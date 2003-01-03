 tracker
First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Las Vegas Awards; THE DROWSY CHAPERONE Leads Best Musical!

Voting continues through December 31, 2025.

The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Las Vegas Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Las Vegas Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Kenny Davidson - KENNY'S CABARET - Tuscany Piazza Lounge 33%

Travis Cloer - THE FRANKIE VALLI SONGBOOK - Myron’s at The Smith Center 21%

Janien Valentine/Lou Gazzara - A TRIBUTE TO BROADWAY - Freedom Hall 13%

Janien Valentine - DECADES OF DIVAS - Freedom Hall 10%

John Lloyd Young - VEGAS SOUL - The Space 8%

Lou Gazarra - TRIBUTE TO BROADWAY - Freedom Hall 8%

Jim Caruso & Billy Stritch - CAST PARTY - Myron's at The Smith Center 8%

Best Choreography Of A Play Or Musical
Tracey Langran Corea - CABARET - Majestic Repertory Theatre 23%

Ashley Oblad - CRAZY FOR YOU - Signature Productions 20%

Keith Dotson - LEGALLY BLONDE - Super Summer Theatre 15%

Anastasia Weiss & Caine Keenan - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 15%

Teresa Isgriggs - SINGIN' IN THE RAIN - Super Summer Theatre 10%

Enrique Lugo - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Super Summer Theatre 9%

Rachel DeBenedetto - A CHRISTMAS CAROL - Signature Productions 7%

Best Costume Design Of A Play Or Musical
Sandra Huntsman - LEGALLY BLONDE - Super Summer Theatre 28%

Gabbie Kenny - CABARET - Majestic Repertory Theatre 23%

Sean Stuart - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 15%

Kendra Faith - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Super Summer Theatre 13%

Abby Stroot - SINGIN' IN THE RAIN - Super Summer Theatre 11%

Gabbie Kenny - THE CRAFT'D: AN UNAUTHORIZED MUSICAL PARODY - Majestic Repertory Theatre 9%

Best Dance Production
LEGALLY BLONDE - Super Summer Theatre 40%

THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 22%

SINGIN' IN THE RAIN - Super Summer Theatre 21%

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Super Summer Theatre 16%

Best Direction Of A Musical
Troy Heard - CABARET - Majestic Repertory Theatre 22%

Joey and Rachel DeBendedetto - CRAZY FOR YOU - Signature Productions 16%

Steve Huntsman - LEGALLY BLONDE - Super Summer Theatre 13%

Kate St. Pierre - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 13%

Philip Shelburne - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Super Summer Theatre 8%

Nakaze Harris - SINGIN' IN THE RAIN - Super Summer Theatre 8%

Troy Heard - THE CRAFT'D: AN UNAUTHORIZED MUSICAL PARODY - Majestic Repertory Theatre 8%

Alec TerBerg - LITTLE SHOP OF HORRORS - Signature Productions 7%

Jennifer Hemme - A CHRISTMAS CAROL - Signature Productions 4%

Best Direction Of A Play
Troy Heard - I’M GONNA MARRY YOU, TOBEY MAGUIRE - Majestic Repertory Theatre 56%

Troy Heard - LEGOLAND - Majestic Repertory Theatre 22%

Tracey Corea - SILENT SKY - A Public Fit 21%

Best Ensemble
CABARET - Majestic Repertory Theatre 18%

CRAZY FOR YOU - Signature Productions 16%

THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 15%

LEGALLY BLONDE - Super Summer Theatre 14%

SINGIN' IN THE RAIN - Super Summer Theatre 9%

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Super Summer Theatre 9%

THE CRAFT'D: AN UNAUTHORIZED MUSICAL PARODY - Majestic Repertory Theatre 8%

A CHRISTMAS CAROL - Signature Productions 7%

I’M GONNA MARRY YOU, TOBEY MAGUIRE - Majestic Repertory Theatre 3%

LEGOLAND - Majestic Repertory Theatre 1%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Marcus Randolph - CABARET - Majestic Repertory Theatre 17%

Will Witner - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 15%

Catherine Pratt - CRAZY FOR YOU - Signature Productions 14%

Elizabeth Boeckman - LEGALLY BLONDE - Super Summer Theatre 14%

Marcus Randolph - THE CRAFT'D: AN UNAUTHORIZED MUSICAL PARODY - Majestic Repertory Theatre 11%

Catherine M. Pratt - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Super Summer Theatre 11%

Liz Boeckman - SINGIN' IN THE RAIN - Super Summer Theatre 9%

Afton Carpenter - A CHRISTMAS CAROL - Signature Productions 7%

Ginny Adams - THE COTTAGE - Las Vegas Little Theatre 1%

Best Music Direction & Orchestra Performance
Laurence Sobel - CABARET - Majestic Repertory Theatre 44%

Kyler Wilcox - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 28%

Shauna Oblad - A CHRISTMAS CAROL - Signature Productions 28%

Best Musical
CABARET - Majestic Repertory Theatre 26%

CRAZY FOR YOU - Signature Productions 15%

THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 14%

LEGALLY BLONDE - Super Summer Theatre 14%

SINGIN' IN THE RAIN - Super Summer Theatre 11%

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Super Summer Theatre 8%

A CHRISTMAS CAROL - Signature Productions 7%

LITTLE SHOP OF HORRORS - Signature Productions 5%

Best Performer In A Musical
Katie Marie Jones - CABARET - Majestic Repertory Theatre 23%

Chloe Jaramillo - CRAZY FOR YOU - Signature Productions 13%

Kendall Hicks - LEGALLY BLONDE - Super Summer Theatre 11%

Caine Keenan - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 10%

Max Baker - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Super Summer Theatre 8%

Joey DeBenedetto - A CHRISTMAS CAROL - Signature Productions 7%

Mike Eugh - SINGIN' IN THE RAIN - Super Summer Theatre 5%

Samantha Souza - THE CRAFT'D: AN UNAUTHORIZED MUSICAL PARODY - Majestic Repertory Theatre 5%

Stella Roy - SINGIN' IN THE RAIN - Super Summer Theatre 4%

Sabrina Cofield - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 4%

Eli Carlin - LITTLE SHOP OF HORRORS - Signature Productions 3%

Evan Litt - CRAZY FOR YOU - Signature Productions 3%

Matti Garcia - LITTLE SHOP OF HORRORS - Signature Productions 3%

Janien Valentine - A TRIBUTE TO BROADWAY - Freedom Hall 1%

Best Performer In A Play
Joey Derby - I’M GONNA MARRY YOU, TOBEY MAGUIRE - Majestic Repertory Theatre 38%

Emma Newton - LEGOLAND - Majestic Repertory Theatre 32%

Maile Onsaga - I’M GONNA MARRY YOU, TOBEY MAGUIRE - Majestic Repertory Theatre 30%

Best Play
I’M GONNA MARRY YOU, TOBEY MAGUIRE - Majestic Repertory Theatre 65%

LEGOLAND - Majestic Repertory Theatre 35%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Steve Huntsman - LEGALLY BLONDE - Super Summer Theatre 32%

Troy Heard - CABARET - Majestic Repertory Theatre 27%

Sean Stuart - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 16%

Roxy Mojica - SINGIN’ IN THE RAIN - Super Summer Theatre 14%

Gregory Crane - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Super Summer Theatre 12%

Best Sound Design Of A Play Or Musical
Aldair Callejas - CABARET - Majestic Repertory Theatre 26%

Katherine Gonzalez - LEGALLY BLONDE - Super Summer Theatre 26%

Katherine Gonzalez - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 17%

Bill Fegley - A CHRISTMAS CAROL - Signature Productions 11%

Katherine Gonzalez - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Super Summer Theatre 10%

Katherine Gonzalez - SINGIN' IN THE RAIN - Super Summer Theatre 10%

Best Supporting Performer In A Musical
Gus Pappas - LEGALLY BLONDE - Super Summer Theatre 20%

Liz Harper - CABARET - Majestic Repertory Theatre 16%

Kylie Willingham - SINGIN’ IN THE RAIN - Super Summer Theatre 9%

Jenelle Catherina - THE CRAFT'D: AN UNAUTHORIZED MUSICAL PARODY - Majestic Repertory Theatre 9%

Ayler Evan - LITTLE SHOP OF HORRORS - Signature Productions 6%

Ariel Johnson - A CHRISTMAS CAROL - Signature Productions 5%

Ayler Evan - JOSEPH.... TECHNICOLOR DREAMCOAT - Super Summer Theatre 5%

Gala Batres - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Sunmer Theatre 4%

Rowan Johns - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 4%

Kirstin Maki - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Super Summer Theatre 4%

Rich Benites - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 4%

Kevin Oneil - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 4%

Glenn Health - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer theatre 3%

Lynsey Reynolds - CRAZY FOR YOU - Signature Productions 2%

Marty Vece - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer theatre 2%

Nico Lemus - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 2%

Philip Robinson - CRAZY FOR YOU - Signature Productions 1%

Best Supporting Performer In A Play
Grace Lusk - I’M GONNA MARRY YOU, TOBEY MAGUIRE - Majestic Repertory Theatre 48%

Erik Amblad - CLOWN BAR - Majestic Repertory Theatre 28%

Jeffery DuBey - LEGOLAND - Majestic Repertory Theatre 24%

Best Theatre For Young Audiences Production
THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 44%

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Super Summer Theatre 28%

SINGIN' IN THE RAIN - Super Summer Theatre 28%

Favorite Local Theatre
Super Summer Theatre 42%

Majestic Repertory Theatre 32%

Signature Productions 21%

Myron's at The Smith Center 5%

