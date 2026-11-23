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The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Cincinnati Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.

Winners will be announced in January!

This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

See a mistake? Please let us know here.

2026 BroadwayWorld Cincinnati Awards - Current Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance

Queen City Cabaret - A COZY CHRISTMAS WITH QUEEN CITY CABARET - The Carnegie Theatre 39%

QUEEN CITY CABARET - SHAKESQUEER - Cincinnati Shakespeare Company 32%

Tre Taylor - A PIRATE-Y PETER PAN - Children's Theatre of Cincinnati 30%

Best Choreography Of A Play Or Musical

Peyton Leonard - CRAZY FOR YOU - Warsaw Federal Incline Theatre 16%

Jessica Harris & Eric Byrd - ANYTHING GOES - The Carnegie Theatre 14%

Mike Fielder - THE ADDAMS FAMILY - Footlighters, Inc 13%

Josh Walden - LA CAGE AUX FOLLES - The Carnegie Theatre 11%

Abigail Dirr - 1776 - Footlighters, Inc 9%

Maddie Jones - DIARY OF A WIMPY KID: THE MUSICAL - Children's Theatre of Cincinnati 9%

Karen Hendershot - A CHRISTMAS STORY - Cincinnati Music Theatre 8%

Leslie Goddard - WE WILL ROCK YOU - Memorial Hall 7%

Susan Jung - LOVE'S LABOUR'S LOST - Cincinnati Shakespeare Company 5%

Susan Jung - PERICLES - Cincinnati Shakespeare Company 4%

Vincent DeGeorge - CORNER OF THE SKY: THE SONGS OF STEPHEN SCHWARTZ - Ensemble Theatre Cincinnati 4%

Q-KIDZ - PERICLES - Cincinnati Shakespeare Company 1%

Best Costume Design Of A Play Or Musical

John Faas - LA CAGE AUX FOLLES - The Carnegie Theatre 26%

Nate Huitger - ZANNA, DON'T! - Loveland Stage Company 17%

Linda Roll & Faye Crawford - 1776 - Footlighters, Inc 14%

June Hill - 1776 - Warsaw Federal Incline Theatre 11%

Dean Walz - WE WILL ROCK YOU - Memorial Hall 9%

Catherine Ross - THE CURIOUS SAVAGE - Mariemont Players 6%

Rainy Edwards - OTHELLO - Cincinnati Shakespeare Company 5%

Lindsey McGee Jones - EMMA - Cincinnati Shakespeare Company 4%

Rainy Edwards - PERICLES - Cincinnati Shakespeare Company 3%

Rainy Edwards - LOVE'S LABOUR'S LOST - Cincinnati Shakespeare Company 3%

Nia Safarr Banks - A SOLDIER'S PLAY - Cincinnati Shakespeare Company 2%

Best Dance Production

ANYTHING GOES - The Carnegie Theatre 100%

Best Direction Of A Musical

Joe Bertucci - DEAR EVAN HANSEN - The Carnegie Theatre 24%

Aubrey Wilson - THE ADDAMS FAMILY - Footlighters, Inc 13%

Nick Huitger - ZANNA, DON'T! - Loveland Stage Company 11%

Tim Perrino - 1776 - Warsaw Federal Incline Theatre 10%

Rodney & Matt Neal - THE PRINCE OF EGYPT - Rise Up Performing Arts 9%

Vincent DeGeorge - CORNER OF THE SKY: THE SONGS OF STEPHEN SCHWARTZ - Ensemble Theatre Cincinnati 9%

Stacy Searle - ALWAYS ... PATSY CLINE - Warsaw Federal Incline Theatre 7%

Leslie Goddard - WE WILL ROCK YOU - Memorial Hall 7%

McLean Parr - RENT - Cincinnati Music Theatre 6%

Libby Beiting Lipps - 1776 - Footlighters, Inc 4%

Best Direction Of A Play

Ed Cohen - A STEADY RAIN - Beechmont Players, Inc 18%

Mary Stone - RABBIT HOLE - Mariemont Players 16%

Jerry Wiesenhahn - A STREETCAR NAMED DESIRE - Footlighters, Inc 11%

Douglas Berlon - THE CURIOUS SAVAGE - Mariemont Players 9%

Audrey Chait - THE IMPORTANCE OF BEING OSCAR - Cincinnati Opera 9%

Bridget Leak - CONSTELLATIONS - Know Theatre 7%

Brian Isaac Phillips - NETWORK - Cincinnati Shakespeare Company 6%

Blake Robison - HEIST - Cincinnati Playhouse in the Park 5%

Candice Handy - EMMA - Cincinnati Shakespeare Company 5%

Jerry Wiesenhahn - OVER THE RIVER AND THROUGH THE WOODS - Village Players of Fort Thomas 4%

Brian Isaac Phillips - PERICLES - Cincinnati Shakespeare Company 4%

Christopher V. Edwards - A SOLDIER'S PLAY - Cincinnati Shakespeare Company 2%

Matthew Decker - DOGBERRY AND VERGES ARE SCARED - Cincinnati Shakespeare Company 2%

Matthew Lewis Johnson - LOVE'S LABOUR'S LOST - Cincinnati Shakespeare Company 2%

Best Ensemble

THE ADDAMS FAMILY - Footlighters, Inc 11%

ANYTHING GOES - The Carnegie Theatre 10%

CRAZY FOR YOU - Warsaw Federal Incline Theatre 9%

DIARY OF A WIMPY KID: THE MUSICAL - Children's Theatre of Cincinnati 9%

LA CAGE AUX FOLLES - The Carnegie Theatre 8%

WE WILL ROCK YOU - Memorial Hall 8%

1776 - Footlighters, Inc 7%

A STEADY RAIN - Beechmont Players, Inc 5%

CORNER OF THE SKY: THE SONGS OF STEPHEN SCHWARTZ - Ensemble Theatre Cincinnati 5%

1776 - Warsaw Federal Incline Theatre 4%

RABBIT HOLE - Mariemont Players 4%

DRACULA: A COMEDY OF TERRORS - Cincinnati Shakespeare Company 4%

THE CURIOUS SAVAGE - Mariemont Players 2%

NETWORK - Cincinnati Shakespeare Company 2%

THE WEDDING SINGER - La Comedia Dinner Theatre 2%

A SOLDIER'S PLAY - Cincinnati Shakespeare Company 2%

EMMA - Cincinnati Shakespeare Company 1%

CONSTELLATIONS - Know Theatre 1%

HEIST - Cincinnati Playhouse in the Park 1%

PERICLES - Cincinnati Shakespeare Company 1%

DOGBERRY AND VERGES ARE SCARED - Cincinnati Shakespeare Company 1%

The Anti-Pestilence League in A Double Dose of Dread (octKNOWber Nights) - Know Theatre 1%

LOVE'S LABOUR'S LOST - Cincinnati Shakespeare Company 0%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical

Julie Cowger - DEAR EVAN HANSEN - The Carnegie Theatre 36%

Aubrey Wilson - THE ADDAMS FAMILY - Footlighters, Inc 22%

Morgan Abercrombie - WE WILL ROCK YOU - Memorial Hall 12%

Brady Dunn - A STREETCAR NAMED DESIRE - Footlighters, Inc 8%

Watson - PERICLES - Cincinnati Shakespeare Company 5%

Andrew Hungerford - OTHELLO - Cincinnati Shakespeare Company 5%

Chris Eyers - MISERY - The Drama Workshop 5%

Jessica Drayton - A SOLDIER'S PLAY - Cincinnati Shakespeare Company 4%

Watson - LOVE'S LABOUR'S LOST - Cincinnati Shakespeare Company 3%

Best Music Direction & Orchestra Performance

Jacob Priddy - LA CAGE AUX FOLLES - The Carnegie Theatre 21%

Alan Masters - THE ADDAMS FAMILY - Footlighters, Inc 15%

George Drewyor - ZANNA, DON'T! - Loveland Stage Company 13%

Steve Goers - WE WILL ROCK YOU - Memorial Hall 10%

Josh Toth - RENT - Cincinnati Music Theatre 9%

John Boswell - CORNER OF THE SKY: THE SONGS OF STEPHEN SCHWARTZ - Ensemble Theatre Cincinnati 8%

Michael Kennedy - 1776 - Warsaw Federal Incline Theatre 7%

Darin Art - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Cincinnati Music Theatre 7%

Hallie Herman - THE PRINCE OF EGYPT - Rise Up Performing Arts 7%

Cary Davenport - PERICLES - Cincinnati Shakespeare Company 4%

Best Musical

DEAR EVAN HANSEN - The Carnegie Theatre 24%

ZANNA, DON'T! - Loveland Stage Company 11%

1776 - Footlighters, Inc 8%

ALWAYS ... PATSY CLINE - Warsaw Federal Incline Theatre 8%

THE ADDAMS FAMILY - Footlighters, Inc 8%

THE PRINCE OF EGYPT - Rise Up Performing Arts 7%

LA CAGE AUX FOLLES - The Carnegie Theatre 6%

CORNER OF THE SKY: THE SONGS OF STEPHEN SCHWARTZ - Ensemble Theatre Cincinnati 6%

WE WILL ROCK YOU - Memorial Hall 5%

ANYTHING GOES - The Carnegie Theatre 5%

1776 - Warsaw Federal Incline Theatre 5%

CCM MUSICAL: THE LIGHTNING THIEF: PERCY JACKSON MUSICAL - CCM Patricia Corbett Theater 3%

IMPERIAL THEATRE PRESENTS MEET ME IN ST. LOUIS FEATURING THE ANTI-PESTILENCE LEAGUE 1%

THE WEDDING SINGER - La Comedia Dinner Theatre 1%

Best New Play Or Musical

CORNER OF THE SKY: THE SONGS OF STEPHEN SCHWARTZ - Ensemble Theatre Cincinnati 45%

THE IMPORTANCE OF BEING OSCAR - Cincinnati Opera 15%

DOGBERRY AND VERGES ARE SCARED - Cincinnati Shakespeare Company 10%

TRANSORBITAL - CenterStage Players 9%

A RAVENSIDE OCCURENCE - Know Theatre 8%

CROCODILE FEVER - Falcon Theatre 7%

JUDITH, DELIVER US - One Off Productions 5%

Best Performer In A Musical

Tommy Sanders - DEAR EVAN HANSEN - The Carnegie Theatre 22%

Ian Meeker - ZANNA, DON'T! - Loveland Stage Company 18%

Zoe Zoller - ALWAYS ... PATSY CLINE - Warsaw Federal Incline Theatre 7%

Gabe Neal - THE PRINCE OF EGYPT - Rise Up Performing Arts 6%

Kyle Rosa - CRAZY FOR YOU - Warsaw Federal Incline Theatre 6%

Adria Whitfill - 1776 - Footlighters, Inc 6%

Jamie Sivrais - THE ADDAMS FAMILY - Footlighters, Inc 6%

Heather Hale - WE WILL ROCK YOU - Memorial Hall 4%

Josh Walden - LA CAGE AUX FOLLES - The Carnegie Theatre 4%

Bethany Xan Kerr - WE WILL ROCK YOU - Memorial Hall 3%

Jack Haroutunian - LA CAGE AUX FOLLES - The Carnegie Theatre 3%

Justin Hanks - ZANNA, DON'T! - Loveland Stage Company 2%

Isaiah Burton - WE WILL ROCK YOU - Memorial Hall 2%

Rebecca Wall - A CHRISTMAS STORY - Cincinnati Music Theatre 2%

Brynoch Rammell - THE WEDDING SINGER - La Comedia Dinner Theatre 1%

Hannah Gregory - JUDITH, DELIVER US - One Off Productions 1%

Jack Haroutunian - CCM MUSICAL: THE LIGHTNING THIEF: PERCY JACKSON MUSICAL - CCM Patricia Corbett Theater 1%

Kendra Struthers - 1776 - Footlighters, Inc 1%

Mary Mills - WE WILL ROCK YOU - Memorial Hall 1%

Billy Chace - WE WILL ROCK YOU - Memorial Hall 1%

Jen Drake - 1776 - Footlighters, Inc 1%

Tyler Kuhlman - WE WILL ROCK YOU - Memorial Hall 1%

Rory Sheridan - WE WILL ROCK YOU - Memorial Hall 1%

Best Performer In A Play

Dan Cohen - A STEADY RAIN - Beechmont Players, Inc 12%

Jamie Sivrais - RABBIT HOLE - Mariemont Players 12%

Jonathan Cody White - A STREETCAR NAMED DESIRE - Footlighters, Inc 12%

Tre Taylor - A PIRATE-Y PETER PAN - Children's Theatre of Cincinnati 12%

Alicia Freedman - A STREETCAR NAMED DESIRE - Footlighters, Inc 9%

Kiya Fix - INDEPENDENCE - Loveland Stage Company 6%

Debi Berlon - THE CURIOUS SAVAGE - Mariemont Players 5%

Slyvester Little Jr. - OTHELLO - Cincinnati Shakespeare Company 5%

Douglas Fries - THE IMPORTANCE OF BEING OSCAR - Cincinnati Opera 4%

Jim Hopkins - NETWORK - Cincinnati Shakespeare Company 4%

Barry Mulholland - NETWORK - Cincinnati Shakespeare Company 3%

Caitlin McWethy - CONSTELLATIONS - Know Theatre 3%

Rachel Mock - SILENT SKY - The Drama Workshop 3%

Kate Matthews - A DOUBLEWIDE, TEXAS CHRISTMAS - Village Players of Fort Thomas 2%

Michael Doherty - DOGBERRY AND VERGES ARE SCARED - Cincinnati Shakespeare Company 2%

Hayley Guthrie - NETWORK - Cincinnati Shakespeare Company 1%

Jessica Fishenfeld - HEIST - Cincinnati Playhouse in the Park 1%

Brian Vaughn - HEIST - Cincinnati Playhouse in the Park 1%

Ernaisja Curry - EMMA - Cincinnati Shakespeare Company 1%

Giles Davies - PERICLES - Cincinnati Shakespeare Company 1%

K. P. Powell - A SOLDIER'S PLAY - Cincinnati Shakespeare Company 1%

Rick Grant - A STEADY RAIN - Beechmont Players, Inc 1%

Tony Lawton - DOGBERRY AND VERGES ARE SCARED - Cincinnati Shakespeare Company 1%

Best Play

A STREETCAR NAMED DESIRE - Footlighters, Inc 18%

A STEADY RAIN - Beechmont Players, Inc 15%

RABBIT HOLE - Mariemont Players 11%

DRACULA: A COMEDY OF TERRORS - Cincinnati Shakespeare Company 11%

A SOLDIER'S PLAY - Cincinnati Shakespeare Company 8%

INDEPENDENCE - Loveland Stage Company 7%

HEIST - Cincinnati Playhouse in the Park 6%

THE IMPORTANCE OF BEING OSCAR - Cincinnati Opera 5%

THE CURIOUS SAVAGE - Mariemont Players 5%

NETWORK - Cincinnati Shakespeare Company 5%

SILENT SKY - The Drama Workshop 3%

DOGBERRY AND VERGES ARE SCARED - Cincinnati Shakespeare Company 3%

PERICLES - Cincinnati Shakespeare Company 3%

Best Production of an Opera

CARMEN - Cincinnati Opera 37%

ORPHEUS AND EURIDICE - Cincinnati Opera 27%

LALOVAVI - Cincinnati Opera 27%

SALOME - Cincinnati Opera 10%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical

Tyler Gabbard - DEAR EVAN HANSEN - Carnegie 26%

Tyler Gabbard - LA CAGE AUX FOLLES - The Carnegie Theatre 21%

Joey Domhoff - A STREETCAR NAMED DESIRE - Footlighters, Inc 14%

Chris Holloway - DRACULA: A COMEDY OF TERRORS - Cincinnati Shakespeare Company 7%

Dan Dermody - RABBIT HOLE - Mariemont Players 6%

Micheal Kiser, Dane Rogers & Sarah Louis Rogers - MISERY - The Drama Workshop 6%

Douglas Berlon - THE CURIOUS SAVAGE - Mariemont Players 5%

Andrew Hungerford - PERICLES - Cincinnati Shakespeare Company 4%

Jon Savage - NETWORK - Cincinnati Shakespeare Company 3%

Gabby Trice - OTHELLO - Cincinnati Shakespeare Company 3%

Micheal Kiser - VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE - Village Players of Fort Thomas 3%

Jon Savage - A SOLDIER'S PLAY - Cincinnati Shakespeare Company 2%

Best Sound Design Of A Play Or Musical

Dani Lobello - DEAR EVAN HANSEN - The Carnegie Theatre 36%

Kyle Echols - 1776 - Footlighters, Inc 11%

Daniel Massey - THE WIZARD OF OZ - Children's Theatre of Cincinnati 10%

Forrest Goodwin - A STREETCAR NAMED DESIRE - Footlighters, Inc 10%

Doug Borntrager - DRACULA: A COMEDY OF TERRORS - Cincinnati Shakespeare Company 7%

Becky Collins, Josh Harmon - A DOUBLEWIDE, TEXAS CHRISTMAS - Village Players of Fort Thomas 6%

Forrest Goodwin - RABBIT HOLE - Mariemont Players 5%

Jason Cox - MISERY - The Drama Workshop 5%

Zack Bennet - PERICLES - Cincinnati Shakespeare Company 4%

Derek A. Graham - OTHELLO - Cincinnati Shakespeare Company 3%

Robert Carlton Stimmel - LOVE'S LABOUR'S LOST - Cincinnati Shakespeare Company 2%

Best Supporting Performer In A Musical

Val Allen - THE ADDAMS FAMILY - Footlighters, Inc 17%

Kevin Kelly - LA CAGE AUX FOLLES - The Carnegie Theatre 17%

Adria Whitfill - 1776 - Footlighters, Inc 10%

Mary Mills - ZANNA, DON'T! - Loveland Stage Company 8%

Christopher Wells - 1776 - Warsaw Federal Incline Theatre 8%

Sienna Glaze - ZANNA, DON'T! - Loveland Stage Company 7%

Jules Breslin - WE WILL ROCK YOU - Memorial Hall 7%

Ryan Poole - 1776 - Warsaw Federal Incline Theatre 6%

allison gabert - THE WEDDING SINGER - La Comedia Dinner Theatre 5%

Amy Waldfogle - 1776 - Footlighters, Inc 5%

Colette Thomas - 1776 - Footlighters, Inc 4%

Mary Mills - 1776 - Footlighters, Inc 3%

Luka Ashley Carter - WE WILL ROCK YOU - Memorial Hall 2%

Neil Schleifer 0%

Best Supporting Performer In A Play

Anna Hazard - RABBIT HOLE - Mariemont Players 16%

Nathan Chesney - RABBIT HOLE - Mariemont Players 16%

Wayne Wright - THE CURIOUS SAVAGE - Mariemont Players 10%

Chris Logan Carter - THE IMPORTANCE OF BEING OSCAR - Cincinnati Opera 8%

A.J Baldwin - EMMA - Cincinnati Shakespeare Company 6%

Tess Talbot - OTHELLO - Cincinnati Shakespeare Company 6%

Billy Chace - OTHELLO - Cincinnati Shakespeare Company 5%

Susan Smith - A DOUBLEWIDE, TEXAS CHRISTMAS - Village Players of Fort Thomas 5%

Rose Vanden Eynden - RABBIT HOLE - Mariemont Players 5%

Hayley Guthrie - NETWORK - Cincinnati Shakespeare Company 4%

Kathy Labanz - SCOTLAND ROAD - Mariemont Players 3%

Cary Davenport - NETWORK - Cincinnati Shakespeare Company 3%

Kelly Mengelkoch - OTHELLO - Cincinnati Shakespeare Company 3%

Lorilyn Harper - SILENT SKY - The Drama Workshop 2%

Brent Vimtrup - NETWORK - Cincinnati Shakespeare Company 2%

Kelly Mengelkoch - PERICLES - Cincinnati Shakespeare Company 2%

Connan Morrisey - NETWORK - Cincinnati Shakespeare Company 1%

Jasimine Bouldin - PERICLES - Cincinnati Shakespeare Company 1%

Hayley Guthrie - PERICLES - Cincinnati Shakespeare Company 1%

Best Theatre For Young Audiences Production

DIARY OF A WIMPY KID: THE MUSICAL - Children's Theatre of Cincinnati 42%

NEWSIES - Royal Theatre 28%

FREE SHAKESPEARE IN THE PARK - Cincinnati Shakespeare Company 16%

IT'S FRITZ! A SEQUEL TO FIONA: THE MUSICAL - Ensemble Theatre Cincinnati 14%

Favorite Local Theatre

The Carnegie Theatre 22%

Children's Theatre of Cincinnati 14%

Footlighters, Inc 11%

Cincinnati Music Theatre 10%

Warsaw Federal Incline Theatre 8%

Cincinnati Playhouse in the Park 6%

Beechmont Players, Inc 6%

Mariemont Players 5%

Cincinnati Shakespeare Company 5%

Ensemble Theatre Cincinnati 4%

Cincinnati Landmark Productions 4%

Know Theatre 3%

Cincinnati Young People's Theatre 2%

Village Players of Fort Thomas 1%

Falcon Theatre 1%

The race is on for the Cincinnati Awards Voting ends December 31. Who's in the lead right now: Musical Play Favorite Local Theatre Performer In A Musical Best Musical 1 DEAR EVAN HANSEN The Carnegie Theatre 24% 2 ZANNA, DON'T! Loveland Stage Company 11% 3 1776 Footlighters, Inc 8% 4 ALWAYS ... PATSY CLINE Warsaw Federal Incline Theatre 8% 5 THE ADDAMS FAMILY Footlighters, Inc 8% Best Play 1 A STREETCAR NAMED DESIRE Footlighters, Inc 18% 2 A STEADY RAIN Beechmont Players, Inc 15% 3 RABBIT HOLE Mariemont Players 11% 4 DRACULA: A COMEDY OF TERRORS Cincinnati Shakespeare Company 11% 5 A SOLDIER'S PLAY Cincinnati Shakespeare Company 8% Favorite Local Theatre 1 The Carnegie Theatre 22% 2 Children's Theatre of Cincinnati 14% 3 Footlighters, Inc 11% 4 Cincinnati Music Theatre 10% 5 Warsaw Federal Incline Theatre 8% Best Performer In A Musical 1 Tommy Sanders - DEAR EVAN HANSEN The Carnegie Theatre 22% 2 Ian Meeker - ZANNA, DON'T! Loveland Stage Company 18% 3 Zoe Zoller - ALWAYS ... PATSY CLINE Warsaw Federal Incline Theatre 7% 4 Gabe Neal - THE PRINCE OF EGYPT Rise Up Performing Arts 6% 5 Kyle Rosa - CRAZY FOR YOU Warsaw Federal Incline Theatre 6% Vote now See all standings › Standings are un-audited and update as votes come in.

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