First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Madison Awards; JERSEY BOYS Leads Best Musical!

Voting continues through December 31, 2025.

By: Nov. 30, -0001
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Madison Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Madison Standings

Best Choreography Of A Play Or Musical
Dijon Kirkland - HAIRSPRAY - Pride Theatre Productions 30%

Kristyn Pope - OKLAHOMA! - The Fireside Dinner Theatre 30%

Lo Villarreal-Black - CINDERELLA - Beaver Dam Area Community Theatre 20%

Michael Stanek - CINDERELLA - Children's Theater of Madison 10%

Kenzie Ford-Merucci - 9 TO 5 THE MUSICAL - Verona Area Community Theater 8%

Brian Cowing - CINDERELLA - CTM 2%

Best Costume Design Of A Play Or Musical
Lo Villarreal-Black - GODSPELL - Janesville Performing Arts Center 37%

Alexandra Schaller - WEST SIDE STORY - The Fireside Dinner Theatre 34%

Lyn Kream - CINDERELLA - Beaver Dam Area Community Theatre 14%

Rafael Castanera - ELEPHANT & PIGGIE’S “WE ARE IN A PLAY!” - Children's Theater of Madison 5%

Aly Amidei - CINDERELLA - Children's Theater of Madison 4%

Isabelle Blank - THE COMEDY OF ERRORS - Madison Shakespeare Company 4%

Shelley Cornia - JOE TURNER'S COME AND GONE - University Theatre, UW Madison 2%

Best Direction Of A Musical
Lo Villarreal-Black - HAIRSPRAY - Pride Theatre Productions 20%

Nathan Burkhart - GODSPELL - Janesville Performing Arts Center 19%

Heather Patterson King - THE LITTLE MERMAID - Fireside Dinner Theatre 15%

Aidan Black - CINDERELLA - Beaver Dam Area Community Theatre 13%

Ed Flesch - OKLAHOMA! - The Fireside Dinner Theatre 10%

Sara Ward Cassady - 9 TO 5 THE MUSICAL - Verona Area Community Theater 8%

Stephanie Hormig-Dismuke - HAIRSPRAY - Pride Theatre Productions 7%

Elyse Edelman - DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL - Children's Theater of Madison 4%

Jake Penner - ASSASSINS - Capital City Theater 3%

Brian Cowing - CINDERELLA - Children's Theater of Madison 2%

Best Direction Of A Play
Ed Flesch - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Fireside Dinner Theatre 56%

Francisco C. Torres - AN IRISH ENGAGEMENT - Know Better Productions 15%

John Hendel - THE COMEDY OF ERRORS - Madison Shakespeare Company 12%

Audrey Standish - DANCE NATION - University Theatre, UW Madison 9%

Baron Kelly - JOE TURNER'S COME AND GONE - University Theatre, UW Madison 7%

Best Ensemble
HAIRSPRAY - Pride Theatre Productions 31%

THE LITTLE MERMAID - Fireside Dinner Theatre 26%

GODSPELL - Janesville Performing Arts Center 15%

CINDERELLA - Beaver Dam Area Community Theatre 13%

LOVE, LOSS, AND WHAT I WORE - Verona Area Community Theater 4%

THE LAST POTLUCK SUPPER - The Fireside Dinner Theatre 3%

CINDERELLA - Children's Theater of Madison 3%

ASSASSINS - Capital City Theater 3%

AN IRISH ENGAGEMENT - Know Better Productions 1%

A VALENTINE'S AFFAIR 2025 - Madison Shakespeare Company 1%

FOURTEEN - Know Better Productions 0%

HE SAID AND SHE SAID - Know Better Productions 0

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Ryan Rittenhouse - HAIRSPRAY - Pride Theatre Productions 38%

Jason Fassl - THE LITTLE MERMAID - Fireside Dinner Theatre 25%

Jason Fassl - WEST SIDE STORY - The Fireside Dinner Theatre 15%

Ryan Rittenhouse - CINDERELLA - Beaver Dam Area Community Theatre 15%

Conor Koenig - THE BLUE COMET - Madison Shakespeare Company 4%

Megan Reilly - JOE TURNER'S COME AND GONE - University Theatre, UW Madison 3%

Best Music Direction & Orchestra Performance
Mary Ehlinger - WEST SIDE STORY - The Fireside Dinner Theatre 28%

Paris Barker - HAIRSPRAY - Pride Theatre Productions 27%

Robyn Doege-Brennan - GODSPELL - Janesville Performing Arts Center 27%

Hannah Busse - SHE LOVES ME - Verona Area Community Theater 7%

Andrew Abrams - ASSASSINS - Capital City Theater 4%

Mark Wurzelbacher / Carrie Backman - CINDERELLA - Children's Theater of Madison 4%

Kierstyn I. Torres - AN IRISH ENGAGEMENT - Know Better Productions 3%

Best Musical
HAIRSPRAY - Pride Theatre Productions 34%

THE LITTLE MERMAID - Fireside Dinner Theatre 16%

GODSPELL - Janesville Performing Arts Center 13%

WEST SIDE STORY - Fireside Theatre 8%

OKLAHOMA! - The Fireside Dinner Theatre 8%

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Verona Area Community Theater 6%

CINDERELLA - Children's Theater of Madison 6%

FREAKY FRIDAY - Janesville Performing Arts Center 5%

ASSASSINS - Capital City Theater 4%

Best Performer In A Musical
Amethyst Von Trollenberg - HAIRSPRAY - Pride Theatre Productions 16%

Aidan Black - GODSPELL - Janesville Performing Arts Center 15%

Ashley McCarthy - HAIRSPRAY - Pride Theatre Productions 11%

Katie Claire McGrath - THE LITTLE MERMAID - Fireside Dinner Theatre 9%

Andrew Faria - WEST SIDE STORY - Fireside Theatre 8%

Emaline Clostermery - GODSPELL - Janesville Performing Arts Center 7%

Lydia Black - TICK TICK… BOOM! - Janesville Performing Arts Center 6%

Noah Nehemiah Robinson - THE LITTLE MERMAID - Fireside Dinner Theatre 6%

Mary Ehlinger - THE LAST POTLUCK - Fireside Dinner Theatre 4%

Brandon Polzin - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Verona Area Community Theater 3%

Jillian Matteson - 9 TO 5 THE MUSICAL - Verona Area Community Theater 2%

Paige Fecteau - 9 TO 5 THE MUSICAL - Verona Area Community Theater 2%

Caroline Hansen - ASSASSINS - Capital City Theater 2%

Erica De Lacerda - 9 TO 5 THE MUSICAL - Verona Area Community Theater 2%

Jack Porubsky - CINDERELLA - Children's Theater of Madison 1%

Tess Lenzen - ASSASSINS - Capital City Theater 1%

Tierney Chamberlain - CINDERELLA - CTM 1%

Robert A. Goderich - ASSASSINS - Capital City Theater 1%

Ryan Zaugg - ASSASSINS - Capital Theatre 1%

Nyla Eltahir - CINDERELLA - Children's Theater of Madison 0%

Sam Taylor - MERRILY WE ROLL ALONG - Middleton Players Theater 0%

Best Performer In A Play
Hans Friedrichs - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Fireside Dinner Theatre 50%

Mike Brady - SUITE SURRENDER - Verona Area Community Theater 13%

Colleen Murphy - FOURTEEN - Know Better Productions 8%

Malcolm McCanles - COMEDY OF ERRORS - Madison Shakespeare Company 8%

Travis Bedard - COMEDY OF ERRORS - Madison Shakespeare Company 6%

Jocelyn Hannah - HE SAID AND SHE SAID - Know Better Productions 6%

Joshua Woolfolk - HENRY V - Madison Shakespeare Company 6%

Donavon Armbruster - SCAMMED! - TNW Ensemble Theater 2%

Ryan Zaugg - AN IRISH ENGAGEMENT - Know Better Productions 2%

Best Play
MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - The Fireside Dinner Theatre 55%

COMEDY OF ERRORS - Madison Shakespeare Company 12%

A MATTER OF HUSBANDS - Know Better Productions 10%

AN IRISH ENGAGEMENT - Know Better Productions 7%

HE SAID AND SHE SAID - Know Better Productions 5%

HENRY V - Madison Shakespeare Company 5%

JOE TURNER'S COME AND GONE - University Theatre, UW Madison 5%

FOURTEEN - Know Better Productions 1%

Best Production of an Opera
THE BARBER OF SEVILLE - Madison Opera 42%

DON GIOVANNI - Madison Opera 33%

MARIA DE BUENOS AIRES - Madison Opera 24%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Rick A Rasmussen - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - The Fireside Dinner Theatre 52%

Seth Howard - CINDERELLA - Children's Theater of Madison 28%

Dillon Sheehan - THE BLUE COMET - Madison Shakespeare Company 12%

Juli Gessner - JOE TURNER'S COME AND GONE - University Theatre, UW Madison 8%

Best Sound Design Of A Play Or Musical
Gavin Gilson - THE LITTLE MERMAID - Fireside Dinner Theatre 55%

Gavin Gilson - OKLAHOMA! - The Fireside Dinner Theatre 26%

McKenna Howard - HENRY V - Madison Shakespeare Company 13%

Francisco C. Torres - SCAMMED! - TNW Ensemble Theater 5%

Best Supporting Performer In A Musical
Aaliyah Housley - HAIRSPRAY - Pride Theatre Productions 15%

Adolpho Blaire - THE LITTLE MERMAID - Fireside Dinner Theatre 12%

Bell Almeida - GODSPELL - Janesville Performing Arts Center 11%

Victoria Mesa - OKLAHOMA! - The Fireside Dinner Theatre 10%

Megan Phillips - HAIRSPRAY - Pride Theatre Productions 9%

Chris Ogden - HAIRSPRAY - Pride Theatre Productions 8%

Daniel Patrick Russell - WEST SIDE STORY - Fireside Theatre 7%

Stephanie Frank - IOLANTHE - Madison Savoyards 7%

Janelle Taylor - HAIRSPRAY - Pride Theatre Productions 6%

Shane Ceniza - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Verona Area Community Theater 6%

Dan Embree - OKLAHOMA! - Fireside Dinner Theatre 4%

Daniel Clark - HAIRSPRAY - Pride Theatre Productions 3%

Best Supporting Performer In A Play
Heather Patterson King - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - The Fireside Dinner Theatre 59%

Laura Kochanowski - HENRY V - Madison Shakespeare Company 12%

Nate Ehresman - AN IRISH ENGAGEMENT - Know Better Productions 8%

Emily Morrison Weeks - AN IRISH ENGAGEMENT - Know Better Productions 8%

Sarah Z. Johnson - HE SAID AND SHE SAID - Know Better Productions 7%

Ethan Richard - HE SAID AND SHE SAID - Know Better Productions 6%

Best Theatre For Young Audiences Production
THE LITTLE MERMAID - The Fireside Dinner Theatre 64%

DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL - Children's Theater of Madison 21%

ELEPHANT & PIGGIE’S “WE ARE IN A PLAY!” - Children's Theater of Madison 16%

Favorite Local Theatre
The Fireside Dinner Theatre 38%

Pride Theatre Productions 35%

Janesville Little Theatre 11%

Verona Area Community Theater 9%

Children's Theater of Madison 6%

Madison Shakespeare Company 1%

