NEW! Dallas Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Dallas & beyond. No password required. Sign Up

The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Dallas Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.

Winners will be announced in January!

This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

See a mistake? Please let us know here.

2026 BroadwayWorld Dallas Awards - Current Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance

B.J. Cleveland - APPLICATION PENDING - Uptown Players 14%

Roundtable Theatre Troupe - BURLESQUE AND BOURBON - Roundtable Theatre Troupe 13%

Cherish Love - LOVE'S HOLIDAY - Circle Theatre 13%

Zoë Kim - DID YOU EAT? (밥 먹었니?) - Amphibian Stage 10%

Emily J. Pace - THE MUSIC OF FLEETWOOD MAC - Reid Cabaret Theater 9%

Emmie Kivell - THE MUSIC OF FLEETWOOD MAC - Reid Cabaret Theater 9%

Amber Marie Flores - WINTER CABARET - Amphibian Stage 8%

Roundtable Theatre Troupe - DEATH OF A DIAMOND - Roundtable Theatre Troupe 7%

Destinee Rea - ARETHA: QUEEN OF SOUL - Reid Cabaret Theater 7%

Zak Reynolds - WINTER CABARET - Amphibian Stage 6%

Stephanie Riggs - NTX GIVING DAY WATCH PARTY 2025 - Our Productions Theatre Co. 3%

Nick Moulton - YACHT ROCK - Reid Cabaret Theater 3%

Best Choreography Of A Play Or Musical

Courtney Ferguson - NEXT TO NORMAL - Roundtable Theatre Troupe 11%

Alvaro Carranza - IN THE HEIGHTS - Upright Theatre Company 10%

Whitney Morris - JEKYLL & HYDE - Grand Prairie Arts Council 7%

Stephanie Medenwaldt - THE PRINCE OF EGYPT - Wichita Theatre 5%

Anna Atkins & Yleana Dara - THE PRINCE OF EGYPT - Grand Prairie Arts Council 4%

Deardre Randolph & Riley Hilsinger - HADESTOWN: TEEN EDITION - Stand Performing Arts Ministry 4%

Ashley Tysor - SOMETHING ROTTEN! - Grand Prairie Arts Council 4%

Abby Wolff Smith - TALON SQUAD: TRUST & TURMOIL, A RE:INVENT STORY - hollingsworth hall cultural center 3%

Gianna Gallegos - THE WIZARD OF OZ - Beacon Performing Arts 3%

Gabriela Ayala Yarbrough - URINETOWN THE MUSICAL - Uptown Players 3%

Paola Rodriguez Torregrosa - WEST SIDE STORY - North Texas Performing Arts Repertory Theatre 3%

Kayla Anderson - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Stand Performing Arts Ministry 3%

Braxton Riddles - A CHORUS LINE - North Texas Performing Arts Repertory Theatre 3%

Eugenio Contenti - COME FROM AWAY - Casa Mañana 2%

Gerry McEntire - HAIRSPRAY - Casa Manana Theater 2%

Hannah Chen - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - The Hopeful Theatre Project 2%

Whitney Morris - ANASTASIA - Grand Prairie Arts Council 2%

Kayla Marshall - BLACK NATIVITY - Bishop Arts Center Theatre 2%

Whitney Morris - YOUNG FRANKENSTEIN - Upright Theatre Company 2%

Amy Cave - THE MARVELOUS WONDERETTES - Grand Prairie Arts Council 2%

Gina Gwozdz Skirchak - SEUSSICAL - Upright Theatre Company 2%

Grace Kjellsen and Keila DeHart - CABARET - Scratch Theater Company 2%

Rebecca Stoker - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Beacon Performing Arts 2%

Grady Bowman - THE SPONGEBOB MUSICAL - Casa Mañana 2%

Michelle Levall - GREASE - Repertory Company Theatre 2%

Best Costume Design Of A Play Or Musical

Erika Durham - JEKYLL & HYDE - Grand Prairie Arts Council 8%

Cheryl Jenkins - DISNEY'S FROZEN - Wichita Theatre 7%

Kayla Starr Bryan - SEUSSICAL - Upright Theatre Company 5%

Jillian Johnstone - NEXT TO NORMAL - Roundtable Theatre Troupe 5%

MEGAN A. LILES - IN THE HEIGHTS - Upright Theatre Company 4%

Erika Durham, Effie Fox, Lauren Kirkpatrick - ANASTASIA - Grand Prairie Arts Council 4%

Amber Bird - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Beacon Performing Arts 4%

Erika Durham & Lauren Kirkpatrick - THE PRINCE OF EGYPT - Grand Prairie Arts Council 3%

Amber Bird - AGATHA CHRISTIE'S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Beacon Performing Arts 3%

Amber Bird - THE WIZARD OF OZ - Beacon Performing Arts 3%

Mario Estep - LA GRINGA - The Beacon Theatre 3%

Jessica Holt & Meghan MacLellan - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - The Hopeful Theatre Project 3%

Claire Janda and Aiden High - CABARET - Scratch Theater Company 3%

Kari King - TALON SQUAD: TRUST & TURMOIL, A RE:INVENT STORY - hollingsworth hall cultural center 3%

Tammy Spencer - WEST SIDE STORY - Casa Mañana 3%

Kiera Powers - BLACK NATIVITY - Bishop Arts Center Theatre 2%

Suzi Cranford - URINETOWN THE MUSICAL - Uptown Players 2%

Nick Mann/Bella Gream - WEST SIDE STORY - North Texas Performing Arts Repertory Theatre 2%

Nita Cadenhead & Lee Anne Gierisch - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Stand Performing Arts Ministry 2%

Hope Cox - THE WIZ - Theatre Arlington - Al and Shalyn Clark Mainstage 2%

Lisa Jackson - DISNEY'S FROZEN - Wichita Theatre 2%

Elizabeth Ross - LITTLE SHOP OF HORRORS - Lakeside Community Theatre 2%

Tammy Spencer - HAIRSPRAY - Casa Mañana 2%

Mary Folino - THE SPONGEBOB MUSICAL - Casa Mañana 2%

Elizabeth Ross - YOUNG FRANKENSTEIN - Upright Theatre Company 1%

Best Dance Production

IN THE HEIGHTS - Upright Theatre Company 16%

WEST SIDE STORY - Casa Mañana 11%

THE PRINCE OF EGYPT - Wichita Theatre 10%

WEST SIDE STORY - North Texas Performing Arts Repertory Theatre 9%

ANASTASIA - Grand Prairie Arts Council 9%

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Stand Performing Arts Ministry 7%

CABARET - Scratch Theater Company 6%

DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Beacon Performing Arts 5%

RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - The Hopeful Theatre Project 4%

SOMETHING ROTTEN! - Grand Prairie Arts Council 4%

YOUNG FRANKENSTEIN - Upright Theatre Company 4%

GREASE - Repertory Company Theatre 3%

SEUSSICAL - Upright Theatre Company 3%

THE WIZARD OF OZ - Beacon Performing Arts 3%

MEL BROOKS' YOUNG FRANKENSTEIN - Runway theatre 3%

CURTAINS - Garland Civic Theater 3%

Best Direction Of A Musical

Michael Brown - JEKYLL & HYDE - Grand Prairie Arts Council 9%

MICHAEL D'ANDRE CHILDS - IN THE HEIGHTS - Upright Theatre Company 9%

Anna M Hogan - NEXT TO NORMAL - Roundtable Theatre Troupe 7%

Bayley Hawkins - DISNEY'S FROZEN - Wichita Theatre 6%

Hayden Casey - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Stand Performing Arts Ministry 4%

Amber Bird - THE WIZARD OF OZ - Beacon Performing Arts 4%

Amber Bird - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Beacon Performing Arts 4%

Mallory Roelke & Mariah Cardona - THE PRINCE OF EGYPT - Grand Prairie Arts Council 4%

Hayden Casey & Natalie Burkhart - SEUSSICAL - Upright Theatre Company 4%

Calvin J. Walker - BLACK NATIVITY - Bishop Arts Center Theatre 3%

Eugenio Contenti - COME FROM AWAY - Casa Mañana 3%

Nick Mann - WEST SIDE STORY - North Texas Performing Arts Repertory Theatre 3%

Penny Ayn Maas - URINETOWN THE MUSICAL - Uptown Players 2%

Araceli Radillo & Lauren Kirkpatrick - SOMETHING ROTTEN! - Grand Prairie Arts Council 2%

Claire Janda and William Sampson - CABARET - Scratch Theater Company 2%

Jessica Holt & Phillip Slay - SOMETHING ROTTEN! - The Hopeful Theatre Project 2%

Mallory Roelke - ANASTASIA - Grand Prairie Arts Council 2%

Hayden Casey - LITTLE SHOP OF HORRORS - Lakeside Community Theatre 2%

Vonda K. Bowling - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Theatre 3 2%

Garret Storms - RENT - Circle Theatre 2%

Grady Bowman - THE SPONGEBOB MUSICAL - Casa Mañana 2%

Araceli Radillo - THE MARVELOUS WONDERETTES - Grand Prairie Arts Council 2%

Caitlin Martelle - THE PRODUCERS - Firehouse Theatre 2%

Mallory Roelke & Trey Cardona - ANASTASIA - Grand Prairie Arts Council 2%

Nick Mann - DISNEY'S FROZEN - North Texas Performing Arts Repertory Theatre 1%

Best Direction Of A Play

Cameron Byerly & Hayden Casey - THE PLAY THAT GOES WRONG - Upright Theatre Company 11%

Amber Bird - AGATHA CHRISTIE'S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Beacon Performing Arts 8%

Calvin J. Walker - BIGGER - Arts Mission Oak Cliff 7%

Abby Wolff Smith - ORDINARY HEROES, THE RE:INVENT STORY - hollingsworth hall cultural center 6%

Andrea Fernandez Tom - LA GRINGA - The Beacon Theatre 5%

Abby Wolff Smith - TALON SQUAD: TRUST & TURMOIL, A RE:INVENT STORY - Re:Invent Productions 5%

Renee Norris - OVER THE RIVER AND THROUGH THE WOODS - Stand Performing Arts Ministry 5%

Nick Mann - YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU - NTPA Community Theatre 5%

Araceli Radillo & Ryan Lee - THE THIN PLACE - Lakeside Community Theatre 4%

Zach Judah - MACBETH - Historic Baker Building 4%

Allison Larrea - DRINKING HABITS - Garland Civic Theater 3%

Lauren Kirkpatrick - SUFFS - Grand Prairie Arts Council 3%

Mario Estep - ROMEO & JULIAN - The Beacon Theatre 3%

Debra Carter - IT'S A WONDERFUL LIFE - Repertory Company Theatre 3%

Emerson Collins - PURE GLITTER - Uptown Players 3%

Kristi Tomenga & Faith Noster - BAREFOOT IN THE PARK - The Hopeful Theatre Project 3%

Sasha Maya Ada - MAC BETH BY ERICA SCHMIDT - Circle Theatre 3%

Rae Harvill - THE TIN WOMAN - Runway theatre 3%

Carol M. Rice - AGATHA CHRISTIE'S THE MOUSETRAP - Garland Civic Theater 2%

Linda Leonard - APPLICATION PENDING - Uptown Players 2%

Chris Yejin - DID YOU EAT? (밥 먹었니?) - Amphibian Stage 2%

Bryan Stevenson and Steven D Morris - AGATHA CHRISTIE'S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Theatre Arlington - Al and Shalyn Clark Mainstage 1%

Christie Vela - VENUS - Kitchen Dog Theater 1%

David A. Miller - THE SHARK IS BROKEN - Amphibian Stage 1%

James Cross - THE LANGUAGE ARCHIVE - hollingsworth hall cultural center 1%

Best Ensemble

IN THE HEIGHTS - Upright Theatre Company 8%

JEKYLL & HYDE - Grand Prairie Arts Council 8%

HAIRSPRAY - Casa Mañana 5%

NEXT TO NORMAL - Roundtable Theatre Troupe 5%

ANASTASIA - Grand Prairie Arts Council 4%

LA GRINGA - The Beacon Theatre 4%

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Stand Performing Arts Ministry 4%

WEST SIDE STORY - North Texas Performing Arts Repertory Theatre 3%

THE PRINCE OF EGYPT - Grand Prairie Arts Council 3%

BIGGER - Arts Mission Oak Cliff 3%

DISNEY'S FROZEN - The Wichita Theatre 3%

1776 - North Texas Performing Arts - Community Theatre 3%

DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Beacon Performing Arts 3%

CABARET - Scratch Theater Company 2%

SEUSSICAL - Upright Theatre Company 2%

URINETOWN THE MUSICAL - Uptown Players 2%

THE WIZARD OF OZ - Beacon Performing Arts 2%

RENT - Casa Mañana 2%

THE PRINCE OF EGYPT - Wichita Theatre 2%

THE SPONGEBOB MUSICAL - Casa Mañana 2%

SHREK - Firehouse Theatre 2%

RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - The Hopeful Theatre Project 1%

THE PLAY THAT GOES WRONG - Upright Theatre Company 1%

SOMETHING ROTTEN! - Grand Prairie Arts Council 1%

YOUNG FRANKENSTEIN - Upright Theatre Company 1%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical

Holli Price - JEKYLL & HYDE - Grand Prairie Arts Council 9%

Natalie Burkhart - IN THE HEIGHTS - Upright Theatre Company 7%

Andrea Fernandez Tom - LA GRINGA - The Beacon Theatre 6%

Mason Putthoff - DISNEY'S FROZEN - Wichita Theatre 6%

Aaron Johansen - RENT - Circle Theatre 5%

Zac Goin - NEXT TO NORMAL - Roundtable Theatre Troupe 5%

Izzy 'Lark' Baker - ORDINARY HEROES, THE RE:INVENT STORY - hollingsworth hall cultural center 5%

Holli Price & Aubrie Meeks - THE PRINCE OF EGYPT - Grand Prairie Arts Council 4%

Greg McKnight - DISNEY'S FROZEN - North Texas Performing Arts Repertory Theatre 4%

Seth Merrifield - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Stand Performing Arts Ministry 4%

Holli Price - ANASTASIA - Grand Prairie Arts Council 3%

Brooke Benefield - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - The Hopeful Theatre Project 3%

Arlynn Harris - CABARET - Scratch Theater Company 3%

Adam Livingston - THE TIN WOMAN - Runway theatre 2%

Julie Hohman - URINETOWN THE MUSICAL - Uptown Players 2%

Natalie Burkhart - SEUSSICAL - Upright Theatre Company 2%

Tristan Decker - THE SHARK IS BROKEN - Amphibian Stage 2%

Bryan Stevenson - AGATHA CHRISTIE'S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Theatre Arlington - Al and Shalyn Clark Mainstage 2%

Dan Ozminkowski - AIN'T TOO PROUD - Casa Mañana 2%

Wes Martinez - BLACK NATIVITY - Bishop Arts Center Theatre 2%

Hayden Casey - THE KITCHEN WITCHES - Runway theatre 2%

Hank Baldree - SOMETHING ROTTEN! - The Hopeful Theatre Project 2%

Kyle Harris - PURE GLITTER - Uptown Players 2%

Sam Rushden - HAIRSPRAY - Casa Manana Theater 2%

Natalie Burkhart - THE PLAY THAT GOES WRONG - Upright Theatre Company 1%

Best Music Direction & Orchestra Performance

JULIAN RODRIGUEZ - IN THE HEIGHTS - Upright Theatre Company 11%

Thomas Bartke - JEKYLL & HYDE - Grand Prairie Arts Council 9%

Ben Barker - WEST SIDE STORY - North Texas Performing Arts Repertory Theatre 6%

Lauren Reynolds - NEXT TO NORMAL - Roundtable Theatre Troupe 5%

Ashley Grether - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Stand Performing Arts Ministry 5%

Aimee Hurst Bozarth - RIDE THE CYCLONE - Stage West Theatre 4%

Alejos Anaya - DISNEY'S FROZEN - Lubbock Moonlight Musicals 4%

Billy Veer - SEUSSICAL - Upright Theatre Company 4%

Derrick Johnson - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Beacon Performing Arts 3%

Vonda K. Bowling - RAGTIME - Dallas Theater Center 3%

Vonda K. Bowling - URINETOWN THE MUSICAL - Uptown Players 3%

Brock Gray - CABARET - Scratch Theater Company 3%

Christina Major Davis - LITTLE SHOP OF HORRORS - Lakeside Community Theatre 3%

Patricia Bedford - THE PRINCE OF EGYPT - Grand Prairie Arts Council 3%

Jonathan 'Smitti' Smith - AIN'T TOO PROUD - Casa Mañana 3%

Patricia Bedford - ANASTASIA - Grand Prairie Arts Council 3%

Matthew Stern - COME FROM AWAY - Casa Mañana 2%

Bruce Greer - ALWAYS ... PATSY CLINE - WaterTower Theatre 2%

Phil Reno - HAIRSPRAY - Casa Mañana 2%

SHANNON DAVIDSON - IN THE HEIGHTS - Upright Theatre Company 2%

Cody Dry - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Theatre 3 2%

Vicky Nooe - SPRING AWAKENING - Theatre Three - Norma Young Arena Stage 2%

Kelly Schaaf - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - The Hopeful Theatre Project 2%

Cole Casey - SOMETHING ROTTEN! - Grand Prairie Arts Council 1%

Jayme Vaughn-Linebarger and Julian Rodriguez - YOUNG FRANKENSTEIN - Upright Theatre Company 1%

Best Musical

IN THE HEIGHTS - Upright Theatre Company 9%

JEKYLL & HYDE - Grand Prairie Arts Council 8%

NEXT TO NORMAL - Roundtable Theatre Troupe 6%

ANASTASIA - Grand Prairie Arts Council 4%

THE PRINCE OF EGYPT - Grand Prairie Arts Council 4%

DISNEY'S FROZEN - Wichita Theatre 4%

WEST SIDE STORY - North Texas Performing Arts Repertory Theatre 4%

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Stand Performing Arts Ministry 3%

THE SPONGEBOB MUSICAL - Casa Mañana 3%

COME FROM AWAY - Casa Mañana 3%

BLACK NATIVITY - Bishop Arts Center Theatre 3%

AIN'T TOO PROUD - Casa Mañana 3%

DISNEY'S FROZEN - North Texas Performing Arts Repertory Theatre 3%

THE WIZARD OF OZ - Beacon Performing Arts 3%

HAIRSPRAY - Casa Manana Theater 2%

CABARET - Scratch Theater Company 2%

SEUSSICAL - Upright Theatre Company 2%

URINETOWN THE MUSICAL - Uptown Players 2%

DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Beacon Performing Arts 2%

RENT - Circle Theatre 2%

LITTLE SHOP OF HORRORS - Lakeside Community Theatre 2%

SHREK - Firehouse Theatre 2%

FOOTLOOSE - Stolen Shakespeare Guild 1%

SOMETHING ROTTEN! - Grand Prairie Arts Council 1%

THE PRINCE OF EGYPT - Wichita Theatre 1%

Best New Play Or Musical

PURE GLITTER - Uptown Players 13%

HAMILL, TX. - SheDFW Arts 11%

IMAGINE - Stand Performing Arts Ministry 11%

BIGGER - Arts Mission Oak Cliff 11%

DID YOU EAT? (밥 먹었니?) - Amphibian Stage 7%

THE TRADE: A GREEK TRAGEDY IN FOUR QUARTERS - Theatre 3 7%

BATTLE CROWN: THE LEGEND OF PRINCESS PINK - SheDFW Arts 7%

THE OTHER SIDE OF THE SHORE - SheDFW Arts 7%

ORDINARY HEROES, THE RE:INVENT STORY - hollingsworth hall cultural center 7%

ESCOBAR'S HIPPO - Amphibian Stage 7%

STAR OF WONDER: A CAROL ANN CHRISTMAS - Uptown Players 5%

TALON SQUAD: TRUST & TURMOIL, A RE:INVENT STORY - Re:Invent Productions 4%

INCARNATE - Parker Davis Gray 2%

Best Performer In A Musical

Brendan Reimer - JEKYLL & HYDE - Grand Prairie Arts Council 8%

DAYAN RODRIGUEZ - IN THE HEIGHTS - Upright Theatre Company 5%

David Postlewate - THE SPONGEBOB MUSICAL - Casa Mañana 4%

Anthony J. Ortega - THE PRINCE OF EGYPT - Grand Prairie Arts Council 3%

Alli Perez - IN THE HEIGHTS - Upright Theatre Company 3%

Annie Nichols-Burge - NEXT TO NORMAL - Roundtable Theatre Troupe 3%

Payton French - Oliver! at Stand Performing Arts 3%

Bella McKay - ANASTASIA - Grand Prairie Arts Council 3%

Randal Ramirez - NEXT TO NORMAL - Roundtable Theatre Troupe 2%

Emmalee Hamilton - DISNEY'S FROZEN - Wichita Theatre 2%

Brian Gibson - BLACK NATIVITY - Bishop Arts Center Theatre 2%

Patience Zimmerman - THE WIZARD OF OZ - Beacon Performing Arts 2%

Bella Gream - HAIRSPRAY - Casa Mañana 2%

Jessi Malone - DISNEY'S FROZEN - Wichita Theatre 2%

Katherine Spellmon - JEKYLL & HYDE - Grand Prairie Arts Council 2%

JULIAN RODRIGUEZ - RENT - Lewisville Playhouse 2%

Maddison Brandley - SEUSSICAL - Upright Theatre Company 2%

Audrey Shin - FROZEN - North Texas Performing Arts Repertory Theatre 2%

Adam Seirafi - CURTAINS - Garland Civic Theater 2%

Blake Rice - SHREK - Firehouse Theatre 2%

Max J. Swarner - URINETOWN THE MUSICAL - Uptown Players 2%

Molly Rose - SEUSSICAL - Upright Theatre Company 1%

Abby Larimore - LITTLE SHOP OF HORRORS - Lakeside Community Theatre 1%

Bryson Beavers - SOMETHING ROTTEN! - Grand Prairie Arts Council 1%

Brock Gray - CABARET - Scratch Theater Company 1%

Best Performer In A Play

Andy Gonzalez-Bendiksen as Manolo - LA GRINGA - The Beacon Theatre 7%

Tim Bass - THE PLAY THAT GOES WRONG - Upright Theatre Company 7%

Dustin Perkins - THE PLAY THAT GOES WRONG - Upright Theatre Company 6%

Amber Bird - AGATHA CHRISTIE'S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Beacon Performing Arts 4%

Emmalee Hamilton - SHEAR MADNESS - The Wichita Theatre 4%

Kevin Foreman - YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU - NTPA Community Theatre 4%

B.J. Cleveland - APPLICATION PENDING - Uptown Players 3%

Emilia Gambucci - BAREFOOT IN THE PARK - The Hopeful Theatre Project 3%

Zoë Kim - DID YOU EAT? (밥 먹었니?) - Amphibian Stage 3%

Abby Wolff Smith - ORDINARY HEROES, THE RE:INVENT STORY - hollingsworth hall cultural center 2%

Bryson Chalk - BIGGER - Arts Mission Oak Cliff 2%

Cara Statham - MOTHER PLAY - Uptown Players 2%

Jacobie Thornton - BIGGER - Arts Mission Oak Cliff 2%

Jojo Garcia - MACBETH - Historic Baker Building 2%

Cherish Love Robinson - FAT HAM - Dallas Theater Center 2%

Crystal Williams - I GOT THE LAST LAUGH: THE LIFE AND TIMES OF JACKIE 'MOMS' MABLEY - Jubilee Theatre 2%

Geoffrey Lutz as Mother Lawrence - ROMEO & JULIAN - The Beacon Theatre 2%

Sara Parisa - THE THIN PLACE - Lakeside Community Theatre 2%

Spencer Walsh - ROMEO & JULIAN - The Beacon Theatre 2%

Andrew Aguilar - ORDINARY HEROES, THE RE:INVENT STORY - hollingsworth hall cultural center 2%

Krista Scott - 33 VARIATIONS - Theatre Arlington - Al and Shalyn Clark Mainstage 2%

Paisley Thomas - TALON SQUAD: TRUST & TURMOIL, A RE:INVENT STORY - hollingsworth hall cultural center 2%

Laura Lester - THE PLAY THAT GOES WRONG - Upright Theatre Company 2%

Lee Walter - PURE GLITTER - Uptown Players 2%

Ben Thomas - BAREFOOT IN THE PARK - The Hopeful Theatre Project 1%

Best Play

THE PLAY THAT GOES WRONG - Upright Theatre Company 12%

YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU - NTPA -North Texas Performing Arts Community Theatre 9%

LA GRINGA - The Beacon Theatre 6%

AGATHA CHRISTIE'S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Beacon Performing Arts 6%

A COMEDY OF TENORS - Runway theatre 5%

33 VARIATIONS - Theatre Arlington - Al and Shalyn Clark Mainstage 4%

ROMEO & JULIAN - The Beacon Theatre 4%

BAREFOOT IN THE PARK - The Hopeful Theatre Project 4%

BIGGER - Arts Mission Oak Cliff 4%

AGATHA CHRISTIE'S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Theatre Arlington - Al and Shalyn Clark Mainstage 3%

OVER THE RIVER AND THROUGH THE WOODS - Stand Performing Arts Ministry 3%

THE SHARK IS BROKEN - Amphibian Stage 3%

IT'S A WONDERFUL LIFE - Repertory Company Theatre 3%

PURE GLITTER - Uptown Players 3%

UNDERDOG: THE OTHER, OTHER BRONTE - CATS Playhouse 3%

MACBETH - Historic Baker Building 2%

DRINKING HABITS - Garland Civic Theater 2%

APPLICATION PENDING - Uptown Players 2%

TALON SQUAD: TRUST & TURMOIL, A RE:INVENT STORY - Re:Invent Productions 2%

ORDINARY HEROES, THE RE:INVENT STORY - hollingsworth hall cultural center 2%

THE THIN PLACE - Lakeside Community Theatre 2%

THE TIN WOMAN - Runway theatre 2%

MAC BETH BY ERICA SCHMIDT - Circle Theatre 2%

A TUNA CHRISTMAS - Garland Civic Theater 2%

THE BIRDS - Amphibian Stage 1%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical

Matt Betz - JEKYLL & HYDE - Grand Prairie Arts Council 8%

Conor Clark & Hayden Casey - THE PLAY THAT GOES WRONG - Upright Theatre Company 6%

Daniel Patrick Hogan - NEXT TO NORMAL - Roundtable Theatre Troupe 6%

Conor Clark - IN THE HEIGHTS - Upright Theatre Company 6%

Melissa Winton - WEST SIDE STORY - North Texas Performing Arts Repertory Theatre 6%

Matt Bird - AGATHA CHRISTIE'S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Beacon Performing Arts 5%

J Branson - HAIRSPRAY - Casa Manana Theater 4%

Hayden Casey & Michael Dimsdle - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Stand Performing Arts Ministry 4%

Nick Estep - LA GRINGA - The Beacon Theatre 4%

Tyler Perring - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - The Hopeful Theatre Project 3%

Dennis Canright - URINETOWN THE MUSICAL - Uptown Players 3%

Matt Betz & Mallory Roelke - THE PRINCE OF EGYPT - Grand Prairie Arts Council 3%

Araceli Radillo - THE THIN PLACE - Lakeside Community Theatre 3%

Bob Lavallee - RENT - Circle Theatre 3%

William Sampson - CABARET - Scratch Theater Company 3%

Matt Betz & Mallory Roelke - ANASTASIA - Grand Prairie Arts Council 3%

Hayden Casey - SEUSSICAL - Upright Theatre Company 3%

Mike Sabourin - THE SPONGEBOB MUSICAL - Casa Mañana 2%

Brian Clinnin - THE SHARK IS BROKEN - Amphibian Stage 2%

Oliver Folger - TALON SQUAD: TRUST & TURMOIL, A RE:INVENT STORY - hollingsworth hall cultural center 2%

Mike Sabourin - RENT - Casa Mañana 2%

Conor Clark - SOMETHING ROTTEN! - The Hopeful Theatre Project 2%

Bryan Stevenson - AGATHA CHRISTIE'S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Theatre Arlington - Al and Shalyn Clark Mainstage 1%

Kevin Brown - PURE GLITTER - Uptown Players 1%

Laura Alley - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Repertory Company Theatre 1%

Best Sound Design Of A Play Or Musical

Natalie Burkhart - IN THE HEIGHTS - Upright Theatre Company 9%

Ryan Brazil - JEKYLL & HYDE - Grand Prairie Arts Council 9%

Allan Branson - HAIRSPRAY - Casa Mañana 6%

Andrew Oglesby - DISNEY'S FROZEN - North Texas Performing Arts Repertory Theatre 5%

Evan Bird - THE WIZARD OF OZ - Beacon Performing Arts 5%

Samuel Kovacs - NEXT TO NORMAL - Roundtable Theatre Troupe 5%

Andrea Fernandez Tom - LA GRINGA - The Beacon Theatre 4%

Allan Branson - COME FROM AWAY - Casa Mañana 4%

Ryan Brazil - THE PRINCE OF EGYPT - Grand Prairie Arts Council 4%

Reid Hayes - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Stand Performing Arts Ministry 4%

Brian Christensen - URINETOWN THE MUSICAL - Uptown Players 4%

William Sampson and Ava Miller - CABARET - Scratch Theater Company 3%

Ryan Brazil - ANASTASIA - Grand Prairie Arts Council 3%

Natalie Burkhart - SEUSSICAL - Upright Theatre Company 2%

Natalie Burkhart - THE PLAY THAT GOES WRONG - Upright Theatre Company 2%

Allison Larrea - CURTAINS - Garland Civic Theater 2%

Ben Smith - TALON SQUAD: TRUST & TURMOIL, A RE:INVENT STORY - hollingsworth hall cultural center 2%

Caleb Chen - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - The Hopeful Theatre Project 2%

Allan Branson - WEST SIDE STORY - Casa Mañana 2%

Ben Smith - ORDINARY HEROES, THE RE:INVENT STORY - hollingsworth hall cultural center 2%

Claudia Martinez - DID YOU EAT? (밥 먹었니?) - Amphibian Stage 2%

Caleb Chen - SOMETHING ROTTEN! - The Hopeful Theatre Project 2%

Lindy Englander - THE THIN PLACE - Lakeside Community Theatre 2%

Caleb Chen - BAREFOOT IN THE PARK - The Hopeful Theatre Project 2%

Josh Liebert - AIN'T TOO PROUD - Casa Mañana 2%

Best Supporting Performer In A Musical

Caleb Martinez - NEXT TO NORMAL - Roundtable Theatre Troupe 7%

Alli Perez - IN THE HEIGHTS - Upright Theatre Company 6%

Krystal Rodriguez - WEST SIDE STORY - North Texas Performing Arts Repertory Theatre 4%

Andara Shahdae - JEKYLL & HYDE - Grand Prairie Arts Council 3%

Amber Bird - THE WIZARD OF OZ - Beacon Performing Arts 3%

Amanda McDonald - THE PRINCE OF EGYPT - Wichita Theatre 3%

Ben Austin - DISNEY'S FROZEN - Wichita Theatre 3%

Bill Combs - JEKYLL & HYDE - Grand Prairie Arts Council 2%

Emmie Kivell - HAIRSPRAY - Casa Mañana 2%

Jessi Malone - THE PRINCE OF EGYPT - Wichita Theatre 2%

Kobie Jackson - NEXT TO NORMAL - Roundtable Theatre Troupe 2%

Katherine Spellmon - JEKYLL & HYDE - Grand Prairie Arts Council 2%

Austin Bender-Davis - SHREK - Firehouse Theatre 2%

Nöel Edmonson - ANASTASIA - Grand Prairie Arts Council 2%

Braxton O. Johnson - COME FROM AWAY - Casa Mañana 2%

Joshua Rodriguez - RENT - Lewisville Playhouse 2%

Adara Ferguson - MATILDA THE MUSICAL - Wichita Theatre 2%

Cam Hayes - LITTLE SHOP OF HORRORS - Lakeside Community Theatre 2%

Emery Gray - URINETOWN THE MUSICAL - Uptown Players 2%

B.J. Cleveland - THE WIZARD OF OZ - Casa Manana Theater 2%

Caroline Rivera - IN THE HEIGHTS - Upright Theatre Company 2%

Hailey Good - THE PRINCE OF EGYPT - Grand Prairie Arts Council 2%

Karrington Sneed - RENT - Circle Theatre 2%

JONATHAN CHARLES - IN THE HEIGHTS - Upright Theatre Company 1%

Ty Wise - CABARET - Scratch Theater Company 1%

Best Supporting Performer In A Play

Elijah Jean-Baptiste - BAREFOOT IN THE PARK - The Hopeful Theatre Project 8%

Joshua Rodriguez - THE PLAY THAT GOES WRONG - Upright Theatre Company 7%

Bailey Lund - THE PLAY THAT GOES WRONG - Upright Theatre Company 5%

Ashli Lucio Moses - DRINKING HABITS - Garland Civic Theater 4%

Jason Lin - YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU - NTPA Community Theatre 3%

Scott Cottrell - AGATHA CHRISTIE'S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Beacon Performing Arts 3%

Galileo Segura Rady - PURE GLITTER - Uptown Players 3%

Kyle Morris - THE PLAY THAT GOES WRONG - Upright Theatre Company 3%

Lidia Leon as Norma - LA GRINGA - THE Beacon Theatre 3%

Geoffrey Lutz as Mother Lawrence - ROMEO & JULIAN - The Beacon Theatre 3%

Nathanael Clark - THE PLAY THAT GOES WRONG - Upright Theatre Company 3%

Shannon McGrann - AGATHA CHRISTIE'S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Theatre Arlington - Al and Shalyn Clark Mainstage 3%

Gabriela Ayala Yarbrough - 33 VARIATIONS - Theatre Arlington - Al and Shalyn Clark Mainstage 3%

Sierra Robserson - ORDINARY HEROES, THE RE:INVENT STORY - hollingsworth hall cultural center 3%

Britanya Ramirez as The Nurse - ROMEO & JULIAN - The Beacon Theatre 3%

Jakie Cabe - THE SHARK IS BROKEN - Amphibian Stage 2%

Laura Lester - THE PLAY THAT GOES WRONG - Upright Theatre Company 2%

Budd Mahan - IT'S A WONDERFUL LIFE - Repertory Company Theatre 2%

Logan Gaconnier - THE THIN PLACE - Lakeside Community Theatre 2%

Emily Kilgore - ORDINARY HEROES, THE RE:INVENT STORY - hollingsworth hall cultural center 2%

Monica Gomez - ORDINARY HEROES, THE RE:INVENT STORY - hollingsworth hall cultural center 2%

Robby Rudea - MACBETH - HISTORIC BAKER BUILDING 2%

Carol M. Rice - DRINKING HABITS - Garland Civic Theater 2%

Beth Brown - TALON SQUAD: TRUST & TURMOIL, A RE:INVENT STORY - hollingsworth hall cultural center 2%

Holly Napper as Paris - ROMEO & JULIAN - The Beacon Theatre 2%

Best Theatre For Young Audiences Production

SEUSSICAL - Upright Theatre Company 15%

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Lubbock Moonlight Musicals 12%

THE SPONGEBOB MUSICAL - Casa Mañana 10%

DISNEY'S FROZEN - North Texas Performing Arts Repertory Theatre 9%

DISNEY'S FROZEN - Wichita Theatre 8%

CINDERELLA - Theatre Arlington 8%

RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - The Hopeful Theatre Project 8%

DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Beacon Performing Arts 5%

THE WIZARD OF OZ - Beacon Performing Arts 4%

RAPUNZEL! RAPUNZEL! A VERY HAIRY FAIRY TALE - Casa Manana Theater 4%

THE PIGEON GETS A BIG TIME HOLIDAY EXTRAVAGANZA! - Dallas Childrens Theater 4%

RUDOLPH THE RED-NOSED REINDEER - Casa Manana Theater 4%

THE WIZARD OF OZ - Casa Mañana 4%

MATILDA THE MUSICAL - Wichita Theatre 4%

MAMÁ GOOSE - Amphibian Stage 2%

Favorite Local Theatre

Upright Theatre Company 10%

Grand Prairie Arts Council 10%

Casa Manana Theater 9%

Lubbock Moonlight Musicals 7%

Beacon Performing Arts 6%

Wichita Theatre 6%

North Texas Performing Arts 5%

Stand Performing Arts Ministry 5%

Firehouse Theatre 3%

Amphibian Stage 3%

Uptown Players 3%

Roundtable Theatre Troupe 3%

The Hopeful Theatre Project 3%

Jubilee Theatre 2%

Garland Civic Theater 2%

Scratch Theater Company 2%

Lakeside Community Theatre 2%

Runway theatre 2%

hollingsworth hall cultural center 2%

Circle Theatre 2%

Arts Mission Oak Cliff 2%

CATS Playhouse 1%

Stage West Theatre 1%

Hip Pocket Theatre 1%

Theatre Three 1%

The race is on for the Dallas Awards Voting ends December 31. Who's in the lead right now: Musical Play Favorite Local Theatre Performer In A Musical Best Musical 1 IN THE HEIGHTS Upright Theatre Company 9% 2 JEKYLL & HYDE Grand Prairie Arts Council 8% 3 NEXT TO NORMAL Roundtable Theatre Troupe 6% 4 ANASTASIA Grand Prairie Arts Council 4% 5 THE PRINCE OF EGYPT Grand Prairie Arts Council 4% Best Play 1 THE PLAY THAT GOES WRONG Upright Theatre Company 12% 2 YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU NTPA -North Texas Performing Arts Community Theatre 9% 3 LA GRINGA The Beacon Theatre 6% 4 AGATHA CHRISTIE'S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS Beacon Performing Arts 6% 5 A COMEDY OF TENORS Runway theatre 5% Favorite Local Theatre 1 Upright Theatre Company 10% 2 Grand Prairie Arts Council 10% 3 Casa Manana Theater 9% 4 Lubbock Moonlight Musicals 7% 5 Beacon Performing Arts 6% Best Performer In A Musical 1 Brendan Reimer - JEKYLL & HYDE Grand Prairie Arts Council 8% 2 DAYAN RODRIGUEZ - IN THE HEIGHTS Upright Theatre Company 5% 3 David Postlewate - THE SPONGEBOB MUSICAL Casa Mañana 4% 4 Anthony J. Ortega - THE PRINCE OF EGYPT Grand Prairie Arts Council 3% 5 Alli Perez - IN THE HEIGHTS Upright Theatre Company 3% Vote now See all standings › Standings are un-audited and update as votes come in.

Broadway news in your inbox

Weekly top stories - unsubscribe anytime. Text me breaking news - biggest stories on your phone