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The winners of the 17th Annual Hollywood Music in Media Awards (HMMA) were announced on November 18, 2026 during a ceremony at The Avalon in Hollywood, California. Taylor Swift won her first-ever HMMA for 'I Knew It, I Knew You' from Toy Story 5, co-written with Jack Antonoff and performed by Swift. Swift accepted her HMMA for Song - Animated Film via prerecorded video shown during the ceremony.

SONG - FEATURE FILM

Winner: 'One Right Here' from MASERATI: THE BROTHERS. Written by Diane Warren. Performed by Andrea Bocelli and Jennifer Hudson.

SONG - INDEPENDENT FILM

Winner: 'La Nieve' from LA BOLA NEGRA. Written by Guitarricadelafuente, Raül Refree, and Lucas Duran. Performed by Guitarricadelafuente.

SONG - DOCUMENTARY FILM

Winner: 'What Lies With You' from LINDA PERRY: LET IT DIE HERE. Written and performed by Linda Perry.

SONG - ANIMATED FILM

Winner: 'I Knew It, I Knew You' from TOY STORY 5. Written by Taylor Swift and Jack Antonoff. Performed by Taylor Swift.

SONG - ONSCREEN PERFORMANCE (FILM)

Winner: Jaafar Jackson - 'Bad' from MICHAEL.

SCORE - ANIMATED FILM

Winner: Dario Marianelli - WILDWOOD

SCORE - FEATURE FILM

Winner: Ludwig Göransson - THE ODYSSEY

SCORE - SCIFI/FANTASY FILM

Winner: Daniel Pemberton - PROJECT HAIL MARY

SCORE - HORROR/THRILLER FILM

Winner: Rock Burwell - OBSESSION

SCORE - INDEPENDENT FILM

Winner: Raül Refree - LA BOLA NEGRA

SCORE - DOCUMENTARY

Winner: Kris Bowers - THE EYES OF GHANA

MUSIC-THEMED FILM, BIOPIC OR MUSICAL

Winner: BEHEMOTH! - Tony Gilroy (director)

MUSIC DOCUMENTARY - SPECIAL PROGRAM

Winner: THE RISE OF THE RED HOT CHILI PEPPERS: OUR BROTHER, HILLEL - Ben Feldman (director)

SONG - TV SHOW/LIMITED SERIES

Winner: 'Walk with Kings' from THE GREATEST. Written and performed by Marcus 'Bellringer' Bell.

SCORE - TV SHOW/LIMITED SERIES

Winner: David Fleming - WIDOW'S BAY

SONG - ONSCREEN PERFORMANCE - TV SHOW/LIMITED SERIES

Winner: Daveed Diggs - 'Raise Him Up' from THE BOYS.

MAIN TITLE - TV SHOW/LIMITED SERIES

Winner: PLURIBUS ('Pluribus Theme'). Written by Dave Porter. Performed by Kenya Hathaway.

SCORE - SHORT FILM (LIVE ACTION)

Winner: Michael Wandmacher - THE SEVENTH TURN

SCORE - SHORT FILM (ANIMATED)

Winner: Tom Howe - DAFFY SEASON

SCORE - SHORT FILM (DOCUMENTARY)

Winner: Laura Karpman - COSMIC SYMPHONY

SCORE - INDEPENDENT FILM (FOREIGN LANGUAGE)

Winner: Magdalena Sowul - THE CAULIFLOWER OF DESTINY

SCORE - DOCUMENTARY SERIES - TV/DIGITAL

Winner: Segun Akinola - KINGDOM

SCORE - TV SHOW/LIMITED SERIES (FOREIGN LANGUAGE)

Winner: Stefano Lentini - FREE WOMEN (Italian)

SCORE - VIDEO GAME (CONSOLE & PC)

Winner: ASSASSIN'S CREED BLACK FLAG RESYNCED - Brian Tyler and Stephen Lukach

SONG - VIDEO GAME (CONSOLE & PC)

Winner: 'First Light' from 007 FIRST LIGHT. Written by Lana Del Rey and David Arnold. Performed by Lana Del Rey.

SONG/SCORE - MOBILE VIDEO GAME

Winner: CALL OF DUTY: MOBILE - Jade Audio and Vladyslav Saychenko

MUSIC SUPERVISION - TV SHOW/LIMITED SERIES

Winner: Nora Felder - THE BOROUGHS

MUSIC SUPERVISION - FILM

Winner: Julia Michels - THE DEVIL WEARS PRADA 2

MUSIC SUPERVISION - VIDEO GAME

Winner: Steve Schnur - STAR WARS: ZERO COMPANY

SONG/SCORE - COMMERCIAL ADVERTISEMENT

Winner: XFINITY - CHANGE HAPPENS FAST - Alexandra Petkovski (aka FJØRA)

SOUNDTRACK ALBUM

Winner: ASSASSIN'S CREED BLACK FLAG RESYNCED - Ubisoft Music

SONG - SHORT FILM

Winner: 'Tunapaa (We Rise)' from TUNAPAA (WE RISE). Written by Scott R. Hansen. Performed by TruRaw featuring Sandriana.

SCORE - TV/STREAMED MOVIE

Winner: REMARKABLY BRIGHT CREATURES - Dickon Hinchliffe

MUSIC DESIGN - TRAILER

Winner: CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 4 REVEAL TRAILER - 2WEI and Hour to Home

MAIN TITLE - TV SHOW (FOREIGN LANGUAGE)

Winner: KAAN INSAAN (Arabic) - Layal Watfeh

MUSIC VIDEO

Winner: 'By Any Means' from BY ANY MEANS. Directed by Fran Strine.

SONG / SCORE - NEW MEDIA

Winner: DUNGEON FIGHTER ONLINE VIRTUAL MUSIC GROUP. Written by EJAE, Alex Karlson, and T-MA. Performed by I-D, R.E.D, and Jason Richardson.

LIVE CONCERT FOR VISUAL MEDIA

Winner: WARFRAME TENNOCONCERT 2026 - Digital Extremes

EXHIBITIONS, THEME PARKS, SPECIAL PROJECTS

Winner: Cirque du Soleil ʻAUANA - Cirque du Soleil and Evan Duffy

Photo Credit: Hollywood Music in Media Awards)



















Photo Credit: Hollywood Music in Media Awards)

The race is on for the Los Angeles Awards Voting ends December 31. Who's in the lead right now: Musical Play Favorite Local Theatre Performer In A Musical Best Musical 1 FOOTLOOSE Gem Theatre 10% 2 GREEN DAY'S AMERICAN IDIOT Conundrum Theatre Company 6% 3 HEATED RIVALRY: THE MUSICAL PARODY! Elysian Theatre 6% 4 LITTLE SHOP OF HORRORS Altadena Music Theatre 5% 5 ALANIS MORISSETTE'S JAGGED LITTLE PILL: THE MUSICAL Long Beach Landmark Theatre 5% Best Play 1 REALM OF THE RIVER The Roots and Wings Project 12% 2 MUCH ADO ABOUT NOTHING Oberonis: Latino Shakespeare Company 4% 3 MARISOL Open Fist Theatre Company 3% 4 1518: THE DANCING PLAGUE Electric Lodge 3% 5 LOS ÚNICOS Frida Kahlo Theater 3% Favorite Local Theatre 1 The Roots and Wings Project 10% 2 Jaxx Theatre 4% 3 Conundrum Theatre Company 4% 4 Gem Theatre 4% 5 Colony Theatre 4% Best Performer In A Musical 1 Jackson De Lange - FOOTLOOSE Gem Theatre 7% 2 Leilani Munck - FOOTLOOSE Gem Theatre 6% 3 August Broussard - GREEN DAY'S AMERICAN IDIOT Conundrum Theatre Company 4% 4 Andrew Young - HEATED RIVALRY: THE MUSICAL PARODY! Elysian Theatre 3% 5 Angel Reda - THE MUSIC THAT MAKES ME DANCE El Portal Theater 3% Vote now See all standings › Standings are un-audited and update as votes come in.

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