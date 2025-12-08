Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Los Angeles Awards; Backyard Playhouse: Treetop Production Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Los Angeles & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Los Angeles Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Los Angeles Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Eva Noblezada
- EVA NOBLEZADA AND PACIFIC JAZZ ORCHESTRA
- The Soraya
7%
Candace Nicholas Lippman
- A ROSE CALLED CANDACE
- The Robey Theater
7%
CHRISSI ERICKSON
- ARENA: A HOUSE MUSICAL THE CONCERT
- LOS ANGELES LGBT CENTER
7%
Susan Edwards Martin
- YOU'VE GOTTA HAVE HEART
- The Luxe Sunset Hotel
6%
Kerry O'Malley, Robert Yacko, Adrienne Stiefel, Ava Madison Gray, Jason Graae, Sydney DeMaria, Bruce Kimmel
- KRITZERLAND - THE DISNEY SHOW
- Catalina Jazz Club
4%
Emily Goglia
- THE LIMELIGHT CLUB
- Bar Lubitsch
4%
Annie Laurie Daniel
- INTERNATIONAL PARTY GIRL
- Broadwater Theatre, Hollywood Fringe Featival
4%
Marissa Fennell
- ITS ALL A JOKE
- Whitefire Theatre
4%
Dylan F. Thomas
- THE BEST OF BROADWAY... AND EVERYTHING ELSE
- Valley Opera and Performing Arts
4%
Scott Golden
- GHOST STORY OF CHRISTMAS
- Big Bear Theatre Project
4%
Ronnie Marmo
- I'M NOT A COMEDIAN, I'M LENNY BRUCE
- Theatre 68
3%
Gary Stockdale
- SHOWSTOPPER
- Whitefire Theatre
3%
Dana Benedict
- DANA BENEDICT'S ALCHEMY & POETRY
- Illusion Magic Lounge
3%
Dan Ruth
- A LIFE BEHIND BARS
- Whitefire Theatre
2%
CASEY ALCOSER
- ARENA: A HOUSE MUSICAL THE CONCERT
- LOS ANGELES LGBT CENTER
2%
Hannah Leskosky
- ALONE
- Jaxx Theatre
2%
Nina Dicker
- TANGERINE VAGINA
- Whitefire Theatre
2%
Jim Caruso & Billy Stritch
- CAST PARTY
- Catalina Jazz Club
2%
Mary Kennedy
- HAIL MARY, NONE OF THE GRACE
- The Whitefire Theatre
2%
Margot Rose
- UNCONDITIONAL
- Skylight Theater
2%
Rheagan Wallace
- STAGE MAMMA: FROM CHILD STAR TO LEADING LADY
- Zephyr Theatre
2%
Daphne Jones
- 160 YEARS OF WALK
- Towne Street Theater
2%
Laural Meade
- MISS TUCKER WILL SEE YOU NOW
- LGBT Center
2%
Jennifer Kersey
- MRS. CLAUS CABARET
- Storybook Family Playhouse
2%
Hugh Panaro
- MAN WITHOUT A MASK
- Catalina Jazz Club
2%Best Choreography Of A Play Or Musical
Celina Lee Surniak
- THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Theatres
17%
Scott Thompson
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
12%
Calista Loter
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
7%
Carmen 'Michele' Chavez
- HAIR
- Conundrum Theatre
4%
Augusto Guardado
- HAIRSPRAY
- Simi Valley Cultural Arts Center
3%
Anasha Milton
- CINDERELLA
- Wisteria Theater
3%
Wendy Babb, Imani White
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Conejo Players Theatre
3%
Clarice Ordaz
- CABARET
- 5 Star Theatricals
3%
Anasha Milton
- THE 25TH AVENUE PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Wisteria Theater
3%
Becky Castells
- RAGTIME
- Actors' Repertory Theatre of Simi
2%
Laura Sofía Domínguez
- ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%
Augusto Guardado
- RENT
- Simi Valley Cultural Arts Center
2%
Jennifer Maples
- BAT BOY: THE MUSICAL
- The Open Fist Theatre Co.
2%
Mercy Thornton
- IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
2%
Jeremy Lucas
- PIPPIN
- Jaxx Theatre
2%
Michelle Elkin
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
2%
Hisato Masuyama
- DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
2%
Cheryl Baxter
- DRAT! THE CAT!
- The Group Rep
2%
Marycarmen Portillo
- ROMEO Y JULIETA
- BFA
2%
Andrew Pinon
- SHAKESPEARE IN LOVE
- Maverick Theater
2%
Jennifer Matthews & Diane Makas
- SOMETHING ROTTEN!
- Rose Center Theater
2%
Jennifer Matthews & Diane Makas
- ANNIE
- Rose Center Theater
2%
Gary Roberts
- DIE FLEDERMAUS
- Valley Opera and Performing Arts
2%
Sjaan Trowbridge
- SOMETHING ROTTEN!
- Torrance Theatre Company
1%
Chrissy Harding
- NEWSIES
- Inland Valley Repertory Theatre
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Sage Barrie
- THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Theatres
17%
Shon LeBlanc
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
8%
Paige Loter
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
5%
Amy Setterlund
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards Theatre Company
4%
A. Jeffrey Schoenberg
- THE SPITFIRE GRILL
- Actors Co-op Theatre
3%
Adam Ramirez
- IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
3%
Michael Mullen
- BAT BOY: THE MUSICAL
- OpenFist
3%
Viviane Ortega
- ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
3%
A Jeffery Schoenberg
- AMERIKA: OR THE MAN WHO DISAPPEARED
- Open Fist Theatre Company
2%
Tanya Cyr
- SHREK
- Nocturne Theatre
2%
Christina Bayer
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
2%
Aja Bell
- THESE SHINING LIVES
- Curtis Theatre / Begins and Ends with A
2%
AnaRosa Cortes & Keny Marine
- PIPPIN
- Jaxx Theatre
2%
Jan Glasband
- RAGTIME
- Simi Valley Cultural Arts Center
2%
Austin Peterson
- ANASTASIA
- Conejo Players Theatre
2%
Marina Wagner
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
2%
Beth Eslick
- BOOK OF WILL
- Conejo Players Theatre
2%
Jenna Bergstraesser
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
2%
Carole Zelinger
- OKLAHOMA!
- Rose Center Theater
1%
Penny Krevenas
- HOTBED HOTEL
- Conejo Players Theatre
1%
AnaRosa Cortes & Keny Marine
- CABARET
- Jaxx Theatre
1%
Marianne Parker
- DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
1%
Carole Zelinger
- SOMETHING ROTTEN!
- Ross Center Theater
1%
Shon Leblanc
- THE HEIDI CHRONICLES
- The Group Rep
1%
Elena Mills, Penny Krevenas
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Conejo Players Theatre
1%Best Dance Production CABARET
- Jaxx Theatre
16%LEGALLY BLONDE
- La Mirada
13%IN THE HEIGHTS
- The Electric Company Theatre
12%THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
11%THE NUTCRACKER
- Jaxx Theatre
8%PIPPIN
- Jaxx Theatre
8%DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
8%RENT
- Jaxx Theatre
6%BALLET BC
- The Soraya
6%HELLO, DOLLY!
- Nate Holden Theatre
5%DORRANCE DANCE: THE NUTCRACKER SUITE
- The Soraya
4%LA DANCES GRAHAM100
- The Soraya
3%Best Dance Production CABARET
- Jaxx Theatre
16%LEGALLY BLONDE
- La Mirada
13%IN THE HEIGHTS
- The Electric Company Theatre
12%THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
11%THE NUTCRACKER
- Jaxx Theatre
8%PIPPIN
- Jaxx Theatre
8%DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
8%RENT
- Jaxx Theatre
6%BALLET BC
- The Soraya
6%HELLO, DOLLY!
- Nate Holden Theatre
5%DORRANCE DANCE: THE NUTCRACKER SUITE
- The Soraya
4%LA DANCES GRAHAM100
- The Soraya
3%Best Direction Of A Musical
Scott Thompson
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
10%
Amanda Weier
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Open Fist Theater Company
6%
Jesse Alex Fulton
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
6%
Ignoisco Miles
- HAIR
- Conundrum Theatre
4%
Aliza & Talia Berger
- NEWSIES
- Conundrum Theatre
4%
Dylan F. Thomas
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
3%
Gregory Cohen
- FIDDLER ON THE ROOF
- Long Beach Playhouse
3%
Jason Graae
- AN EVENING WITH THE MAESTRO
- Broad Stage at the Santa Monica College Performing Arts Center
3%
Jeremy Lucas
- PIPPIN
- Jaxx Theatre
3%
Erin Fagundes
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Conejo Players Theatre
3%
Michael Donovan
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
3%
Joel Grey
- FIDDLER ON THE ROOF IN YIDDISH
- The Soraya
2%
Bruce Kimmel
- DRAT! THE CAT!
- Group Rep
2%
Brayden Hade
- INTO THE WOODS
- Wisteria Theater
2%
Tim Nelson
- ANNIE
- Rose Center Theater
2%
Sandro Monetti
- DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
2%
David Ralphe
- RAGTIME
- Simi Valley Cultural Arts Center
2%
Brayden Hade
- XANADU
- Wisteria Theater
2%
Brian and Callie Johnson
- IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
2%
Bonnie Hellman
- THE SPITFIRE GRILL
- Actors Co-op Theatre
2%
Jim Hormel
- HELLO, DOLLY!
- Cypress college
2%
Julia Rodriguez-Elliott
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- A Noise Within
2%
Anne Kenny
- UNCONDITIONAL
- Skylight Theater
2%
Sasha Travis
- CABARET
- Jaxx Theatre
2%
J. Scott Lapp
- BONNIE & CLYDE
- Rubicon Theatre Company
2%Best Direction Of A Play
Melora Marshall
- THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Theatres
17%
Alan Waserman
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Conejo Players Theatre
6%
Amanda DeMaio
- AUGUST: OSAGE COUNTY
- Curtis Theatre
4%
Renee O’Connor
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards Theatre Company
3%
Jeffrey Lesser
- TORCH SONG
- Morgan-Wixson
3%
Akin Omotoso
- KING JAMES
- Little Fish Theatre
3%
Sean Cowing
- ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%
Armin Shimerman
- TWELFTH NIGHT
- Antaeus Theatre Company
2%
Joy Arzaga
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
2%
William Wilday
- PINOCCHIO
- Morgan Wixson
2%
Dana Marley-Kolb
- BOOK OF WILL
- Conejo Players Theatre
2%
Brian Johnson
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Electric Company Theatre
2%
Brent Beerman
- THE HEIDI CHRONICLES
- The Group Rep
2%
Greg Stokes
- ARSENIC & OLD LACE
- Westminster Community Playhouse
2%
Jeremy Thompson
- STUPID f-ing BIRD
- The MAIN
2%
Brooklyn Sample
- TO EACH THEIR OWN
- Art Crush LA
2%
Amanda Hallman
- THESE SHINING LIVES
- Curtis Theatre / Begins and Ends with A
1%
Bryan Rasmussen
- BARRYMORE
- Whitefire Theatre
1%
Nico Pang
- TALES OF THE TRANSCESTORS: THE DIVINE
- Celebration Theatre
1%
Brian Newell
- SHAKESPEARE IN LOVE
- Maverick Theater
1%
Steve Chivers
- THE IRISH CURSE 2.0 THE DIVERSE CURSE
- Broadwater Black Box
1%
Tamarah Ashton
- WHICH WAY THE WIND BLOWS
- Charles Stewart Howard Playhouse
1%
Kathleen R. Delaney
- FOUR TOP
- The Group Rep
1%
Jennifer McMillin
- TWELFTH NIGHT
- Cypress College
1%
Chay Yew
- CAMBODIAN ROCK BAND
- east west players
1%Best Ensemble ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
8%THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson
7%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Hollywood Bowl
5%HAIR
- Conundrum Theatre
4%HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
3%A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
3%A DOLL’S HOUSE
- House of Bards Theatre Company
3%ROMEO Y JULIETA
- BFA
2%AUGUST: OSAGE COUNTY
- Curtis Theatre
2%ANNIE
- Rose Center Theater
2%OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
2%RAGTIME
- Simi Valley Cultural Arts Center
2%AN EVENING WITH THE MAESTRO
- Broad Stage at the Santa Monica College Performing Arts Center
2%SHAKESPEARE IN LOVE
- Maverick Theater
2%SHREK
- Nocturne Theatre
2%CORIOLANUS
- Foolish Production Co
1%PIPPIN
- Jaxx Theatre
1%THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
1%DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
1%RENT
- Simi Valley Cultural Arts Center
1%ANASTASIA: THE MUSICAL
- Conejo Players Theatre
1%FIDDLER ON THE ROOF
- La Mirada
1%THE IRISH CURSE 2.0 THE DIVERSE CURSE
- Broadwater Black Box
1%160 YEARS OF WALKING
- Towne Street Theater
1%TALES OF THE TRANSCESTORS: THE DIVINE
- Celebration Theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Omar Madkour
- THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Theatres
17%
Paul Black
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
8%
Quincy De Vere
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
7%
Aelin Nyx
- HAIR
- Conundrum Theatre
6%
Aiden Vice
- HAG
- The Queen's Fools
3%
David Zahacewski
- A DOLL’S HOUSE
- House Of Bards
2%
Atticus Jones
- CABARET
- Jaxx Theatre
2%
Gregory Crafts
- ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%
Atticus Jones
- PIPPIN
- Jaxx Theatre
2%
Chris Caputo
- ANNIE
- Rose Center Theater
2%
Melissa Mejia
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
2%
Brandon Baruch
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Open Fist Theater Company
2%
Dan Weingarten
- FIDDLER ON THE ROOF IN YIDDISH, WITH ENGLISH SUPERTITLES
- The Soraya
2%
Donny Jackson
- THE PIANO LESSON
- Long Beach playhouse
2%
Chris Caputo
- SOMETHING ROTTEN!
- Rose Center Theater
2%
Nick Foran
- DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
1%
Chris Caputo
- OKLAHOMA!
- Rose Center Theater
1%
David Navarro
- MATILDA THE HUN: THE RAW MEAT
- The Actors Company
1%
Katie Ohrn
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
1%
Eduardo Arteaga & Michael T. Smith
- CATS!
- Canyon Theatre Guild
1%
Justin Huen
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
1%
Mike Billings
- BONNIE & CLYDE
- Rubicon Theatre Company
1%
Jeremy Thompson
- STUPID f-ing BIRD
- The MAIN
1%
Heather Harless
- THESE SHINING LIVES
- Curtis Theatre / Begins and Ends with A
1%
Vickie Scott
- TWELFTH NIGHT
- Antaeus Theatre Company
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Fred Barton
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
10%
Anthony Lopez and Jillian Risigari-Gai
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards Theatre Company
6%
Brad Ellis
- THE DROWSY CHAPERONE
- Broad Stage at the Santa Monica College Performing Arts Center
6%
Anthony Zediker
- PUMP UP THE VOLUME
- Hudson Backstage
5%
Johnny Perle
- HAIR
- Conundrum Theatre
4%
Elizabeth Rossi
- DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
3%
Jan Roper
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
3%
Gabrielle Maldonado
- IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
3%
BEN LARSON
- ARENA: A HOUSE MUSICAL THE CONCERT
- LOS ANGELES LGBT CENTER
3%
Brent Crayon
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
3%
Ari Bocian
- DIE FLEDERMAUS
- Valley Opera and Performing Arts
3%
Zalmen Mlotek
- FIDDLER ON THE ROOF IN YIDDISH
- The Soraya
2%
Gary Poirot
- RAGTIME
- Simi Valley Cultural Arts Center
2%
Karis Brizendine
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
2%
Noreen Green
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
2%
Bradley Hampton
- HELLO, DOLLY!
- Cypress college
2%
Chris Wade
- DRACULA
- Nocturne Theatre
2%
CARLA CAVALLO
- CATS!
- Canyon Theatre Guild
2%
Stephen Olear
- FIDDLER ON THE ROOF
- Long Beach Playhouse
2%
Gerald Sternbach
- DRAT! THE CAT!
- The Group Rep
2%
LC Powell
- CABARET
- Jaxx Theatre
2%
Chris Walden & The Pacific Jazz Orchestra
- FLY ME TO THE MOON: A TRIBUTE TO QUINCY JONES
- The Soraya
2%
Bradley Hampton
- SOMETHING ROTTEN!
- Torrance Theatre Company
2%
Tim Nelson
- OKLAHOMA!
- Rose Center Theater
2%
Sean Paxton
- BAT BOY: THE MUSICAL
- The Open Fist Theatre Co.
1%Best Musical JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Hollywood Bowl
9%HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
5%HAIR
- Conundrum Theatre
5%SHREK
- Nocturne Theatre
4%ANNIE
- Rose Center Theater
3%LITTLE SHOP OF HORRORS
- South Coast Rep.
3%BAT BOY: THE MUSICAL
- Open Fist Theatre Company
3%ANASTASIA: THE MUSICAL
- Conejo Players Theatre
3%FIDDLER ON THE ROOF
- La Mirada
2%BAT BOY: THE MUSICAL
- Open Fist Theatre Company
2%OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
2%PIPPIN
- Jaxx Theatre
2%A MAN OF NO IMPORTANCE
- A Noise Within
2%THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
2%FIDDLER ON THE ROOF
- Long Beach Playhouse
2%DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
2%NEWSIES
- Conundrum Theatre
2%THE DROWSY CHAPERONE
- Broad Stage at the Santa Monica College Performing Arts Center
2%RAGTIME
- Actors' Repertory Theatre Of Simi
2%BONNIE & CLYDE
- Rubicon Theatre Company
2%CATS!
- Canyon Theatre Guild
2%SHOWSTOPPER
- Whitefire Theatre
2%IN THE HEIGHTS
- The Electric Company Theatre
2%HELLO, DOLLY!
- Cypress College
2%FIDDLER ON THE ROOF IN YIDDISH
- The Soraya
2%Best New Play Or Musical THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson
15%ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
13%THE IMPACT OF DILDOS ON A FUNERAL
- Loft Ensemble
5%I'LL GIVE YOU MY HEART
- Colony Theatre
3%THE BOOK OF WILL
- Conejo Players Theatre
3%MY DAD’S KID
- Beverly Hills Playhouse
3%ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
3%TALES OF THE TRANSCESTORS: THE DIVINE
- Celebration Theatre
2%ONE JEWISH BOY
- The Echo Theatre Company
2%FULLERTON: OUR TOWN (A LITTLE BIT WILDER!)
- Electric Company Theatre
2%PUMP UP THE VOLUME
- Hudson Backstage
2%SHOWSTOPPER
- Whitefire Theatre
2%MIRACLE ON 55TH ST.
- Pacific Resident Theatre
2%WHICH WAY THE WIND BLOWS
- Charles Stewart Howard Playhouse
2%ARENA: A HOUSE MUSICAL THE CONCERT
- WeHo Pride Arts Festival / TNH Productions / LA LGBT Center
2%THE AMAZING SEX LIFE OF RABBITS
- The Broadwater
2%160 YEARS OF WALKING
- Towne Street Theater
2%AMERIKA: OR THE MAN WHO DISAPPEARED
- Open Fist Theatre Company
2%FOUR TOP
- Group Rep Theater
2%THE BROTHERS ABELSON SINCE 1946
- Electric Lodge
2%BUDDIES
- SkyPilot Theatre
2%HAG
- The Queen's Fools
2%TO EACH THEIR OWN
- Art Crush LA
2%THE IRISH CURSE 2.0 THE DIVERSE CURSE
- Broadwater Black Box
2%UNCONDITIONAL
- Skylight Theater
1%Best Performer In A Musical
Adam Lambert
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Hollywood Bowl
12%
Shantilly Tuazon
- HAIR
- Conundrum Theatre
8%
Cynthia Erivo
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Hollywood Bowl
6%
Calista Loter
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
4%
Everly Guerra
- ANNIE
- Rose Center Theater
3%
C.J. Eldred
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
3%
Lana Gordon
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
3%
Abigail Stewart
- MY SPIRITS SOAR
- Group Repertory Theatre
3%
Alex Mohajer
- RAGTIME
- Simi Valley Cultural Arts Center
2%
Amanda Minano
- THE LITTLE MERMAID
- Ivrt
2%
Jason Alexander
- FIDDLER ON THE ROOF
- La Mirada Theatre
2%
Bonnie Gordon
- DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
2%
Maya Puterbaugh – Anya
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Conejo Players Theatre
2%
Eric Schiffer
- FIDDLER ON THE ROOF
- Long Beach Playhouse
2%
Gabriel Navarro
- AN EVENING WITH THE MAESTRO
- Broad Stage at the Santa Monica College Performing Arts Center
2%
Gary Stockdale
- SHOWSTOPPER
- Whitefire Theatre
2%
Amanda Dayhoff
- BONNIE & CLYDE
- Rubicon Theatre Company
1%
Ben Raanan
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Open Fist Theatre Company
1%
Analia Romero
- IN THE HEIGHTS
- The Electric Company Theatre
1%
Blake Jenner
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
1%
Luba Mason
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
1%
Zach Troutman
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
1%
Eric Lempinen
- NATASHA, PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812
- Cypress College
1%
Johnathan O’Neal
- SHREK
- Nocturne Theatre
1%
Wesley Chavez
- IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
1%Best Performer In A Play
Ashley Griffin
- THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Theatres
14%
Stacy Castiglione
- AUGUST: OSAGE COUNTY
- Curtis Theatre
3%
Adonis Williams
- THE IRISH CURSE 2.0 THE DIVERSE CURSE
- Broadwater Black Box
3%
Abigail Stewart
- THESE SHINING LIVES
- Actors Co-op Theatre
2%
Azucena Flores Pizaña
- ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%
Michael Mullen
- TORCH SONG
- Morgan-Wixson
2%
Ava Madison Gray
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- La Mirada Theatre
2%
Alexandra Rae
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
2%
Ann Noble
- THE UNRAVELING
- Ghost Road Company at the Broadwater
2%
Victor Parra
- ROMEO Y JULIETA
- BFA
2%
Kasey Mahaffy
- ONE MAN, TWO GUVNORS
- A Noise Within
2%
Amy Earhart
- THE HEIDI CHRONICLES
- Group Rep Theater
1%
Alan Waserman
- THE BOOK OF WILL
- Conejo Players Theatre
1%
Sara Jane Bradford
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards
1%
Eric Schiffer
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- La Mirada Theatre
1%
Aly Trasher
- HAG
- The Queen's Fools
1%
Lucy Owen
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Found Spaces through L.A./The Streetcar Project
1%
William Wilson
- TO EACH THEIR OWN
- Art Crush LA
1%
Scott Ruiz
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
1%
Cristina Glezoro
- ROMEO Y JULIETA
- BFA
1%
Barry Brisco
- THE WISDOM OF EVE
- Whitefire Theatre
1%
Amir Levi
- MIRACLE ON 55TH STREET
- Pacific Resident Theatre
1%
Steven L Sears
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards Theatre Company
1%
Bridgett Mistrot
- STUPID f-ing BIRD
- The MAIN
1%
Jené Hernandez
- THE BOOK OF WILL
- Conejo Players Theatre
1%Best Play THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Theatres
11%THE DIARY OF ANNE FRANK
- La Mirada Theatre
4%A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
3%ROMEO Y JULIETA
- BFA
3%THE BOOK OF WILL
- Conejo Players Theatre
3%AUGUST: OSAGE COUNTY
- Curtis Theatre
3%A DOLL'S HOUSE
- House of Bards
3%DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
3%A DOLL’S HOUSE
- House of Bards
3%A CHRISTMAS CAROL
- Canyon Theatre Guild
2%STUPID f-ing BIRD
- The MAIN
2%1984
- Theatre 68
2%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Conejo Players Theatre
2%ONE MAN, TWO GUVNORS
- A Noise Within
2%ARSENIC & OLD LACE
- Westminster Community Playhouse
2%REEL TO REEL
- Rogue Machine
2%TALES OF THE TRANSCESTORS: THE DIVINE
- Celebration Theatre
2%160 YEARS OF WALKING
- Towne Street Theater
2%ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%CREVASSE
- Son of Semele & Victory Theatre Center
1%HELLO, DOLLY!
- Jewish Women's Repertory Company
1%TWELFTH NIGHT
- Cypress College
1%SHAKESPEARE IN LOVE
- Maverick Theater
1%WHICH WAY THE WIND BLOWS
- Charles Stewart Howard Playhouse
1%THE IRISH CURSE 2.0 THE DIVERSE CURSE
- Broadwater Black Box
1%Best Production of an Opera DIE FLEDERMAUS
- Valley Opera and Performing Arts
24%PAGLIACCI
- Pacific Opera Project / Heritage Square Museum
17%H.M.S PINAFORE
- Pacific Opera Project / Heritage Square Museum
16%COLD SASSY TREE
- Mission Opera
14%THE MIGHTY CASEY
- Lyric Opera OC
14%SANCTA SUSANNA
- Source/Filter Music Collective
8%DON BUCEFALO
- Pacific Opera Project / The Garibaldina
7%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Joyce Hong and You Chen Zhang
- THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Theatres
17%
Paul Black
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
8%
Aelin Nyx
- HAIR
- Conundrum Theatre
6%
Paige Loter
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
4%
Annie Claire Hudson
- SISTAAHS!: THE BLACK FLAME EXPERIENCE
- Wisteria Theater
4%
Renee O’Connor
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards
3%
Brad Bentz
- BAT BOY: THE MUSICAL
- The Open Fist Theatre Co.
2%
Brian Johnson
- IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
2%
Chris Caputo
- ANNIE
- Rose Center Theater
2%
Brian Peterson
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Conejo Players Theatre
2%
Dylan F. Thomas
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
2%
Greg Stokes/JaylynKale/Michael Corcoran
- ARSENIC & OLD LACE
- Westminster Community Playhouse
2%
Tom Brown
- TO EACH THEIR OWN
- Art Crush LA
2%
Tracee Meltzer & David Navarro
- MATILDA THE HUN: THE RAW MEAT
- The Actors Company
2%
Anthony Backman
- THE MARRIAGE ZONE
- SkyPilot Theatre
2%
Joel Daavid
- IN THE BAR OF A TOKYO HOTEL
- Hudson Theatre Backstage
2%
Audrey Szot
- DRAT! THE CAT!
- Group Rep
2%
Rick Steinberg
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Conejo Players Theatre
1%
Mark Mendelson
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
1%
Chris Caputo
- SOMETHING ROTTEN!
- Rose Center Theater
1%
Colin Tracy
- CABARET
- Jaxx Theatre
1%
Dana Marley-Kolb, Mark McCandless, Rick Steinberg
- BOOK OF WILL
- Conejo Players Theatre
1%
Chris Caputo
- OKLAHOMA!
- Rose Center Theater
1%
Brayden Hade/Tanya Cyr
- XANADU
- Wisteria Theater
1%
Brayden Hade/Tanya Cyr
- INTO THE WOODS
- Wisteria Theater
1%Best Solo Production HA HA HA HA HA HA HA
- Pasadena Playhouse
10%ITS ALL A JOKE
- Whitefire Theatre
7%ALONE
- Jaxx Theatre
6%MISS TUCKER WILL SEE YOU NOW
- LGBT Center
6%BARRYMORE
- Whitefire Theatre
6%EMILY GOGLIA’S LIMELIGHT CLUB
- Bar Lubitsch
5%SHOWSTOPPER
- Whitefire Theatre
5%TANGERINE VAGINA
- Whitefire Theatre
5%STAGE MAMMA: FROM CHILD STAR TO LEADING LADY
- Zephyr Theatre
5%UNCONDITIONAL
- Skylight Theatre
4%GHOST STORY OF CHRISTMAS
- Big Bear Theatre Project
4%GET HER OFF THIS SET!
- Lyric Hyperion
4%QFWFQ
- Los Angeles LGBT center
4%A LIFE BEHIND BARS
- Whitefire Theatre
4%RESERVOIR DOLLS
- Broadwater Studio
3%COMMITTED
- Rogue Machine
3%THE YOUNG JANE SHOW
- Eastwood Performing Arts Center
3%UNRECONCILED
- Moving Arts
3%HAIL MARY, NONE OF THE GRACE
- The Whitefire Theatre
3%ORIGINALS
- The Gardenia Club
3%AND HER CHILDREN
- Hobgoblin Playhouse
2%BUYER & CELLAR
- The 6th Act
2%HANNAH LESKOSKY
- Jaxx Theatre
2%IN SOME DARK VALLEY
- Moving Arts
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Marshall McDaniel
- THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Backstage Theatre
19%
jonthan burke
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- hollywood bowl
5%
Allen Barton
- MY DAD’S KID
- Beverly Hills Playhouse
4%
Alessio Festuccia
- HA HA HA HA HA HA HA
- Pasadena Playhouse
3%
Sean Gray
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
3%
Jillian Risigari-Gai and Anthony Lopez
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards
3%
Jeff Gardner
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- A Noise Within
2%
Jamie Humiston
- CABARET
- Jaxx Theatre
2%
Elizabeth Rossi
- DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
2%
Chris Moscatiello
- BAT BOY: THE MUSICAL
- The Open Fist Theatre Co.
2%
Josh Swezey
- ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%
Julia Timmons
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
2%
Andrew Nagy
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Lewis Family Playhouse
2%
Joe Krause
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Conejo Players Theatre
2%
Andy Ames
- HOTBED HOTEL
- Conejo Players Theatre
2%
DAN NEWMAN
- CATS!
- Canyon Theatre Guild
2%
Ray Gibson
- NATASHA, PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812
- Cypress college
2%
Danny Fiandaca
- BONNIE & CLYDE
- Rubicon Theatre Company
2%
Ian Sutherland
- STUPID f-ing BIRD
- The MAIN
2%
Brian Newell
- SHAKESPEARE IN LOVE
- Maverick Theater
1%
Mahlick
- TALES OF THE TRANSCESTORS: THE DIVINE
- Celebration Theatre
1%
Veronika Vorel
- PUMP UP THE VOLUME
- Hudson Theatres
1%
Charlene Ward
- HAIL MARY, NONE OF THE GRACE
- The Whitefire Theatre
1%
Cricket Myers
- THE UNRAVELING
- Ghost Road Company at the Broadwater
1%
John Harvey
- DRAT! THE CAT!
- Group Rep
1%Best Special Event JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Hollywood Bowl
25%IMMIGRATION IS BEAUTIFUL
- Color & Light Theatre Ensemble
8%BROADWAY SHOWSTOPPERS
- Fred Barton & His Orchestra
8%A DOLL’S HOUSE
- House of Bards
7%YOU WILL BE FOUND - BENEFIT CONCERT FOR NAMI GREATER LOS ANGELES COUNTY
- Entire Cast
7%FIDDLER ON THE ROOF IN YIDDISH
- The Soraya
6%SWALLOW
- LA LGBT Center
5%A HOLIDAY CELEBRATION FEATURING ANGEL CITY BIG BAND & VOPA VOCALISTS
- Valley Opera and Performing Arts
5%READERS THEATRE A CHRISTMAS CAROL
- Conejo Players Theatre
4%AN EVENING WITH THE MAESTRO
- Broad Stage at the Santa Monica College Performing Arts Center
4%WHAT EVER HAPPENED TO BABY J? A LIVE TABLE READ FUNDRAISER
- Dynasty Typewriter at the Hayworth Theatre
3%SANTASIA - A HOLIDAY COMEDY
- Brandon Loeser, Shaun Loeser, Omar Heywood, Chey Kennedy, Rusty Locke, Tara Jean O'Brien and Adam Slemon
2%PHANTOM: AN IMMERSIVE EXPERIENCE
- Charlotte Crocker
2%AROUND THE WORLD WITH SONG & SWEETS
- Valley Opera and Performing Arts
2%SWEET LORRAINE
- WeHo Pride Arts Festival / Celebration Theatre / LA LGBT Center
2%CRAZY TALENTED ASIANS
- AJ rafael and East West Players
2%FELIZ NAVIDAD FIESTA
- Sara Niemietz & Bella Music Group @ Jaxx Theatre
2%THE FREQUENT FLOATERS
- Laura Schein & Clayton Farris
2%CONEJO IMPROV PLAYERS
- Conejo Players Theatre
2%BILLY BARNES BASH @ CATALINA JAZZ CLUB
- Kay Cole, Director
1%Best Supporting Performer In A Musical
Bar Yosef Ashkenazy
- CATS!
- Canyon Theatre Guild
7%
Amber Wright
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
7%
Alex Denysov
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
5%
Audrey Lee
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
5%
Ali Houhoughi
- PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Wisteria Theater
4%
Kay Cole
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
3%
Bernadette ‘Colette’ Peters
- OKLAHOMA!
- Rose Center Theater
3%
Amanda Benjamin
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
3%
Charlotte Nevins
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
2%
James Ramirez
- HAIR
- Conundrum Theatre
2%
Natalie Holt MacDonald
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
2%
Lisa Stanley
- PIPPIN
- Jaxx Theatre
2%
April Audia
- DRAT! THE CAT!
- Group Rep
2%
Bethany Koulias
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Open fist theatre company
2%
Lianne Marie Dobbs
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
2%
Allegra Greenawalt
- NEWSIES
- Conundrum Theatre
2%
Benjamin Mitnick
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Conejo Players Theatre
1%
Tara Cox
- SHREK
- Nocturne Theatre
1%
Analía Romero
- IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
1%
Amir Levi
- BAT BOY: THE MUSICAL
- The Open Fist Theatre Co.
1%
Augusto Guardado
- RENT
- Simi Valley Cultural Arts Center
1%
Emmon Amid
- THE PRODUCERS
- Kentwood Players
1%
Chris Bey
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
1%
Will Riddle
- PUMP UP THE VOLUME
- Hudson Theatres
1%
Roberto Williams
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards
1%Best Supporting Performer In A Play
Michael Mullen
- LOVE! VALOUR! COMPASSION!
- Kentwood Players
5%
Aaron Hunt
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Electric Company Theatre
4%
Delilah Bank
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- La Mirada Theatre
4%
Azuay Esteban
- ROMEO Y JULIETA
- BFA
3%
Branda Lock
- A DOLL'S HOUSE
- House of Bards
3%
Ahkei Togun
- LEAR REDUX
- Odyssey Theatre Ensemble
3%
Amanda Godoy
- AS YOU LIKE IT
- Shakespeare by the Sea
3%
Josh Swezey
- ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
3%
Vivien Latham
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Conejo Players Theatre
2%
Allison Turek
- PAINTINGS OF LOV-VE
- Stephanie Feury Studio Theatre 2025 Hollywood Fringe
2%
Bethany Koulias
- STUPID f-ing BIRD
- The MAIN
2%
Benjamin Rasmussen
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
2%
Angel Lopez
- STUPID f-ing BIRD
- The MAIN
2%
Amy Shaughnessy
- THE HEIDI CHRONICLES
- The Group Rep
2%
Trina Estanislao
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
2%
April Hom
- MATILDA THE HUN: THE RAW MEAT
- The Actors Company
2%
Caroline Buddendorf
- STUPID f-ing BIRD
- The MAIN
2%
Shelly Day
- AUGUST: OSAGE COUNTY
- Curtis Theatre
1%
Amy Shaughnessy
- THE CURIOUS SAVAGE
- The Group Rep
1%
Lara Blanco
- WHICH WAY THE WIND BLOWS
- Charles Stewart Howard Playhouse
1%
Armin Shimerman
- OUTSIDE MULLINGAR
- The 6th Act
1%
Travis Williams
- TO EACH THEIR OWN
- Art Crush LA
1%
Allison Schlicher
- THESE SHINING LIVES
- Actors Co-op Theatre
1%
Wylie Keele
- SUDDENLY LAST SUMMER
- Whitmore Lindley Theatre Center
1%
Jessica Fishenfeld
- THE ANGEL NEXT DOOR
- International City Theatre
1%Best Theatre For Young Audiences Production ALICE IN WONDERLAND
- Nine o’clock players
12%ANNIE
- Rose Center Theater
12%A DOLL’S HOUSE
- House of Bards Theatre Company
10%SCHOOL OF ROCK
- Jaxx Theatre
9%NEWSIES
- Conundrum Theatre
8%CHARLOTTE'S WEB
- Lewis Family Playhouse
7%THE SPONGEBOB MUSICAL: YOUTH EDITION
- Conejo Players Theatre
6%THE LITTLE MERMAID
- Buena Park Youth Theater
6%VELVETEEN RABBIT: A TOY STORY
- Conejo Players Theatre
6%FULLERTON: OUR TOWN (A LITTLE BIT WILDER!)
- Electric Company Theatre
5%JUNIE B. JONES
- Morgan Wixson Theater
4%SATURDAY’S KIDS
- Newhall Family Theatre for the Performing Arts
4%DEAR MRS. CLAUS
- Storybook Family Playhouse
4%PINOCCHIO
- Morgan Wixson Theatre
3%WIND IN THE WILLOWS
- Culver City Public Theatre
3%Favorite Local Theatre
Backyard Playhouse: Treetop Production
5%
Rose Center Theater
4%
Conejo Players Theatre
4%
Whitefire Theatre
3%
House of Bards
3%
El Portal
3%
A Noise Within
3%
Conundrum Theatre
3%
Ahmanson Theatre
2%
The Colony Theatre
2%
Long Beach Playhouse
2%
Pasadena Playhouse
2%
Simi Valley Cultural Arts Center
2%
Jaxx Theatre
2%
Valley Opera and Performing Arts
2%
La Mirada Theatre for the Performing Arts
2%
Rogue Machine
2%
5 Star Theatricals
2%
Curtis Theatre
2%
Canyon Theatre Guild
2%
Wisteria Theater
1%
The Electric Company Theatre
1%
South Coast Repertory
1%
Westminster Community Playhouse
1%
The Actors Company
1%