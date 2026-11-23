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Plaza México will invite the community to celebrate its Gran Festival del Día del Payaso (Clown Day Festival) on Sunday, December 6, 2026, from 1 p.m. to 7 p.m. in Lynwood, California.

Día del Payaso is a Mexican celebration honoring clowns and their contributions to entertainment, laughter and joy. The occasion recognizes performers who dedicate their lives to making people laugh and transforming everyday spaces into places of fun and celebration.

Curated by Tatis "La Payasita," who will be joined by her group Power Clown, the festival will bring together local artists for an afternoon of performances, music and family-friendly activities. Visitors of all ages can enjoy face painting, interactive entertainment and activities for children.

Plaza México extends its appreciation to its many merchants and La Curaçao for their support of the event.

Throughout 2026, Plaza México will continue to host a variety of community events, including festivals, artisan markets, children's activities, live music and cultural celebrations.

About Plaza México

Located at 3100 E. Imperial Highway in Lynwood, California, just 14 miles south of downtown Los Angeles, Plaza México is a 420,000-square-foot destination combining retail, dining and office spaces with Mexican culture to create a hub for Hispanic shopping, dining and entertainment. Bordered by Imperial Highway, Long Beach Boulevard, State Street and the 105 Freeway, the plaza offers visitors a taste of Mexico in Southern California.

Plaza México serves as a cultural landmark in Lynwood, celebrating the beauty, history and spirit of Mexico. Inspired by traditional Mexican architecture and iconic landmarks, the plaza was designed to transport visitors to the heart of Mexico through its vibrant atmosphere, handcrafted details and sense of community.

More than a shopping destination, Plaza México is a gathering place where culture, commerce and community come together. The plaza hosts a wide range of events throughout the year, from traditional celebrations such as Día de los Muertos and Fiestas Patrias to live music, artisan markets and family festivals that attract visitors from across Southern California.

Visitors can explore spaces featuring replicas of some of Mexico's most recognizable landmarks, including El Ángel de la Independencia, the Kiosk of San Miguel de Allende and the Aztec Calendar. Each landmark offers a glimpse into Mexico's cultural heritage and an opportunity to take a self-guided cultural tour in Lynwood.

Whether visiting to shop, dine, enjoy entertainment or connect with Mexican culture, Plaza México offers an opportunity to experience a piece of Mexico without leaving California.

Plaza México

3100 E. Imperial Hwy, Lynwood, CA 90262

Free Admission and Parking

https://www.plazamexico.com/

Plaza México Celebrará el Gran Festival del Día del Payaso el 6 de Diciembre

El evento familiar contará con presentaciones de payasos, música, pinta caritas y actividades para todas las edades.

Plaza México invita a la comunidad a celebrar su Gran Festival del Día del Payaso el domingo 6 de diciembre de 2026, de 1:00 pm a 7:00 pm.

El Día del Payaso es una celebración mexicana que honra a quienes llenan el mundo de risas, color y alegría: los payasos, cuyo arte transforma los espacios cotidianos en escenarios para sonrisas y carcajadas. Esta ocasión sirve como una expresión colectiva de gratitud hacia quienes dedican su vida al arte de hacer reír a la gente.

Bajo la curaduría de Tatis 'La Payasita', quien estará acompañada por su grupo 'Power Clown', este festival reúne a artistas locales para una tarde llena de presentaciones, música y actividades para toda la familia. Personas de todas las edades podrán disfrutar de pinta caritas, entretenimiento interactivo y actividades divertidas para niños, convirtiéndolo en una celebración maravillosa para toda la familia.

Plaza México agradece sinceramente a sus numerosos comerciantes y a La Curaçao por su apoyo.

Durante todo el 2026, Plaza México será el lugar ideal para disfrutar de una gran variedad de eventos: desde animados festivales y mercados artesanales hasta actividades infantiles, música en vivo y celebraciones comunitarias.

SOBRE PLAZA MÉXICO

Ubicada en 3100 E. Imperial Hwy, en la emergente ciudad de Lynwood, California, a solo 14 millas al sur del centro de Los Ángeles. Plaza México es un espacio único de 420,000 pies cuadrados de comercio, gastronomía y oficinas combinado con la cultura mexicana para crear un paraíso hispano de compras, gastronomía y entretenimiento. Plaza México está delimitada por Imperial Highway, Long Beach Boulevard, State Street y la autopista 105, así que sin importar dónde vivas, nunca estarás demasiado lejos de este pedacito de México en el sur de California.

Plaza México se erige como un referente cultural en Lynwood, California, celebrando la belleza, la historia y el espíritu de México. Inspirada en la arquitectura tradicional mexicana y sus monumentos icónicos, la plaza fue diseñada para transportar a los visitantes al corazón de México a través de su ambiente vibrante, sus detalles artesanales y su auténtico sentido de comunidad.

Más que un destino de compras, Plaza México es un lugar donde la cultura, el comercio y la conexión florecen. La plaza alberga una amplia variedad de eventos durante todo el año - desde celebraciones tradicionales como el Día de los Muertos y las Fiestas Patrias, hasta música en vivo, mercados de artesanías y festivales familiares que reúnen a personas de todo el sur de California.

Los visitantes pueden recorrer espacios bellamente diseñados que presentan réplicas de los monumentos más emblemáticos de México, incluyendo El Ángel de la Independencia, el Kiosco de San Miguel de Allende y el Calendario Azteca. Cada monumento ofrece un vistazo al rico patrimonio cultural de México y brinda a los visitantes la oportunidad de realizar un recorrido cultural por cuenta propia aquí mismo, en Lynwood.

Ya sea que visites Plaza México para ir de compras, comer, disfrutar de entretenimiento o simplemente conectar con la vibrante cultura mexicana, Plaza México te invita a experimentar un pedacito de México - sin salir de California.

Plaza México

3100 E Imperial Hwy, Lynwood, CA 90262

Entrada y Estacionamiento Gratis

https://www.plazamexico.com/

The race is on for the Los Angeles Awards Voting ends December 31. Who's in the lead right now: Musical Play Favorite Local Theatre Performer In A Musical Best Musical 1 FOOTLOOSE Gem Theatre 8% 2 LITTLE SHOP OF HORRORS Altadena Music Theatre 6% 3 EDGAR ALLAN POE’S MURDER MYSTERY DINNER PARTY: THE MUSICAL Garry Marshall Theatre 6% 4 HEATED RIVALRY: THE MUSICAL PARODY! Elysian Theatre 5% 5 GREEN DAY'S AMERICAN IDIOT Conundrum Theatre Company 5% Best Play 1 REALM OF THE RIVER The Roots and Wings Project 12% 2 MUCH ADO ABOUT NOTHING Oberonis: Latino Shakespeare Company 4% 3 1518: THE DANCING PLAGUE Electric Lodge 3% 4 LOS ÚNICOS Frida Kahlo Theater 3% 5 MARISOL Open Fist Theatre Company 3% Favorite Local Theatre 1 The Roots and Wings Project 10% 2 Curtis Theatre 5% 3 Colony Theatre 4% 4 Jaxx Theatre 4% 5 Gem Theatre 4% Best Performer In A Musical 1 Jackson De Lange - FOOTLOOSE Gem Theatre 6% 2 Leilani Munck - FOOTLOOSE Gem Theatre 5% 3 August Broussard - GREEN DAY'S AMERICAN IDIOT Conundrum Theatre Company 3% 4 Angel Reda - THE MUSIC THAT MAKES ME DANCE El Portal Theater 3% 5 Kasey Hentz - SWEET CHARITY Jaxx Theatre 3% Vote now See all standings › Standings are un-audited and update as votes come in.

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