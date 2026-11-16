Review: DAS PHANTOM DER OPER at Musical Dome Köln

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Manche Musicals schaut man sich an. Andere begleiten einen ein Leben lang. Und dann gibt es Das Phantom der Oper. Zumindest für mich.

Als ich am 14. November 2026 im Kölner Musical Dome saß, hatte ich bereits mehr als drei Jahrzehnte mit Andrew Lloyd Webbers Meisterwerk verbracht. Jede Melodie, fast jede englische Textzeile war mir vertraut. Würde mich diese Geschichte noch immer so berühren wie damals?

Die Antwort kam unmittelbar nach der Auktionsszene. Der Kronleuchter wird erwähnt, die ersten unverwechselbaren Töne erklingen, und ich bin plötzlich nicht mehr in Köln. Ich bin wieder in New York. November 1995.

Ganz nah ist das Phantom der Oper da. Näher, als ich erwartet hatte.

Eine Doppel-CD, ein Stehplatz und eine Umarmung

Meine Geschichte mit dem Phantom begann 1993, als ich mir die Doppel-CD kaufte, die ich bis heute besitze. Diese Musik wurde zum Soundtrack meines Lebens. Im November 1995 studierte ich an der New York Film Academy und besuchte eine Broadway-Matinee. Ich hatte einen Stehplatz im Parkett. Neben mir stand eine junge Frau, die ich nicht kannte.

Als „All I Ask of You“ zum Ende des ersten Aktes sein überwältigendes Crescendo erreichte, standen wir beide mit tränenüberströmten Gesichtern da. Der Vorhang fiel. Sie drehte sich zu mir, sah mich an, kam auf mich zu, umarmte mich fest und ging. Kein Wort, kein Name. Ich habe sie nie wiedergesehen, diese Umarmung aber nie vergessen.

Vielleicht erklärt das besser als jede Analyse, was Theater vermag: Zwei Fremde teilen eine Emotion, für die es keine Worte braucht. 31 Jahre später hatte ich in Köln nach wenigen Minuten vergessen, dass ich eigentlich als Kritiker dort saß.

Eine Produktion aus der ersten Liga

ATG Entertainment ist zu einem echten Powerhouse der deutschen Musicallandschaft geworden und gehört zu den wenigen ernsthaften Konkurrenten von Stage Entertainment. Mit Das Phantom der Oper demonstriert ATG eindrucksvoll, welches Niveau eine große Musicalproduktion erreichen kann.

Anton Zetterholm als Phantom, Lisanne Clémence Veeneman als Christine Daaé und Tobias Joch als Raoul gehören für mich zur A-Liga. Alle drei haben stimmlich und darstellerisch enorm viel zu leisten. Sie tragen die emotional anspruchsvolle Dreiecksgeschichte mit jener Souveränität, die man sich bei einem Werk mit derart ikonischen Songs erhofft. Sie überzeugen auf ganzer Linie.

Die Produktion bietet mit ihrer Besetzung, Ausstattung und musikalischen Umsetzung einen überzeugenden Gegenwert für die hohen Eintrittspreise. Hier wird nicht bloß ein berühmter Titel verwaltet, sondern erstklassiges Musicaltheater geboten.

Pure Stage Magic

Der Kronleuchter wird in Köln genial eingesetzt. Wie genau, verrate ich bewusst nicht. Auch ein seit Jahrzehnten bekanntes Musical darf sein Publikum überraschen.

Noch jetzt bekomme ich Gänsehaut, wenn ich an die Stufen denke, die scheinbar aus dem Nichts auftauchen, während das Phantom Christine in sein unterirdisches Reich führt. Und dann die Gondelfahrt durch den Nebel! Bilder von unwirklicher Schönheit, die mich daran erinnern, warum ich Theater liebe.

Besonders gelungen ist die Erweiterung des Sets links und rechts über die Bühne hinaus in den Zuschauerraum. Die Pariser Oper scheint sich in den ganzen Saal auszubreiten. Zusammen mit den opulenten Kostümen und der Atmosphäre perfektioniert das die Immersion: Die Geschichte findet nicht nur vor uns statt, sie umgibt uns.

Man hört durchaus, dass ein kleineres Orchester spielt, als man es von manchen früheren Großproduktionen gewohnt sein mag. Doch der Sound im Musical Dome ist umso wuchtiger und präsenter. Lloyd Webbers Musik füllt den Raum mit einer Kraft, die einen unmittelbar erfasst.

Wenn vertraute Melodien Deutsch sprechen

Bislang kannte ich das Phantom live nur auf Englisch, und auch die Doppel-CD hat mein musikalisches Gedächtnis geprägt. In Köln versuchte mein Kopf deshalb zunächst unwillkürlich, die deutschen Texte zurückzuübersetzen.

„Think of Me“ wird schlicht zu „Denk an mich“. „Music of the Night“ funktioniert als „Musik der Dunkelheit“ erstaunlich gut: Gerade das langgezogene „-heit“ bietet gesanglich eine ähnlich schöne Wirkung wie „Night“. Die Darsteller nutzen das hervorragend. „Angel of Music“ als „Engel der Lieder“ passt zwar zur Melodie, verliert für mich aber etwas von der geheimnisvollen Bedeutung des Originals.

Auch der Titelsong überraschte mich. Von frühen deutschen Aufnahmen und Fernsehauftritten, etwa bei Wetten, dass..?, hatte ich noch das gedehnte „Phantoooom der Oper, das noch keiner sah“ im Ohr. Nun heißt es „Ganz naaaah ist das Phantom der Oper da“. Für mich funktioniert diese Betonung sogar besser, auch wenn ich mich erst daran gewöhnen musste. Welche Fassung historisch zuerst da war, ist für dieses Hörerlebnis zweitrangig: Im Kopf bleibt die Version, mit der man aufgewachsen ist.

Am schwierigsten wurde es ausgerechnet bei meinem Lieblingslied. „All I Ask of You“ heißt „Mehr will ich nicht von dir“. Die Melodie trägt den deutschen Text, doch zwischen einer Bitte, ask, und einem Wunsch, will, liegt für mich eine emotionale Nuance. Die ersten Töne rührten mich auch in Köln sofort zu Tränen. Gleichzeitig zerlegte mein Kopf jedes Wort, sodass ich mich nicht vollständig fallen lassen konnte. Schade, aber kein Vorwurf an die Darsteller. Manchmal steht einem die eigene Vertrautheit im Weg.

Überhaupt belegt Das Phantom der Oper in meiner persönlichen Top Ten der Musicalsongs gleich mehrere Plätze: „Angel of Music“, der Titelsong, „Music of the Night“, „Point of No Return“ und „All I Ask of You“. Ein Großteil meiner Favoriten liegt im ersten Akt. Deshalb verliert die zweite Hälfte für mich musikalisch ein wenig an Intensität, auch wenn „Point of No Return“ noch einmal einen Höhepunkt setzt. Das ist meine persönliche Gewichtung, keine Schwäche dieser Inszenierung.

Ein Phantom, viele Perspektiven

1995 identifizierte ich mich mit dem Künstler hinter der Maske: jemandem, der gehört, verstanden und geliebt werden will und zugleich als Mentor sein Wissen weitergibt. Natürlich entschuldigt diese Sehnsucht nicht seine Taten. Gerade die Ambivalenz macht die Figur interessant.

31 Jahre und einige Jobs später, darunter als Filmtheaterleiter bei Flebbe und CineStar sowie als Theaterleiter der Komödie Bielefeld, entdeckte ich eine andere Lesart. Nach der Vorstellung sagte ich zu meiner Frau: „Eigentlich geht es doch um einen Theaterleiter, der sich in seinem Haus verschanzt und allen exakt vorschreibt, wie es zu führen ist!“

Er bestimmt die Besetzung, mischt sich ins Programm ein und gibt der Direktion detaillierte Anweisungen. Ich musste noch minutenlang grinsen. Früher sah ich den unverstandenen Künstler. Heute erkenne ich gelegentlich einen Theaterleiter mit erheblichen Problemen beim Delegieren. Die Geschichte bleibt dieselbe, wir bringen nur jedes Mal ein anderes Leben mit.

Wenn das Gebäude nicht mithält

So erstklassig die Produktion ist, so deutlich zeigen sich nach Moulin Rouge! erneut die Schwächen des Musical Dome. Es gibt zu wenige, umständlich platzierte Toiletten, mit Warteschlangen bei Frauen wie Männern. Und wenn man rund zehn Minuten benötigt, um überhaupt vom Saal ins Foyer zu gelangen, ist eine zwanzigminütige Pause kaum ausreichend. Für WC-Besuch oder Getränk bleibt wenig Zeit.

Das schmälert die Bühnenleistung nicht, wohl aber den Komfort eines Premiumabends. Eine Produktion dieses Niveaus verdient eine entsprechend gute Besucherführung.

Zwei Städte, zwei Begegnungen

Vor Beginn in Köln fiel einer Dame neben mir meine schöne Eintrittskarte auf; sie hatte nur einen Ausdruck. Ich erklärte, meine sei vermutlich eine Pressekarte. Als der Einlass auf sich warten ließ, fragte sie, wann es losgehe. Ich scherzte: „Da ist bestimmt hinter der Bühne etwas passiert. Wahrscheinlich macht Carlotta wieder Schwierigkeiten.“

„Oh, Sie kennen die Geschichte! Haben Sie das Musical schon gesehen?“ Sie erzählte von London, ich von New York 1995. Aus einem Insiderwitz wurde ein herzliches Gespräch zwischen zwei Fans. Schließlich schenkte ich ihr mein Presseheft, worüber sie sich sehr freute. Liebes ATG-Team: Ich habe mir danach ein weiteres geholt!

Die Begegnung erinnerte mich an die junge Frau, die mich 1995 wortlos umarmte. Damals bekam ich von einer Fremden etwas geschenkt; diesmal konnte ich selbst eine Freude machen. Zwei Städte, zwei Theater, zwei Begegnungen, 31 Jahre dazwischen. Und immer wieder dieses Phantom.

Fazit: Ganz nah. Noch immer.

Das Phantom der Oper in Köln ist überwältigendes Musicaltheater: ein Hauptdarstellertrio der ersten Liga, eindrucksvolle Bühnenbilder, fantastische Kostüme und Musik, die trotz kleinerem Orchester den Saal mit voller Wucht erfasst. ATG liefert eine Produktion, deren künstlerische Qualität weit über die Schwächen des Hauses hinausstrahlt.

1993 kaufte ich eine Doppel-CD. 1995 weinte ich am Broadway neben einer Fremden. 2026 weine ich wieder, staune über Bühnenmagie und entdecke hinter der Maske sogar einen überraschenden Berufskollegen.

Das Phantom hat mich zum Weinen gebracht, zum Staunen und diesmal sogar zum Lachen. Es ist noch immer mein Lieblingsmusical. Und jetzt weiß ich wieder, warum.

Ganz nah ist das Phantom der Oper da. Und ich hoffe, es bleibt noch lange.

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