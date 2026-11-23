"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
First Standings Announced For 2026 BroadwayWorld Miami Metro Awards - CARRIE: THE MUSICAL Leads Best Musical
Voting is open through December 31st.
The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Miami Metro Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.
Winners will be announced in January!
This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
See a mistake? Please let us know here.
2026 BroadwayWorld Miami Metro Awards - Current Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Ella Olesen - WEATHER GIRL - GableStage 25%
Laura Yanez - LET’S MISBEHAVE! - Delray Beach Playhouse 19%
BARCLAY Performing Arts - DECADE OF BARCLAY: TEN YEAR CONCERT - BARCLAY Performing Arts 14%
John Lariviere & Rachel Klein - AND THE WINNER IS! - Century Village Boca Raton 11%
Mario Arevalo - AN EVENING OF LATIN PASSION & SONG FEATURING TENOR MARIO ARÉVALO - Cultural Arts Center at John Knox Village 10%
Frank Blocker - GOOD JEW - Delray Beach Playhouse 9%
Gabriel La Salette Menendez - CARROUSEL OF HEARTS - Sanctuary of the Arts, Coral Gables 8%
FRANKLIN VIRGUEZ - SO, HOW WAS IT? A BENNY MORÉ STORY - Arca Images 6%
Best Choreography Of A Play Or Musical
Tiffany Hosch - IN THE HEIGHTS - Seminole Theatre 28%
Kassie Meiler - IN THE HEIGHTS - Lake Worth Playhouse 23%
Darcy Hernandez-Gil - CARRIE: THE MUSICAL - True Mirage Theater 23%
Alex Jorth - 42ND STREET - Delray Beach Playhouse 5%
Briley Crisafi - BEEHIVE: THE 60S MUSICAL - Delray Beach Playhouse 4%
Mikhael Mendoza - THE WIZARD OF OZ - Fantasy Theatre Factory at the Sandrell Rivers Theater 3%
JoAnne DePrizio - SOMETHING ROTTEN - Delray Beach Playhouse 3%
Henry Gainza - MAN OF LA MANCHA - Actors’ Playhouse at the Miracle Theatre 2%
Beatriz C Menendez - CARROUSEL OF HEARTS - Sanctuary of the Arts, Coral Gables 2%
Jeremy Benton - MY FAIR LADY - Wick Theatre 2%
Sara Perry, Christine Barclay & Kenzie Heald - DAMN YANKEES - BARCLAY Performing Arts 2%
Lauren Wickerson - WINTER WONDERETTES - Delray Beach Playhouse 2%
Maddison Calzadilla - ROYAL REMIX - Royal Studios Miami 1%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Darcy Hernandez-Gil - CARRIE: THE MUSICAL - True Mirage Theater 27%
Amanda Enriquez - IN THE HEIGHTS - Seminole Theatre 17%
Amanda Lopez - IN THE HEIGHTS - Seminole Theatre 13%
Penelope Williams - SOMETHING ROTTEN - Delray Beach Playhouse 11%
Penelope Williams - 42ND STREET - Delray Beach Playhouse 7%
Mikhael Mendoza - THE WIZARD OF OZ - Fantasy Theatre Factory at the Sandrell Rivers Theater 6%
Dana Fredebaugh - RABBIT HOLE - Actors Community Theatre of Davie 5%
Nicole Stodard - WEATHER GIRL - GableStage 4%
Penelope Williams - STEEL MAGNOLIAS - Pompano Players 3%
Penelope Williams - BEEHIVE: THE 60S MUSICAL - Delray Beach Playhouse 3%
Gema Valdés - DEATH OF A SALESMAN - Arca Images 1%
Briana Earhart - DAMN YANKEES - BARCLAY Performing Arts 1%
Penelope Williams - TENDERLY, THE ROSEMARY CLOONEY MUSICAL - Delray Beach Playhouse 1%
Best Dance Production
CARRIE: THE MUSICAL - True Mirage Theater 38%
IN THE HEIGHTS - Seminole Theatre 34%
42ND STREET - Delray Beach Playhouse 25%
DAMN YANKEES - BARCLAY Performing Arts 4%
Best Direction Of A Musical
Daniel Gil - CARRIE: THE MUSICAL - True Mirage Theater 25%
Debi Marcucci - IN THE HEIGHTS - Lake Worth Playhouse 20%
Charles Benetiz - IN THE HEIGHTS - Seminole Theatre 18%
Donna Wood - THE SPITFIRE GRILL - The S.H.I.N.E. Project 11%
Michael Ursua - 42ND STREET - Delray Beach Playhouse 4%
Blaine DeBerry - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - BARCLAY Performing Arts 4%
Mikhael Mendoza - THE WIZARD OF OZ - Fantasy Theatre Factory at the Sandrell Rivers Theater 3%
Suzanne Dunn - Hair Lake Worth Playhouse - JOSEPH ZETTELMAIER- FIRST DATE POMPANO PLAYERS - Lake Worth Playhouse 3%
Clayton Phillips - SOMETHING ROTTEN - Delray Beach Playhouse 3%
David Arisco - MAN OF LA MANCHA - Actors’ Playhouse at the Miracle Theatre 2%
Joseph Zettelmaier - BEEHIVE: THE 60S MUSICAL - Delray Beach Playhouse 2%
Norb Joerder - MY FAIR LADY - Wick Theatre 2%
Christine Barclay - DAMN YANKEES - BARCLAY Performing Arts 1%
Joseph Zettelmaier - FIRST DATE - Pompano Players 1%
Beatriz C Menendez - CARROUSEL OF HEARTS - Sanctuary of the Arts, Coral Gables 1%
Best Direction Of A Play
Irene Gonzalez - EXTREMITIES - Miami Acting Company 27%
Daniel Gil - MY NAME IS RACHEL CORRIE - True Mirage Theater 21%
Addie Saltz - LITTLE WOMEN BOOK ADAPTATION - Lake Worth Playhouse 16%
Keyla Zaltzberg - ROMEO AND JULIET - SmallStage Theatre Co. 7%
Ali Talman - THE 39 STEPS - New City Players 6%
Carla Zackson Heller - RABBIT HOLE - Actors Community Theatre of Davie 6%
Nicole Stodard - WEATHER GIRL - GableStage 5%
Joseph Zettelmaier - STEEL MAGNOLIAS - Pompano Players 4%
Jamibeth Margolis - GOOD JEW - Delray Beach Playhouse 3%
James A. Skiba - YOU CAN’T TAKE IT WITH YOU - Delray Beach Playhouse 3%
CARLOS CELDRAN - KASANDRA - Arca Images 1%
Jim Tyminski - STRICTLY MURDER - Delray Beach Playhouse 1%
Brandon Urrutia - OVERLAP - Lakehouse Ranch 0%
Best Ensemble
IN THE HEIGHTS - Seminole Theatre 30%
CARRIE: THE MUSICAL - True Mirage Theater 22%
IN THE HEIGHTS - Lake Worth Playhouse 22%
42ND STREET - Delray Beach Playhouse 5%
MATILDA - Lake Worth Playhouse 4%
RABBIT HOLE - Actors Community Theatre of Davie 3%
SOMETHING ROTTEN - Delray Beach Playhouse 3%
MAN OF LA MANCHA - Actors’ Playhouse at the Miracle Theatre 2%
THE 39 STEPS - New City Players 2%
BEEHIVE: THE 60S MUSICAL - Delray Beach Playhouse 2%
MY FAIR LADY - Wick Theatre 1%
BEEHIVE: THE 60S MUSICAL - Pompano Players 1%
DAMN YANKEES - BARCLAY Performing Arts 1%
DEATH OF A SALESMAN - Arca Images 1%
ON YOUR FEET! - Adolf & Rose Levis JCC 1%
SUMMER SHORTS 2026 - City Theatre at the Adrienne Arsht Center 0%
KASANDRA - Arca Images 0%
STANDING ON CEREMONY THE GAY MARRIAGE PLAYS - The Foundry 0%
BULL IN A CHINA SHOP - Bridge Across the Pond Theater Company 0%
I HATE HAMLET - West Boca Theatre Company 0%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Ardean Landhuis - IN THE HEIGHTS - Lake Worth Playhouse 25%
Jordyn Cruz - CARRIE: THE MUSICAL - True Mirage Theater 25%
Charles Benetiz - IN THE HEIGHTS - Seminole Theatre 16%
Desirae Merritt - 42ND STREET - Delray Beach Playhouse 5%
Jordyn Cruz - MY NAME IS RACHEL CORRIE - True Mirage Theater 5%
Greg Dawsom - IN THE HEIGHTS - Seminole Theatre 4%
Jose Norono - RABBIT HOLE - Actors Community Theatre of Davie 3%
Annabel Herrera - THE 39 STEPS - New City Players 3%
Lowell Richard - SOMETHING ROTTEN - Delray Beach Playhouse 3%
Aidalix Jimenez - ROYAL REMIX - Royal Studios Miami 3%
Desirae Merritt - BEEHIVE: THE 60S MUSICAL - Delray Beach Playhouse 2%
Jessica Winward - WEATHER GIRL - GableStage 2%
Ernesto Pinto - DEATH OF A SALESMAN - Arca Images 2%
Zach Andrews - DAMN YANKEES - BARCLAY Performing Arts 1%
Ernesto Pinto - KASANDRA - Arca Images 1%
Best Music Direction & Orchestra Performance
Keandra Cordero - CARRIE: THE MUSICAL - True Mirage Theater 32%
Rachal Solomon - IN THE HEIGHTS - Lake Worth Playhouse 31%
Tony Seepersad - IN THE HEIGHTS - Seminole Theatre 19%
Bobby Peaco - MY FAIR LADY - Wick Theatre 5%
Elijah Gee - BEEHIVE: THE 60S MUSICAL - Pompano Players 4%
Bruce Barnes - MAN OF LA MANCHA - Actors’ Playhouse at the Miracle Theatre 4%
Elijah Gee - FIRST DATE - Pompano Players 3%
David Taustine - DAMN YANKEES - BARCLAY Performing Arts 2%
Carlos Silva - SO, HOW WAS IT? A BENNY MORÉ STORY - Arca Images 1%
Best Musical
CARRIE: THE MUSICAL - True Mirage Theater 29%
IN THE HEIGHTS - Lake Worth Playhouse 24%
IN THE HEIGHTS - Seminole Theatre 20%
42ND STREET - Delray Beach Playhouse 4%
A CHRISTMAS CAROL, THE MUSICAL - Wick Theatre 4%
SOMETHING ROTTEN - Delray Beach Playhouse 3%
THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - BARCLAY Performing Arts 3%
MAN OF LA MANCHA - Actors’ Playhouse at the Miracle Theatre 2%
BEEHIVE: THE 60S MUSICAL - Delray Beach Playhouse 2%
CAMELOT - Wick Theatre 2%
MATILDA - LAKE WORTH PLAYHOUSE 2%
MY FAIR LADY - Wick Theatre 2%
THE WIZARD OF OZ - Fantasy Theatre Factory at the Sandrell Rivers Theater 2%
FIRST DATE - Pompano Players 1%
CARROUSEL OF HEARTS - Sanctuary of the Arts, Coral Gables 1%
DAMN YANKEES - BARCLAY Performing Arts 0%
Best New Play Or Musical
WITH THE SWALLOWS - True Mirage Theater 33%
WEATHER GIRL - GableStage 26%
CARROUSEL OF HEARTS - Sanctuary of the Arts, Coral Gables 15%
FLOWERS: AN AMERICAN PARABLE - BARCLAY Performing Arts 13%
ROYAL REMIX - Royal Studios Miami 12%
OVERLAP - Lakehouse Ranch 1%
Best Performer In A Musical
Lucy Grau - IN THE HEIGHTS - Seminole Theatre 15%
Emma Van Assche - CARRIE: THE MUSICAL - True Mirage Theater 13%
Camila Pena Colina - IN THE HEIGHTS - Lake Worth Playhouse 7%
Sydney Emerson - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - BARCLAY Performing Arts 7%
Giuseppe Fusca - IN THE HEIGHTS - Lake Worth Playhouse 6%
Celia Voges - CARRIE: THE MUSICAL - True Mirage Theater 5%
Valentina Diaz - IN THE HEIGHTS - Seminole Theatre 5%
AJ Lopez - IN THE HEIGHTS - Seminole Theatre 5%
Evans Fuerst - IN THE HEIGHTS - Lake Worth Playhouse 4%
Jessie Dez-Gomez - IN THE HEIGHTS - Lake Worth Playhouse 4%
Nikolai Mendoza - IN THE HEIGHTS - Seminole Theatre 3%
Nick Anastasia - THE CHER SHOW - Wick Theatre 3%
Lauren Wickerson - 42ND STREET - Delray Beach Playhouse 2%
Allyson Rosenblum - MY FAIR LADY - Wick Theatre 2%
Annaya Charlicia - BEEHIVE: THE 60S MUSICAL - Pompano Players 2%
Maylix Graterol - CARRIE: THE MUSICAL - True Mirage Theater 2%
Sidielly Galindo - IN THE HEIGHTS - Seminole Theatre 2%
Jessica Perry - MATILDA - Lake Worth Playhouse 2%
Brandon Robert - SOMETHING ROTTEN - Delray Beach Playhouse 1%
Samara Shavrick-Casey - FIRST DATE - Pompano Players 1%
Mikhael Mendoza - THE WIZARD OF OZ - Fantasy Theatre Factory at the Sandrell Rivers Theater 1%
Nestor Santana - CARRIE: THE MUSICAL - True Mirage Theater 1%
Michael Coppola - MY FAIR LADY - Wick Theatre 1%
E.L. Losada - MAN OF LA MANCHA - Actors’ Playhouse at the Miracle Theatre 1%
Kyle Hamlin - IN THE HEIGHTS - Seminole Theatre 1%
Best Performer In A Play
Sarita Alvarez Del Pino - EXTREMITIES - Miami Acting Company 21%
Celia Voges - MY NAME IS RACHEL CORRIE - True Mirage Theater 19%
Juliette Etzel Cabrera - LITTLE WOMEN BOOK ADAPTATION - Lake Worth Playhouse 13%
Sydney Emerson - THE DIARY OF ANNE FRANK - Treasure Coast Theatre Inc 11%
Mikhael Mendoza - THE WIZARD OF OZ - Fantasy Theatre Factory at the Sandrell Rivers Theater 5%
Alfred Benjamin Torres, Jr. - EXTREMITIES - Miami Acting Company 4%
Alex Gabriel Perez - ROMEO AND JULIET - SmallStage Theatre Co. 4%
Elizabeth Garrard - RABBIT HOLE - Actors Community Theatre of Davie 4%
Carisa Aballi - ROMEO AND JULIET - SmallStage Theatre Co. 3%
Ella Olesen - WEATHER GIRL - GableStage 2%
Clare Bowarski - YOU CAN’T TAKE IT WITH YOU - Delray Beach Playhouse 2%
camille schiavone - THE 39 STEPS - New City Players 2%
Autumn Kioti Horne - STEEL MAGNOLIAS - Pompano Players 2%
raynor gabriel - THE 39 STEPS - New City Players 2%
Ashley Bourget - STRICTLY MURDER - Delray Beach Playhouse 1%
Rachel Whittington - STANDING ON CEREMONY THE GAY MARRIAGE PLAYS - The Foundry 1%
leslie kandel - SHOOTING STAR - Delray Beach Playhouse 1%
Natalie Cordone - GOOD NIGHT, OSCAR - Maltz Jupiter Theatre 1%
Nicole Hulett - BURST - New City Players 1%
Carlos Acosta Milian - DEATH OF A SALESMAN - Arca Images 1%
Beverly Blanchette - BULL IN A CHINA SHOP - Bridge Across the Pond Theater Company 0%
Ysmercy Salomon - KASANDRA - Arca Images 0%
Best Play
EXTREMITIES - Miami Acting Company 23%
MY NAME IS RACHEL CORRIE - True Mirage Theater 17%
LITTLE WOMEN BOOK ADAPTATION - Lake Worth Playhouse 13%
ROMEO AND JULIET - SmallStage Theatre Co. 7%
THE DIARY OF ANNE FRANK - Treasure Coast Theatre Inc 6%
RABBIT HOLE - Actors Community Theatre of Davie 5%
THE WIZARD OF OZ - Fantasy Theatre Factory at the Sandrell Rivers Theater 4%
THE 39 STEPS - New City Players 3%
YOU CAN’T TAKE IT WITH YOU - Delray Beach Playhouse 3%
STEEL MAGNOLIAS - Pompano Players 3%
WEATHER GIRL - GableStage 3%
GOOD NIGHT, OSCAR - Maltz Jupiter Theatre 2%
BURST - New City Players 2%
STRICTLY MURDER - Delray Beach Playhouse 2%
BUGS - New City Players 2%
DEATH OF A SALESMAN - Arca Images 2%
KASANDRA - Arca Images 1%
BULL IN A CHINA SHOP - Bridge Across the Pond Theater Company 0%
Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Cindi Taylor - IN THE HEIGHTS - Lake Worth Playhouse 24%
Raul Hernandez - MY NAME IS RACHEL CORRIE - True Mirage Theater 21%
Leo Codias - EXTREMITIES - Miami Acting Company 17%
Frankie Navarro - IN THE HEIGHTS - Seminole Theatre 16%
Kat Davis - 42ND STREET - Delray Beach Playhouse 4%
Christopher Harrington - RABBIT HOLE - Actors Community Theatre of Davie 3%
Frank J. Oliva - LEFT ON TENTH - GableStage 3%
Christine Barclay - DAMN YANKEES - BARCLAY Performing Arts 2%
Frank J. Oliva - WEATHER GIRL - GableStage 2%
Frank J. Oliva - PRAYER FOR THE FRENCH REPUBLIC - GableStage 1%
Kat Davis - BEEHIVE: THE 60S MUSICAL - Delray Beach Playhouse 1%
Pedro L Menendez - CARROUSEL OF HEARTS - Sanctuary of the Arts, Coral Gables 1%
Kat Davis - STRICTLY MURDER - Delray Beach Playhouse 1%
Kat Davis - YOU CAN’T TAKE IT WITH YOU - Delray Beach Playhouse 1%
Omar Batista - DEATH OF A SALESMAN - Arca Images 1%
Frank J. Oliva - HARRY CLARKE - GableStage 1%
Kat Davis - TENDERLY, THE ROSEMARY CLOONEY MUSICAL - Delray Beach Playhouse 1%
Best Sound Design Of A Play Or Musical
Erin Ragonese - IN THE HEIGHTS - Lake Worth Playhouse 36%
Charles Benetiz - IN THE HEIGHTS - Seminole Theatre 30%
Bree-Anna Obst - WEATHER GIRL - GableStage 8%
Bill Heller - RABBIT HOLE - Actors Community Theatre of Davie 7%
Marcus Smith - BEEHIVE: THE 60S MUSICAL - Delray Beach Playhouse 6%
Hayden Diaz - DEATH OF A SALESMAN - Arca Images 5%
Jim Tyminski - TENDERLY, THE ROSEMARY CLOONEY MUSICAL - Delray Beach Playhouse 4%
Zach Andrews - DAMN YANKEES - BARCLAY Performing Arts 3%
Best Supporting Performer In A Musical
Magaly Perez - IN THE HEIGHTS - Seminole Theatre 15%
Darcy Hernandez-Gil - CARRIE: THE MUSICAL - True Mirage Theater 14%
Yair Roman - IN THE HEIGHTS - Lake Worth Playhouse 9%
Brenda Duran - CARRIE: THE MUSICAL - True Mirage Theater 6%
Michael Sosa - IN THE HEIGHTS - Seminole Theatre 6%
Aaron Bravo - IN THE HEIGHTS - Lake Worth Playhouse 6%
Deanna Gamboa - IN THE HEIGHTS - Seminole Theatre 6%
Jasarie Mercedes - IN THE HEIGHTS - Lake Worth Playhouse 5%
Olivia Hudson-Fuentes - CARRIE: THE MUSICAL - True Mirage Theater 5%
Susy Diaz - IN THE HEIGHTS - Lake Worth Playhouse 4%
Eric Woodland - SOMETHING ROTTEN - Delray Beach Playhouse 3%
Nino Mejia - IN THE HEIGHTS - Seminole Theatre 3%
Dave Pitts - 42ND STREET - Delray Beach Playhouse 2%
laura swartzendruber - 42ND STREET - Delray Beach Playhouse 2%
Sofia Graterol - CARRIE: THE MUSICAL - True Mirage Theater 2%
Gaby Tortoledo - MAN OF LA MANCHA - Actors’ Playhouse at the Miracle Theatre 2%
Lauren Wickerson - SOMETHING ROTTEN - Delray Beach Playhouse 2%
Samara Shavrick - BEEHIVE: THE 60S MUSICAL - Delray Beach Playhouse 2%
Troy Stanley - MY FAIR LADY - Wick Theatre 2%
Kaythleen Castillo - IN THE HEIGHTS - Seminole Theatre 1%
michael materdomini - FIRST DATE - Pompano Players 1%
Jose Luaces - MAN OF LA MANCHA - Actors’ Playhouse at the Miracle Theatre 1%
Michael Scott Ross - FIRST DATE - Pompano Players 1%
Charles Baran - MY FAIR LADY - Wick Theatre 1%
Terry McEnroe - DAMN YANKEES - BARCLAY Performing Arts 1%
Best Supporting Performer In A Play
Kelly Williams - LITTLE WOMEN BOOK ADAPTATION - Lake Worth Playhouse 18%
Daniela Irausquin - EXTREMITIES - Miami Acting Company 17%
Ashley Gomez - ROMEO AND JULIET - SmallStage Theatre Co. 15%
Bella Burgos - EXTREMITIES - Miami Acting Company 15%
Abbey Alder - STEEL MAGNOLIAS - Pompano Players 7%
Brian Shaer - RABBIT HOLE - Actors Community Theatre of Davie 6%
Rosalinda Rodriguez - DEATH OF A SALESMAN - Arca Images 5%
Camille Schiavone - STEEL MAGNOLIAS - Pompano Players 4%
Lisa Kerr - RABBIT HOLE - Actors Community Theatre of Davie 4%
Debra Gordon - YOU CAN’T TAKE IT WITH YOU - Delray Beach Playhouse 3%
Todd Caster - STRICTLY MURDER - Delray Beach Playhouse 3%
Beverly Blanchette - OVERLAP - Lakehouse Ranch 1%
Beverly Blanchette - STANDING ON CEREMONY THE GAY MARRIAGE PLAYS - The Foundry 1%
Best Theatre For Young Audiences Production
IN THE HEIGHTS - Lake Worth Playhouse 41%
URINETOWN - Mini Mirage Theater 33%
SHREK THE MUSICAL - Actors’ Playhouse at the Miracle Theatre 11%
A CHRISTMAS CAROL, THE MUSICAL - Actors’ Playhouse at the Miracle Theatre 6%
ROYAL REMIX - Royal Studios Miami 6%
THE MIS-ADVENTURES OF PINOCCHIO - Fantasy Theatre Factory at the Sandrell Rivers Theater 4%
Favorite Local Theatre
Lake Worth Playhouse 23%
True Mirage Theater 21%
Seminole Theatre 14%
Miami Acting Company 8%
Wick Theatre 6%
Delray Beach Playhouse 5%
Actors’ Playhouse at the Miracle Theatre 4%
Actors Community Theatre of Davie 3%
Adrienne Arsht Center for the Performing Arts 3%
SmallStage Theatre Co. 2%
Royal Studios Miami 2%
New City Players 2%
Pompano Players 1%
GableStage 1%
Fantasy Theatre Factory at the Sandrell Rivers Theater 1%
BARCLAY Performing Arts 1%
Arca Images 0%
City Theatre at the Adrienne Arsht Center 0%
West Boca Theatre Company 0%
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Whether you've got past experience writing about theater or just starting, the BroadwayWorld Community offers a unique opportunity to become a champion for your local arts community, helping raise awareness of local offerings and adding another local voice to the conversation at a time arts coverage is shrinking in the press across the continent. Join us and become a pivotal part of the movement that celebrates and promotes the arts in the digital age.Learn More
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