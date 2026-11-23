"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
First Standings Announced For 2026 BroadwayWorld Indianapolis Awards - RIDE THE CYCLONE Leads Best Musical
Voting is open through December 31st.
The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Indianapolis Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.
Winners will be announced in January!
This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
See a mistake? Please let us know here.
2026 BroadwayWorld Indianapolis Awards - Current Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Jennifer Johansen - THEY CALL ME GENET - District Theatre 38%
Christian Borle - CHRISTIAN BORLE: AN EVENING WITH CHRISTIAN BORLE - The Cabaret 20%
Anjelah Evans - TINA TURNER CABARET - Urban Musical Theatre & KaidyDid Productions 19%
Actors Theatre of Indiana - HOAGY & COLE: INDIANA MUSIC ON MY MIND - Feinstein's At Hotel Carmichael 13%
Rachel Kelso - BEFORE BREAKFAST - IndyFringe 9%
Best Choreography Of A Play Or Musical
Anne Beck - CATS - Ball State Theatre and Dance 32%
Kiara Wood & Kody Horrocks - SOMETHING ROTTEN - Red Barn Summer Theatre 7%
Audra Bryant - GREASE - Summer Stock Stage 6%
Nicholas A. Owens - MEMPHIS - Urban Musical Theatre & KaidyDid Productions 6%
Jordan Fox - EVIL DEAD THE MUSICAL - Cryptid Entertainment 6%
Ben Asaykwee - RIDE THE CYCLONE - Phoenix Theatre Cultural Centre 5%
André Williams - FUN HOME - Southbank Theatre Company 5%
April Rose - HEDWIG AND THE ANGRY INCH - Cryptid Entertainment 4%
Doug King - SINGIN' IN THE RAIN - Beef & Boards Dinner Theatre 4%
Kenny Shepard - PRETTY WOMAN: THE MUSICAL - Beef & Boards Dinner Theatre 4%
Nicholas A. Owens - THE COLOR PURPLE - Urban Musical Theatre & KaidyDid Productions 4%
Andre Williams - THE CRUCIBLE - Southbank Theatre Company 3%
Anne Beck - CHICAGO - Booth Tarkington Civic Theatre 2%
Jordan Fox - BAT BOY: THE MUSICAL - Cryptid Entertainment 2%
Kate Mobley - LEADER OF THE PACK - The Harmony Theater 2%
Sally Mitchell - CINDERELLA - Beef & Boards Dinner Theatre 2%
Anne Beck - SOMETHING ROTTEN - Booth Tarkington Civic Theatre 2%
AnnaLee Higgins - A BEEF & BOARDS CHRISTMAS - Beef & Boards Dinner Theatre 1%
Emily Bohannon - SCOUTS’ HONOR - Defiance Comedy 1%
Carol Worcel - YOUNG FRANKENSTEIN - Actors Theatre of Indiana 1%
Scott Michaels - ANYTHING GOES - Wagon Wheel Center for the Arts 1%
Carol Worcel - LUCKY STIFF - Actors Theatre of Indiana 0%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Anthony James Sirk - KING LEAR - Indianapolis Shakespeare Company 17%
Anthony James Sirk - RIDE THE CYCLONE - Phoenix Theatre Cultural Centre 14%
Caitlin Davey - RAGTIME - Summer Stock Stage 11%
Michael Taylor - SOMETHING ROTTEN - Red Barn Summer Theatre 7%
Dee DuVall - MEMPHIS - Urban Musical Theatre & KaidyDid Productions 5%
Allison Jones - GREASE - Summer Stock Stage 4%
Allison Jones - DEAR EVAN HANSEN - Summer Stock Stage 4%
Dee DuVall - THE COLOR PURPLE - Urban Musical Theatre & KaidyDid Productions 4%
Marina Eisenbraun - HEDWIG AND THE ANGRY INCH - Cryptid Entertainment 4%
Marina Eisenbraun - BAT BOY: THE MUSICAL - Cryptid Entertainment 3%
Stephen Hollenbeck - MACHINAL - Southbank Theatre Company 3%
Marina Eisenbraun - EVIL DEAD THE MUSICAL - Cryptid Entertainment 3%
Kathy Henry - CINDERELLA - Beef & Boards Dinner Theatre 2%
Kathy Henry - PRETTY WOMAN: THE MUSICAL - Beef & Boards Dinner Theatre 2%
Allison Jones - THE SPONGEBOB MUSICAL - Butler Theatre 2%
Nora Burkhart - DISNEY'S DESCENDANTS: THE MUSICAL - Epsilon Theatrical Company 2%
D.J. Reed - CATS - Wagon Wheel Center for the Arts 2%
Meghan Warren & Kathy Henry - SINGIN' IN THE RAIN - Beef & Boards Dinner Theatre 2%
Anthony James Sirk - EVERYBODY'S FAVORITE MOTHERS - Phoenix Theatre Cultural Centre 2%
Casey Ross/Cheryl Harmon - AMADEUS - Catalyst Repertory 1%
Lawana Penrod - SCHOOL OF ROCK - Epsilon Theatrical Company 1%
Camille Deering - ENGLISH - Indiana Repertory Theatre 1%
Rachelle Martin - DEFIANCE COMEDY’S CHRISTMAS VACATION - Defiance Comedy 1%
Hannah Beerbower - DISNEY'S FROZEN - My Time to Shine 1%
Kristin Renee Boyd - A VERY PHOENIX XMAS XVI - Phoenix Theatre Cultural Centre 1%
Best Dance Production
CATS - Ball State Theatre and Dance 33%
CATS - Beef & Boards Dinner Theatre 21%
SOUL REIMAGINED - Kenyetta Dance Company 19%
SOMETHING ROTTEN - Red Barn Summer Theatre 13%
ARRESTING MOMENTUM - Dance Kaleidoscope 10%
ANYTHING GOES - Wagon Wheel Center for the Arts 5%
Best Direction Of A Musical
K.T. Peterson - RIDE THE CYCLONE - Phoenix Theatre Cultural Centre 21%
Dakota Jones - EVIL DEAD THE MUSICAL - Cryptid Entertainment 12%
Emily Ristine Holloway - RAGTIME - Summer Stock Stage 12%
Anne Beck - CATS - Ball State Theatre and Dance 7%
Michael Taylor - SOMETHING ROTTEN - Red Barn Summer Theatre 7%
CATS - Beef & Boards Dinner Theatre 5%
Dee DuVall - MEMPHIS - Urban Musical Theatre & KaidyDid Productions 5%
Adam du Plessis - PRETTY WOMAN: THE MUSICAL - Beef & Boards Dinner Theatre 4%
Lauren Emily Morris - DEAR EVAN HANSEN - Summer Stock Stage 4%
Dee DuVall - THE COLOR PURPLE - Urban Musical Theatre & KaidyDid Productions 3%
Marcia Eppich-Harris - FUN HOME - Southbank Theatre Company 3%
James Vasquez - COME FROM AWAY - Indiana Repertory Theatre 3%
Audra Bryant - GREASE - Summer Stock Stage 2%
Marina Eisenbraun - HEDWIG AND THE ANGRY INCH - Cryptid Entertainment 2%
Jayson Elliott - SCHOOL OF ROCK - Epsilon Theatrical Company 2%
Darrin Murrell - YOUNG FRANKENSTEIN - Actors Theatre of Indiana 2%
Carson Crow - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Ball State Theatre and Dance 1%
Eddie Curry - SINGIN' IN THE RAIN - Beef & Boards Dinner Theatre 1%
Rob Johansen - SCOUTS’ HONOR - Defiance Comedy 1%
Suzanne Fleanor - THE SPONGEBOB MUSICAL - Butler Theatre 1%
Elizabeth Stark Payne - CINDERELLA - Beef & Boards Dinner Theatre 1%
Elizabeth Stark Payne - TOOTSIE - Beef & Boards Dinner Theatre 1%
Scott Michaels - ANYTHING GOES - Wagon Wheel Center for the Arts 1%
Jeff Stockberger - RING OF FIRE - Beef & Boards Dinner Theatre 0%
Lysa Fox - LUCKY STIFF - Actors Theatre of Indiana 0%
Best Direction Of A Play
Bridget Haight - BORROWED BABIES - American Lives Theatre 16%
Chris Saunders - ARLINGTON, OR YOUR FORGOTTEN AMERICAN HERO - American Lives Theatre 16%
Brett Mutter - THE PLAY THAT GOES WRONG - Beef & Boards Dinner Theatre 14%
Carlos Medina Maldonado - EXTREME HOME MAKEOVER - American Lives Theatre 9%
Luke McLaughlin - WAIT UNTIL DARK - Red Barn Summer Theatre 8%
Zack Neiditch - EVERYBODY'S FAVORITE MOTHERS - Phoenix Theatre Cultural Centre 6%
Becky Schlomann - HELL’S BELLE: A TRUE CRIME DARK COMEDY ABOUT INDIANA’S FIRST SERIAL KILLER - Southbank Theatre Company 5%
Marcia Eppich Harris - MACHINAL - Southbank Theatre Company 5%
Azar Kazemi - ENGLISH - Indiana Repertory Theatre 4%
Eric Bryant - THE CRUCIBLE - Southbank Theatre Company 4%
Eddie Curry - AGATHA CHRISTIE'S 'THE MOUSETRAP' - Beef & Boards Dinner Theatre 3%
Nicole Amsler - THE TIN WOMAN - Epilogue Players 3%
Casey Ross - AMADEUS - Catalyst Repertory 2%
Brian Balcolm - WASABIA - Phoenix Theatre Cultural Centre 1%
Kevin Caraher - EVERY BRILLIANT THING - District Theatre 1%
Chris Saunders - THEY CALL ME GENET - District Theatre 1%
Jacob David Lang - FATHERLAND - American Lives Theatre 1%
Nicole Amsler - HOME, I'M DARLING - Carmel Community Players 1%
Nicole Amsler - UNNECESSARY FARCE - Center Stage Community Theatre 1%
Best Ensemble
ARLINGTON, OR YOUR FORGOTTEN AMERICAN HERO - American Lives Theatre 16%
RAGTIME - Summer Stock Stage 13%
EXTREME HOME MAKEOVER - American Lives Theatre 7%
SOMETHING ROTTEN - Red Barn Summer Theatre 6%
CATS - Ball State Theatre and Dance 6%
BAT BOY: THE MUSICAL - Cryptid Entertainment 5%
CATS - Beef & Boards Dinner Theatre 4%
MEMPHIS - Urban Musical Theatre & KaidyDid Productions 4%
EVIL DEAD THE MUSICAL - Cryptid Entertainment 4%
PRETTY WOMAN: THE MUSICAL - Beef & Boards Dinner Theatre 3%
RIDE THE CYCLONE - Phoenix Theatre Cultural Centre 3%
THE COLOR PURPLE - Urban Musical Theatre & KaidyDid Productions 3%
GREASE - Summer Stock Stage 2%
MACHINAL - Southbank Theatre Company 2%
AMADEUS - Catalyst Repertory 2%
BOEING-BOEING - The Harmony Theater 2%
FUN HOME - Southbank Theatre Company 2%
HELL’S BELLE: A TRUE CRIME DARK COMEDY ABOUT INDIANA’S FIRST SERIAL KILLER - Southbank Theatre Company 1%
AGATHA CHRISTIE'S 'THE MOUSETRAP' - Beef & Boards Dinner Theatre 1%
THE PLAY THAT GOES WRONG - Beef & Boards Dinner Theatre 1%
DISNEY'S DESCENDANTS: THE MUSICAL - Epsilon Theatrical Company 1%
CINDERELLA - Beef & Boards Dinner Theatre 1%
THE TIN WOMAN - Epilogue Players 1%
YOUNG FRANKENSTEIN - Actors Theatre of Indiana 1%
ANYTHING GOES - Wagon Wheel Center for the Arts 1%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Laura Glover - KING LEAR - Indianapolis Shakespeare Company 17%
Paully Crumpacker - ARLINGTON, OR YOUR FORGOTTEN AMERICAN HERO - American Lives Theatre 13%
Kieran Shay - RAGTIME - Summer Stock Stage 10%
Cats - BEEF & BOARDS DINNER THEATRE - Beef & Boards Dinner Theatre 9%
Jason Hoffman - EVIL DEAD THE MUSICAL - Cryptid Entertainment 7%
Michael Taylor - SOMETHING ROTTEN - Red Barn Summer Theatre 7%
Aaron Burns - MACHINAL - Southbank Theatre Company 6%
Michael Moffatt - RIDE THE CYCLONE - Phoenix Theatre Cultural Centre 6%
MIchael Moffatt - DEAR EVAN HANSEN - Summer Stock Stage 5%
Ryan Koharchik - PRETTY WOMAN: THE MUSICAL - Beef & Boards Dinner Theatre 3%
Michael Moffatt - GREASE - Summer Stock Stage 3%
Lillian Eisenbraun - HEDWIG AND THE ANGRY INCH - Cryptid Entertainment 2%
Ryan Koharchik - SINGIN' IN THE RAIN - Beef & Boards Dinner Theatre 2%
Paully Crumpacker - THE CRUCIBLE - Southbank Theatre Company 2%
Lillian Eisenbraun - BAT BOY: THE MUSICAL - Cryptid Entertainment 2%
Mike Cowper - SCHOOL OF ROCK - Epsilon Theatrical Company 1%
Ryan Koharchik - CINDERELLA - Beef & Boards Dinner Theatre 1%
SeifAllah Salotto-Cristobal - ANYTHING GOES - Wagon Wheel Center for the Arts 1%
Dawn Chiang - ENGLISH - Indiana Repertory Theatre 1%
Ryan Koharchik - A BEEF & BOARDS CHRISTMAS - Beef & Boards Dinner Theatre 0%
Best Music Direction & Orchestra Performance
Brandon Vos - LUCKY STIFF - Actors Theatre of Indiana 24%
Teneh B.C. Karimu - RAGTIME - Summer Stock Stage 18%
Jill Stewart - EVIL DEAD THE MUSICAL - Cryptid Entertainment 8%
Dena Seifert & Sophia Chavanu - SOMETHING ROTTEN - Red Barn Summer Theatre 8%
Michael Rafter - CATS - Ball State Theatre and Dance 7%
Cameron Tragesser - DEAR EVAN HANSEN - Summer Stock Stage 5%
Jill Stewart - HEDWIG AND THE ANGRY INCH - Cryptid Entertainment 5%
Kristin Cutler - FUN HOME - Southbank Theatre Company 4%
Tim Reed - SCHOOL OF ROCK - Epsilon Theatrical Company 4%
Kristy Templet - PRETTY WOMAN: THE MUSICAL - Beef & Boards Dinner Theatre 4%
Cameron Tragesser - GREASE - Summer Stock Stage 3%
Dr. Brandon Magid - SINGIN' IN THE RAIN - Beef & Boards Dinner Theatre 3%
Kristy Templet - RING OF FIRE - Beef & Boards Dinner Theatre 3%
Thomas Hall - ANYTHING GOES - Wagon Wheel Center for the Arts 2%
Kristy Templet - TOOTSIE - Beef & Boards Dinner Theatre 1%
Best Musical
RIDE THE CYCLONE - Phoenix Theatre Cultural Centre 17%
RAGTIME - Summer Stock Stage 14%
EVIL DEAD THE MUSICAL - Cryptid Entertainment 12%
SOMETHING ROTTEN - Red Barn Summer Theatre 6%
CATS - Ball State Theatre and Dance 6%
DEAR EVAN HANSEN - Summer Stock Stage 5%
BAT BOY: THE MUSICAL - Cryptid Entertainment 5%
COME FROM AWAY - Indiana Repertory Theatre 5%
PRETTY WOMAN: THE MUSICAL - Beef & Boards Dinner Theatre 4%
MEMPHIS - Urban Musical Theatre & KaidyDid Productions 4%
CATS - Beef & Boards Dinner Theatre 3%
THE COLOR PURPLE - Urban Musical Theatre & KaidyDid Productions 3%
FUN HOME - Southbank Theatre Company 2%
HEDWIG AND THE ANGRY INCH - Cryptid Entertainment 2%
YOUNG FRANKENSTEIN - Actors Theatre of Indiana 2%
GREASE - Summer Stock Stage 1%
SINGIN' IN THE RAIN - Beef & Boards Dinner Theatre 1%
SCHOOL OF ROCK - Epsilon Theatrical Company 1%
THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Ball State Theatre and Dance 1%
ANYTHING GOES - Wagon Wheel Center for the Arts 1%
TOOTSIE - Beef & Boards Dinner Theatre 1%
SCOUTS’ HONOR - Defiance Comedy 1%
RING OF FIRE - Beef & Boards Dinner Theatre 1%
THE PRINCE OF EGYPT - Wisdom Builders Theater 1%
THE SPONGEBOB MUSICAL - Butler Theatre 1%
Best New Play Or Musical
ARLINGTON, OR YOUR FORGOTTEN AMERICAN HERO - American Lives Theatre 23%
BORROWED BABIES - American Lives Theatre 20%
EVERYBODY'S FAVORITE MOTHERS - Phoenix Theatre Cultural Centre 11%
HELL’S BELLE: A TRUE CRIME DARK COMEDY ABOUT INDIANA’S FIRST SERIAL KILLER - Southbank Theatre Company 11%
THE GERMAN TROPICS (WORLD PREMIERE) - Red Barn Summer Theatre 11%
ALL OUT FOR CHRISTMAS - Actors Theatre of Indiana 9%
WASABIA - Phoenix Theatre Cultural Centre 4%
SCOUTS’ HONOR - Defiance Comedy 4%
THEY CALL ME GENET - District Theatre 3%
LOLCOW - Catalyst Repertory 3%
Best Performer In A Musical
Ben Asaykwee - YOUNG FRANKENSTEIN - Actors Theatre of Indiana 20%
Michael Washington - RAGTIME - Summer Stock Stage 11%
Preston Angus - DEAR EVAN HANSEN - Summer Stock Stage 5%
Dani Kucera - PRETTY WOMAN: THE MUSICAL - Beef & Boards Dinner Theatre 5%
Ben Brickner - SOMETHING ROTTEN - Red Barn Summer Theatre 4%
Vivian Verhaulst - CATS - Ball State Theatre and Dance 4%
Parker Taylor - BAT BOY: THE MUSICAL - Cryptid Entertainment 4%
Johnnetta Springer - MEMPHIS - Urban Musical Theatre & KaidyDid Productions 3%
M. Elena Maddy - LEADER OF THE PACK - The Harmony Theater 3%
Noah Johnson - SOMETHING ROTTEN - Red Barn Summer Theatre 3%
Christine Zavakos - A VERY PHOENIX XMAS XVI - Phoenix Theatre Cultural Centre 3%
Hannah Boswell - A NEW WORLD COMING: CONVERSATIONS WITH CASS ELLIOT - IndyFringe 3%
Olivia Broadwater - GREASE - Summer Stock Stage 3%
Kila J. Adams - THE COLOR PURPLE - Urban Musical Theatre & KaidyDid Productions 3%
Chris Ritchie - EVIL DEAD THE MUSICAL - Cryptid Entertainment 3%
Job Willman - HEDWIG AND THE ANGRY INCH - Cryptid Entertainment 2%
Olivia Broadwater - RIDE THE CYCLONE - Phoenix Theatre Cultural Centre 2%
Paige Scott - BAT BOY: THE MUSICAL - Cryptid Entertainment 2%
Allison Williamson - SCHOOL OF ROCK - Epsilon Theatrical Company 2%
Jessica Hawkins - KISS ME, KATE - Footlite Musicals 1%
Nya Beck - LEGALLY BLONDE - Booth Tarkington Civic Theatre 1%
Joseph Rafael Davila - SINGIN' IN THE RAIN - Beef & Boards Dinner Theatre 1%
Devin McDuffy - RING OF FIRE - Beef & Boards Dinner Theatre 1%
Julie Lyn Barber/Ellie Richart/Emery Haley - FUN HOME - Southbank Theatre Company 1%
Joshua Caleb - MEMPHIS - Urban Musical Theatre & KaidyDid Productions 1%
Best Performer In A Play
Jennifer Johansen - BORROWED BABIES - American Lives Theatre 14%
Michael Hosp - ARLINGTON, OR YOUR FORGOTTEN AMERICAN HERO - American Lives Theatre 14%
Ben Asaykwee - EVERY BRILLIANT THING - District Theatre 7%
Joey Boos - THE PLAY THAT GOES WRONG - Beef & Boards Dinner Theatre 7%
Cora Kendall - DIAL M FOR MURDER - Wagon Wheel Center for the Arts 7%
Alaine Sims - MACHINAL - Southbank Theatre Company 6%
Eloise Brown - WAIT UNTIL DARK - Red Barn Summer Theatre 6%
Cynthia Collins - THE PLAY THAT GOES WRONG - Beef & Boards Dinner Theatre 4%
Noah Johnson - BOEING-BOEING - The Harmony Theater 4%
Scott Stockton - TUESDAYS WITH MORRIE - Epsilon Theatrical Company 4%
Jackae Johnson - THE GERMAN TROPICS (WORLD PREMIERE) - Red Barn Summer Theatre 3%
Tanya Haas - THE TIN WOMAN - Epilogue Players 3%
Lisa Marie Smith - HELL’S BELLE: A TRUE CRIME DARK COMEDY ABOUT INDIANA’S FIRST SERIAL KILLER - Southbank Theatre Company 2%
Rob Johansen - A CHRISTMAS CAROL - Indiana Repertory Theatre 2%
Hannah Embree - THE CRUCIBLE - Southbank Theatre Company 2%
Scot Greenwell - AGATHA CHRISTIE'S 'THE MOUSETRAP' - Beef & Boards Dinner Theatre 2%
Jan Lucas - WASABIA - Phoenix Theatre Cultural Centre 2%
Tristan Ross - AMADEUS - Catalyst Repertory 2%
Scott Russell - FATHERLAND - American Lives Theatre 2%
Jonathan Cobrda - AGATHA CHRISTIE'S 'THE MOUSETRAP' - Beef & Boards Dinner Theatre 2%
Morgan Morton - THE CRUCIBLE - Southbank Theatre Company 2%
Ian McCabe - AMADEUS - Catalyst Repertory 1%
Brian G. Hartz - THE CRUCIBLE - Southbank Theatre Company 1%
Laura Gellin - THE TIN WOMAN - Epilogue Players 1%
Natasha Behnam - ENGLISH - Indiana Repertory Theatre 1%
Best Play
ARLINGTON, OR YOUR FORGOTTEN AMERICAN HERO - American Lives Theatre 18%
THE PLAY THAT GOES WRONG - Beef & Boards Dinner Theatre 14%
BORROWED BABIES - American Lives Theatre 13%
AGATHA CHRISTIE'S 'THE MOUSETRAP' - Beef & Boards Dinner Theatre 8%
WAIT UNTIL DARK - Red Barn Summer Theatre 5%
ENGLISH - Indiana Repertory Theatre 4%
EVERYBODY'S FAVORITE MOTHERS - Phoenix Theatre Cultural Centre 4%
MACHINAL - Southbank Theatre Company 4%
THE GERMAN TROPICS (WORLD PREMIERE) - Red Barn Summer Theatre 4%
THE CRUCIBLE - Southbank Theatre Company 4%
TUESDAYS WITH MORRIE - Epsilon Theatrical Company 4%
AMADEUS - Catalyst Repertory 3%
THE TIN WOMAN - Epilogue Players 3%
WASABIA - Phoenix Theatre Cultural Centre 3%
EVERY BRILLIANT THING - District Theatre 3%
DIAL M FOR MURDER - Wagon Wheel Center for the Arts 2%
THE TIN WOMAN - Epilogue Players 2%
HOME, I'M DARLING - Carmel Community Players 1%
FATHERLAND - American Lives Theatre 1%
LOLCOW - Catalyst Repertory 0%
Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Devin Pierce Scheef - ARLINGTON, OR YOUR FORGOTTEN AMERICAN HERO - American Lives Theatre 16%
Nick Kilgore - BORROWED BABIES - American Lives Theatre 12%
David Orr - GREASE - Summer Stock Stage 10%
Dakota Lumley - EVIL DEAD THE MUSICAL - Cryptid Entertainment 8%
Michael Taylor - WAIT UNTIL DARK - Red Barn Summer Theatre 6%
David B. Vogal - RIDE THE CYCLONE - Phoenix Theatre Cultural Centre 5%
Dee Duvall - MEMPHIS - Urban Musical Theatre & KaidyDid Productions 5%
Ryan Koharchik - PRETTY WOMAN: THE MUSICAL - Beef & Boards Dinner Theatre 5%
Dee DuVall - THE COLOR PURPLE - Urban Musical Theatre & KaidyDid Productions 4%
Ryan Koharchik - THE GREAT GATSBY - Booth Tarkington Civic Theatre 4%
Eric Barker - THE PLAY THAT GOES WRONG - Beef & Boards Dinner Theatre 3%
Aric Harris - THE CRUCIBLE - Southbank Theatre Company 3%
Michael Layton - SINGIN' IN THE RAIN - Beef & Boards Dinner Theatre 2%
Dakota Lumley - BAT BOY: THE MUSICAL - Cryptid Entertainment 2%
Arden Foster Tiede - AMADEUS - Catalyst Repertory 2%
Kai Harris - MACHINAL - Southbank Theatre Company 2%
Nicole Amsler, Susanne Bush, Charlie Hanover, David Muse - HOME, I'M DARLING - Carmel Community Players 2%
Dakota Lumley - HEDWIG AND THE ANGRY INCH - Cryptid Entertainment 2%
Scott Hall - FUN HOME - Southbank Theatre Company 1%
William Mohney - AGATHA CHRISTIE'S 'THE MOUSETRAP' - Beef & Boards Dinner Theatre 1%
Riw Rakkulchon - ENGLISH - Indiana Repertory Theatre 1%
Rachelle Martin - DEFIANCE COMEDY’S CHRISTMAS VACATION - Defiance Comedy 1%
Mike Higgins - ANYTHING GOES - Wagon Wheel Center for the Arts 1%
Tony Cisek - JOE TURNER'S COME AND GONE - Indiana Repertory Theatre 1%
Madeline Dawson - WASABIA - Phoenix Theatre Cultural Centre 1%
Best Sound Design Of A Play Or Musical
Sujin Kim - EXTREME HOME MAKEOVER - American Lives Theatre 18%
Zach Rosing - RAGTIME - Summer Stock Stage 13%
Aidan Sturgeon - ARLINGTON, OR YOUR FORGOTTEN AMERICAN HERO - American Lives Theatre 8%
Luke McLaughlin - WAIT UNTIL DARK - Red Barn Summer Theatre 6%
Dakota Jones - EVIL DEAD THE MUSICAL - Cryptid Entertainment 6%
Ben Dobler - RIDE THE CYCLONE - Phoenix Theatre Cultural Centre 5%
Sujin Kim - WASABIA - Phoenix Theatre Cultural Centre 5%
Kila J. Adams - MEMPHIS - Urban Musical Theatre & KaidyDid Productions 5%
Zach Rosing - DEAR EVAN HANSEN - Summer Stock Stage 4%
Zach Rosing - GREASE - Summer Stock Stage 3%
LeMont Marshall - THE COLOR PURPLE - Urban Musical Theatre & KaidyDid Productions 3%
Dakota Jones - HEDWIG AND THE ANGRY INCH - Cryptid Entertainment 3%
Daniel Hesselbrock - PRETTY WOMAN: THE MUSICAL - Beef & Boards Dinner Theatre 3%
Marcia Eppich-Harris - MACHINAL - Southbank Theatre Company 2%
Dakota Jones - BAT BOY: THE MUSICAL - Cryptid Entertainment 2%
LeMont Marshall - MEMPHIS - Urban Musical Theatre & KaidyDid Productions 2%
Marcia Eppich-Harris and Zach Rosing - FUN HOME - Southbank Theatre Company 2%
Ben Culp - ANYTHING GOES - Wagon Wheel Center for the Arts 2%
Daniel Hesselbrock - RING OF FIRE - Beef & Boards Dinner Theatre 2%
Casey Ross - AMADEUS - Catalyst Repertory 1%
Zach Rosing - A VERY PHOENIX XMAS XVI - Phoenix Theatre Cultural Centre 1%
Duane Mercier - THE TIN WOMAN - Epilogue Players 1%
Daniel Hesselbrock - AGATHA CHRISTIE'S 'THE MOUSETRAP' - Beef & Boards Dinner Theatre 1%
Daniel Hesselbrock - TOOTSIE - Beef & Boards Dinner Theatre 1%
Matt Kramer - DEFIANCE COMEDY’S CHRISTMAS VACATION - Defiance Comedy 1%
Best Supporting Performer In A Musical
Ben Asaykwee - RIDE THE CYCLONE - Phoenix Theatre Cultural Centre 22%
Allie Niethammer - RAGTIME - Summer Stock Stage 17%
Kody Horrocks - SOMETHING ROTTEN - Red Barn Summer Theatre 6%
Jess Hackenberg - EVIL DEAD THE MUSICAL - Cryptid Entertainment 6%
Erin Rosenfeld - DEAR EVAN HANSEN - Summer Stock Stage 5%
Christine Zavakos - COME FROM AWAY - Indiana Repertory Theatre 5%
Anthony Gray - MEMPHIS - Urban Musical Theatre & KaidyDid Productions 5%
Ariana Valdez - PRETTY WOMAN: THE MUSICAL - Beef & Boards Dinner Theatre 3%
Samara Shavrick - SOMETHING ROTTEN - Red Barn Summer Theatre 2%
Dave Pelsue - A NEW WORLD COMING: CONVERSATIONS WITH CASS ELLIOT - IndyFringe 2%
Lillian Leslie - LEADER OF THE PACK - The Harmony Theater 2%
Sarah Daniels - SINGIN' IN THE RAIN - Beef & Boards Dinner Theatre 2%
Afton Shephard - FUN HOME - Southbank Theatre Company 2%
Donequa Glasco - THE COLOR PURPLE - Urban Musical Theatre & KaidyDid Productions 2%
Shelbi Berry - BAT BOY: THE MUSICAL - Cryptid Entertainment 2%
TaShia Smith - THE COLOR PURPLE - Urban Musical Theatre & KaidyDid Productions 2%
Nia Hughes - FUN HOME - Southbank Theatre Company 2%
Carleen Reynolds - THE COLOR PURPLE - Urban Musical Theatre & KaidyDid Productions 2%
Erin Lambertson - GREASE - Summer Stock Stage 1%
James Garrett Hill - SINGIN' IN THE RAIN - Beef & Boards Dinner Theatre 1%
Ben Elliot - BAT BOY: THE MUSICAL - Cryptid Entertainment 1%
Payton Ullman - EVIL DEAD THE MUSICAL - Cryptid Entertainment 1%
Ellie Reichart - FUN HOME - Southbank Theatre Company 1%
Matthew Reich - SOMETHING ROTTEN - Red Barn Summer Theatre 1%
John Vessels - LUCKY STIFF - Actors Theatre of Indiana 1%
Best Supporting Performer In A Play
Jay Hemphill - ARLINGTON, OR YOUR FORGOTTEN AMERICAN HERO - American Lives Theatre 18%
Lauren Briggeman - BORROWED BABIES - American Lives Theatre 12%
Sarah Powell - BORROWED BABIES - American Lives Theatre 8%
Logan Hill - THE PLAY THAT GOES WRONG - Beef & Boards Dinner Theatre 8%
Aaron Moon - WAIT UNTIL DARK - Red Barn Summer Theatre 7%
Kody Horrocks - BOEING-BOEING - The Harmony Theater 6%
Topher Embrey - THE PLAY THAT GOES WRONG - Beef & Boards Dinner Theatre 4%
Hannah Embree - AGATHA CHRISTIE'S 'THE MOUSETRAP' - Beef & Boards Dinner Theatre 4%
Nathalie Cruz - THE PLAY THAT GOES WRONG - Beef & Boards Dinner Theatre 3%
Beverly Roche - MACHINAL - Southbank Theatre Company 3%
Doug Powers - THE CRUCIBLE - Southbank Theatre Company 3%
Amalia Howard - HOME, I'M DARLING - Carmel Community Players 2%
Hannah Luciani - WASABIA - Phoenix Theatre Cultural Centre 2%
Kate Mobley - BOEING-BOEING - The Harmony Theater 2%
Michelle Wafford - AMADEUS - Catalyst Repertory 2%
Patrick Vaughn - MACHINAL - Southbank Theatre Company 2%
Brant Hughes - MACHINAL - Southbank Theatre Company 2%
Liz Carrier - THE CRUCIBLE - Southbank Theatre Company 2%
Matt Kraft - FATHERLAND - American Lives Theatre 2%
Emelia Maryam Mosay - ENGLISH - Indiana Repertory Theatre 1%
Barbara Babbitt - HOME, I'M DARLING - Carmel Community Players 1%
Liam Fisher - DIAL M FOR MURDER - Wagon Wheel Center for the Arts 1%
Leyla Modirzadeh - ENGLISH - Indiana Repertory Theatre 1%
Lauren Janning - THE TIN WOMAN - Epilogue Players 1%
Revon Yousif - ENGLISH - Indiana Repertory Theatre 1%
Best Theatre For Young Audiences Production
PETE THE CAT - Booth Tarkington Civic Theatre 36%
CATS - Beef & Boards Dinner Theatre 22%
CINDERELLA - Beef & Boards Dinner Theatre 14%
THE PLAY THAT GOES WRONG - Beef & Boards Dinner Theatre 12%
AD LIBS: THE SHOW: THE EXPERIENCE! - Cryptid Entertainment 8%
FRIDA LIBRE - Fonseca Theatre Company 5%
CATS - Wagon Wheel Center for the Arts 3%
Favorite Local Theatre
American Lives Theatre 26%
Summer Stock Stage 17%
Beef & Boards Dinner Theatre 8%
Red Barn Summer Theatre 7%
Ball State Theatre and Dance 7%
Cryptid Entertainment 6%
Urban Musical Theatre & KaidyDid Productions 6%
Civic Theatre 4%
Phoenix Theatre Cultural Centre 4%
Southbank Theatre Company 3%
Indiana Repertory Theatre 3%
Footlite Musicals 2%
Actors Theatre of Indiana 2%
Epsilon Theatrical Company 1%
The IF Theatre / Basile Stage 1%
Catalyst Repertory 1%
Carmel Community Players 1%
Epilogue Players 1%
District Theatre 1%
Hendricks Live 0%
Wagon Wheel Center for the Arts 0%
Defiance Comedy 0%
Hyperion Players 0%
Summit Performance Indianapolis 0%
The Attic Theatre 0%
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