First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Dayton Awards; THE MUSIC MAN Leads Best Musical!

The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Dayton Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Dayton Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Chey Williford
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Brookville Community Theatre
21%
Taylor Nelson
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Springfield Arts Council
15%
Chris Beiser
- LEGALLY BLONDE
- La Comedia Dinner Theatre
14%
Chris Beiser
- GHOST
- La Comedia Dinner Theatre
9%
Lula Elzy
- CATS
- Muse Machine
9%
Chris Beiser & Allison Gabert
- HOLIDAY INN
- La Comedia Dinner Theatre
9%
Chris Beiser
- JERSEY BOYS
- La Comedia Dinner Theatre
8%
Taylor Nelson
- ROCKY HORROR SHOW
- Springfield Civic Theater
6%
Erica Flory
- LITTLE WOMEN
- Brookvile Community Theatre
4%
Jessi Stark
- LEGALLY BLONDE
- Yellow Brick Theater
3%
Greg Hellems
- ALICE BY HEART
- Wright State University
3%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Emercita Erb & Mattison Williams
- INTO THE WOODS
- La Comedia Dinner Theatre
29%
Janet G Powell
- DIE MOMMIE DIE!
- Beavercreek Community Theatre
25%
Jenni Jeske
- STEEL MAGNOLIAS
- Clark State College
20%
Merci Erb & Mattison Williams
- HOLIDAY INN
- La Comedia Dinner Theatre
14%
Molly Walz
- CAMELOT
- The Human Race Theatre Company
8%
Ameera Ansari
- A FROSTY NIGHT
- The Human Race Theatre Company
4%Best Direction Of A Musical
James Nelson
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Brookville Community Theatre
19%
Chris Beiser
- JERSEY BOYS
- La Comedia Dinner Theatre
15%
Krissy Hartman
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Springfield Arts Council
14%
Chris Beiser
- GHOST
- La Comedia Dinner Theatre
12%
Chris Beiser
- CHILDREN OF EDEN
- La Comedia Dinner Theatre
11%
Joe Deer
- CATS
- Muse Machine
8%
Lorrie Sparrow-Knapp
- ROCKY HORROR SHOW
- Springfield Civic Theater
6%
Lynn Vanderpool
- PARADE
- Beavercreek Community Theatre
4%
Chris Harman
- DIE MOMMIE DIE!
- Beavercreek Community Theatre
4%
Emily N. Wells
- CAMELOT
- The Human Race Theatre Company
4%
Greg Hellems
- ALICE BY HEART
- Wright State University
4%Best Direction Of A Play
Chris Beiser
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- La Comedia Dinner Theatre
33%
James Nelson
- MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER
- The Brookville Community Theatre
17%
Jimmy Straley and Annie Nereng
- STEEL MAGNOLIAS
- Clark State College
12%
Joe Deer
- DAD'S PLACE
- The Human Race Theatre Company
8%
Adrienne Oehlers
- HOW I LEARNED TO DRIVE
- Wittenberg University
7%
Saul Caplan
- NIGHT WATCH
- The Brookville Community Theatre
7%
Josh McCabe
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Wright State University
3%
Jonathan Emmert
- RADIUM GIRLS
- Brookvile Community Theatre
3%
Greg Malios
- EVERYBODY
- Wright State University
2%
Emily N. Wells
- A FROSTY NIGHT
- The Human Race Theatre Company
2%
Brant Russell
- A DISTINCT SOCIETY
- The Human Race Theatre Company
2%
Kendal Garrett
- SOUTHERN HOSPITALITY
- Brookvile Community Theatre
2%
Latrelle Bright
- THE COMEUPPANCE
- The Human Race Theatre Company
1%Best Ensemble JERSEY BOYS
- La Comedia Dinner Theatre
18%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Brookville Community Theatre
17%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Springfield Arts Council
14%INTO THE WOODS
- La Comedia Dinner Theatre
10%CHILDREN OF EDEN
- La Comedia Dinner Theatre
8%SPONGEBOB THE MUSICAL
- Springboro Community Theatre
6%CATS
- Muse Machine
5%ASSASSINS
- Springboro Community Theatre
3%CARRIE
- Wright State University
3%ALICE BY HEART
- Wright State University
2%DIE MOMMIE DIE!
- Beavercreek Community Theatre
2%NIGHT WATCH
- Brookvile Community Theatre
2%A FROSTY NIGHT
- The Human Race Theatre Company
2%RADIUM GIRLS
- Brookvile Community Theatre
2%MS. HOLMES & MS. WATSON - APT 2B
- The Human Race Theatre Company
2%DAD'S PLACE
- The Human Race Theatre Company
1%THE APPLE TREE
- Wright State University
1%REEFER MADNESS
- Beavercreek Community Theatre
1%MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER
- Brookvile Community Theatre
1%A DISTINCT SOCIETY
- The Human Race Theatre Company
0%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Matt Benjamin
- CARRIE
- Wright State University
20%
Edward Huber
- INTO THE WOODS
- La Comedia Dinner Theatre
18%
Bailey Compston
- ROCKY HORROR SHOW
- Springfield Civic Theatre
17%
Edward Huber
- GHOST
- La Comedia
15%
Meagan Kuchan Clark
- ASSASSINS
- Springboro Community Theatre
9%
Andrew Darr
- DIE MOMMIE DIE!
- Beavercreek Community Theatre
5%
Erica Flory
- NIGHTWATCH
- Brookvile Community Theatre
4%
Matt Robbins
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Brookvile Community Theatre
3%
Diane Ferry Williams
- CAMELOT
- The Human Race Theatre Company
3%
Diane Fairchild
- MS. HOLMES & MS. WATSON -APT 2B
- The Human Race Theatre Company
2%
Jessica Drayton
- A FROSTY NIGHT
- The Human Race Theatre Company
2%
Matt Robbins
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Brookville Community Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Dave Weimer
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Springfield Arts Council
22%
Jeffery Powell
- CATS
- Muse Machine
21%
Becky Barrett-Jones
- GHOST
- La Comedia Dinner Theatre
18%
Lloyd Butler
- LEGALLY BLONDE
- La Comedia Dinner Theatre
14%
Ryan Heinrich
- JERSEY BOYS
- La Comedia Dinner Theatre
10%
Meghan Slowik
- HOLIDAY INN
- La Comedia Dinner Theatre
9%
Ian Axness
- CAMELOT
- The Human Race Theatre Company
5%Best Musical MATILDA
- La Comedia Dinner Theatre
18%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Brookville Community Theatre
17%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Springfield Arts Council
15%LEGALLY BLONDE
- La Comedia Dinner Theatre
10%JERSEY BOYS
- La Comedia Dinner Theatre
7%INTO THE WOODS
- La Comedia Dinner Theatre
6%REEFER MADNESS
- Beavercreek Community Theatre
4%SPONGEBOB THE MUSICAL
- Children's Performing Arts of Miamisburg
3%LITTLE WOMEN: THE MUSICAL
- The Brookville Community Theatre
3%CHILDREN OF EDEN
- La Comedia Dinner Theatre
3%CARRIE THE MUSICAL
- Wright State University
3%CATS
- Muse Machine
3%CAMELOT
- The Human Race Theatre Company
2%FOOTLOOSE THE MUSICAL
- Children's Performing Arts of Miamisburg
2%LEGALLY BLONDE
- Yellow Brick Theater
2%ALICE BY HEART
- Wright State University
1%THE APPLE TREE
- Wright State University
1%Best New Play Or Musical SAVING CINDERELLA
- Springboro Community Theatre
34%MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER
- The Brookville Community Theatre
25%THE CURE
- Dayton Playhouse
18%DAD'S PLACE
- The Human Race Theatre Company
12%A FROSTY NIGHT
- The Human Race Theatre Company
11%Best Performer In A Musical
Alexandra Kiefaber
- MATILDA
- La Comedia Dinner Theatre
24%
Mark Van Luvender
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Brookville Community Theatre
14%
Anthony Reed
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Springfield Arts Council
8%
Mallory Georgia Marie
- LEGALLY BLONDE
- La Comedia Dinner Theatre
8%
Brady Castillo
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Springfield Arts Council
8%
Derrick Bertram
- JERSEY BOYS
- La Comedia Dinner Theatre
5%
Charmien Byrd
- GHOST
- La Comedia Dinner Theatre
4%
Amelie Hymans
- SPONGEBOB THE MUSICAL
- Childrens Performing Arts of Miamisburg
2%
Lexi Lambert
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Brookvile Community Theatre
2%
Montana Iverson
- GHOST
- La Comedia Dinner Theatre
2%
Meghan Slowik
- INTO THE WOODS
- La Comedia Dinner Theatre
2%
James Verderamo
- CHILDREN OF EDEN
- La Comedia Dinner Theatre
2%
Claire Northcut
- CARRIE
- Wright State University
2%
Kendal Garrett
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Brookville Community Theatre
2%
David Hopkins
- FOOTLOOSE THE MUSICAL
- Childrens Performing Arts of Miamisburg
2%
Mary Tarkany
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Brookville Community Theatre
1%
Juliette Trumbull
- CARRIE
- Wright State University
1%
Trevor Bunce
- CAMELOT
- The Human Race Theatre Company
1%
Luka Ashley Carter
- INTO THE WOODS
- La Comedia Dinner Theatre
1%
Michael Peterson
- PARADE
- Beavercreek Community Theatre
1%
Jordan Burnett
- JERSEY BOYS
- La Comedia Dinner Theatre
1%
Adam Thatcher
- CAMELOT
- The Human Race Theatre Company
1%
Josiah Watson
- SPONGEBOB THE MUSICAL
- Childrens Performing Arts of Miamisburg
1%
Drew Williams Orozco
- UNSINKABLE MOLLY BROWN
- Dayton Playhouse
1%
Aleah Vassell
- CAMELOT
- The Human Race Theatre Company
1%Best Performer In A Play
Montana Iverson
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- La Comedia Dinner Theatre
18%
Dylan Jackson
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- La Comedia Dinner Theatre
15%
Junior Cruea
- MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER
- The Brookville Community Theatre
12%
Krissy Hartman
- STEEL MAGNOLIAS
- Clark State College
11%
Nancy Mahoney
- STEEL MAGNOLIAS
- Clark State College
5%
Zach Roberts
- HOW I LEARNED TO DRIVE
- Wittenberg University
5%
Amelie Hymans
- THE NUTCRACKER
- Childrens Performing Arts of Miamisburg
4%
Kevin Willardson
- LAUGHTER ON THE 23RD FLOOR
- Fairborn actors theater
4%
Spruce Vedantam
- THE NUTCRACKER
- Childrens Performing Arts of Miamisburg
3%
John-Micheal Lander
- DIE MOMMIE DIE!
- Beavercreek Community Theatre
3%
Annie Pesch
- THE COMEUPPANCE
- The Human Race Theatre Company
3%
James Nelson
- SOUTHERN HOSPITALITY
- The Brookville Community Theatre
2%
Erica Flory
- SOUTHERN HOSPITALITY
- Brookvile Community Theatre
2%
Darnell Pierre Benjamin
- THE COMEUPPANCE
- The Human Race Theatre Company
2%
Kerry Simpson
- MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER
- The Brookville Community Theatre
2%
Kelli Locker
- NIGHT WATCH
- The Brookville Community Theatre
2%
Mark Van Luvender
- NIGHT WATCH
- The Brookville Community Theatre
2%
Christine Brunner
- A FROSTY NIGHT
- The Human Race Theatre Company
2%
Maggie Lou Rader
- MS. HOLMES & MS. WATSON - APT. 2B
- The Human Race Theatre Company
1%
Shonita Joshi
- MS. HOLMES & MS. WATSON - APT 2B
- The Human Race Theatre Company
1%
Rachel Brown
- SOUTHERN HOSPITALITY
- The Brookville Community Theatre
1%
Kelly Mengelkoch
- A DISTINCT SOCIETY
- The Human Race Theatre Company
1%
Jessica Suba
- SOUTHERN HOSPITALITY
- The Brookville Community Theatre
1%
Mierka Girten
- A FROSTY NIGHT
- The Human Race Theatre Company
0%Best Play THE PLAY THAT GOES WRONG
- La Comedia Dinner Theatre
35%NIGHT WATCH
- The Brookville Community Theatre
15%STEEL MAGNOLIAS
- Clark State College
11%THE NUTCRACKER
- Childrens Performing Arts of Miamisburg
6%DAD'S PLACE
- The Human Race Theatre Company
5%HOW I LEARNED TO DRIVE
- Wittenberg University
5%EVERYBODY
- Wright State University
4%DIE MOMMIE DIE!
- Beavercreek Community Theatre
4%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Springboro Community Theatre
4%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Wright State University
3%A DISTINCT SOCIETY
- The Human Race Theatre Company
3%LAUGHTER ON THE 23RD FLOOR
- fairborn actors theater
3%RADIUM GIRLS
- Brookvile Community Theatre
2%MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER
- Brookvile Community Theatre
2%SOUTHERN HOSPITALITY
- Brookvile Community Theatre
0%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Emily Powell
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Brookville Community Theatre
23%
Gabe Davidson
- MATILDA
- La Comedia Dinner Theatre
15%
Gabe Davidson
- INTO THE WOODS
- La Comedia Dinner Theatre
12%
Josh Compston
- MACBETH
- Clark State College
12%
Gabe Davidson
- CHILDREN OF EDEN
- La Comedia Dinner Theatre
9%
Chris Harman
- DIE MOMMIE DIE!
- Beavercreek Community Theatre
6%
Gabe Davidson
- GHOST
- La Comedia Dinner Theatre
6%
Chris Harmon
- THE SUGAR WITCH
- Beavercreek Community Theatre
4%
Dick Block
- DAD'S PLACE
- The Human Race Theatre Company
4%
Charlie Calvert
- CAMELOT
- The Human Race Theatre Company
4%
Jeff Heater
- MS. HOLMES & MS. WATSON - APT 2B
- The Human Race Theatre Company
3%
Mark Halpin
- A DISTINCT SOCIETY
- The Human Race Theatre Company
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Nick Herrera
- JERSEY BOYS
- La Comedia Dinner Theatre
21%
Nick Herrera
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- La Comedia Dinner Theatre
20%
Andrew Darr
- DIE MOMMIE DIE!
- Beavercreek Community Theatre
19%
Nick Herrera
- GHOST
- La Comedia Dinner Theatre
14%
James Dunlap
- CARRIE
- Wright State University
13%
Kaitlin Barnett Proctor
- CAMELOT
- The Human Race Theatre Company
7%
Jay Brunner
- A DISTINCT SOCIETY
- The Human Race Theatre Company
6%Best Supporting Performer In A Musical
Mary Tarkany
- LITTLE WOMEN: THE MUSICAL
- The Brookville Community Theatre
15%
Ty Smith
- MATILDA
- La Comedia Dinner Theatre
10%
Krissy Hartman
- ROCKY HORROR SHOW
- Springfield Civic Theatre
9%
Tabitha Powell
- FOOTLOOSE THE MUSICAL
- Childrens Performing Arts of Miamisburg
8%
Allison Gabert
- INTO THE WOODS
- La Comedia Dinner Theatre
6%
Molly Wade
- LEGALLY BLONDE
- Yellow Brick Theater
5%
Tori Kocher
- LEGALLY BLONDE
- La Comedia Dinner Theatre
5%
Dwan Hayes
- GHOST
- La Comedia Dinner Theatre
3%
Aidan Edwards
- CARRIE
- Wright State University
3%
Sara Bortz
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Brookvile Community Theatre
3%
Jonathan Pendergrass
- INTO THE WOODS
- La Comedia Dinner Theatre
3%
Amelie Hymans
- SPONGEBOB THE MUSICAL
- Childrens Performing Arts of Miamisburg
3%
Chanelle Beach
- CHILDREN OF EDEN
- La Comedia Dinner Theatre
3%
Tim Lawrence
- CHILDREN OF EDEN
- La Comedia Dinner Theatre
3%
Catie Cummings
- INTO THE WOODS
- La Comedia Dinner Theatre
2%
Kailee Hoskins
- LITTLE WOMEN: THE MUSICAL
- The Brookville Community Theatre
2%
Erica Flory
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Brookvile Community Theatre
2%
Meghan Slowik
- INTO THE WOODS
- La Comedia Dinner Theatre
2%
Max Bartel
- INTO THE WOODS
- La Comedia Dinner Theatre
1%
Emma Edwards
- CARRIE
- Wright State University
1%
Amelie Hymans
- FOOTLOOSE THE MUSICAL
- Childrens Performing Arts of Miamisburg
1%
Elliot Chilcote
- INTO THE WOODS
- La Comedia Dinner Theatre
1%
David Hopkins
- LEGALLY BLONDE
- Yellow Brick Theater
1%
Parker Williams
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Brookville Community Theatre
1%
Grace Rooney
- FOOTLOOSE THE MUSICAL
- Childrens Performing Arts of Miamisburg
1%Best Supporting Performer In A Play
Tim Lawrence
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- La Comedia Dinner Theatre
15%
Dawn Gunter
- MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER
- The Brookville Community Theatre
15%
Frankie Breit
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- La Comedia Dinner Theatre
12%
Lorrie Sparrow-Knapp
- STEEL MAGNOLIAS
- Clark State College
11%
Leah Nickel
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- La Comedia Dinner Theatre
6%
John Ray
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- La Comedia Dinner Theatre
5%
Lauren Ping
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- La Comedia Dinner Theatre
5%
Becky Howard
- DIE MOMMIE DIE!
- Beavercreek Community Theatre
4%
Zeke Williford
- SOUTHERN HOSPITALITY
- Brookvile Community Theatre
4%
Cooper Schairbaum
- A DISTINCT SOCIETY
- The Human Race Theatre Company
3%
Sara Bortz
- NIGHT WATCH
- Brookvile Community Theatre
3%
Aaron Hill
- THE SUGAR WITCH
- Beavercreek Community Theatre
3%
Ryan Hester
- NIGHT WATCH
- The Brookville Community Theatre
2%
Kailee Hoskins
- SOUTHERN HOSPITALITY
- The Brookville Community Theatre
2%
Kelly Menglekoch
- MS. HOLMES & MS. WATSON - APT 2B
- The Human Race Theatre Company
2%
Kailee Hoskins
- MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER
- The Brookville Community Theatre
2%
Cooper Fulwiler
- MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER
- The Brookville Community Theatre
1%
Mark Van Luvender
- MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER
- The Brookville Community Theatre
1%
Matthew Sierra
- MS. HOLMES & MS. WATSON APT 2B
- The Human Race Theatre Company
1%
Savvy Hostetler
- ONE SLIGHT HITCH
- Troy Civic Theatre
1%
Niccole SueAnn Wallace
- 26 PEBBLES
- Troy Civic Theatre
1%Best Theatre For Young Audiences Production CATS
- Muse Machine
35%THE TRUE STORY OF THE THREE LITTLE PIGS
- La Comedia Dinner Theatre
18%DUCK FOR PRESIDENT
- La Comedia Dinner Theatre
18%SPONGEBOB THE MUSICAL
- Childrens Performing Arts of Miamisburg
16%THE NUTCRACKER
- Childrens Performing Arts of Miamisburg
13%Favorite Local Theatre
La Comedia Dinner Theatre
38%
The Human Race Theatre Company
20%
Springfield Arts Council
17%
Muse Machine
7%
Beavercreek Community Theatre
7%
The Brookville Community Theatre
5%
Wright State University
3%
Children's Performing Arts of Miamisburg
3%