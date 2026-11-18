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“¿No sería una fantástica idea juntar a estos dos tipos?”

Desde la guerra llevan juntos, en el cine forjaron una exitosa carrera como la pareja cómica perfecta. Sin embargo, el teléfono ha dejado de sonar, pareciera que el tiempo los ha olvidado, que el público sólo recuerda a Chaplin. Ahora, encerrados en una habitación de hotel en el día de su aniversario, una de las cabezas que forma a esta dicotomía está a punto de perder el bombín que definió a toda una época. El Gordo necesita recuperar las glorias pasadas, el Flaco no deja de ver a la puerta, y con un pastelazo en la cara, se devastará lo que alguna vez fue la felicidad.

“¿Qué hacen juntos todavía estos dos tipos?”

Stan Laurel y Olver Hardy, mejor recordados como el Gordo y el Flaco, alcanzaron inmenso éxito de 1927 a 1955 por sus películas cómicas de pastelazo. El dramaturgo español Juan Mayorga aborda, en su obra de 2001 “El Gordo y el Flaco”, temas duros y complejos como lo son la codependencia, el envejecimiento, el lidiar con la pérdida del éxito y el silencio que conlleva, así como la separación de una pareja de años usando como excusa a este legendario dúo del cine del siglo XX.

“Alguien podría pensar que es un poco anticuado.”

En el día de su aniversario, el Gordo quiere seguir ensayando sus rutinas de antaño, tanto el guión como los movimientos cómicos que hacían en pareja, al mismo tiempo que desea recuperar sus glorias pasadas a partir de que él suba de peso y su compañero de vida pierda unos cuantos kilos corriendo en círculos por el cuarto de hotel en la que habitan. No obstante, el Flaco tiene otros planes. Las rutinas se han convertido en eso, en rutina, y le aburren. Ahora él ve por la ventana con añoranza, no deja de soñar con escapar por la puerta hacia lo que sea que halla más allá, está más que dispuesto a romper con lo que para el Gordo ha sido el único y más importante proyecto de toda su vida para poder encontrarse a sí mismo en libertad, como un individuo y no como el más uno de alguien más.

“¿Es esto un hogar?”

El comienzo de la obra desarma al público, lo lleva a que baje las defensas a través del humor, de conocer a esta pareja de años, que puede leer el mismo periódico al mismo tiempo, como si se tratara de una de las tantas rutinas de comedia que los hicieron famosos en la pantalla grande. Sin embargo, a medida que la historia avanza y se complejiza, Mayorga revela una trama que golpea directo a la entraña en aquellos que ya han entrado a una edad madura. Los deseos de independizarse de una codependencia, en voz del Flaco, la necesidad de revivir un pasado que ya jamás volverá, en la mirada del Gordo, son verdades universales que conectan directamente con la audiencia. Una vez establecido esto, la adaptación que realiza la también directora Andrómeda Mejía lleva la narrativa a terrenos aún más profundos y complejos al añadir una capa de teatralidad a la dramaturgia. Al convertir el teatro en un set de grabación, al añadir escenas adicionales en silencio tanto al principio como al final del montaje, Mejía acentúa la comedia, le rinde un merecido homenaje a aquellos que han dedicado su vida a la actuación y que han alcanzado una edad donde la industria los quisiera olvidar, y proporciona un final hermoso en estética y devastador en su significado.

“El público siempre está con el otro en todas las batallas.”

El Gordo decide que la razón por la cual ya no les llaman para trabajar es porque él ha bajado de peso, y su compañero de vida ha subido unos cuantos kilos de más. Para solucionar esto, el Gordo se pone a comer pastelillos al centro del escenario, mientras que el Flaco corre en círculos por el cuarto de hotel en el que viven, siempre viendo hacia la puerta como una vía de escape para la vida que ya no desea. Al termino de tan simpática escena, ambos se pesan juntos en un momento digno de cualquier película de Laurel y Hardy. Con el mero acto de entregarle su icónico bombín a uno de los músicos en escena, el Flaco ha dejado en claro que renuncia a esta pareja, aun cuando momentos antes estaba acostado en la cama, abrazado del Gordo, incluso sobándole la panza, mientras veían una de las películas de Chaplin, el némesis que sí alcanzó la permanencia que uno de ellos tanto anhela.

“Aquí viene el gag que no funciona.”

El montaje que propone Andrómeda Mejía para “El Gordo y el Flaco” intensifica las palabras de Mayorga con una propuesta que evidencia el entendimiento que tiene la directora no sólo de la dramaturgia, de sus múltiples capas de lectura, sino también del trabajo de Laurel y Hardy, del tipo de comedia que los convirtiera en leyenda. Sin embargo, por encima de esto, Mejía aporta su propia visión, desde lo teatral, a partir de crear un lenguaje escénico plagado de pequeños símbolos y guiños que profundizan la obra para quienes se percatan de su presencia, como lo es un anuncio encima de las butacas que anuncia que estamos “al aire” o una sombrilla de fotografía por fuera de la escenografía. Esto se logra gracias al espléndido diseño de escenografía e iluminación de Edgar Mora, al vestuario y utilería por parte de Azucena Galicia, y el diseño musical y sonoro de Emiliano Suárez, apoyado por los músicos en escena Saúl Ojeda y Elías Pérez Carranza. Cada uno de estos elementos suma a la puesta en escena, ya sea creando una atmósfera de la época en la que fue famosa la pareja, tocando una melodía propia del pastelazo, presentando guantes de box de gran tamaño, o con un sorpresivo desmontaje que hace que un knock out por pastel sea más doloroso que el peor de los derechazos.

“¿Y si contratan a actores más jóvenes que nosotros?”

Tras descubrir una misteriosa huella de zapato en la alfombra, la pareja que debería estar celebrando su aniversario comienza a aventarse zapatos en un sketch que pareciera cómico pero que en realidad esconde celos e inseguridad. Al momento de recrear escenas de sus películas, el dúo primero narra lo que pasaba para luego realizar el movimiento en silencio, dando una clara imagen de lo que era aquella cinta. Lo que puede ser divertido, como el hacer sonidos de voces ridículas al teléfono, poco a poco se convierte en patético o en un desbordamiento de ira, tal y como lo hace el Flaco luego de dar un golpe mortal a quien se ha convertido en su enemigo sobre el ring, y declarar su independencia con el simple cruzar de una puerta.

“A la gente le encanta que nos aventemos pasteles.”

Una parte importante dentro de la visión de Andromeda Mejía era la presencia de dos figuras actorales que no sólo pudieran encarnar a Stan Laurel y a Olver Hardy, sino que también funcionaran como símbolos de un homenaje a intérpretes de edad madura. En este sentido, Arturo Reyes y Víctor Huggo Martin cumplen con el cometido plenamente, ambos entregándose a de lleno a darle vida a los personajes titulares en “El Gordo y el Flaco”, tanto en la fisicalidad que se espera en la comedia, como en el crear una dinámica de pareja que se percibiera como verdadera. A nivel individual, Víctor Huggo Martin se percibe a momentos aun en búsqueda de su personaje, no está de lleno habitando las inseguridades y fragilidad del Gordo, aun cuando su escena final sea, en una sola palabra, devastadora. Por su parte, Arturo Reyes opera desde la fractura y el ridículo, se presta al absurdo de una rutina cómica o se deja llevar por la rabia contenida que habita en sus entrañas, en una creación de personaje digna de una ovación de pie. Su ver a una ficticia ventana con añoranza, el secretamente comer con cierta culpa mientras su compañero descansa, o el gritar con odio a quien alguna vez amo con la mirada desorbitada son pruebas fehacientes de la realidad con la que Reyes acciona.

“Lo único importante entre el Gordo y el Flaco es la “y””.

Mi esposo, a quien amorosamente llamo “flaco”, y yo hemos creado una dupla que muchos conocen como los Araujillo, palabra creada a partir de combinar nuestros apellidos. Decir que “El Gordo y el Flaco” me ha golpeado en el centro de la entraña, sacándome el aire por completo, sería decir poco. Llevamos más de una década juntos, nuestra rutina está más que establecida, y, según yo, somos felices. Sin embargo, nadie puede garantizar que un día, alguno de nosotros, vea hacia la puerta queriendo dejar el bombín antes de salir para nunca volver, para buscar una vida sin ser parte de una pareja. El pastel lleno de merengue siempre está cerca, no hay garantías de que nunca termine en la cara. Espero que nunca llegue ese día.

DRAMATURGIA: Juan Mayorga

DIRECCIÓN: Andrómeda Mejía

ELENCO: Arturo Reyes y Víctor Huggo Martin

MÚSICOS EN VIVO: Saúl Ojeda y Elías Pérez Carranza

DÓNDE: Foro Sor Juana Inés de la Cruz

DIRECCIÓN: Centro Cultural Universitario, Insurgentes Sur 3000

CUÁNDO: Jueves y Viernes 20:00, Sábado 19:00 y Domingo 18:00 horas. Hasta el 29 de noviembre 2026. Suspende funciones el 1 de noviembre. Funciones adicionales miércoles 20 h: 11, 18 y 25 de noviembre

COSTO: $150, aplican descuentos

DURACIÓN: 80 minutos sin intermedio

'Photo Credit: Ricardo Castillo Cuevas'

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