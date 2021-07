VIDEO: THE OPERA LOCOS Commence Ses Représentations le 23 Septembre

Cinq chanteurs d'Opéra excentriques se réunissent pour un récital. Débute une performance unique portée par ces 5 chanteurs lyriques dont les voix défient les Dieux à travers un enchainement surprenant des airs les plus célèbres de l'Opéra (La flute enchantée de Mozart, Carmen de Bizet, Les contes d'Hoffmann d'Offenbach, Nessun Dorma / Turandot de Puccini...), pimentés de quelques emprunts à la Pop.

Mais attention, ici l'histoire n'est pas celle de «Carmen», de «La flûte enchantée» ou de «Tosca», mais celle de Maria, Txitxi, Ernesto, Carmen et Alfredo, les fameux locos qui ne communiquent qu'en chantant.

En une heure quinze, ces cinq personnages aussi déjantés qu'attachants vont se répondre, s'interpeller et régler leurs comptes en n'utilisant que les plus grands airs de l'art lyrique. Alors que la soirée s'annonçait glorieuse, la scène va rapidement s'avérer trop petite pour accueillir de si grands egos en mal d'amour, révélant les passions et les désirs cachés de chacun...

Situations burlesques et interprétations chargées d'émotion se succèdent sans temps mort dans ce spectacle comique musical, qui séduira toute la famille !

Plus qu'une interprétation d'un classique en trois heures, ce « comic opéra show » passe en revue le meilleur de Mozart, Puccini, Verdi et Rossini et prouve que finalement, l'opéra est pour tout le monde et surtout, que chacun connait ses classiques.

L'équipe du théâtre fait le maximum pour commencer le spectacle à l'heure. Nous vous recommandons d'arriver une demi-heure minimum avant le début du spectacle. Une fois la représentation commencée, le placement indiqué sur le billet n'est plus garanti. Les enfants de moins de 4 ans ne pourront pas accéder à la salle.