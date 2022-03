Theatro Sao Pedro Opens Lyrical Season with Two Operas by GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI

Theatro São Pedro, managed by social organization Santa Marcelina Cultura, opens its lyrical season of 2022 with the production of two titles by Italian composer Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736): La Serva Padrona and Livietta and Tracollo.

Recitals take place on March 17th, 18th, 19th at 8 pm and on Sunday, March 20th at 5 pm. Tickets cost from R$80,oo to R$15,oo.

The staging will have musical direction by Luis Otavio Santos, specialist in ancient music, who commands Theatro São Pedro Orquestra; stage direction by Mauro Wrona, Duda Arruk signs the scenery, Mirella Brandi the lighting, Paula Gascon, the costumes and Tiça Camargo the visagism.

In the cast we have: Johnny França, (Uberto/Tracollo), Marília Vargas (Serpina/Livietta), Felipe Venâncio (Vespone/Facenda) and Naomy Schölling, silent role (Fulvia).

La Serva Padrona, by Giovanni Battista Pergolesi, with a libretto by Gennaro Federico, inspired by a comedy by Jacopo Angello Nelli, premiered on August 28, 1733, at Teatro di San Bartolomeo in Naples. Livietta and Tracollo, with a libretto by Tommaso Mariani, premiered the following year on October 25, 1734, in the same Neapolitan theater.

O Theatro São Pedro, instituição do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, gerido pela organização social Santa Marcelina Cultura, abre a temporada lírica de 2022 com a montagem de dois títulos do compositor italiano Giovanni Battista Pergolesi (1710- 1736): La Serva Padrona e Livietta e Tracollo. As récitas acontecem nos dias 17, 18, 19 de março, às 20h, e no domingo, dia 20, às 17h. Os ingressos custam de R$ 80 (inteira) a R$ 15 (meia).

A montagem terá direção musical do especialista em música antiga, Luis Otavio Santos, que comanda a Orquestra do Theatro São Pedro, direção cênica de Mauro Wrona, Duda Arruk assina o cenário, Mirella Brandi a iluminação, Paula Gascon, o figurino e Tiça Camargo o visagismo. O elenco é formado por Johnny França, (Uberto/Tracollo), Marília Vargas (Serpina/Livietta), Felipe Venâncio (Vespone/Facenda) e Naomy Schölling, papel mudo (Fulvia).

Johnny França (Uberto/Tracollo) and

Marília Vargas (Serpina/Livietta).

photo by Heloísa Bortz

La Serva Padrona, de Giovanni Battista Pergolesi, com libreto de Gennaro Federico, inspirado em uma comédia de Jacopo Angello Nelli, estreou em 28 de agosto de 1733, no Teatro di San Bartolomeo em Nápoles. Já Livietta e Tracollo, com libreto de Tommaso Mariani, estreou no ano seguinte em 25 de outubro de 1734, no mesmo teatro napolitano.

As duas obras surgiram na história da ópera como dois intermezzi, que eram óperas curtas e divertidas inseridas no meio dos atos de óperas mais sérias. "Esse gênero de intermezzi buffo, cômico, foi uma revolução na história da ópera. Ele deu espaço para uma temática mais urbana, um contexto mais dramático e cotidiano, que falava da rotina das pessoas com uma linguagem mais coloquial e menos empolada, menos cheia de metáforas e figuras de linguagem", destaca o diretor musical Luis Otavio Santos.

Por serem dois títulos barrocos, o especialista em música antiga, Luis Otavio Santos conta que é importante encontrar a interpretação correta desse ponto de vista histórico. "Muitas novidades, novas nuances e ideias musicais surgem a partir dessa visão, desse contexto em que ela foi criada", afirma o maestro. "É importante provocar uma conscientização da orquestra e dos cantores sobre o estilo barroco, que precisa de uma forma de interpretação característica para ficar bonita e valorizada em cena", completa.

Johnny França, bass-baritone (Tracollo/Uberto) and

Marília Vargas, soprano (Livietta/Serpina)

photo by Heloísa Bortz

Mauro Wrona responsável pela direção cênica conta que na sua concepção: "La Serva Padrona é como uma comédia napolitana, ela se passa em Nápoles, com o Vesúvio ao fundo". O diretor cênico explica que: "La Serva Padrona trata de uma questão igualitária e social. Naquela época, as ideias iluministas já começavam a pregar um pouco a igualdade. Então, nesse caso, vemos a Serva que queria virar patroa, revoltada com essa questão de serva. La Serva Padrona é uma história de uma comédia doméstica que fala de poder, dinheiro, mudança de classe, sedução. Já em Livietta e Tracollo podemos pensar em como o amor muda as coisas, já que o ladrão deixa de ser bandido quando se apaixona e decide casar, é uma narrativa mais caricata. O figurino e a maquiagem são bem diferentes de uma para a outra. Então, na primeira, temos uma comédia de costumes, doméstica. Na segunda, algo mais próximo a um desenho animado, mais divertido, popular e inconsequente", completa.



Transmissão ao vivo

Para democratizar o acesso, a récita de domingo, dia 20, às 17h, terá transmissão gratuita do espetáculo pelo canal de YouTube do Theatro São Pedro:

youtube.com/TheatroSaoPedroTSP



Bilheteria

Não haverá venda de ingressos na bilheteria do Theatro São Pedro. Os ingressos para todos os espetáculos devem ser adquiridos exclusivamente pelo site:

https://theatrosaopedro.byinti.com/



SERVIÇO:

LA SERVA PADRONA

de Giovanni Battista Pergolesi

Libreto de Gennaro Federico



LIVIETTA E TRACOLLO

de Giovanni Battista Pergolesi

Libreto de Tommaso Mariani

ORQUESTRA DO THEATRO SÃO PEDRO

Luis Otavio Santos, direção musical, violino e cravo

Mauro Wrona, direção cênica

Duda Arruk, cenografia

Mirella Brandi, iluminação

Paula Gascon, figurino

Tiça Camargo, visagismo



Elenco:

Johnny França, baixo-barítono (Tracollo/Uberto)

Marília Vargas, soprano (Livietta/Serpina)

Felipe Venâncio, papel mudo (Facenda/Vespone)

Naomy Schölling, papel mudo (Fulvia)



Récitas: 17, 18, 19 e 20 de março,

Quinta a sábado às 20h, domingo às 17h

Local: Theatro São Pedro

Endereço: Rua Barra Funda, 171 - Barra Funda, São Paulo

Ingressos: R$ 80 (inteira) a R$ 15 (meia)

Plateia: R$ 80/ R$ 40 (meia)

1º Balcão: R$ 50/ R$ 25 (meia)

2º Balcão: R$ 30/R$ 15 (meia)

https://theatrosaopedro.byinti.com/#/

Classificação Indicativa: Livre