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The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Chicago Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.

Winners will be announced in January!

This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

See a mistake? Please let us know here.

2026 BroadwayWorld Chicago Awards - Current Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance

Brandi Carlile - THE HUMAN TOUR - Hunter Pavilion At Ravinia 17%

Gavin Harper - NEW FACES SING BROADWAY 1976 - Porchlight Music Theatre 14%

Laura Benanti - NOBODY CARES - Steppenwolf Theatre Company - Downstairs Theater 13%

Danielle Spence - THE CENTER SOUTHLAND SPOTLIGHT - Center for Performing Arts Governors State University 12%

St. Vincent & the Chicago Symphony Orchestra - ST. VINCENT WITH THE CSO - Hunter Pavilion At Ravinia 10%

Erykah Badu & The Alchemist - BEFORE THE WORLD BLOWS TOUR - Hunter Pavilion At Ravinia 6%

Tyler Anthony Smith - OUT DARN SPOT - The Chopin Theatre 5%

RJ Silva - YOU EAT SO WELL! - Nova Entertainment 5%

Kevin Webb - ST. NICHOLAS - Black Button Eyes Productions 4%

Pam Dickler - I KILLED ANDY BREITBART - Apollo Theater Chicago 3%

Parker Mills - THE ABNORMAL HEART - Den Theatre 3%

Kurt Elling & Fred Hersch - WILDFLOWERS - Sandra K. Crown Theater at Ravinia 3%

Dawn Xiana Moon - RAKS INFERNO - Newport Theater 2%

Lani T. Montreal - ANAK NI TAPIA: LEAVING MOTHER - CIRCA Pintig 1%

David Edelfelt - DAVID EDELFELT - House concert 1%

Irene Michaels - AN EVENING WITH IRENE MICHAELS - Den Theatre 1%

Best Choreography Of A Play Or Musical

Lamaiya Lancaster - JAGGED LITTLE PILL - James Lumber Center for the Performing Arts - College of Lake County 9%

Brandi Brumfield - GREASE - Oak Lawn Park District 7%

Liza Shapin - SEUSSICAL - St james theatre 6%

Brooke Harp - THE WIZARD OF OZ - RVC Starlight Theatre 6%

Mychall Miller-Cornejo - ROCK OF AGES - Theatre 121 5%

Bianca Pietro - RENT - Summer Place Theatre 5%

Summer Arwood - BONNIE & CLYDE - Stage Coach Players 5%

Ellie Laesch - SOMETHING ROTTEN! - RVC Starlight Theatre 4%

Courtney Liu - THE MERMAIDS - Timber Lake Playhouse 4%

Brenda Didier - JEKYLL & HYDE - Kokandy Productions 4%

Desiree Mikols - SEUSSICAL - Spotlight Arts Collective 3%

Jake Ganzer - CABARET - Drama Group 3%

Beck Hokanson - RODGERS AND HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - Beverly Theatre Guild Chicago 3%

Trent Soyster - CABARET - Timber Lake Playhouse 3%

Analisa Celeste - RENT - The Home Creative Co. 3%

Tor Campbell - THE WIZARD OF OZ - Metropolis Performing Arts Centre 3%

Jenny Vause - 9 TO 5: THE MUSICAL - RVC Starlight Theatre 2%

Olivia Thoele - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - The Joliet Drama Guild 2%

Olivia Williamson - ONCE ON THIS ISLAND - RVC Starlight Theatre 2%

RJ Cecott (Fight Choreo) - THE ONE-ACT PLAY THAT GOES WRONG - Playhouse 38 2%

Mary Grace Martens - THE PRODUCERS - BrightSide Theatre 2%

Sarah Pollard - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Spotlight Arts Collective 2%

Analisa Celeste - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - The Home Creative Co. 2%

Tim Huggenberger & Hannah Silverman - DISNEY'S NEWSIES - Surging Films & Theatrics 2%

Olivia Thoele - MATILDA THE MUSICAL - The Joliet Drama Guild 2%

Best Costume Design Of A Play Or Musical

Bethany Nelson - SOMETHING ROTTEN! - RVC Starlight Theatre 9%

Kim and Courtney Miller - SEUSSICAL - St james theatre 7%

Helaina Nimmo - THE WIZARD OF OZ - RVC Starlight Theatre 6%

Elisha O’Shea - GREASE - Oak Lawn Park District theater 6%

Diana Principe - CABARET - Drama Group 5%

A.J Galli - STEEL MAGNOLIAS - Spotlight Arts Collective 5%

Elisha O'Shea - RODGERS AND HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - Beverly Theatre Guild Chicago 5%

Lori Lay - A STREETCAR NAMED DESIRE - Stage Coach Players 4%

Amanda Dirienzo - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Spotlight Arts Collective 4%

Jake Ganzer - RENT - Summer Place Theatre 4%

Kristie Geggie - IT'S A WONDERFUL CHRISTMAS CAROL - Theatre 121 4%

Rachel Sypniewski - JEKYLL & HYDE - Kokandy Productions 4%

Danielle Reinhardt - THE TRUE STORY OF THE 3 LITTLE PIGS - James Lumber Center for the Performing Arts - College of Lake County 3%

Diana Principe - SEUSSICAL - Spotlight Arts Collective 3%

Cheryl Newman - THE PRODUCERS - BrightSide Theatre 3%

Gin Ko - HAIL MARY/MARIA - Nova Entertainment 3%

Brendan McCann - THE MERMAIDS - Timber Lake Playhouse 2%

Chakira Doherty - SHREK THE MUSICAL - Timber Lake Playhouse 2%

Sally Dolembo - A LITTLE NIGHT MUSIC - Marriott Theatre In Lincolnshire 2%

DW - LES MISÉRABLES - Timber Lake Playhouse 2%

Analisa Celeste - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - The Home Creative Co. 2%

Rachel Sypniewski - SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE - Kokandy Productions 2%

Rachel Sypniewski - AS YOU LIKE IT - Midsommer Flight 2%

Katherin 'Kat' Poon - ANATOMY OF A SUICIDE - The Metal Shop Performance Lab & JunkHeart 1%

Lucy Elkin - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Deerfield Theater 1%

Best Dance Production

SOMETHING ROTTEN! - RVC Starlight Theatre 25%

CABARET - Timber Lake Playhouse 16%

THE ATTIC - Goodman Theatre 12%

ONCE ON THIS ISLAND - RVC Starlight Theatre 11%

MATILDA THE MUSICAL - The Joliet Drama Guild 11%

DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - The Joliet Drama Guild 10%

DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - The Home Creative Co. 8%

GODSPELL - Timber Lake Playhouse 5%

RAKS INFERNO - Newport Theater 2%

Best Direction Of A Musical

Scott Metzger - JAGGED LITTLE PILL - James Lumber Center for the Performing Arts - College of Lake County 9%

Corinne Torres - GREASE - Oak Lawn Park District Theater 7%

Bianca Pietro - RENT - Summer Place Theatre 6%

Christopher D Brady - ONCE ON THIS ISLAND - RVC Starlight Theatre 6%

Mary Hussey - SEUSSICAL - St james theatre 5%

Arlo Kiss - HEDWIG AND THE ANGRY INCH - JK Entertainment 5%

Cortney Jo Newby - BONNIE & CLYDE - Stage Coach Players 5%

Lorenzo Rush Jr. - RAGTIME - Beverly Arts Center 5%

Mychall Miller-Cornejo - SOMETHING ROTTEN! - RVC Starlight Theatre 4%

Tony Labriola - SEUSSICAL - Spotlight Arts Collective 4%

Meg C. James - CABARET - Drama Group 4%

Derek Van Barham - JEKYLL & HYDE - Kokandy Productions 3%

Rebecca Jensen - THE WIZARD OF OZ - RVC Starlight Theatre 3%

Marcy Angsurat - INTO THE WOODS - Theatre on the Fox 3%

Keira Fromm - OCTET - Raven Theatre Company 3%

Tor Campbell - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Uptown Music Theater 3%

Analisa Celeste - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - The Home Creative Co. 2%

Tessa Castaneda - 9 TO 5: THE MUSICAL - RVC Starlight Theatre 2%

Ryan Flynn - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Spotlight Arts Collective 2%

Tommy Ranieri - LES MISÉRABLES - Timber Lake Playhouse 2%

Billy Surges - DISNEY'S NEWSIES - Surging Films & Theatrics 2%

Beth Wolf - SCARAMOUCHE - City Lit Theater Company 2%

Derek Van Barham - SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE - Kokandy Productions 2%

Tommy Ranieri - THE MERMAIDS - Timber Lake Playhouse 2%

Jeffrey Cass - THE PRODUCERS - BrightSide Theatre 2%

Best Direction Of A Play

Ethan McBee - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - RVC Starlight Theatre 9%

A.J Galli - STEEL MAGNOLIAS - Spotlight Arts Collective 8%

Jonathan James - PRODIGAL SON - JK Entertainment 7%

Katrina Syrris - AS YOU LIKE IT - Goodly Creatures Theatre 6%

Adam Reed - HAIL MARY/MARIA - Nova Entertainment 6%

Meg McGarry - A STREETCAR NAMED DESIRE - Stage Coach Players 5%

Adam Armstrong and Lisa Cortes - LOVE BYTES - PM&L Theatre 5%

Alex Mallory - ANATOMY OF A SUICIDE - The Metal Shop Performance Lab & JunkHeart 4%

Jeff Cook/Joel Bennett - IT'S A WONDERFUL CHRISTMAS CAROL - Theatre 121 4%

Tammy Heerde and Sara Martin - FUNERAL FOR A GANGSTER - Spotlight Arts Collective 4%

Beth Wolf - AS YOU LIKE IT - Midsommer Flight 3%

Jianna Atlas - HOW TO DEFEND YOURSELF - Odds+Ends Theatre Co. 3%

Mary Ellen Fawk - CLYDE'S - Drama Group 3%

Wendy mateo - THE BRIEF WONDROUS LIFE OF OSCAR WAO - Goodman Theatre 2%

Josh Smith - THE MAN WHO CAME TO DINNER - Stage Coach Players 2%

Matt Canon - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Deerfield Theater 2%

Ken Czechanski - THE ODD COUPLE - Curtain Call Theatre 2%

Conor Frank - THE ELEPHANT MAN - Surging Films & Theatrics 2%

Jason Palmer - SOUTHERN RAPTURE - Tin Drum Theatre Company 2%

Lauren Berman - GOOD PEOPLE BY DAVID LINDSAY-ABAIRE - 4 Chairs Theatre 2%

Mikael Burke - OAK - The Story Theatre 2%

Ayanna Bria Bakari - POT GIRLS - The Story Theatre 2%

Betty Kort - HALF AN HOUR IN HEAVEN - Gaelic Park Irish Festival 2%

Selina Cadell - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Chicago Shakespeare Theater 2%

Jonathan Berry - BLACK BEAR ISLAND - Bramble Theatre Company 1%

Best Ensemble

9 TO 5: THE MUSICAL - RVC Starlight Theatre 7%

GREASE - Oak Lawn Park District Theater 6%

SEUSSICAL - St james theatre 4%

RENT - Summer Place Theatre 4%

CABARET - Drama Group 4%

RAGTIME - Beverly Arts Center 4%

AS YOU LIKE IT - Goodly Creatures Theatre 4%

SEUSSICAL - Spotlight Arts Collective 4%

ROCK OF AGES - Theatre 121 3%

INTO THE WOODS - Theater on the Fox 3%

BONNIE & CLYDE - Stage Coach Players 3%

THE WIZARD OF OZ - RVC Starlight Theatre 3%

HAIL MARY/MARIA - Nova Entertainment 3%

COME FROM AWAY - Marriott Theatre In Lincolnshire 3%

MAMMA MIA! - PM&L Theatre 2%

SOMETHING ROTTEN! - RVC Starlight Theatre 2%

MATILDA THE MUSICAL - The Joliet Drama Guild 2%

A STREETCAR NAMED DESIRE - Stage Coach Players 2%

ANATOMY OF A SUICIDE - The Metal Shop Performance Lab & JunkHeart 2%

JEKYLL & HYDE - Kokandy Productions 2%

STEEL MAGNOLIAS - Spotlight Arts Collective 2%

OCTET - Raven Theatre Company 2%

AS YOU LIKE IT - Midsommer Flight 2%

ONCE ON THIS ISLAND - RVC Starlight Theatre 2%

DISNEY'S NEWSIES - Surging Films & Theatrics 2%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical

Alex Kinastowski - SEUSSICAL - St james theatre 10%

Rick Keeley - PRODIGAL SON - JK Entertainment 8%

Eric Brockmeier - THE WIZARD OF OZ - RVC Starlight Theatre 8%

Anthony Duckett - CABARET - Drama Group 7%

Tyler Dawson - SEUSSICAL - Spotlight Arts Collective 7%

Gabrielle Tifft - SOMETHING ROTTEN! - RVC Starlight Theatre 6%

Anna Watson - PARANORMAL ACTIVITY - Chicago Shakespeare Theater 5%

G “Max” Maxin IV - JEKYLL & HYDE - Kokandy Productions 5%

Gloria Dennison - BONNIE & CLYDE - Stage Coach Players 4%

Emma Berry - HAIL MARY/MARIA - Nova Entertainment 4%

Joe Amato - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Spotlight Arts Collective 4%

Andrew Vanderbye - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Deerfield Theater 3%

Amina Gilbert - DRACULA: A COMEDY OF TERRORS - Lazy Susan Theatre Co 3%

Sam Weiser - THE MERMAIDS - Timber Lake Playhouse 3%

Mike Anderson - A STREETCAR NAMED DESIRE - Stage Coach Players 3%

Daphne Agosin - ANATOMY OF A SUICIDE - The Metal Shop Performance Lab & JunkHeart 3%

Henry Toohey - BLACK BEAR ISLAND - Bramble Theatre Company 2%

Emma Berry - MOONWATCHERS - Lazy Susan Theatre Co 2%

Luke Harmon - THE MAN WHO CAME TO DINNER - Stage Coach Players 2%

John Burkland - LES MISÉRABLES - Timber Lake Playhouse 2%

Luke Harmon - GYPSY - Stage Coach Players 2%

Joel Zishuk - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Uptown Music Theater 2%

G Max maxin IV - SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE - Kokandy Productions 1%

Maximo grano de oro - THE BRIEF WONDROUS LIFE OF OSCAR WAO - Goodman Theatre 1%

Christopher Wong - SHREK THE MUSICAL - Timber Lake Playhouse 1%

Best Music Direction & Orchestra Performance

Chris Marigomen - THE WIZARD OF OZ - RVC Starlight Theatre 16%

Stephen Lopez - CABARET - Drama Group 10%

Paul Hefner - JAGGED LITTLE PILL - James Lumber Center for the Performing Arts - College of Lake County 10%

Mark Miller-Cornejo - SOMETHING ROTTEN! - RVC Starlight Theatre 7%

Abi Mogge - BONNIE & CLYDE - Stage Coach Players 7%

Audrey Brynda - RENT - Summer Place Theatre 6%

Aaron Kaplan - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Uptown Music Theater 5%

Nick Sula - OCTET - Raven Theatre Company 5%

Jeremy Landig - AVENUE Q - The Joliet Drama Guild 4%

Jonathan James - HEDWIG AND THE ANGRY INCH - JK Entertainment 4%

Kyndel Trejo - SEUSSICAL - Spotlight Arts Collective 3%

Sarah Sheehan - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Spotlight Arts Collective 3%

Matthew Surico - THE MERMAIDS - Timber Lake Playhouse 2%

Matthew W. Surico - LES MISÉRABLES - Timber Lake Playhouse 2%

Brady McNeil - RENT - The Home Creative Co. 2%

Heidi Joosten - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Point2Point 2%

Joey Calumet - DISNEY'S NEWSIES - Surging Films & Theatrics 2%

Phil Videckis - THE PRODUCERS - BrightSide Theatre 2%

Nick Sula - SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE - Black Button Eyes Productions 2%

Veronica Garcia - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - The Home Creative Co. 2%

Kevin Zhou - SCARAMOUCHE - City Lit Theater Company 1%

Matthew W. Surico - SHREK THE MUSICAL - Timber Lake Playhouse 1%

Dominic Rincker - MOONWATCHERS - Lazy Susan Theatre Co 1%

Best Musical

JAGGED LITTLE PILL - James Lumber Center for the Performing Arts - College of Lake County 8%

9 TO 5: THE MUSICAL - RVC Starlight Theatre 6%

RENT - Summer Place Theatre 5%

SEUSSICAL - St. James Theatre 5%

RAGTIME - Beverly Arts Center 5%

BONNIE & CLYDE - Stage Coach Players 5%

CABARET - Drama Group 5%

AVENUE Q - The Joliet Drama Guild 4%

SEUSSICAL - Spotlight Arts Collective 4%

THE WIZARD OF OZ - RVC Starlight Theatre 4%

ROCK OF AGES - Theatre 121 4%

HEDWIG AND THE ANGRY INCH - JK Entertainment 4%

INTO THE WOODS - Theatre on the Fox 3%

JEKYLL & HYDE - Kokandy Productions 3%

OCTET - Raven Theatre Company 3%

SOMETHING ROTTEN! - RVC Starlight Theatre 3%

THE WIZARD OF OZ - Metropolis Performing Arts Centre 2%

A LITTLE NIGHT MUSIC - Marriott Theatre In Lincolnshire 2%

DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - The Joliet Drama Guild 2%

THE PRODUCERS - BrightSide Theatre 2%

THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Spotlight Arts Collective 2%

DISNEY'S NEWSIES - Surging Films & Theatrics 2%

LES MISÉRABLES - Timber Lake Playhouse 2%

ONCE ON THIS ISLAND - RVC Starlight Theatre 2%

SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE - Kokandy Productions 2%

Best New Play Or Musical

ICEBOY! OR THE COMPLETELY UNTRUE STORY OF HOW EUGENE O'NEILL CAME TO WRITE THE ICEMAN COMETH - Goodman Theater 14%

IT'S A WONDERFUL CHRISTMAS CAROL - Theatre 121 11%

PARANORMAL ACTIVITY - Chicago Shakespeare Theater 11%

HAIL MARY/MARIA - Nova Entertainment 9%

THE MERMAIDS - Timber Lake Playhouse 7%

LOVE BYTES - PM&L Theatre 5%

THE REAL HOUSEWIVES OF THE NORTH POLE - Hell in a Handbag Productions 5%

BLACK BEAR ISLAND - Bramble Theatre Company 5%

THE GOLDEN GIRLS: THE CHEESE PYRAMID, A LOST EPISODES PARODY - Hell in a Handbag Productions 4%

LOKI - THE END OF THE WORLD TOUR - Lifeline Theatre 4%

PILLOW FIGHT - Theatre on the Fox 4%

BEST ACTRESS - Chopin Theatre Mainstage 3%

THE ATTIC - Goodman Theatre 3%

SCARAMOUCHE - City Lit Theater Company 2%

THE PILON - Red Theater 2%

DO SOMETHING PRETTY - Rivendell Theatre 2%

OAK - Raven Theatre Company 2%

THE BRIEF WONDROUS LIFE OF OSCAR WAO - Goodman Theatre 2%

REVOLUTION(S) - Goodman Theatre 1%

BOTH - Teatro Vista 1%

HAPPY BIRTHDAY, JACK! - HGBIC Productions 1%

THE HOUR - Den Theatre 1%

POT GIRLS - The Story Theatre 1%

PIVOT - Rivendell Theatre 1%

Best Performer In A Musical

Imogen Brady - THE WIZARD OF OZ - RVC Starlight Theatre 5%

Aaron Hill - SOMETHING ROTTEN! - RVC Starlight Theatre 4%

Austin Hendricks - RENT - Summer Place Theatre 4%

Audrey Ballard - 9 TO 5: THE MUSICAL - RVC Starlight Theatre 4%

Jack Zabilka - GREASE - Oak Lawn Park District theater 4%

Morgan Tolentino-Siazon - ROCK OF AGES - Theatre 121 4%

Nick Offerman - ICEBOY! OR THE COMPLETELY UNTRUE STORY OF HOW EUGENE O'NEILL CAME TO WRITE THE ICEMAN COMETH - Goodman Theatre 4%

Ben Walker - SHREK THE MUSICAL - Beverly Theatre Guild Chicago 3%

Emelie Walton - BONNIE & CLYDE - Stage Coach Players 3%

Case Carvell - SEUSSICAL - St james theatre 3%

Will Atkins - RAGTIME - Beverly Arts Center 2%

Sage Reid Priest - HEDWIG AND THE ANGRY INCH - JK Entertainment 2%

David Moreland - JEKYLL & HYDE - Kokandy Productions 2%

Julia Tassoni - 9 TO 5: THE MUSICAL - RVC Starlight Theatre 2%

Joel Bennett - ROCK OF AGES - Theatre 121 2%

Abriella Caravette - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - The Joliet Drama Guild 2%

Steven Beemsterboer - SEUSSICAL - Spotlight Arts Collective 2%

Ruby Negrusz - SEUSSICAL - Spotlight Arts Collective 2%

Nick Anastasia - LITTLE SHOP OF HORRORS - The Little Theatre On The Square 2%

Dani sheehan - AVENUE Q - The Joliet Drama Guild 2%

Declan Durr - DISNEY'S NEWSIES - Surging Films & Theatrics 2%

Isaiah Panke - BONNIE & CLYDE - Stage Coach Players 2%

Amy DeLamoreax - INTO THE WOODS - Theatre on the Fox 2%

Brooke Tompulis - RENT - Summer Place Theatre 2%

Danielle Spence - THE WIZARD OF OZ - Metropolis Performing Arts Centre 2%

Best Performer In A Play

Juan Sedonio - HAIL MARY/MARIA - Nova Entertainment 7%

Julian Rus - PRODIGAL SON - JK Entertainment 6%

Budgie Buckner - CLYDE'S - Drama Group 5%

Carolyn Michelle - AS YOU LIKE IT - Goodly Creatures Theatre 5%

Ellie Laesch - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - RVC Starlight Theatre 5%

Gracie Benson - BAREFOOT IN THE PARK - PM&L Theatre 4%

Brooke Tompulis - STEEL MAGNOLIAS - Spotlight Arts Collective 3%

Miles Kolby Meador - FUNERAL FOR A GANGSTER - Spotlight Arts Collective 3%

Johnny Galecki - KOWALSKI - Lookingglass Theatre Company 3%

Theresa Voge Kaman - CALENDAR GIRLS - Theatre 121 3%

Jodi Kingsley - GOOD PEOPLE BY DAVID LINDSAY-ABAIRE - 4 Chairs Theatre 3%

Aidan Leake - HAIL MARY/MARIA - Nova Entertainment 3%

Heidi Swarthout - A STREETCAR NAMED DESIRE - Stage Coach Players 3%

Korey Miller - THE PLAY THAT GOES WRONG - Stage Coach Players 3%

Kristin Morris - STEEL MAGNOLIAS - Spotlight Arts Collective 2%

RJ Cecott - A STREETCAR NAMED DESIRE - Stage Coach Players 2%

Christina Clark - STEEL MAGNOLIAS - Spotlight Arts Collective 2%

Kim Brines - STEEL MAGNOLIAS - Spotlight Arts Collective 2%

Brian Parry - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Deerfield Theater 2%

Brooke Shinberg - LOVE BYTES - PM&L Theatre 2%

Stephanie Mattos - AS YOU LIKE IT - Midsommer Flight 2%

Valerie Martire - DRACULA: A COMEDY OF TERRORS - Lazy Susan Theatre Co 1%

Ashley Neal - PIVOT - Rivendell Theatre 1%

Isabel Lee Roden - ANATOMY OF A SUICIDE - The Metal Shop Performance Lab & JunkHeart 1%

Tatiana Pavela - ANATOMY OF A SUICIDE - The Metal Shop Performance Lab & JunkHeart 1%

Best Play

A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - RVC Starlight Theatre 15%

STEEL MAGNOLIAS - Spotlight Arts Collective 8%

A STREETCAR NAMED DESIRE - Stage Coach Players 8%

PRODIGAL SON - JK Entertainment 6%

HAIL MARY/MARIA - Nova Entertainment 5%

AS YOU LIKE IT - Goodly Creatures Theatre 5%

IT'S A WONDERFUL CHRISTMAS CAROL - Theatre 121 4%

ANATOMY OF A SUICIDE - The Metal Shop Performance Lab & JunkHeart 4%

FUNERAL FOR A GANGSTER - Spotlight Arts Collective 3%

A COMMUNITY TRANSFORMED: LEOPOLDSTADT THEN AND NOW - Writers Theatre 3%

BAREFOOT IN THE PARK - PM&L Theatre 3%

A STREETCAR NAMED DESIRE - Skokie Theatre 3%

EUREKA DAY - TimeLine Theatre Company 3%

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Deerfield Theater 3%

MUCH ADO ABOUT NOTHING - Chicago Shakespeare Theater 2%

GOOD PEOPLE BY DAVID LINDSAY-ABAIRE - 4 Chairs Theatre 2%

AS YOU LIKE IT - Midsommer Flight 2%

HOW TO DEFEND YOURSELF - Odds+Ends Theatre Co. 2%

DRACULA: A COMEDY OF TERRORS - Lazy Susan Theatre Co 2%

BAREFOOT IN THE PARK - Theater of Western Springs 2%

SOUTHERN RAPTURE - Tin Drum Theatre Company 2%

THE MERRY WIVES OF WINDSOR - Jentes Family Courtyard Theater at Chicago Shakespeare Theater 2%

HALF AN HOUR IN HEAVEN - Gaelic Park Irish Festival 1%

THE REVOLUTIONISTS - Violet Surprise Theatre 1%

BLACK BEAR ISLAND - Bramble Theatre Company 1%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical

Gil Oliva - STEEL MAGNOLIAS - Oak Lawn Park District 10%

Carmen Turner - SOMETHING ROTTEN! - RVC Starlight Theatre 9%

John Pietrzyk - PRODIGAL SON - JK Entertainment 6%

A.J Galli - STEEL MAGNOLIAS - Spotlight Arts Collective 6%

Mark Audrain - ROCK OF AGES - Theatre 121 5%

Sotirios Livaditis - JEKYLL & HYDE - Kokandy Productions 5%

Addison Gentry - CABARET - Drama Group 5%

Fly Davis - PARANORMAL ACTIVITY - Chicago Shakespeare Theater 4%

Mike Groark - BONNIE & CLYDE - Stage Coach Players 4%

Katelyn Montgomery - HAIL MARY/MARIA - Nova Entertainment 4%

Vincent Gunn - THE MERMAIDS - Timber Lake Playhouse 4%

Marty Donahue - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Spotlight Arts Collective 4%

Carlos 'Hot Dog' Zanzabar - THE PLAY THAT GOES WRONG - Stage Coach Players 3%

Jason Edlen - ONCE ON THIS ISLAND - RVC Starlight Theatre 3%

Marcus Gahm - SEUSSICAL - Spotlight Arts Collective 3%

Barb Kolb - THE MAN WHO CAME TO DINNER - Stage Coach Players 3%

Meg McGarry - A STREETCAR NAMED DESIRE - Stage Coach Players 3%

Michael Clack - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Deerfield Theater 2%

Delena Bradley - BLACK BEAR ISLAND - Bramble Theatre Company 2%

Bob Knuth - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Uptown Music Theater 2%

Michael Lewis - LES MISÉRABLES - Timber Lake Playhouse 2%

Bob Knuth - ADMISSIONS - Citadel Theatre 2%

Billy Surges/Conor Frank/Jarod Battisto - THE ELEPHANT MAN - Surging Films & Theatrics 2%

Jon Yawn - DRACULA: A COMEDY OF TERRORS - Lazy Susan Theatre Co 2%

Sotirios Livaditis - BOTH - Teatro Vista 1%

Best Sound Design Of A Play Or Musical

Aaron Hill - THE WIZARD OF OZ - RVC Starlight Theatre 11%

Tyler Dawson - SEUSSICAL - Spotlight Arts Collective 11%

Aaron Hill - 9 TO 5: THE MUSICAL - RVC Starlight Theatre 9%

Grace Hahn-Varona - SOMETHING ROTTEN! - RVC Starlight Theatre 6%

Michael Incardone - PRODIGAL SON - JK Entertainment 6%

Mikael Silan - HAIL MARY/MARIA - Nova Entertainment 6%

Denny Boynton - A STREETCAR NAMED DESIRE - Stage Coach Players 6%

Matt Reich - JEKYLL & HYDE - Kokandy Productions 6%

Joel Bennett - IT'S A WONDERFUL CHRISTMAS CAROL - Theatre 121 5%

Gareth Fry - PARANORMAL ACTIVITY - Chicago Shakespeare Theater 5%

Evan J Lettieri - THE MERMAIDS - Timber Lake Playhouse 3%

Ali Sweet - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Deerfield Theater 3%

Evan Lettieri & Carlos Dias - LES MISÉRABLES - Timber Lake Playhouse 3%

Matt Reich - SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE - Kokandy Productions 3%

Dee Etti-Williams - BLACK BEAR ISLAND - Bramble Theatre Company 2%

Ethan Korvne - OAK - The Story Theatre 2%

Evan Lettieri - SHREK THE MUSICAL - Timber Lake Playhouse 2%

Mike Patrick - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Uptown Music Theater 2%

Brayden Gibson - DRACULA: A COMEDY OF TERRORS - Lazy Susan Theatre Co 2%

Dee Etti-Williams - COVENANT - Goodman Theatre 2%

Evan Lettieri - GODSPELL - Timber Lake Playhouse 1%

Pierce Julian Howard - WYRD - Lazy Susan Theatre Co 1%

Matthew Masino - MOONWATCHERS - Lazy Susan Theatre Co 1%

Best Supporting Performer In A Musical

Ramsey Hendricks - RENT - Summer Place Theatre 7%

Jennifer Lenihan - BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Oak Lawn Park District 6%

Michael C. Brown - CABARET - Drama Group 4%

Anaya Whitfield - BONNIE & CLYDE - Stage Coach Players 4%

Abriella Caravette - SEUSSICAL - Spotlight Arts Collective 4%

Sharra Martin - SEUSSICAL - Spotlight Arts Collective 4%

Colin May - ROCK OF AGES - Theatre 121 4%

Jaylen Marks - SOMETHING ROTTEN! - RVC Starlight Theatre 4%

Grey Henson - ICEBOY! OR THE COMPLETELY UNTRUE STORY OF HOW EUGENE O'NEILL CAME TO WRITE THE ICEMAN COMETH - Goodman Theatre 3%

Molly Heller - THE WIZARD OF OZ - RVC Starlight Theatre 3%

Ava Lane Stovall - JEKYLL & HYDE - Kokandy Productions 3%

Erline Dorcy - RAGTIME - Beverly Arts Center 3%

Megan McLaughlin - SEUSSICAL - St james theatre 3%

Anne Arza - SEUSSICAL - St james theatre 3%

Myles Mattsey - THE PRODUCERS - BrightSide Theatre 3%

Trish Legat - INTO THE WOODS - Theatre on the Fox 2%

Shynell Owen - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Natural Talent Productions 2%

Evandia Penix - ONCE ON THIS ISLAND - RVC Starlight Theatre 2%

Nailah Brooks - ONCE ON THIS ISLAND - RVC Starlight Theatre 2%

Amelia Tam - THE PRODUCERS - BrightSide Theatre 2%

Reede Norlie - SINGIN' IN THE RAIN - Theatre 121 2%

Veronica Garcia - A LITTLE NIGHT MUSIC - Marriott Theatre In Lincolnshire 2%

Hayden Castro - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - The Joliet Drama Guild 2%

Chris Cummings - BONNIE & CLYDE - Stage Coach Players 1%

Nancy Alvarez - SHREK THE MUSICAL - Beverly Theatre Guild Chicago 1%

Best Supporting Performer In A Play

Liam Pietrzyk - PRODIGAL SON - JK Entertainment 7%

Tammy Heerde - STEEL MAGNOLIAS - Spotlight Arts Collective 5%

Tim Tholl - FUNERAL FOR A GANGSTER - Spotlight Arts Collective 5%

Danielle Hoske - A STREETCAR NAMED DESIRE - Stage Coach Players 5%

Damondre Green - AS YOU LIKE IT - Goodly Creatures Theatre 4%

Carina Lastimosa - HAIL MARY/MARIA - Nova Entertainment 4%

Alex Wiesmann - THE MERRY WIVES OF WINDSOR - Jentes Family Courtyard Theater at Chicago Shakespeare Theater 4%

Jacob Dorris - MARBLED - A Joe & Melanie Thing Theatre Company 4%

Donna Woods - MARBLED - A Joe & Melanie Thing Theatre Company 4%

Maggie Cain - GOOD PEOPLE BY DAVID LINDSAY-ABAIRE - 4 Chairs Theatre 4%

Will Knox - THE ELEPHANT MAN - Surging Films & Theatrics 4%

Annelise Best - HAPPY BIRTHDAY, JACK! - HGBIC Productions 4%

Ebby Offord - AS YOU LIKE IT - Midsommer Flight 3%

Kevin Loeper - A STREETCAR NAMED DESIRE - Stage Coach Players 2%

Chiké Johnson - THE MERRY WIVES OF WINDSOR - Jentes Family Courtyard Theater at Chicago Shakespeare Theater 2%

Danielle Piccolomini - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Deerfield Theater 2%

Sean Henson - THE MAN WHO CAME TO DINNER - Stage Coach Players 2%

Jenny Hoppes - SOUTHERN RAPTURE - Tin Drum Theatre Company 2%

Jocelyn Maher - ANATOMY OF A SUICIDE - The Metal Shop Performance Lab & JunkHeart 2%

Kyara Chisolm - AS YOU LIKE IT - Goodly Creatures Theatre 2%

Marie Tredway - HAIL MARY/MARIA - Nova Entertainment 2%

David Stobbe - BLACK BEAR ISLAND - Bramble Theatre Company 2%

Bridget Christianson - HALF AN HOUR IN HEAVEN - Gaelic Park Irish Festival 2%

Maggie Kelly - PRODIGAL SON - JK Entertainment 2%

Wendy Hayne - GOOD PEOPLE BY DAVID LINDSAY-ABAIRE - 4 Chairs Theatre 2%

Best Theatre For Young Audiences Production

THE ADDAMS FAMILY - RVC Starlight Theatre 23%

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Marriott Theatre In Lincolnshire 16%

DISNEY'S FINDING NEMO - Spotlight Arts Collective 16%

SEUSSICAL - St james theatre 15%

THE TRUE STORY OF THE 3 LITTLE PIGS - James Lumber Center for the Performing Arts - College of Lake County 11%

SCHOOLHOUSE ROCK LIVE! - Timber Lake Playhouse 8%

HOW I BECAME A PIRATE - Uptown Music Theater 5%

THE DINOSAUR OF LAKE MICHIGAN - Kerfuffle & Rabbitfoot Puppetry 5%

Favorite Local Theatre

RVC Starlight Theatre 12%

Oak Lawn Park District Theater 7%

Spotlight Arts Collective 6%

Stage Coach Players 6%

Theatre 121 5%

St james theatre 5%

JK Entertainment 5%

Goodly Creatures Theatre 4%

Marriott Theatre In Lincolnshire 4%

Beverly Arts Center 4%

PM&L Theatre 4%

Summer Place Theatre 4%

Beverly Theatre Guild Chicago 3%

The Joliet Drama Guild 3%

Timber Lake Playhouse 3%

Kokandy Productions 2%

Theatre on the Fox 2%

A Red Orchid 2%

Curtain Call Theatre 1%

Midsommer Flight 1%

4 Chairs Theatre 1%

Raven Theatre Company 1%

Deerfield Theater 1%

Bramble Theatre Company 1%

City Lit Theater Company 1%

The race is on for the Chicago Awards Voting ends December 31. Who's in the lead right now: Musical Play Favorite Local Theatre Performer In A Musical Best Musical 1 JAGGED LITTLE PILL James Lumber Center for the Performing Arts - College of Lake County 8% 2 9 TO 5: THE MUSICAL RVC Starlight Theatre 6% 3 RENT Summer Place Theatre 5% 4 SEUSSICAL St. James Theatre 5% 5 RAGTIME Beverly Arts Center 5% Best Play 1 A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM RVC Starlight Theatre 15% 2 STEEL MAGNOLIAS Spotlight Arts Collective 8% 3 A STREETCAR NAMED DESIRE Stage Coach Players 8% 4 PRODIGAL SON JK Entertainment 6% 5 HAIL MARY/MARIA Nova Entertainment 5% Favorite Local Theatre 1 RVC Starlight Theatre 12% 2 Oak Lawn Park District Theater 7% 3 Spotlight Arts Collective 6% 4 Stage Coach Players 6% 5 Theatre 121 5% Best Performer In A Musical 1 Imogen Brady - THE WIZARD OF OZ RVC Starlight Theatre 5% 2 Aaron Hill - SOMETHING ROTTEN! RVC Starlight Theatre 4% 3 Austin Hendricks - RENT Summer Place Theatre 4% 4 Audrey Ballard - 9 TO 5: THE MUSICAL RVC Starlight Theatre 4% 5 Morgan Tolentino-Siazon - ROCK OF AGES Theatre 121 4% Vote now See all standings › Standings are un-audited and update as votes come in.

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