"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
First Standings Announced For 2026 BroadwayWorld Germany Awards - RUDOLF Leads Best Musical
Voting is open through December 31st.
The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Germany Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.
Winners will be announced in January!
This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
See a mistake? Please let us know here.
2026 BroadwayWorld Germany Awards - Current Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Jonathan Huor - RUDOLF - Festspielhaus Füssen 66%
Gabriel Pitoni - POLNISCHE HOCHZEIT - Staatstheater Regensburg 10%
Yara Hassan - REBECCA - Oper Dortmund 9%
Wagner Moreira - SACRE - EIN RAUSCH - Staatstheater Regensburg 8%
Wagner Moreira - PASSAGEN - Staatstheater Regensburg 4%
Yvonne Braschke - ROALD DAHLS CHARLIE UND DIE SCHOKOLADENFABRIK - Staatstheater Regensburg 4%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Aleksandra Kica - RUDOLF - Festspielhaus Füssen 59%
Kristopher Kempf - ROALD DAHLS CHARLIE UND DIE SCHOKOLADENFABRIK - Staatstheater Regensburg 18%
Falk Bauer - REBECCA - Oper Dortmund 8%
Barbara Blaschke - POLNISCHE HOCHZEIT - Staatstheater Regensburg 7%
Fabienne Ank - DER MEDICUS - Freilichtspiele TECKLENBURG 5%
Anja Schulz-Hentrich - DIE WEIHNACHTSGLOCKEN - Theater Nordhausen 2%
Best Dance Production
PASSAGEN - Staatstheater Regensburg 56%
SACRE - EIN RAUSCH - Staatstheater Regensburg 44%
Best Direction Of A Musical
Alex Balga - RUDOLF - Festspielhaus Füssen 52%
Ronny Scholz - POLNISCHE HOCHZEIT - Staatstheater Regensburg 13%
Gil Mehmert - REBECCA - Oper Dortmund 11%
Ulrich Wiggers - ROALD DAHLS CHARLIE UND DIE SCHOKOLADENFABRIK - Staatstheater Regensburg 10%
Alex Balga - DRACULA - Showslot Touring 8%
Ivan Alboresi - DIE WEIHNACHTSGLOCKEN - Theater Nordhausen 5%
Best Direction Of A Play
Gil Mehmert - THE LAST CALL - Hamburger Kammerspiele 57%
Sebastian Ritschel - THE SHINING - Staatstheater Regensburg 43%
Best Ensemble
RUDOLF - Festspielhaus Füssen 59%
REBECCA - Oper Dortmund 9%
ROALD DAHLS CHARLIE UND DIE SCHOKOLADENFABRIK - Staatstheater Regensburg 7%
POLNISCHE HOCHZEIT - Staatstheater Regensburg 6%
THE SHINING - Staatstheater Regensburg 5%
TARZAN - Neue Flora Hamburg 4%
THE LODGER - Oper Wuppertal 4%
ROCKY - Freilichtspiele TECKLENBURG 3%
THE GHOSTS OF VERSAILLES - Staatstheater Regensburg 3%
DER MEDICUS - Freilichtspiele TECKLENBURG 2%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Michael Grundner - RUDOLF - Festspielhaus Füssen 59%
Sebastian Ritschel and Max Spielvogel - THE SHINING - Staatstheater Regensburg 21%
Michael Grundner - REBECCA - Oper Dortmund 10%
Michael Grundner - DRACULA - Showslot Touring 6%
Michael Grundner - THE LAST CALL - Hamburger Kammerspiele 5%
Best Music Direction & Orchestra Performance
Koen Schoots - RUDOLF - Festspielhaus Füssen 64%
Andreas Kowalewitz - POLNISCHE HOCHZEIT - Staatstheater Regensburg 10%
Tom Woods - ROALD DAHLS CHARLIE UND DIE SCHOKOLADENFABRIK - Staatstheater Regensburg 8%
Tom Woods - POLNISCHE HOCHZEIT - Staatstheater Regensburg 6%
Julian Gaudiano - DIE WEIHNACHTSGLOCKEN - Theater Nordhausen 4%
Giorgio Radoja - ROCKY - Freilichtspiele TECKLENBURG 3%
Juheon Han - DER MEDICUS - Freilichtspiele TECKLENBURG 3%
Yorgos Ziavras / Sinfonieorchester Wuppertal - THE LODGER - Oper Wuppertal 2%
Best Musical
RUDOLF - Festspielhaus Füssen 50%
LES MISÉRABLES - Gärtnerplatztheater München 11%
POLNISCHE HOCHZEIT - Staatstheater Regensburg 7%
REBECCA - Oper Dortmund 7%
DRACULA - Showslot Touring 7%
ROALD DAHLS CHARLIE UND DIE SCHOKOLADENFABRIK - Staatstheater Regensburg 7%
DIE LETZTEN FÜNF JAHRE / THE LAST FIVE YEARS - Staatstheater Regensburg 5%
TARZAN - Neue Flora Hamburg 3%
DER MEDICUS - Freilichtspiele TECKLENBURG 3%
Best New Play Or Musical
SONGS FROM LIFE - Gallus Theater 52%
DIE WEIHNACHTSGLOCKEN - Theater Nordhausen 48%
Best Performer In A Musical
Alen Hodzovic - DIE WEIHNACHTSGLOCKEN - Theater Nordhausen 39%
Oedo Kuipers - RUDOLF - Festspielhaus Füssen 19%
Katia Bischoff - RUDOLF - Festspielhaus Füssen 12%
Alejandro Firlei Fernandes - ROALD DAHLS CHARLIE UND DIE SCHOKOLADENFABRIK - Staatstheater Regensburg 8%
Barbara Obermaier - LES MISÉRABLES - Gärtnerplatztheater München 6%
Bettina Mönch - REBECCA - Oper Dortmund 4%
Antonia Kalinowski - REBECCA - Oper Dortmund 2%
David Jakobs - REBECCA - Oper Dortmund 2%
Alejandro Firlei Fernandes - DIE LETZTEN FÜNF JAHRE / THE LAST FIVE YEARS - Staatstheater Regensburg 2%
Riccardo Sinisi - TARZAN - Neue Flora Hamburg 2%
Gerben Grimmius - DER MEDICUS - Freilichtspiele TECKLENBURG 1%
Erik Hamilton - MJ - DAS MICHAEL JACKSON MUSICAL - Stage Theater an der Elbe 1%
Leonie Hammel - TARZAN - Neue Flora Hamburg 1%
Jeannine Michèle Wacker - DIE WEIHNACHTSGLOCKEN - Theater Nordhausen 0%
Best Play
HARRY POTTER UND DAS VERWUNSCHENE KIND - Mehr! Theater am Grossmarkt Hamburg 57%
THE LAST CALL - Hamburger Kammerspiele 43%
Best Production of an Opera
THE SHINING - Staatstheater Regensburg 41%
THE GHOSTS OF VERSAILLES - Staatstheater Regensburg 34%
THE LODGER - Oper Wuppertal 18%
LUCIDITY (EEA) - Staatstheater Regensburg 7%
Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Morgan Large - RUDOLF - Festspielhaus Füssen 55%
Martin Scherm - THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW - Luisenburg Festspiele Wunsiedel 21%
Kristopher Kempf - ROALD DAHLS CHARLIE UND DIE SCHOKOLADENFABRIK - Staatstheater Regensburg 15%
Barbara Blaschke - POLNISCHE HOCHZEIT - Staatstheater Regensburg 6%
Wolfgang Kurima Rauschning - DIE WEIHNACHTSGLOCKEN - Theater Nordhausen 3%
Best Sound Design Of A Play Or Musical
Dennis Heise - RUDOLF - Festspielhaus Füssen 78%
Jörg Grünsfelder - REBECCA - Oper Dortmund 22%
Best Supporting Performer In A Musical
Maria Mucha - ROALD DAHLS CHARLIE UND DIE SCHOKOLADENFABRIK - Staatstheater Regensburg 29%
Gerben Grimmius - ROCKY - Freilichtspiele TECKLENBURG 26%
Aaron Hunt - TARZAN - Neue Flora Hamburg 25%
Juliane Bischoff - DIE WEIHNACHTSGLOCKEN - Theater Nordhausen 11%
Jörg Neubauer - DIE WEIHNACHTSGLOCKEN - Theater Nordhausen 9%
Favorite Theatre
Gärtnerplatztheater München 37%
Staatstheater Regensburg 26%
Stage Theater an der Elbe (Hafen) 15%
Freilichtspiele TECKLENBURG 11%
Gehart Hauptmann Theater Görlitz/Zittau 8%
Theater Nordhausen 4%
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