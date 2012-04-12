First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Madison Awards; JERSEY BOYS Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Madison & beyond.
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Madison Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Madison Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Dijon Kirkland
- HAIRSPRAY
- Pride Theatre Productions
30%
Kristyn Pope
- OKLAHOMA!
- The Fireside Dinner Theatre
30%
Lo Villarreal-Black
- CINDERELLA
- Beaver Dam Area Community Theatre
20%
Michael Stanek
- CINDERELLA
- Children's Theater of Madison
10%
Kenzie Ford-Merucci
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Verona Area Community Theater
8%
Brian Cowing
- CINDERELLA
- CTM
2%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Lo Villarreal-Black
- GODSPELL
- Janesville Performing Arts Center
37%
Alexandra Schaller
- WEST SIDE STORY
- The Fireside Dinner Theatre
34%
Lyn Kream
- CINDERELLA
- Beaver Dam Area Community Theatre
14%
Rafael Castanera
- ELEPHANT & PIGGIE’S “WE ARE IN A PLAY!”
- Children's Theater of Madison
5%
Aly Amidei
- CINDERELLA
- Children's Theater of Madison
4%
Isabelle Blank
- THE COMEDY OF ERRORS
- Madison Shakespeare Company
4%
Shelley Cornia
- JOE TURNER'S COME AND GONE
- University Theatre, UW Madison
2%Best Direction Of A Musical
Lo Villarreal-Black
- HAIRSPRAY
- Pride Theatre Productions
20%
Nathan Burkhart
- GODSPELL
- Janesville Performing Arts Center
19%
Heather Patterson King
- THE LITTLE MERMAID
- Fireside Dinner Theatre
15%
Aidan Black
- CINDERELLA
- Beaver Dam Area Community Theatre
13%
Ed Flesch
- OKLAHOMA!
- The Fireside Dinner Theatre
10%
Sara Ward Cassady
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Verona Area Community Theater
8%
Stephanie Hormig-Dismuke
- HAIRSPRAY
- Pride Theatre Productions
7%
Elyse Edelman
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Children's Theater of Madison
4%
Jake Penner
- ASSASSINS
- Capital City Theater
3%
Brian Cowing
- CINDERELLA
- Children's Theater of Madison
2%Best Direction Of A Play
Ed Flesch
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Fireside Dinner Theatre
56%
Francisco C. Torres
- AN IRISH ENGAGEMENT
- Know Better Productions
15%
John Hendel
- THE COMEDY OF ERRORS
- Madison Shakespeare Company
12%
Audrey Standish
- DANCE NATION
- University Theatre, UW Madison
9%
Baron Kelly
- JOE TURNER'S COME AND GONE
- University Theatre, UW Madison
7%Best Ensemble HAIRSPRAY
- Pride Theatre Productions
31%THE LITTLE MERMAID
- Fireside Dinner Theatre
26%GODSPELL
- Janesville Performing Arts Center
15%CINDERELLA
- Beaver Dam Area Community Theatre
13%LOVE, LOSS, AND WHAT I WORE
- Verona Area Community Theater
4%THE LAST POTLUCK SUPPER
- The Fireside Dinner Theatre
3%CINDERELLA
- Children's Theater of Madison
3%ASSASSINS
- Capital City Theater
3%AN IRISH ENGAGEMENT
- Know Better Productions
1%A VALENTINE'S AFFAIR 2025
- Madison Shakespeare Company
1%FOURTEEN
- Know Better Productions
0%HE SAID AND SHE SAID
- Know Better Productions
0Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Ryan Rittenhouse
- HAIRSPRAY
- Pride Theatre Productions
38%
Jason Fassl
- THE LITTLE MERMAID
- Fireside Dinner Theatre
25%
Jason Fassl
- WEST SIDE STORY
- The Fireside Dinner Theatre
15%
Ryan Rittenhouse
- CINDERELLA
- Beaver Dam Area Community Theatre
15%
Conor Koenig
- THE BLUE COMET
- Madison Shakespeare Company
4%
Megan Reilly
- JOE TURNER'S COME AND GONE
- University Theatre, UW Madison
3%Best Music Direction & Orchestra Performance
Mary Ehlinger
- WEST SIDE STORY
- The Fireside Dinner Theatre
28%
Paris Barker
- HAIRSPRAY
- Pride Theatre Productions
27%
Robyn Doege-Brennan
- GODSPELL
- Janesville Performing Arts Center
27%
Hannah Busse
- SHE LOVES ME
- Verona Area Community Theater
7%
Andrew Abrams
- ASSASSINS
- Capital City Theater
4%
Mark Wurzelbacher / Carrie Backman
- CINDERELLA
- Children's Theater of Madison
4%
Kierstyn I. Torres
- AN IRISH ENGAGEMENT
- Know Better Productions
3%Best Musical HAIRSPRAY
- Pride Theatre Productions
34%THE LITTLE MERMAID
- Fireside Dinner Theatre
16%GODSPELL
- Janesville Performing Arts Center
13%WEST SIDE STORY
- Fireside Theatre
8%OKLAHOMA!
- The Fireside Dinner Theatre
8%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Verona Area Community Theater
6%CINDERELLA
- Children's Theater of Madison
6%FREAKY FRIDAY
- Janesville Performing Arts Center
5%ASSASSINS
- Capital City Theater
4%Best Performer In A Musical
Amethyst Von Trollenberg
- HAIRSPRAY
- Pride Theatre Productions
16%
Aidan Black
- GODSPELL
- Janesville Performing Arts Center
15%
Ashley McCarthy
- HAIRSPRAY
- Pride Theatre Productions
11%
Katie Claire McGrath
- THE LITTLE MERMAID
- Fireside Dinner Theatre
9%
Andrew Faria
- WEST SIDE STORY
- Fireside Theatre
8%
Emaline Clostermery
- GODSPELL
- Janesville Performing Arts Center
7%
Lydia Black
- TICK TICK… BOOM!
- Janesville Performing Arts Center
6%
Noah Nehemiah Robinson
- THE LITTLE MERMAID
- Fireside Dinner Theatre
6%
Mary Ehlinger
- THE LAST POTLUCK
- Fireside Dinner Theatre
4%
Brandon Polzin
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Verona Area Community Theater
3%
Jillian Matteson
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Verona Area Community Theater
2%
Paige Fecteau
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Verona Area Community Theater
2%
Caroline Hansen
- ASSASSINS
- Capital City Theater
2%
Erica De Lacerda
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Verona Area Community Theater
2%
Jack Porubsky
- CINDERELLA
- Children's Theater of Madison
1%
Tess Lenzen
- ASSASSINS
- Capital City Theater
1%
Tierney Chamberlain
- CINDERELLA
- CTM
1%
Robert A. Goderich
- ASSASSINS
- Capital City Theater
1%
Ryan Zaugg
- ASSASSINS
- Capital Theatre
1%
Nyla Eltahir
- CINDERELLA
- Children's Theater of Madison
0%
Sam Taylor
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Middleton Players Theater
0%Best Performer In A Play
Hans Friedrichs
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Fireside Dinner Theatre
50%
Mike Brady
- SUITE SURRENDER
- Verona Area Community Theater
13%
Colleen Murphy
- FOURTEEN
- Know Better Productions
8%
Malcolm McCanles
- COMEDY OF ERRORS
- Madison Shakespeare Company
8%
Travis Bedard
- COMEDY OF ERRORS
- Madison Shakespeare Company
6%
Jocelyn Hannah
- HE SAID AND SHE SAID
- Know Better Productions
6%
Joshua Woolfolk
- HENRY V
- Madison Shakespeare Company
6%
Donavon Armbruster
- SCAMMED!
- TNW Ensemble Theater
2%
Ryan Zaugg
- AN IRISH ENGAGEMENT
- Know Better Productions
2%Best Play MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- The Fireside Dinner Theatre
55%COMEDY OF ERRORS
- Madison Shakespeare Company
12%A MATTER OF HUSBANDS
- Know Better Productions
10%AN IRISH ENGAGEMENT
- Know Better Productions
7%HE SAID AND SHE SAID
- Know Better Productions
5%HENRY V
- Madison Shakespeare Company
5%JOE TURNER'S COME AND GONE
- University Theatre, UW Madison
5%FOURTEEN
- Know Better Productions
1%Best Production of an Opera THE BARBER OF SEVILLE
- Madison Opera
42%DON GIOVANNI
- Madison Opera
33%MARIA DE BUENOS AIRES
- Madison Opera
24%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Rick A Rasmussen
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- The Fireside Dinner Theatre
52%
Seth Howard
- CINDERELLA
- Children's Theater of Madison
28%
Dillon Sheehan
- THE BLUE COMET
- Madison Shakespeare Company
12%
Juli Gessner
- JOE TURNER'S COME AND GONE
- University Theatre, UW Madison
8%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Gavin Gilson
- THE LITTLE MERMAID
- Fireside Dinner Theatre
55%
Gavin Gilson
- OKLAHOMA!
- The Fireside Dinner Theatre
26%
McKenna Howard
- HENRY V
- Madison Shakespeare Company
13%
Francisco C. Torres
- SCAMMED!
- TNW Ensemble Theater
5%Best Supporting Performer In A Musical
Aaliyah Housley
- HAIRSPRAY
- Pride Theatre Productions
15%
Adolpho Blaire
- THE LITTLE MERMAID
- Fireside Dinner Theatre
12%
Bell Almeida
- GODSPELL
- Janesville Performing Arts Center
11%
Victoria Mesa
- OKLAHOMA!
- The Fireside Dinner Theatre
10%
Megan Phillips
- HAIRSPRAY
- Pride Theatre Productions
9%
Chris Ogden
- HAIRSPRAY
- Pride Theatre Productions
8%
Daniel Patrick Russell
- WEST SIDE STORY
- Fireside Theatre
7%
Stephanie Frank
- IOLANTHE
- Madison Savoyards
7%
Janelle Taylor
- HAIRSPRAY
- Pride Theatre Productions
6%
Shane Ceniza
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Verona Area Community Theater
6%
Dan Embree
- OKLAHOMA!
- Fireside Dinner Theatre
4%
Daniel Clark
- HAIRSPRAY
- Pride Theatre Productions
3%Best Supporting Performer In A Play
Heather Patterson King
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- The Fireside Dinner Theatre
59%
Laura Kochanowski
- HENRY V
- Madison Shakespeare Company
12%
Nate Ehresman
- AN IRISH ENGAGEMENT
- Know Better Productions
8%
Emily Morrison Weeks
- AN IRISH ENGAGEMENT
- Know Better Productions
8%
Sarah Z. Johnson
- HE SAID AND SHE SAID
- Know Better Productions
7%
Ethan Richard
- HE SAID AND SHE SAID
- Know Better Productions
6%Best Theatre For Young Audiences Production THE LITTLE MERMAID
- The Fireside Dinner Theatre
64%DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Children's Theater of Madison
21%ELEPHANT & PIGGIE’S “WE ARE IN A PLAY!”
- Children's Theater of Madison
16%Favorite Local Theatre
The Fireside Dinner Theatre
38%
Pride Theatre Productions
35%
Janesville Little Theatre
11%
Verona Area Community Theater
9%
Children's Theater of Madison
6%
Madison Shakespeare Company
1%