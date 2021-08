COME FLY AWAY Kommer på Det Kongelige Teater

Frank Sinatras fløjlsbløde stemme, Chris Minh Dokys jazzorkester og Twyla Tharps knivskarpe trin. Balletsæsonen skydes i gang i bedste showstil med endnu mere Come Fly Away.

Publikumsfavoritten Come Fly Away er en dansende kærlighedserklæring og hyldest til Frank Sinatras udødelige musik.

Dansere fra Den Kongelige Ballet har smidt tåspidsskoene og er trukket i den korte kjole og de høje stilletter. På en eksklusiv natklub følger vi fire par, der i løbet af en enkelt aften sammen oplever kærlighedens glæder og sorger. Luften er ladet med forførende dans, fræk flirt, søde forhåbninger og bristede illusioner.

Frank Sinatras fløjlsbløde sangstemme har hovedrollen i danseforestillingen Come Fly Away. Forestillingen tager udgangspunkt i nogle af de mest berømte og udødelige Sinatra-hits, blandt andet Luck Be a Lady, Summer Wind, Fly Me to the Moon, Witchcraft, That's Life, One for My Baby, My Way og New York, New York. Sangene akkompagneres af et bigband af jazzmusikere i verdensklasse med bassisten Chris Minh Doky i spidsen.

Koreografien er skabt af Twyla Tharp - en af USAs mest anerkendte og alsidige koreografer inden for såvel ballet som modern dance. Med skødesløs elegance, sensualitet, kreativitet og humor spiller hun op til Sinatras uforlignelige croon og swing.

Anbefales fra 15 år.