROM - Waukesha Civic Theatre 8%
Kara Ernst-Schalk - FIREBRINGER - Over Our Head Players 8%
Raelyn Burkhart - HEATHERS THE MUSICAL - Lakeland Players 7%
Stephanie Staszak - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Skylight Music Theatre 7%
Jenn Rose - COME FROM AWAY - Milwaukee Repertory Theater 6%
David Roman - REEFER MADNESS - Outskirts Theatre Co 6%
Tina Wozniak - WEST SIDE STORY - The West Allis Players 5%
Amie Neumann Ferrante & Alisa Ferrante - THE PRODUCERS - Outskirts Theatre Co 4%
Fiddler on the Roof - YEHUDA HYMAN - Skylight Music Theatre 4%
Braxton Molinaro - ROALD DAHL'S WILLY WONKA - KAPA Repertory Theatre 4%
Jennifer Paulson Lee - A ROCKIN' MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Skylight Music Theatre 3%
Kelley Faulkner - 'THE WORLD GOES ‘ROUND: THE SONGS OF KANDER & EBB' - Milwaukee Repertory Theater 2%
Maria Soledad Gillespie - BOSWELL - Next Act Theatre 1%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Abby Miller - SOMETHING ROTTEN! - Rhode Center for the Arts 16%
Lisa Quinn - REEFER MADNESS - Outskirts Theatre Co 7%
Linda Budner - 1776 - Musical Masquers 7%
Sarah Jo Martens - SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE - Lake Country Playhouse & Academy 6%
Sarah Jo Martens - SENSE & SENSIBILITY - Waukesha Civic Theatre 5%
Abby Miller - 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Rhode Center for the Arts 5%
Sarah Jo Martens and Jessica Podemski - DISNEY'S NEWSIES - Waukesha Civic Theatre 5%
Danielle Frees - FIREBRINGER - Over Our Head Players 4%
Benjamin LaRiviere - A STREETCAR NAMED DESIRE - KAPA Repertory Theatre 4%
Cassie Gherardini and Sarah Taylor - THE PROM - Waukesha Civic Theatre 4%
Katherine Ziemann - IBSENS' GHOSTS - Wisconsin Classic Stage 4%
Kim Instenes - TRAYF - Next Act Theatre 4%
Evergreen Burling - SHE KILLS MONSTERS - Lakeside Players 3%
Debra Krajec - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Skylight Music Theatre 3%
Michelle Therese Grimm - THE SPITFIRE GRILL - Skylight Music Theatre 2%
Sharon Sohner - CALENDAR GIRLS - Waukesha Civic Theatre 2%
Alexander B. Tecoma - AGATHA CHRISTIE'S AND THEN THERE WERE NONE - Milwaukee Repertory Theater 2%
Danielle Frees - 2026 SNOWDANCE® 10 MINUTE COMEDY FESTIVAL - Sixth Street Theatre 2%
Nat Vignieri and Evergreen Cameron-Burling - SHE KILLS MONSTERS - Lakeside Players 2%
Josephine Everett - A ROCKIN' MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Skylight Music Theatre 2%
Katherine Ziemann - THE PERSIANS BY AESCHYLUS ADAPTED BY ROBERT AULETTA - Wisconsin Classic Stage 2%
Kristina Sneshkoff - AMADEUS - Skylight Music Theatre 2%
Ashley Abshire - LAUGHTER ON THE 23RD FLOOR - Waukesha Civic Theatre 2%
Jason Orlenko - SWING STATE - Next Act Theatre 2%
Misti Bradford - BOSWELL - Next Act Theatre 1%
Best Dance Production
SOMETHING ROTTEN! - Rhode Center for the Arts 35%
JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Skylight Music Theatre 20%
ALICE IN WONDERLAND - Milwaukee Ballet Company 19%
FIDDLER ON THE ROOF - Skylight Music Theatre 13%
MOMENTUM - Milwaukee Ballet Company 13%
Best Direction Of A Musical
Katie Gray - SOMETHING ROTTEN! - Rhode Center for the Arts 12%
Anne Mollerskov - FIREBRINGER - Over Our Head Players 10%
Anna Choquette - HEATHERS THE MUSICAL - Lakeland Players 10%
Matt Matysik-Przybylski - DISNEY'S NEWSIES - Waukesha Civic Theatre 9%
Chynna Chung - SHREK THE MUSICAL - Lakeside Players 8%
Karl Miller - 1776 - Musical Masquers 8%
Samantha Paige - REEFER MADNESS - Outskirts Theatre Co 8%
Samantha Paige - THE PRODUCERS - Outskirts Theatre Co 6%
Braxton Molinaro - ROALD DAHL'S WILLY WONKA - KAPA Repertory Theatre 5%
Michael Unger - FIDDLER ON THE ROOF - Skylight Music Theatre 4%
Michael Unger - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Skylight Music Theatre 4%
Scott Girmscheid - WEST SIDE STORY - The West Allis Players 3%
Mason Falk - THE ADDAMS FAMILY - Lakeshore Productions, Inc. 3%
Rich Smith - SALMON-A-RAMA: THE SKETCH COMEDY PUPPET MUSICAL THAT YOUR CHILDREN WON’T UNDERSTAND - Sixth Street Theatre 3%
James Valcq - THE SPITFIRE GRILL - Skylight Music Theatre 3%
Kelley Faulkner - 'THE WORLD GOES ‘ROUND: THE SONGS OF KANDER & EBB' - Milwaukee Repertory Theater 2%
Michael Unger - A ROCKIN' MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Skylight Music Theatre 1%
Best Direction Of A Play
Bryan Chung - SHE KILLS MONSTERS - Lakeside Players 14%
Diane Carlson - THE GOOD ONE - Over Our Head Players 8%
Ashley Levells-Riemer and Patrice Hood - SENSE & SENSIBILITY - Waukesha Civic Theatre 8%
Braxton Molinaro - A STREETCAR NAMED DESIRE - KAPA Repertory Theatre 6%
Alexander Coddington - I AM MY OWN WIFE - Milwaukee Chamber Theatre 5%
Karen Estrada - AMADEUS - Skylight Music Theatre 5%
James Baker - THE DA VINCI CODE - Lake Country Playhouse & Academy 5%
Kimberly LaBerge - BECKY'S NEW CAR - SummerStage of Delafield 4%
Maya Danks - BUG - The Constructivists 4%
Bryce Clark - A DELIGHTFUL QUARANTINE - Historic Sprague Theater 3%
Brian Zelinski - UNNECESSARY FARCE - Sunset Playhouse 3%
Rich Smith - 2026 SNOWDANCE® 10 MINUTE COMEDY FESTIVAL - Sixth Street Theatre 3%
Josh Pohja - IBSENS' GHOSTS - Wisconsin Classic Stage 3%
Josh Pohja - THE PERSIANS BY AESCHYLUS ADAPTED BY ROBERT AULETTA - Wisconsin Classic Stage 3%
Kelly Goeller - CALENDAR GIRLS - Waukesha Civic Theatre 3%
Rich Smith - BIRTHDAY CANDLES - Over Our Head Players 3%
Samantha Martinson - DINNER WITH THE DUCHESS - Next Act Theatre 3%
Laura Braza - AGATHA CHRISTIE'S AND THEN THERE WERE NONE - Milwaukee Repertory Theater 3%
Phil Stepanski - NOW AND THEN - Sunset Playhouse 2%
Elyse Edelman - CARDBOARD PIANO - Renaissance Theaterworks 2%
Elyse Edelman - TRAYF - Next Act Theatre 2%
Cody Estle - SWING STATE - Next Act Theatre 2%
Kimille Howard - A RAISIN IN THE SUN - Milwaukee Chamber Theatre 1%
Erica Case - RED DAYS - All In Productions 1%
Jillian Smith - THE CAKE - Theatrical Tendencies 1%
Best Ensemble
SOMETHING ROTTEN! - Rhode Center for the Arts 9%
1776 - Musical Masquers 7%
HEATHERS THE MUSICAL - Lakeland Players 7%
COME FROM AWAY - Milwaukee Repertory Theater 5%
25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Rhode Center for the Arts 5%
REEFER MADNESS - Outskirts Theatre Co 5%
THE PROM - Waukesha Civic Theatre 4%
A STREETCAR NAMED DESIRE - KAPA Repertory Theatre 4%
SHE KILLS MONSTERS - Lakeside Players 4%
THE GOOD ONE - Over Our Head Players 4%
SHREK THE MUSICAL - Lakeside Players 3%
DISNEY'S NEWSIES - Waukesha Civic Theatre 3%
JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Skylight Music Theatre 3%
A CHRISTMAS CAROL - Milwaukee Repertory Theater 3%
SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE - Lake Country Playhouse & Academy 3%
BUG - The Constructivists 3%
IBSENS' GHOSTS - Wisconsin Classic Stage 3%
NOW AND THEN - Sunset Playhouse 3%
SENSE & SENSIBILITY - Waukesha Civic Theatre 3%
FIREBRINGER - Over Our Head Players 2%
2026 SNOWDANCE® 10 MINUTE COMEDY FESTIVAL - Over Our Head Players 2%
FIDDLER ON THE ROOF - Skylight Music Theatre 2%
THE SPITFIRE GRILL - Skylight Music Theatre 2%
WEST SIDE STORY - The West Allis Players 2%
AGATHA CHRISTIE'S AND THEN THERE WERE NONE - Milwaukee Repertory Theater 1%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Zach Wilson - SOMETHING ROTTEN! - Rhode Center for the Arts 12%
Chris Meissner - THE PROM - Waukesha Civic Theatre 8%
Breanne Brennan - THE DA VINCI CODE - Lake Country Playhouse & Academy 6%
Jason Fassl - COME FROM AWAY - Milwaukee Repertory Theater 6%
Colin Gawronski - REEFER MADNESS - Outskirts Theatre Co 5%
Zach Wilson/Branden Layburn - SHE KILLS MONSTERS - Rhode Center for the Arts 5%
Jason Fassl - FROZEN - First Stage 5%
Noah Verhasselt - THE ADDAMS FAMILY - Lakeshore Productions, Inc. 5%
Maaz Ahmed - I AM MY OWN WIFE - Milwaukee Chamber Theatre 4%
Zach Wilson - 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Rhode Center for the Arts 4%
Christopher Budish - THE PRODUCERS - Outskirts Theatre Co 3%
Colin Gawronski - THE PERSIANS BY AESCHYLUS ADAPTED BY ROBERT AULETTA - Wisconsin Classic Stage 3%
Jim Padovano - MAMMA MIA! - Falls Patio Players 3%
Rich Smith - SALMON-A-RAMA: THE SKETCH COMEDY PUPPET MUSICAL THAT YOUR CHILDREN WON’T UNDERSTAND - Sixth Street Theatre 3%
Cole Castine - IBSENS' GHOSTS - Wisconsin Classic Stage 3%
John Patten - A DELIGHTFUL QUARANTINE - Lakeland Players 2%
Max Maxin IV - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Skylight Music Theatre 2%
Smooch Medina - A ROCKIN' MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Skylight Music Theatre 2%
Rich Smith - BIRTHDAY CANDLES - Sixth Street Theatre 2%
Noele Stollmack - AMADEUS - Skylight Music Theatre 2%
Smooch Medina - FIDDLER ON THE ROOF - Skylight Music Theatre 2%
Colin Gawronski - TRAYF - Next Act Theatre 2%
Rich Smith - 2026 SNOWDANCE® 10 MINUTE COMEDY FESTIVAL - Sixth Street Theatre 2%
Noele Stollmack - AGATHA CHRISTIE'S AND THEN THERE WERE NONE - Milwaukee Repertory Theater 1%
Maaz Ahmed - DINNER WITH THE DUCHESS - Next Act Theatre 1%
Best Music Direction & Orchestra Performance
Chase Portner - SOMETHING ROTTEN! - Rhode Center for the Arts 19%
Anne Mollerskov - FIREBRINGER - Sixth Street Theatre 10%
Dan Kazemi - COME FROM AWAY - Milwaukee Repertory Theater 9%
Tommy Dubnicka - THE PROM - Waukesha Civic Theatre 8%
Bryan Chung - SHREK THE MUSICAL - Lakeside Players 7%
Eric Pasbrig - 1776 - Musical Masquers 7%
Susan Gali - HEATHERS THE MUSICAL - Lakeland Players 7%
Nicole McCarty - DISNEY'S NEWSIES - Waukesha Civic Theatre 6%
David Bonofiglio - FIDDLER ON THE ROOF - Skylight Music Theatre 6%
David Bonofiglio - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Skylight Music Theatre 5%
Steven Joyal - WEST SIDE STORY - The West Allis Players 4%
Travis Horton - ROALD DAHL'S WILLY WONKA - KAPA Repertory Theatre 4%
Janna Vinson - AMADEUS - Skylight Music Theatre 3%
Natalie Colgan - SHREK THE MUSICAL - Lakeside Players 2%
Jeffrey Saver - A ROCKIN' MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Skylight Music Theatre 2%
Joe Kinosian - 'THE WORLD GOES ‘ROUND: THE SONGS OF KANDER & EBB' - Milwaukee Repertory Theater 2%
Best Musical
SOMETHING ROTTEN! - Rhode Center for the Arts 10%
COME FROM AWAY - Milwaukee Repertory Theater 9%
HEATHERS THE MUSICAL - Lakeland Players 9%
1776 - Musical Masquers 6%
FIREBRINGER - Over Our Head Players 6%
REEFER MADNESS - Outskirts Theatre Co 6%
25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Rhode Center for the Arts 6%
SHREK THE MUSICAL - Lakeside Players 5%
THE PROM - Waukesha Civic Theatre 5%
DISNEY'S NEWSIES - Waukesha Civic Theatre 4%
SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE - Lake Country Playhouse & Academy 4%
JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Skylight Music Theatre 4%
THE SPITFIRE GRILL - Skylight Music Theatre 3%
FIDDLER ON THE ROOF - Skylight Music Theatre 3%
FROZEN - First Stage 3%
ROALD DAHL'S WILLY WONKA - KAPA Repertory Theatre 3%
THE ADDAMS FAMILY - Lakeshore Productions, Inc. 3%
WEST SIDE STORY - The West Allis Players 3%
THE PRODUCERS - Outskirts Theatre Co 2%
A ROCKIN' MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Skylight Music Theatre 2%
'THE WORLD GOES ‘ROUND: THE SONGS OF KANDER & EBB' - Milwaukee Repertory Theater 2%
GOOSEBUMPS, THE MUSICAL - First Stage 1%
Best New Play Or Musical
A ROCKIN' MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Skylight Music Theatre 21%
THE GOOD ONE - Over Our Head Players 19%
GIVE ME MOONLIGHT - Waukesha Civic Theatre 13%
SALMON-A-RAMA: THE SKETCH COMEDY PUPPET MUSICAL THAT YOUR CHILDREN WON’T UNDERSTAND - Sixth Street Theatre 13%
GEORGE & GRACIE: A LOVE STORY - Milwaukee Repertory Theater 11%
MRS. CHRISTIE - Milwaukee Repertory Theater 9%
DOORS OPEN - SummerStage of Delafield 5%
RED DAYS - All In Productions 5%
EMBERS - All In Productions 3%
Best Performer In A Musical
Chase Portner - 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Rhode Center for the Arts 9%
KyraJo Petit-Walla - THE PROM - Waukesha Civic Theatre 7%
Micah Friedman - THE SPITFIRE GRILL - Skylight Music Theatre 6%
Riley Luettgen - REEFER MADNESS - Outskirts Theatre Co 6%
Ryan McNeil - SOMETHING ROTTEN! - Rhode Center for the Arts 6%
Bekah Rose - FIREBRINGER - Over Our Head Players 5%
Kerra Allen - FIREBRINGER - Over Our Head Players 4%
Ben Johnson - 1776 - Musical Masquers 4%
Abby Miller - SHREK THE MUSICAL - Rhode Center for the Arts 4%
Phillip Steenbekkers - REEFER MADNESS - Outskirts Theatre Co 4%
Alexia Hollis - HEATHERS THE MUSICAL - Lakeland Players 3%
Andrew Varela - FIDDLER ON THE ROOF - Skylight Music Theatre 3%
Adam Frontera - DISNEY'S NEWSIES - Waukesha Civic Theatre 3%
Christophe Jenkins - 1776 - Musical Masquers 3%
Stephanie Staszak - A ROCKIN' MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Skylight Music Theatre 3%
Luke Olson - ROALD DAHL'S WILLY WONKA - KAPA Repertory Theatre 3%
Del Lovejoy - PIPPIN - Racine Theatre Guild 3%
Drew Running - WEST SIDE STORY - The West Allis Players 2%
Emma Quist - 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Rhode Center for the Arts 2%
Alex Ebert - SHREK THE MUSICAL - Lakeside Players 2%
Erin Tetour (the Witch) - INTO THE WOODS - Lakeland Players 2%
Abby Miller - FIREBRINGER - Over Our Head Players 2%
Laura Paruzynski - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Skylight Music Theatre 2%
Peyton Kuryanowicz - HEATHERS THE MUSICAL - Historic Sprague Theater 2%
Jonathan Rasmussen - HEATHERS THE MUSICAL - Lakeland Players 2%
Best Performer In A Play
Amanda Springob - THE DA VINCI CODE - Lake Country Playhouse 12%
Kami Layburn - SHE KILLS MONSTERS - Lakeside Players 9%
Tina Paukstelis - THE GOOD ONE - Over Our Head Players 7%
Jonathan Riker - I AM MY OWN WIFE - Milwaukee Chamber Theatre 7%
Bridget Regan - A STREETCAR NAMED DESIRE - KAPA Repertory Theatre 5%
Kali Avery - SHE KILLS MONSTERS - Lakeside Players 5%
Matt Daniels - AMADEUS - Skylight Music Theatre 5%
Amélie Davis-Quiroz - SENSE & SENSIBILITY - Waukesha Civic Theatre 4%
Brandy Smith, 'Birthday Candles,' Over Our Head Players - THE GOOD ONE 4%
Del Lovejoy - SENSE & SENSIBILITY - Waukesha Civic Theatre 4%
A.J. Magoon - TRAYF - Next Act Theatre 4%
Allison Chicorel - UNNECESSARY FARCE - Sunset Playhouse 4%
Vanessa Severo - FRIDA...A SELF PORTRAIT - Milwaukee Repertory Theater 3%
Norgie Montes De Oca-Metzinger - NATIVE GARDENS - Waukesha Civic Theatre 3%
Cole Castine - THE PERSIANS BY AESCHYLUS ADAPTED BY ROBERT AULETTA - Wisconsin Classic Stage 2%
Melissa Ernst - 2026 SNOWDANCE® 10 MINUTE COMEDY FESTIVAL - Sixth Street Theatre 2%
Alex Mitchell - TRAYF - Next Act Theatre 2%
Ben Skwierawski - IBSENS' GHOSTS - Wisconsin Classic Stage 2%
Sarah Suzuki - AGATHA CHRISTIE'S AND THEN THERE WERE NONE - Milwaukee Repertory Theater 2%
Maggie Marks - THE PERSIANS BY AESCHYLUS ADAPTED BY ROBERT AULETTA - Wisconsin Classic Stage 2%
Paula Garcia - THE CAKE - Theatrical Tendencies 2%
Laura Gordon - DINNER WITH THE DUCHESS - Next Act Theatre 2%
Selena Milewski - GIVE ME MOONLIGHT - Waukesha Civic Theatre 2%
Jim Mallmann - NOW AND THEN - Sunset Playhouse 1%
Ruth Tozier - A DELIGHTFUL QUARANTINE - Lakeland Players 1%
Best Play
SHE KILLS MONSTERS - Lakeside Players 14%
SENSE & SENSIBILITY - Waukesha Civic Theatre 7%
THE GOOD ONE - Over Our Head Players 6%
A DELIGHTFUL QUARANTINE - Lakeland Players 6%
A STREETCAR NAMED DESIRE - KAPA Repertory Theatre 6%
2026 SNOWDANCE® 10 MINUTE COMEDY FESTIVAL - Sixth Street Theatre 6%
AGATHA CHRISTIE'S AND THEN THERE WERE NONE - Milwaukee Repertory Theater 5%
AMADEUS - Skylight Music Theatre 5%
I AM MY OWN WIFE - Milwaukee Chamber Theatre 5%
THE DA VINCI CODE - Lake Country Playhouse & Academy 5%
BUG - The Constructivists 4%
CALENDAR GIRLS - Waukesha Civic Theatre 3%
NOW AND THEN - Sunset Playhouse 3%
BIRTHDAY CANDLES - Over Our Head Players 3%
THE PERSIANS BY AESCHYLUS ADAPTED BY ROBERT AULETTA - Wisconsin Classic Stage 3%
UNNECESSARY FARCE - Sunset Playhouse 3%
BECKY'S NEW CAR - SummerStage of Delafield 3%
TRAYF - Next Act Theatre 3%
IBSENS' GHOSTS - Wisconsin Classic Stage 2%
FRIDA...A SELF PORTRAIT - Milwaukee Repertory Theater 2%
SWING STATE - Next Act Theatre 2%
RED DAYS - All In Productions 1%
BOSWELL - Next Act Theatre 1%
NATIVE GARDENS - Waukesha Civic Theatre 1%
THE CAKE - Theatrical Tendencies 1%
Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Brian Hartman - SOMETHING ROTTEN! - Rhode Center for the Arts 14%
Arnold Bueso - FROZEN - First Stage 8%
Tim Mathis & Denise Zingg - FIREBRINGER - Over Our Head Players 7%
Brad Kostreva - THE GOOD ONE - Over Our Head Players 7%
Jim Johnson - 1776 - Musical Masquers 7%
Evan Crain - DISNEY'S NEWSIES - Waukesha Civic Theatre 6%
Sam Ogden - A STREETCAR NAMED DESIRE - KAPA Repertory Theatre 5%
Adam Hastings - THE PRODUCERS - Outskirts Theatre Co 5%
Sarah Hunt-Frank - I AM MY OWN WIFE - Milwaukee Chamber Theatre 5%
Christopher Budish - REEFER MADNESS - Outskirts Theatre Co 4%
Cole Castine - IBSENS' GHOSTS - Wisconsin Classic Stage 4%
Evan Crain - NATIVE GARDENS - Waukesha Civic Theatre 3%
Steve Mattner - 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE 3%
Bryce Clark & Kylara Horner - A DELIGHTFUL QUARANTINE - Lakeland Players 3%
Em Allen - 'THE WORLD GOES ‘ROUND: THE SONGS OF KANDER & EBB' - Milwaukee Repertory Theater 2%
Jonathan Berg-Einhorn - FIDDLER ON THE ROOF - Skylight Music Theatre 2%
Jeffrey D. Kmiec - TRAYF - Next Act Theatre 2%
Jim Padovano - STEEL MAGNOLIAS - Falls Patio Players 2%
Jonathan Berg-Einhorn - A ROCKIN' MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Skylight Music Theatre 2%
Michelle Lilly - AGATHA CHRISTIE'S AND THEN THERE WERE NONE - Milwaukee Repertory Theater 2%
Jonathan Berg-Einhorn - AMADEUS - Skylight Music Theatre 2%
Jacqueline Penrod - FRIDA...A SELF PORTRAIT - Milwaukee Repertory Theater 2%
Scott Fudali - BECKY'S NEW CAR - SummerStage of Delafield 1%
Jeffrey D. Kmiec - SWING STATE - Next Act Theatre 1%
Jody Sekas - BOSWELL - Next Act Theatre 1%
Best Sound Design Of A Play Or Musical
Molly Grabiel - SHE KILLS MONSTERS - Rhode Center for the Arts 11%
Brad Kostreva - THE GOOD ONE - Over Our Head Players 7%
Liam Ledford - REEFER MADNESS - Outskirts Theatre Co 7%
Norgie Montes De Oca-Metzinger - SHREK THE MUSICAL - Rhode Center for the Arts 7%
Anne Mollerskov - FIREBRINGER - Sixth Street Theatre 6%
Ekene Ikegwuani - RED DAYS - All In Productions 5%
Kyle Thurow - IBSENS' GHOSTS - Wisconsin Classic Stage 5%
Liam Ledford - DISNEY'S NEWSIES - Waukesha Civic Theatre 5%
Breanne Brennan - SENSE & SENSIBILITY - Waukesha Civic Theatre 5%
Breanne Brennan - THE DA VINCI CODE - Lake Country Playhouse & Academy 5%
John Tanner - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Skylight Music Theatre 5%
Noah Verhasselt - THE ADDAMS FAMILY - Lakeshore Productions, Inc. 5%
Andre J Pluess - AGATHA CHRISTIE'S AND THEN THERE WERE NONE - Milwaukee Repertory Theater 4%
Liam Ledford - THE PRODUCERS - Outskirts Theatre Co 4%
Skip Carlson - SALMON-A-RAMA: THE SKETCH COMEDY PUPPET MUSICAL THAT YOUR CHILDREN WON’T UNDERSTAND - Sixth Street Theatre 3%
Travis Shipley - A DELIGHTFUL QUARANTINE - Lakeland Players 3%
John Tanner - FIDDLER ON THE ROOF - Skylight Music Theatre 2%
Brian Grimm - TRAYF - Next Act Theatre 2%
Stefanie Senior - 'THE WORLD GOES ‘ROUND: THE SONGS OF KANDER & EBB' - Milwaukee Repertory Theater 2%
Andre Pluess - DINNER WITH THE DUCHESS - Next Act Theatre 2%
David A Robins - BECKY'S NEW CAR - SummerStage of Delafield 2%
Chad Parsley - A ROCKIN' MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Skylight Music Theatre 1%
Josh Schmidt - SWING STATE - Next Act Theatre 1%
Breanne Brennan and David Robins - LAUGHTER ON THE 23RD FLOOR - Waukesha Civic Theatre 1%
Josh Schmidt - BOSWELL - Next Act Theatre 1%
Best Supporting Performer In A Musical
Brian Dean - SOMETHING ROTTEN! - Rhode Center for the Arts 15%
Ashton Friedenberg - DISNEY'S NEWSIES - Waukesha Civic Theatre 8%
Mitchell Bartaczewicz - HEATHERS THE MUSICAL - Historic Sprague Theater 6%
Janet Metz - FIDDLER ON THE ROOF - Skylight Music Theatre 5%
Bryanna VanCaster - REEFER MADNESS - Outskirts Theatre Co 5%
Katie Gordon-Hill - SOMETHING ROTTEN! - Rhode Center for the Arts 4%
Caitlin Robertson - HEATHERS THE MUSICAL - Rhode Center for the Arts 4%
Madison Van Allen - THE PROM - Waukesha Civic Theatre 4%
Sarah Keller - HEATHERS THE MUSICAL - Lakeland Players 4%
Sawyer Felkey - ROALD DAHL'S WILLY WONKA - KAPA Repertory Theatre 4%
AJ Laird - SALMON-A-RAMA: THE SKETCH COMEDY PUPPET MUSICAL THAT YOUR CHILDREN WON’T UNDERSTAND - Sixth Street Theatre 4%
Natalie Wanasek - FIREBRINGER - Over Our Head Players 4%
Lee Rydzewski - REEFER MADNESS - Outskirts Theatre Co 3%
Elizabeth Van Dam - HEATHERS THE MUSICAL - Historic Sprague Theater 3%
Joshua Thorson - 1776 - Musical Masquers 3%
Ryan McNeil - SHREK THE MUSICAL - Lakeside Players 3%
Austin Gordon-Hill - SOMETHING ROTTEN! - Rhode Center for the Arts 3%
Jessi Jarvis - 1776 - Musical Masquers 3%
Kyra Johnson - DISNEY'S NEWSIES - Waukesha Civic Theatre 3%
Maddie Budner - 1776 - Musical Masquers 3%
Darren L. Green - THE SPITFIRE GRILL - Skylight Music Theatre 2%
Barbi McGuire - FIREBRINGER - Over Our Head Players 2%
Sam Hilgendorf - 1776 - Musical Masquers 2%
David Macck II - FIREBRINGER - Over Our Head Players 1%
Nathan Gerhardt - HEATHERS THE MUSICAL - Lakeland Players 1%
Best Supporting Performer In A Play
Amanda Springob - NOW AND THEN - Sunset Playhouse 12%
Micah Poole - SHE KILLS MONSTERS - Lakeside Players 9%
Zach Thomas Woods - AMADEUS - Skylight Music Theatre 6%
Dana Roders - THE GOOD ONE - Over Our Head Players 6%
Heather Peterson Blachowski - WEST SIDE STORY - The West Allis Players 6%
Tyler Glor - SENSE & SENSIBILITY - Waukesha Civic Theatre 5%
Jennifer Brown - A STREETCAR NAMED DESIRE - KAPA Repertory Theatre 5%
Cole Castine - IBSENS' GHOSTS - Wisconsin Classic Stage 4%
Mack Bates - SENSE & SENSIBILITY - Waukesha Civic Theatre 4%
Emma Kohl - A DELIGHTFUL QUARANTINE - Lakeland Players 3%
Cody Ernst - BIRTHDAY CANDLES - Sixth Street Theatre 3%
Matt Specht - BUG - The Constructivists 3%
Lily Lourigan - BIRTHDAY CANDLES - Over Our Head Players 3%
Virginia Hartley - THE GOOD ONE - Over Our Head Players 3%
Elyse Edelman - SWING STATE - Next Act Theatre 2%
Ashley Garcia - IBSENS' GHOSTS - Wisconsin Classic Stage 2%
Goo Gohman-Kramer - CALENDAR GIRLS - Waukesha Civic Theatre 2%
Pip Buffingtion - WEST SIDE STORY - The West Allis Players 2%
Matt Daniels - AGATHA CHRISTIE'S AND THEN THERE WERE NONE - Milwaukee Repertory Theater 2%
Aaron Gomez - A DELIGHTFUL QUARANTINE - Lakeland Players 2%
Ralph Garcia - UNNECESSARY FARCE - Sunset Playhouse 2%
Jim Mallmann - NANA'S NAUGHTY KNICKERS - Sunset Playhouse 2%
James Carrington - AGATHA CHRISTIE'S AND THEN THERE WERE NONE - Milwaukee Repertory Theater 1%
Leslie Grider - CALENDAR GIRLS - Waukesha Civic Theatre 1%
Jack Lancaster - SWING STATE - Next Act Theatre 1%
Best Theatre For Young Audiences Production
FROZEN - First Stage 69%
ROALD DAHL'S WILLY WONKA - KAPA Repertory Theatre 31%
Favorite Local Theatre
Rhode Center for the Arts 18%
Over Our Head Players 10%
Waukesha Civic Theatre 8%
Lake Country Playhouse & Academy 6%
Lakeland Players 6%
Skylight Music Theatre 6%
Sunset Playhouse 6%
KAPA Repertory Theatre 5%
Wisconsin Classic Stage 5%
Milwaukee Repertory Theater 4%
Outskirts Theatre Co 4%
Musical Masquers 3%
Lakeshore Productions, Inc. 3%
First Stage 3%
Milwaukee Chamber Theatre 3%
Next Act Theatre 3%
The Constructivists 2%
Pink Umbrella Theatre 2%
All In Productions 1%
Theatrical Tendencies 1%
SummerStage of Delafield 0%
The West Allis Players 0%
Weekly top stories - unsubscribe anytime.
Popular episode
|
The Best of Comedy Dance Chicago
Wilson Theater at Vogel Hall (1/30-1/30)
|
Theatre Gigante presents HOLIDAYS ON ICE
The Brick House (12/05-12/06)
|
"A Christmas Carol"
Pabst Theater (12/02-12/24)
|
Chitty Chitty Bang Bang
Racine Theatre Guild (12/11-12/20)
|
A Gentleman's Guide to Love and Murder
Skylight Music Theatre (3/12-3/28)
|
Come From Away
Racine Theatre Guild (5/21-6/06)
|
Skylight
Renaissance Theataerworks (3/21-4/11)
|
Arsenic and Old Lace
Lakeland Players (3/12-3/21)
|
The Cottage
Racine Theatre Guild (2/26-3/14)
|
THE SNOW
First Stage (2/12-2/21)