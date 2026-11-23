"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
First Standings Announced For 2026 BroadwayWorld Connecticut Awards - 1776 Leads Best Musical (Professional)
Voting is open through December 31st.
The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Connecticut Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.
Winners will be announced in January!
This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
See a mistake? Please let us know here.
2026 BroadwayWorld Connecticut Awards - Current Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Non-Professional)
Summer Orlando - AN EVENING OF HOCUS POCUS A SPELLTACULAR CABARET - Downtown live at the Rockwell Theater 18%
Katie Locascio - HELL HATH NO FURY - Little Theatre of Manchester 10%
Rebecca Spalvieri - RAISE THE ROOF - Brookfield Theatre 10%
Sarah Kronenberg - THE ADVENTURES OF AN ACCIDENTAL THEATER KID: BCP'S OCTOBERFEST 2025 - Brief Cameo Productions 10%
Ava Dell'Orfano - FAIRYTALE CABARET - Theatre Guild of Simsbury 9%
Jason Styka - RAISE THE ROOF - Brookfield Theatre 9%
Mel McGuire - GOOD TIME GIRLS - Curtain Call's Dressing Room Theatre at Sterling Farms Theatre Complex 6%
Dylan Ryan - PORCHFEST 2026 - The Arts at Angeloria's 6%
Julia Margaret - FAIRYTALE CABARET - Theatre Guild of Simsbury 6%
Emmalee Richards - FAIRYTALE CABARET - Theatre Guild of Simsbury 5%
Jennifer Wallace & Billy Hicks - RAISE THE ROOF - Brookfield Theatre 4%
Rachel Glander - PORCHFEST 2026 - The Arts at Angeloria's 4%
Killian Meehan - VILLAINS NIGHT OUT - Phoenix Stage Company 3%
Best Choreography Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Diana Deaver - A CHORUS LINE - Downtown Cabaret Theatre 12%
Keri Danner - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Chestnut Street Playhouse 5%
Charlotta Lebedenko - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Rosetint Community Theatre 5%
Christine Titus - NUNSENSE - Wilton Playshop 5%
Missy Arizzi - MARY POPPINS - Musicals at Richter 5%
Gina Helland - MARY POPPINS - Cabaret on Main Theater 5%
Bonnie Gregson - THE WEDDING SINGER - Fairfield Center Stage 4%
Amelia Nemeth - THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL - Castle Craig Players 4%
Dani Roth-Hanley - DISASTER! - Ridgefield Theatre Barn 4%
Jessica Chesbro - SHE LOVES ME - Brookfield Theatre 4%
Julie Borsotti - SOMETHING ROTTEN! - Theatre Guild of Simsbury 4%
Kailey McCarthy - ALL SHOOK UP - Seven Angels Theatre 3%
Rachel Glander & Dylan Ryan - PUFFS, OR SEVEN INCREASINGLY EVENTFUL YEARS AT A CERTAIN SCHOOL OF MAGIC AND MAGIC - The Arts at Angeloria's 3%
Julius Anthony Rubio and Gabriel Reyes - MATILDA THE MUSICAL - Center Stage Theatre 3%
Kat McInnes - DISNEY'S FROZEN - The Bradley Playhouse 3%
Nichola Johnson - LEGALLY BLONDE - The Complex Performing Arts Centre 3%
Matt Mancuso - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - Center Stage Theatre 3%
Lisa Bono - THE SECRET GARDEN - Chestnut Street Playhouse 2%
Erin Sousa Stanley - LITTLE SHOP OF HORRORS - Niantic Bay Playhouse 2%
Matthew Guerrera - PRETTY WOMAN: THE MUSICAL - Landmark Community Theatre @ Thomaston Opera House 2%
Eden Summer - THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW SHADOWCAST - Rosetint Community Theatre 2%
Katie Sedlock - THE SPONGEBOB MUSICAL - Center Stage Theatre 2%
Todd Santa Maria - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Fairfield Center Stage 2%
Karen Anne McMahon - LITTLE SHOP OF HORRORS - Opera House Players 2%
Lara Beckius - INTO THE WOODS - Theatre Guild of Simsbury 2%
Best Choreography Of A Play Or Musical (Professional)
Eric Stretch - ROALD DAHL'S MATILDA THE MUSICAL - Summer Theatre of New Canaan 13%
42nd street- Sharon playhouse - 42ND STREET - Sharon Playhouse 12%
Misha Shields - THE SNOW GOOSE - Goodspeed Opera House 11%
Todd L. Underwood - COME FROM AWAY - Ivoryton Playhouse 10%
Robert Mintz - 1776 - Ivoryton Playhouse 8%
Amy Campbell - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Goodspeed Opera House 8%
Eric Santagata - THE WIZARD OF OZ - Legacy Theatre 6%
Chris McNiff - HARMONY: A NEW MUSICAL - Music Theatre of Connecticut 6%
Kelli Barclay - CRAZY FOR YOU - Goodspeed Opera House 5%
Clint Hromosco - 9 TO 5 THE MUSICAL - MTC MainStage 5%
Eddie Zitka - CHICAGO - K and E Theater Group 4%
Kelli Barclay - IRVING BERLIN'S WHITE CHRISTMAS - Goodspeed Opera House 4%
Krystyna Resavy - COME FROM AWAY - Sharon Playhouse 3%
Michelle Lemon - ZOMBIE PROM - Sharon Playhouse 3%
Dan O’Driscoll - THE FOX ON THE FAIRWAY - Music Theatre of Connecticut 2%
Best Costume Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Krista Rocco and Tom Gordon - A CHORUS LINE - Downtown Cabaret Theatre 9%
Kathleen Santomasso - SIDE SHOW IN CONCERT - Brief Cameo Productions 7%
Tina Manus - MARY POPPINS - Cabaret on Main Theater 6%
Becca Lynn - AUNTIE MAME - Brookfield Theatre 5%
Christina Kopp - LITTLE SHOP OF HORRORS - Opera House Players 5%
Carol Webb - DISNEY'S FROZEN - The Bradley Playhouse 5%
Kristin Allegrezza - THE SECRET GARDEN - Chestnut Street Playhouse 4%
Becca Lynn - KING LEAR - Theatreworks New Milford 4%
Cindy Braunlich - SOMETHING ROTTEN! - Theatre Guild of Simsbury 4%
Stephanie Salsman - MARY POPPINS - Musicals at Richter 4%
Lori Holm - PUFFS, OR SEVEN INCREASINGLY EVENTFUL YEARS AT A CERTAIN SCHOOL OF MAGIC AND MAGIC - The Arts at Angeloria's 3%
Tom Gordon - ALL SHOOK UP - Seven Angels Theatre 3%
Sandra Fernandes and Liz Muller - MATILDA THE MUSICAL - Center Stage Theatre 3%
Emily Zornado - LEGALLY BLONDE - The Complex Performing Arts Centre 3%
Claudia Noel Nerreau - DISASTER! - Ridgefield Theatre Barn 3%
Em Foley - ASSASSINS - Brookfield Theatre 3%
Christy McIntosh Newsom - THE WEDDING SINGER - Fairfield Center Stage 3%
Katie Sedlock - THE SPONGEBOB MUSICAL - Center Stage Theatre 3%
Stephanie Salsman - 1776 - Musicals at Richter 2%
Diana Yeisley - PUFFS, OR SEVEN INCREASINGLY EVENTFUL YEARS AT A CERTAIN SCHOOL OF MAGIC AND MAGIC - Theatre Giuld of Simsbury 2%
Sandra Fernandes - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - Center Stage Theatre 2%
Sue Haneman - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - Theatreworks New Milford 2%
Claudia Noel Nerreau - OUR TOWN - Ridgefield Theater Barn 2%
Megan Morello - URINETOWN THE MUSICAL - Curtain Call 2%
Jimmy Johansmeyer - A LAD IN MANHATTAN - Pantochino Productions 2%
Best Costume Design Of A Play Or Musical (Professional)
Heidi Hanson - 1776 - Ivoryton Playhouse 11%
Mallory Kay Nelson - THE SNOW GOOSE - Goodspeed Opera House 9%
Arthur Wilson - CIRCUS FIRE - TheaterWorks Hartford 9%
Lauren Nicole Shewood - ROALD DAHL'S MATILDA THE MUSICAL - Summer Theatre of New Canaan 8%
Antonio Consuegra - WHITE CHRISTMAS - Goodspeed Opera House 7%
GWENDOLYN NILES - MEASURE FOR MEASURE - Valley Shakespeare Festival 6%
Kathleen Deangelis - COME FROM AWAY - Sharon Playhouse 5%
Leslie Bernstein - ALMOST FAMOUS - A.C.T. of Connecticut 5%
Jimmy Johansmeyer - THE WIZARD OF OZ - Legacy Theatre 5%
Diane Vanderkroef - HARMONY: A NEW MUSICAL - Music Theatre of Connecticut 4%
Siena Zoë Allen - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Goodspeed Opera House 4%
Annie Le - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Westport Country Playhouse 4%
Heidi Leigh Hanson - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Elm Shakespeare Company 4%
Tom Gordon - THE ART OF MURDER - Seven Angels Theatre 4%
Joseph Shrope - CRAZY FOR YOU - Goodspeed Opera House 2%
Sean Spina - COME FROM AWAY - Ivoryton Playhouse 2%
Sean Spina - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - Ivoryton Playhouse 2%
Jeff Hendry - IRVING BERLIN'S WHITE CHRISTMAS - Goodspeed Opera House 2%
Sean Spina - I'M CONNECTICUT - Ivoryton Playhouse 2%
Kathleen Deangelis - ZOMBIE PROM - Sharon Playhouse 2%
Jeni Schaefer - AGATHA CHRISTIE'S THE MURDER OF ROGER ACKROYD - Westport Country Playhouse 1%
Best Dance Production (Non-Professional)
A CHORUS LINE - Downtown Cabaret Theatre 34%
ALL SHOOK UP - Seven Angels Theatre 17%
LEGALLY BLONDE - The Complex Performing Arts Centre 15%
MARY POPPINS - Musicals at Richter 13%
ROALD DAHL'S MATILDA THE MUSICAL - Center Stage Theatre 11%
SHE LOVES ME - Brookfield Theatre 9%
Best Dance Production (Professional)
CRAZY FOR YOU - Goodspeed Opera House 34%
HOCUS POCUS LIVE! AN ALL-NEW PARODY MUSICAL - Jorgensen Center for the Performing Arts: University of Connecticut 17%
COME FROM AWAY - Sharon Playhouse 16%
HARTFORD DANCE FESTIVAL - Bushnell Park 14%
HARMONY: A NEW MUSICAL - Music Theatre of Connecticut 11%
ZOMBIE PROM - Sharon Playhouse 7%
Best Direction Of A Musical (Non-Professional)
Brad Blake - A CHORUS LINE - Downtown Cabaret Theatre 10%
Ava Dell'Orfano - INTO THE WOODS - Theatre Guild of Simsbury 6%
Dani Roth-Hanley - DISASTER! - Ridgefield Theatre Barn 4%
Jim Clark & Alan Piotrowicz - SIDE SHOW IN CONCERT - Brief Cameo Productions 4%
Tyler Harding - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Rosetint Community Theatre 4%
Donovan Shaw - THE BODYGUARD: THE MUSICAL - City Stage Company 4%
Keri Danner - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Chestnut Street Playhouse 4%
David Halliwell - 1776 - Musicals at Richter 4%
Liz Muller - ROALD DAHL'S MATILDA THE MUSICAL - Shelton Center Stage Theater 4%
Eric Boucher - LITTLE SHOP OF HORRORS - Opera House Players 3%
Kate Kovacs - MARY POPPINS - Musicals at Richter 3%
Tom DeSalvo - ALL SHOOK UP - Curtain Call 3%
Emily Zornado - LEGALLY BLONDE - The Complex Performing Arts Centre 3%
Neil Fuentes - MARY POPPINS - Cabaret on Main Theater 3%
John Atkin - NUNSENSE - Wilton Playshop 3%
Bert Bernardi - A LAD IN MANHATTAN - Pantochino Productions 2%
Lisa Bono - THE SECRET GARDEN - Chestnut Street Playhouse 2%
Laura Zimmerman - ALL SHOOK UP - Seven Angels Theatre 2%
Jacob Lee - THE DROWSY CHAPERONE - Windham Theatre Guild 2%
Bobby Schultz - THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL - Castle Craig Players 2%
Oran Matheson - ASSASSINS - BROOKFIELD THEATRE FOR THE ARTS INC 2%
Sean Latasa - SHE LOVES ME - Brookfield Theatre 2%
Neil Fuentes - SCHOOL OF ROCK - Cabaret on Main Theater 2%
Matt Austin & Jessica Chesbro - ORDINARY DAYS - Ridgefield Theater Barn 2%
Tom Simonetti - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - Center Stage Theatre 2%
Best Direction Of A Musical (Professional)
Allegra Libonati - ROALD DAHL'S MATILDA THE MUSICAL - Summer Theatre of New Canaan 13%
Kenn McLaughlin - 1776 - Ivoryton Playhouse 9%
Marshall Pailet - THE SNOW GOOSE - Goodspeed Opera House 9%
Amy Griffin - 9 TO 5 THE MUSICAL - Music Theatre of CT 9%
Cole Urso - HOCUS POCUS LIVE! AN ALL-NEW PARODY MUSICAL - Jorgensen Center for the Performing Arts: University of Connecticut 7%
Carl Andress - 42ND STREET - Sharon Playhouse 6%
Daniel C. Levine - ALMOST FAMOUS - A.C.T. of Connecticut 6%
Hunter Foster - COME FROM AWAY - Sharon Playhouse 5%
Constantine Pappas - RODGERS AND HAMMERSTEIN'S 'A GRAND NIGHT FOR SINGING' - Seven Angels Theatre 5%
Hannah Ryan - THE WIZARD OF OZ - Legacy Theatre 5%
Tatiana Pandiani - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Goodspeed Opera House 4%
Carol Ziske - HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING - The Press Box Theater 4%
Kevin Connors - HARMONY: A NEW MUSICAL - Music Theatre of Connecticut 4%
Todd L. Underwood - COME FROM AWAY - Ivoryton Playhouse 4%
Michael Fling - CRAZY FOR YOU - Goodspeed Opera House 2%
Robert Schneider - DISNEY'S FROZEN - ACT of Connecticut 2%
Hunter Foster - IRVING BERLIN'S WHITE CHRISTMAS - Goodspeed Opera House 2%
DJ Salisbury - ZOMBIE PROM - Sharon Playhouse 2%
Ben Hope and Katie Barton - PLAYHOUSE HOLIDAY JAMBOREE - Ivoryton Playhouse 1%
James Gray - NUNSENSE - Legacy Theatre 1%
Best Direction Of A Play (Non-Professional)
Neil Fuentes - STEEL MAGNOLIAS - Cabaret on Main Theater 11%
Alan Piotrowicz - THE LISBON TRAVIATA: A BENEFIT READING - Brief Cameo Productions 9%
Catherine Pelkey - GOD OF CARNAGE - Castle Craig Players 9%
Pippa Walton - DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - Brookfield Theatre 8%
Michael Hinton - A FEW GOOD MEN - Chestnut Street Playhouse 8%
Rachel Glander & Dylan Ryan - PUFFS, OR SEVEN INCREASINGLY EVENTFUL YEARS AT A CERTAIN SCHOOL OF MAGIC AND MAGIC - The Arts at Angeloria's 5%
Deborah Burke - THE FATHER - Town Players of New Canaan 4%
Jane Farnol - KING LEAR - Theatreworks New Milford 4%
Peter Green - OUR TOWN - Ridgefield Theater Barn 4%
Michael Ricciardone - NEIL SIMON'S RUMORS - Little Theatre of Manchester 3%
Kevin Pelkey - THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - Milford Arts, The MAC 3%
Victor Chiburis - TWELFTH NIGHT - Flock Theatre 3%
Gus Bottazzi - INHERIT THE WIND - Sherman Players, Inc. 3%
Nancy L. Meyer - ONE MAN, TWO GUVNORS - Town Players of New Canaan 3%
Derron Wood - ROMEO AND JULIET - Flock Theatre 3%
J Michael Spencer - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Windham Theatre Guild 2%
Jared Reynolds - CLOUD TECTONICS - Brookfield Theatre 2%
Michael Hinton & Kristin Allegrezza - HAMLET - New England Studio Theatre 2%
Tina Manus - ALIBIS - Orange Players 2%
Finley Sorensen - SINCERELY, WOMEN - Sherman Playhouse 2%
Shanelle Dupre - PUFFS, OR SEVEN INCREASINGLY EVENTFUL YEARS AT A CERTAIN SCHOOL OF MAGIC AND MAGIC - Landmark Community Theatre 2%
Tina Huey - CALENDAR GIRLS - Bradley Playhouse 2%
Michele Leigh - AUNTIE MAME - Brookfield Theatre 2%
Jennifer Del Sole & Katie Kirtland - ONE CHRISTMAS EVE AT EVERGREEN MALL - Castle Craig Players 2%
Jon Ciccarelli - OTHELLO - Hudson Shakespeare Company 2%
Best Direction Of A Play (Professional)
Benjamin Curns - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Elm Shakespeare Company 14%
Jacqueline Hubbard - I'M CONNECTICUT - Ivoryton Playhouse 13%
Jared Mezzocchi - CIRCUS FIRE - TheaterWorks Hartford 13%
Tom Simonetti - MEASURE FOR MEASURE - Valley Shakespeare Festival 10%
Eric Santagata - THE ODD COUPLE - Legacy Theatre 8%
Carol Ziske - HARVEY - The Press Box Theater 7%
Kevin Connors - THE IRISH AND HOW THEY GOT THAT WAY - Music Theatre of CT 6%
Travis Kendrick-Castanho - THE ART OF MURDER - Seven Angels Theatre 6%
Sasha Brätt - THE ONE GOOD THING, OR 'ARE YA PATRICK SWAYZE?' - Seven Angels Theatre 6%
Mark Shanahan - AGATHA CHRISTIE'S THE MURDER OF ROGER ACKROYD - Westport Country Playhouse 4%
Jacqueline Hubbard - INCIDENT AT OUR LADY OF PERPETUAL HELP - Ivoryton Playhouse 4%
Todd L. Underwood - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - Ivoryton Playhouse 3%
Melissa Rain Anderson - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Westport Country Playhouse 3%
Kathy Kelly - A GOODNIGHT KISS - Five Points Arts Center 2%
Logan Vaughn - PRIMARY TRUST - Westport Country Playhouse 2%
Best Ensemble (Non-Professional)
A CHORUS LINE - Downtown Cabaret Theatre 10%
1776 - Musicals at Richter 5%
MARY POPPINS - Musicals at Richter 4%
THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Chestnut Street Playhouse 4%
DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - BROOKFIELD THEATRE FOR THE ARTS INC 4%
ALL SHOOK UP - Seven Angels Theatre 4%
LEGALLY BLONDE - The Complex Performing Arts Centre 3%
SIDE SHOW IN CONCERT - Brief Cameo Productions 3%
INTO THE WOODS - Theatre Giuld of Simsbury 3%
PUFFS, OR SEVEN INCREASINGLY EVENTFUL YEARS AT A CERTAIN SCHOOL OF MAGIC AND MAGIC - The Arts at Angeloria's 3%
ASSASSINS - Brookfield Theatre 3%
12 ANGRY JURORS - Little Theatre of Manchester 3%
DISASTER! - Ridgefield Theatre Barn 3%
MARY POPPINS - Cabaret on Main Theater 2%
THE SECRET GARDEN - Chestnut Street Playhouse 2%
SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Rosetint Community Theatre 2%
A CHRISTMAS CAROL, THE MUSICAL - Chestnut Street Playhouse 2%
THE DROWSY CHAPERONE - Windham Theatre Guild 2%
THE SPONGEBOB MUSICAL - Center Stage Theatre 2%
GREASE - Opera House Players 2%
ALL SHOOK UP - Curtain Call 2%
SCHOOL OF ROCK - Cabaret on Main Theater 2%
NUNSENSE - Wilton Playshop 2%
THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - Center Stage Theatre 2%
DISNEY'S FROZEN - The Bradley Playhouse 2%
Best Ensemble (Professional)
1776 - Ivoryton Playhouse 12%
ROALD DAHL'S MATILDA THE MUSICAL - Summer Theatre of New Canaan 8%
THE SNOW GOOSE - Goodspeed Opera House 7%
CIRCUS FIRE - TheaterWorks Hartford 7%
HOCUS POCUS LIVE! AN ALL-NEW PARODY MUSICAL - Warner Theatre's Nancy Marine Studio Theatre 6%
THE WIZARD OF OZ - Legacy Theatre 5%
9 TO 5 THE MUSICAL - MTC MainStage 5%
42ND STREET - Sharon Playhouse 5%
ALMOST FAMOUS - A.C.T. of Connecticut 5%
COME FROM AWAY - Ivoryton Playhouse 4%
COME FROM AWAY - Sharon Playhouse 4%
CRAZY FOR YOU - Goodspeed Opera House 3%
DISNEY'S FROZEN - A.C.T. of Connecticut 3%
JESUS CHRIST SUPERSTAR - Goodspeed Opera House 3%
MEASURE FOR MEASURE - Valley Shakespeare Festival 3%
HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING - The Press Box Theater 3%
MUCH ADO ABOUT NOTHING - Elm Shakespeare Company 3%
HARMONY: A NEW MUSICAL - Music Theatre of Connecticut 2%
CHICAGO - K and E Theater Group 2%
AGATHA CHRISTIE'S THE MURDER OF ROGER ACKROYD - Westport Country Playhouse 2%
ZOMBIE PROM - Sharon Playhouse 2%
RODGERS AND HAMMERSTEIN'S 'A GRAND NIGHT FOR SINGING' - Seven Angels Theatre 1%
IRVING BERLIN'S WHITE CHRISTMAS - Goodspeed Opera House 1%
THE FOX ON THE FAIRWAY - Music Theatre of Connecticut 1%
NUNSENSE - Legacy Theatre 1%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Megan O'Brien - A CHORUS LINE - Downtown Cabaret Theatre 9%
John Rush - HOCUS POCUS LIVE! AN ALL-NEW PARODY MUSICAL - Jorgensen Center for the Performing Arts: University of Connecticut 8%
Alan Piotrowicz - SIDE SHOW IN CONCERT - Brief Cameo Productions 7%
Justin Carroll - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Chestnut Street Playhouse 6%
Al Chiappetta - SINCERELY, WOMEN - Sherman Playhouse 5%
Eric Schutz - MARY POPPINS - Musicals at Richter 4%
Austin Werner - MATILDA THE MUSICAL - Center Stage Theatre 4%
Neil Fuentes - MARY POPPINS - Cabaret on Main Theater 4%
Austin Werner - THE SPONGEBOB MUSICAL - Center Stage Theatre 4%
Avery Richardson & Sean Fields - LITTLE SHOP OF HORRORS - Opera House Players 4%
Lou Okell - ASSASSINS - Brookfield Theatre 4%
Matt Pagliaro - NUNSENSE - Wilton Playshop 3%
Matthew Nardozza - SOMETHING ROTTEN! - Theatre Guild of Simsbury 3%
Neil Fuentes - DRIVING MISS DAISY - Cabaret on Main Theater 3%
Robyn Joyce - THE SECRET GARDEN - Chestnut Street Playhouse 3%
Caelyn Dorsey - PRETTY WOMAN: THE MUSICAL - Landmark Community Theatre @ Thomaston Opera House 3%
Mark Hankla - DISASTER! - Ridgefield Theatre Barnne 3%
Austin Werner - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - Center Stage Theatre 2%
Robyn Joyce - A CHRISTMAS CAROL, THE MUSICAL - Chestnut Street Playhouse 2%
Jac-que Robinson - OUR TOWN - Ridgefield Theater Barn 2%
Charles O'Connor - ALL SHOOK UP - Seven Angels Theatre 2%
Eric Schutz/Visual Wavelength LLC - 1776 - Musicals at Richter 2%
Daniel Pear - THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL - Castle Craig Players 1%
Donald Rowe - THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - Eastbound Theatre at the Milford Arts Council 1%
Jessie Lizotte - ONCE - Town Players of New Canaan--Powerhouse Theatre 1%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Professional)
Aja M. Jackson - THE SNOW GOOSE - Goodspeed Opera House 15%
Rob Denton - CIRCUS FIRE - TheaterWorks Hartford 12%
Kevin Gleason - ROALD DAHL'S MATILDA THE MUSICAL - Summer Theatre of New Canaan 9%
Jessica Drayton - 1776 - Ivoryton Playhouse 9%
Aidan English - COME FROM AWAY - Sharon Playhouse 8%
Charlie Morrison - ALMOST FAMOUS - A.C.T. of Connecticut 8%
Douglas Macur - THE WIZARD OF OZ - Legacy Theatre 6%
Cha See - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Goodspeed Opera House 6%
Aidan English - ZOMBIE PROM - Sharon Playhouse 5%
Alex Fetchko - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Westport Country Playhouse 3%
Paige Seber - CRAZY FOR YOU - Goodspeed Opera House 3%
Autum Casey - INCIDENT AT OUR LADY OF PERPETUAL HELP - Ivoryton Playhouse 3%
Charles O'Connor - RODGERS AND HAMMERSTEIN'S 'A GRAND NIGHT FOR SINGING' - Seven Angels Theatre 3%
Marcus Abbott - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - Ivoryton Playhouse 2%
Charles O'Connor - THE ART OF MURDER - Seven Angels Theatre 2%
Kyle Stamm - I'M CONNECTICUT - Ivoryton Playhouse 2%
Kirk Bookman and Nathan W. Scheuer - IRVING BERLIN'S WHITE CHRISTMAS - Goodspeed Opera House 2%
Charles O'Connor - THE ONE GOOD THING, OR 'ARE YA PATRICK SWAYZE?' - Seven Angels Theatre 1%
Julie Duro - AGATHA CHRISTIE'S THE MURDER OF ROGER ACKROYD - Westport Country Playhouse 1%
Jonah Boblin - PRIMARY TRUST - Westport Country Playhouse 1%
Best Music Direction & Orchestra Performance (Non-Professional)
Mark Ceppetelli - A CHORUS LINE - Downtown Cabaret Theatre 10%
Christopher Gregor - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Chestnut Street Playhouse 8%
Emily Lungarini - DISASTER! - Ridgefield Theatre Barn 7%
Andrew Gadwah - 1776 - Musicals at Richter 7%
Vincent Fontenelli - MARY POPPINS - Musicals at Richter 6%
Edwin Rodriguez - MARY POPPINS - Cabaret on Main Theater 6%
John Rusty Koenig - INTO THE WOODS - Theatre Guild of Simsbury 6%
Jill Brunelle - SIDE SHOW IN CONCERT - Brief Cameo Productions 5%
Will Mandelbaum - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Wilton Playshop 4%
Graham Christian - LITTLE SHOP OF HORRORS - Opera House Players 4%
Joy Giuseffi - ASSASSINS - BROOKFIELD THEATRE FOR THE ARTS INC 4%
Rachel Hanauer & Nicole Loser - THE SECRET GARDEN - Chestnut Street Playhouse 4%
Sarah Fay - SHE LOVES ME - Brookfield Theatre 3%
Carol Mayo Taubl - OLD OAK RIDGE - Sound + Stage Musical Theatre Company 3%
Mariana Vagnini-Dadamo - ALL SHOOK UP - Seven Angels Theatre 3%
Jacob Marcus - THE SPONGEBOB MUSICAL - Center Stage Theatre 3%
Ken Legum - THE WEDDING SINGER - Fairfield Center Stage 3%
Liz Muller - MATILDA THE MUSICAL - Center Stage Theatre 3%
Matt Stolfi - ALL SHOOK UP - Curtain Call 3%
Chrissy Dominguez - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - Center Stage Theatre 2%
Jill Brunelle - I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE - Castle Craig Players 2%
Jill Brunelle - THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL - Castle Craig Players 2%
Ken Knox - NUNSENSE - Wilton Playshop 1%
Rodney Loren - ORDINARY DAYS - Ridgefield Theater Barn 1%
Dylan Conuel - THE FATHER - Powerhouse Theatre, Waveny Park New Canaan 1%
Best Music Direction & Orchestra Performance (Professional)
Adam Souza - THE SNOW GOOSE - Goodspeed Opera House 16%
Amy Jones - 1776 - Ivoryton Playhouse 14%
Zachary Anderson - HARMONY: A NEW MUSICAL - Music Theatre of Connecticut 9%
Zachary Anderson - 9 TO 5 THE MUSICAL - MTC MainStage 8%
Adam Souza - CRAZY FOR YOU - Goodspeed Opera House 8%
Nickolas Connors - ALMOST FAMOUS - A.C.T. of Connecticut 7%
Adam Souza - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Goodspeed Opera House 6%
Angie Benson - COME FROM AWAY - Ivoryton Playhouse 5%
David Marottolo - THE WIZARD OF OZ - Legacy Theatre 5%
Adam Souza - IRVING BERLIN'S WHITE CHRISTMAS - Goodspeed Opera House 5%
Eric Thomas Johnson - 42ND STREET - Sharon Playhouse 4%
Eric Thomas Johnson - COME FROM AWAY - Sharon Playhouse 3%
Richard Carsey - RODGERS AND HAMMERSTEIN'S 'A GRAND NIGHT FOR SINGING' - Seven Angels Theatre 3%
Eric Thomas Johnson - ZOMBIE PROM - Sharon Playhouse 3%
Manny Houston - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - Ivoryton Playhouse 3%
Best Musical (Non-Professional)
A CHORUS LINE - Downtown Cabaret Theatre 11%
DISASTER! - Ridgefield Theatre Barn 5%
1776 - Musicals at Richter 5%
THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Chestnut Street Playhouse 5%
MARY POPPINS - Musicals at Richter 5%
INTO THE WOODS - Theatre Guild of Simsbury 5%
ALL SHOOK UP - Seven Angels Theatre 4%
ROALD DAHL'S MATILDA THE MUSICAL - Shelton Center Stage Theater 4%
ASSASSINS - BROOKFIELD THEATRE FOR THE ARTS INC 4%
MARY POPPINS - Cabaret on Main Theater 3%
SIDE SHOW IN CONCERT - Brief Cameo Productions 3%
THE BODYGUARD: THE MUSICAL - City Stage Company 3%
THE SECRET GARDEN - Chestnut Street Playhouse 3%
DISNEY'S FROZEN - The Bradley Playhouse 2%
LITTLE SHOP OF HORRORS - Opera House Players 2%
THE SPONGEBOB MUSICAL - Center Stage Theatre 2%
PRETTY WOMAN: THE MUSICAL - Landmark Community Theatre @ Thomaston Opera House 2%
JESUS CHRIST SUPERSTAR - Fairfield Center Stage 2%
ALL SHOOK UP - Curtain Call 2%
LEGALLY BLONDE - The Complex Performing Arts Centre 2%
A CHRISTMAS CAROL, THE MUSICAL - Chestnut Street Playhouse 2%
HURRICANE JIMMY - The Press Box Theater 2%
SHE LOVES ME - Brookfield Theatre 2%
NUNSENSE 2%
THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL - Castle Craig Players 2%
Best Musical (Professional)
1776 - Ivoryton Playhouse 11%
THE SNOW GOOSE - Goodspeed Opera House 9%
ROALD DAHL'S MATILDA THE MUSICAL - Summer Theatre of New Canaan 9%
THE WIZARD OF OZ - Legacy Theatre 7%
HOCUS POCUS LIVE! AN ALL-NEW PARODY MUSICAL - Palace Theatre 7%
COME FROM AWAY - Ivoryton Playhouse 6%
JESUS CHRIST SUPERSTAR - Goodspeed Opera House 6%
9 TO 5 THE MUSICAL - MTC MainStage 6%
42ND STREET - Sharon Playhouse 5%
ALMOST FAMOUS - A.C.T. of Connecticut 5%
DISNEY'S FROZEN - ACT of Connecticut 4%
COME FROM AWAY - Sharon Playhouse 4%
HARMONY: A NEW MUSICAL - Music Theatre of Connecticut 4%
CRAZY FOR YOU - Goodspeed Opera House 3%
HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING - The Press Box Theater 3%
ZOMBIE PROM - Sharon Playhouse 3%
CHICAGO - K and E Theater Group 3%
IRVING BERLIN'S WHITE CHRISTMAS - Goodspeed Opera House 2%
RODGERS AND HAMMERSTEIN'S 'A GRAND NIGHT FOR SINGING' - Seven Angels Theatre 2%
NUNSENSE - Legacy Theatre 1%
PLAYHOUSE HOLIDAY JAMBOREE - Ivoryton Playhouse 0%
Best New Play Or Musical (Non-Professional)
THIS IS NOT A ONE WOMAN SHOW - Sherman Playhouse 46%
HURRICANE JIMMY - The Press Box Theater 23%
OLD OAK RIDGE - Sound + Stage Musical Theatre Company 13%
A LAD IN MANHATTAN - Pantochino Productions 10%
RESTORED TO REASON - Sherman Players, Inc. 8%
Best New Play Or Musical (Professional)
THE SNOW GOOSE - Goodspeed Opera House 28%
HOCUS POCUS LIVE! AN ALL-NEW PARODY MUSICAL - Jorgensen Center for the Performing Arts: University of Connecticut 24%
CIRCUS FIRE - TheaterWorks Hartford 18%
THE ONE GOOD THING, OR 'ARE YA PATRICK SWAYZE?' - Seven Angels Theatre 10%
HURRICANE JIMMY - The Press Box Theater 8%
THE GREAT EMU WAR - Goodspeed's Terris Theatre 8%
THE BARD AT BRISTOW - AN IMMERSIVE STROLL - Summer Theatre of New Canaan 5%
Best Performer In A Musical (Non-Professional)
Carly Michelle Kaufman & Charlotte Harrington (split role) - MATILDA THE MUSICAL - Shelton Center Stage Theater 5%
Giani Perugini - PRETTY WOMAN: THE MUSICAL - Landmark Community Theatre @ Thomaston Opera House 4%
Mia Katz - THE SECRET GARDEN - Chestnut Street Playhouse 4%
Abby Callaway - ZOMBIE PROM - Sharon Playhouse 4%
Lilah Pape - ALL SHOOK UP - Seven Angels Theatre 3%
Helen Seda - MARY POPPINS - Musicals at Richter 3%
Everton G Ricketts - A CHORUS LINE - Downtown Cabaret Theatre 3%
Mona Swain - THE BODYGUARD: THE MUSICAL - City Stage Company 3%
Emma Duffy - ORDINARY DAYS - Ridgefield Theater Barn 3%
Dylan Morin - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Chestnut Street Playhouse 2%
Aden Hernandez - DISNEY'S FROZEN - The Bradley Playhouse 2%
Ashley Hamel - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Rosetint Community Theatre 2%
Alexis DiGiacomo - THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL - Castle Craig Players 2%
Anastasia Nardone - BYE BYE BIRDIE - Sherman Players, Inc. 2%
Lily Mercier - LEGALLY BLONDE - The Complex Performing Arts Centre 2%
Seven Phillips - THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW SHADOWCAST - Rosetint Community Theatre 2%
Joey Valencourt - LITTLE SHOP OF HORRORS - Opera House Players 2%
Melanie Serkosky - ONCE ON THIS ISLAND - Little Theatre of Manchester 2%
Kaite Corda - MARY POPPINS - Cabaret on Main Theater 2%
Tracy Funke - INTO THE WOODS - Theatre Guild of Simsbury 2%
Nick Rapuano - SCHOOL OF ROCK - Cabaret on Main Theater 2%
Katherine Hadermayer - MARY POPPINS - Musicals at Richter 1%
Carly Michelle Kaufman - ROALD DAHL'S MATILDA THE MUSICAL - Shelton Center Stage Theater 1%
Killian Meehan - HURRICANE JIMMY - The Press Box Theater 1%
Izzy Porter - ASSASSINS - Brookfield Theatre 1%
Best Performer In A Musical (Professional)
Charlotte Surak - ROALD DAHL'S MATILDA THE MUSICAL - Summer Theatre of New Canaan 6%
Ashlyn Maddox - THE SNOW GOOSE - Goodspeed Opera House 6%
Olivia Fenton - THE WIZARD OF OZ - Legacy Theatre 6%
Andrew Fehrenbacher - 1776 - Ivoryton Playhouse 5%
Annika Jonker - THE WIZARD OF OZ - Legacy Theatre 5%
Autumn Eliza Sheffy - COME FROM AWAY - Ivoryton Playhouse 5%
Ben Goffredo - HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING - The Press Box Theater 4%
Gina Lamparella - 9 TO 5 THE MUSICAL - MTC MainStage 4%
Will Burton - CRAZY FOR YOU - Goodspeed Opera House 4%
Meghan Louise Taylor - ROALD DAHL'S MATILDA THE MUSICAL - Summer Theatre of New Canaan 4%
Kenny Lee - DEAR EVAN HANSEN - A.C.T. of Connecticut 3%
Lucretia Zichichi - HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING - The Press Box Theater 3%
Mark Aldrich - 1776 - Ivoryton Playhouse 3%
Charles Romano - THE WIZARD OF OZ - Legacy Theatre 3%
Constantine D. Pappas - HARMONY: A NEW MUSICAL - MTC MainStage 3%
Semina DeLaurentis - NUNSENSE - Legacy Theatre 2%
Ellie Lila - FROZEN - ACT of Connecticut 2%
Justin Matthew Sargent - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Goodspeed Opera House 2%
Sarah Rose Stack - CHICAGO - K and E Theater Group 2%
R. Bruce Connelly - 1776 - Ivoryton Playhouse 2%
Christina Acosta Robinson - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - Ivoryton Playhosue 2%
Eric Graise - THE SNOW GOOSE - Goodspeed Opera House 2%
Josh Powell - 1776 - Ivoryton Playhouse 2%
Michael F. McGuirk - 42ND STREET - Sharon Playhouse 2%
Dino Nicandros - 1776 - Ivoryton Playhouse 2%
Best Performer In A Play (Non-Professional)
Lisa Costello - STEEL MAGNOLIAS - Cabaret on Main Theater 8%
CJ Palumbo - DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - BROOKFIELD THEATRE FOR THE ARTS INC 8%
Sandra Fernandes - MASTERCLASS - Wilton Playshop 8%
Stephen Donnelly - PUFFS, OR SEVEN INCREASINGLY EVENTFUL YEARS AT A CERTAIN SCHOOL OF MAGIC AND MAGIC - Theatre Guild of Simsbury 4%
Heather Oakley - HAMLET - New England Studio Theatre 3%
Justin 'JP' Starr - A FEW GOOD MEN - Chestnut Street Playhouse 3%
Autumn Eliza Sheffy - INCIDENT AT OUR LADY OF PERPETUAL HELP - Ivoryton Playhouse 3%
Jack Costable - PUFFS, OR SEVEN INCREASINGLY EVENTFUL YEARS AT A CERTAIN SCHOOL OF MAGIC AND MAGIC - The Arts at Angeloria's 3%
Savannah Hall - THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - Eastbound Theatre at the Milford Arts Council 3%
Will Jeffries - THE FATHER - Town Players of New Canaan 3%
Anastasia Nardone - CLOUD TECTONICS - BROOKFIELD THEATRE FOR THE ARTS INC 3%
Izzy Porter - KATE HAMILL’S DRACULA - A FEMALE REVENGE FANTASY, REALLY! - Brookfield Theatre 3%
Abby Duell - MEN ON BOATS - Windham Theatre Guild 2%
Gillian Holt - AUNTIE MAME - Brookfield Theatre 2%
Andres Idrovo Castillo - CLOUD TECTONICS - Brookfield Theatre 2%
Nathan Szymanski - THE LISBON TRAVIATA: A BENEFIT READING - Brief Cameo Productions 2%
Aaron Kaplan - CLOUD TECTONICS - BROOKFIELD THEATRE FOR THE ARTS INC 2%
Gabrielle Germain - MOTHER'S ALTAR - Sherman Playhouse 2%
Joseph Oliveira - PUFFS, OR SEVEN INCREASINGLY EVENTFUL YEARS AT A CERTAIN SCHOOL OF MAGIC AND MAGIC - The Arts at Angeloria's 2%
Tonya Brock - CALENDAR GIRLS - The Bradley Playhouse (Theatre of NE CT 2%
Galen Donovan - THE LISBON TRAVIATA: A BENEFIT READING - Brief Cameo Productions 2%
Andy Roestenburg - TWELFTH NIGHT - Flock Theatre 2%
Steve Zerilli - LAUGHTER ON THE 23RD FLOOR - Sherman Players, Inc. 2%
Billy Anderson - OTHELLO - Hudson Shakespeare Company 2%
Emily Dos Santos - THE REVLON GIRL - Drama Works Theatre Company 2%
Best Performer In A Play (Professional)
Alphonso Walker Jr. - PRIMARY TRUST - Westport Country Playhouse 11%
Autumn Eliza Sheffy - COME FROM AWAY - Ivoryton Playhouse 9%
Siena D'Addario - MEASURE FOR MEASURE - Valley Shakespeare Festival 9%
Zachary Anderson - THE IRISH AND HOW THEY GOT THAT WAY - Music Theatre of Connecticut 7%
Erik Bloomquist - THE ODD COUPLE - Legacy Theatre 6%
Ben Pitts - THE ODD COUPLE - Legacy Theatre 5%
Reid Sinclair - THE ART OF MURDER - Seven Angels Theatre 4%
Christina Acosta Robinson - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Elm Shakespeare Company 4%
R. Bruce Connelly - I'M CONNECTICUT - Ivoryton Playhouse 4%
Josh Powell - THE FOX ON THE FAIRWAY - Music Theatre of Connecticut 4%
Christina Acosta Robinson - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - Ivoryton Playhouse 4%
Amber Quick - INCIDENT AT OUR LADY OF PERPETUAL HELP - Ivoryton Playhouse 4%
Erin Williams - THE IRISH AND HOW THEY GOT THAT WAY - Music Theatre of CT 3%
Cait Farrell - THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - Milford Arts, The MAC 3%
Autumn Eliza Sheffy - INCIDENT AT OUR LADY OF PERPETUAL HELP - Ivoryton Playhouse 3%
Anthony Cochrane - AGATHA CHRISTIE'S THE MURDER OF ROGER ACKROYD - Westport Country Playhouse 3%
Nick Roesler - THE ONE GOOD THING, OR 'ARE YA PATRICK SWAYZE?' - Seven Angels Theatre 3%
Gregory Jon Phelps - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Elm Shakespeare Company 2%
Charlene Hong White - THE ART OF MURDER - Seven Angels Theatre 2%
John Rapson - AGATHA CHRISTIE'S THE MURDER OF ROGER ACKROYD - Westport Country Playhouse 2%
Quinn Corcoran - I'M CONNECTICUT - Ivoryton Playhouse 2%
Deanna Ott - I'M CONNECTICUT - Ivoryton Playhouse 2%
John Howley - THE ONE GOOD THING, OR 'ARE YA PATRICK SWAYZE?' - Seven Angels Theatre 1%
Maggie Hamel - INCIDENT AT OUR LADY OF PERPETUAL HELP - Ivoryton Playhouse 1%
James Taylor Odom - A SHERLOCK CAROL - Westport Country Playhouse 1%
Best Play (Non-Professional)
A FEW GOOD MEN - Chestnut Street Playhouse 10%
DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - Brookfield Theatre 9%
MASTER CLASS - Wilton Playshop 8%
STEEL MAGNOLIAS - Cabaret on Main Theater 8%
12 ANGRY JURORS - Little Theatre of Manchester 5%
OUR TOWN - Ridgefield Theater Barn 5%
PUFFS, OR SEVEN INCREASINGLY EVENTFUL YEARS AT A CERTAIN SCHOOL OF MAGIC AND MAGIC - Landmark Community Theatre 4%
PUFFS, OR SEVEN INCREASINGLY EVENTFUL YEARS AT A CERTAIN SCHOOL OF MAGIC AND MAGIC - The Arts at Angeloria's 4%
HAMLET - Chestnut Street Playhouse 4%
AUNTIE MAME - Brookfield Theatre 4%
THE LISBON TRAVIATA: A BENEFIT READING - Brief Cameo Productions 4%
TWELFTH NIGHT - Flock Theatre 3%
APPROPRIATE - Hole in the Wall Theater 2%
OTHELLO - Hudson Shakespeare 2%
THIS IS NOT A ONE WOMAN SHOW - Sherman Playhouse 2%
VAUDEVILLIANS ROSETINT 2%
CALENDAR GIRLS - Bradley Playhouse 2%
GOD OF CARNAGE - Castle Craig Players 2%
NEIL SIMON'S RUMORS - Little Theatre of Manchester 2%
ONE MAN, TWO GUVNORS - Town Players of New Canaan 2%
PETER & THE STARCATCHER - Goshen Players 2%
THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Windham Theatre Guild 2%
THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - Milford Arts, The MAC 2%
INHERIT THE WIND - Sherman Players, Inc. 2%
CLOUD TECTONICS - Brookfield Theatre 2%
Best Play (Professional)
DEATH OF A SALESMAN - Hartford Stage 15%
CIRCUS FIRE - TheaterWorks Hartford 12%
THE ODD COUPLE - Legacy Theatre 9%
MUCH ADO ABOUT NOTHING - Elm Shakespeare Company 8%
I'M CONNECTICUT - Ivoryton Playhouse 7%
THE ONE GOOD THING, OR 'ARE YA PATRICK SWAYZE?' - Seven Angels Theatre 6%
MEASURE FOR MEASURE - Valley Shakespeare Festival 5%
A SHERLOCK CAROL - Westport Country Playhouse 5%
THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Westport Country Playhouse 4%
THE IRISH AND HOW THEY GOT THAT WAY - Music Theatre of Connecticut 4%
AGATHA CHRISTIE'S THE MURDER OF ROGER ACKROYD - Westport Country Playhouse 4%
LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - Ivoryton Playhouse 4%
THE ART OF MURDER - Seven Angels Theatre 4%
THE FOX ON THE FAIRWAY - Music Theatre of Connecticut 4%
A GOODNIGHT KISS - Five Points Arts Center 3%
PRIMARY TRUST - Westport Country Playhouse 2%
INCIDENT AT OUR LADY OF PERPETUAL HELP - Ivoryton Playhouse 2%
MOTHER (AND ME) - Merryall Center 1%
Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Alex Peluso - SOMETHING ROTTEN! - Theatre Guild of Simsbury 12%
Billy DiCrosta - STEEL MAGNOLIAS - Cabaret on Main Theater 12%
Grace Weller - DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - BROOKFIELD THEATRE FOR THE ARTS INCJoh 7%
Skip Ploss - NUNSENSE - Wilton Playshop 6%
Andy Okell & Bob Lane - ASSASSINS - Brookfield Theatre 5%
Eric Boucher - LITTLE SHOP OF HORRORS - Opera House Players 5%
Kate Kovacs - MARY POPPINS - Musicals at Richter 5%
Lori Holm - PUFFS, OR SEVEN INCREASINGLY EVENTFUL YEARS AT A CERTAIN SCHOOL OF MAGIC AND MAGIC - The Arts at Angeloria's 5%
Scott Sheldon - MATILDA THE MUSICAL - Center Stage Theatre 4%
Jim Walsh - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Windham Theatre Guild 3%
Kate Kovacs - PRETTY WOMAN: THE MUSICAL - Landmark Community Theatre @ Thomaston Opera House 3%
Robert Bria - 1776 - Musicals at Richter 3%
Scott Sheldon - THE SPONGEBOB MUSICAL - Center Stage Theatre 3%
Andy Okell & Bob Lane - CLOUD TECTONICS - BROOKFIELD THEATRE FOR THE ARTS INC 3%
Scott Sheldon - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - Center Stage Theatre 3%
Andy Okell & Bob Lane - AUNTIE MAME - Brookfield Theatre 3%
Claudia Noel Nerreau - OUR TOWN - Ridgefield Theater Barn 3%
Peter Barbieri - URINETOWN THE MUSICAL - Curtain Call 3%
Deborah Burke - THE FATHER - Town Players of New Canaan 2%
Sean Latasa and Andrew Okell - SHE LOVES ME - Brookfield Theatre 2%
Claudia Noel Nerreai - ORDINARY DAYS - Ridgefield Theater Barn 2%
Joel Reynolds/Deborah Burke - ONE MAN, TWO GUVNORS - Town Players of New Canaan 2%
Leif Smith - KING LEAR - Theatreworks New Milford 2%
Larry Klein - THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL - Castle Craig Players 1%
Von Del Mar - WHAT NOW VOYAGER - Pantochino Productions 1%
Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Professional)
Brian Prather - CIRCUS FIRE - TheaterWorks Hartford 14%
Emmie Finckel - THE SNOW GOOSE - Goodspeed Opera House 13%
Starlet Jacobs - 1776 - Ivoryton Playhouse 10%
Christopher Swader & Justin Swader - DEAR EVAN HANSEN - A.C.T. of Connecticut 7%
Ann Beyersdorfer - CRAZY FOR YOU - Goodspeed Opera House 7%
David Goldstein - ALMOST FAMOUS - A.C.T. of Connecticut 6%
Starlet Jacobs - COME FROM AWAY - Ivoryton Playhouse 6%
Kelly Burr - MEASURE FOR MEASURE - Valley Shakespeare Festival 5%
David L. Arsenault - IRVING BERLIN'S WHITE CHRISTMAS - Goodspeed Opera House 4%
Riccardo Hernández - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Goodspeed Opera House 4%
Sean Sanford - THE IRISH AND HOW THEY GOT THAT WAY - Music Theatre of Connecticut 4%
Charlie Cocoran - AGATHA CHRISTIE'S THE MURDER OF ROGER ACKROYD - Westport Country Playhouse 3%
Starlet Jacobs - I'M CONNECTICUT - Ivoryton Playhouse 3%
Christopher Swader & Justin Swader - ZOMBIE PROM - Sharon Playhouse 3%
Kimberly Jackson - THE ART OF MURDER - Seven Angels Theatre 3%
Marcus Abbott - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - Ivoryton Playhouse 2%
James Fenton - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Westport Country Playhouse 2%
Rachel Marie - 12 ANGRY JURORS - Little Theatre of Manchester 2%
Starlet Jacobs - INCIDENT AT OUR LADY OF PERPETUAL HELP - Ivoryton Playhouse 1%
Best Sound Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Frankie Ashun - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Chestnut Street Playhouse 11%
Nick Rapuano - STEEL MAGNOLIAS - Cabaret on Main Theater 10%
Keith Henderson - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - Theatreworks New Milford 10%
Alan Piotrowicz - THE LISBON TRAVIATA: A BENEFIT READING - Brief Cameo Productions 9%
Robyn Mola - NUNSENSE - Wilton Playshop 8%
Bill Sopchak - AUNTIE MAME - Brookfield Theatre 6%
Mark Firestone - MARY POPPINS - Musicals at Richter 6%
Matt Sullivan - THE SPONGEBOB MUSICAL - Center Stage Theatre 5%
Gary Blu - SHE LOVES ME - Brookfield Theatre 4%
John Failla - ORDINARY DAYS - Ridgefield Theater Barn 4%
Matt Sullivan - MATILDA THE MUSICAL - Center Stage Theatre 4%
Mark Firestone - 1776 - Musicals at Richter 4%
John Botellello - MERRILY WE ROLL ALONG - Opera House Players 3%
Matt Sullivan and Jacob Marcus - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - Center Stage Theatre 3%
Tyler Kittleman - A LAD IN MANHATTAN - Pantochino Productions 3%
Dylan Conuel - THE FATHER - Town Players of New Canaan 3%
George LaChance - MACHINAL - WestRep Stage at WCSU 2%
Liam O'Kane - SINCERELY, WOMEN - Sherman Playhouse 2%
Keith Henderson - KING LEAR - Theatreworks New Milford 2%
Matt Sullivan - JERRY'S GIRLS - Center Stage Theatre 1%
Best Sound Design Of A Play Or Musical (Professional)
Jay Hilton - THE SNOW GOOSE - Goodspeed Opera House 12%
Daniel Bria - ROALD DAHL'S MATILDA THE MUSICAL - Summer Theatre of New Canaan 10%
Lindsay Jones - CIRCUS FIRE - TheaterWorks Hartford 9%
Alan Piotrowicz - I'M CONNECTICUT - Ivoryton Playhouse 9%
Brian Salvia - HARMONY: A NEW MUSICAL - Music Theatre of Connecticut 7%
Rhian Franchebois - 1776 - Ivoryton Playhouse 6%
Mike Skinner - THE WIZARD OF OZ - Legacy Theatre 5%
Shannon Slaton - ALMOST FAMOUS - A.C.T. of Connecticut 5%
Constantine Pappas - THE ONE GOOD THING, OR 'ARE YA PATRICK SWAYZE?' - Seven Angels Theatre 5%
Shannon Slaton - DEAR EVAN HANSEN - A.C.T. of Connecticut 4%
Jay Hilton - CRAZY FOR YOU - Goodspeed Opera House 4%
Jay Hilton - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Goodspeed Opera House 4%
Graham Stone - ZOMBIE PROM - Sharon Playhouse 3%
Charles O'Connor - RODGERS AND HAMMERSTEIN'S 'A GRAND NIGHT FOR SINGING' - Seven Angels Theatre 3%
Travis Kendrick-Castanho - THE ART OF MURDER - Seven Angels Theatre 3%
Jay Hilton - IRVING BERLIN'S WHITE CHRISTMAS - Goodspeed Opera House 2%
Nathan A. Roberts - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Elm Shakespeare Company 2%
Rhian Franchebois - COME FROM AWAY - Ivoryton Playhouse 2%
John Gromada - AGATHA CHRISTIE'S THE MURDER OF ROGER ACKROYD - Westport Country Playhouse 2%
Rhian Franchebois - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - Ivoryton Playhouse 1%
Best Supporting Performer In A Musical (Non-Professional)
Jazzy Cores - A CHORUS LINE - Downtown Cabaret Theatre 8%
Ashley McLeod - DISASTER! - Ridgefield Theatre Barn 5%
John Rush - ALL SHOOK UP - Seven Angels Theatre 4%
Brendan Famularo - MARY POPPINS - Musicals at Richter 4%
Billy DiCrosta - MARY POPPINS - Cabaret on Main Theater 3%
Emma Duffy - ASSASSINS - BROOKFIELD THEATRE FOR THE ARTS INC 3%
Persephone Marien - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Chestnut Street Playhouse 3%
Alexis DiGiacomo - THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL - Castle Craig Players 2%
Orrie Hagerty - THE SECRET GARDEN - Chestnut Street Playhouse 2%
Nate Couture - LEGALLY BLONDE - The Complex Performing Arts Centre 2%
Katherine Hadermayer - MARY POPPINS - Musicals at Richter 2%
Kourtney Slowik - THE DROWSY CHAPERONE - Windham Theatre Guild 2%
Al Girard - SOMETHING ROTTEN! - Theatre Guild of Simsbury 2%
Zoe Anderson - A CHORUS LINE - Downtown Cabaret Theatre 2%
Austin Kopp - LITTLE SHOP OF HORRORS - Opera House Players 2%
Elle McPhail - ALL SHOOK UP - Seven Angels Theatre 2%
Rebecca Spalvieri - SHE LOVES ME - Brookfield Theatre 2%
Alexis Willoughby - THE WEDDING SINGER - Fairfield Center Stage 2%
Em Lubbers - NUNSENSE - Wilton Playshop 2%
Julia Margaret - INTO THE WOODS - Theatre Guild of Simsbury 2%
Sebastián Colón Peréz - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Rosetint Community Theatre 2%
Christopher Currier - DISNEY'S FROZEN - The Bradley Playhouse 2%
Amy Morris - NUNSENSE - Wilton Playshop 1%
Ann Alford - ANASTASIA - Curtain Call 1%
Betsy Wilkes - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Wilton Playshop 1%
Best Supporting Performer In A Musical (Professional)
Ally Bonino - THE SNOW GOOSE - Goodspeed Opera House 7%
Charles Romano - THE WIZARD OF OZ - Legacy Theatre 5%
Michael Barra - 1776 - Ivoryton Playhouse 5%
Miranda Miranda - HOCUS POCUS LIVE! AN ALL-NEW PARODY MUSICAL - Jorgensen Center for the Performing Arts: University of Connecticut 5%
Constantine D. Pappas - HARMONY: A NEW MUSICAL - Music Theatre of Connecticut 5%
Elissa DeMaria - 9 TO 5 THE MUSICAL - Music Theatre of CT 5%
Aurelia Williams - IRVING BERLIN'S WHITE CHRISTMAS - Goodspeed Opera House 4%
Emelie Latzer - 1776 - Ivoryton Playhouse 4%
Austin Lesch - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Goodspeed Opera House 4%
Autumn Eliza Sheffy - COME FROM AWAY - Ivoryton Playhouse 4%
Bonnie Petite - HOCUS POCUS LIVE! AN ALL-NEW PARODY MUSICAL - Jorgensen Center for the Performing Arts: University of Connecticut 4%
Jack Ranieri - ROALD DAHL'S MATILDA THE MUSICAL - Summer Theatre of New Canaan 4%
Tess Marshall - ALMOST FAMOUS - A.C.T. of Connecticut 3%
Christopher Hudson Myers - ROALD DAHL'S MATILDA THE MUSICAL - Summer Theatre of New Canaan 3%
Callie Audia - ZOMBIE PROM - Sharon Playhouse 3%
Tyler Miranda - 9 TO 5 THE MUSICAL - MTC MainStage 2%
Joey Herr - 1776 - Ivoryton Playhouse 2%
Alex Wilbur - ZOMBIE PROM - Sharon Playhouse 2%
Charles Romano - RODGERS AND HAMMERSTEIN'S 'A GRAND NIGHT FOR SINGING' - Seven Angels Theatre 2%
Mary McNulty - ROALD DAHL'S MATILDA THE MUSICAL - Summer Theatre of New Canaan 2%
Ellie Lila - DISNEY'S FROZEN - ACT of Connecticut 2%
Cherish Love - COME FROM AWAY - Sharon Playhouse 2%
Jimmy Donahue - THE WIZARD OF OZ - Legacy Theatre 2%
Olivia Foght - DEAR EVAN HANSEN - A.C.T. of Connecticut 2%
Bruce Sabath - IRVING BERLIN'S WHITE CHRISTMAS - Goodspeed Opera House 2%
Best Supporting Performer In A Play (Non-Professional)
Joshua Steele Kelly - A FEW GOOD MEN - Chestnut Street Playhouse 10%
Abby Duell - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Windham Theatre Guild 7%
Juliana Vaiuso - STEEL MAGNOLIAS - Cabaret on Main Theater 7%
Emma Duffy - KATE HAMILL’S DRACULA - A FEMALE REVENGE FANTASY, REALLY! - Brookfield Theatre 7%
Jen Colella - PUFFS, OR SEVEN INCREASINGLY EVENTFUL YEARS AT A CERTAIN SCHOOL OF MAGIC AND MAGIC - The Arts at Angeloria's 5%
Savannah Hall - OUR TOWN - Ridgefield Theater Barn 4%
Heather Oakley - HAMLET - Chestnut Street Playhouse 3%
Frank Baron - PUFFS, OR SEVEN INCREASINGLY EVENTFUL YEARS AT A CERTAIN SCHOOL OF MAGIC AND MAGIC - The Arts at Angeloria's 3%
Izzy Porter - DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - BROOKFIELD THEATRE FOR THE ARTS INC 3%
Becca Lynn - AUNTIE MAME - Brookfield Theatre 3%
Timothy Huber - ONE MAN, TWO GUVNORS - Town Players of New Canaan--Powerhouse Theatre 3%
Derek Corriveau - A FEW GOOD MEN - Chestnut Street Playhouse 3%
Lizzy Booth - AUNTIE MAME - Brookfield Theatre Of The Arts 2%
Aaron Kaplan - CLOUD TECTONICS - Brookfield Theatre 2%
Thomas Ovitt - KING LEAR - Theatreworks New Milford 2%
Brodey Ott - OTHELLO - Hudson Shakespeare Company 2%
Cait Farrell - THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - Milford Arts, The MAC 2%
Anya Nardone - CLOUD TECTONICS - Brookfield Theatre 2%
Ari Shelley - AUNTIE MAME - Brookfield Theatre 2%
Brian Olsen - TWELFTH NIGHT - Flock Theatre 2%
Erin Shaughnessy - KING LEAR - Theatreworks New Milford 2%
Grady Dennis - ONE MAN, TWO GUVNORS - Town Players of New Canaan 2%
Riley Popp - THE ALIBIS - Orange Players 2%
Joseph Roman - DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - BROOKFIELD THEATRE FOR THE ARTS INC 2%
Cait Farrell - OTHELLO - Hudson Shakespeare Company 1%
Best Supporting Performer In A Play (Professional)
Autumn Eliza Sheffy - INCIDENT AT OUR LADY OF PERPETUAL HELP - Ivoryton Playhouse 14%
Caroline Kinsolving - CIRCUS FIRE - TheaterWorks Hartford 13%
Michael Barra - I'M CONNECTICUT - Ivoryton Playhouse 12%
Liz Daingerfield - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Elm Shakespeare Company 9%
Tom Simonetti - THE ART OF MURDER - Seven Angels Theatre 7%
mike boland - CIRCUS FIRE - TheaterWorks Hartford 6%
Erin Williams - THE IRISH AND HOW THEY GOT THAT WAY - Music Theatre of Connecticut 6%
Tom Simonetti - MEASURE FOR MEASURE - Valley Shakespeare Festival 5%
Deanna Ott - I'M CONNECTICUT - Ivoryton Playhouse 5%
Matt Mancuso - MEASURE FOR MEASURE - Valley Shakespeare Festival 5%
Erin Williams - THE FOX ON THE FAIRWAY - Music Theatre of Connecticut 4%
Ted Gibson - THE FOX ON THE FAIRWAY - Music Theatre of CT 4%
Rebecka Jones - INCIDENT AT OUR LADY OF PERPETUAL HELP - Ivoryton Playhouse 3%
Gemma Berg - THE ART OF MURDER - Seven Angels Theatre 3%
Rod Brogan - INCIDENT AT OUR LADY OF PERPETUAL HELP - Ivoryton Playhouse 2%
Maggie Hamel - INCIDENT AT OUR LADY OF PERPETUAL HELP - Ivoryton Playhouse 2%
Best Theatre For Young Audiences Production (Non-Professional)
SCHOOL OF ROCK - Cabaret on Main Theater 22%
DISNEY'S FROZEN - The Bradley Playhouse 20%
CHARLOTTE'S WEB - Town Players of New Canaan 14%
PUFFS, OR SEVEN INCREASINGLY EVENTFUL YEARS AT A CERTAIN SCHOOL OF MAGIC AND MAGIC - Theatre Guild of Simsbury 10%
ZOMBIE PROM - Sharon Playhouse 10%
THE WIZARD OF OZ - PaperHouse Productions 9%
DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - The Little Theater 7%
BIG BAD - Sharon Playhouse 5%
WELCOME TO SANTA CLAUS! - Pantochino Productions 3%
Favorite Local Theatre (Non-Professional)
Cabaret on Main Theater 7%
Ridgefield Theater Barn 7%
Chestnut Street Playhouse 7%
Brookfield Theatre for the Arts 7%
Musicals at Richter 5%
Brief Cameo Productions 4%
Seven Angels Theatre 4%
Bradley Playhouse 4%
Landmark Community Theatre 4%
Curtain Call 4%
Shelton Center Stage Theater 3%
Downtown Cabaret Theatre 3%
Theatre Guild of Simsbury 3%
Wilton Playshop 3%
Rosetint Community Theatre 3%
The Arts at Angeloria's 3%
Fairfield Center Stage 3%
Castle Craig Players 2%
Little Theatre of Manchester 2%
Windham Theatre Guild 2%
Opera House Players 2%
Niantic Bay Playhouse 2%
Sherman Players, Inc. 2%
The Press Box Theater 2%
Town Players of New Canaan--Powerhouse Theatre 2%
Favorite Local Theatre (Professional)
Goodspeed Opera House 14%
Ivoryton Playhouse 12%
ACT of Connecticut 8%
Sharon Playhouse 8%
Bushnell Center for the Performing Arts [Mortensen Hall] 7%
Hartford Stage 6%
Seven Angels Theatre 6%
Music Theatre of Connecticut 5%
TheaterWorks Hartford 5%
Legacy Theatre 5%
Summer Theatre of New Canaan 5%
Center Stage Theater, Shelton, CT 4%
Valley Shakespeare Festival 4%
The Press Box Theater 3%
Westport Country Playhouse 3%
Elm Shakespeare Company 2%
Yale Repertory Theater 2%
Merryall Center 0%
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