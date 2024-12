Vote For The 2024 BroadwayWorld Germany Awards; KU'DAMM 59 at Theater des Westens, Berlin Leads Best Musical!

Enter Your Email to Unlock This Article



Voting continues for the 2024 BroadwayWorld Germany Awards... Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2024 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2023 through September 30, 2024. Winners will be announced in January.

Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2024 BroadwayWorld Germany Standings

Best Choreography Of A Play Or Musical

Jonathan Huor - KU'DAMM 59 - Theater des Westens, Berlin 32%

Gabriel Pitoni - THE ROCKY HORROR SHOW - Theater Regensburg 18%

Gabriel Pitoni - DER PRINZ VON SCHIRAS - Theater Regensburg 6%

Sven Niemeyer - ONCE UPON A MATTRESS - Prinzregententheater München 5%

Melissa King - A CHORUS LINE - Bad Hersfeld Festspiele 5%

Wagner Moreira - COME AS YOU ARE - Theater Regensburg 5%

Kerstin Ried - FLASHDANCE - Tour 3%

Wagner Moreira - TRANSIT - Theater Regensburg 2%

Wagner Moreira - HELLO STRANGER - Theater Regensburg 2%

Yara Hassan - DER MANN DER SHERLOCK HOLMES WAR - Theater Bielefeld 2%

Till Nau - A CHORUS LINE - First Stage Theater 2%

Sven Niemeyer - LA CAGE AUX FOLLES - Theater Vorpommern 2%

Andrea Kingston - TOOTSIE - Theater Osnabrück 1%

Kerstin Ried - TITANIC - Theater Erfurt 1%

Bart de Clerque - TRASH ISLAND - Schmidtchen Hamburg 1%

Bart de Clerque - OBERAFFENGEIL - Schmidts Tivoli 1%

Yaroslav Ivanenko - WEST SIDE STORY - Theater Kiel 1%

Kathi Heidebrecht - SISTER ACT - Theaterfestspiele Vulkaneifel 1%

Wei-Ken Grosmann-Liao - DEAR EVAN HANSEN - Stadttheater Gmunden 1%

Simon Eichenberger - DIE KÖNIGINNEN - Landestheater Linz 1%

Soufjan Ibrahim - STERNTALER - Brüder Grimm Festspiele, Hanau 1%

Sven Niemeyer - CABARET - Stadttheater Ingolstadt 1%

Bart de Clerque - ANATEVKA - Saarländisches Staatstheater 1%

Fides Groot Landeweer - EIN KÄFIG VOLLER NARREN - Burgfestspiele Jagsthausen 1%

Sven Niemeyer - BYE BYE LIFE - Theater das Zimmer, Hamburg 0%



Best Costume Design Of A Play Or Musical

Esther Bialas - KU'DAMM 59 - Theater des Westens, Berlin 34%

Sebastian Ritschel - THE ROCKY HORROR SHOW - Theater Regensburg 15%

Sebastian Ritschel - DER PRINZ VON SCHIRAS - Theater Regensburg 8%

Claudio Pohle - ONCE UPON A MATTRESS - Prinzregententheater München 6%

Wagner Moreira - COME AS YOU ARE - Theater Regensburg 3%

Wagner Moreira - HELLO STRANGER - Theater Regensburg 3%

Wagner Moreira - TRANSIT - Theater Regensburg 3%

Britta Tönne - DER MANN DER SHERLOCK HOLMES WAR - Theater Bielefeld 3%

Conny Lüders - DIE KÖNIGINNEN - Landestheater Linz 3%

Uta Meenen - LES MISERABLES - Staatstheater am Gärtnerplatz München 3%

Lena Scheerer - TITANIC - Theater Erfurt 3%

Claudio Pohle - DIE PÄPSTIN - DAS MUSICAL - Schlosstheater Fulda 3%

Esther Bialas - KASIMIR UND KAROLINE - Staatsoper Hannover 2%

Conny Lüders - A CHORUS LINE - Bad Hersfeld Festspiele 2%

Elisabeth Sikora - DEAR EVAN HANSEN - Stadttheater Gmunden 2%

Anke Küper - DIE GÄNSEMAGD - Brüder Grimm Festspiele, Hanau 1%

Tinkerbell - DIE RÜCKKEHR VON PETER PAN - Theater Regensburg 1%

Alfred Mayerhofer - MATA HARI - Theater am Gärtnerplatz München 1%

Kerstin Lackmann - DIE GÄNSEMAGD - Brüder Grimm Festspiele, Hanau 1%

Claudio Pohle - CABARET - Stadttheater Ingolstadt 1%

Claudi Pohle - CABARET - Stadttheater Ingolstadt 1%

Eva Humburg - LA CAGE AUX FOLLES - Theater Vorpommern 1%

Claudio Pohle - ANATEVKA - Staatstheater Saarbrücken 1%

Claudio Pohle - IM WEISSEN RÖSSL - Staatstheater Darmstadt 0%

Lukas Fries - SCHAU, DER MAU! - Landestheater Schwaben 0%



Best Dance Production

COME AS YOU ARE - Theater Regensburg 23%

ROCK THE BALLET - St. Pauli Theater Hamburg 22%

TRANSIT - Theater Regensburg 21%

BREAKING MOZART - DDC Entertainment 12%

THE TIMES ARE RACING - Hamburg Ballett 11%

THE TIMES ARE RACING - Staatsoper Hamburg 11%



Best Direction Of A Musical

Christoph Drehwitz - KU'DAMM 59 - Theater des Westens, Berlin 33%

Sebastian Ritschel - THE ROCKY HORROR SHOW - Theater Regensburg 13%

Sebastian Ritschel - DER PRINZ VON SCHIRAS - Theater Regensburg 7%

Wagner Moreira - COME AS YOU ARE - Theater Regensburg 6%

Philipp Moschitz - ONCE UPON A MATTRESS - Prinzregententheater München 6%

Annette Leistenschneider / Sebastian Ritschel - DIE RÜCKKEHR VON PETER PAN - Theater Regensburg 4%

Wagner Moreira - HELLO STRANGER - Theater Regensburg 3%

Melissa King - A CHORUS LINE - Bad Hersfeld Festspiele 3%

Stephan Witzlinger - TITANIC - Theater Erfurt 3%

Marco Krämer-Eis - TRASH ISLAND - Schmidtchen Hamburg 3%

Martin G. Berger - KASIMIR UND KAROLINE - Staatsoper Hannover 3%

Lukas Nimscheck - DIE GÄNSEMAGD - Brüder Grimm Festspiele, Hanau 3%

Wagner Moreira - TRANSIT - Theater Regensburg 2%

Simon Eichenberger - DIE KÖNIGINNEN - Landestheater Linz 2%

Andreas Gergen - FALCO - Theater an der Wien 2%

Jan Radermacher - STERNTALER - Brüder Grimm Festspiele, Hanau 2%

Josef Köpplinger - LES MISERABLES - Staatstheater am Gärtnerplatz München 1%

Markus Olzinger - DEAR EVAN HANSEN - Stadttheater Gmunden 1%

Philipp Moschitz - CABARET - Stadttheater Ingolstadt 1%

Michael Heicks - CABARET - Theater Bielefeld 1%

Isabella Gregor - MATA HARI - Theater am Gärtnerplatz München 1%

Paul Glaser - LIZARD BOY - The English Theatre of Hamburg 1%

Gil Mehmert - ANATEVKA - Staatstheater Saarbrücken 1%

Andreas Gergen - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Staatstheater Nürnberg 0%

Toni Burkhardt - LA CAGE AUX FOLLES - Theater Vorpommern 0%



Best Direction Of A Play

Antje Thoms - DRAUSSEN VOR DER TÜR - Theater Regensburg 23%

Christopher Tölle - CLUEDO - EIN MÖRDERSPIEL - Komödie Berlin 15%

Sven Niemeyer - BYE BYE LIFE - Theater das Zimmer, Hamburg 12%

Mathias Spaan - ROMEO & JULIA - Junges Schauspielhaus Hamburg 12%

Lars Ceglecki - DAS TAGEBUCH DER ANNE FRANK - Theater Das Zimmer Hamburg 7%

Florian Loyke - DIE VERWANDLUNG - Theater Regensburg 7%

Lars Ceglecki - ANNE FRANK - Theater das Zimmer Hamburg 5%

Joanna Lewicka - ANTIGONE - Theater Plauen-Zwickau 4%

Philipp Moschitz - ALL DAS SCHÖNE - Metropol Theater München 2%

Marco Krämer Eis - DER EINGEBILDETE KRANKE - Freilichtspiele Schwäbisch Hall 2%

Karin Henkel - LIEBE - Münchner Kammerspiele 2%

Clifford Dean - BEN BUTLER - The English Theatre of Hamburg 2%

Paul Glaser - THE HOUND OF THE BASKERVILLES - The English Theatre of Hamburg 2%

Georg Münzel - SERGE - Altonaer Theater Hamburg 2%

Philipp Moschitz - SLIPPERY SLOPE - Metropol Theater München 1%

Sergej Gößner - DIE FABEL VON FAUSTO - Comedia Theater Köln 1%

Georg Münzel - DER SPIELER - Altonaer Theater Hamburg 0%

Sergej Gößner - SCHAU, DER MAU! - Landestheater Schwaben 0%



Best Ensemble

KU'DAMM 59 - Theater des Westens, Berlin 44%

THE ROCKY HORROR SHOW - Theater Regensburg 18%

DER PRINZ VON SCHIRAS - Theater Regensburg 6%

TRANSIT - Theater Regensburg 5%

DIE RÜCKKEHR VON PETER PAN - Theater Regensburg 4%

TITANIC - Theater Erfurt 4%

HELLO STRANGER - Theater Regensburg 4%

ONCE UPON A MATTRESS - Prinzregententheater München 4%

BYE BYE LIFE - Theater das Zimmer, Hamburg 3%

IM WEISSEN RÖSSL - Staatstheater Darmstadt 3%

THE HOUND OF THE BASKERVILLES - The English Theatre of Hamburg 2%

SISTER ACT - Staatstheater Augsburg 1%

JESUS CHRIST SUPERSTAR - Staatstheater Nürnberg 1%

LIZARD BOY - The English Theatre of Hamburg 0%

BEN BUTLER - The English Theatre of Hamburg 0%

HANF - Theater Schwedt 0%

LOBBY HERO - The English Theatre of Hamburg 0



Best Lighting Design Of A Play Or Musical

Tim Deiling - KU'DAMM 59 - Theater des Westens, Berlin 71%

Sven Niemeyer - BYE BYE LIFE - Theater das Zimmer, Hamburg 22%

Heiko Böttner - LIZARD BOY - The The English Theatre of Hamburg 6%



Best Music Direction & Orchestra Performance

KU'DAMM 59 - Theater des Westens, Berlin 44%

Stefan Veselka - DER PRINZ VON SCHIRAS - Theater Regensburg 22%

Andreas Kowalewitz - ONCE UPON A MATTRESS - Prinzregententheater München 10%

Koen Shoots - LES MISERABLES - Staatstheater am Gärtnerplatz München 7%

Clemens Fieguth - TITANIC - Theater Erfurt 4%

Jürgen Goriup - DEAR EVAN HANSEN - Stadttheater Gmunden 3%

Ricarda Schmersahl - BYE BYE LIFE - Theater das Zimmer, Hamburg 3%

Christoph Wohlleben - A CHORUS LINE - Bad Hersfelder Festspiele 2%

Christopher Wohlleben - A CHORUS LINE - Bad Hersfelder Festspiele 2%

ONCE UPON A MATTRESS - Prinzregententheater München 1%

John Mortimer - LIZARD BOY - The The English Theatre of Hamburg 1%

Joe Schmitz - STERNTALER - Brüder Grimm Festspiele, Hanau 1%



Best Musical

KU'DAMM 59 - Theater des Westens, Berlin 35%

THE ROCKY HORROR SHOW - Theater Regensburg 20%

TRANSIT - Theater Regensburg 6%

ONCE UPON A MATTRESS - Prinzregententheater München 5%

KASIMIR UND KAROLINE - Staatsoper Hannover 5%

DEAR EVAN HANSEN - Stadttheater Gmunden 4%

DER PRINZ VON SCHIRAS - Theater Regensburg 4%

TRASH ISLAND - Schmidtchen Hamburg 4%

CABARET - Theater Bielefeld 3%

TITANIC - Theater Erfurt 3%

HELLO STRANGER - Theater Regensburg 3%

A CHORUS LINE - First Stage Theater 2%

DIE RÜCKKEHR VON PETER PAN - Theater Regensburg 2%

DIE GÄNSEMAGD - Brüder Grimm Festspiele, Hanau 2%

JESUS CHRIST SUPERSTAR - Staatstheater Nürnberg 1%

STERNTALER - Brüder Grimm Festspiele, Hanau 1%

LIZARD BOY - The English Theatre of Hamburg 0%



Best Performer In A Musical

Isabell Waltsgott - KU'DAMM 59 - Theater des Westens, Berlin 30%

Alejandro Nikolas Firlei Fernandez - DIE RÜCKKEHR VON PETER PAN - Theater Regensburg 9%

Monika Schweighofer - THE ROCKY HORROR SHOW - Theater Regensburg 8%

Vincent van Gorp - TANZ DER VAMPIRE - Operetten Haus, Hamburg 8%

Fabiana Locke - THE ROCKY HORROR SHOW - Theater Regensburg 7%

Gero Wendorff - CLIVIA - Staatsoperette 6%

Benet Monteiro - HERCULES - Stage Theater Neue Flora Hamburg 5%

Drew Sarich - KASIMIR UND KAROLINE - Staatsoper Hannover 3%

Armin Kahl - LES MISERABLES - Staatstheater am Gärtnerplatz München 3%

Felix Rabas - DIE RÜCKKEHR VON PETER PAN - Theater Regensburg 3%

Fabiana Locke - DIE RÜCKKEHR VON PETER PAN - Theater Regensburg 2%

Tim Morsbach - ONCE UPON A MATTRESS - Prinzregententheater München 2%

Sandy Leitner - DIE GÄNSEMAGD - Brüder Grimm Festspiele, Hanau 2%

Denis Riffel - DEAR EVAN HANSEN - Stadttheater Gmunden 2%

Felix Martin - LA CAGE AUX FOLLES - Theater Vorpommern 2%

Emma Nelson - A CHORUS LINE - BAD HERSFELDER FESTSPIELE 1%

Emily Mrosek - ONCE UPON A MATTRESS - Prinzregententheater München 1%

Peter Lewis Preston - ONCE UPON A MATTRESS - Prinzregententheater München 1%

Maryanne Kelly - SISTER ACT - Staatstheater Augsburg 1%

Olivia Wendt - CABARET - Stadttheater Ingolstadt 1%

Sophie Earl - LIZARD BOY - The The English Theatre of Hamburg 0%

Jacob Bedford - LIZARD BOY - The The English Theatre of Hamburg 0%

Chris Murray - DIE ZAUBERFLÖTE - Festspielhaus Füssen 0%

Peter Tabornal - LIZARD BOY - The The English Theatre of Hamburg 0



Best Performer In A Play

Alen Hodzovic - HARRY POTTER UND DAS VERWUNSCHENE KIND - Theater am Großmarkt 42%

Thomas Mehlhorn - DRAUSSEN VOR DER TÜR - Theater Regensburg 26%

Sebastian Witt - HARRY POTTER UND DAS VERWUNSCHENE KIND - Theater am Großmarkt 10%

Sabrina Ascacibar - BYE BYE LIFE - Theater das Zimmer, Hamburg 5%

Josef Ellers - HARRY POTTER UND DAS VERWUNSCHENE KIND - Theater am Großmarkt 5%

Florian Schlegel - SCHAU, DER MAU! - Landestheater Schwaben 3%

Ulrich Bähnk - SERGE - Altonaer Theater Hamburg 2%

Kim Bormann - BYE BYE LIFE - Theater das Zimmer, Hamburg 2%

Benjamin Press - THE HOUND OF THE BASKERVILLES - The The English Theatre of Hamburg 1%

Gunter Heun - DER EINGEBILDETE KRANKE - Freilichtspiele Schwäbisch Hall 1%

Jonny Magnanti - BEN BUTLER - The The English Theatre of Hamburg 1%

Charlie Tripp - THE HOUND OF THE BASKERVILLES - The The English Theatre of Hamburg 0%

Katherine Rodden - THE HOUND OF THE BASKERVILLES - The The English Theatre of Hamburg 0%



Best Play

CLUEDO - Komödie Berlin 23%

DRAUSSEN VOR DER TÜR - Theater Regensburg 23%

DIE VERWANDLUNG - Theater Regensburg 18%

BYE BYE LIFE - Theater das Zimmer, Hamburg 17%

KASIMIR UND KAROLINE - Staatsoper Hannover 13%

SERGE - Altonaer Theater Hamburg 6%

SCHAU, DER MAU! - Landestheater Schwaben 1%



Best Production of an Opera

VALUSCHKA - Theater Regensburg 31%

MICHAEL KOHLHAAS - Theater Regensburg 27%

DER WALD - Oper Wuppertal 24%

SAMSON UND DALILA - Theater Kiel 18%



Best Scenic Design Of A Play Or Musical

Lena Scheerer - TITANIC - Theater Erfurt 35%

Markus Olzinger - DEAR EVAN HANSEN - Stadttheater Gmunden 22%

Sven Niemeyer - BYE BYE LIFE - Theater das Zimmer, Hamburg 15%

Matthias Engelmann - ONCE UPON A MATTRESS - Prinzregententheater München 13%

Matthias Engelmann - IM WEISSEN RÖSSL - Staatstheater Darmstadt 11%

Lukas Fries - SCHAU, DER MAU! - Landestheater Schwaben 4%



Best Supporting Performer In A Musical

Sophie Mefan - HERCULES - Stage Theater Neue Flora Hamburg 23%

Franziska Kuropka - FACK JU GÖTE - Tour 19%

Dagmar Hellberg - LES MISERABLES - Staatstheater am Gärtnerplatz München 12%

Femke Soetenga - DIE PÄPSTIN - DAS MUSICAL - Schlosstheater Fulda 10%

Franziska Kuropka - DIE GÄNSEMAGD - Brüder Grimm Festspiele, Hanau 9%

Kerstin Ibald - TITANIC - Theater Erfurt 8%

Charlotte Heinke - DIE GÄNSEMAGD - Brüder Grimm Festspiele, Hanau 8%

Savio Byrczak - DEAR EVAN HANSEN - Stadtthater Gmunden 6%

Mats Visser - ONCE UPON A MATTRESS - Prinzregententheater München 4%

Ines Venus - HANF - Theater Schwedt/Oder 2%



Favorite Theatre

Theater des Westens, Berlin 34%

Theater Regensburg 29%

Theater das Zimmer Hamburg 5%

Thalia Theater Hamburg 5%

Schmidts Tivoli 3%

Prinzregententheater München 3%

Landestheater Linz 3%

Staatstheater am Gärtnerplatz München 2%

St. Pauli Theater Hamburg 2%

Schmidtchen Hamburg 2%

Theater Bielefeld 2%

The English Theatre of Hamburg 2%

Theater Erfurt 1%

Deutsches Theater München 1%

Schauspielhaus Hamburg 1%

Staatsoper Hannover 1%

Junges Schauspielhaus Hamburg 1%

Residenztheater München 1%

Brüder Grimm Festspiele, Hanau 0%

Volkstheater Rostock 0%

Stadtthater Gmunden 0%

Münchner Kammerspiele 0%

Hamburger Kammerspiele 0%

Comödie Dresden 0%

Staatstheater Nürnberg 0%



