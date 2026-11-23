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The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Ft. Myers/Naples Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.

Winners will be announced in January!

This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

See a mistake? Please let us know here.

2026 BroadwayWorld Ft. Myers/Naples Awards - Current Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance

Frank Blocker - SOUTHERN GOTHIC NOVEL - A SOLO COMEDY - Norris Center Auditorium-Cambier Park 22%

Marvilla Marzan - MARVILLA MARZÁN: TIMELESS - Theatre Conspiracy 22%

Charlie Blum - SINGIN' AND SWINGIN' THE HOLIDAY SONGBOOK WITH CHARLIE BLUM - Arts Center Theatre 16%

Melissa Hennig - MARJORY STONEMAN DOUGLAS: A VOICE FOR THE EVERGLADES - Norris Center 13%

Frank Blocker - STABILIZED NOT CONTROLLED - Norris Center Auditorium-Cambier Park 11%

Kristyn Estes - SINGIN' AND SWINGIN' THE HOLIDAY SONGBOOK WITH CHARLIE BLUM - Arts Center Theatre 7%

Tymisha Harris - JOSEPHINE: A BURLESQUE CABARET DREAM PLAY - Theatre Conspiracy 6%

Shaun Summers Cott - ABIGAIL ADAMS: REMEMBER THE LADIES - Norris Center 4%

Best Choreography Of A Play Or Musical

Ford Haeuser - THE WIZARD OF OZ - Broadway Palm Dinner Theatre 37%

Dawn Lebrecht Fornara - 9 TO 5 THE MUSICAL - Kizzie Theater, The Naples Players 16%

Dawn Lebrecht Fornara - LES MISÉRABLES - Naples Players 8%

Amy Marie McCleary - CATS - Broadway Palm Dinner Theatre 6%

Bill Taylor - WHAT SPRINGS FORTH - Theatre Conspiracy 6%

Savannah Leslie - GREY HOUSE - Laboratory Theater of Florida 6%

Heather Johnson - GREY HOUSE - Laboratory Theater of Florida 4%

Amy Marie McCleary - ALL SHOOK UP - Broadway Palm Dinner Theatre 4%

Amy Marie McCleary - PRETTY WOMAN: THE MUSICAL - Broadway Palm Dinner Theatre 3%

Dawn Lebrecht Fornara - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Naples Players 3%

Amy Marie McCleary - THE SOUNDS OF 1967 - Broadway Palm Dinner Theatre 2%

Karen Molnar Danni - BUDDY: THE BUDDY HOLLY STORY - TheatreZone 2%

Karen Danni - GRUMPY OLD MEN - TheatreZone 2%

Best Costume Design Of A Play Or Musical

Mollie Berman - LES MISÉRABLES - Naples Players 21%

Mary Anne McKerrow - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - The Naples Players at the Sugden Community Theater 16%

Brittanee Clark - GREY HOUSE - Laboratory Theater of Florida 13%

Dayne Sabatos - ADA AND THE ENGINE - The Naples Players at the Sugden Community Theater 11%

Diana Waldier - CLOWN BAR CHRISTMAS - Theatre Conspiracy 10%

Kathleen Kolacz - OLIVER! - TheatreZone 8%

Mollie Berman - 9 TO 5 THE MUSICAL - Naples Players 8%

Diana Waldier - WHAT SPRINGS FORTH - Theatre Conspiracy 6%

Kirche Leigh Zeile - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Gulfshore Playhouse 5%

Kirche Leigh Zeile - CIRCLE FORWARD - WORLD PREMIERE - Gulfshore Playhouse 2%

Best Dance Production

ALL SHOOK UP - Broadway Palm Dinner Theatre 44%

9 TO 5 THE MUSICAL - Kizzie Theater, The Naples Players 29%

CATS - Broadway Palm Dinner Theatre 12%

WHAT SPRINGS FORTH - Theatre Conspiracy 8%

1776 - Gulf Coast Symphony 7%

Best Direction Of A Musical

Victor Legarreta - THE WIZARD OF OZ - Broadway Palm Dinner Theatre 34%

Dawn Lebrecht Fornara - LES MISÉRABLES - Kizzie Theater, The Naples Players 17%

Jason Parrish - LITTLE SHOP OF HORRORS - Florida Repertory Theatre 10%

Ted Wioncek III - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Players Circle Theater 7%

Dawn Lebrecht Fornara - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Kizzie Theater, The Naples Players 6%

Dawn Lebrecht Fornara - 9 TO 5 THE MUSICAL - Kizzie Theater, The Naples Players 5%

Amy Marie McCleary - CATS - Broadway Palm Dinner Theatre 5%

Victor Legarreta - FIDDLER ON THE ROOF - Broadway Palm Dinner Theatre 4%

Amy Marie McCleary - ALL SHOOK UP - Broadway Palm Dinner Theatre 3%

Amy Marie McCleary - PRETTY WOMAN: THE MUSICAL - Broadway Palm Dinner Theatre 2%

Amy Marie McCleary - THE SOUNDS OF 1967 - Broadway Palm Dinner Theatre 2%

Mark Danni - BUDDY: THE BUDDY HOLLY STORY - TheatreZone 2%

Mark Danni - GRUMPY OLD MEN - TheatreZone 1%

Best Direction Of A Play

Bryce Alexander & Courtney Laine Self - THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - Naples Players 32%

Michael Weaver - MISERY - Broadway Palm Dinner Theatre 13%

Heather Johnson - GREY HOUSE - Laboratory Theater of Florida 7%

Joan Gerberding - YOU'VE GOT HATE MAIL - Arts Center Theatre 6%

Bill Taylor - WHAT SPRINGS FORTH - Theatre Conspiracy 6%

Bryce Alexander - THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - Naples Players 5%

Phillip Fazio - ADA AND THE ENGINE - The Naples Players at the Sugden Community Theater 5%

Kody C Jones- Lord of the Flies: The Experience 4%

Veronica Ostroski - A PIECE OF MY HEART - Naples Players 3%

Bill Taylor - CLOWN BAR CHRISTMAS - Theatre Conspiracy 2%

Kristen Coury - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Gulfshore Playhouse 2%

Shannon Connolly - WINTER WONDERETTES - Broadway Palm Dinner Theatre 2%

Marcus Dean Fuller - AGATHA CHRISTIE'S AND THEN THERE WERE NONE - Kizzie Theater, The Naples Players 2%

Bill Taylor - ALMOST, MAINE - Theatre Conspiracy 2%

Frank Blocker - 4000 MILES - Players Circle Theater 2%

Madeline Weymouth - WAITING FOR GODOT - Laboratory Theater of Florida 1%

PAUL BERNIER - UNNECESSARY FARCE - Broadway Palm Dinner Theatre 1%

Paula Keenan - THE COTTAGE - The Studio Players 1%

Sonya McCarter - TWO TRAINS RUNNING - Theatre Conspiracy 1%

Paula Keenan - CALIFORNIA SUITE - Arts Center Theatre 1%

PAUL BERNIER - STEEL MAGNOLIAS - Broadway Palm Dinner Theatre 1%

Brett Marston - GLENGARRY GLEN ROSS - The Studio Players 0%

Neel Keller - CIRCLE FORWARD - WORLD PREMIERE - Gulfshore Playhouse 0%

Jeffery Edward Peters - STABILIZED NOT CONTROLLED - Norris Center Auditorium-Cambier Park 0%

Best Ensemble

STEEL MAGNOLIAS - Broadway Palm Dinner Theatre 17%

THE WIZARD OF OZ - Broadway Palm Dinner Theatre 12%

LES MISÉRABLES - Kizzie Theater, The Naples Players 11%

CARRIE: THE MUSICAL - Belle Theatre 7%

9 TO 5 THE MUSICAL - Kizzie Theater, The Naples Players 7%

GREY HOUSE - Laboratory Theater of Florida 6%

OLIVER! - TheatreZone 5%

YOU'VE GOT HATE MAIL - Arts Center Theatre 5%

WHAT SPRINGS FORTH - Theatre Conspiracy 5%

LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Naples Players 3%

LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Players Circle Theater 3%

CATS - Broadway Palm Dinner Theatre 2%

FIDDLER ON THE ROOF - Broadway Palm Dinner Theatre 2%

A CHRISTMAS STORY: THE MUSICAL 2%

ALL SHOOK UP - Broadway Palm Dinner Theatre 2%

AGATHA CHRISTIE'S AND THEN THERE WERE NONE - Kizzie Theater, The Naples Players 2%

UNNECESSARY FARCE - Broadway Palm Dinner Theatre 2%

ALMOST, MAINE - Theatre Conspiracy 1%

PRIVATE PARTS OPEN TO THE PUBLIC FEAT. c*ckTALK & THE VAGINA MONOLOGUES - Laboratory Theater of Florida 1%

A PIECE OF MY HEART - Naples Players 1%

THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Gulfshore Playhouse 1%

CALIFORNIA SUITE - Arts Center Theatre 1%

PRETTY WOMAN: THE MUSICAL - Broadway Palm Dinner Theatre 1%

THE SOUNDS OF 1967 - Broadway Palm Dinner Theatre 1%

THE MISS MAGNOLIA SENIOR CITIZEN BEAUTY PAGEANT - Arts Center Theatre 0%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical

Abby May - THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - Naples Players 38%

Abby May - LES MISÉRABLES - Naples Players 13%

Jonathan Johnson - GREY HOUSE - Laboratory Theater of Florida 10%

Ron Clark - YOU'VE GOT HATE MAIL - Arts Center Theatre 8%

Bill Taylor - WHAT SPRINGS FORTH - Theatre Conspiracy 7%

Abby May - 9 TO 5 THE MUSICAL - Naples Players 5%

Chris McCleary - CATS - Broadway Palm Dinner Theatre 4%

Jake Raterman - 4000 MILES - Players Circle Theater 4%

Chris McCleary - A CHRISTMAS STORY - Broadway Palm Dinner Theatre 3%

Dalton Hamilton - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Gulfshore Playhouse 3%

Chris McCleary - ALL SHOOK UP - Broadway Palm Dinner Theatre 2%

Ivy Walker - ADA AND THE ENGINE - Naples Players 1%

Chris McCleary - PRETTY WOMAN: THE MUSICAL - Broadway Palm Dinner Theatre 1%

Evan Carlson - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - The Naples Players at the Sugden Community Theater 1%

Ioannis Georgoulis - GUTENBERG! THE MUSICAL! - TheatreZone 1%

Graham Zellers - CIRCLE FORWARD - WORLD PREMIERE - Gulfshore Playhouse 1%

Best Music Direction & Orchestra Performance

Stephen Christopher Anthony - LITTLE SHOP OF HORRORS - Florida Repertory Theatre 48%

Charles Fornara - LES MISÉRABLES - Naples Players 23%

Charles Fornara - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Kizzie Theater, The Naples Players 9%

Andrew Kurtz - 1776 - Gulf Coast Symphony 8%

Charles Fornara - 9 TO 5 THE MUSICAL - Kizzie Theater, The Naples Players 8%

Charles Fornara - GRUMPY OLD MEN - TheatreZone 3%

Best Musical

THE WIZARD OF OZ - Broadway Palm Dinner Theatre 35%

LES MISÉRABLES - Naples Players 17%

OLIVER! - TheatreZone 7%

LITTLE SHOP OF HORRORS - Florida Repertory Theatre 7%

LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Players Circle Theater 7%

9 TO 5 THE MUSICAL - Kizzie Theater, The Naples Players 6%

LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Kizzie Theater, The Naples Players 5%

FIDDLER ON THE ROOF - Broadway Palm Dinner Theatre 5%

CATS - A Christmas Story, Broadway Palm 3%

1776 - Gulf Coast Symphony 3%

ALL SHOOK UP - Broadway Palm Dinner Theatre 2%

PRETTY WOMAN: THE MUSICAL - Broadway Palm Dinner Theatre 2%

THE SOUNDS OF 1967 - Broadway Palm Dinner Theatre 1%

GUTENBERG! THE MUSICAL! - TheatreZone 1%

Best New Play Or Musical

THE SOUNDS OF 1967 - Broadway Palm Dinner Theatre 61%

WHAT SPRINGS FORTH - Theatre Conspiracy 16%

CIRCLE FORWARD - WORLD PREMIERE - Gulfshore Playhouse 12%

WHY WON'T ZEE QUACK - FORT MYERS KIDS FRINGE - Theatre Conspiracy @ Off-Broadway Palm 10%

Best Performer In A Musical

Jordon Ross Weinhold - THE WIZARD OF OZ - Broadway Palm Dinner Theatre 31%

Carter Sass - OLIVER! - TheatreZone at Community School of Naples 15%

Peter Caporal - LES MISÉRABLES - Naples Players 12%

Vanessa Rossberg - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Kizzie Theater, The Naples Players 7%

Kimberly Suskind - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Players Circle Theater 6%

Abigail Aldridge - CATS - Broadway Palm Dinner Theatre 4%

Jason Parrish - 1776 - Gulf Coast Symphony 4%

Austin Gardner - LES MISÉRABLES - Naples Players 3%

Cassidy Stoner - LITTLE SHOP OF HORRORS - Florida Studio Theatre 3%

Jacob Medich - FIDDLER ON THE ROOF - Broadway Palm Dinner Theatre 3%

Vanessa Rossberg - 9 TO 5 THE MUSICAL - The Naples Players at the Sugden Community Theater 3%

Tina Moroni - 9 TO 5 THE MUSICAL - Kizzie Theater, The Naples Players 2%

Cameron Nies - THE SOUNDS OF 1967 - Broadway Palm Dinner Theatre 1%

Meghan Wombles - THE WIZARD OF OZ - Broadway Palm Dinner Theatre 1%

Austin Wicke - ALL SHOOK UP - Broadway Palm Dinner Theatre 1%

Adolpho Blaire - GUTENBERG! THE MUSICAL! - TheatreZone 1%

Max Lynch - PRETTY WOMAN: THE MUSICAL - Broadway Palm Dinner Theatre 1%

Ry Cavanagh - A CHRISTMAS STORY - Broadway Palm Dinner Theatre 1%

Darcy Reimler - ALL SHOOK UP - Broadway Palm Dinner Theatre 0%

Peter McClung - GRUMPY OLD MEN - TheatreZone 0%

Sydney Noller - THE SOUNDS OF 1967 - Broadway Palm Dinner Theatre 0%

Katie Claire McGrath - OLIVER! - TheatreZone 0%

Larry Alexander - GUTENBERG! THE MUSICAL! - TheatreZone 0%

Best Performer In A Play

Jenny Smith - STEEL MAGNOLIAS - Broadway Palm Dinner Theatre 22%

Jenny Smith - MISERY - Broadway Palm Dinner Theatre 10%

Thomas Currie - THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - The Naples Players at the Sugden Community Theater 9%

Lucy Sundby - WHAT SPRINGS FORTH - Theatre Conspiracy @ Off-Broadway Palm 8%

Roslyn Kellogg - GREY HOUSE - Laboratory Theater of Florida 7%

Anthony Zambito - CIRCLE FORWARD - WORLD PREMIERE - Gulfshore Playhouse 6%

Alanna Daschille - AGATHA CHRISTIE'S AND THEN THERE WERE NONE - Kizzie Theater, The Naples Players 5%

Angela Chavez - GREY HOUSE - Laboratory Theater of Florida 4%

Aseem Upadhyay - AGATHA CHRISTIE'S AND THEN THERE WERE NONE - Kizzie Theater, The Naples Players 3%

Frank Blocker - RUMORS - Players Circle Theater 2%

Lyla Black - LORD OF THE FLIES: THE EXPERIENCE - Elevate Acting Studio 2%

Matt Schwabauer - ADA AND THE ENGINE - The Naples Players at the Sugden Community Theater 2%

Jonathan Wiener - THE TRIAL OF EBENEZER SCROOGE - Florida Repertory Theatre 2%

Ella Olesen - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Gulfshore Playhouse 2%

TJ Albertson - WAITING FOR GODOT - Laboratory Theater of Florida 2%

Magnolia Galant - GREY HOUSE - Laboratory Theater of Florida 2%

Kelly Rossberg - THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - The Naples Players at the Sugden Community Theater 2%

Kelly Jo Myers-Madoian - RUMORS - Players Circle Theater 1%

Ryan Adair - COCK TALK - Laboratory Theater of Florida 1%

Greg Birr - YOU'VE GOT HATE MAIL - Arts Center Theatre 1%

Kit FitzSimmons - BEAU JEST - Naples Players 1%

Matthew Hasley - THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - Naples Players 1%

Tiffany Campell - WHAT SPRINGS FORTH - Theatre Conspiracy 1%

Aseem Upadhyay - ALMOST, MAINE - Theatre Conspiracy 1%

Katie Cross - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Naples Players 1%

Best Play

UNNECESSARY FARCE - Broadway Palm Dinner Theatre 30%

THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - Naples Players 13%

GREY HOUSE - Laboratory Theater of Florida 8%

YOU'VE GOT HATE MAIL - Arts Center Theatre 8%

WHAT SPRINGS FORTH - Theatre Conspiracy 6%

A PIECE OF MY HEART - Naples Players 6%

ADA AND THE ENGINE - The Naples Players at the Sugden Community Theater 6%

AGATHA CHRISTIE'S AND THEN THERE WERE NONE - Kizzie Theater, The Naples Players 5%

LORD OF THE FLIES: THE EXPERIENCE - Elevate Acting Studio 5%

ALMOST, MAINE - Theatre Conspiracy 3%

THE TRIAL OF EBENEZER SCROOGE - Florida Repertory Theatre 3%

BEAU JEST - Naples Players 3%

CIRCLE FORWARD - WORLD PREMIERE - Gulfshore Playhouse 2%

THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Gulfshore Playhouse 1%

PRIVATE PARTS OPEN TO THE PUBLIC FEAT. c*ckTALK & THE VAGINA MONOLOGUES - Laboratory Theater of Florida 1%

TWO TRAINS RUNNING - Theatre Conspiracy 1%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical

Jordan Moore - LITTLE SHOP OF HORRORS - Florida Repertory Theatre 31%

Tania Barrenechea - THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - The Naples Players at the Sugden Community Theater 11%

Amy Hughes - A PIECE OF MY HEART - Naples Players 10%

Heather and Jonathan Johnson - GREY HOUSE - Laboratory Theater of Florida 9%

Bekah Unsworth - 9 TO 5 THE MUSICAL - The Naples Players at the Sugden Community Theater 9%

Bill Taylor - WHAT SPRINGS FORTH - Theatre Conspiracy 7%

Bailey McClure-Frank - ADA AND THE ENGINE - The Naples Players at the Sugden Community Theater 5%

Michael Harvey - OLIVER! - TheatreZone 4%

Bill Taylor - CLOWN BAR CHRISTMAS - Theatre Conspiracy 4%

Andrew Mannion - AND THEN THERE WERE NONE - Naples Players 3%

Linda Buchanan - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Gulfshore Playhouse 3%

Steven McLean - RUMORS - Players Circle Theater 3%

Baron E. Pugh - CIRCLE FORWARD - WORLD PREMIERE - Gulfshore Playhouse 2%

Best Sound Design Of A Play Or Musical

Braden Downing - LITTLE SHOP OF HORRORS - Florida Repertory Theatre 36%

Alex Neumann - THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - The Naples Players at the Sugden Community Theater 17%

Tyler Jennings - 9 TO 5 THE MUSICAL - Naples Players 10%

Jonathan Johnson - GREY HOUSE - Laboratory Theater of Florida 8%

Ron Clark - THE MISS MAGNOLIA SENIOR CITIZEN BEAUTY PAGEANT - Arts Center Theatre 6%

Bill Taylor - WHAT SPRINGS FORTH - Theatre Conspiracy 6%

Bill Taylor - CLOWN BAR CHRISTMAS - Theatre Conspiracy 4%

Costandina J. Daros - ADA AND THE ENGINE - The Naples Players at the Sugden Community Theater 3%

Eric Condit - BUDDY: THE BUDDY HOLLY STORY - TheatreZone 3%

Joshua D. Reid - THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - Naples Players 3%

Phillip Owen - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Gulfshore Playhouse 2%

Joe Parisi - AND THEN THERE WERE NONE - Naples Players 2%

Christopher Colucci - CIRCLE FORWARD - WORLD PREMIERE - Gulfshore Playhouse 0%

Best Supporting Performer In A Musical

Miranda Sloan - THE WIZARD OF OZ - Broadway Palm Dinner Theatre 19%

Frank Hughes - CATS - Broadway Palm Dinner Theatre 13%

Emily Feichthaler - CARRIE: THE MUSICAL - Belle Theatre 11%

Aseem Upadhyay - 1776 - Gulf Coast Symphony 5%

Austin Gardner - LES MISÉRABLES - Naples Players 5%

Hannah Schumacher - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - The Naples Players at the Sugden Community Theater 5%

Charles Fornara - OLIVER! - TheatreZone 4%

Victoria Rinaldi - LES MISÉRABLES - The Naples Players at the Sugden Community Theater 4%

Alex Martinez - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Players Circle Theater 3%

Alyssa Lee - 9 TO 5 THE MUSICAL - Kizzie Theater, The Naples Players 3%

Lexi Rae Smith - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Players Circle Theater 3%

Emily Ahrens - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Players Circle Theater 2%

JamieLynn Bucci - LES MISÉRABLES - Naples Players 2%

Vanessa Rossberg - LES MISÉRABLES - Kizzie Theater, The Naples Players 2%

Shannon Connolly - ALL SHOOK UP - Broadway Palm Dinner Theatre 2%

Matthew Schwabauer - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - The Naples Players at the Sugden Community Theater 2%

Jon Declet - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Kizzie Theater, The Naples Players 2%

Zyana Cola - ALL SHOOK UP - Broadway Palm Dinner Theatre 2%

Jasmine Lacy Young - ALL SHOOK UP - Broadway Palm Dinner Theatre 2%

Nicole Esposito - THE SOUNDS OF 1967 - Broadway Palm Dinner Theatre 2%

Gerritt Vandermeer - BUDDY: THE BUDDY HOLLY STORY - TheatreZone 1%

Christi Sadiq - 9 TO 5 THE MUSICAL - Naples Players 1%

Brad Brenner - 9 TO 5 THE MUSICAL - Naples Players 1%

Eric Michael Gillett - GRUMPY OLD MEN - TheatreZone 1%

Vanessa Rossberg - 9 TO 5 THE MUSICAL - Kizzie Theater, The Naples Players 1%

Best Supporting Performer In A Play

Alex Dagg - UNNECESSARY FARCE - Broadway Palm Dinner Theatre 25%

Danica Murray - ALMOST, MAINE - Theatre Conspiracy / Broadway Palm Dinner Theatre 12%

Pamela Austin - THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - The Naples Players at the Sugden Community Theater 10%

Dana Peteroy - THE COTTAGE - The Studio Players 9%

Leslie Sanderson - YOU'VE GOT HATE MAIL - Arts Center Theater 9%

Abby Seeley - GREY HOUSE - Laboratory Theater of Florida 5%

Kelly Rossberg - THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - Naples Players 5%

Shelley Sanders - CLOWN BAR CHRISTMAS - Theatre Conspiracy 4%

Anne Reed - WHAT SPRINGS FORTH - Theatre Conspiracy @ Off-Broadway Palm 3%

Patti Caroli - BEAU JEST - Naples Players 3%

Chloe Elliot-Chan - 4000 MILES - Players Circle Theater 2%

Richard Hollis - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Gulfshore Playhouse 1%

Bob Capetta - AGATHA CHRISTIE'S AND THEN THERE WERE NONE - Kizzie Theater, The Naples Players 1%

Charlie Blum - YOU'VE GOT HATE MAIL - Arts Center Theatre 1%

Matt Schwabauer - ADA AND THE ENGINE - Naples Players 1%

Melissa Hennig - ADA AND THE ENGINE - The Naples Players at the Sugden Community Theater 1%

Mitch Frank - GLENGARRY GLEN ROSS - The Studio Players 1%

Perry Ventro - AGATHA CHRISTIE'S AND THEN THERE WERE NONE - Kizzie Theater, The Naples Players 1%

Esther Snyder - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Naples Players 1%

Anne Troup - CIRCLE FORWARD - WORLD PREMIERE - Gulfshore Playhouse 1%

Mark Vanagas - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Naples Players 1%

Cindy Sepich - AGATHA CHRISTIE'S AND THEN THERE WERE NONE - Kizzie Theater, The Naples Players 1%

Daniel Kinney - TWO TRAINS RUNNING - Theatre Conspiracy 0%

John McGonigle - AGATHA CHRISTIE'S AND THEN THERE WERE NONE - Kizzie Theater, The Naples Players 0%

Kayla Goss - YOU'VE GOT HATE MAIL - Arts Center Theatre 0%

Best Theatre For Young Audiences Production

LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Naples Players 58%

SEUSSICAL - Arts Center Theatre 13%

WHY WON'T ZEE QUACK - FORT MYERS KIDS FRINGE - Theatre Conspiracy 12%

PINKALICIOUS - Broadway Palm Dinner Theatre 11%

THE RAINBOW FISH - Broadway Palm Dinner Theatre 7%

Favorite Local Theatre

Broadway Palm Dinner Theatre 40%

Kizzie Theater, The Naples Players 23%

Arts Center Theatre 8%

Laboratory Theater of Florida 7%

Players Circle Theater 5%

Theatre Conspiracy 4%

Florida Repertory Theatre 4%

TheatreZone 3%

Gulfshore Playhouse 3%

The Studio Players 1%

Norris Center 1%

The race is on for the Ft. Myers/Naples Awards Voting ends December 31. Who's in the lead right now: Musical Play Favorite Local Theatre Performer In A Musical Best Musical 1 THE WIZARD OF OZ Broadway Palm Dinner Theatre 35% 2 LES MISÉRABLES Naples Players 17% 3 OLIVER! TheatreZone 7% 4 LITTLE SHOP OF HORRORS Florida Repertory Theatre 7% 5 LITTLE WOMEN THE MUSICAL Players Circle Theater 7% Best Play 1 UNNECESSARY FARCE Broadway Palm Dinner Theatre 30% 2 THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME Naples Players 13% 3 GREY HOUSE Laboratory Theater of Florida 8% 4 YOU'VE GOT HATE MAIL Arts Center Theatre 8% 5 WHAT SPRINGS FORTH Theatre Conspiracy 6% Favorite Local Theatre 1 Broadway Palm Dinner Theatre 40% 2 Kizzie Theater, The Naples Players 23% 3 Arts Center Theatre 8% 4 Laboratory Theater of Florida 7% 5 Players Circle Theater 5% Best Performer In A Musical 1 Jordon Ross Weinhold - THE WIZARD OF OZ Broadway Palm Dinner Theatre 31% 2 Carter Sass - OLIVER! TheatreZone at Community School of Naples 15% 3 Peter Caporal - LES MISÉRABLES Naples Players 12% 4 Vanessa Rossberg - LITTLE WOMEN THE MUSICAL Kizzie Theater, The Naples Players 7% 5 Kimberly Suskind - LITTLE WOMEN THE MUSICAL Players Circle Theater 6% Vote now See all standings › Standings are un-audited and update as votes come in.

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