Arvio: HÄÄT(Ö) on jännitteinen tilanne ja tuntuu aidolta absurdiudessaan

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"Täs on joku tilanne."

Talsin muutaman reippaan askeleen Sörnäisten metroasemalta kohti Lepakkomiestä, märkänä lokakuisena iltana. Mielessäni pyörii loistava premissi, joka kuuluu näin:



“HÄÄT(Ö) kertoo pian naimisiin menevästä Kaaposta, joka on siskonsa kanssa katsomassa häidensä potentiaalista jatkopaikkaa. Kaapon elämässä on kaikki mallillaan – – Yllättäen tilaa tuleekin esittelemään Kaapon nuoruuden ihastus Elias.

Tii Taxellin ohjaama ja käsikirjoittama esitys käsittelee hetkeä, jolloin toisia varten eletty elämä kohtaa päätepisteensä. Tilannekomiikan täyteinen HÄÄT(Ö) ylistää ihmisyyden suloista kömpelyyttä, sekä läsnäolon ja kohtaamisen voimaa.”

Tuoreista esittävän taiteen ammattilaisista koostuva työryhmä 333kollektiivi on tuonut Lepakkomiehen kellariin noin tunnin mittaisen ja tilalähtöisen teoksen HÄÄT(Ö).

Pienen lavan edestä löytyy noin parisenkymmentä tuolia, jotka on aseteltu tilan reunoille siten, että keskeltä mahtuu kulkemaan näyttämölle. Kun esitys alkaa, eivät valot perinteisen esityksen tavoin himmennä meitä katsojia, vaan Kaapo (Olavi Angervo) astelee ohitsemme tilaa tutkien, lopulta huomaten meidät. Hän väläyttää pakotetut hymyt ja kääntää selkänsä meihin. Kaapon sisko (Rebekka Holi) saapuu myöhemmin, pahoitellen ja varmistellen meiltä voisivatko he katsella paikkoja. “Joo”, muutama meistä vakuuttelee.

Näyttelijät reagoivat rohkeasti ja ennakkoluulottomasti niin meihin, kuin toisiinsakin. Tilanteet pysyvät aitoina osin myös improvisaation ansiosta.

Taxellilla on tyyli pidentää hetkiä. Kaapon ja Eliaksen (Alberto Rama) ensikättely vuosien jälkeen on rivakka, lantion kohdalla tapahtuva, käsidesistä roiskuva ja merkittävän pitkäkestoinen. Taxell talttaa realismia myös taitavien näyttelijöiden korostetulla fyysisellä tekemisellä ja heittäytymisellä. Lavalle on suotu paljon liikettä, oli se sitten hiekan potkimista, liivin vetoketjun näpertelyä tai koko kehon hulluutta. Yhden kirjaineron sanaleikit otetaan myös tekstissä käyttöön esim. sanoilla "tuhoutunu, tuohtunu".

Yleisökontaktia on esityksessä sopivasti, lyhyissä hetkissä, joissa tarjotaan mahdollisuus ilmaista kantansa. Kaapo vauhkoo yleisön edessä kysyen, näyttääkö hän hyvältä, tarvitsisiko vielä hiusgeeliä? Joku kannustaa yleisöstä ja Kaapo tekee niin. “Avaa kauluksen ylin nappi ja ota rennosti!” Ehdotan, ja Kaapo toimii. Seuraa herkullinen kohtaus Eliaksen ja Kaapon välillä siskon piipahtaessa muualla.

Tilaa käytetään luovasti ja laajasti. Sen toiselta puolelta selkiemme takaa kantautuvat äänet korostavat moniaistillisesti sitä, kun tilanne alkaa ja lopulta päättyy. Rekvisiitta on vähäistä ja koostuu lähinnä Lepakkomiehen kalusteista. Työryhmän pukusuunnittelu astuu siksi näkyvämpään osaan ja esimerkiksi Kaapon vetoketjullinen liivi saa ison symboliarvon. Joskus liivin vetoketju juuttuu ylös kiinni puurouttamaan sanoja, joskus se näyttää repeytyvän tilanteen lailla. Rekvisiittapuhelin, johon vastataan, kannattaisi vastedes sulkea, koska posken takaa pilkahtava alkunäyttö söi immersiota, kun sisko käveli ohitsemme.

Kaiken kaikkiaan esitys on jännitteinen ja kolmen esiintyjän persoonalliset hahmot erilaisine näyttelijäntyyleineen tukevat toisiaan. Esiintyjistä huokuu selkeästi tekemisen riemu, joka tarttuu.

Seuraavaksi HÄÄT(Ö) nähdään Kansallisteatterissa Kahvila Willensaunassa marraskuun lopulla.

Arvio: Rosanna Ilo Liuski

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