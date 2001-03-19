First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Columbus Awards; AMERICAN IDIOT Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Columbus & beyond.
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Columbus Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Columbus Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Francesca DiFranceso
- MAE WEST: AFTER DARK
- Abbey Theatre of Dublin
44%
Que Jones
- DON'T TELL GRETTA CABARET
- DistrictWest
30%
Patricia Wallace-Winbush
- THANK GOD I LOOK GOOD IN PINK
- Up Front Performance Space
26%Best Choreography Of A Play Or Musical
Taya Lukacsko
- 42ND STREET
- GLHS alumni summer theatre
13%
Jill Henwood
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
12%
Conner Triplett
- GREASE
- Weathervane Playhouse
11%
Anna Elliott
- FOOTLOOSE THE MUSICAL
- Otterbein Theatre and Dance
9%
Frankie Mitchell
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
8%
Tracey Williamson
- MARY POPPINS
- Morrow Little Theatre
6%
Dionysia Williams Velazco
- WAITRESS
- Short North Stage
5%
Edward Carignan and Dionysia Williams Velasco
- A CHORUS LINE
- Short North Stage
5%
Jennifer Sansfacon
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
4%
Stella Hiatt Kane
- NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
4%
Jennifer Sansfacon and Nik Blocker
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
3%
Remi Wörtmeyer
- WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, Columbus Symphony, CAPA, BalletMet
3%
Jamie Markovich McMahon
- FUN HOME
- The Abbey Theatre of Dublin
3%
Caroline Grace Williams
- THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
3%
Nicholas Wilson
- ALICE BY HEART
- The Contemporary Theatre of Ohio
3%
Amy Lang
- JUMANJI: THE PARODY MUSICAL
- C.A.M.P.Y. Columbus
3%
Ivory Mazur
- EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
2%
Nicholas Wilson
- FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
1%
Brandon Shaw McKnight
- THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
1%
Nicholas Wilson
- BEAUTIFUL
- Gallery Players
0%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Marci Hain
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
15%
Melissa Sponseller
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
14%
Wagner Costumes
- GREASE
- Weathervane Playhouse
12%
Wagner Costumes
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
9%
Mackenzie Leland
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
9%
Alexa Rybinski
- FUN HOME
- The Abbey Theatre of Dublin/Evolution Theatre Company
7%
Anna Grywalski
- URINETOWN
- Otterbein Theatre and Dance
6%
Max Cotman
- NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
6%
Adam Crawford
- FIREFLIES
- Curtain Players
5%
Linda Turske
- THE WIZARD OF OZ
- Renaissance Theatre
5%
Ivory Mazur
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
5%
Linda Turske
- THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
3%
Austin Conlee
- THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
2%
Neil Fortin
- THE MARRIAGE OF FIGARO
- Opera Columbus
1%
Neil Fortin
- MARRIAGE FIGARO
- Opera Columbus
1%Best Dance Production A CHORUS LINE
- Short North Stage
35%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
30%42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
28%THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
8%Best Direction Of A Musical
Ben Hartwig
- INTO THE WOODS
- Sunbury Performing Arts
19%
Cindi Macioce
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer Theatre
12%
Jennifer Sansfacon
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
8%
Brian Gray
- GREASE
- Weathervane Playhouse
7%
Dionysia Williams Velasco
- WAITRESS
- Short North Stage
6%
Joe Bishara
- FUN HOME
- Evolution Theatre/Abbey Theater of Dublin
5%
Allegra Libonati
- WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, Columbus Symphony, Columbus Association for the Performing Arts, BalletMet
4%
Mackenzie Leland & Dan Hildebrand
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
4%
Melissa Lusher
- NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
4%
Scott Clay
- AVENUE Q
- Little Theatre Off Broadway
4%
David J. Glover
- NEXT TO NORMAL
- CCT
4%
Lisa Napier-Garcia
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
4%
Ivory Mazur
- EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
3%
Leda Hoffmann
- ALICE BY HEART
- The Contemporary Theatre of Ohio
3%
Edward Carignan and Dionysia Williams Velasco
- A CHORUS LINE
- Short North Stage
3%
Ryan Shealy
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Renaissance Theatre
3%
Austin Regan
- THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
2%
Ryan Shealy
- SOUTH PACIFIC
- Renaissance Theatre
1%
Michael Thomas
- THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
1%Best Direction Of A Play
Carmel Avegnon Sanders
- NINA'S WUNDERBAR BREAKTHROUGH
- Sunbury Performing Arts
21%
Jennifer Sansfacon
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
10%
Zac DelMonte
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
10%
Aaron Turnbull
- THE VILLIAN WORE A DIRTY SHIRT
- Weathervane Playhouse
9%
Jessie Glover
- THE LARAMIE PROJECT
- Otterbein Theatre and Dance
7%
Lenny Leibowitz
- THE GLASS MENAGERIE
- Otterbein Summer Theatre
6%
Joe Bishara
- BOBBY AND THE CHIMPS
- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin
6%
David Glover
- FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
5%
Ivory Mazur
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
5%
Mary McMullen
- SANTA'S WORKSHOP
- CCT
5%
Jonathan Collura
- A REAL BOY
- Evolution Theatre Company
4%
Eleni Papaleonardos
- LUNCH BUNCH
- Available Light Theatre
4%
James F. Petsche
- FIREFLIES
- Curtain Players
4%
Ellie Levine
- GROWING PAINS
- CCT
2%
James Blackmon
- A.I. V. US
- Madlab
2%Best Ensemble NINA’S WUNDERBAR BREAKTHROUGH
- Sunbury Performing Arts
15%BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
9%42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer Theatre
9%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
8%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Renaissance Theatre
8%WAITRESS
- Short North Stage
6%GREASE
- Weathervane Playhouse
6%URINETOWN
- Otterbein Theatre and Dance
5%ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
5%A CHORUS LINE
- Short North Stage
3%WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, CAPA
3%LITTLE WOMEN
- Curtain Players
3%BOBBY AND THE CHIMPS
- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin
3%AMERICAN IDIOT
- Short North Stage
2%EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
2%ALICE BY HEART
- The Contemporary Theatre of Ohio
2%AVENUE Q
- Little Theatre Off Broadway
2%NEXT TO NORMAL
- CCT
2%FIREFLIES
- Curtain Players
1%A.I. V. US
- Madlab
1%FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
1%MARRIAGE OF FIGARO
- Opera Columbus
1%JUMANJI: THE PARODY MUSICAL
- C.A.M.P.Y. Columbus
1%SOUTH PACIFIC
- Renaissance Theatre
1%THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
0%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Ben Bratton
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
18%
Carly Samples
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
15%
T.J. Gerckens
- NATASHA, PIERRE & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
14%
Rae Lake
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
12%
Issac Stewart & Lisa Napier-Garcia
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
10%
Jennifer Sansfacon
- NEXT TO NORMAL
- CCT
9%
Iz Nichols
- FUN HOME
- Evolution Theatre/Abbey Theater of Dublin
7%
Denise Dumouchelle
- FIREFLIES
- Curtain Players
6%
Jonathan Allender-Zivic
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
5%
Marcella Barbeau
- THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
4%Best Music Direction & Orchestra Performance
Lisa Huston
- THE LITTLE MERMAID
- Sunbury Performing Arts
22%
Jeff Shellhammer
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
15%
Dee Saunders
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
14%
Carol Hayward
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
10%
Lori Kay Harvey
- NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
8%
Kevin Wines
- GREASE
- Weathervane Playhouse
7%
Emerson Slicer
- NEXT TO NORMAL
- CCT
7%
Octavio Mas-Arocas
- FIDDLER ON THE ROOF
- Renaissance Theatre
6%
KatieAnn Bonavita
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
5%
Dr. Everett McCorvey
- THE THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
2%
Emily Foster/Dennis Davenport
- ALWAYS, PATSY CLINE
- Otterbein Summer Theatre
2%
Everett McCorvey
- THE THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
1%Best Musical THE LITTLE MERMAID
- Sunbury Performing Arts
16%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
14%BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
8%42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
8%WAITRESS
- Short North Stage
6%MARY POPPINS
- Morrow Little Theatre
5%NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
5%GREASE
- Weathervane Playhouse
4%WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, CAPA
4%ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
4%A CHORUS LINE
- Short North Stage
3%LITTLE WOMEN
- Curtain Players
3%NEXT TO NORMAL
- CCT
2%EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
2%AVENUE Q
- Little Theatre Off Broadway
2%FUN HOME
- Evolution Theatre Company in association with the Abbey Theater of Dublin
2%GUTTENBERG: THE MUSICAL
- The Abbey Theatre of Dublin
2%ALICE BY HEART
- The Contemporary Theatre of Ohio
2%AMERICAN IDIOT
- Short North Stage
2%FIDDLER ON THE ROOF
- Renaissance Theatre
1%THE WIZARD OF OZ
- Renaissance Theatre
1%JUMANJI: THE PARODY MUSICAL
- C.A.M.P.Y. Columbus
0%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Renaissance Theatre
0%THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
0%HERE: THE (IMPROVISED) MUSICAL
- The Nest Theatre
0%Best New Play Or Musical IN THE LAND OF OZ
- CCT
32%NINA'S WUNDERBAR BREAKTHROUGH
- Sunbury Performing Arts
32%BOBBY AND THE CHIMPS
- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin
11%SANTA'S WORKSHOP
- CCT
11%VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
8%A.I. V. US
- Madlab
7%Best Performer In A Musical
Claire Statler
- THE LITTLE MERMAID
- Sunbury Performing Arts
10%
Kyle Metzler
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
9%
Hadleigh Harris
- THE LITTLE MERMAID
- Sunbury Performing Arts
7%
Nicholas Henwood
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
7%
Aaron Turnbull
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
6%
Andrea Hayes
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
4%
Briana McCaffrey
- MARY POPPINS
- Morrow Little Theatre
3%
Brooke Jacob
- WAITRESS
- Short North Stage
3%
Siri Nilsen Nguyen
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
3%
Ashley James
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
3%
Taylor Greny
- GREASE
- Weathervane Playhouse
3%
Madison Keally
- GREASE
- Weathervane Playhouse
3%
Nathan Frewen
- NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
3%
Joe Bishara
- GUTENBERG! THE MUSICAL!
- Abbey Theatre of Dublin
2%
Christine Monsour
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
2%
Katie Kress
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
2%
Ben Smallwood
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
2%
Andre Tomlinson
- EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
2%
Alexa Baker
- JUMANJI: THE PARODY MUSICAL
- C.A.M.P.Y. Columbus
2%
Tom Cardinal
- FUN HOME
- Evolution Theatre Company in association with the Abbey Theater of Dublin
1%
Patrick Clinage
- MARY POPPINS
- Morrow Little Theatre
1%
Dru Loman
- THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
1%
Kaitlin Ingram
- AVENUE Q
- Little Theatre Off Broadway
1%
Colin Clevenger
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
1%
Thai Sribanditmongkol
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer Theatre
1%Best Performer In A Play
Parker Prenoveau
- NINA'S WUNDERBAR BREAKTHROUGH
- Sunbury Performing Arts
14%
Becca Blacksten
- KATE HAMILL’S PRIDE AND PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
11%
Ella Cornett
- NINA'S WUNDERBAR BREAKTHROUGH
- Sunbury Performing Arts
10%
Ben Smallwood
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
5%
Tenley Stitzer
- THE LARAMIE PROJECT
- Otterbein University
4%
Kate Maree
- THE GLASS MENAGERIE
- Otterbein Summer Theatre
4%
Blade Bolton
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
4%
Labron Foy
- THE LARAMIE PROJECT
- Otterbein Theatre and Dance
3%
Brandon Anderson
- FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
3%
Patricia Wallace-Winbush
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
3%
Leigh
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
3%
Patrick Doss
- A REAL BOY
- Evolution Theatre Company
3%
Scott Douglas Wilson
- YOU'RE MY BOY
- Abbey Theatre of Dublin
3%
Megan Lear
- SANTA'S WORKSHOP
- CCT
3%
Andrew Clemons
- LAURA
- Curtain Players
3%
Bronwynn Hopton
- FIREFLIES
- Curtain Players
3%
Rachel Scherrer
- BOBBY AND THE CHIMPS
- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin
3%
Nik Blocker
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
2%
Orion Carter
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
2%
Perseus Wright-Delgado
- SANTA'S WORKSHOP
- CCT
2%
Claire Stancy
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Otterbein Theatre and Dance
2%
Robyn Medeiros
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
2%
Grace Beikirch
- A.I. V. US
- Madlab
2%
Randy Benge
- FIREFLIES
- Curtain Players
1%
Stuart Yaden
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
1%Best Play NINA’S WUNDERBAR BREAKTHROUGH
- Sunbury Oerforming Arts
18%THE LARAMIE PROJECT
- Otterbein Theatre and Dance
13%IN THE LAND OF OZ
- CCT
11%KATE HAMILL’S PRIDE AND PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
10%THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
9%THE GLASS MENAGERIE
- Otterbein Summer Theatre
7%MAE WEST: AFTER DARK
- Abbey Theatre of Dublin
6%BOBBY AND THE CHIMPS
- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin
6%A.I. V. US
- Madlab
6%FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
4%FIREFLIES
- Curtain Players
4%COLDER THAN HERE
- Curtain Players
2%COMRADES' CHRISTMAS CAROL
- Madlab
2%LUNCH BUNCH
- Available Light
1%Best Production of an Opera WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, CAPA
61%THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
21%THE MARRIAGE OF FIGARO
- Opera Columbus
18%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Melissa Sebald
- THE LITTLE MERMAID
- Sunbury Performing Arts
15%
Scott Schmidt
- 42ND STREET
- GLHS alumni summer musical
12%
Ryan Westhoven
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
9%
Samantha Tamulonis
- WAITRESS
- Short North Stage
7%
Jennifer Sansfacon
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
7%
Dan Hildebrand
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
6%
CG Ryan
- FUN HOME
- Evolution Theatre/Abbey Theater
5%
Isaac Ramsey
- URINETOWN
- Otterbein Theatre and Dance
5%
Lea Pick
- GREASE
- Weathervane Playhouse
4%
Samantha Tamulonis
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
4%
Booth Muller
- FIREFLIES
- Curtain Players
4%
Lea Pick
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
3%
Jennifer Sansfacon
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
3%
Katherine Simon
- ALICE BY HEART
- The Contemporary Theatre of Ohio
3%
Ivory Mazur
- EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
2%
Ivory Mazur
- A.I. V. US
- MadLab
2%
Samantha Tamulonis
- NEXT TO NORMAL
- CCT
2%
Ivory Mazur
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
2%
Katherine Simon
- FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
1%
Ivory Mazur
- COMRADES' CHRISTMAS CAROL
- MadLab
1%
Rick Metzger
- LAURA
- Curtain Players
1%
Julia Noulin-Merat
- THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
0%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Linh Ohm
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
19%
Casey Palbicki
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
15%
Emma McCalla
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
15%
Brandon Doeringer
- WAITRESS
- Short North Stage
15%
Brandon Doeringer
- AMERICAN IDIOT
- Short North Stage
11%
Paul Kavicky
- NEXT TO NORMAL
- CCT
8%
Kurt Mueller
- FIREFLIES
- Curtain Players
7%
David Crone
- FUN HOME
- Evolution Theatre/Abbey Theater of Dublin
7%
Dave Wallingford
- LUNCH BUNCH
- Available Light Theatre
4%Best Supporting Performer In A Musical
Aaron Turnbull
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
7%
Branden Gieseke
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
7%
Miralhi Taylor-Martin
- GREASE
- Weathervane Playhouse
6%
Vivie Bishara
- FUN HOME
- Evolution Theatre/Abbey Theater of Dublin
5%
Kate Kelty
- MARY POPPINS
- Morrow Little Theatre
5%
Sam Bryant
- FOOTLOOSE THE MUSICAL
- Otterbein Theatre and Dance
5%
Bailey Shy
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
5%
Tarrin Clark
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
5%
Alan Tyson
- WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, CAPA
4%
Bessie Smith
- WAITRESS
- Short North Stage
3%
Julie Russell
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
3%
Charlotte Emigh
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
3%
Chai Sribanditmongkol
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer Theatre
3%
Andrew Caton
- GREASE
- Weathervane Playhouse
3%
Glen Garcia
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
3%
Kate Oliver
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
3%
Tanner Wink
- NEXT TO NORMAL
- CCT
2%
Cedric Gegel
- WAITRESS
- Short North Stage
2%
David Bahgat
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
2%
KJ Hippensteel
- WAITRESS
- Short North Stage
2%
Jace Nguyen
- 42ND STREET
- GLHS alumni summer theatre
2%
Dru Loman
- WAITRESS
- Short North Stage
2%
Geoffrey Mitchell
- AVENUE Q
- Little Theatre Off Broadway
2%
Jordan Young
- NEXT TO NORMAL
- CCT
2%
Kam McClure
- EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
2%Best Supporting Performer In A Play
Simone Gelety
- THE LARAMIE PROJECT
- Otterbein Theatre and Dance
13%
Becca Blacksten
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
10%
Chad Baker
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
10%
Isaac Tobler
- WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, Columbus Symphony, Columbus Association for the Performing Arts, BalletMet
7%
Owen Suarez
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
7%
Jacob Erney
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
6%
Lizzie Huelskamp
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
6%
Taylor Greny
- KATE HAMILL’S PRIDE AND PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
6%
Madison Keally
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
5%
Cody Klimek
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
5%
Zahrohn Nelson
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
4%
Patrick Goldman
- THE BEAUTY QUEEN OF LEENANE
- Curtain Players
4%
Molly Watson
- FIREFLIES
- Curtain Players
4%
Scott Manning
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
3%
Orion Carter
- KATE HAMILL’S PRIDE AND PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
3%
Mallory Kassoy
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
2%
Jeff Kemeter
- FIREFLIES
- Curtain Players
2%
Kelly Searfos
- A.I. V. US
- MadLab
2%Best Theatre For Young Audiences Production BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
26%101 DALMATIANS
- Sunbury Performing Arts
16%NINA’S WUNDERBAR BREAKTHROUGH
- Sunbury Performing Arts
16%MARY POPPINS
- Morrow Little Theatre
10%PETE THE CAT
- CCT
9%BROWN BEAR, BROWN BEAR WHAT DO YOU SEE?
- CCT
6%DRAGONS LOVE TACOS
- CCT
5%YOUNG WRITERS SHORT PLAY FESTIVAL
- Madlab
4%IMAGINE THAT!
- CCT
4%VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
3%Favorite Local Theatre
Sunbury Performing Arts
19%
Weathervane Playhouse
16%
Victoria Players Children’s Theater
9%
Short North Stage
7%
Otterbein Theatre and Dance
6%
Little Theatre Off Broadway
6%
Gahanna Lincoln Summer Theatre
5%
Abbey Theater of Dublin
5%
Morrow Little Theatre
5%
MadLab
4%
Columbus Children's Theatre (CCT)
4%
Gahanna Lincoln Alumni Summer Theatre
4%
Curtain Players
2%
The Contemporary Theatre of Ohio
2%
The Tipping Point Theatre Company
1%
Renaissance Theatre
1%
Opera Columbus
1%
Available Light Theatre
1%
JB3Entertainment
0%
IMP at MadLab
0%
C.A.M.P.Y. Columbus
0%
Licking County Players
0%
The Nest Theatre
0%