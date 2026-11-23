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The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Dayton Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.

Winners will be announced in January!

This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

See a mistake? Please let us know here.

2026 BroadwayWorld Dayton Awards - Current Standings

Best Choreography Of A Play Or Musical

Heath Marker - TARZAN - Springfield Arts Council 30%

Lula Elzy - FROZEN - Muse Machine 21%

Arcadian Broad - WEST SIDE STORY - Dayton Opera 18%

Allison Gabert - SINGIN' IN THE RAIN - La Comedia Dinner Theatre 14%

Chris Beiser - COME FROM AWAY - La Comedia Dinner Theatre 12%

Chris Beiser - THE WEDDING SINGER - La Comedia Dinner Theatre 6%

Best Costume Design Of A Play Or Musical

Jenni Jeske - TO KILL A MOCKINGBIRD - Clark State Performing Arts Center 24%

Jenni Jeske - LITTLE WOMEN - Clark State Performing Arts Center 23%

Emma Gaskill - ROALD DAHL'S CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - La Comedia Dinner Theatre 17%

Lynn Brown - RAGTIME - Clark State Performing Arts Center 16%

Erin Eva Butcher - HAY FEVER - The Human Race Theatre Company 9%

Emma Gaskill - COME FROM AWAY - La Comedia Dinner Theatre 7%

Emma Gaskill - THE WEDDING SINGER - La Comedia Dinner Theatre 5%

Best Direction Of A Musical

Krissy Hartman & Anthony Reed - TARZAN - Springfield Arts Council 31%

Joe Deer - FROZEN - Muse Machine 22%

Chris Beiser - COME FROM AWAY - La Comedia Dinner Theatre 15%

Joe Deer - AMOUR - TheatreLab Dayton 15%

Chris Beiser - JESUS CHRIST SUPERSTAR - La Comedia Dinner Theatre 8%

Chris Beiser - ROALD DAHL'S CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - La Comedia Dinner Theatre 7%

Chris Beiser - THE WEDDING SINGER - La Comedia Dinner Theatre 2%

Best Direction Of A Play

Maggie Cooper - TO KILL A MOCKINGBIRD - Clark State Performing Arts Center 39%

Jim Arter - LITTLE WOMEN - Clark State Theater Arts Program 19%

Chris Beiser - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - La Comedia Dinner Theatre 13%

Emily N. Wells - DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - The Human Race Theatre Company 13%

Robert Hetherington - HAY FEVER - The Human Race Theatre Company 9%

Andrew Mitakides - THE COMEDY OF ERRORS - Gem City Groundlings 2%

Jan Powell - TITUS ANDRONICUS - Gem City Groundlings 2%

Shirley Kagan - AS YOU LIKE IT - Gem City Groundlings 2%

Riki Mitakides - JEWEL OF THE SEVEN STARS - Gem City Groundlings 0%

Best Ensemble

TO KILL A MOCKINGBIRD - Clark State Performing Arts Center 18%

LITTLE WOMEN - Clark State Performing Arts Center 15%

COME FROM AWAY - La Comedia Dinner Theatre 13%

RAGTIME - Clark State Performing Arts Center 13%

JESUS CHRIST SUPERSTAR - Dayton playhouse 9%

ROALD DAHL'S CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - La Comedia Dinner Theatre 8%

FROZEN - Muse Machine 7%

THE WEDDING SINGER - Wright State Theatre 5%

THE RADIO PLAY - Beavercreek Community Theatre 4%

JESUS CHRIST SUPERSTAR - La Comedia Dinner Theatre 4%

SEASONAL SHORTS - The Human Race Theatre Company 2%

THE WEDDING SINGER - La Comedia Dinner Theatre 1%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical

Bailey Compston - TO KILL A MOCKINGBIRD - Clark State Performing Arts Center 25%

Michael Lee - COME FROM AWAY - La Comedia Dinner Theatre 22%

Bailey Compston - LITTLE WOMEN - Clark State Performing Arts Center 21%

Jessica Drayton - DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - The Human Race Theatre Company 16%

Bowen Moss - TARZAN - Springfield Arts Council 16%

Best Music Direction & Orchestra Performance

Keitaro Harada - WEST SIDE STORY - Dayton Opera 51%

Lloyd Butler - JESUS CHRIST SUPERSTAR - La Comedia Dinner Theatre 29%

Meghan Slowik - SCROOGE! THE MUSICAL - La Comedia Dinner Theatre 21%

Best Musical

RAGTIME - Clark State Performing Arts Center 24%

WEST SIDE STORY - Dayton Opera 16%

COME FROM AWAY - La Comedia Dinner Theatre 15%

JESUS CHRIST SUPERSTAR - Dayton playhouse 11%

SPRING AWAKENING - TheatreLab Dayton 11%

FROZEN - Muse Machine 10%

JESUS CHRIST SUPERSTAR - La Comedia Dinner Theatre 7%

THE WEDDING SINGER - La Comedia Dinner Theatre 5%

Best Performer In A Musical

Katy Greene - TARZAN - Springfield Arts Council 25%

Griffin Greear - FROZEN - Muse Machine 14%

Daniel Rosenbaum - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Dayton playhouse 13%

Natalia Santaliz - WEST SIDE STORY - Dayton Opera 11%

Carrie Neal - COME FROM AWAY - La Comedia 6%

Dylan Jackson - ROALD DAHL'S CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - La Comedia Dinner Theatre 5%

Ashlee Espinosa - COME FROM AWAY - La Comedia Dinner Theatre 5%

Jonathan Pendergrass - THE WEDDING SINGER - La Comedia Dinner Theatre 5%

Katie Pees - EDWIN DROOD - TheatreLab Dayton 4%

Roy Hage - WEST SIDE STORY - Dayton Opera 2%

Rusty Paquay - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Dayton playhouse 2%

Sarah Miller - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Dayton playhouse 2%

Josh Hamilton - JESUS CHRIST SUPERSTAR - La Comedia Dinner Theatre 2%

Brynoch Rammell - THE WEDDING SINGER - La Comedia Dinner Theatre 1%

Best Performer In A Play

Zoie Ramirez - TO KILL A MOCKINGBIRD - Clark State Performing Arts Center 26%

Katie Thorpe - TO KILL A MOCKINGBIRD - Clark State Performing Arts Center 14%

Olive Cooper - LITTLE WOMEN - Clark State Performing Arts Center 13%

Adrian Moran - LITTLE WOMEN - Clark State Theater Arts Program 12%

Libby Holley Scancarello - DRIVING MISS DAISY - Brookvile Community Theatre 10%

David Shough - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - La Comedia Dinner Theatre 9%

Teri Clark Linden - HAY FEVER - The Human Race Theatre Company 7%

Angelique Archer - DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - The Human Race Theatre Company 4%

Gregory Mallios - DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - The Human Race Theatre Company 3%

Aeson Liddic - TITUS ANDRONICUS - Gem City Groundlings 1%

Aeson Liddic - JEWEL OF THE SEVEN STARS - Gem City Groundlings 1%

Aeson Liddic - THE COMEDY OF ERRORS - Gem City Groundlings 1%

Andrew Mitakides - JEWEL OF THE SEVEN STARS - Gem City Groundlings 0%

Best Play

TO KILL A MOCKINGBIRD - Clark State Performing Arts Center 35%

LITTLE WOMEN - Clark State Performing Arts Center 27%

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - La Comedia Dinner Theatre 13%

DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - The Human Race Theatre Company 10%

HAY FEVER - The Human Race Theatre 8%

THE HOT WING KING - The Human Race Theatre Company 5%

JEWEL OF THE SEVEN STARS - Gem City Groundlings 1%

TITUS ANDRONICUS - Gem City Groundlings 1%

THE COMEDY OF ERRORS - Gem City Groundlings 0%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical

Josh Compston - TO KILL A MOCKINGBIRD - Clark State Performing Arts Center 36%

Paden Frank - LITTLE WOMEN - Clark State Theater Arts Program 18%

Gabe Davison - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - La Comedia Dinner Theatre 13%

Dave Gabert - THE WEDDING SINGER - La Comedia Dinner Theatre 9%

Charlie Calvert - DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - The Human Race Theatre Company 8%

Joe Tilford - HAY FEVER - The Human Race Theatre Company 8%

Gregory Davis - ROALD DAHL'S CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - La Comedia Dinner Theatre 7%

Rick Sagraves - JEWEL OF THE SEVEN STARS - Gem City Groundlings 1%

Best Sound Design Of A Play Or Musical

Bailey Compston - TO KILL A MOCKINGBIRD - Clark State Performing Arts Center 33%

Jason Hanrahan - LITTLE WOMEN - Clark State Performing Arts Center 25%

Nick Herrera - JESUS CHRIST SUPERSTAR - La Comedia Dinner Theatre 20%

Audio Forest - DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - The Human Race Theatre Company 13%

The Sean Mayo - THE RADIO PLAY - Beavercreek Community Theatre 9%

Best Supporting Performer In A Musical

Brady Oder - TARZAN - Springfield Arts Council 20%

Anthony Reed - RAGTIME - Clark State Performing Arts Center 13%

Eric Lavery - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Dayton playhouse 10%

Daniella Castoria - WEST SIDE STORY - Dayton Opera 8%

Neil Schleifer - COME FROM AWAY 8%

Arcadian Broad - WEST SIDE STORY - Dayton Opera 7%

Krissy Hartman - RAGTIME - Clark State Performing Arts Center 6%

Colin Cranstoun - COME FROM AWAY - La Comedia Dinner Theatre 5%

Allison Gabert - THE WEDDING SINGER - La Comedia Dinner Theatre 5%

Meghan Slowik - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - La Comedia Dinner Theatre 5%

Jonathan Pendergrass - JESUS CHRIST SUPERSTAR - La Comedia Dinner Theatre 5%

Haley Iverson - ROALD DAHL'S CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - La Comedia Dinner Theatre 2%

Taryn Huffman - ROALD DAHL'S CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - La Comedia Dinner Theatre 2%

Danielle MacMath - COME FROM AWAY - La Comedia 2%

Dylan Jackson - THE WEDDING SINGER - La Comedia Dinner Theatre 2%

Meaghan Maher - THE WEDDING SINGER - La Comedia Dinner Theatre 1%

Ed Iverson - ROALD DAHL'S CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - La Comedia Dinner Theatre 1%

Best Supporting Performer In A Play

Lindsey Tomlin - LITTLE WOMEN - Clark State Performing Arts Center 27%

Caitlin Larsen Deer - DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - The Human Race Theatre Company 17%

Karie-Lee Sutherland - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - La Comedia Dinner Theatre 13%

Jeremy Flowers - TO KILL A MOCKINGBIRD - Clark State Performing Arts Center 12%

Troy Berry - LITTLE WOMEN - Clark State Performing Arts Center 10%

Talan Simsa - TO KILL A MOCKINGBIRD - Clark State Performing Arts Center 8%

Jennifer Joplin - HAY FEVER - The Human Race Theatre 5%

Aeson Liddic - AS YOU LIKE IT - Gem City Groundlings 3%

James Walker - HAY FEVER - The Human Race Theatre Company 2%

Aeson Liddic - JEWEL OF THE SEVEN STARS - Gem City Groundlings 1%

Andrew Mitakides - JEWEL OF THE SEVEN STARS - Gem City Groundlings 1%

Aeson Liddic - TITUS ANDRONICUS - Gem City Groundlings 0%

Best Theatre For Young Audiences Production

FROZEN - Muse Machine 55%

THE SPONGEBOB MUSICAL - La Comedia Dinner Theatre 29%

PINKALICIOUS - La Comedia Dinner Theatre 16%

Favorite Local Theatre

La Comedia Dinner Theatre 31%

Dayton playhouse 29%

The Human Race Theatre Company 14%

TheatreLab Dayton 12%

Muse Machine 12%

Gem City Groundlings 2%

The race is on for the Dayton Awards Voting ends December 31. Who's in the lead right now: Musical Play Favorite Local Theatre Performer In A Musical Best Musical 1 RAGTIME Clark State Performing Arts Center 24% 2 WEST SIDE STORY Dayton Opera 16% 3 COME FROM AWAY La Comedia Dinner Theatre 15% 4 JESUS CHRIST SUPERSTAR Dayton playhouse 11% 5 SPRING AWAKENING TheatreLab Dayton 11% Best Play 1 TO KILL A MOCKINGBIRD Clark State Performing Arts Center 35% 2 LITTLE WOMEN Clark State Performing Arts Center 27% 3 MURDER ON THE ORIENT EXPRESS La Comedia Dinner Theatre 13% 4 DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY The Human Race Theatre Company 10% 5 HAY FEVER The Human Race Theatre 8% Favorite Local Theatre 1 La Comedia Dinner Theatre 31% 2 Dayton playhouse 29% 3 The Human Race Theatre Company 14% 4 TheatreLab Dayton 12% 5 Muse Machine 12% Best Performer In A Musical 1 Katy Greene - TARZAN Springfield Arts Council 25% 2 Griffin Greear - FROZEN Muse Machine 14% 3 Daniel Rosenbaum - JESUS CHRIST SUPERSTAR Dayton playhouse 13% 4 Natalia Santaliz - WEST SIDE STORY Dayton Opera 11% 5 Carrie Neal - COME FROM AWAY La Comedia 6% Vote now See all standings › Standings are un-audited and update as votes come in.

Love Theater in Dayton? Join The Community! Whether you've got past experience writing about theater or just starting, the BroadwayWorld Community offers a unique opportunity to become a champion for your local arts community, helping raise awareness of local offerings and adding another local voice to the conversation at a time arts coverage is shrinking in the press across the continent. Join us and become a pivotal part of the movement that celebrates and promotes the arts in the digital age. Learn More

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