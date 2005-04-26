First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Jacksonville Awards; TUCK EVERLASTING Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Jacksonville & beyond.
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Jacksonville Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Jacksonville Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Chad Boyd
- THE LAST FIVE YEARS
- Limelight Theatre
27%
Jeff Stevens- You'll be Back
- HAMILTON
- Broadway @ B'nai Israel
19%
Grace Hendricks - Don't Rain on My Parade
- FUNNY GIRL
- Broadway @ B'nai Israel
15%
Andrea Young- Rose's Turn
- GYPSY
- Broadway @ B'nai Israel
13%
Sarah Boone
- MOM BEFORE DAD: A YOUNG WOMAN OF THE GREATEST GENERATION
- Theatre Jacksonville
12%
Ann Talman
- ANN TALMAN, ELIZABETH TAYLOR & THE SHADOW OF HER SMILE
- Theatre Jacksonville
8%
Jason Woods
- BING
- Abet
6%Best Choreography Of A Play Or Musical
Kailin Lake, Julia Taylor, Carol Burns
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Amelia Community Theatre
18%
Stephanie Riner
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
15%
Arienne Shelton
- HAIRSPRAY
- Star Center Theatre
11%
Will Taylor
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
8%
Shay Smith
- RENT
- Gainesville Community Playhouse
8%
Theresa Pazanowski
- FUNNY GIRL
- Players by the Sea
7%
Shay Smith
- RAGTIME
- Gainesville Community Playhouse
6%
Curtis Reed
- MATILDA
- Spotlight Diner Theatre
5%
Kayla Schippani
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
5%
Lori Willis
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
5%
Sophie Willis
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
5%
Traci Sproull
- CABARET
- The Encore Company
3%
Jonathan Chapman
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
3%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Tammy Lynch
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Amelia Musical Playhouse
12%
Dori Lloyd, Rhonda Wilson, Pat Thomson
- RAGTIME
- Gainesville Community Playhouse
12%
Jenn Michael
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
11%
Tammy Lynch
- ROCK OF AGES
- Amelia Musical Playhouse
7%
Katie Timoney
- SENSE AND SENSIBILITY
- Limelight Theatre
7%
Linda Takita
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
4%
Melinda Hollington
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
4%
Tammy Lynch
- FUNNY GIRL
- Players by the Sea
4%
Jessica Harris
- ROCK OF AGES
- Orange Park Community Theatre
4%
Loren Smyth
- TWELVE ANGRY JURORS
- Acrosstown Repertory Theater
4%
Camala Pitts
- AGNES OF GOD
- Lumen Rep Theatre
4%
Janice Bickel
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
3%
Melinda Hollington
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
3%
Joy Smith
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Theatre Jacksonville
3%
Loren Smyth
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
3%
Cathy Dooley
- LIZZIE
- The 5 & Dime
3%
Camala Pitts
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Rep Theatre
3%
Loren Smyth
- ON CLOVER ROAD
- Acrosstown Repertory Theatre
2%
Joy Smith
- DESPERATE MEASURES
- Theatre Jacksonville
2%
Michelle C. Lindsay
- JEKYLL & HYDE
- Players by the Sea
2%
Melinda Hollington
- CABARET
- The Encore Company
2%
Loren Smyth and Maddi Rispoli
- LEAP OF FAITH
- Star Center Theatre
2%
Lauren Paragallo
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Repertory Theatre
0%Best Direction Of A Musical
Rhonda Wilson
- RAGTIME
- Gainesville Community Playhouse
12%
Elizabeth Sawyer
- DADDY LONG LEGS
- Amelia Community Theatre
10%
Jonny O'leary
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
9%
Bill Ivins
- HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING
- Amelia Musical Playhouse
8%
Brandon Hall
- HAIRSPRAY
- Star Center Theatre
7%
Heather Starling
- NUNSENSE
- Limelight Theatre
7%
Bradley Akers
- FUNNY GIRL
- Players by the Sea
5%
Shain Stroff
- COME FROM AWAY
- Alhambra Theatre and Dining
5%
Tod Booth
- COME FROM AWAY
- Alhambra Theatre and Dining
4%
Josh Sinyard
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
4%
Jessica Harris & Michelle DuChemin
- ROCK OF AGES
- Orange Park Community Theatre
4%
Shain Stroff
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Alhambra Theatre and Dining
4%
Sherrie Provence
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
4%
Tod Booth
- MY FAIR LADY
- Alhambra Theatre and Dining
3%
Josh Sinyard
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
3%
Daniel Austin
- DESPERATE MEASURES
- Theatre Jacksonville
3%
Bradley Akers
- JEKYLL & HYDE
- Players by the Sea
3%
Lorraine Portman
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
2%
Shain Stroff
- THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Alhambra Theatre and Dining
1%
Josh Sinyard
- CABARET
- The Encore Company
1%Best Direction Of A Play
Tod Booth
- SOUTHERN FRIED FUNERAL
- Alhambra Theatre and Dining
15%
Erin Moore
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
14%
Mary Claire Branton
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
13%
Andrea Young
- ON CLOVER ROAD
- Acrosstown Repertory Theatre
10%
Dani Finch
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
7%
David Buchman
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
6%
Matt King
- THE BOYS NEXT DOOR
- Theatre Jacksonville
6%
Ellen Frattino
- 12 ANGRY JURORS
- Acrosstown Repertory Theatre
6%
Derek Wohlust
- THE GAME'S AFOOT
- Acrosstown Repertory Theatre
5%
Ian Hales
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
5%
Tyler Hammond and Brian Niece
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Rep Theatre
4%
Spencer Finch
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
4%
Josh Andrews and Brian Niece
- AGNES OF GOD
- Lumen Repertory Theatre
3%
Michael Jacobs
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Rep Theatre
1%Best Ensemble SINGIN’ IN THE RAIN
- Amelia Community Theatre
11%HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
7%RENT
- Gainestown Community Playhouse
6%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
6%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
6%COME FROM AWAY
- Alhambra Theatre and Dining
6%RHINOCEROS
- Limelight Theatre
6%ROCK OF AGES
- Amelia Musical Playhouse
5%MY FAIR LADY
- Alhambra Theatre and Dining
5%THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
5%NUNSENSE
- Limelight Theatre
4%THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
4%WAITRESS
- Players by the Sea
4%MATILDA
- Gainesville Community Playhouse
3%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Alhambra Theatre and Dining
3%ROCK OF AGES
- Orange Park Community Theatre
3%BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
3%THE WOMEN OF LOCKERBIE
- Theatre Jacksonville
2%THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Alhambra Theatre and Dining
2%CRIMES OF THE HEART
- LIMELIGHT Theatre
2%CABARET
- The Encore Company
1%DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
1%JEKYLL & HYDE
- Players by the Sea
1%SOUTHERN FRIED FUNERAL
- Alhambra Theatre and Dining
1%FUNNY GIRL
- Players by the Sea
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Sandra Wilcox
- RENT
- Gainesville Community Playhouse
15%
Gregg Dillingham
- JOSEPH… DREAMCOAT
- Amelia Musical Playhouse
13%
Johnny Pettegrew
- COME FROM AWAY
- Alhambra Theatre and Dining
12%
Jason Chambers
- ON CLOVER ROAD
- Acrosstown Repertory Theatre
7%
Maria Routel-Ferguson
- ANASTASIA
- The Island Theater
7%
Michael Takita
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
7%
Josh Sinyard
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
6%
Brandon Hestor
- ALMOST, MAINE
- Blue Fire Theatre
5%
Daniel Dungan
- JEKYLL & HYDE
- Players by the Sea
5%
Michael Takita
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
5%
Johnny Pettegrew
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Theatre Jacksonville
4%
Michael Takita
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
3%
Carl Liberatore
- AGNES OF GOD
- Lumen Rep Theatre
3%
Michael Takita and Day Stanchi
- RHINOCROS
- Limelight Theatre
2%
James Tucker
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Repertory Theatre
2%
Michael Takita
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
2%
Michael Takita
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
1%
Carl Liberatore
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Rep Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Jackie Collins
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
16%
Jill Dillingham
- JOSEPH… DREAMCOAT
- Amelia Musical Playhouse
13%
Cathy Murphy Giddens
- COME FROM AWAY
- Alhambra Theatre and Dining
10%
David Paul Rowan
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
8%
Cathy Murphy Giddens
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Alhambra Theatre and Dining
6%
Mary Monroe
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
5%
Michelle DuChemin
- ROCK OF AGES
- Orange Park Community Theatre
5%
Keith Teepen
- NUNSENSE
- Limelight Theatre
5%
Curtis Powell
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
5%
Cathy Murphy Giddens
- MY FAIR LADY
- Alhambra Theatre and Dining
5%
Anthony Felton
- FUNNY GIRL
- Players by the Sea
4%
Anthony Felton
- JEKYLL & HYDE
- Players by the Sea
4%
Leslie jackson
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
4%
Jeff Dodd
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
4%
Erin Barnes
- DESPERATE MEASURES
- Theatre Jacksonville
3%
Erin Barnes
- LIZZIE
- The 5 & Dime
3%
Mary Monroe
- CABARET
- The Encore Company
2%Best Musical LITTLE SHOP OF HORRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
13%SINGIN’ IN THE RAIN
- Amelia Community Theater
10%RAGTIME
- Gainesville Community Playhouse
7%HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
7%COME FROM AWAY
- Alhambra Theatre and Dining
7%NUNSENSE
- Limelight Theatre
6%WEST SIDE STORY
- Alhambra Theatre and Dining
5%DADDY LONG LEGS
- Amelia Community Theatre
4%HAIRSPRAY
- Star Center Theatre
4%THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
4%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Alhambra Theatre and Dining
4%MY FAIR LADY
- Alhambra Theatre and Dining
4%THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
4%ROCK OF AGES
- Orange Park Community Theatre
3%CABARET
- The Encore Company
3%BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
2%DESPERATE MEASURES
- Theatre Jacksonville
2%FUNNY GIRL
- Players by the Sea
2%JEKYLL & HYDE
- Players by the Sea
2%THE COLOR PURPLE
- Star Center Theatre
2%THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
2%DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
1%LIZZIE
- The 5 & Dime
1%FLY BY NIGHT
- Limelight Theatre
0%Best New Play Or Musical WHEN ALL THE SAINTS ARE GATHERED
- Limelight Theatre
72%HARLON AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Repertory
28%Best Performer In A Musical
Julia Taylor
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Amelia Community Theatre
12%
Ally Kangas
- ROCK OF AGES
- Amelia Musical Playhouse
6%
Charity Walton
- NUNSENSE
- Limelight Theatre
6%
Molly Maresco
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
5%
Mallory Rubek
- RENT
- Gainesville Community Playhouse
5%
Sofia Smith
- MY FAIR LADY
- Alhambra Theatre and Dining
5%
Riley Brack
- RAGTIME
- Gainesville Community Playhouse
4%
Kaylee Byers
- NUNSENSE
- Limelight Theatre
4%
Esteban R Alvarez III
- MATILDA THE MUSICAL
- Gainesville Community Playhouse
4%
Cash Belcher
- ANASTASIA
- The Island Theater
4%
David Buchman
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
3%
Bradley Searles
- HAIRSPRAY
- Star Center Theatre
3%
Julia Blasi
- FUNNY GIRL
- Players by the Sea
3%
Allyn Bessee
- ROCK OF AGES
- Orange Park Community Theatre
3%
Sarah Moiser
- ANASTASIA
- The Island Theater
3%
Jonathan Van Dyke
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Alhambra Theatre and Dining
3%
Maggie Cox
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
2%
Facia Lee
- NUNSENSE
- Limelight Theatre
2%
Aubry Dorsey
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
2%
Morgan Perry
- DESPERATE MEASURES
- Theatre Jacksonville
2%
Sydney Fontenot
- ANASTASIA
- The Island Theater
2%
Pete Clapsis-Alfred P Doolittle
- MY FAIR LADY
- Alhambra Theatre and Dining
2%
Billy Hulsey
- CABARET
- The Encore Company
2%
Kris Robinson
- RENT
- Gainesville Community Playhouse
2%
Sherrie Provence
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
2%Best Performer In A Play
Andrea Young
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
14%
Alberto Peart
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
11%
Logan Cheatham
- SOUTHERN FRIED FUNERAL
- Alhambra Theatre and Dining
10%
Esteban Alvarez
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
7%
Steve Parrott
- ALMOST, MAINE
- Blue Fire Theatre
7%
Katie Timoney
- SENSE AND SENSIBILITY
- Limelight Theatre
6%
Maggie Cox
- AGNES OF GOD
- Lumen Repertory Theatre
4%
Collin James
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
4%
Taylor Jackson
- THE FOREIGNER
- Theatre Jacksonville
4%
Katie Barnes
- TWELVE ANGRY JURORS
- Acrosstown Repertory Theatre
4%
Kandyce Williams
- ON CLOVER ROAD
- Acrosstown Repertory Theatre
4%
Grace Schwinn
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
3%
Eliza Kiss
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
3%
Jennifer Lilly
- RIPCORD
- Players by the Sea
3%
Mary Elizabeth Schubert
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
3%
Trevor Kluckman
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
3%
Jedidiah Haglund
- THE GAME'S AFOOT
- Acrosstown Repertory Theatre
2%
Zed Pecunia Mercado
- ON CLOVER ROAD
- Acrosstown Repertory Theatre
2%
Jan Cohen
- THE GAME'S AFOOT
- Acrosstown Repertory Theatre
2%
Brian Niece
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Rep Theatre
2%
Jessica Racaniello
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
1%
David Alford
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Repertory Theatre
1%
Jeff Drushal
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Rep Theatre
1%
Karen Konzen
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Rep Theatre
0%Best Play THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
19%RHINOCEROS
- Limelight Theatre
15%SOUTHERN FRIED FUNERAL
- Alhambra Theatre and Dining
13%DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Theatre Jacksonville
10%CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
8%TWELVE ANGRY JURORS
- Acrosstown Repertory Theatre
7%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
7%AGNES OF GOD
- Lumen Rep Theatre
5%THE WOMEN OF LOCKERBIE
- Theatre Jacksonville
5%ON CLOVER ROAD
- Acrosstown Repertory Theatre
5%RIPCORD
- Players by the Sea
4%AMERICAN BUFFALO
- Lumen Repertory Theatre
2%HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Rep Theatre
0%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Winter Potter
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
17%
David Wilcox
- RENT
- Gainesville Community Theater
11%
Rob O'Leary
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
11%
Josh Sinyard
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
8%
Bradley Akers
- FUNNY GIRL
- Players by the Sea
7%
Bradley Akers
- JEKYLL & HYDE
- Players by the Sea
7%
Sandra Wilcox and David Wilcox
- THE GAME'S AFOOT
- Acrosstown Repertory Theatre
7%
Robert O'Leary
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
7%
Bradley Akers
- WAITRESS
- Players by the Sea
6%
Ted Lewis
- BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Gainesville Community Playhouse
6%
Donald Cupo
- FLY BY NIGHT
- Limelight Theatre
5%
Claire Cimino
- AGNES OF GOD
- Lumen Rep Theatre
3%
Claire Cimino
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Repertory Theatre
2%
Claire Cimino
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Rep Theatre
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Carly Meyers
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Alhambra Theatre and Dining
27%
Chris Floyd
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
24%
Nicholas Frost
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
22%
Derek Wohlust
- A GAME'S AFOOT
- Acrosstown Repertory Theatre
12%
Brian Niece
- AGNES OF GOD
- Lumen Rep Theatre
6%
Brian Niece
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Rep Theatre
5%
Brian Niece
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Rep Theatre
3%Best Supporting Performer In A Musical
Justin Clement
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
12%
Judy Tipton
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Amelia Community Theatre
9%
Sheyze X
- RENT
- Gainesville Community Playhouse
7%
Bob O'Hara
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORU
- Alhambra Theatre and Dining
6%
Jalen Hardy
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
5%
Jimmy Galaviz
- ROCK OF AGES
- Amelia Musical Playhouse
5%
Kathy Saunders
- COME FROM AWAY
- Alhambra Theatre and Dining
5%
Cameron Haddock
- ROCK OF AGES
- Orange Park Community Theatre
5%
Oliver Carson
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
4%
Aubry Dorsey
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
4%
Meagan Reagle
- RAGTIME
- Gainesville Community Playhouse
4%
Alec Hadden
- DESPERATE MEASURES
- Theatre Jacksonville
4%
Chad Boyd
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
3%
Collin James
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
3%
Blake Osner
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
3%
Ian Pfingsten
- HAIRSPRAY
- Star Center Theatre
3%
Lauren Wilkinson
- BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Gainesville Community Playhouse
2%
Pete Clapsis-Doolittle
- MY FAIR LADY
- Alhambra Theatre and Dining
2%
Emily Layt
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
2%
August Williams
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
2%
Sophia Rose Loveday
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
2%
Billy Hulsey
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
2%
Donald Cupo
- FLY BY NIGHT
- Limelight Theatre
1%
Sandy McLeod
- CABRET
- The Encore Company
1%
Jake Hinson
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
1%Best Supporting Performer In A Play
Collin James
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
13%
Peg Pascal
- SOUTHERN FRIED FUNERAL
- Alhambra Theatre and Dining
9%
Ellie Woloscyn
- THE GAME'S AFOOT
- Acrosstown Repertory Theatre
9%
Chris Floyd
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
8%
Chad Boyd
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
8%
Victoria Gregory
- TWELVE ANGRY JURORS
- Acrosstown Repertory Theatre
7%
Rachel Johns
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Theatre Jacksonville
6%
Max Haddock
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
5%
Ron Shreve
- THE BOYS NEXT DOOR
- Theatre Jacksonville
5%
Bradley Hicks
- ON CLOVER ROAD
- Acrosstown Repertory Theatre
4%
David Buchman
- SENSE AND SENSABILITY
- Limelight Theatre
4%
Bill Ratliff
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Rep Theatre
3%
Katie Timoney
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
3%
Dani Finch
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
3%
Katie Timoney
- MUCH ADO ABOUR NOTHING
- All the Devils Shakespeare
3%
Spencer Finch
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
2%
Kyle Geary
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
2%
Joey Balliro
- THE FOREIGNER
- Theatre Jacksonville
2%
Joshua Andrews
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Rep Theatre
2%
Katie Johnston
- AGNES OF GOD
- Lumen Rep Theatre
2%
David Alford
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Rep Theatre
1%Best Theatre For Young Audiences Production CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Alhambra Theatre and Dining
22%THE WIZARD OF OZ
- Amelia Musical Playhouse
18%MATILDA THE MUSICAL
- Gainesville Community Playhouse
15%PUFFS
- Acrosstown Repertory Theatre
14%ALICE IN WONDERLAND
- Limelight Theatre
13%THE SPONGEBOB MUSICAL
- Theatre Jacksonville
8%THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER
- Limelight Theatre
6%SPOOKLEY THE SQUARE PUMPKIN
- Limelight Theatre
3%Favorite Local Theatre
Limelight Theatre
20%
Amelia Community Theater
14%
Alhambra Theatre and Dining
13%
Gainesville Community Playhouse
10%
Acrosstown Repertory Theatre
9%
Amelia Musical Playhouse
7%
The Encore Company
5%
Theatre Jacksonville
4%
Orange Park Community Theatre
4%
Players by the Sea
4%
Star Center Theatre
3%
All the Devils Shakespeare
2%
Lumen Repertory Theatre
2%
The 5 & Dime
1%
Spotlight Dinner Theatre
1%
Claymore
0%