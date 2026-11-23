"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
First Standings Announced For 2026 BroadwayWorld Madison Awards - HANDS ON A HARDBODY Leads Best Musical
Voting is open through December 31st.
The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Madison Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.
Winners will be announced in January!
This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
See a mistake? Please let us know here.
2026 BroadwayWorld Madison Awards - Current Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Becca Klusmeyer - SISTER ACT - Sun Prairie Civic Theatre 21%
Lyn Pilch - HANDS ON A HARDBODY - Stoughton Village Players 20%
Elle Laesch - SPRING AWAKENING - Pride Theatre Productions 16%
Michael Stanek - NEWSIES - Children's Theater of Madison 12%
Aly Hopson - SISTER ACT - Janesville Performing Arts Center 9%
Kristyn Pope - DISNEY'S FROZEN - The Fireside Dinner Theatre 8%
Marsha Heuer & Liz Nickels - ANYTHING GOES - Verona Area Community Theater 5%
Carter Krzyzaniak - CABARET - Middleton Players Theatre 4%
Michael Stanek - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Children's Theater of Madison 3%
Katrina Brunner - TREVOR THE MUSICAL - Music Theatre of Madison 2%
Mari Bass - MY FAIR LADY - Middleton Players Theatre 2%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Mary Onsager, Ellen Peck, Amy Leichliter - SHAKESPEARE IN LOVE - Stoughton Village Players 18%
Lo Villarreal-Black - SISTER ACT - Janesville Performing Arts Center 13%
Issaka Aguirre, Sophia Himsel - EDWARD THE FOURTH - Madison Shakespeare Company 11%
Mary Onsager, Amy Leichliter - HANDS ON A HARDBODY - Stoughton Village Players 11%
Elizabeth Tinder - SPRING AWAKENING - Pride Theatre Productions 11%
Alexandra Schaller - DISNEY'S FROZEN - The Fireside Dinner Theatre 8%
Rafael Castanera - NEWSIES - Children's Theater of Madison 8%
Austin Brummett - ANYTHING GOES - Verona Area Community Theater 7%
Aidan Villarreal-Black - DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! - Janesville Performing Arts Center 6%
Alexandra Schaller - IT'S A WONDERFUL LIFE - A NEW MUSICAL - The Fireside Dinner Theatre 6%
Kristin Richgels - MY FAIR LADY - Middleton Players Theatre 3%
Best Direction Of A Musical
Dan Prueher - HANDS ON A HARDBODY - Stoughton Village Players 18%
Aidan Villarreal-Black - SPRING AWAKENING - Pride Theatre Productions 16%
Sara Tetzloff - THE WIZARD OF OZ - Sun Prairie Civic Theatre 12%
Livvia Goff - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Sun Prairie Civic Theatre 12%
Lo Villarreal-Black - SISTER ACT - Sun Prairie Civic Theatre 10%
Joe Lehman - IT'S A WONDERFUL LIFE - A NEW MUSICAL - The Fireside Dinner Theatre 7%
Michael Stanek - NEWSIES - Children's Theater of Madison 7%
Thomas Kasdorf - CABARET - Middleton Players Theatre 5%
Brian Cowing - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Children's Theater of Madison 5%
Aidan Villarreal-Black - DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! - Janesville Performing Arts Center 3%
Marcus Wisniewski - ANYTHING GOES - Verona Area Community Theater 3%
Kate Jajewski - ORDINARY DAYS - Middleton Players Theatre 2%
Best Direction Of A Play
Sarah Piper - CLUE - Sun Prairie Civic Theatre 42%
Sam D. White - SHAKESPEARE IN LOVE - Stoughton Village Players 31%
Brian Cowing - THE MATCHMAKER - American Players Theatre 13%
Francisco C. Torres - DAN SEAVEY: CONFESSIONS OF A GREAT LAKES PIRATE - Four Seasons Theatre 8%
Dustin J. Martin - MEASURE FOR MEASURE - Madison Shakespeare Company 7%
Best Ensemble
HANDS ON A HARDBODY - Stoughton Village Players 17%
SPRING AWAKENING - Pride Theatre Productions 16%
SISTER ACT - Sun Prairie Civic Theatre 13%
SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Sun Prairie Civic Theatre 12%
IT'S A WONDERFUL LIFE - A NEW MUSICAL - The Fireside Dinner Theatre 8%
SISTER ACT - Janesville Performing Arts Center 8%
NEWSIES - Children's Theater of Madison 7%
CABARET - Middleton Players Theatre 6%
ANYTHING GOES - Verona Area Community Theater 5%
SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Children's Theater of Madison 3%
A VALENTINE'S AFFAIR 2026 - Madison Shakespeare Company 2%
TASTE OF BROADWAY - Children's Theater of Madison 2%
THE TERMINATED - TNW Ensemble Theater 1%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Conor Koenig - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Sun Prairie Civic Theatre 20%
Patricia Micetic - HANDS ON A HARDBODY - Stoughton Village Players 19%
Ryan Rittenhouse - SPRING AWAKENING - Pride Theatre Productions 18%
Jason Fassl - DISNEY'S FROZEN - The Fireside Dinner Theatre 9%
Matthew Albrecht - CABARET - Middleton Players Theatre 8%
Cera Malueg - ANYTHING GOES - Verona Area Community Theater 6%
BRIAN ELSTON - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Children's Theater of Madison 6%
Jason Fassl - IT'S A WONDERFUL LIFE - A NEW MUSICAL - The Fireside Dinner Theatre 5%
Jason Fassl - THE ADDAMS FAMILY - The Fireside Dinner Theatre 4%
Conor Koenig - WOMEN BEWARE WOMEN - Madison Shakespeare Company 4%
Best Music Direction & Orchestra Performance
Brooke Hauser - HANDS ON A HARDBODY - Stoughton Village Players 21%
Robyn Doege-Brennan - SPRING AWAKENING - Pride Theatre Productions 13%
Mateja Schnuck - SISTER ACT - Sun Prairie Civic Theatre 12%
Lyrica Daentl - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Sun Prairie Civic Theatre 11%
Lisa Erdman - NEWSIES - Children's Theater of Madison 9%
Robyn Doege-Brennan - SISTER ACT - Janesville Performing Arts Center 8%
Mary Ehlinger - IT'S A WONDERFUL LIFE - A NEW MUSICAL - The Fireside Dinner Theatre 7%
Elijah Schuh - CABARET - Middleton Players Theatre 5%
Hannah Busse - ANYTHING GOES - Verona Area Community Theater 5%
Mark Wurzelbacher - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Children's Theater of Madison 4%
Elijah Schuh - MY FAIR LADY - Middleton Players Theatre 3%
Best Musical
HANDS ON A HARDBODY - Stoughton Village Players 17%
SPRING AWAKENING - Pride Theatre Productions 13%
SISTER ACT - Janesville Performing Arts Center 9%
SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Sun Prairie Civic Theatre 9%
SISTER ACT - Sun Prairie Civic Theatre 8%
THE WIZARD OF OZ - Sun Prairie Civic Theatre 8%
NEWSIES - Children's Theater of Madison 7%
COME FROM AWAY - The Fireside Dinner Theatre 6%
CABARET - Middleton Players Theatre 6%
HAIRSPRAY - The Fireside Dinner Theatre 5%
THE ADDAMS FAMILY - The Fireside Dinner Theatre 4%
DISNEY'S FROZEN - The Fireside Dinner Theatre 3%
IT'S A WONDERFUL LIFE - A NEW MUSICAL - The Fireside Dinner Theatre 3%
ANYTHING GOES - Verona Area Community Theater 2%
SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Children's Theater of Madison 2%
ORDINARY DAYS - Middleton Players Theatre 0%
Best Performer In A Musical
Landyn Alvarado - LITTLE SHOP OF HORRORS - Fort Atkinson Community Theatre 16%
Bri Leider - LITTLE SHOP OF HORRORS - Fort Atkinson Community Theatre 13%
Mark Wegner - HANDS ON A HARDBODY - Stoughton Village Players 9%
Guillermo Hernandez - SPRING AWAKENING - Pride Theatre Productions 8%
Sara Tetzloff - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Sun Prairie Civic Theatre 8%
Bryan Royston - HANDS ON A HARDBODY - Stoughton Village Players 7%
Tyler Stone - SISTER ACT - Sun Prairie Civic Theatre 5%
Darby Whitmore - SISTER ACT - Janesville Performing Arts Center 4%
Lo Villarreal-Black - SPRING AWAKENING - Pride Theatre Productions 4%
Farisai Juma - SISTER ACT - Sun Prairie Civic Theatre 3%
Ashley McCarthy - SPRING AWAKENING - Pride Theatre Productions 3%
Loren Lindgren - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Sun Prairie Civic Theatre 3%
Sierra Rottier - SPRING AWAKENING - Pride Theatre Productions 2%
Kate Jajewski - CABARET - Middleton Players Theatre 2%
Evandia Penix - SISTER ACT - Janesville Performing Arts Center 2%
Aidan Villarreal-Black - THE PIGEON GETS A BIG TIME HOLIDAY EXTRAVAGANZA! - Children's Theater of Madison 2%
CAROLINE HANSEN - NEWSIES - Children's Theater of Madison 1%
Dan Jajewski - CABARET - Middleton Players Theatre 1%
Katie Claire McGrath - DISNEY'S FROZEN - The Fireside Dinner Theatre 1%
MICHAEL DECKER - NEWSIES - Children's Theater of Madison 1%
Allison Hartberg - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Children's Theater of Madison 1%
Olivia DeWaart - MY FAIR LADY - Middleton Players Theatre 1%
Zak Wolff - ORDINARY DAYS - Middleton Players Theatre 1%
Doug Clemons - GUTENBERG! THE MUSICAL! - Forward Theater Company 1%
Matthew Krob - IT'S A WONDERFUL LIFE - A NEW MUSICAL - The Fireside Dinner Theatre 1%
Best Performer In A Play
Meredith Altmann - SHAKESPEARE IN LOVE - Stoughton Village Players 40%
Scott Albert Bennett - CLUE - Sun Prairie Civic Theatre 22%
Jon Klingengerg - SHAKESPEARE IN LOVE - Stoughton Village Players 11%
Tom Kastle - DAN SEAVEY: CONFESSIONS OF A GREAT LAKES PIRATE - Four Seasons Theatre 10%
Giovanna Iosso - WOMEN BEWARE WOMEN - Madison Shakespeare Company 10%
Shelton Tripp - MEASURE FOR MEASURE - Madison Shakespeare Company 7%
Best Play
CLUE - Sun Prairie Civic Theatre 37%
SHAKESPEARE IN LOVE - Stoughton Village Players 24%
12 ANGRY JURORS - Oracular Studios 13%
THE MATCHMAKER - American Players Theatre 10%
DAN SEAVEY: CONFESSIONS OF A GREAT LAKES PIRATE - Four Seasons Theatre 7%
LADY DISDAIN - Forward Theater Company 5%
MEASURE FOR MEASURE - Madison Shakespeare Company 4%
Best Production of an Opera
LA BOHÈME - Madison Opera 41%
OUR TOWN - University Opera 25%
EVERLASTING FAINT - Madison Opera 21%
COSI FAN TUTTE - Madison Opera 13%
Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Sarah Piper - CLUE - Sun Prairie Civic Theatre 19%
Aidan Villarreal-Black - DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! - Janesville Performing Arts Center 18%
Kim Jensen - HANDS ON A HARDBODY - Stoughton Village Players 17%
Livvia Goff - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Sun Prairie Civic Theatre 17%
Sam D. White, Lee Waldhart, Kim Jensen - SHAKESPEARE IN LOVE - Stoughton Village Players 13%
Alissa Berman - CABARET - Middleton Players Theatre 6%
Rachel Erickson - ANYTHING GOES - Verona Area Community Theater 5%
Jay Seevers - WOMEN BEWARE WOMEN - Madison Shakespeare Company 4%
Best Sound Design Of A Play Or Musical
Nate Wolkoff - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Sun Prairie Civic Theatre 28%
Gavin Gilson - COME FROM AWAY - The Fireside Dinner Theatre 12%
Taylor Marshall - CABARET - Middleton Players Theatre 12%
Dale Nickels - ANYTHING GOES - Verona Area Community Theater 11%
Gavin Gilson - DISNEY'S FROZEN - The Fireside Dinner Theatre 9%
Francisco C. Torres - THE TERMINATED - TNW Ensemble Theater 8%
Gavin Gilson - HAIRSPRAY - The Fireside Dinner Theatre 8%
Gavin Gilson - THE ADDAMS FAMILY - The Fireside Dinner Theatre 7%
Gavin Gilson - IT'S A WONDERFUL LIFE - A NEW MUSICAL - The Fireside Dinner Theatre 6%
Best Supporting Performer In A Musical
Dominic Anderson - LITTLE SHOP OF HORRORS - Fort Atkinson Community Theatre 11%
Patrick Chounet - SISTER ACT - Sun Prairie Civic Theatre 9%
Alexyn Cervantes - SISTER ACT - Janesville Performing Arts Center 7%
Tatianna Crawford - SPRING AWAKENING - Pride Theatre Productions 6%
Lo Villarreal-Black - LITTLE SHOP OF HORRORS - Fort Atkinson Community Theatre 5%
Cal Compe - HANDS ON A HARDBODY - Stoughton Village Players 5%
Omeed Soltaninassab - HANDS ON A HARDBODY - Stoughton Village Players 4%
Adolpho Blaire - IT'S A WONDERFUL LIFE - A NEW MUSICAL - The Fireside Dinner Theatre 4%
Angela Bleke - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Sun Prairie Civic Theatre 4%
Christina Mathis - HANDS ON A HARDBODY - Stoughton Village Players 4%
Michael Kelley - MY FAIR LADY - Middleton Players Theatre 4%
Clare Antoine - SISTER ACT - Sun Prairie Civic Theatre 3%
Emma Broback - HANDS ON A HARDBODY - Stoughton Village Players 3%
Nadia Marshall - SISTER ACT - Janesville Performing Arts Center 3%
Jennifer Heritsch - HANDS ON A HARDBODY - Stoughton Village Players 3%
Sierra Rottier - SISTER ACT - Sun Prairie Civic Theatre 3%
The Hats - GUTENBERG! THE MUSICAL! - Forward Theater Company 3%
Ashton Stapel - CABARET - Middleton Players Theatre 3%
Caleb Warner - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Sun Prairie Civic Theatre 3%
Aidan Villarreal-Black - SISTER ACT - Janesville Performing Arts Center 3%
Marcus Tobias - SISTER ACT - Janesville Performing Arts Center 3%
Aidan Wilk - SPRING AWAKENING - Pride Theatre Productions 2%
Mikey Rangel - SISTER ACT - Janesville Performing Arts Center 2%
Austin Demarath - MY FAIR LADY - Middleton Players Theatre 1%
Best Supporting Performer In A Play
Meredith Altmann - CLUE - Sun Prairie Civic Theatre 37%
Lori Gryttr - CLUE - Sun Prairie Civic Theatre 15%
Jamie England - SHAKESPEARE IN LOVE - Stoughton Village Players 12%
Carl Cawthorne - SHAKESPEARE IN LOVE - Stoughton Village Players 12%
Eugene Boyd - CLUE - Sun Prairie Civic Theatre 9%
Sophie Weinsheim - EDWARD THE FOURTH - Madison Shakespeare Company 9%
Rebecca Raether - WOMEN BEWARE WOMEN - Madison Shakespeare Company 6%
Best Theatre For Young Audiences Production
NEWSIES - Children's Theater of Madison 32%
DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! - Janesville Performing Arts Center 29%
DISNEY'S FROZEN - The Fireside Dinner Theatre 28%
SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Children's Theater of Madison 11%
Favorite Local Theatre
Sun Prairie Civic Theatre 21%
Stoughton Village Players 20%
The Fireside Dinner Theatre 19%
Pride Theatre Productions 14%
Bartell Theatre 7%
Children's Theater of Madison 5%
Madison Shakespeare Company 3%
Madison Opera 3%
Middleton Players Theatre 2%
Forward Theater Company 2%
StageQ 2%
Four Seasons Theatre 2%
TNW Ensemble Theater 1%
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