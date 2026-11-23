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The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Columbus Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.

Winners will be announced in January!

This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

See a mistake? Please let us know here.

2026 BroadwayWorld Columbus Awards - Current Standings

Best Choreography Of A Play Or Musical

Krista Fairchild - 1776 - Silver Scene Players 18%

Cindy Straub - ANASTASIA - Westerville Civic Theatre 13%

Amy Lang - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 13%

Conner Triplett - THE MUSIC MAN - Weathervane Playhouse 11%

Andrew and Jess Perry - SOMETHING ROTTEN! - Pickerington Community Theatre 9%

Katie Haught - THE WEDDING SINGER - Little Theatre Off Broadway 8%

Kyle Rostan - THE FULL MONTY - Little Theatre Off Broadway 7%

Gabby Stefura - ANNIE - Butterfly Guild 7%

Chelsea Newton Martins - FOREVER PLAID - Curtain Players 5%

Alan Tyson - 10TH COLUMBUS BLACK THEATRE FESTIVAL - Mine 4 God Productions 4%

Julie Whitney Scott - 14TH COLUMBUS BLACK THEATRE FESTIVAL - Mine 4 God Productions 3%

Sean Maycock - 14TH COLUMBUS BLACK THEATRE FESTIVAL - Mine 4 God Productions 1%

Best Costume Design Of A Play Or Musical

Kathy Schrader - 1776 - Silver Scene Players 18%

Tamara Criswell - 1776 - Abbey Theater of Dublin 18%

Debbie Hamrick - ANASTASIA - Westerville Civic Theatre 12%

Wagner Costumes - THE MUSIC MAN - Weathervane Playhouse 11%

Teresa Johnson Rivers - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 10%

Jaylene Jennings - THE APIARY - Available Light Theatre 7%

Tasha Naneth - PERFECT ARRANGEMENT - King Avenue Players 7%

Cynthia Jacober, Teresa Johnson Rivers - PIPPIN - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 5%

Carol Stopa - WAIT UNTIL DARK - Curtain Players 4%

ANNA GRYWALSKI - ALL MY SONS - Otterbein Summer Theatre 3%

Julie Whitney Scott - 14TH COLUMBUS BLACK THEATRE FESTIVAL - Mine 4 God Productions 3%

Teresa Johnson Rivers - RUMORS - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 2%

Sean Maycock - 14TH COLUMBUS BLACK THEATRE FESTIVAL - Mine 4 God Productions 0%

Best Direction Of A Musical

Joe Bishara - 1776 - Abbey Theater of Dublin 20%

Bill Kruse - 1776 - Silver Scene Players 19%

Katey Munger & Michael Ruehrmund - ANASTASIA - Westerville Civic Theatre 9%

Carolyn Cutri - RIDE THE CYCLONE - The Room Upstairs Theatre Company 8%

Carolyn Cutri - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - The Room Upstairs Theatre Company 7%

Scott Clay - THE FULL MONTY - Little Theatre Off Broadway 6%

Chris Gallagher - SOMETHING ROTTEN! - Pickerington Community Theatre 6%

David Bahgat - ANNIE - Butterfly Guild 5%

Robin Brenneman- Pippin - PIPPIN - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 5%

Liane Golightly-Kissner - FOREVER PLAID - Curtain Players 4%

Edward Carignan - PIPPIN - Short North Stage 3%

LENNY LEIBOWITZ - SHE LOVES ME - Otterbein Summer Theatre 3%

Adam Schroeder - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Pickerington Community Theatre 2%

Ani Rittberger - Ala rolls down a hill 2%

Jim Keller - SHREK THE MUSICAL - King Avenue Players 1%

Best Direction Of A Play

Joe Bishara & Daniel Rodriguez Hijo - THE WITCH OF NOVEMBER - Abbey Theater of Dublin 29%

Scott Clay - PERFECT ARRANGEMENT - King Avenue Players 8%

Robin Brenneman - RUMORS - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 6%

Michelle Batt - AUGUST: OSAGE COUNTY - eMBer Women's Theatre 6%

Jennifer Sansfacon - TO DIE FOR - Weathervane Playhouse 6%

Alan Tyson - 14TH COLUMBUS BLACK THEATRE FESTIVAL - Mine 4 God Productions 5%

Kate Tull - WAIT UNTIL DARK - Curtain Players 4%

Smj - BATTLE OF THE BOOKS - CCT 4%

Teresa Johnson Rivers - THE GUYS - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 4%

Mark Tomsic and Ariel Wiles - the rich and the destitute - Columbus Performing Arts Center 3%

David Glover - OTHELLO - Actors' Theatre of Columbus 3%

Drew Eberly - DIRTY LAUNDRY - Available Light Theatre 3%

Dave Hetrick - MS. HOLMES & MS. WATSON - APT 2B - Curtain Players 3%

Sue Wismar - THE TAMING OF THE SHREW - Actors' Theatre of Columbus 3%

Ariel Wiles - THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER - Columbus Performing Arts Center Van Fleet Theatre 2%

Eleni Papaleonardos - THE APIARY - Available Light Theatre 2%

Amanda Bauer - BARNEY FÊTE HOOLEY - MadLab Theatre 2%

Andy Batt - REWRITE - MadLab Theatre 2%

Ella Palardi - LOVESONG - Aethereal Jest Arts Council 2%

LENNY LEIBOWITZ - LOST IN YONKERS - Otterbein Summer Theatre 2%

Michael Trakas - MALADIES (ORIGINAL PLAY) - eMBer Women's Theatre 1%

Rance Rizzutto - THE NEST THEATRE ENSEMBLES - Nest Theatre 1%

Sean Maycock - 14TH COLUMBUS BLACK THEATRE FESTIVAL - Mine 4 God Productions 1%

Julie Whitney Scott - 14TH COLUMBUS BLACK THEATRE FESTIVAL - Mine 4 God Productions 0%

Best Ensemble

1776 - Silver Scene Players 14%

THE WITCH OF NOVEMBER - Abbey Theatre of Dublin 9%

1776 - Abbey Theater of Dublin 8%

SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - The Room Upstairs Theatre Company 8%

ANASTASIA - Westerville Civic Theatre 5%

THE FULL MONTY - Little Theatre Off Broadway 5%

SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Weathervane Playhouse 4%

RUMORS - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 4%

AUGUST: OSAGE COUNTY - eMBer Women's Theatre 3%

FROZEN - ELTC 3%

SOMETHING ROTTEN! - Pickerington Community Theatre 3%

ANNIE - Butterfly Guild 3%

DIRTY LAUNDRY - Available Light Theatre 3%

FOREVER PLAID - Curtain Players 2%

LITTLE SHOP OF HORRORS - Gallery Players 2%

PIPPIN - Short North Stage 2%

THE MUSIC MAN - Weathervane Playhouse 2%

DOG SEES GOD - Worthington Community Theatre 2%

GUYS AND DOLLS - Columbus Children's Theatre 2%

PICASSO AT THE LAPIN AGILE - Abbey Theater of Dublin and Original Productions Theatre 2%

THE RICH AND THE DESTITUTE - Columbus Performing Arts Center 2%

CABARET - Columbus Children's Theatre 2%

35MM: A MUSICAL EXHIBITION - Abbey Theatre of Dublin 1%

PERFECT ARRANGEMENT - Little Theatre Off Broadway 1%

OTHELLO - Actors' Theatre of Columbus 1%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical

Colleen Fink - 1776 - Silver Scene Players 19%

Iz Nichols - 35MM: A MUSICAL EXHIBITION - Abbey Theater of Dublin 16%

Brendan Michna - ANASTASIA - Westerville Civic Theatre 15%

Sam Inman - THE FULL MONTY - Little Theatre Off Broadway 13%

Rae Lake - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Weathervane Playhouse 13%

Rowan Winterwood - THE APIARY - Available Light Theatre 6%

Denise Dumouchelle - WAIT UNTIL DARK - Curtain Players 5%

Alan Tyson - 14TH COLUMBUS BLACK THEATRE FESTIVAL - Mine 4 God Productions 5%

Brendan Michna - REWRITE - MadLab Theatre 4%

Julie Whitney Scott - 14TH COLUMBUS BLACK THEATRE FESTIVAL - Mine 4 God Productions 4%

Best Music Direction & Orchestra Performance

Theresa Cooper - 1776 - Silver Scene Players 16%

Jonathan Collura - 1776 - Abbey Theatre of Dublin 15%

Michael Neary - ANASTASIA - Westerville Civic Theatre 11%

Alexa Rybinski - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 9%

Ally Jones - THE FULL MONTY - Little Theatre Off Broadway 9%

Kevin Wines - THE MUSIC MAN - Weathervane Playhouse 8%

Sue Laney - SOMETHING ROTTEN! - Pickerington Community Theatre 7%

Krista Pojman - A CHRISTMAS CAROL - Abbey Theatre of Dublin 6%

Alexa Rybinski - MOVIE NIGHT: TEEN REVUE - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 4%

Jody Hepp - FOREVER PLAID - Curtain Players 4%

Lloyd Butler/Patrick Schaefer - PIPPIN - Short North Stage 4%

Stephanie Stephens - PIPPIN - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 4%

JOSH JAFFE - SHE LOVES ME - Otterbein Summer Theatre 3%

Stephanie Stephens - GODSPELL - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 2%

Best Musical

1776 - Abbey Theater of Dublin 16%

1776 - Silver Scene Players 15%

SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - The Room Upstairs Theatre Company 8%

THE MUSIC MAN - Weathervane Playhouse 6%

ANASTASIA - Westerville Civic Theatre 6%

RIDE THE CYCLONE - The Room Upstairs Theatre Company 5%

FROZEN - ELTC 5%

JAGGED LITTLE PILL - The Contemporary Theatre of Ohio 5%

THE FULL MONTY - Little Theatre Off Broadway 5%

SOMETHING ROTTEN! - Pickerington Community Theatre 5%

ANNIE - Butterfly Guild 4%

LITTLE SHOP OF HORRORS - Gallery Players 4%

FOREVER PLAID - Curtain Players 3%

GODSPELL - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 3%

FUN HOME - Imagine Productions 2%

35MM: A MUSICAL EXHIBITION - Abbey Theatre of Dublin 2%

SHREK THE MUSICAL - King Avenue Players 2%

THE WEDDING SINGER - Little Theatre Off Broadway 2%

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Pickerington Community Theatre 1%

HERE: THE (IMPROVISED) MUSICAL - Nest Theatre 0%

Best New Play Or Musical

THE WITCH OF NOVEMBER - Abbey Theater of Dublin 44%

BATTLE OF THE BOOKS - CCT 19%

PATH OF THE PIONEER - Plain City Music, Arts, & Theatre Society 13%

MALADIES (ORIGINAL PLAY) - eMBer Women's Theatre 11%

10TH COLUMBUS BLACK THEATRE FESTIVAL - Mine 4 God Productions 8%

BARNEY FÊTE HOOLEY - MadLab Theatre 6%

Best Performer In A Musical

Jonathan Collura - 1776 - Abbey Theater of Dublin 12%

Chris Cannizzaro - 1776 - Silver Scene Players 9%

Abigail Del Riesgo - RIDE THE CYCLONE - The Room Upstairs Theatre Company 6%

Troy Brooks - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - The Room Upstairs Theatre Company 5%

Nora West - ANNIE - Butterfly Guild 5%

Kat Hickey - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Weathervane Playhouse 4%

David Bahgat - THE MUSIC MAN - Weathervane Playhouse 4%

Cassie Figliola - ANASTASIA - Westerville Civic Theatre 4%

Eric Lavery - FOREVER PLAID - Curtain Players 4%

Erik Gray - 1776 - Silver Scene Players 3%

Geoffrey Mitchell - THE FULL MONTY - Little Theatre Off Broadway 3%

Erin Reissig - PIPPIN - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 3%

Riley Heeter - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - The Room Upstairs Theatre Company 3%

Tucker Barton - THE WEDDING SINGER - Little Theatre Off Broadway 3%

Max DeBaltzo - THE FULL MONTY - Little Theatre Off Broadway 3%

Sarah Rogers - RIDE THE CYCLONE - The Room Upstairs Theatre Company 3%

Maximilion Wisnefski - PIPPIN - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 2%

Mallory Wolfe - GUYS AND DOLLS - Columbus Children's Theatre 2%

David Dodds - 1776 - Silver Scene Players 2%

Dionysia Williams Velazco - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Short North Stage 2%

John Heflin - 1776 - Silver Scene Players 2%

Scott Clay - SHREK THE MUSICAL - King Avenue Players 2%

Kyle Roby - SHREK THE MUSICAL - King Avenue Players 2%

Kaitlin Ingram - FUN HOME - Imagine Productions 1%

Corey Jenkins - GODSPELL - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 1%

Best Performer In A Play

Tom Holliday - THE WITCH OF NOVEMBER - Abbey Theatre of Dublin 12%

Joe Bishara - THE VELOCITY OF AUTUMN - Abbey Theater of Dublin 9%

Tammy Hiland - THE RICH AND THE DESTITUTE - Columbus Performing Arts Center 9%

Krista Lively Stauffer - DIRTY LAUNDRY - Available Light Theatre 7%

Molly Malone - TO DIE FOR - Weathervane Playhouse 7%

Jennifer Myers - AUGUST: OSAGE COUNTY - eMBer Women's Theatre 6%

Charis Yost - THE GUYS - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 4%

Josie Merkle - THE VELOCITY OF AUTUMN - Abbey Theatre of Dublin 4%

Ashley James - PERFECT ARRANGEMENT - King Avenue Players 3%

Leland McCandless - PERFECT ARRANGEMENT - King Avenue Players 3%

Kaitlin Ingram - MS. HOLMES & MS. WATSON - APT 2B - Curtain Players 3%

Anna Soppelsa - PERFECT ARRANGEMENT - King Avenue Players 3%

Scott Douglas Wilson - A CHRISTMAS CAROL - Abbey Theatre of Dublin 3%

Aleksa Kaups - AND THEN THERE WERE NONE - Actors' Theatre of Columbus 3%

Emily Turner Rumors Hilliard Arts Council - RUMORS - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 2%

Jamie Clemons - THE REVOLUTIONISTS - Curtain Players 2%

Chloe Beck - WAIT UNTIL DARK - Curtain Players 2%

Jabari Johnson - OTHELLO - Actors' Theatre of Columbus 2%

Scott Foltz - RUMORS - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 2%

Tenley Stitzer - BATTLE OF THE BOOKS - CCT 2%

Kallen Alsdorf - BARNEY FÊTE HOOLEY - MadLab Theatre 1%

MELISSA LUSHER - LOST IN YONKERS - Otterbein Summer Theatre 1%

David Tull - GROSS INDECENCY: THE THREE TRIALS OF OSCAR WILDE - Curtain Players 1%

Mark Mann - DIRTY LAUNDRY - Available Light Theatre 1%

Phil Wells - LADIES - eMBer Women's Theatre 1%

Best Play

THE WITCH OF NOVEMBER - Abbey Theatre of Dublin 19%

AUGUST: OSAGE COUNTY - eMBer Women's Theatre 9%

THE VELOCITY OF AUTUMN - Abbey Theater of Dublin 9%

TO DIE FOR - Weathervane Playhouse 7%

DOG SEES GOD - Worthington Community Theatre 6%

RUMORS - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 6%

PERFECT ARRANGEMENT - King Avenue Players 5%

WAIT UNTIL DARK - Curtain Players 5%

DIRTY LAUNDRY - Available Light Theatre 4%

THE RICH AND THE DESTITUTE 4%

OTHELLO - Actors' Theatre of Columbus 4%

THE GUYS - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 3%

A MURDER IS ANNOUNCED 3%

THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER - Columbus Performing Arts Center 3%

LOST IN YONKERS - Otterbein Summer Theatre 3%

BARNEY FÊTE HOOLEY - MadLab Theatre 3%

THE APIARY - Available Light Theatre 2%

14TH COLUMBUS BLACK THEATRE FESTIVAL - Mine 4 God Productions 1%

LOVESONG - Aethereal Jest Arts Council 1%

MALADIES - 72056 1%

THE CALL - Independent Production 0%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical

CG Ryan - THE WITCH OF NOVEMBER - Abbey Theater of Dublin 25%

Lawrence Lloyd and Bill Kruse - 1776 - Silver Scene Players 15%

Stephanie Gerckens - ANASTASIA - Westerville Civic Theatre 10%

Travis Williams - AUGUST: OSAGE COUNTY - eMBer Women's Theatre 8%

Kat Wexler - PIPPIN - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 8%

Tess Rosen - TO DIE FOR - Weathervane Playhouse 8%

Megan Mateer - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 7%

Kat Wexler - THE FULL MONTY - Little Theatre Off Broadway 6%

Ivory Mazur - PERFECT ARRANGEMENT - Little Theatre Off Broadway 4%

Bryton Jude - THE RICH AND THE DESTITUTE - Columbus Performing Arts 3%

Justin Martin-Melenky - WAIT UNTIL DARK - Curtain Players 3%

Michael Bynes - RUMORS - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 2%

Michael Trakas/Michelle Batt - LADIES - eMBer Women's Theatre 1%

Best Sound Design Of A Play Or Musical

CG Ryan & David Crone - THE WITCH OF NOVEMBER - Abbey Theater of Dublin 41%

Sam Myers - THE FULL MONTY - Little Theatre Off Broadway 27%

Casey Palbicki - TO DIE FOR - Weathervane Playhouse 13%

Dave Wallingford - DIRTY LAUNDRY - Available Light Theatre 10%

Dave Wallingford - THE APIARY - Available Light Theatre 9%

Best Supporting Performer In A Musical

Abigail Tayse - 1776 - Silver Scene Players 9%

Bart Smith - ANASTASIA - Westerville Civic Theatre 6%

Jackson Clark - THE FULL MONTY - Little Theatre Off Broadway 6%

Krista Pojman - 1776 - Abbey Theater of Dublin 5%

Sonny Panzica - RIDE THE CYCLONE - The Room Upstairs Theatre Company 5%

Taylor Oberschlake - PIPPIN - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 5%

Kate Merryman - 35MM: A MUSICAL EXHIBITION - Abbey Theatre of Dublin 5%

Emily Campbell - 1776 - Silver Scene Players 4%

Dan Heaton - SOMETHING ROTTEN! - Pickerington Community Theatre 4%

Kyle Roby - GUYS AND DOLLS - Columbus Children's Theatre 4%

Sonny Panzica - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - The Room Upstairs Theatre Company 3%

Tom Smith - 1776 - Silver Scene Players 3%

Dustin Burke - THE FULL MONTY - Little Theatre Off Broadway 3%

Jacob Erney - 1776 - Abbey Theatre of Dublin 3%

Scott Douglas Wilson - 1776 - Abbey Theatre of Dublin 3%

Eric Shonk - 1776 - Abbey Theatre of Dublin 3%

JJ Perez - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Worthington Community Theater 3%

Blade Bolton - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Weathervane Playhouse 3%

Madison Keally - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Weathervane Playhouse 3%

Andy Lindsey - 1776 - Silver Scene Players 2%

Molly Malone - THE MUSIC MAN - Weathervane Playhouse 2%

Phoebe Holt - INTO THE WOODS - Ohio Musical Theatre Institute 2%

Kyle Metzler - THE MUSIC MAN - Weathervane Playhouse 2%

Will O'Brien - FOREVER PLAID - Curtain Players 2%

Adam Frazee - FOREVER PLAID - Curtain Players 2%

Best Supporting Performer In A Play

Josie Merkle - THE WITCH OF NOVEMBER - Abbey Theater of Dublin 21%

Andrew Caton - FARCE OF NATURE - Weathervane Playhouse 7%

Tracy Tupman - RUMORS - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 6%

Susan Wismar - AUGUST: OSAGE COUNTY - eMBer Women's Theatre 5%

Susan Slome - AUGUST: OSAGE COUNTY - eMBer Women's Theatre 5%

Kim Garrison Hopcraft - DIRTY LAUNDRY - Available Light Theatre 5%

Madelyne Moore - MS. HOLMES & MS. WATSON - APT 2B - Curtain Players 5%

Maggie Rusnak - THE RICH AND THE DESTITUTE - Columbus Performing Arts Center 5%

Rusty Wummel - PICASSO AT THE LAPIN AGILE - Abbey Theater of Dublin and Original Productions Theatre 5%

Maggie Rusnak - PERFECT ARRANGEMENT - King Avenue Players 3%

Anna Sopelesa - PERFECT ARRANGEMENT - King Avenue Players 3%

Emily Turner Rumors Hilliard Arts Council - RUMORS - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 3%

Anna Soppelsa - THE APIARY - Available Light Theatre 3%

Rachel Scherrer - PICASSO AT THE LAPIN AGILE - Abbey Theater of Dublin and Original Productions Theatre 3%

Ariel Wiles - THE RICH AND THE DESTITUTE - Columbus Performing Arts Center 2%

Rory Carmen - WAIT UNTIL DARK - Curtain Players 2%

Grace Beikirch - AUGUST: OSAGE COUNTY - eMBer Women's Theatre 2%

Patrick Goldman - WAIT UNTIL DARK - Curtain Players 2%

Caska Thompson III - 14TH COLUMBUS BLACK THEATRE FESTIVAL - Mine 4 God Productions 2%

Dave Hetrick - PERFECT ARRANGEMENT - King Avenue Players 2%

Emmet Klein - RUMORS - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 2%

Mandy WIllenberg - RUMORS - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 2%

Mark Tomsic - MALADIES - eMBer Women's Theatre 2%

Amber DeShae Hughes - 14TH COLUMBUS BLACK THEATRE FESTIVAL - Mine 4 God Productions 1%

Cheyanne Tutt - THE RICH AND THE DESTITUTE - Columbus Performing Arts Center 1%

Best Theatre For Young Audiences Production

THE LIGHTNING THIEF - Abbey Theatre of Dublin 31%

ANNIE - Butterfly Guild 20%

DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Worthington Community Theater 16%

CABARET - Columbus Children's Theatre 11%

THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER - Columbus Performing Arts Center 11%

MOVIE NIGHT: TEEN REVUE - Hilliard Civic and Cultural Arts Center 8%

14TH COLUMBUS BLACK THEATRE FESTIVAL - Mine 4 God Productions 4%

Favorite Local Theatre

Abbey Theatre of Dublin 23%

Silver Scene Players 12%

Hilliard Civic and Cultural Arts Center 9%

The Room Upstairs Theatre Company 8%

Westerville Civic Theatre 5%

Weathervane Playhouse 5%

Little Theatre Off Broadway 5%

Short North Stage 4%

Curtain Players 4%

Pickerington Community Theatre 4%

Columbus Performing Arts Center 3%

Available Light Theatre 3%

MadLab Theatre 3%

Actors' Theatre of Columbus 3%

Butterfly Guild 2%

eMBer Women's Theatre 2%

Imagine Productions 2%

Otterbein Summer Theatre 1%

King Avenue Players 1%

Ani’s living room 1%

The Nest Theatre Comedy Arts Center 1%

Aethereal Jest Arts Council 0%

Performing Arts Creative Ensemble 0%

Morrow Little Theatre 0%

The race is on for the Columbus Awards Voting ends December 31. Who's in the lead right now: Musical Play Favorite Local Theatre Performer In A Musical Best Musical 1 1776 Abbey Theater of Dublin 16% 2 1776 Silver Scene Players 15% 3 SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET The Room Upstairs Theatre Company 8% 4 THE MUSIC MAN Weathervane Playhouse 6% 5 ANASTASIA Westerville Civic Theatre 6% Best Play 1 THE WITCH OF NOVEMBER Abbey Theatre of Dublin 19% 2 AUGUST: OSAGE COUNTY eMBer Women's Theatre 9% 3 THE VELOCITY OF AUTUMN Abbey Theater of Dublin 9% 4 TO DIE FOR Weathervane Playhouse 7% 5 DOG SEES GOD Worthington Community Theatre 6% Favorite Local Theatre 1 Abbey Theatre of Dublin 23% 2 Silver Scene Players 12% 3 Hilliard Civic and Cultural Arts Center 9% 4 The Room Upstairs Theatre Company 8% 5 Westerville Civic Theatre 5% Best Performer In A Musical 1 Jonathan Collura - 1776 Abbey Theater of Dublin 12% 2 Chris Cannizzaro - 1776 Silver Scene Players 9% 3 Abigail Del Riesgo - RIDE THE CYCLONE The Room Upstairs Theatre Company 6% 4 Troy Brooks - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET The Room Upstairs Theatre Company 5% 5 Nora West - ANNIE Butterfly Guild 5% Vote now See all standings › Standings are un-audited and update as votes come in.

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