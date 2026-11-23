"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
First Standings Announced For 2026 BroadwayWorld Central Pennsylvania Awards - RAGTIME Leads Best Musical
Voting is open through December 31st.
The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Central Pennsylvania Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.
Winners will be announced in January!
This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
See a mistake? Please let us know here.
2026 BroadwayWorld Central Pennsylvania Awards - Current Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Alex Winnick - FRUITS - Harrisburg Fringe Festival 40%
THEM the Collective - A CELEBRATION OF THE EVOLUTION OF BLACK MUSIC - Ephrata Performing Arts Center 18%
Reji Woods - THE MUSIC OF MOTOWN - Mt. Gretna Tabernacle 12%
Bernadette Bratina - SPOTLIGHT ARTIST: BERNADETTE BRATINA - Hershey Area Playhouse 10%
Reji Woods - LANCASTER LOVES SHOWTUNES - The Ware Center 9%
The Randy Andys - THE RANDY ANDYS SPRING SWING - Sergei's Live 5%
The Randy Andys - THE RANDY ANDYS HOLIDAY SPECTACULAR - Sergei's Live 4%
Becca Schneider - TRICH - Between Two Boroughs 3%
Best Choreography Of A Play Or Musical
Lorna Ventura - RAGTIME - The Fulton Theatre 17%
Ford Haeuser - OKLAHOMA! - Dutch Apple Dinner Theatre 10%
Brett Bogardus - A CHORUS LINE - Belmont Theatre 6%
Amy Marie McCleary - ALL SHOOK UP - Dutch Apple Dinner Theatre 6%
Dave Olmsted - COME FROM AWAY - Theatre Harrisburg 6%
Zsuzsanna Smith - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Open Stage of Harrisburg 5%
Brian Silva - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Little Theatre of Mechanicsburg 4%
Faith Sheller - THE SPONGEBOB MUSICAL - Lebanon Community Theatre 3%
Faith Sheller - THE PROM - Lebanon Community Theatre 3%
Erin N. Moore - WEST SIDE STORY - The Fulton Theatre 3%
Dan Griffin - HENRY IV PART 1 - Lancaster Shakespeare Theatre 3%
Dave Olmsted - GODSPELL - Theatre Harrisburg 3%
Devin Reedy - TUCK EVERLASTING - Salt & Light Theatre for the Performing Arts 3%
Trent Soyster - WILD CHILD - Penn State Centre Stage 2%
Rebecca Gentry - THE PROM - Popovsky Performing Arts 2%
Kenneth E. Ingram - HAIRSPRAY - The Fulton Theatre 2%
Erika Hartranft & Jaedon Muhl - SOMETHING ROTTEN! - Center Stage Theatre 2%
Kat Thorpe - MEAN GIRLS: HIGH SCHOOL EDITION - Susquehanna Stage Company 2%
Benjmain Krumreig - THE MIKADO, EH! - Gamut Theatre Group 2%
Katelyn Petley - PARADE - Ephrata Performing Arts Center 2%
Kristin Pontz - THE ROCKY HORROR SHOW - Susquehanna Stage Company 2%
Zsuzsanna Smith - EMMET OTTER'S JUG-BAND CHRISTMAS - Open Stage of Harrisburg 2%
James Casey - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Little Theatre of Mechanicsburg 1%
Jessica Warchal-King - BANSHEE - Reading Theater Project 1%
Mara Newbery Greer - ELF: THE MUSICAL - The Fulton Theatre 1%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Cody Von Ruden - HAIRSPRAY - The Fulton Theatre 27%
Amy Eyler - 1776 - Gettysburg Community Theatre 9%
Stephen Carpenter - THE SPONGEBOB MUSICAL - Lebanon Community Theatre 5%
Bethany Butler - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Little Theatre of Mechanicsburg 5%
Jacob Schlenker - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Open Stage of Harrisburg 5%
Halligan Upton - 1776 - Ephrata Performing Arts Center 4%
Brody Eisenhour - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Ephrata Performing Arts Center 3%
Sarah Murphy - COME FROM AWAY - Theatre Harrisburg 3%
Elizabeth Drinks - DRACULA - Carlisle Theatre 3%
Jaedon Muhl - THE LAST FIVE YEARS - Center Stage Theatre 3%
Brody Eisenhour - HAIR - Gretna Theatre 2%
Brody Eisenhour - CHOIR BOY - Ephrata Performing Arts Center 2%
Linda Fink - ONCE UPON A MATTRESS - Hanover Little Theatre 2%
Eleanore MacZura - WILD CHILD - Penn State Centre Stage 2%
Amy Eyler - ROALD DAHL'S MATILDA THE MUSICAL - Gettysburg Community Theatre 2%
Sarah Murphy - GODSPELL - Theatre Harrisburg 2%
John P. White - MARY POPPINS - Dutch Apple Dinner Theatre 2%
Jacob Schlenker - DRACULA: A COMEDY OF TERRORS - Open Stage of Harrisburg 2%
Callie Lythgoe - KING LEAR - Gamut Theatre Group 2%
Carmen Fisher - TUCK EVERLASTING - Salt & Light Theatre for the Performing Arts 2%
Claire Mann - PARADE - Ephrata Performing Arts Center 1%
Katherine Campbell - LITTLE WOMEN - Orpheus Theatre Company 1%
Jacob Schlenker - EMMET OTTER'S JUG-BAND CHRISTMAS - Open Stage of Harrisburg 1%
John P. White - LITTLE SHOP OF HORRORS - Dutch Apple Dinner Theatre 1%
Kate Willman - INTO THE WOODS - Ephrata Performing Arts Center 1%
Best Dance Production
OKLAHOMA! - Dutch Apple Dinner Theatre 30%
A CHORUS LINE - Belmont Theatre 11%
HAIRSPRAY - The Fulton Theatre 9%
A CELEBRATION OF THE EVOLUTION OF BLACK MUSIC - Ephrata Performing Arts Center 9%
WEST SIDE STORY - The Fulton Theatre 7%
THE PROM - Lebanon Community Theatre 5%
SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Little Theatre of Mechanicsburg 4%
ALL SHOOK UP - Dutch Apple Dinner Theatre 4%
HAIR - Gretna Theatre 4%
THE SPONGEBOB MUSICAL - Lebanon Community Theatre 4%
JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Servant Stage 3%
TUCK EVERLASTING - Salt & Light Theatre for the Performing Arts 3%
BANSHEE - Reading Theater Project 3%
ONCE UPON A ONE MORE TIME - Hershey Area Playhouse 2%
GREATER READING AREA DANCE EXCHANGE FESTIVAL - JCWK Dance Lab 2%
TINY TIM'S CHRISTMAS CAROL - Little Theatre of Mechanicsburg 1%
Best Direction Of A Musical
Edward R. Fernandez - PARADE - Ephrata Performing Arts Center 19%
Alton Fitzgerald White - RAGTIME - The Fulton Theatre 10%
Dave Olmsted - COME FROM AWAY - Theatre Harrisburg 5%
Ford Haeuser - OKLAHOMA! - Dutch Apple Dinner Theatre 5%
Ashley Gerhardt - ONCE UPON A MATTRESS - Hanover Little Theatre 5%
Brett Bogardus - A CHORUS LINE - Belmont Theatre 5%
Alicen Hull - SOMETHING ROTTEN! - Center Stage Theatre 4%
Stuart Landon - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Open Stage of Harrisburg 4%
Kevin Biddle - THE PROM - Lebanon Community Theatre 3%
Ben Galosi - INTO THE WOODS - Ephrata Performing Arts Center 3%
Ryan Brosious - TUCK EVERLASTING - Salt & Light Theatre for the Performing Arts 3%
Jaedon Muhl - THE LAST FIVE YEARS - Center Stage Theatre 3%
Amy Marie McCleary - MARY POPPINS - Dutch Apple Dinner Theatre 2%
Dr. cody allyn page - THE PROM - Popovsky Performing Arts 2%
Randi Walker - ROALD DAHL'S MATILDA THE MUSICAL - Gettysburg Community Theatre 2%
Dave Olmsted - GODSPELL - Theatre Harrisburg 2%
Benjamin Krumreig - THE MIKADO, EH! - Gamut Theatre Group 2%
Kenneth E. Ingram - HAIRSPRAY - The Fulton Theatre 2%
Rick Graybill - THE SPONGEBOB MUSICAL - Lebanon Community Theatre 2%
Stuart Landon - EMMET OTTER'S JUG-BAND CHRISTMAS - Open Stage of Harrisburg 2%
Bobby Checchia - 1776 - Ephrata Performing Arts Center 1%
Marc Robin - DEAR EVAN HANSEN - The Fulton Theatre 1%
Amy Marie McCleary - ALL SHOOK UP - Dutch Apple Dinner Theatre 1%
Christine O’Grady - COME FROM AWAY - Totem Pole Playhouse 1%
Victor Legarreta - LITTLE SHOP OF HORRORS - Dutch Apple Dinner Theatre 1%
Best Direction Of A Play
Lydia Brubaker - DEAD INSIDE - Creative Works Of Lancaster 28%
MATT GOLDEN - BAD SEED - Oyster Mill Playhouse 13%
Ben Galosi - THE THANKSGIVING PLAY - Ephrata Performing Arts Center 3%
Michael J Barna - DEATH OF A SALESMAN - Lebanon Community Theatre 3%
Stuart Landon - DRACULA: A COMEDY OF TERRORS - Open Stage of Harrisburg 3%
Jeremy Patterson - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Susquehanna Stage Company 3%
Doug Cooper - FRED, TED, JACK, & HAROLD - Hanover Little Theatre 3%
Reji Woods - CHOIR BOY - Ephrata Performing Arts Center 3%
CHARELS TROXEL - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Reading Civic Theatre 3%
Ashley Byerts - ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Carlisle Theatre 3%
Andi Lee Carter - THE TAMING OF THE SHREW - Little Theatre of Mechanicsburg 2%
Paul Lajkowicz - KEN LUDWIG’S DEAR JACK, DEAR LOUISE - Belmont Theatre 2%
Thomas Weaver - KING LEAR - Gamut Theatre Group 2%
Michael J Barna - PLAZA SUITE - Lebanon Community Theatre 2%
Ryan Brosious - ARSENIC & OLD LACE - Salt & Light Theatre for the Performing Arts 2%
Ashley Byerts - DRACULA - Carlisle Theatre 2%
Stuart Landon - HAROLD AND MAUDE - Open Stage of Harrisburg 2%
Chuck Ragsdale - IT'S A WONDERFUL LIFE: A LIVE RADIO PLAY - The Fulton Theatre 2%
Kate Galvin - EVERY BRILLIANT THING - The Fulton Theatre 1%
Sarah Carson - THE TRAIL TO OREGON! - Hershey Theatre 1%
Alex Bannon - MISERY - Susquehanna Stage Company 1%
Andrew Kindig - DECEIVED - The Fulton Theatre 1%
Rich Mehrenberg - THE SHAWSHANK REDEMPTION - Belmont Theatre 1%
Stephanie Goodling - TINY TIM'S CHRISTMAS CAROL - Little Theatre of Mechanicsburg 1%
Natalie Beckman - LITTLE WOMEN - Orpheus Theatre Company 1%
Best Ensemble
RAGTIME - The Fulton Theatre 21%
BAD SEED - Oyster Mill Playhouse 11%
COME FROM AWAY - Theatre Harrisburg 6%
HAIRSPRAY - The Fulton Theatre 4%
A CHORUS LINE - Belmont Theatre 4%
JESUS CHRIST SUPERSTAR - Open Stage of Harrisburg 3%
SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Little Theatre of Mechanicsburg 3%
OKLAHOMA! - Dutch Apple Dinner Theatre 3%
PARADE - Ephrata Performing Arts Center 2%
WEST SIDE STORY - The Fulton Theatre 2%
TUCK EVERLASTING - Salt & Light Theatre for the Performing Arts 2%
THE SPONGEBOB MUSICAL - Lebanon Community Theatre 2%
ONCE UPON A POINTE SHOE - Carlisle Theatre 2%
THE PROM - Lebanon Community Theatre 2%
DEATH OF A SALESMAN - Lebanon Community Theatre 2%
SOMETHING ROTTEN! - Center Stage Theatre 2%
1776 - Ephrata Performing Arts Center 2%
DRACULA - Carlisle Theatre 2%
FRED, TED, JACK, & HAROLD - Hanover Little Theatre 2%
THE PROM - Popovsky Performing Arts 1%
WE WILL ROCK YOU - Twin Valley Players Colonnade Theater 1%
GODSPELL - Theatre Harrisburg 1%
THE WEDDING SINGER - Millbrook Playhouse 1%
ALL SHOOK UP - Dutch Apple Dinner Theatre 1%
CHOIR BOY - Ephrata Performing Arts Center 1%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical
George Horrocks - DEAR EVAN HANSEN - The Fulton Theatre 29%
SARAH PINTER - BAD SEED - Oyster Mill Playhouse 13%
Matt Mitra - COME FROM AWAY - Theatre Harrisburg 5%
Dale Brickley - THE PROM - Lebanon Community Theatre 4%
Tristan Stasiulis - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Open Stage of Harrisburg 4%
Heather Flatley - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Little Theatre of Mechanicsburg 4%
Anja Bisgnani - THE LAST FIVE YEARS - Center Stage Theatre 3%
Dale Brickley - THE SPONGEBOB MUSICAL - Lebanon Community Theatre 3%
Chris McCleary - CLUE - Dutch Apple Dinner Theatre 3%
Steve Hoke - A CHORUS LINE - Belmont Theatre 3%
Josh Murray - TUCK EVERLASTING - Salt & Light Theatre for the Performing Arts 2%
Chris McCleary - LITTLE SHOP OF HORRORS - Dutch Apple Dinner Theatre 2%
Lindsay Alayne Stevens - INTO THE WOODS - Ephrata Performing Arts Center 2%
Lindsay Alayne Stevens - PARADE - Ephrata Performing Arts Center 2%
Thomas Hudson & David Tyson - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Ephrata Performing Arts Center 2%
Tristan Stasiulis - KING LEAR - Gamut Theatre Group 2%
Russell A. Thompson - MARY POPPINS - Dutch Apple Dinner Theatre 1%
George Horrocks - AND THEN THERE WERE NONE - The Fulton Theatre 1%
Matt Mitra - GODSPELL - Theatre Harrisburg 1%
Ollie Wampler - THE ROCKY HORROR SHOW - Susquehanna Stage Company 1%
Jacob Sikorski - HENRY IV PART 1 - Lancaster Shakespeare Theatre 1%
Trey Middleton - WILD CHILD - Penn State Centre Stage 1%
Sean Sassman - BANSHEE - Reading Theater Project 1%
Trey Middleton - THE MORRIS & ESSEX LINE - Penn State Centre Stage 1%
Tristan Stasiulis - DRACULA: A COMEDY OF TERRORS - Open Stage of Harrisburg 1%
Best Music Direction & Orchestra Performance
Samuel Thorne Bagalà - RAGTIME - The Fulton Theatre 23%
A. Scott Williams - ALL SHOOK UP - Dutch Apple Dinner Theatre 9%
Bethany Malykh - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Little Theatre of Mechanicsburg 7%
Anthony Pieruccini - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Open Stage of Harrisburg 7%
Mitchell Sensenig - COME FROM AWAY - Theatre Harrisburg 6%
Samuel Thorne Bagalà - DEAR EVAN HANSEN - The Fulton Theatre 5%
Ryan Dean Schoening - PARADE - Ephrata Performing Arts Center 5%
A. Scott Williams - MARY POPPINS - Dutch Apple Dinner Theatre 4%
Dani Sommers - TUCK EVERLASTING - Salt & Light Theatre for the Performing Arts 4%
A. Scott Williams - LITTLE SHOP OF HORRORS - Dutch Apple Dinner Theatre 3%
Ellen Carnahan - GODSPELL - Theatre Harrisburg 3%
Randy Yoder - A CHORUS LINE - Belmont Theatre 3%
Tyrus Mataban - ONCE UPON A MATTRESS - Hanover Little Theatre 3%
Anthony Pieruccini - EMMET OTTER'S JUG-BAND CHRISTMAS - Open Stage of Harrisburg 3%
David Ray Hull - SOMETHING ROTTEN! - Center Stage Theatre 2%
Lauren Cirami - THE LAST FIVE YEARS - Center Stage Theatre 2%
Noah Landis - WILD CHILD - Penn State Centre Stage 2%
Ryan Dean Schoening - THE DROWSY CHAPERONE - Susquehanna Stage Company 2%
Matthew Kidd - 1776 - Ephrata Performing Arts Center 2%
Matthew Kidd - INTO THE WOODS - Ephrata Performing Arts Center 2%
Marty Bonk - BANSHEE - Reading Theater Project 1%
Laura Bergquist - JEKYLL & HYDE - The Fulton Theatre 1%
Tom Vendafreddo - WEST SIDE STORY - The Fulton Theatre 1%
Kevin Gane - ONCE UPON A ONE MORE TIME - Hershey Area Playhouse 1%
Laura Costa - NEXT TO NORMAL - Twin Valley Players Colonnade Theater 1%
Best Musical
RAGTIME - The Fulton Theatre 18%
COME FROM AWAY - Theatre Harrisburg 7%
HAIRSPRAY - The Fulton Theatre 4%
ANNE OF GREEN GABLES -- THE MUSICAL - Servant Stage Company at Lancaster Mennonite High School 4%
A CHORUS LINE - Belmont Theatre 3%
SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Little Theatre of Mechanicsburg 3%
JESUS CHRIST SUPERSTAR - Open Stage of Harrisburg 3%
PARADE - Ephrata Performing Arts Center 3%
THE PROM - Lebanon Community Theatre 3%
SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Reading Civic Theatre 3%
1776 - Gettysburg Community Theatre 3%
DEAR EVAN HANSEN - The Fulton Theatre 3%
ONCE UPON A MATTRESS - Hanover Little Theatre 2%
MARY POPPINS - Dutch Apple Dinner Theatre 2%
WILD CHILD - Penn State Centre Stage 2%
1776 - Ephrata Performing Arts Center 2%
CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Belmont Theatre 2%
TUCK EVERLASTING - Salt & Light Theatre for the Performing Arts 2%
EMMET OTTER'S JUG-BAND CHRISTMAS - Open Stage of Harrisburg 2%
RENT - Lebanon Community Theatre 2%
THE PROM - Popovsky Performing Arts 2%
WEST SIDE STORY - The Fulton Theatre 2%
THE LAST FIVE YEARS - Center Stage Theatre 1%
GODSPELL - Theatre Harrisburg 1%
SOMETHING ROTTEN! - Center Stage Theatre 1%
Best New Play Or Musical
DEAD INSIDE - Creative Works Of Lancaster 39%
ONCE UPON A POINTE SHOE - Carlisle Theatre 15%
LITTLE WOMEN - Orpheus Theatre Company 15%
BANSHEE - Reading Theater Project 8%
WILD CHILD - Penn State Centre Stage 6%
GENESIS - Harrisburg Fringe Festival 6%
FRUITS - Harrisburg Fringe Festival 5%
THE MORRIS & ESSEX LINE - Penn State Centre Stage 4%
ULYSSES OF SCRANTON - Scranton Fringe 4%
Best Performer In A Musical
Ben Fankhauser - RAGTIME - The Fulton Theatre 14%
Kayla Capone Kasper - PARADE - Ephrata Performing Arts Center 7%
Grace Young - THE PROM - Lebanon Community Theatre 3%
Kelly Kantner - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Reading Civic Theatre 3%
Justin Rosenberger - ONCE UPON A MATTRESS - Hanover Little Theatre 3%
Eden Franco - HAIRSPRAY - The Fulton Theatre 3%
COME FROM AWAY - Theatre Harrisburg 3%
Jacquie McNary - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Little Theatre of Mechanicsburg 3%
Annika Low - MARY POPPINS - Dutch Apple Dinner Theatre 2%
Bella Bosco - MARY POPPINS - Dutch Apple Dinner Theatre 2%
Isaac Austin - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Open Stage of Harrisburg 2%
Carly Evans - THE PROM - Popovsky Performing Arts 2%
Nalia Ahmed - WILD CHILD - Penn State Centre Stage 2%
Wes Wilson - PARADE - Ephrata Performing Arts Center 2%
AJ Boyer - WE WILL ROCK YOU - Twin Valley Players Colonnade Theater 2%
Elizabeth Hood - COME FROM AWAY - Theatre Harrisburg 2%
Giovanni Traino - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Little Theatre of Mechanicsburg 2%
Joseph Chubb - THE ROCKY HORROR SHOW - Susquehanna Stage Company 2%
Samuel Eisenhuth - 1776 - Gettysburg Community Theatre 1%
Aaron Ayala - SEUSSICAL - Hershey Area Playhouse 1%
Aaron Combs - THE PROM - Popovsky Performing Arts 1%
Anthony Arbaiza - GODSPELL - Theatre Harrisburg 1%
Andrew Schwalm - NEXT TO NORMAL - Twin Valley Players Colonnade Theater 1%
Mia Coulbourne - ONCE UPON A MATTRESS - Hanover Little Theatre 1%
Collin Staub - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Belmont Theatre 1%
Best Performer In A Play
Jordon Ross Weinhold - DEAD INSIDE - Creative Works Of Lancaster 25%
ROSIE CAMPBELL - BAD SEED - Oyster Mill Playhouse 12%
ANDREA STEPHENSON - BAD SEED - Oyster Mill Playhouse 5%
Bruce Winant - IT'S A WONDERFUL LIFE: A LIVE RADIO PLAY - The Fulton Theatre 4%
Faith Miller - KEN LUDWIG’S DEAR JACK, DEAR LOUISE - Belmont Theatre 4%
Tree Zuzzio - PLAZA SUITE - Lebanon Community Theatre 3%
Kevin Hand - DRACULA - Carlisle Theatre 3%
Lindsey Ringquist - FRED, TED, JACK, & HAROLD - Hanover Little Theatre 3%
Josh Heck - DEATH OF A SALESMAN - Lebanon Community Theatre 3%
Aaron Ayala - THE SHAWSHANK REDEMPTION - Belmont Theatre 2%
Isaac Austin - DRACULA: A COMEDY OF TERRORS - Open Stage of Harrisburg 2%
Andrew Kindig - EVERY BRILLIANT THING - The Fulton Theatre 2%
Sean Caldwell - THE THANKSGIVING PLAY - Ephrata Performing Arts Center 2%
Sean Davis - CHOIR BOY - Ephrata Performing Arts Center 2%
Gabrielle Shellar - THE THANKSGIVING PLAY - Ephrata Performing Arts Center 2%
Glenn Hamilton - PLAZA SUITE - Lebanon Community Theatre 2%
Anthony Arbaiza - THE TRAIL TO OREGON! - Hershey Theatre 2%
Katherine Campbell - LITTLE WOMEN - Orpheus Theatre Company 2%
Isaac Austin - HAROLD AND MAUDE - Open Stage of Harrisburg 1%
DEBI PRESTINE - THE TAMING OF THE SHREW - Little Theatre of Mechanicsburg 1%
Tom Gunning - KEN LUDWIG’S DEAR JACK, DEAR LOUISE - Belmont Theatre 1%
SUZANNE THOMAS - BAD SEED - Oyster Mill Playhouse 1%
Clark Nicholson - KING LEAR - Gamut Theatre Group 1%
Seth Greiner - ARSENIC & OLD LACE - Salt & Light Theatre for the Performing Arts 1%
eric weiss - THE SHAWSHANK REDEMPTION - Belmont Theatre 1%
Best Play
DEAD INSIDE - Creative Works Of Lancaster 22%
BAD SEED - Oyster Mill Playhouse 13%
A CHARLIE BROWN CHRISTMAS - Bloomsburg theatre ensemble 4%
DEATH OF A SALESMAN - Lebanon Community Theatre 3%
CHOIR BOY - Ephrata Performing Arts Center 3%
DEAR EVAN HANSEN - The Fulton Theatre 3%
DRACULA - Carlisle Theatre 3%
AND THEN THERE WERE NONE - The Fulton Theatre 3%
KEN LUDWIG’S DEAR JACK, DEAR LOUISE - Belmont Theatre 3%
ARSENIC & OLD LACE - Salt & Light Theatre for the Performing Arts 2%
FRED, TED, JACK, & HAROLD - Hanover Little Theatre 2%
THE THANKSGIVING PLAY - Ephrata Performing Arts Center 2%
IT'S A WONDERFUL LIFE: A LIVE RADIO PLAY - The Fulton Theatre 2%
DRACULA: A COMEDY OF TERRORS - Open Stage of Harrisburg 2%
THE BOYS IN THE BAND - Open Stage of Harrisburg 2%
DEATH OF A SALESMAN - Little Theatre of Mechanicsburg 2%
LEMONADE! - Hershey Area Playhouse 2%
PLAZA SUITE - Lebanon Community Theatre 2%
THE SHARK IS BROKEN - Susquehanna Stage Company 2%
The Oregon Trail - Hershey Area Playhouse 2%
THE SHAWSHANK REDEMPTION - Belmont Theatre 1%
BANSHEE - Reading Theater Project 1%
KING LEAR - Gamut Theatre Group 1%
THE TAMING OF THE SHREW - Little Theatre of Mechanicsburg 1%
LITTLE WOMEN - Orpheus Theatre Company 1%
Best Production of an Opera
LA BOHÈME - Berks Opera Company 71%
THE MIKADO, EH! - Gamut Theatre Group 29%
Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Paul Black - ELF: THE MUSICAL - The Fulton Theatre 31%
JORDAN KELLEY - BAD SEED - Oyster Mill Playhouse 13%
Andrue Morgan - PARADE - Ephrata Performing Arts Center 6%
Dave Olmsted - COME FROM AWAY - Theatre Harrisburg 6%
Freiman Stoltzfus - INTO THE WOODS - Ephrata Performing Arts Center 4%
Tom Blaisse - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Little Theatre of Mechanicsburg 4%
ED STALLMAN - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Reading Civic Theatre 4%
Dave Olmsted - GODSPELL - Theatre Harrisburg 4%
Kalina Barrett - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Open Stage of Harrisburg 3%
Kalina Barrett - EMMET OTTER'S JUG-BAND CHRISTMAS - Open Stage of Harrisburg 2%
William James Mohney - AND THEN THERE WERE NONE - The Fulton Theatre 2%
Michael Schweikardt - WILD CHILD - Penn State Centre Stage 2%
Jeannette Keezel - DEATH OF A SALESMAN - Little Theatre of Mechanicsburg 2%
Tim Spiese - STREAMERS - Lancaster Shakespeare Theatre 2%
Andrew Nyburg - KING LEAR - Gamut Theatre Group 2%
josh yenich - HAIR - Gretna Theatre 2%
Kalina Barrett - HAROLD AND MAUDE - Open Stage of Harrisburg 2%
Kathy Boyer - NEXT TO NORMAL - Twin Valley Players Colonnade Theater 2%
Jordan Janota - CHOIR BOY - Ephrata Performing Arts Center 1%
Kalina Barrett - DRACULA: A COMEDY OF TERRORS - Open Stage of Harrisburg 1%
Patrick Hughes - TINY BEAUTIFUL THINGS - Little Theatre of Mechanicsburg 1%
Jordan Janota - THE THANKSGIVING PLAY - Ephrata Performing Arts Center 1%
Lynne Porter - THE REVOLUTIONISTS - Gamut Theatre Group 1%
Best Sound Design Of A Play Or Musical
Josh Allamon - DEAR EVAN HANSEN - The Fulton Theatre 33%
ALIZA BARDFIELD - BAD SEED - Oyster Mill Playhouse 17%
Grant Komm - COME FROM AWAY - Theatre Harrisburg 7%
Grant Patrick - PARADE - Ephrata Performing Arts Center 4%
Emmalyn Fink - THE LAST FIVE YEARS - Center Stage Theatre 4%
Lori Haagen - SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Little Theatre of Mechanicsburg 4%
Gary Young - TUCK EVERLASTING - Salt & Light Theatre for the Performing Arts 4%
Grant Komm - GODSPELL - Theatre Harrisburg 3%
Josh Allamon - JEKYLL & HYDE - The Fulton Theatre 3%
Olivia Holeva - 1776 - Ephrata Performing Arts Center 3%
Tom Wilbert and Jack Geyer - NEXT TO NORMAL - Twin Valley Players Colonnade Theater 2%
Olivia Holeva - THE THANKSGIVING PLAY - Ephrata Performing Arts Center 2%
Grant Patrick - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Ephrata Performing Arts Center 2%
Kyle Jensen - WILD CHILD - Penn State Centre Stage 2%
Mike Banks - KING LEAR - Gamut Theatre Group 2%
Katie Jasmann - LITTLE SHOP OF HORRORS 2%
Lori Haagen - DEATH OF A SALESMAN - Little Theatre of Mechanicsburg 1%
Grant Patrick - CHOIR BOY - Ephrata Performing Arts Center 1%
Nate Hart - TUCK EVERLASTING - Salt & Light Theatre for the Performing Arts 1%
Katie Jasmann - ALL SHOOK UP 1%
Gary Young - ARSENIC & OLD LACE - Salt & Light Theatre for the Performing Arts 1%
Nate Hart - ARSENIC & OLD LACE - Salt & Light Theatre for the Performing Arts 1%
Lori Haagen - TINY BEAUTIFUL THINGS - Little Theatre of Mechanicsburg 1%
Best Supporting Performer In A Musical
Grace Ellis Solomon - RAGTIME - The Fulton Theatre 12%
Michael Roman - PARADE - Ephrata Performing Arts Center 6%
Tricia Corcoran - OKLAHOMA! - Dutch Apple Dinner Theatre 5%
Bruce Winant - WEST SIDE STORY - The Fulton Theatre 4%
Alanna Menser - WE WILL ROCK YOU - Twin Valley Players Colonnade Theater 3%
Julian Ford - ANNE OF GREEN GABLES - Servant Stage 3%
Aaron Ayala - THE SPONGEBOB MUSICAL - Lebanon Community Theatre 3%
Abigail Wolf - THE PROM - Lebanon Community Theatre 2%
Kelly Kantner - SISTER ACT - Reading Civic Theatre 2%
Allisa Baker - ONCE UPON A MATTRESS - Hanover Little Theatre 2%
Jack Flynn - THE WEDDING SINGER - Millbrook Playhouse 2%
Abigail Simiele - THE PROM - Popovsky Performing Arts 2%
Marcus Weaver - GODSPELL - Theatre Harrisburg 2%
Ashley Weaber - RENT - Lebanon Community Theatre 2%
David Zayas - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Open Stage of Harrisburg 2%
Cody Flory-Miller - THE PROM - Popovsky Performing Arts 1%
Lauren Cirami - SOMETHING ROTTEN! - Center Stage Theatre 1%
Drew Patti - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Open Stage of Harrisburg 1%
Zachary Ryan - OKLAHOMA! - Dutch Apple Dinner Theatre 1%
Jessica Gazsi - COME FROM AWAY - Theatre Harrisburg 1%
Andrew Schwalm - COME FROM AWAY - Theatre Harrisburg 1%
Bryden McCurdy - GODSPELL - Theatre Harrisburg 1%
Christine Tompkins - COME FROM AWAY - Theatre Harrisburg 1%
Alyssa Bridges - SOMETHING ROTTEN! - Center Stage Theatre 1%
Antonio Urrutia III - WILD CHILD - Penn State Centre Stage 1%
Best Supporting Performer In A Play
Stacia Renell Smith - DEAD INSIDE - Creative Works Of Lancaster 29%
LIZ CURITS - BAD SEED - Oyster Mill Playhouse 13%
Holly Hawthorn - DRACULA - Carlisle Theatre 5%
Lucas Dubble - DEATH OF A SALESMAN - Lebanon Community Theatre 4%
Zach Haines - THE BOYS IN THE BAND - Open Stage of Harrisburg 4%
Anthony Leukus - DRACULA: A COMEDY OF TERRORS - Open Stage of Harrisburg 4%
Chrissy Nickels - LITTLE WOMEN - Orpheus Theatre Company 3%
ANNIE HART MILLER - THE TAMING OF THE SHREW - Little Theatre of Mechanicsburg 2%
TOBY BRADBURY - BAD SEED - Oyster Mill Playhouse 2%
Aden Jackson - CHOIR BOY - Ephrata Performing Arts Center 2%
Alex Winnick - KING LEAR - Gamut Theatre Group 2%
Hunter Hughes - THE SHAWSHANK REDEMPTION - Belmont Theatre 2%
Larry Sheaf - DEATH OF A SALESMAN - Lebanon Community Theatre 2%
Chris Dailey - ARSENIC & OLD LACE - Salt & Light Theatre for the Performing Arts 2%
Rachael Landon - KING LEAR - Gamut Theatre Group 2%
GABRIEL CASSATA - THE TAMING OF THE SHREW - Little Theatre of Mechanicsburg 1%
Tyler Floryan - THE GLASS MENAGERIE - Scranton Fringe / Sanctuary Theatre 1%
Gabi Hondorp - THE THANKSGIVING PLAY - Ephrata Performing Arts Center 1%
Marquas Fountain - CHOIR BOY - Ephrata Performing Arts Center 1%
Nigel Warren - TINY TIM'S CHRISTMAS CAROL - Little Theatre of Mechanicsburg 1%
Kathleen Tacelosky - DEATH OF A SALESMAN - Lebanon Community Theatre 1%
Tony Zbrzezny - CHOIR BOY - Ephrata Performing Arts Center 1%
David Tice Allison - DEATH OF A SALESMAN - Lebanon Community Theatre 1%
David Brown - CHOIR BOY - Ephrata Performing Arts Center 1%
Elizabeth Hood - KING LEAR - Gamut Theatre Group 1%
Best Theatre For Young Audiences Production
ROBIN & CLARK'S TREASURE ISLAND - The Fulton Theatre 33%
A CHORUS LINE - Hershey Area Playhouse 11%
THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Ephrata Performing Arts Center 9%
TUCK EVERLASTING - Salt & Light Theatre for the Performing Arts 7%
A CHRISTMAS CAROL - Open Stage of Harrisburg 6%
CHARLOTTE'S WEB - Open Stage of Harrisburg 5%
THE ADVENTURES OF ROBIN HOOD - Gamut Theatre Group 5%
THE LEGEND OF SLEEPY HOLLOW - Open Stage of Harrisburg 4%
TINY TIM'S CHRISTMAS CAROL - Little Theatre of Mechanicsburg 4%
PINOCCHIO - Popcorn Hat Players 4%
HANSEL AND GRETEL - Popcorn Hat Players 3%
THE SNOW QUEEN - Popcorn Hat Players 3%
ELEPHANT & PIGGIE'S 'WE ARE IN A PLAY!' - Bloomsburg theatre ensemble 2%
GOLDILOCKS AND THE THREE SINGING BEARS - Berks Opera Company 2%
Favorite Local Theatre
Open Stage of Harrisburg 25%
Oyster Mill Playhouse 10%
The Fulton Theatre 6%
Lebanon Community Theatre 5%
Ephrata Performing Arts Center 5%
Dutch Apple Dinner Theatre 5%
Belmont Theatre 4%
Theatre Harrisburg 4%
Center Stage Theatre 3%
Little Theatre of Mechanicsburg 3%
Carlisle Theatre 3%
Hanover Little Theatre 3%
Reading Civic Theatre 2%
Gamut Theatre Group 2%
Hershey Area Playhouse 2%
Gettysburg Community Theatre 2%
Salt & Light Theatre for the Performing Arts 2%
Twin Valley Players Colonnade Theater 2%
Servant Stage 2%
Susquehanna Stage Company 1%
Popovsky Performing Arts 1%
Reading Theater Project 1%
Lancaster Shakespeare Theatre 1%
Hershey Theatre 1%
Gretna Theatre 1%
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Little Theatre of Mechanicsburg (11/27-12/13)
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Heathers The Musical
Hershey Theatre (7/13-7/18)
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The Stinky Cheese Man and Other Fairly Stupid Tales
Messiah University Department of Theatre and Dance (2/25-2/28)
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A Streetcar Named Desire
The Fulton Theatre (4/02-4/25)
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Holiday Pops Spectacular
Appell Center (11/28-11/28)
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Little Acts @ LTM
Little Theatre of Mechanicsburg (1/22-2/07)
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9 to 5
Dutch Appe Dinner Theatre (2/26-4/02)
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Beethoven & Big Dreams
Appell Center (3/13-3/13)
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Alice by Heart
Messiah University Department of Theatre and Dance (4/08-4/14)