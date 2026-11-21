"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
Review: NARCISO SUPERSTAR al TEATROSOPHIA
UN IMPORTANTE PEZZO DELLA STORIA LGTBQ+ TRATTO DAL ROMANZO DI GIORGIO GIGLIOTTI
Il Teatrosophia accoglie un pezzo importantissimo della storia LGBTQ+ romana con uno spettacolo tratto dal romanzo autobiografico di Giorgio Gigliotti intitolato Narciso Superstar.
Il direttore artistico Guido Lomoro si presenta in questo lavoro come regista e adattatore, estrapolando dal romanzo quell’essenziale con cui presentare allo spettatore immagini, frasi e ricordi di un’epoca caratterizzata da lotte, da amarezza, ma anche da entusiasmo e innovazione. Giorgio Gigliotti è stato un attivista fondamentale della scena omosessuale e culturale romana sia per la sua attività presso il Circolo Mario Mieli che con l’ideazione delle serate a Muccassasina. Guido Lomoro ha scelto di presentare una messa in scena in cui, con la preziosa collaborazione di Maria Concetta Borgese alle coreografie e Edmund Kurenia alla realizzazione delle immagini video, ha presentato il protagonista accompagnato dal suo doppio e con la presenza di due danzAutrici.
Il testo è un susseguirsi di frasi e concetti recitati come fossero poesie con una tecnica di estrema eleganza come da ormai consolidata consuetudine di alcuni altri lavori curati da Guido Lomoro e visti negli ultimi anni. Il racconto delle varie fasi della vita di Giorgio Gigliotti, lungi dal voler essere un documentario o una biografia diviene così un excursus passionale su una esistenza carica di significati, carica di simbolismi, carica di valori. Le sue aspettative, i suoi fallimenti, i suoi successi si ricollegano ai racconti di quegli anni in cui all’ondata di grande libertà nata alla fine degli anni ’70 si è poi abbattuta la mannaia dell’AIDS con le sue paure, i suoi stigmi i suoi decessi. Di gran pregio la scelta delle immagini e delle musiche che riportano alla memoria la New York anni ’80, la Roma degli anni ’80 e ‘90 inserendo brani di David Bowie, Patti Smith e Nina Hagen, con i volti di Vladimir Luxuria, Amanda Lear o i meno fortunati Moana Pozzi e Dario Bellezza e altri protagonisti di quelle lontane ma indimenticate serate.
Al centro della scena Tiziano Di Sora nel ruolo principale di nuovo scelto da Lomoro come suo protagonista. L’attore dotato di una voce forte e limpida e soprattutto di una dizione perfetta fino all’ultima sillaba ha attraversato questo difficile ruolo con una evidente passionalità. Al suo fianco nel ruolo del suo alter ego, troviamo Francesco Giannotti molto più a suo agio di alcune sue precedenti interpretazioni. Assieme alle due danzatrici Sara Ferrigno e Virginia Picchi, i due attori hanno creato dei momenti di una delicatissima armonia tra movimento e recitazione in cui nella penombra del gioco di luci creato da Gloria Mancuso si sono allacciati, respinti, uniti come in un caleidoscopio. Ancora una volta il curato bilanciamento tra la parola, il suono, l’immagine ed il movimento ha creato una spettacolo fluido, senza intoppi, da gustare dal primo all’ultimo momento: uno spettacolo in cui la malinconia evidenzia una solitudine nascosta sotto paillette e stravaganza.
Gruppo E-motion con il sostegno di MiC, Regione Abruzzo e Comune dell'Aquila, coproduzione Medart ETS in collaborazione con Teatrosophia, residenze Spazio Faber Frascati, Casa delle Erbe della Locride, Osmosi – Officina Teatro Auditorium Pasquale De Angelis Roma (con il sostegno di Roma Capitale)
Presentano
NARCISO SUPERSTAR
Tratto dall’omonimo romanzo di Giorgio Gigliotti (Edizioni Croce)
adattamento e regia Guido Lomoro
coreografie e movimenti scenici Maria Concetta Borgese
disegno luci Gloria Mancuso
video creator, foto e grafica Edmund Kurenia
materiale d'archivio Madama
Art Production
Cast
Tiziano Di Sora
Francesco Giannotti
danzAutrici Sara Ferrigno e Virginia Picchi
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