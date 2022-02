TOILES ETOILES Comes to Théâtre du Capitole This Month

Toiles Étoiles comes to Théâtre du Capitole next month. Du 13 février 2022 au 20 février 2022.

Toiles Étoiles est le second volet du cycle Picasso et la Danse. L'histoire du Ballet a été marquée par Pablo Picasso, créateur de nombreux décors et costumes. Trois chorégraphes espagnols, de cultures chorégraphiques différentes, s'emparent de trois rideaux de scène de Picasso et les mettent en jeu.

Entre la danse flamenca revisitée par Antonio Najarro, la fluidité du mouvement de Cayetano Soto et une nouvelle exploration du geste avec le couple de hip-hoppers Honji Wang et Sébastien Ramirez, les danseurs du Ballet du Capitole sont conviés à une promesse de rencontres audacieuses autour des célèbres rideaux de scène de Picasso.

