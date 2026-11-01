IL TEATRO SOCIALE DI AMELIA RIAPRE LE SUE PORTE

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TEATRO SOCIALE DI AMELIA · STAGIONE AUTUNNALE 2026

Il sipario resta aperto.

Nuovi appuntamenti tra lirica, prosa, concerti e danza nel Teatro Sociale di Amelia.

Il bellissimo e settecentesco teatro di Amelia ha riaperto i suoi battenti dopo una lunga pausa con una nuova giovane gestione affidata a Lorenzo Fiume e i suoi collaboratori che si sono impegnati a restituire un importante polo culturale alla città e a chi ha da sempre sostenuto la società teatrale amerina.

Nato come società creata dalle famiglie amerine nella seconda metà del ‘700 e progettato dagli architetti Cansacchi e Selva, il progetto originale di questo teatro è stato poi ampliato dallo stesso Selva per costruire il teatro della Fenice a Venezia.

Oltre alla sala che conserva ancora il suo fascino originale, il palcoscenico conserva ancora le sue macchine originali per la movimentazioni di scenografie e fondali. Nella bellissima terrazza con la sua incredibile vista sulla valle, si svolgono altri eventi musicali e sociali per movimentare le serate attorno a musica e letteratura.

Il Teatro è di tutti

Andare a Teatro significa concedersi il tempo di fermarsi, ascoltare, emozionarsi. Significa condividere uno spazio, una storia, un momento che accade una volta sola, davanti ai nostri occhi.

Ad Amelia il Teatro è parte della città e della sua comunità: un luogo che attraversa generazioni, accoglie linguaggi diversi e continua a vivere ogni volta che qualcuno ne varca la soglia.

Questa programmazione è un invito a farlo insieme. A incontrarci, lasciarci sorprendere e continuare a rendere il Teatro un luogo vivo.

Il calendario

Novembre – Dicembre 2026

Data Tipologia e ora Evento 07 novembre · sab CONCERTO · 21.00 UmbriaEnsemble 14 novembre · sab DANZA · 20.00 Traveller Flamenco Concert 21 novembre · sab CONCERTO · 21.00 Autumn Leaves - smoothless 3 22 novembre · dom CONCERTO · 21.00 Autumn Leaves - Mistura 27 novembre · ven CONCERTO · 21.00 Violenza sulle donne: è un mio problema 28 novembre · sab CONCERTO · 21.00 Casadilego @ Rabbit Talk 06 dicembre · dom CONCERTO · 19.00 Ivette Cepeda 12 dicembre · sab CONCERTO · 21.00 Carlotta Scarlatto 18 dicembre · ven PROSA · 21.00 A Christmas Carol 31 dicembre · gio DANZA · 21.00 Gran Ballo Ottocentesco di Capodanno

SABATO 7 NOVEMBRE · ORE 21.00

UMBRIAENSEMBLE presenta

Categoria: Concerto

Lo spettacolo che UmbriaEnsemble porta in scena, con la sua formazione d’Archi e la voce di Domenico Benedetti Valentini, vuole gettare un’altra luce sulla figura di Beethoven attraverso alcuni suoi scritti di profonda intensità e bellezza che rivelano un animo tutt’altro che fosco. Si tratta delle lettere d’amore che il compositore scrisse per una non meglio identificata Immortale amata. In esse l’amore per la donna diventa l’occasione per sentire la profonda generosità sentimentale e la grande attitudine ad amare di cui Beethoven era capace, con dedizione assoluta, pienezza, intensità e tenerezza.

Traveller Flamenco Concert

SABATO 14 NOVEMBRE · ORE 20.00

COMPAGNIA ALGECIRAS FLAMENCO

Categoria: Danza

Un viaggio musicale tra il lirismo della tradizione flamenca gitana andalusa, le melodie de “Ida y Vuelta” dell'America Latina e i suoni ibridi del Flamenco Jazz. Chitarra, sax, percussioni, cante e baile per un excursus tra passato e presente di un'arte riconosciuta Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità.

Sergio Varcasia e Matin Kashanaki, chitarra · Andrea Leonardi, sax · Ana Rita Rosarillo, cante · Paolo Monaldi, percussioni · Francisca Berton e Caterina Lucia Costa, baile

Autumn Leaves

SABATO 21 NOVEMBRE · ORE 21.00

SMOOTHLESS 3

Categoria: Concerto

Smoothless 3 è l'idea di musica che racconta i luoghi e le emozioni, i viaggi e i momenti in cui diventa necessario comporre un brano. E' la consapevolezza che da altri pianeti fuori dal jazz ci sono mondi da cui importare sonorità e colori. Contrasti dinamici estremi, attimi commoventi ma anche cruda violenza sonora. Stupire e rischiare di percorrere sempre una strada nuova con il pubblico per mano. Percorsi mai lisci (smoothless) ma dai panorami unici.

Alessandro Bravo piano Francesco Pierotti bass Fabio D'Isanto drums

Autumn Leaves

DOMENICA 22 NOVEMBRE · ORE 21.00

MISTURA

Categoria: Concerto

Mistura nasce dall’incontro creativo tra Lorenzo Fontana, Valerio Marchetti e Neney Santos, insieme a Tiziano Ribiscini e Gabriele Manzi. Un mélange sonoro urbano e multiforme, ispirato alla svolta modale di Miles Davis e John Coltrane, che intreccia blues, hip hop, elettronica e sonorità afro-americane con il lirismo e la melodia del Mediterraneo. Una musica difficile da definire semplicemente jazz, ma profondamente jazz nella sua attitudine.

Artisti Lorenzo Fontana sax e flauti Valerio Marchetti chitarra Gabriele Manzi piano Stefano Pettirossi elettronica e tastiere Neney Santos percussioni

La violenza sulle donne: è un problema mio!

VENERDì 27 NOVEMBRE · ORE 21.00

Categoria: Incontro

Nella prima delle due giornate dedicate alle donne e alla violenza di genere sul palco del Teatro ospiteremo Lettera Aperta - concerto d’atmosfera con la voce di Carolina Amoruso e il piano di Rosa Francese.

Casadilego

SABATO 28 NOVEMBRE · ORE 21.30

PODCAST E LIVE SESSION AL RABBIT TALK

Categoria: Concerto

Elisa Coclite, conosciuta professionalmente come Casadilego, è una cantante italiana, nota soprattutto per aver vinto la quattordicesima edizione del talent show italiano X Factor. Il suo nome d'arte significa letteralmente "Casa Lego", ispirandosi all'omonima canzone di Ed SHeeran. Conosciamola meglio nel nuovo appuntamento con il Rabbit Talk, nella tana degli artisti.

Ivette Cepeda

DOMENICA 6 DICEMBRE · ORE 19.00

IN CONCERTO

Categoria: Concerto

Per la prima volta in Italia, Ivette Cepeda, una delle voci più riconosciute della canzone cubana contemporanea. Insieme all’ensemble Reflexión, diretto da José Luis Beltrán, intreccia bolero, filin, bossa nova, trova, jazz e sonorità della tradizione cubana, reinterpretandole con sensibilità contemporanea. Con oltre 30 anni di carriera e numerosi riconoscimenti, ha portato la sua musica sui palcoscenici di Europa, America Latina e Nord America, affermandosi tra le interpreti più significative del panorama latino di oggi.

Carlotta Scarlatto

SABATO 12 DICEMBRE · ORE 21.00

IN CONCERTO

Categoria: Concerto

Carlotta Scarlatto, nome d’arte di Carla Quadraccia, è una cantante, docente di canto e producer italiana. Raggiunge il successo nel 2000 con Frena e partecipa al Festival di Sanremo 2001 con Promessa, classificandosi quinta nella sezione Giovani. Fondatrice del progetto musicale Scarlatto, affianca all’attività artistica l’insegnamento al CET di Mogol. Nel 2025 torna in televisione con Ora o mai più su Rai 1.

A Christmas Carol

VENERDÌ 18 DICEMBRE

FONTEMAGGIORE · SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE

Categoria: Prosa

"A Christmas Carol" prende spunto dal celebre racconto di Dickens, in cui il protagonista Scrooge, vecchio avaro che detesta gli esseri umani e l’ipocrisia del Natale, viene visitato da alcuni spiriti che, mostrandogli passato presente e futuro, lo convincono a cambiare rotta nella propria esistenza. La drammaturgia dello spettacolo, pur rimanendo fedele alla struttura del racconto, si incentra maggiormente sul rapporto tra gli spiriti che decidono di “redimere” Scrooge, e su una visione a tratti un po’ più oscura, ma anche esilarante, del rapporto tra il mondo dell’aldilà ed il protagonista. Seppur recitato in inglese, "A Christmas Carol", grazie all'inequivocabile agire scenico e alla trama nota, è assolutamente fruibile da un pubblico di tutte le età. Un lavoro corale che rimane fedele alla struttura del famoso racconto e che avvicina i ragazzi alla lingua inglese in modo coinvolgente e originale.

Gran Ballo Ottocentesco di Capodanno

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE · ORE 21.00

CON L’ORCHESTRA DAL VIVO

Categoria: Danza

Per salutare l’arrivo del nuovo anno, il Teatro Sociale si trasforma in un’elegante sala da ballo ottocentesca, riportando in scena le atmosfere, il fascino e la magia di un’altra epoca. La musica dal vivo dell’Orchestra del Conservatorio accompagnerà il pubblico in un viaggio tra melodie e suggestioni, per vivere insieme un momento di festa e condivisione nella cornice unica del nostro Teatro. Un appuntamento speciale per iniziare il nuovo anno lasciandosi trasportare dalla musica, dall’emozione e dalla bellezza dello stare insieme.

Informazioni finali

Le porte sono aperte.

Le luci si accendono.

Il Teatro vi aspetta.

PORTE APERTE UN’ORA PRIMA DEGLI SPETTACOLI

BIGLIETTI

Su Ticketitalia o in Teatro da un’ora prima degli spettacoli.

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