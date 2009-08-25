 tracker
My Shows
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows (beta) Register/Login Games Grosses

First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Dayton Awards; THE MUSIC MAN Leads Best Musical!

Voting continues through December 31, 2025.

By: Nov. 30, -0001
Click Here for More on BWW Regional Awards
First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Dayton Awards; THE MUSIC MAN Leads Best Musical! Image
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Dayton Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

Vote Now

2025 BroadwayWorld Dayton Standings

Best Choreography Of A Play Or Musical
Chey Williford - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - The Brookville Community Theatre 21%

Taylor Nelson - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Springfield Arts Council 15%

Chris Beiser - LEGALLY BLONDE - La Comedia Dinner Theatre 14%

Chris Beiser - GHOST - La Comedia Dinner Theatre 9%

Lula Elzy - CATS - Muse Machine 9%

Chris Beiser & Allison Gabert - HOLIDAY INN - La Comedia Dinner Theatre 9%

Chris Beiser - JERSEY BOYS - La Comedia Dinner Theatre 8%

Taylor Nelson - ROCKY HORROR SHOW - Springfield Civic Theater 6%

Erica Flory - LITTLE WOMEN - Brookvile Community Theatre 4%

Jessi Stark - LEGALLY BLONDE - Yellow Brick Theater 3%

Greg Hellems - ALICE BY HEART - Wright State University 3%

Best Costume Design Of A Play Or Musical
Emercita Erb & Mattison Williams - INTO THE WOODS - La Comedia Dinner Theatre 29%

Janet G Powell - DIE MOMMIE DIE! - Beavercreek Community Theatre 25%

Jenni Jeske - STEEL MAGNOLIAS - Clark State College 20%

Merci Erb & Mattison Williams - HOLIDAY INN - La Comedia Dinner Theatre 14%

Molly Walz - CAMELOT - The Human Race Theatre Company 8%

Ameera Ansari - A FROSTY NIGHT - The Human Race Theatre Company 4%

Best Direction Of A Musical
James Nelson - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - The Brookville Community Theatre 19%

Chris Beiser - JERSEY BOYS - La Comedia Dinner Theatre 15%

Krissy Hartman - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Springfield Arts Council 14%

Chris Beiser - GHOST - La Comedia Dinner Theatre 12%

Chris Beiser - CHILDREN OF EDEN - La Comedia Dinner Theatre 11%

Joe Deer - CATS - Muse Machine 8%

Lorrie Sparrow-Knapp - ROCKY HORROR SHOW - Springfield Civic Theater 6%

Lynn Vanderpool - PARADE - Beavercreek Community Theatre 4%

Chris Harman - DIE MOMMIE DIE! - Beavercreek Community Theatre 4%

Emily N. Wells - CAMELOT - The Human Race Theatre Company 4%

Greg Hellems - ALICE BY HEART - Wright State University 4%

Best Direction Of A Play
Chris Beiser - THE PLAY THAT GOES WRONG - La Comedia Dinner Theatre 33%

James Nelson - MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER - The Brookville Community Theatre 17%

Jimmy Straley and Annie Nereng - STEEL MAGNOLIAS - Clark State College 12%

Joe Deer - DAD'S PLACE - The Human Race Theatre Company 8%

Adrienne Oehlers - HOW I LEARNED TO DRIVE - Wittenberg University 7%

Saul Caplan - NIGHT WATCH - The Brookville Community Theatre 7%

Josh McCabe - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Wright State University 3%

Jonathan Emmert - RADIUM GIRLS - Brookvile Community Theatre 3%

Greg Malios - EVERYBODY - Wright State University 2%

Emily N. Wells - A FROSTY NIGHT - The Human Race Theatre Company 2%

Brant Russell - A DISTINCT SOCIETY - The Human Race Theatre Company 2%

Kendal Garrett - SOUTHERN HOSPITALITY - Brookvile Community Theatre 2%

Latrelle Bright - THE COMEUPPANCE - The Human Race Theatre Company 1%

Best Ensemble
JERSEY BOYS - La Comedia Dinner Theatre 18%

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - The Brookville Community Theatre 17%

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Springfield Arts Council 14%

INTO THE WOODS - La Comedia Dinner Theatre 10%

CHILDREN OF EDEN - La Comedia Dinner Theatre 8%

SPONGEBOB THE MUSICAL - Springboro Community Theatre 6%

CATS - Muse Machine 5%

ASSASSINS - Springboro Community Theatre 3%

CARRIE - Wright State University 3%

ALICE BY HEART - Wright State University 2%

DIE MOMMIE DIE! - Beavercreek Community Theatre 2%

NIGHT WATCH - Brookvile Community Theatre 2%

A FROSTY NIGHT - The Human Race Theatre Company 2%

RADIUM GIRLS - Brookvile Community Theatre 2%

MS. HOLMES & MS. WATSON - APT 2B - The Human Race Theatre Company 2%

DAD'S PLACE - The Human Race Theatre Company 1%

THE APPLE TREE - Wright State University 1%

REEFER MADNESS - Beavercreek Community Theatre 1%

MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER - Brookvile Community Theatre 1%

A DISTINCT SOCIETY - The Human Race Theatre Company 0%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Matt Benjamin - CARRIE - Wright State University 20%

Edward Huber - INTO THE WOODS - La Comedia Dinner Theatre 18%

Bailey Compston - ROCKY HORROR SHOW - Springfield Civic Theatre 17%

Edward Huber - GHOST - La Comedia 15%

Meagan Kuchan Clark - ASSASSINS - Springboro Community Theatre 9%

Andrew Darr - DIE MOMMIE DIE! - Beavercreek Community Theatre 5%

Erica Flory - NIGHTWATCH - Brookvile Community Theatre 4%

Matt Robbins - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Brookvile Community Theatre 3%

Diane Ferry Williams - CAMELOT - The Human Race Theatre Company 3%

Diane Fairchild - MS. HOLMES & MS. WATSON -APT 2B - The Human Race Theatre Company 2%

Jessica Drayton - A FROSTY NIGHT - The Human Race Theatre Company 2%

Matt Robbins - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - The Brookville Community Theatre 1%

Best Music Direction & Orchestra Performance
Dave Weimer - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Springfield Arts Council 22%

Jeffery Powell - CATS - Muse Machine 21%

Becky Barrett-Jones - GHOST - La Comedia Dinner Theatre 18%

Lloyd Butler - LEGALLY BLONDE - La Comedia Dinner Theatre 14%

Ryan Heinrich - JERSEY BOYS - La Comedia Dinner Theatre 10%

Meghan Slowik - HOLIDAY INN - La Comedia Dinner Theatre 9%

Ian Axness - CAMELOT - The Human Race Theatre Company 5%

Best Musical
MATILDA - La Comedia Dinner Theatre 18%

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - The Brookville Community Theatre 17%

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Springfield Arts Council 15%

LEGALLY BLONDE - La Comedia Dinner Theatre 10%

JERSEY BOYS - La Comedia Dinner Theatre 7%

INTO THE WOODS - La Comedia Dinner Theatre 6%

REEFER MADNESS - Beavercreek Community Theatre 4%

SPONGEBOB THE MUSICAL - Children's Performing Arts of Miamisburg 3%

LITTLE WOMEN: THE MUSICAL - The Brookville Community Theatre 3%

CHILDREN OF EDEN - La Comedia Dinner Theatre 3%

CARRIE THE MUSICAL - Wright State University 3%

CATS - Muse Machine 3%

CAMELOT - The Human Race Theatre Company 2%

FOOTLOOSE THE MUSICAL - Children's Performing Arts of Miamisburg 2%

LEGALLY BLONDE - Yellow Brick Theater 2%

ALICE BY HEART - Wright State University 1%

THE APPLE TREE - Wright State University 1%

Best New Play Or Musical
SAVING CINDERELLA - Springboro Community Theatre 34%

MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER - The Brookville Community Theatre 25%

THE CURE - Dayton Playhouse 18%

DAD'S PLACE - The Human Race Theatre Company 12%

A FROSTY NIGHT - The Human Race Theatre Company 11%

Best Performer In A Musical
Alexandra Kiefaber - MATILDA - La Comedia Dinner Theatre 24%

Mark Van Luvender - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - The Brookville Community Theatre 14%

Anthony Reed - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Springfield Arts Council 8%

Mallory Georgia Marie - LEGALLY BLONDE - La Comedia Dinner Theatre 8%

Brady Castillo - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Springfield Arts Council 8%

Derrick Bertram - JERSEY BOYS - La Comedia Dinner Theatre 5%

Charmien Byrd - GHOST - La Comedia Dinner Theatre 4%

Amelie Hymans - SPONGEBOB THE MUSICAL - Childrens Performing Arts of Miamisburg 2%

Lexi Lambert - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Brookvile Community Theatre 2%

Montana Iverson - GHOST - La Comedia Dinner Theatre 2%

Meghan Slowik - INTO THE WOODS - La Comedia Dinner Theatre 2%

James Verderamo - CHILDREN OF EDEN - La Comedia Dinner Theatre 2%

Claire Northcut - CARRIE - Wright State University 2%

Kendal Garrett - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - The Brookville Community Theatre 2%

David Hopkins - FOOTLOOSE THE MUSICAL - Childrens Performing Arts of Miamisburg 2%

Mary Tarkany - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - The Brookville Community Theatre 1%

Juliette Trumbull - CARRIE - Wright State University 1%

Trevor Bunce - CAMELOT - The Human Race Theatre Company 1%

Luka Ashley Carter - INTO THE WOODS - La Comedia Dinner Theatre 1%

Michael Peterson - PARADE - Beavercreek Community Theatre 1%

Jordan Burnett - JERSEY BOYS - La Comedia Dinner Theatre 1%

Adam Thatcher - CAMELOT - The Human Race Theatre Company 1%

Josiah Watson - SPONGEBOB THE MUSICAL - Childrens Performing Arts of Miamisburg 1%

Drew Williams Orozco - UNSINKABLE MOLLY BROWN - Dayton Playhouse 1%

Aleah Vassell - CAMELOT - The Human Race Theatre Company 1%

Best Performer In A Play
Montana Iverson - THE PLAY THAT GOES WRONG - La Comedia Dinner Theatre 18%

Dylan Jackson - THE PLAY THAT GOES WRONG - La Comedia Dinner Theatre 15%

Junior Cruea - MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER - The Brookville Community Theatre 12%

Krissy Hartman - STEEL MAGNOLIAS - Clark State College 11%

Nancy Mahoney - STEEL MAGNOLIAS - Clark State College 5%

Zach Roberts - HOW I LEARNED TO DRIVE - Wittenberg University 5%

Amelie Hymans - THE NUTCRACKER - Childrens Performing Arts of Miamisburg 4%

Kevin Willardson - LAUGHTER ON THE 23RD FLOOR - Fairborn actors theater 4%

Spruce Vedantam - THE NUTCRACKER - Childrens Performing Arts of Miamisburg 3%

John-Micheal Lander - DIE MOMMIE DIE! - Beavercreek Community Theatre 3%

Annie Pesch - THE COMEUPPANCE - The Human Race Theatre Company 3%

James Nelson - SOUTHERN HOSPITALITY - The Brookville Community Theatre 2%

Erica Flory - SOUTHERN HOSPITALITY - Brookvile Community Theatre 2%

Darnell Pierre Benjamin - THE COMEUPPANCE - The Human Race Theatre Company 2%

Kerry Simpson - MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER - The Brookville Community Theatre 2%

Kelli Locker - NIGHT WATCH - The Brookville Community Theatre 2%

Mark Van Luvender - NIGHT WATCH - The Brookville Community Theatre 2%

Christine Brunner - A FROSTY NIGHT - The Human Race Theatre Company 2%

Maggie Lou Rader - MS. HOLMES & MS. WATSON - APT. 2B - The Human Race Theatre Company 1%

Shonita Joshi - MS. HOLMES & MS. WATSON - APT 2B - The Human Race Theatre Company 1%

Rachel Brown - SOUTHERN HOSPITALITY - The Brookville Community Theatre 1%

Kelly Mengelkoch - A DISTINCT SOCIETY - The Human Race Theatre Company 1%

Jessica Suba - SOUTHERN HOSPITALITY - The Brookville Community Theatre 1%

Mierka Girten - A FROSTY NIGHT - The Human Race Theatre Company 0%

Best Play
THE PLAY THAT GOES WRONG - La Comedia Dinner Theatre 35%

NIGHT WATCH - The Brookville Community Theatre 15%

STEEL MAGNOLIAS - Clark State College 11%

THE NUTCRACKER - Childrens Performing Arts of Miamisburg 6%

DAD'S PLACE - The Human Race Theatre Company 5%

HOW I LEARNED TO DRIVE - Wittenberg University 5%

EVERYBODY - Wright State University 4%

DIE MOMMIE DIE! - Beavercreek Community Theatre 4%

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Springboro Community Theatre 4%

MUCH ADO ABOUT NOTHING - Wright State University 3%

A DISTINCT SOCIETY - The Human Race Theatre Company 3%

LAUGHTER ON THE 23RD FLOOR - fairborn actors theater 3%

RADIUM GIRLS - Brookvile Community Theatre 2%

MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER - Brookvile Community Theatre 2%

SOUTHERN HOSPITALITY - Brookvile Community Theatre 0%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Emily Powell - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - The Brookville Community Theatre 23%

Gabe Davidson - MATILDA - La Comedia Dinner Theatre 15%

Gabe Davidson - INTO THE WOODS - La Comedia Dinner Theatre 12%

Josh Compston - MACBETH - Clark State College 12%

Gabe Davidson - CHILDREN OF EDEN - La Comedia Dinner Theatre 9%

Chris Harman - DIE MOMMIE DIE! - Beavercreek Community Theatre 6%

Gabe Davidson - GHOST - La Comedia Dinner Theatre 6%

Chris Harmon - THE SUGAR WITCH - Beavercreek Community Theatre 4%

Dick Block - DAD'S PLACE - The Human Race Theatre Company 4%

Charlie Calvert - CAMELOT - The Human Race Theatre Company 4%

Jeff Heater - MS. HOLMES & MS. WATSON - APT 2B - The Human Race Theatre Company 3%

Mark Halpin - A DISTINCT SOCIETY - The Human Race Theatre Company 2%

Best Sound Design Of A Play Or Musical
Nick Herrera - JERSEY BOYS - La Comedia Dinner Theatre 21%

Nick Herrera - THE PLAY THAT GOES WRONG - La Comedia Dinner Theatre 20%

Andrew Darr - DIE MOMMIE DIE! - Beavercreek Community Theatre 19%

Nick Herrera - GHOST - La Comedia Dinner Theatre 14%

James Dunlap - CARRIE - Wright State University 13%

Kaitlin Barnett Proctor - CAMELOT - The Human Race Theatre Company 7%

Jay Brunner - A DISTINCT SOCIETY - The Human Race Theatre Company 6%

Best Supporting Performer In A Musical
Mary Tarkany - LITTLE WOMEN: THE MUSICAL - The Brookville Community Theatre 15%

Ty Smith - MATILDA - La Comedia Dinner Theatre 10%

Krissy Hartman - ROCKY HORROR SHOW - Springfield Civic Theatre 9%

Tabitha Powell - FOOTLOOSE THE MUSICAL - Childrens Performing Arts of Miamisburg 8%

Allison Gabert - INTO THE WOODS - La Comedia Dinner Theatre 6%

Molly Wade - LEGALLY BLONDE - Yellow Brick Theater 5%

Tori Kocher - LEGALLY BLONDE - La Comedia Dinner Theatre 5%

Dwan Hayes - GHOST - La Comedia Dinner Theatre 3%

Aidan Edwards - CARRIE - Wright State University 3%

Sara Bortz - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Brookvile Community Theatre 3%

Jonathan Pendergrass - INTO THE WOODS - La Comedia Dinner Theatre 3%

Amelie Hymans - SPONGEBOB THE MUSICAL - Childrens Performing Arts of Miamisburg 3%

Chanelle Beach - CHILDREN OF EDEN - La Comedia Dinner Theatre 3%

Tim Lawrence - CHILDREN OF EDEN - La Comedia Dinner Theatre 3%

Catie Cummings - INTO THE WOODS - La Comedia Dinner Theatre 2%

Kailee Hoskins - LITTLE WOMEN: THE MUSICAL - The Brookville Community Theatre 2%

Erica Flory - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Brookvile Community Theatre 2%

Meghan Slowik - INTO THE WOODS - La Comedia Dinner Theatre 2%

Max Bartel - INTO THE WOODS - La Comedia Dinner Theatre 1%

Emma Edwards - CARRIE - Wright State University 1%

Amelie Hymans - FOOTLOOSE THE MUSICAL - Childrens Performing Arts of Miamisburg 1%

Elliot Chilcote - INTO THE WOODS - La Comedia Dinner Theatre 1%

David Hopkins - LEGALLY BLONDE - Yellow Brick Theater 1%

Parker Williams - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - The Brookville Community Theatre 1%

Grace Rooney - FOOTLOOSE THE MUSICAL - Childrens Performing Arts of Miamisburg 1%

Best Supporting Performer In A Play
Tim Lawrence - THE PLAY THAT GOES WRONG - La Comedia Dinner Theatre 15%

Dawn Gunter - MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER - The Brookville Community Theatre 15%

Frankie Breit - THE PLAY THAT GOES WRONG - La Comedia Dinner Theatre 12%

Lorrie Sparrow-Knapp - STEEL MAGNOLIAS - Clark State College 11%

Leah Nickel - THE PLAY THAT GOES WRONG - La Comedia Dinner Theatre 6%

John Ray - THE PLAY THAT GOES WRONG - La Comedia Dinner Theatre 5%

Lauren Ping - THE PLAY THAT GOES WRONG - La Comedia Dinner Theatre 5%

Becky Howard - DIE MOMMIE DIE! - Beavercreek Community Theatre 4%

Zeke Williford - SOUTHERN HOSPITALITY - Brookvile Community Theatre 4%

Cooper Schairbaum - A DISTINCT SOCIETY - The Human Race Theatre Company 3%

Sara Bortz - NIGHT WATCH - Brookvile Community Theatre 3%

Aaron Hill - THE SUGAR WITCH - Beavercreek Community Theatre 3%

Ryan Hester - NIGHT WATCH - The Brookville Community Theatre 2%

Kailee Hoskins - SOUTHERN HOSPITALITY - The Brookville Community Theatre 2%

Kelly Menglekoch - MS. HOLMES & MS. WATSON - APT 2B - The Human Race Theatre Company 2%

Kailee Hoskins - MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER - The Brookville Community Theatre 2%

Cooper Fulwiler - MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER - The Brookville Community Theatre 1%

Mark Van Luvender - MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER - The Brookville Community Theatre 1%

Matthew Sierra - MS. HOLMES & MS. WATSON APT 2B - The Human Race Theatre Company 1%

Savvy Hostetler - ONE SLIGHT HITCH - Troy Civic Theatre 1%

Niccole SueAnn Wallace - 26 PEBBLES - Troy Civic Theatre 1%

Best Theatre For Young Audiences Production
CATS - Muse Machine 35%

THE TRUE STORY OF THE THREE LITTLE PIGS - La Comedia Dinner Theatre 18%

DUCK FOR PRESIDENT - La Comedia Dinner Theatre 18%

SPONGEBOB THE MUSICAL - Childrens Performing Arts of Miamisburg 16%

THE NUTCRACKER - Childrens Performing Arts of Miamisburg 13%

Favorite Local Theatre
La Comedia Dinner Theatre 38%

The Human Race Theatre Company 20%

Springfield Arts Council 17%

Muse Machine 7%

Beavercreek Community Theatre 7%

The Brookville Community Theatre 5%

Wright State University 3%

Children's Performing Arts of Miamisburg 3%

Wrong region? Click here.


Don't Miss a Dayton News Story
Sign up for all the news on the Fall season, discounts & more...


Videos