LAST CHANCE To Vote For The 2020 BroadwayWorld Italy Awards!

Here are the current standings for Italy:

Miglior attore del decennio

Manuel Frattini - PRISCILLA LA REGINA DEL DESERTO - Teatro Brancaccio - 2019 42%

Luca Notari - CIAO AMORE CIAO TENCO E DALIDA TRA MUSICA E AMORE - Teatro Golden - 2013 20%

Cristian Ruiz - L'ULTIMA STREGA - Teatro Brancaccio - 2016 12%

Miglior attrice del decennio

Giulia Fabbri - MARY POPPINS - Teatro nazionale - 2019 36%

Stefania Fratepietro - CIAO AMORE CIAO TENCO E DALIDA TRA MUSICA E AMORE - teatro Golden - 2013 20%

Valeria Monetti - L'ULTIMA STREGA - Teatro Brancaccio - 2016 17%

Miglior compagnia di musical del decennio

Compagnia della Rancia 43%

Compagnia dell'Alba 29%

Peep Arrow Entertainment 11%

Miglior coreografia del decennio

SINGIN' IN THE RAIN - Teatro Nazionale - 2019 36%

A CHRISTMAS CAROL - teatro nuovo - 2018 26%

BILLY ELLIOT - teatro sistina - 2018 23%

Miglior ensemble del decennio

MARY POPPINS - Nazionale - 2020 33%

NUNSENSE- LE AMICHE DI MARIA - teatro de servi - 2015 25%

BILLY ELLIOT - teatro sistina - 2015 14%

Miglior musical non originale del decennio

NUNSENSE- LE AMICHE DI MARIA - teatro de Servi - 2015 21%

MARY POPPINS - Nazionale - 2018 19%

DISINCANTATE LE PIÙ STRONZE DEL REAME - teatro nuovo orione - 2016 18%

Miglior musical originale del decennio

SALVATORE GIULIANO IL MUSICAL - Teatro Alfieri - 2011 45%

L'ASCENSORE - teatro nuovo orione - 2018 25%

L'ULTIMA STREGA - Teatro Brancaccio - 2016 20%

Miglior musiche/liriche originali del decennio

Dino Scuderi - SALVATORE GIULIANO IL MUSICAL - Teatro Alfieri - 2011 43%

José Masegosa - L'ASCENSORE - teatro nuovo orione - 2018 24%

Andrea Palotto e Marco Spatuzzi - L'ULTIMA STREGA - Brancaccio - 2016 19%

Miglior regia del decennio

Fabrizio Angelini - NUNSENSE-LE AMICHE DI MARIA - teatro de servi - 2015 39%

Matteo Gastaldo - PRISCILLA LA REGINA DEL DESERTO - teatro brancaccio - 2018 36%

Massimo Romeo Piparo - BILLY ELLIOT - teatro sistina - 2015 19%

Miglior scenografia del decennio

Giulio Coltellacci e Gabriele Moreschi - AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA - teatro brancaccio - 2018 51%

Teresa Caruso - BILLY ELLIOT - teatro sistina - 2015 28%

Colin Mayes - WE WILL ROCK YOU - teatro brancaccio - 2018 14%

Miglior testo originale del decennio

Martina Ferrazzano e Raffaele Fracchiolla - FIGLI DI GIUDA - teatro brancaccio - 2018 45%

Piero di Blasio - CIAO AMORE CIAO TENCO E DALIDA TRA MUSICA E AMORE - teatro golden - 2013 26%

José Masegosa - L'ASCENSORE - teatro nuovo orione - 2019 25%