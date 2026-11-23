"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
First Standings Announced For 2026 BroadwayWorld Hawaii Awards - LES MISÉRABLES Leads Best Musical
Voting is open through December 31st.
The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Hawaii Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.
Winners will be announced in January!
This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
See a mistake? Please let us know here.
2026 BroadwayWorld Hawaii Awards - Current Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Ahnya Chang - PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT - Manoa Valley Theatre 19%
Andrew Sakaguchi - WEST SIDE STORY - Diamond Head Theatre 18%
Kalani Whitford - THE ROCKY HORROR SHOW - Maui OnStage 17%
Jared Paakaula - SHREK THE MUSICAL - Manoa Valley Theatre 16%
David Weaver - FIDDLER ON THE ROOF - Diamond Head Theatre 13%
Chandler converse - PINEY NEEDLESMITH - Diamond Head Theatre 8%
Hallie Hunt - ALICE IN WONDERLAND - Alexander Academy of Performing Arts 5%
John Rampage - FUNNY GIRL - Diamond Head Theatre 4%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Emily Lane - PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT - Manoa Valley Theatre 15%
Jennifer Oberg - ANASTASIA - Maui Academy of Performing Arts 14%
Emily Lane - WEST SIDE STORY - Diamond Head Theatre 12%
Emily Lane - FIDDLER ON THE ROOF - Diamond Head Theatre 10%
Lily Lee Campbell - RENT - ProArts Playhouse Maui 7%
Kanani Sato - FUNNY GIRL - Diamond Head Theatre 6%
amber baker - DIAL M FOR MURDER - Manoa Valley Theatre 6%
Amber Baker - YELLOW FACE - Manoa Valley Theatre 5%
Jennifer Oberg - A 1940'S RADIO CHRISTMAS CAROL - Maui OnStage 4%
Micah Oberg - THE ROCKY HORROR SHOW - Maui OnStage 3%
Iris Kim - BLU’S HANGING - Kumu Kahua Theatre 3%
Tehani Hall and Kathleen Schulz - CONVERSION OF KA'AHUMANU - ProArts Playhouse Maui 3%
High Hanson - PINEY NEEDLESMITH - Diamond Head Theatre 3%
Ka'iu Baker - SPRING AWAKENING - Manoa Valley Theatre 3%
Jennifer Oberg - THE MOUSETRAP - Maui OnStage 2%
Maile Speetjens - OUTLANDISH - Kumu Kahua Theatre 2%
Sarah Loney Mark - WILLIAM SHAKESPEARE'S LONG LOST FIRST PLAY (ABRIDGED) - Maui OnStage 2%
Best Dance Production
WEST SIDE STORY - Diamond Head Theatre 32%
THE NUTCRACKER - Ballet Hawaii 22%
ALICE IN WONDERLAND - Alexander Academy of Performing Arts 16%
FUNNY GIRL - Diamond Head Theatre 12%
ACCORDING TO COYOTE - Honolulu Theatre for Youth 5%
FORCES OF NATURE - Ballet Hawaii 3%
THE FOUR SEASONS - Ballet Hawaii 3%
DANCING IN THE DIASPORA - Kennedy Theatre 2%
DANCE.NOW. | UHM DANCE PAU HANA AT CAPITOL MODERN - Capitol Modern: The Hawaiʻi State Art Museum 2%
MFA/BFA DANCE CONCERT - Kennedy Theatre 2%
VOLCANIC ETUDES - Ballet Hawaii 1%
THE SOLITARY DANCER | UHM DANCE AND WIND MUSIC ENSEMBLE PERFORMANCE - Kennedy Theatre 1%
Best Direction Of A Musical
Michael Ng - SHREK THE MUSICAL - Manoa Valley Theatre 21%
Andrew Sakaguchi - WEST SIDE STORY - Diamond Head Theatre 15%
Roberta Stephens Satori and David Weaver - FIDDLER ON THE ROOF - Diamond Head Theatre 14%
David Weaver - PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT - Manoa Valley Theatre 14%
Carolyn Wright - ANASTASIA - Maui Academy of Performing Arts 10%
Jesie Rocetes - RENT - ProArts Playhouse Maui 10%
Lurana O’Malley - SPRING AWAKENING - Manoa Valley Theatre 6%
John Rampage - FUNNY GIRL - Diamond Head Theatre 5%
Kalani Whitford - THE ROCKY HORROR SHOW - Maui OnStage 5%
Best Direction Of A Play
Ixchel Lopez-Durant - DIAL M FOR MURDER - Manoa Valley Theatre 17%
Francis Tau‘a - STEEL MAGNOLIAS - ProArts Playhouse Maui 16%
Reiko Ho - YELLOW FACE - Manoa Valley Theatre 14%
Hōkū Pavao Jones - CONVERSION OF KA'AHUMANU - ProArts Playhouse Maui 10%
Alex Munro - JULIUS CAESAR - Manoa Valley Theatre 10%
Dale Button - A 1940'S RADIO CHRISTMAS CAROL - Maui OnStage 8%
Harry Wong III - TWO NAILS, ONE LOVE - Kumu Kahua Theatre 8%
Reyn Afaga - THE QUEEN'S WILL - Kumu Kahua Theatre 7%
Kristi Scott - WILLIAM SHAKESPEARE'S LONG LOST FIRST PLAY (ABRIDGED) - Maui OnStage 3%
Kristi Scott - THE MOUSETRAP - Maui OnStage 3%
Jason Kanda - BLU’S HANGING - Kumu Kahua Theatre 2%
Josephine Keefe - ACCORDING TO COYOTE - Honolulu Theatre for Youth 1%
Best Ensemble
SHREK THE MUSICAL - Manoa Valley Theatre 16%
LES MISÉRABLES - Diamond Head Theatre 14%
FIDDLER ON THE ROOF - Diamond Head Theatre 12%
RENT - ProArts Playhouse Maui 10%
PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT - Manoa Valley Theatre 8%
WEST SIDE STORY - Diamond Head Theatre 7%
A 1940'S RADIO CHRISTMAS CAROL - Maui OnStage 5%
STEEL MAGNOLIAS - ProArts Playhouse Maui 5%
YELLOW FACE - Manoa Valley Theatre 5%
FUNNY GIRL - Diamond Head Theatre 4%
CONVERSION OF KA'AHUMANU - ProArts Playhouse Maui 4%
THE ROCKY HORROR SHOW - Maui OnStage 4%
SPRING AWAKENING - Manoa Valley Theatre 3%
JULIUS CAESAR - Manoa Valley Theatre 2%
THE MOUSETRAP - Maui OnStage 1%
THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Hawaiʻi Performing Arts Festival 1%
WILLIAM SHAKESPEARE'S LONG LOST FIRST PLAY (ABRIDGED) - Maui OnStage 1%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Chris Gouveia - LES MISÉRABLES - Diamond Head Theatre 17%
Janine Myers - FIDDLER ON THE ROOF - Diamond Head Theatre 15%
Chris Gouveia - SHREK THE MUSICAL - Manoa Valley Theatre 13%
Ricky Jones - CONVERSION OF KA'AHUMANU - ProArts Playhouse Maui 11%
Vince Pinelli - THE ROCKY HORROR SHOW - Maui OnStage 9%
Chris Gouveia - ALANIS MORISSETTE'S JAGGED LITTLE PILL - Manoa Valley Theatre 9%
Janine Myers - SPRING AWAKENING - Manoa Valley Theatre 8%
Chris Gouveia - PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT - Manoa Valley Theatre 7%
Sara Oberg - ALICE IN WONDERLAND - Alexander Academy of Performing Arts 5%
Vince Pinelli - A 1940'S RADIO CHRISTMAS CAROL - Maui OnStage 3%
Vince Pinelli - THE MOUSETRAP - Maui OnStage 2%
Vince Pinelli - WILLIAM SHAKESPEARE'S LONG LOST FIRST PLAY (ABRIDGED) - Maui OnStage 2%
Best Music Direction & Orchestra Performance
Jenny Shiroma - LES MISÉRABLES - Diamond Head Theatre 19%
Vania Jerome - RENT - ProArts Playhouse Maui 14%
Justin Garde - SHREK THE MUSICAL - Manoa Valley Theatre 11%
Jenny Shiroma - FIDDLER ON THE ROOF - Diamond Head Theatre 10%
Melina Lilios - ALANIS MORISSETTE'S JAGGED LITTLE PILL - Manoa Valley Theatre 9%
Jenny Shiroma - PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT - Manoa Valley Theatre 8%
Kirsten Otterson - TOXIC AVENGER (THE MUSICAL) - ProArts Playhouse Maui 7%
Vania Jerome - A 1940'S RADIO CHRISTMAS CAROL - Maui OnStage 6%
Jenny Shiroma - FUNNY GIRL - Diamond Head Theatre 5%
Kirsten Otterson & Casey Nagata - THE ROCKY HORROR SHOW - Maui OnStage 5%
Jenny Shiroma - SPRING AWAKENING - Manoa Valley Theatre 4%
Jenny Shiroma - THE LAST FIVE YEARS - Diamond Head Theatre 2%
Best Musical
LES MISÉRABLES - Diamond Head Theatre 17%
FIDDLER ON THE ROOF - Diamond Head Theatre 15%
SHREK THE MUSICAL - Manoa Valley Theatre 15%
ANASTASIA - Maui Academy of Performing Arts 10%
PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT - Manoa Valley Theatre 10%
RENT - ProArts Playhouse Maui 10%
WEST SIDE STORY - Diamond Head Theatre 9%
THE ROCKY HORROR SHOW - Maui OnStage 6%
A 1940'S RADIO CHRISTMAS CAROL - Maui OnStage 3%
SPRING AWAKENING - Manoa Valley Theatre 2%
THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Hawaiʻi Performing Arts Festival 1%
THE LAST FIVE YEARS - Diamond Head Theatre 1%
Best New Play Or Musical
DUKE - Hawaii Theatre Center 45%
THE QUEEN'S WILL - Kumu Kahua Theatre 42%
OUTLANDISH - Kumu Kahua Theatre 13%
Best Performer In A Musical
Jonah Guerrero - SHREK THE MUSICAL - Manoa Valley Theatre 16%
Alana Clayson - SHREK THE MUSICAL - Manoa Valley Theatre 9%
Greg Zane - PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT - Manoa Valley Theatre 8%
Garrett Hols - FIDDLER ON THE ROOF - Diamond Head Theatre 7%
Becca Brake - FUNNY GIRL - Diamond Head Theatre 6%
Ricky Kozak - FIDDLER ON THE ROOF - Diamond Head Theatre 5%
Eric Gilliom - THE ROCKY HORROR SHOW - Maui OnStage 5%
Ainsley Shearer - LES MISÉRABLES - Diamond Head Theatre 4%
Kailee Ka‘eo - RENT - ProArts Playhouse Maui 4%
Thalyn Nikolau - ANASTASIA - Maui Academy of Performing Arts 4%
Amber Seelig - A 1940'S RADIO CHRISTMAS CAROL - Maui OnStage 4%
Ricky Jones - A 1940'S RADIO CHRISTMAS CAROL - Maui OnStage 3%
Anthony fedorov - LES MISÉRABLES - Diamond Head Theatre 3%
PT Mahoney - RENT - ProArts Playhouse Maui 3%
Adam David Allison - SHREK THE MUSICAL - Manoa Valley Theatre 3%
Salote Vaha’i - FIDDLER ON THE ROOF - Diamond Head Theatre 3%
Andrew Baker - SHREK THE MUSICAL - Manoa Valley Theatre 2%
Jen brooks - FIDDLER ON THE ROOF - Diamond Head Theatre 2%
Kimo Kaona - THE LAST FIVE YEARS - Diamond Head Theatre 2%
Shane Borge - A 1940'S RADIO CHRISTMAS CAROL - Maui OnStage 2%
Ainsley Shearer - SPRING AWAKENING - Manoa Valley Theatre 1%
Briana Pratt - THE LAST FIVE YEARS - Diamond Head Theatre 1%
Isaiah Gundermann Graham - SPRING AWAKENING - Manoa Valley Theatre 1%
Marie Staples - PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT - Manoa Valley Theatre 1%
Best Performer In A Play
Nolan Hong - TWO NAILS, ONE LOVE - Kumu Kahua Theatre 21%
Patty Lee - STEEL MAGNOLIAS - ProArts Playhouse Maui 14%
Moses Goods - DUKE - Hawaii Theatre Center 12%
Jasmine Haley Anderson - DIAL M FOR MURDER - Manoa Valley Theatre 9%
Makalani Franco-Francis - CONVERSION OF KA'AHUMANU - ProArts Playhouse Maui 5%
Reyn afaga - YELLOW FACE - Manoa Valley Theatre 5%
maile kapua'ala - THE QUEEN'S WILL - Kumu Kahua Theatre 5%
Isadora Drew - THE MOUSETRAP - Maui OnStage 5%
Jake Evan glasser - CLYDE'S - Manoa Valley Theatre 5%
Elexis Draine - DA MAYAH - Manoa Valley Theatre 4%
Daniel Vicars - THE MOUSETRAP - Maui OnStage 3%
Julia Keefe - ACCORDING TO COYOTE - Honolulu Theatre for Youth 3%
Kahiau Machado - CLYDE'S - Manoa Valley Theatre 3%
Julia Avilla LoPresti - OUTLANDISH - Kumu Kahua Theatre 2%
John Williams - THE MOUSETRAP - Maui OnStage 2%
Will Makozack - THE MOUSETRAP - Maui OnStage 1%
Matthew Miller - DA MAYAH - Manoa Valley Theatre 1%
Best Play
YELLOW FACE - Manoa Valley Theatre 14%
DIAL M FOR MURDER - Manoa Valley Theatre 11%
STEEL MAGNOLIAS - ProArts Playhouse Maui 11%
TWO NAILS, ONE LOVE - Kumu Kahua Theatre 10%
A 1940'S RADIO CHRISTMAS CAROL - Maui OnStage 9%
CONVERSION OF KA'AHUMANU - ProArts Playhouse Maui 9%
THE QUEEN'S WILL - Kumu Kahua Theatre 7%
JULIUS CAESAR - Manoa Valley Theatre 6%
CLYDE'S - Manoa Valley Theatre 5%
DA MAYAH - Manoa Valley Theatre 5%
ACCORDING TO COYOTE - Honolulu Theatre for Youth 4%
THE MOUSETRAP - Maui OnStage 4%
WILLIAM SHAKESPEARE'S LONG LOST FIRST PLAY (ABRIDGED) - Maui OnStage 4%
Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Willie Sable - LES MISÉRABLES - Diamond Head Theatre 18%
MJ Matsushita - SHREK THE MUSICAL - Manoa Valley Theatre 15%
Deanne Kennedy - FIDDLER ON THE ROOF - Diamond Head Theatre 12%
Willie Sable - PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT - Manoa Valley Theatre 10%
Jesie Rocetes, Lin McEwan, and Amanda Michele Dellinger - RENT - ProArts Playhouse Maui 10%
Ally Shore - THE ROCKY HORROR SHOW - Maui OnStage 9%
Michelle A. Bisbee - DIAL M FOR MURDER - Manoa Valley Theatre 6%
Amanda Michele Dellinger - A 1940'S RADIO CHRISTMAS CAROL - Maui OnStage 5%
Amanda Michele Dellinger, with original conceptual contributions by Patty Lee and Hoku Pavao - CONVERSION OF KA'AHUMANU - ProArts Playhouse Maui 5%
Caro Walker - THE MOUSETRAP - Maui OnStage 4%
David Negaard - WILLIAM SHAKESPEARE'S LONG LOST FIRST PLAY (ABRIDGED) - Maui OnStage 3%
Brittany Blashke - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Hawaiʻi Performing Arts Festival 2%
Best Sound Design Of A Play Or Musical
Jericho Sombrio - LES MISÉRABLES - Diamond Head Theatre 16%
Jericho Sombrio - FIDDLER ON THE ROOF - Diamond Head Theatre 15%
Skyler Greene - ANASTASIA - Maui Academy of Performing Arts 14%
Robert Matsushita - SHREK THE MUSICAL - Manoa Valley Theatre 12%
Sarah Velasco and Timothy Manamtam - PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT - Manoa Valley Theatre 10%
Dawn Harper - THE ROCKY HORROR SHOW - Maui OnStage 8%
Sarah Velasco and Timothy Manamtam - ALANIS MORISSETTE'S JAGGED LITTLE PILL - Manoa Valley Theatre 7%
Stephen Henderson - CONVERSION OF KA'AHUMANU - ProArts Playhouse Maui 6%
Dawn Harper - A 1940'S RADIO CHRISTMAS CAROL - Maui OnStage 5%
Sarah Velasco and Timothy Manamtam - SPRING AWAKENING - Manoa Valley Theatre 4%
Dawn Harper - THE MOUSETRAP - Maui OnStage 2%
Dawn Harper - WILLIAM SHAKESPEARE'S LONG LOST FIRST PLAY (ABRIDGED) - Maui OnStage 1%
Best Supporting Performer In A Musical
Meg Booker - CAROUSEL - Hawaiʻi Performing Arts Festival 15%
Emi Sampson - WEST SIDE STORY - Diamond Head Theatre 11%
Easton Ikenaga - SHREK THE MUSICAL - Manoa Valley Theatre 9%
Anya Teruya - FIDDLER ON THE ROOF at Diamond Head Theatre 7%
Emi Sampson - SHREK THE MUSICAL - Manoa Valley Theatre 6%
Shane Borge - ANASTASIA - Maui Academy of Performing Arts 6%
Aida Rose - THE ROCKY HORROR SHOW - Maui OnStage 6%
Presley Wheeler - LES MISÉRABLES - Diamond Head Theatre 5%
Charles Cook - RENT - ProArts Playhouse Maui 4%
Makanapo’okela Gabin - RENT - ProArts Playhouse Maui 3%
David Weaver - FUNNY GIRL - Diamond Head Theatre 3%
Andrew Simmons - PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT - Manoa Valley Theatre 3%
Kyle Conner - SPRING AWAKENING - Manoa Valley Theatre 3%
Nikki Bagaw - PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT - Manoa Valley Theatre 2%
Salote Vaha’i - WEST SIDE STORY - Diamond Head Theatre 2%
Kimo kaona - LES MISÉRABLES - Diamond Head Theatre 2%
Leiney hicks - LES MISÉRABLES - Diamond Head Theatre 2%
Susan Hawes - PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT - Manoa Valley Theatre 2%
Emily-Kim Maldonado - SHREK THE MUSICAL - Manoa Valley Theatre 1%
Sicily Mathenia - RENT - ProArts Playhouse Maui 1%
Kyle Conner - FIDDLER ON THE ROOF - Diamond Head Theatre 1%
Courtney Pritt - A 1940'S RADIO CHRISTMAS CAROL - Maui OnStage 1%
Henry Hawes - PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT - Manoa Valley Theatre 1%
Ashlyn Mansfield - THE ROCKY HORROR SHOW - Maui OnStage 1%
Marie Staples - FIDDLER ON THE ROOF - Diamond Head Theatre 1%
Best Supporting Performer In A Play
Sam Bui - YELLOW FACE - Manoa Valley Theatre 14%
Lina Aiko Krueger - STEEL MAGNOLIAS - ProArts Playhouse Maui 14%
Ana Narrajos - YELLOW FACE - Manoa Valley Theatre 14%
Ioane Camacho - DIAL M FOR MURDER - Manoa Valley Theatre 12%
Ashlyn Hi‘ilei Ani - CONVERSION OF KA'AHUMANU - ProArts Playhouse Maui 11%
Jake Glasser - CLYDE'S - Manoa Valley Theatre 8%
Nicole Belknap - A 1940'S RADIO CHRISTMAS CAROL - Maui OnStage 7%
Dwight Martin - DIAL M FOR MURDER - Manoa Valley Theatre 7%
Elijah Goldberg - THE MOUSETRAP - Maui OnStage 4%
Jamie Nicole Wilcox - THE MOUSETRAP - Maui OnStage 4%
Sebastian Navarro - THE MOUSETRAP - Maui OnStage 3%
Samantha Maxwell - THE MOUSETRAP - Maui OnStage 1%
Best Theatre For Young Audiences Production
SHREK THE MUSICAL - Manoa Valley Theatre 45%
FOOTLOOSE THE MUSICAL - Maui OnStage 34%
MOVE! - Honolulu Theatre for Youth 11%
THE HOBBIT - Kennedy Theatre 6%
ACCORDING TO COYOTE - Honolulu Theatre for Youth 4%
Favorite Local Theatre
Diamond Head Theatre 29%
Manoa Valley Theatre 23%
Maui OnStage 15%
ProArts Playhouse Maui 12%
Kumu Kahua Theatre 9%
Honolulu Theatre for Youth 5%
'Iolani Dramatic Players 3%
Hawaiʻi Performing Arts Festival 2%
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