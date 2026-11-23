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The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Los Angeles Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.

Winners will be announced in January!

This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

See a mistake? Please let us know here.

2026 BroadwayWorld Los Angeles Awards - Current Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance

Elizabeth Liang - HOME[SIC] - Jaxx Theatre 13%

Dina Morrone - MY UTERUS: A WOMB WITH A VIEW - Theatre West 11%

Yelyna De León - HOLLYWOOD CHOLA - The Hudson 11%

Brenan Dwyer - THE DIARY OF AN OREGON TRAIL SPINSTER - Atwater Village Theatre Complex 8%

Maxwell Caulfield - THE LOST GOSPEL OF PONTIUS PILATE - Theatre West 8%

Carmella Reilly - SINGULARITIES AND SAFETY PINS - Colony Theatre 7%

Justin Tanner - MY SON THE PLAYWRIGHT - Rogue Machine Theatre 6%

STACIE BURROWS - FOOL'S GOLDMINE - Broadwater Black Box 5%

Carolina Hoyos - I'LL FIND THE TIME - Wisteria Theater 5%

Richard Velazquez - DANCING WITH DEMONS - The Hudson 5%

Michael Gribble - MOVIN' OUT - The Hotel Cafe 4%

Paul Coates - BOY IN A BOX - Whitefire Theatre 4%

Marissa Fennel - ITS ALL A JOKE - Whitefire Theatre 4%

Dan Ruth - A LIFE BEHIND BARS - Whitefire Theatre 3%

Denise Moses - SMALL BUT AGGRESSIVE - Greenway Arts Alliance 3%

Karen Jacobsen - READY FOR WHAT I CAME HERE FOR - Other Space Theater at The Actors Company 3%

Best Choreography Of A Play Or Musical

Boogie Frantick - REALM OF THE RIVER - The Roots and Wings Project 14%

Nikki Snelson - FOOTLOOSE - Gem Theatre 6%

James Tolbert - EDGAR ALLAN POE’S MURDER MYSTERY DINNER PARTY: THE MUSICAL - Garry Marshall Theatre 5%

Dahlya Glick - HEATED RIVALRY: THE MUSICAL PARODY! - Elysian Theatre 5%

Scott Thompson - THE MUSIC THAT MAKES ME DANCE - El Portal Theater 4%

GiGi Gray - GREEN DAY'S AMERICAN IDIOT - Conundrum Theatre Company 4%

Avery Thomas - RENT - Zephyr Theatre 4%

Jeremy Lucas - SWEET CHARITY - Jaxx Theatre 3%

Natalie Iscovich - CATCH ME IF YOU CAN - Colony Theatre 3%

Marycarmen Portillo - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Oberonis: Latino Shakespeare Company 3%

Becca Sweitzer - I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE - International City Theatre 3%

Becca Sweitzer - APPLAUSE - Group Repertory at the Lonny Chapman Theatre 3%

Kelsie Blackwell - SOMETHING ROTTEN! - Curtis Theatre 2%

Thomas Spring - MUCH ADO ABOUT NOTHING - ARTS Blackbox Theatre 2%

Justin Edmonson - ALANIS MORISSETTE'S JAGGED LITTLE PILL: THE MUSICAL - Long Beach Landmark Theatre 2%

Raélle Dorfan - PARADE - DerynDale Productions 2%

Katie Spelman - BRIGADOON - Pasadena Playhouse 2%

Carmen 'Michele' Chavez - RAGTIME - Conundrum Theatre Company 2%

Michelle Elkin - MILLENNIALS ARE KILLING MUSICALS - Colony Theatre 2%

Doug Vasquez-42nd Street at Kentwood Players - MARY POPPINS 2%

Raquis Da’Juan Petree - THE GREAT CLOWN BANK SHOW - Open Fist Theatre Company 2%

Madison Oliver - MEAN GIRLS - Wisteria Theater 2%

Karen Soroca, Bryn Graham McRee - E=MC² EINSTEIN THE MUSICAL - Antaeus Theatre 2%

Melissa Meyer - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Nocturne Theatre 2%

Andrew Piñon - THE RETURN OF ZORRO - Maverick Theater 2%

Best Costume Design Of A Play Or Musical

Abel Alvarado - REALM OF THE RIVER - The Roots and Wings Project 16%

Morgan Gannes - EDGAR ALLAN POE’S MURDER MYSTERY DINNER PARTY: THE MUSICAL - Garry Marshall Theatre 5%

Alayna Riley - FOOTLOOSE - Gem Theatre 4%

Andrew Young - HEATED RIVALRY: THE MUSICAL PARODY! - Elysian Theatre 3%

Chenoa Gutierrez - GREEN DAY'S AMERICAN IDIOT - Conundrum Theatre Company 3%

Ericka D. Schwarz - THE MUSIC THAT MAKES ME DANCE - El Portal Theater 3%

Tanya Cyr - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Nocturne Theatre 3%

Kimberly DeShazo - E=MC² EINSTEIN THE MUSICAL - Antaeus Theatre 3%

A. Jeffrey Schoenberg - MACBETH - Shakespeare by the Sea 2%

AnaRosa Cortes & Keny Marine - SWEET CHARITY - Jaxx Theatre 2%

Shon LeBlanc - CARMEN - Valley Opera & Performing Arts (VOPA) 2%

Ashley Gilmore and Artimis Ott - MUCH ADO ABOUT NOTHING - ARTS Blackbox Theatre 2%

Morgan Cordova-Stuart - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Oberonis: Latino Shakespeare Company 2%

Benny Lee Harris Lumpkins Jr - THE GREAT CLOWN BANK SHOW - Open Fist Theatre Company 2%

Michael Mullen - LITTLE SHOP OF HORRORS - Altadena Music Theatre 2%

Michael Mullen - PARADE - DerynDale Productions 2%

Ali Deyer - DISNEY'S DESCENDANTS: THE MUSICAL - Conejo Players Theatre 2%

Dei Hobbs, Danielle Anneman, Valerie Hobbs - STEEL MAGNOLIAS - Conejo Players Theatre 2%

Alayna Riley - HAIRSPRAY - One More Productions 2%

Aja Bell - THE BOOK OF WILL - Curtis Theatre 2%

Allie Leslie - WILLY WONKA (TYA) - Nine O'Clock Players Theatre for Children 2%

Mylette Nora - MARISOL - Open Fist Theatre Company 2%

Sarah Catherine Amaya - SOMETHING ROTTEN! - Curtis Theatre 2%

AnaRosa Cortes, Jeremy Lucas & JD Morabito - ONCE UPON A ONE MORE TIME - Jaxx Theatre 1%

Beth Eslick - A CHORUS LINE - Conejo Players Theatre 1%

Best Dance Production

FOOTLOOSE - Gem Theatre 17%

BRIGADOON - Pasadena Playhouse 15%

A CHORUS LINE - Conejo Players Theatre 13%

THE NUTCRACKER BALLET - Relevé Revelry 9%

SWEET CHARITY - Jaxx Theatre 8%

E=MC² EINSTEIN THE MUSICAL - Antaeus Theatre 8%

JESUS CHRIST SUPERSTAR - Nocturne Theatre 7%

THE RISE AND FALL OF MYTHICAL CREATURES - Relevé Revelry 5%

THE GREAT CLOWN BANK SHOW - Open Fist Theatre Company 5%

ONCE UPON A ONE MORE TIME - Jaxx Theatre 4%

SEVEN BRIDES FOR SEVEN BROTHERS - LifeHouse Theater - Redlands 4%

GATSBY REDUX - Greystone Mansion & Gardens 3%

POE-ETIQUE - Skiptown Theater 2%

BUSINESS NAME, IF APPLICABLE 1%

Best Dance Production

FOOTLOOSE - Gem Theatre 17%

BRIGADOON - Pasadena Playhouse 15%

A CHORUS LINE - Conejo Players Theatre 13%

THE NUTCRACKER BALLET - Relevé Revelry 9%

SWEET CHARITY - Jaxx Theatre 8%

E=MC² EINSTEIN THE MUSICAL - Antaeus Theatre 8%

JESUS CHRIST SUPERSTAR - Nocturne Theatre 7%

THE RISE AND FALL OF MYTHICAL CREATURES - Relevé Revelry 5%

THE GREAT CLOWN BANK SHOW - Open Fist Theatre Company 5%

ONCE UPON A ONE MORE TIME - Jaxx Theatre 4%

SEVEN BRIDES FOR SEVEN BROTHERS - LifeHouse Theater - Redlands 4%

GATSBY REDUX - Greystone Mansion & Gardens 3%

POE-ETIQUE - Skiptown Theater 2%

BUSINESS NAME, IF APPLICABLE 1%

Best Direction Of A Musical

Nikki Snelson - FOOTLOOSE - Gem Theatre 7%

Ellie DiBerardino - HEATED RIVALRY: THE MUSICAL PARODY! - Elysian Theatre 6%

Barry Pearl - I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE - International City Theatre 6%

William J. Stribling - EDGAR ALLAN POE’S MURDER MYSTERY DINNER PARTY: THE MUSICAL - Garry Marshall Theatre 6%

Michael Donovan - CATCH ME IF YOU CAN - Colony Theatre 5%

Scott Thompson - THE MUSIC THAT MAKES ME DANCE - El Portal Theater 5%

Sydney turturro - GREEN DAY'S AMERICAN IDIOT - Conundrum Theatre Company 5%

Richard J. Martinez - ALANIS MORISSETTE'S JAGGED LITTLE PILL: THE MUSICAL - Long Beach Landmark Theatre 4%

Jeremy Lucas - SWEET CHARITY - Jaxx Theatre 3%

Elaine EE Moe - E=MC² EINSTEIN THE MUSICAL - Antaeus Theatre 3%

Saundra McClain - PARADE - DerynDale Productions 3%

Andy Meyers - THE FULL MONTY - Nocturne Theatre 3%

Bruce Kimmel - APPLAUSE - Group Repertory at the Lonny Chapman Theatre 3%

Dylan F. Thomas - CARMEN - Valley Opera & Performing Arts (VOPA) 3%

Dylan F. Thomas - GREASE - Valley Opera & Performing Arts (VOPA) 3%

Meghan Ripchik - MEAN GIRLS - Wisteria Theater 3%

Jonathan Infante - SOMETHING ROTTEN! - Curtis Theatre 2%

Brennen Klitzner - RAGTIME - Conundrum Theatre Company 2%

Bouket Fingerhut - WILLY WONKA (TYA) - Nine O'Clock Players Theatre for Children 2%

Katie Spelman - BRIGADOON - Pasadena Playhouse 2%

Colin Tracy - ONCE UPON A ONE MORE TIME - Jaxx Theatre 2%

Justin Meyer - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Nocturne Theatre 2%

Brandon Slezak - TURKEYS! THE MUSICAL - Zombie Joe's Underground Theater 2%

Hank Jacobs - THE GREAT CLOWN BANK SHOW - Open Fist Theatre Company 2%

Jeremy Thompson - THE FANTASTICKS - Theatre Extempore 2%

Best Direction Of A Play

Jesse Bliss - REALM OF THE RIVER - The Roots and Wings Project 15%

Ana Verde - BURL - Other Space Theater at The Actors Company 8%

Adrián Genesius Barrón - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Oberonis: Latino Shakespeare Company 5%

Giovanni Ortega - HOME[SIC] - Jaxx Theatre 4%

Alejandro Valtierra - LOS ÚNICOS - Frida Kahlo Theater 4%

Amanda Weier - MARISOL - Open Fist Theatre Company 3%

Jolyn Johnson - STEEL MAGNOLIAS - Conejo Players Theatre 2%

Brian Whisenant - FOR WHOM THE SOUTHERN BELL TOLLS - Jaxx Theatre 2%

Christina Harris - THE WOMEN OF LOCKERBIE - Sonder Theatre Company 2%

Madeleine Mason - ALICE EMERSON AND THE SECRET OF THE OLD TOWN VAULT - Silly Goose Productions 2%

Alan Waserman - DANCING WITH DEMONS - The Hudson 2%

Felix Barrett - PARANORMAL ACTIVITY - Ahmanson Theatre, Los Angeles 2%

Marta Myers - SISTER WIVEZ - UCB LA - FRANKLIN 2%

Matthew M. Hayashi - MACBETH - Curtis Theatre 2%

Ariella Blum-Lemberg - PETER AND THE STARCATCHER - Conundrum Theatre Company 2%

Ashley Gilmore - MUCH ADO ABOUT NOTHING - ARTS Blackbox Theatre 2%

Amanda Hallman - THE BOOK OF WILL - Curtis Theatre 2%

Ava Alexiades - I TOTALLY WOULD'VE HAD A THREESOME WITH YOU - Other Space Theater at The Actors Company 1%

Zombie Joe - CHRISTIE IN LOVE - Zombie Joe's Underground Theater 1%

Ashley Taylor - PERFECT ARRANGEMENT - Moxie TheatreWorks 1%

Howard Skora - TEXAS SODOMY: THE INCREDIBLE TRUE STORY OF LAWRENCE V. TEXAS - Whitefire Theatre 1%

Amanda DeMaio - IT'S A WONDERFUL LIFE: A LIVE RADIO PLAY - Curtis Theatre 1%

Jonathan Fahn - GRAVE MISTAKES - SkyPilot Theatre Company 1%

Elijah Green - SIGNIFICANT OTHER - Kentwood Players 1%

J. Scott Lapp - RED - Laguna Playhouse 1%

Best Ensemble

REALM OF THE RIVER - The Roots and Wings Project 10%

FOOTLOOSE - Gem Theatre 6%

HEATED RIVALRY: THE MUSICAL PARODY! - Elysian Theatre 4%

LITTLE SHOP OF HORRORS - Altadena Music Theatre 4%

MUCH ADO ABOUT NOTHING - Oberonis: Latino Shakespeare Company 3%

ALANIS MORISSETTE'S JAGGED LITTLE PILL: THE MUSICAL - Long Beach Landmark Theatre 3%

GREEN DAY'S AMERICAN IDIOT - Conundrum Theatre Company 3%

EDGAR ALLAN POE’S MURDER MYSTERY DINNER PARTY: THE MUSICAL - Garry Marshall Theatre 3%

CATCH ME IF YOU CAN - Colony Theatre 3%

THE MUSIC THAT MAKES ME DANCE - El Portal Theater 3%

LOS ÚNICOS - Frida Kahlo Theater 2%

PARADE - DerynDale Productions 2%

E=MC² EINSTEIN THE MUSICAL - Antaeus Theatre 2%

MILLENNIALS ARE KILLING MUSICALS - Colony Theatre 2%

MARISOL - Open Fist Theatre Company 2%

BEAUTY AND THE BEAST - Hollywood Pantages Theatre 2%

SWEET CHARITY - Jaxx Theatre 2%

CARMEN - Valley Opera & Performing Arts (VOPA) 2%

42ND STREET - Kentwood Players 2%

A CHORUS LINE - Conejo Players Theatre 2%

STEEL MAGNOLIAS - Conejo Players Theatre 1%

THE WOMEN OF LOCKERBIE - The Actors' Gang 1%

ALICE EMERSON AND THE SECRET OF THE OLD TOWN VAULT - Silly Goose Productions 1%

1518: THE DANCING PLAGUE - Electric Lodge 1%

I TOTALLY WOULD'VE HAD A THREESOME WITH YOU - Other Space Theater at The Actors Company 1%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical

Anna Watson - PARANORMAL ACTIVITY - Ahmanson Theatre, Los Angeles 7%

Aria Roach - FOOTLOOSE - Gem Theatre 6%

Erica Ammerman - EDGAR ALLAN POE’S MURDER MYSTERY DINNER PARTY: THE MUSICAL - Garry Marshall Theatre 6%

Andrew Roberts - CARMEN - Valley Opera & Performing Arts (VOPA) 5%

Larry Saperstein - HEATED RIVALRY: THE MUSICAL PARODY! - Elysian Theatre 5%

Atticus Jones - SWEET CHARITY - Jaxx Theatre 4%

Karlee Foster - GREEN DAY'S AMERICAN IDIOT - Conundrum Theatre Company 4%

Nikki Belenski - THE MUSIC THAT MAKES ME DANCE - El Portal Theater 4%

Aaron Kirsch - A CHORUS LINE - Conejo Players Theatre 4%

Aelin-Alexandra Nyx - FAILSAFE - Broadwater Mainstage 3%

François-Pierre Couture - E=MC² EINSTEIN THE MUSICAL - Antaeus Theatre 3%

Mario Alvarado-Tobar - PARADE - DerynDale Productions 3%

Xinyuan Li (Lee) - ANTIGONE: IN THE LANGUAGE OF KINGS - Getty Villa 3%

Dean Johnson - STEEL MAGNOLIAS - Conejo Players Theatre 2%

Tony Sanchez - MACBETH - Curtis Theatre 2%

Atticus Jones - ONCE UPON A ONE MORE TIME - Jaxx Theatre 2%

Kristofer Kataoka - SOMETHING ROTTEN! - Curtis Theatre 2%

Devin Harris - APPLAUSE - Group Repertory at the Lonny Chapman Theatre 2%

Matt Richter - MARISOL - Open Fist Theatre Company 2%

Justin Huen - OUTSIDE MULLINGAR - Sierra Madre Playhouse 2%

Brandon Baruch - THE DIARY OF AN OREGON TRAIL SPINSTER - Atwater Village Theatre Complex 1%

Karlee Foster - GODSPELL - Conundrum Theatre Company 1%

Matthew Richter - THE GREAT CLOWN BANK SHOW - Open Fist Theatre Company 1%

Maren Taylor - I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE - International City Theatre 1%

Donny Jackson - FAIRVIEW - Rogue Machine Theatre 1%

Best Music Direction & Orchestra Performance

Tony Gonzalez - HEATED RIVALRY: THE MUSICAL PARODY! - Elysian Theatre 7%

Anthony Lucca - KID GLOVES - Skylight Theatre 6%

Brent Crayon - CATCH ME IF YOU CAN - Colony Theatre 6%

Dylan Glatthorn - EDGAR ALLAN POE’S MURDER MYSTERY DINNER PARTY: THE MUSICAL - Garry Marshall Theatre 5%

Nathan Bravo - FOOTLOOSE - Gem Theatre 5%

James Lent - SWEET CHARITY - Jaxx Theatre 4%

Jonny Perl - GREEN DAY'S AMERICAN IDIOT - Conundrum Theatre Company 4%

Catherine Rahm - NEXT TO NORMAL - Kentwood Players 4%

Chris Wade - LITTLE SHOP OF HORRORS - Altadena Music Theatre 4%

Lindsay Aldana - GREASE - Valley Opera & Performing Arts (VOPA) 4%

Robby Good - THE GREAT CLOWN BANK SHOW - Open Fist Theatre Company 4%

Jonny Perl and Alonso Pirio - PARADE - DerynDale Productions 3%

Chris Wade - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Nocturne Theatre 3%

Fred Barton - THE MUSIC THAT MAKES ME DANCE - El Portal Theater 3%

Fred Barton - BROADWAY SHOWSTOPPERS! - All Roads Theatre Company at the Saban Theatre 3%

Christopher M. Allport - E=MC² EINSTEIN THE MUSICAL - Antaeus Theatre 3%

Gerald Sternbach - APPLAUSE - Group Repertory at the Lonny Chapman Theatre 2%

Chris Garcia - ANTIGONE: IN THE LANGUAGE OF KINGS - Getty Villa 2%

Jonathan Kretchmer - RAGTIME - Conundrum Theatre Company 2%

Andy Gladach - WILLY WONKA (TYA) - Nine O'Clock Players Theatre for Children 2%

Daniel Gary Busby - I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE - International City Theatre 2%

James Lent - E=MC² EINSTEIN THE MUSICAL - Antaeus Theatre 2%

Brad Ellis - APPLAUSE - Santa Monica College Performing Arts Center Eli & Edythe Broad Stage 2%

Jan Roper - SPRING AWAKENING - Born to Perform Studio 1%

Noreen Green - CARMEN - Valley Opera & Performing Arts (VOPA) 1%

Best Musical

FOOTLOOSE - Gem Theatre 9%

LITTLE SHOP OF HORRORS - Altadena Music Theatre 6%

HEATED RIVALRY: THE MUSICAL PARODY! - Elysian Theatre 5%

GREEN DAY'S AMERICAN IDIOT - Conundrum Theatre Company 5%

CATCH ME IF YOU CAN - Colony Theatre 5%

ALANIS MORISSETTE'S JAGGED LITTLE PILL: THE MUSICAL - Long Beach Landmark Theatre 4%

THE MUSIC THAT MAKES ME DANCE - El Portal Theater 4%

A CHORUS LINE - Conejo Players Theatre 4%

EDGAR ALLAN POE’S MURDER MYSTERY DINNER PARTY: THE MUSICAL - Garry Marshall Theatre 3%

SWEET CHARITY - Jaxx Theatre 3%

GREASE - Valley Opera & Performing Arts (VOPA) 3%

PARADE - DerynDale Productions 3%

E=MC² EINSTEIN THE MUSICAL - Antaeus Theatre 3%

MILLENNIALS ARE KILLING MUSICALS - Colony Theatre 3%

BRIGADOON - Pasadena Playhouse 2%

INTO THE WOODS - South Coast Repertory 2%

JESUS CHRIST SUPERSTAR - Nocturne Theatre 2%

NEXT TO NORMAL - Kentwood Players 2%

ANASTASIA - La Mirada Theatre for the Performing Arts 2%

THE GREAT CLOWN BANK SHOW - Open Fist Theatre Company 2%

SOMETHING ROTTEN! - Curtis Theatre 2%

MEAN GIRLS - Wisteria Theater 2%

SUFFS - Hollywood Pantages Theatre 2%

APPLAUSE - Group Repertory at the Lonny Chapman Theatre 2%

AVENUE Q - Conejo Players Theatre 2%

Best New Play Or Musical

REALM OF THE RIVER - The Roots and Wings Project 11%

HEATED RIVALRY: THE MUSICAL PARODY! - Elysian Theatre 8%

BURL - Other Space Theater at The Actors Company 8%

PARANORMAL ACTIVITY - Ahmanson Theatre, Los Angeles 7%

EDGAR ALLAN POE’S MURDER MYSTERY DINNER PARTY: THE MUSICAL - Garry Marshall Theatre 5%

THE MUSIC THAT MAKES ME DANCE - El Portal Theater 5%

E=MC² EINSTEIN THE MUSICAL - Antaeus Theatre 3%

LOS ÚNICOS - Frida Kahlo Theater 3%

COWGIRL KATARUNGAN'S RECIPE FOR ADOBO - Curtis Theatre 3%

CLUBHOUSE - Jaxx Theatre 3%

ALICE EMERSON AND THE SECRET OF THE OLD TOWN VAULT - Silly Goose Productions 3%

A KILLER NIGHT IN STUDIO CITY - Upstairs at Vitello's 2%

1518: THE DANCING PLAGUE - Electric Lodge 2%

I TOTALLY WOULD'VE HAD A THREESOME WITH YOU - Other Space Theater at The Actors Company 2%

WARSAW - International City Theatre 2%

THE GREAT CLOWN BANK SHOW - Open Fist Theatre Company 2%

OCTOPUS'S GARDEN - Boston Court Pasadena 2%

SISTER WIVEZ - UCB LA - FRANKLIN 1%

HOLLYWOOD CHOLA - The Hudson 1%

TEXAS SODOMY: THE INCREDIBLE TRUE STORY OF LAWRENCE V. TEXAS - Whitefire Theatre 1%

GRAVE MISTAKES - SkyPilot Theatre Company 1%

KID GLOVES - Skylight Theatre 1%

MOTEL 66 - Group Repertory at the Lonny Chapman Theatre 1%

THE RETURN OF ZORRO - Maverick Theater 1%

HOME[SIC] - Hapalis Prods @ Jaxx Theatre 1%

Best Performer In A Musical

Jackson De Lange - FOOTLOOSE - Gem Theatre 6%

Leilani Munck - FOOTLOOSE - Gem Theatre 5%

August Broussard - GREEN DAY'S AMERICAN IDIOT - Conundrum Theatre Company 3%

Angel Reda - THE MUSIC THAT MAKES ME DANCE - El Portal Theater 3%

Kasey Hentz - SWEET CHARITY - Jaxx Theatre 3%

Andrew Young - HEATED RIVALRY: THE MUSICAL PARODY! - Elysian Theatre 3%

Evelyn R. Carter - ALANIS MORISSETTE'S JAGGED LITTLE PILL: THE MUSICAL - Long Beach Landmark Theatre 3%

Bryce Hamilton - PARADE - DerynDale Productions 2%

Tom Sys - SWEET CHARITY - Jaxx Theatre 2%

Christopher M. Allport - E=MC² EINSTEIN THE MUSICAL - Antaeus Theatre 2%

Allegra Greenawalt - RAGTIME - Conundrum Theatre Company 2%

Jamie Ary - HEATED RIVALRY: THE MUSICAL PARODY! - Elysian Theatre 2%

Adam J. Smith - KID GLOVES - Skylight Theatre 2%

Leslie Stevens - APPLAUSE - Group Repertory at the Lonny Chapman Theatre 2%

Whitney Kathleen Vigil - I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE - International City Theatre 2%

Joe Abraham - CATCH ME IF YOU CAN - Colony Theatre 2%

Mary Kate Wiles - EDGAR ALLAN POE’S MURDER MYSTERY DINNER PARTY: THE MUSICAL - Garry Marshall Theatre 2%

Diego Huerta-Gutierrez - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Nocturne Theatre 2%

Elle Engelman - THE GREAT CLOWN BANK SHOW - Open Fist Theatre Company 2%

Lana Gordon - THE MUSIC THAT MAKES ME DANCE - El Portal Theater 2%

Shira Renee Thomas - CARMEN - Valley Opera & Performing Arts (VOPA) 2%

Andrew Landecker (Princeton) - AVENUE Q - Conejo Players Theatre 2%

Will Riddle - I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE - International City Theatre 2%

Blake Jenner - CATCH ME IF YOU CAN - Colony Theatre 2%

Benjamin Hess - NEXT TO NORMAL - Kentwood Players 1%

Best Performer In A Play

Julia Tolchin - BURL - Other Space Theater at The Actors Company 7%

Jade Santana - MARISOL - Open Fist Theatre Company 4%

Doriana Schoner - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Oberonis: Latino Shakespeare Company 4%

Arnaldo Andrés - LOS ÚNICOS - Frida Kahlo Theater 3%

Cierra Watkins - FOR WHOM THE SOUTHERN BELL TOLLS - Eminess Productions 3%

Bre Melino - An Ode To Parenting - AN ODE TO PARENTING - Caleb Fietsam - An Ode To Parenting 3%

Tory Renee Hatcher - PETER AND THE STARCATCHER - Conundrum Theatre Company 3%

Bryce Hamilton - PERFECT ARRANGEMENT - Moxie TheatreWorks 2%

Cher Alverez - PARANORMAL ACTIVITY - Ahmanson Theatre, Los Angeles 2%

Coleman Blue Summers - MACBETH - Curtis Theatre 2%

Drew Droege - TEXAS SODOMY: THE INCREDIBLE TRUE STORY OF LAWRENCE V. TEXAS - Whitefire Theatre 2%

Zilah Mendonza - ANTIGONE: IN THE LANGUAGE OF KINGS - Getty Villa 2%

Trey Gors - MUCH ADO ABOUT NOTHING - ARTS Blackbox Theatre 2%

Libby Baker - THE WOMEN OF LOCKERBIE - The Actors' Gang 2%

Mario Tardón - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Oberonis: Latino Shakespeare Company 2%

Mercedes Ohlen - SISTER WIVEZ - UCB LA - FRANKLIN 2%

Dana Marley-Kolb (M’Lynn Eatenton) - STEEL MAGNOLIAS - Conejo Players Theatre 1%

Ellen Relac - I TOTALLY WOULD'VE HAD A THREESOME WITH YOU - Other Space Theater at The Actors Company 1%

Abby Schell - SISTER WIVEZ - UCB LA - FRANKLIN 1%

Maria Puig - ALICE EMERSON AND THE SECRET OF THE OLD TOWN VAULT - Silly Goose Productions 1%

Jeremy Lucas - FOR WHOM THE SOUTHERN BELL TOLLS - Eminess Productions 1%

Ben Ubinas - CRONE CREED - El Portal Theater 1%

ESPERANZA AMERICA, Antigone - ANTIGONE: IN THE LANGUAGE OF KINGS - Getty Villa 1%

Amanda Karr - THE LION IN WINTER - Long Beach Playhouse 1%

Claudia Stone-Sheppard (Truvy Jones) - STEEL MAGNOLIAS - Conejo Players Theatre 1%

Best Play

REALM OF THE RIVER - The Roots and Wings Project 12%

MUCH ADO ABOUT NOTHING - Oberonis: Latino Shakespeare Company 4%

1518: THE DANCING PLAGUE - Electric Lodge 4%

MARISOL - Open Fist Theatre Company 3%

WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF? - South Coast Repertory 3%

LOS ÚNICOS - Frida Kahlo Theater 3%

PARANORMAL ACTIVITY - Ahmanson Theatre, Los Angeles 3%

E=MC² EINSTEIN THE MUSICAL - Antaeus Theatre 3%

THE WOMEN OF LOCKERBIE - The Actors' Gang 3%

WARSAW - International City Theatre 3%

STEEL MAGNOLIAS - Conejo Players Theatre 2%

PETER AND THE STARCATCHER - Conundrum Theatre Company 2%

A CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD - Rogue Machine Theatre 2%

MACBETH - Curtis Theatre 2%

A TIME TO KILL - Group Repertory at the Lonny Chapman Theatre 2%

THE PLAY THAT GOES WRONG - Janet and Ray Scherr Forum, Thousand Oaks 2%

HOME[SIC] - Hapalis Prods @ Jaxx Theatre 2%

MUCH ADO ABOUT NOTHING - ARTS Blackbox Theatre 2%

THE GREAT CLOWN BANK SHOW - Open Fist Theatre Company 2%

SISTER WIVEZ - UCB LA - FRANKLIN 2%

I TOTALLY WOULD'VE HAD A THREESOME WITH YOU - Other Space Theater at The Actors Company 2%

ANTIGONE: IN THE LANGUAGE OF KINGS - Getty Villa 2%

GRAVE MISTAKES - SkyPilot Theatre Company 1%

STEEL MAGNOLIAS - Group Repertory at the Lonny Chapman Theatre 1%

ANTHROPOLOGY - Rogue Machine Theatre 1%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical

Alexander Whittenberg - EDGAR ALLAN POE’S MURDER MYSTERY DINNER PARTY: THE MUSICAL - Garry Marshall Theatre 9%

Brad Bentz - MARISOL - Open Fist Theatre Company 7%

Fly Davies - PARANORMAL ACTIVITY - Ahmanson Theatre, Los Angeles 7%

Victor Crisafulli - FOOTLOOSE - Gem Theatre 7%

Dana Marley-Kolb, Mark McCandless - STEEL MAGNOLIAS - Conejo Players Theatre 4%

Interior Design Department, Woodbury School of Architecture, University of Redlands - Ragtime - Conundrum Theatre Company 4%

Dylan F. Thomas - CARMEN - Valley Opera & Performing Arts (VOPA) 4%

Joel David - THE MUSIC THAT MAKES ME DANCE - El Portal Theater 3%

Colin Tracy - ONCE UPON A ONE MORE TIME - Jaxx Theatre 3%

JD Morabito & Colin Tracy - SWEET CHARITY - Jaxx Theatre 3%

Carter Vickers - APPLAUSE - Group Repertory at the Lonny Chapman Theatre 3%

François-Pierre Couture - ANTIGONE: IN THE LANGUAGE OF KINGS - Getty Villa 2%

Jon Gaw - SOMETHING ROTTEN! - Curtis Theatre 2%

Tudi Roche - GRAVE MISTAKES - SkyPilot Theatre Company 2%

Marta Myers - SISTER WIVEZ - UCB LA - FRANKLIN 2%

Taylor Briggs - THE MUSIC THAT MAKES ME DANCE - El Portal Theater 2%

Robert Black - RENT - Zephyr Theatre 2%

Brittany Bodley/Mason Irwin - CONSCIENCE - International City Theatre 2%

Colin Lawrence - THE BOOK OF WILL - Curtis Theatre 2%

Brian Newell - THE RETURN OF ZORRO - Maverick Theater 2%

Maya Matthews - MACBETH - Curtis Theatre 1%

Rick Steinberg - AVENUE Q - Conejo Players Theatre 1%

Stephen Gifford - I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE - International City Theatre 1%

Carter Vickers - THE ALTRUIST - Group Repertory at the Lonny Chapman Theatre 1%

Debra Maslansky - A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER - Jewish Women's Repertory Company 1%

Best Solo Production

HOME[SIC] - Hapalis Prods @ Jaxx Theatre 12%

E=MC² EINSTEIN THE MUSICAL - Antaeus Theatre 9%

MY UTERUS: A WOMB WITH A VIEW - Theatre West 6%

HOLLYWOOD CHOLA - The Hudson 6%

SHOWSTOPPER - Whitefire Theatre 6%

BARRYMORE - Whitefire Theatre 5%

THE RETURN OF ZORRO - Maverick Theater 5%

A LIFE BEHIND BARS - Whitefire Theatre 4%

MY SON THE PLAYWRIGHT - Rogue Machine Theatre 4%

SOMETHING OLD. SOMETHING NEW. SOMETHING TESLA. SOMETHING TRUE. - Curtis Theatre 4%

THE DIARY OF AN OREGON TRAIL SPINSTER - Atwater Village Theatre Complex 4%

BUYER & CELLAR - Victory Theatre 3%

DANCING WITH DEMONS - The Hudson 3%

WHO'S HOLIDAY! - Domino One Productions at The Hobgoblin Playhouse 3%

KIND STRANGER…A MEMORY PLAY - Zephyr Theatre 3%

PAINTED PONIES - Ruskin Group Theatre 3%

BOY IN A BOX - Whitefire Theatre 3%

ELEANOR'S STORY - Curtis Theatre 2%

FOOL'S GOLDMINE - Broadwater Black Box 2%

I'LL FIND THE TIME - Wisteria Theater 2%

THE LAST SONG WRITTEN AND PERFORMED BY EDUARDO ENRIKEZ - Whitefire Theatre 2%

THE LOST GOSPEL OF PONTIUS PILATE - Theatre 40 2%

SINGULARITIES AND SAFETY PINS - Colony Theatre 2%

THE ABNORMAL HEART - RD Studio Theatre 2%

SMALL BUT AGGRESSIVE - Greenway Arts Alliance 1%

Best Sound Design Of A Play Or Musical

Charlie Cooper - GREEN DAY'S AMERICAN IDIOT - Conundrum Theatre Company 9%

Shannon Callahan - FOOTLOOSE - Gem Theatre 6%

Robert Ramirez - EDGAR ALLAN POE’S MURDER MYSTERY DINNER PARTY: THE MUSICAL - Garry Marshall Theatre 6%

Fernando Pacheco - PARADE - DerynDale Productions 5%

Brian Newell - THE RETURN OF ZORRO - Maverick Theater 4%

Gareth Fry - PARANORMAL ACTIVITY - Ahmanson Theatre, Los Angeles 4%

Rafi Nalbantian - THE MUSIC THAT MAKES ME DANCE - El Portal Theater 4%

Kristofer Kataoka - THE BOOK OF WILL - Curtis Theatre 4%

Astrid Becker-Byrd - GRAVE MISTAKES - SkyPilot Theatre Company 4%

Christina Harris - THE WOMEN OF LOCKERBIE - The Actors' Gang 4%

Jacob Wilder - E=MC² EINSTEIN THE MUSICAL - Antaeus Theatre 3%

Thor Fay - SOMETHING ROTTEN! - Curtis Theatre 3%

Christopher Moscatiello - MARISOL - Open Fist Theatre Company 3%

Dean Johnson - STEEL MAGNOLIAS - Conejo Players Theatre 3%

Emmanuel Bradshaw - SWEET CHARITY - Jaxx Theatre 2%

John Harvey - APPLAUSE - Group Repertory at the Lonny Chapman Theatre 2%

Charlie Cooper - HEDWIG AND THE ANGRY INCH - Conundrum Theatre Company 2%

Mercedes Ohlen - SISTER WIVEZ - UCB LA - FRANKLIN 2%

jeff Gardner - MA RAINEY'S BLACK BOTTOM - A Noise Within 2%

Jarid McCarthy - MACBETH - Curtis Theatre 2%

Charlie Cooper - RAGTIME - Conundrum Theatre Company 2%

Hunter Moody - I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE - International City Theatre 2%

Daniel Powell - FOR WHOM THE SOUTHERN BELL TOLLS - Eminess Productions 1%

John Zalewski - ANTIGONE: IN THE LANGUAGE OF KINGS - Getty Villa 1%

Christopher Moscatiello - ANTHROPOLOGY - Rogue Machine Theatre 1%

Best Special Event

BROADWAY SHOWSTOPPERS! - All Roads Theatre Company at the Saban Theatre 13%

A NIGHT OF STAGED READINGS WITH EMMY® NOMINEES AND WINNERS - FYC Independents 8%

A KILLER NIGHT IN STUDIO CITY - Upstairs at Vitello's 8%

IMPROVISED 'THE OFFICE' - The Playful Stage 6%

BINGE FRINGE FESTIVAL OF FREE THEATRE - Santa Monica Playhouse 5%

URBAN DEATH: TOUR OF TERROR - Zombie Joe's Underground Theater 5%

THE GREAT CLOWN BANK SHOW - Open Fist Theatre Company 5%

CONEJO IMPROV PLAYERS - Conejo Players Theatre 5%

HERSHEY FELDER: THE PIANO & ME - South Coast Repertory 5%

ANOTHER NIGHT OF STAGED READINGS WITH EMMY® NOMINEES AND WINNERS - FYC Independents 4%

THE RETURN OF ZORRO - Andrew Pinon 4%

THE PRINCE - Dynasty Typewriter 4%

STORIES THAT REFUSE TO WAIT - Eminess Productions 4%

A SLEIGHFUL OF SONGS - Theatre West 4%

READERS THEATRE: ROSENCRANTZ AND GUILDENSTERN ARE DEAD - Conejo Players Theatre 3%

THE FIGHTING QUAKER - El Portal Theater 3%

ECHOES OF OUR ANCESTORS 2: HEROES AND SAINTS - Greek Theatre 2%

THE LOST GOSPEL OF PONTIUS PILATE - MAXWELL CAULFIELD 2%

READERS THEATRE: THINGS YOU SHOULDN’T SAY PAST MIDNIGHT - Conejo Players Theatre 2%

DEMAND TO BE HEARD FESTIVAL - Leah Zeiger 2%

BUSINESS NAME, IF APPLICABLE 2%

POET FILM STAGE PRESENTS: OUTLAWS & ANGELS - Beyond Baroque Literary Arts Center 1%

TENTH ANNUAL LA GET DOWN FESTIVAL - Greenway Arts Alliance 1%

TIME IN TUNE: A CPT SPECIAL PRESENTATION - Conejo Players Theatre 1%

Best Supporting Performer In A Musical

Lord KraVen - LITTLE SHOP OF HORRORS - Altadena Music Theatre 7%

Michael Zampino - THE MUSIC THAT MAKES ME DANCE - El Portal Theater 7%

Kendra Barnhart - FOOTLOOSE - Gem Theatre 5%

Clara York - THE GREAT CLOWN BANK SHOW - Open Fist Theatre Company 3%

Kyle Caldwell - PARADE - DerynDale Productions 3%

E=MC² EINSTEIN THE MUSICAL - Antaeus Theatre 3%

Cole Whiter - ALANIS MORISSETTE'S JAGGED LITTLE PILL: THE MUSICAL - Long Beach Landmark Theatre 2%

Amanda Benjamin - GREASE - Valley Opera & Performing Arts (VOPA) 2%

Gabbie Adner - CATCH ME IF YOU CAN - Colony Theatre 2%

Luke Gilstrapp - FOOTLOOSE - Gem Theatre 2%

Tory Renee Hatcher - THE SEVEN DEADLY SEAS - Pacific Opera Project 2%

Sean Meagher - HEATED RIVALRY: THE MUSICAL PARODY! - Elysian Theatre 2%

Dahlya Glick - HEATED RIVALRY: THE MUSICAL PARODY! - Elysian Theatre 2%

Amor Christensen - SWEET CHARITY - Jaxx Theatre 2%

Nico Fisher - NEXT TO NORMAL - Kentwood Players 2%

Ari Nelson - MEAN GIRLS - Wisteria Theater 2%

Leslie Stevens - CATCH ME IF YOU CAN - Colony Theatre 2%

Sofi Gutierrez - GREEN DAY'S AMERICAN IDIOT - Conundrum Theatre Company 2%

Yaniv Snir - GREASE - Valley Opera & Performing Arts (VOPA) 2%

Alex Mohajer - SWEET CHARITY - Jaxx Theatre 1%

Janet Leyva - GREEN DAY'S AMERICAN IDIOT - Conundrum Theatre Company 1%

Amberlee Clark - FOREVER IN THERE OR F*CK AROUND AND FIND OUT - Theatre of NOTE 1%

Curt Mega - EDGAR ALLAN POE’S MURDER MYSTERY DINNER PARTY: THE MUSICAL - Garry Marshall Theatre 1%

Jason Guffey - FOOTLOOSE - Gem Theatre 1%

Tara Cox - HEATED RIVALRY: THE MUSICAL PARODY! - Elysian Theatre 1%

Best Supporting Performer In A Play

Adriana Rodriguez Burciaga - MACBETH - Curtis Theatre 9%

Elias Scoufaras - WARSAW - International City Theatre 5%

Cierra Watkins - CHUCK - Eminess Productions 4%

Tory Hatcher - PETER AND THE STARCATCHER - Conundrum Theatre Company 4%

Pablo Cuen - LOS ÚNICOS - Frida Kahlo Theater 4%

Anica Petrovic - A TIME TO KILL - Group Repertory at the Lonny Chapman Theatre 3%

Roberto Arrizón - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Oberonis: Latino Shakespeare Company 3%

Spencer Del Carmen - WARSAW - International City Theatre 3%

Joel Jofré - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Oberonis: Latino Shakespeare Company 2%

Adam J. Smith - PERICLES - Boston Court Pasadena 2%

James Bilinsky - ALICE EMERSON AND THE SECRET OF THE OLD TOWN VAULT - Silly Goose Productions 2%

Victoria McGee (Clairee Belcher) - STEEL MAGNOLIAS - Conejo Players Theatre 2%

Michael Klug - THE WOMEN OF LOCKERBIE - The Actors' Gang 2%

Bert Emmett - DEATH OF A SALESMAN - A Noise Within 2%

Jack Sharpe - MARISOL - Open Fist Theatre Company 2%

Luca Nicoletti (Annelle Dupuy-Desoto) - STEEL MAGNOLIAS - Conejo Players Theatre 2%

Shannon Cochran - PARANORMAL ACTIVITY - Ahmanson Theatre, Los Angeles 2%

Emilio Lann - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Oberonis: Latino Shakespeare Company 2%

Alexandra Young - THE RETURN OF ZORRO - Maverick Theater 2%

Grace Soens - MARISOL - Open Fist Theatre Company 2%

Vanessa Mizzone - THE WOMEN OF LOCKERBIE - Sonder Theatre Company 1%

Finn Mackimmie - I TOTALLY WOULD'VE HAD A THREESOME WITH YOU - Other Space Theater at The Actors Company 1%

Gail Bernardi - SIGNIFICANT OTHER - Kentwood Players 1%

Ashley Taylor - PERFECT ARRANGEMENT - Moxie TheatreWorks 1%

Janet Wood - STEEL MAGNOLIAS - Group Repertory at the Lonny Chapman Theatre 1%

Best Theatre For Young Audiences Production

E=MC² EINSTEIN THE MUSICAL - Antaeus Theatre 20%

WILLY WONKA (TYA) - Nine O'Clock Players Theatre for Children 20%

DISNEY'S DESCENDANTS: THE MUSICAL - Conejo Players Theatre 11%

OLIVER TWIST - ARTS Blackbox Theatre 11%

MADDI'S FRIDGE (PLAY FOR CHILDREN) - Storybook Family Playhouse 10%

JACK AND THE BEANSTALK - Storybook Theatre 10%

THE RETURN OF ZORRO - Maverick Theater 9%

SEVEN BRIDES FOR SEVEN BROTHERS - LifeHouse Theater - Redlands 9%

Favorite Local Theatre

The Roots and Wings Project 10%

Curtis Theatre 5%

Colony Theatre 4%

Jaxx Theatre 4%

Gem Theatre 4%

Conundrum Theatre Company 4%

Antaeus Theatre 3%

Elysian Theatre 3%

Conejo Players Theatre 3%

El Portal Theater 3%

Hollywood Pantages Theatre 3%

All Roads Theatre Company at the Saban Theatre 2%

Altadena Music Theatre 2%

Open Fist Theatre Company 2%

Frida Kahlo Theater 2%

Whitefire Theatre 2%

Group Repertory at the Lonny Chapman Theatre 2%

Nocturne Theatre 2%

Garry Marshall Theatre 2%

Wisteria Theater 2%

Valley Opera & Performing Arts (VOPA) 2%

A Noise Within 2%

Kentwood Players 2%

ARTS Blackbox Theatre 2%

Backyard Playhouse Treetop 1%

The race is on for the Los Angeles Awards Voting ends December 31. Who's in the lead right now: Musical Play Favorite Local Theatre Performer In A Musical Best Musical 1 FOOTLOOSE Gem Theatre 9% 2 LITTLE SHOP OF HORRORS Altadena Music Theatre 6% 3 HEATED RIVALRY: THE MUSICAL PARODY! Elysian Theatre 5% 4 GREEN DAY'S AMERICAN IDIOT Conundrum Theatre Company 5% 5 CATCH ME IF YOU CAN Colony Theatre 5% Best Play 1 REALM OF THE RIVER The Roots and Wings Project 12% 2 MUCH ADO ABOUT NOTHING Oberonis: Latino Shakespeare Company 4% 3 1518: THE DANCING PLAGUE Electric Lodge 4% 4 MARISOL Open Fist Theatre Company 3% 5 WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF? South Coast Repertory 3% Favorite Local Theatre 1 The Roots and Wings Project 10% 2 Curtis Theatre 5% 3 Colony Theatre 4% 4 Jaxx Theatre 4% 5 Gem Theatre 4% Best Performer In A Musical 1 Jackson De Lange - FOOTLOOSE Gem Theatre 6% 2 Leilani Munck - FOOTLOOSE Gem Theatre 5% 3 August Broussard - GREEN DAY'S AMERICAN IDIOT Conundrum Theatre Company 3% 4 Angel Reda - THE MUSIC THAT MAKES ME DANCE El Portal Theater 3% 5 Kasey Hentz - SWEET CHARITY Jaxx Theatre 3% Vote now See all standings › Standings are un-audited and update as votes come in.

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