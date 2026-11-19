"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
Photos: Ludwig Göransson, Taylor Swift and Diane Warren Win at 17th ANNUAL HOLLYWOOD MUSIC IN MEDIA AWARDS
Raül Refree won two awards for LA BOLA NEGRA, and Diane Warren won her third award for a song from MASERATI: THE BROTHERS.
The winners of the 17th Annual Hollywood Music in Media Awards (HMMA) were announced on November 18, 2026 during a ceremony at The Avalon in Hollywood, California. Taylor Swift won her first-ever HMMA for 'I Knew It, I Knew You' from Toy Story 5, co-written with Jack Antonoff and performed by Swift. Swift accepted her HMMA for Song - Animated Film via prerecorded video shown during the ceremony.
SONG - FEATURE FILM
Winner: 'One Right Here' from MASERATI: THE BROTHERS. Written by Diane Warren. Performed by Andrea Bocelli and Jennifer Hudson.
SONG - INDEPENDENT FILM
Winner: 'La Nieve' from LA BOLA NEGRA. Written by Guitarricadelafuente, Raül Refree, and Lucas Duran. Performed by Guitarricadelafuente.
SONG - DOCUMENTARY FILM
Winner: 'What Lies With You' from LINDA PERRY: LET IT DIE HERE. Written and performed by Linda Perry.
SONG - ANIMATED FILM
Winner: 'I Knew It, I Knew You' from TOY STORY 5. Written by Taylor Swift and Jack Antonoff. Performed by Taylor Swift.
SONG - ONSCREEN PERFORMANCE (FILM)
Winner: Jaafar Jackson - 'Bad' from MICHAEL.
SCORE - ANIMATED FILM
Winner: Dario Marianelli - WILDWOOD
SCORE - FEATURE FILM
Winner: Ludwig Göransson - THE ODYSSEY
SCORE - SCIFI/FANTASY FILM
Winner: Daniel Pemberton - PROJECT HAIL MARY
SCORE - HORROR/THRILLER FILM
Winner: Rock Burwell - OBSESSION
SCORE - INDEPENDENT FILM
Winner: Raül Refree - LA BOLA NEGRA
SCORE - DOCUMENTARY
Winner: Kris Bowers - THE EYES OF GHANA
MUSIC-THEMED FILM, BIOPIC OR MUSICAL
Winner: BEHEMOTH! - Tony Gilroy (director)
MUSIC DOCUMENTARY - SPECIAL PROGRAM
Winner: THE RISE OF THE RED HOT CHILI PEPPERS: OUR BROTHER, HILLEL - Ben Feldman (director)
SONG - TV SHOW/LIMITED SERIES
Winner: 'Walk with Kings' from THE GREATEST. Written and performed by Marcus 'Bellringer' Bell.
SCORE - TV SHOW/LIMITED SERIES
Winner: David Fleming - WIDOW'S BAY
SONG - ONSCREEN PERFORMANCE - TV SHOW/LIMITED SERIES
Winner: Daveed Diggs - 'Raise Him Up' from THE BOYS.
MAIN TITLE - TV SHOW/LIMITED SERIES
Winner: PLURIBUS ('Pluribus Theme'). Written by Dave Porter. Performed by Kenya Hathaway.
SCORE - SHORT FILM (LIVE ACTION)
Winner: Michael Wandmacher - THE SEVENTH TURN
SCORE - SHORT FILM (ANIMATED)
Winner: Tom Howe - DAFFY SEASON
SCORE - SHORT FILM (DOCUMENTARY)
Winner: Laura Karpman - COSMIC SYMPHONY
SCORE - INDEPENDENT FILM (FOREIGN LANGUAGE)
Winner: Magdalena Sowul - THE CAULIFLOWER OF DESTINY
SCORE - DOCUMENTARY SERIES - TV/DIGITAL
Winner: Segun Akinola - KINGDOM
SCORE - TV SHOW/LIMITED SERIES (FOREIGN LANGUAGE)
Winner: Stefano Lentini - FREE WOMEN (Italian)
SCORE - VIDEO GAME (CONSOLE & PC)
Winner: ASSASSIN'S CREED BLACK FLAG RESYNCED - Brian Tyler and Stephen Lukach
SONG - VIDEO GAME (CONSOLE & PC)
Winner: 'First Light' from 007 FIRST LIGHT. Written by Lana Del Rey and David Arnold. Performed by Lana Del Rey.
SONG/SCORE - MOBILE VIDEO GAME
Winner: CALL OF DUTY: MOBILE - Jade Audio and Vladyslav Saychenko
MUSIC SUPERVISION - TV SHOW/LIMITED SERIES
Winner: Nora Felder - THE BOROUGHS
MUSIC SUPERVISION - FILM
Winner: Julia Michels - THE DEVIL WEARS PRADA 2
MUSIC SUPERVISION - VIDEO GAME
Winner: Steve Schnur - STAR WARS: ZERO COMPANY
SONG/SCORE - COMMERCIAL ADVERTISEMENT
Winner: XFINITY - CHANGE HAPPENS FAST - Alexandra Petkovski (aka FJØRA)
SOUNDTRACK ALBUM
Winner: ASSASSIN'S CREED BLACK FLAG RESYNCED - Ubisoft Music
SONG - SHORT FILM
Winner: 'Tunapaa (We Rise)' from TUNAPAA (WE RISE). Written by Scott R. Hansen. Performed by TruRaw featuring Sandriana.
SCORE - TV/STREAMED MOVIE
Winner: REMARKABLY BRIGHT CREATURES - Dickon Hinchliffe
MUSIC DESIGN - TRAILER
Winner: CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 4 REVEAL TRAILER - 2WEI and Hour to Home
MAIN TITLE - TV SHOW (FOREIGN LANGUAGE)
Winner: KAAN INSAAN (Arabic) - Layal Watfeh
MUSIC VIDEO
Winner: 'By Any Means' from BY ANY MEANS. Directed by Fran Strine.
SONG / SCORE - NEW MEDIA
Winner: DUNGEON FIGHTER ONLINE VIRTUAL MUSIC GROUP. Written by EJAE, Alex Karlson, and T-MA. Performed by I-D, R.E.D, and Jason Richardson.
LIVE CONCERT FOR VISUAL MEDIA
Winner: WARFRAME TENNOCONCERT 2026 - Digital Extremes
EXHIBITIONS, THEME PARKS, SPECIAL PROJECTS
Winner: Cirque du Soleil ʻAUANA - Cirque du Soleil and Evan Duffy
Photo Credit: Hollywood Music in Media Awards)
Photo Credit: Hollywood Music in Media Awards)
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