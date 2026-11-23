"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
First Standings Announced For 2026 BroadwayWorld Central New York Awards - A CHORUS LINE Leads Best Musical (Professional)
Voting is open through December 31st.
The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Central New York Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.
Winners will be announced in January!
This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
See a mistake? Please let us know here.
2026 BroadwayWorld Central New York Awards - Current Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Non-Professional)
Dan Galliher & Friends - SLOC SINGS BIG BAND BROADWAY - SLOC Musical Theater 24%
Alina Gonzalez - MY STORY - Rhinebeck Center For Performing Arts 19%
Shannon Eccles - GOOD THING GOING: A TRIBUTE TO STEPHEN SONDHEIM - Bunbury Players 15%
Alex Walley - GOOD THING GOING: A TRIBUTE TO STEPHEN SONDHEIM - Bunbury Players 11%
Sharon Piegaro - GOOD THING GOING: A TRIBUTE TO STEPHEN SONDHEIM - Bunbury Players 11%
Andy Paluselli - REAL MEN WEAR SCARVES IN PITTSBURGH - Rhinebeck Center For Performing Arts 10%
Brett Murphy - GOOD THING GOING: A TRIBUTE TO STEPHEN SONDHEIM - Bunbury Players 9%
Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Professional)
Tony Orlando - TONY ORLANDO PRESENTS RANDY EDELMAN - Bellmore Theatre & Showplace 25%
Hannah-Kathryn Wall - VIOLET - Pendragon Theatre 23%
Stephen Brower - PALATABLE GAY ROBOT - Bridge Street Theatre 22%
Randy Edelman - TONY ORLANDO PRESENTS RANDY EDELMAN - Bellmore Theatre & Showplace 11%
Ned Averill-Snell - HERKIMER! - Bridge Street Theatre 10%
Ernest Thompson - ARCHIE PARISH'S PARTING WORDS - Bridge Street Theatre 8%
Best Choreography Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Hector Manuel - PARADE - Blackfriars Theatre 18%
Tammi Colombo - THE SECRET GARDEN - Everyone’s Theatre Company, Inc. 11%
Carolyn Frantz - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - SLOC Musical Theater 11%
Lauren Puente - JEKYLL & HYDE - CNY Playhouse 10%
Janna Holley - RENT - Cider Mill Stage 8%
Lani Toyama Hoskins - URINETOWN - Blackfriars Theatre 7%
Shannon Tompkins - THE WEDDING SINGER - Baldwinsville Theatre Guild 7%
Andrew Bailey - ANASTASIA - Endicott Performing Arts Center 7%
Amanda Bucolo - MEAN GIRLS - ImpACT Theatre 5%
Joseph Annicaro - OLIVER! - THE ACT GROUP, INC. 5%
Marcus McGregor - PIPPIN - Bridge Street Theatre 4%
Abby Anspach - COMPANY - Rhinebeck Center For Performing Arts 4%
Carlos Gomez - CURTAINS - The Playhouse at Museum Village 3%
Best Choreography Of A Play Or Musical (Professional)
Esther Winter - THE SOUND: A NEW MUSICAL, INSPIRED BY TRUE EVENTS - CenterStage Theatre 16%
AshleySimone Kirchner - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Playhouse Stage Company 11%
Caeli Carroll - THE BODYGUARD: THE MUSICAL - OFC Creations Theatre Center 10%
Chaz Wolcott - COME FROM AWAY - Forestburgh Playhouse 9%
Susi Thomas - THE PROM - Broadway Upstate Arts Alive 9%
Felipe Panama - PIPPIN - The Redhouse 8%
Priscilla Hummel - DAUGHTERS (HIJAS): A NEW MUSICAL - Walking on Water Productions 7%
Adam Dyer - TARZAN - The REV Theatre Co. 5%
Aimee Rials - DEAR EVAN HANSEN - Hangar Theatre 5%
Aimee Rials - FUN HOME - Hangar Theatre 5%
Donald J Laney - OKLAHOMA! - Cortland Repertory Theatre 4%
Sarah Juliet Shaw - 9 TO 5: THE MUSICAL - MacHaydn Theatre 4%
Kaitlyn Frank - THE ADDAMS FAMILY - MacHaydn Theatre 3%
Gianna Vasquez Bartolini - ANTI-GONE - Rochester Fringe Festival 2%
Stephen Nachamie - THE RESERVOIR - Shadowland Stages 2%
Best Costume Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Tegan Marks - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Ti Ahwaga Arts Center 13%
Janice Ferger - IN THE NEXT ROOM, OR THE VIBRATOR PLAY - Blackfriars Theatre 10%
Cheryl Zatt - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - SLOC Musical Theater 10%
Lynn Barbato-King - JEKYLL & HYDE - CNY Playhouse 10%
Andrea Calarco - THE WEDDING SINGER - Baldwinsville Theatre Guild 9%
Nicole McDonald - THE PROM - Broadway Upstate Arts Alive 9%
Rachel Pugh - AMELIE - Theatre444 7%
Gail Tucker - HELLO, DOLLY! - SummerStage at Rome Capitol Theatre 6%
Leslie Gangemi - THE LION IN WINTER - Confetti Stage 5%
Andy Paluselli - A CHRISTMAS STORY - Rhinebeck Center For Performing Arts 5%
Victoria Howland & Kerry Dotson - SHE KILLS MONSTERS - Rhinebeck Center For Performing Arts 4%
Kelly Sullivan - OLIVER! - THE ACT GROUP, INC. 4%
Lynn Barbato-King - KING LEAR - Syracuse Shakespeare In-The-Park 3%
Ellen Blakely - CURTAINS - The Playhouse at Museum Village 3%
Diane Bates - DEATHTRAP - CNY Playhouse 2%
Elixir Ortloff - A ROCK SAILS BY - CNY Playhouse 2%
Best Costume Design Of A Play Or Musical (Professional)
Hannah LaRuez - THE BODYGUARD: THE MUSICAL - OFC Creations Theatre Center 15%
Kristen MacKay - THE SOUND: A NEW MUSICAL, INSPIRED BY TRUE EVENTS - CenterStage Theatre 14%
Danica Martino - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Playhouse Stage Company 12%
Andrea Calarco - PIPPIN - The Redhouse 12%
Andrea Mejuto - DAUGHTERS (HIJAS): A NEW MUSICAL - Walking on Water Productions 10%
Jules Loudenback - COME FROM AWAY - Forestburgh Playhouse 9%
Tiffany Howard - TARZAN - The REV Theatre Co. 7%
Andrea Herrera - ANNIE - Cortland Repertory Theatre 5%
Barbara Kahl - INTIMATE APPAREL - Chenango River Theatre 4%
Emily Liberatore - BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - Cortland Repertory Theatre 3%
Neil Caplan - DRACULA: THE JOURNAL OF JONATHAN HARKER - Bannerman Island Outdoor Theater 3%
Christina English - THE RESERVOIR - Shadowland Stages 3%
William Bezak - HAPPY DAYS - Bridge Street Theatre 2%
Barbara Kahl - PROOF - Chenango River Theatre 2%
Best Dance Production (Professional)
CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Playhouse Stage Company 57%
THE PROM - Broadway Upstate Arts Alive 43%
Best Direction Of A Musical (Non-Professional)
Carl Del Buono - INTO THE WOODS - Pittsford Musicals 13%
Jake Goodman - JEKYLL & HYDE - SLOC Musical Theater 12%
Christopher James Lupia - JEKYLL & HYDE - CNY Playhouse 9%
Danny Hoskins - PARADE - Blackfriars Theatre 9%
Jeff Clair-Phillips - THE SECRET GARDEN - Everyone’s Theatre Company, Inc. 7%
Amy Sarah LaMena - MAN OF LA MANCHA - SLOC Musical Theater 6%
Rob Egan - COME FROM AWAY - Cider Mill Stage 5%
Brian Clemente - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - SLOC Musical Theater 5%
Janna Kozloski - THE WEDDING SINGER - Baldwinsville Theatre Guild 5%
Peter Loftus - HELLO, DOLLY! - SummerStage at Rome Capitol Theatre 5%
Rob Egan - RENT - Cider Mill Stage 4%
Pam Rapoza - DOGFIGHT - Theatre444 4%
Michaela Torres - GREEN DAY'S AMERICAN IDIOT - SLOC Musical Theater 3%
Kerry Kane - ANNIE - Ti Ahwaga Arts Center 3%
Nathaniel Niemi - URINETOWN - Blackfriars Theatre 3%
Elizabeth Sullivan - OLIVER! - THE ACT GROUP, INC. 3%
Justin Antonio Doro - TICK, TICK... BOOM! - Rhinebeck Center For Performing Arts 2%
Alan Hanna - CURTAINS - The Playhouse at Museum Village 2%
Kevin Barnes - COMPANY - Rhinebeck Center For Performing Arts 1%
Best Direction Of A Musical (Professional)
Charlotte Cohn - THE SOUND: A NEW MUSICAL, INSPIRED BY TRUE EVENTS - CenterStage Theatre 12%
Chuck Kraus - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Playhouse Stage Company 10%
Chaz Wolcott - COME FROM AWAY - Forestburgh Playhouse 9%
Eric Vaughn Johnson - HAIRSPRAY - OFC Creations Theatre Center 8%
Rachel Solomon - THE MUSIC MAN - Blackfriars Theatre 7%
Courtney Young Socher - DAUGHTERS (HIJAS): A NEW MUSICAL - Walking on Water Productions 7%
Matthew Winning - PIPPIN - The Redhouse 7%
Dana Ianuzzi - 9 TO 5: THE MUSICAL - Cortland Repertory Theatre 6%
Rachel Seebode - THE PROM - Broadway Upstate Arts Alive 5%
Brett Smock - TARZAN - The REV Theatre Co. 5%
Adara Alston - FINDING NEMO - Hangar Theatre 5%
Shirley Serotsky - FUN HOME - Hangar Theatre 4%
Andrew Kahl - THE LAST FIVE YEARS - Chenango River Theatre 4%
Steve Edlund - THE ADDAMS FAMILY - MacHaydn Theatre 3%
Gavin Mayer - DEAR EVAN HANSEN - Hangar Theatre 3%
Garrett D. West - GOOD THING GOING: A TRIBUTE TO STEPHEN SONDHEIM - Bunbury Players 2%
Will Reynolds - EPIC BROADWAY - Bannerman Island Outdoor Theater 2%
Mark Reynolds - DADDY LONG LEGS - Cortland Repertory Theatre 1%
Best Direction Of A Play (Non-Professional)
Erin Harrington - FEFU AND HER FRIENDS - Hubbard Hall 12%
Stephen Shepherd - DEATHTRAP - CNY Playhouse 11%
Adele Scheiber - THE LION IN WINTER - Confetti Stage 11%
Kevin Colvin - STEEL MAGNOLIAS - Oswego Players, Inc. 9%
Nathan Butler - THE BOYS IN THE BAND - Cider Mill Stage 9%
Adam Holley - ONE SLIGHT HITCH - Cider Mill Stage 8%
Roger Lipson - KING LEAR - Syracuse Shakespeare In-The-Park 8%
Robert Sharman - DOUBLEWIDE, TEXAS - Everyone’s Theatre Company, Inc. 7%
Kyleeann Thetga - THE HUMANS - Ti Ahwaga Arts Center 7%
Amy Prieto - TWELVE ANGRY JURORS - CNY Playhouse 7%
Harold J. Trotter - BLACK BOYS CRY - 1989 Dreams Productions 4%
Ryan Gangemi - THE LION IN WINTER - Confetti Stage 4%
Novis Fuller - A ROCK SAILS BY - CNY Playhouse 3%
Best Direction Of A Play (Professional)
Ralph Meranto - SWEAT - CenterStage Theatre 16%
Patricia Lewis Browne - IN THE NEXT ROOM, OR THE VIBRATOR PLAY - Blackfriars Theatre 12%
Vincent Cardinal - DA - The Redhouse 9%
Deena Conley - BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - Cortland Repertory Theatre 8%
Katherine McGerr - EUREKA DAY - Hangar Theatre 7%
Aaron Holbritter - BREATHING TIME - Creative License 6%
Aaron Holbritter - THE LIFESPAN OF A FACT - Creative License 6%
Sivan Raz - ANTI-GONE - Rochester Fringe Festival 5%
Carmela Marner - INTIMATE APPAREL - Chenango River Theatre 5%
Christian Conn - DRACULA: THE JOURNAL OF JONATHAN HARKER - Bannerman Island Outdoor Theater 5%
Stephen Nachamie - THE RESERVOIR - Shadowland Stages 4%
Bill Lelbach - PROOF - Chenango River Theatre 4%
Stephanie Moffett-Hynds - CONSTELLATIONS - Fort Salem Theater 4%
Jarel Davidow - THE MARVELOUS WONDERETTES - Lake George Dinner Theatre 4%
John Sowle - THE LISBON TRAVIATA - Bridge Street Theatre 2%
Sarah Norris - VIOLET - Pendragon Theatre 1%
Margo Whitcomb - RED LIKE FRUIT - Bridge Street Theatre 1%
Matthew Earnest - HAPPY DAYS - Bridge Street Theatre 1%
Best Ensemble (Non-Professional)
INTO THE WOODS - Pittsford Musicals 9%
SOUND MIND ( A NEW WORLD PREMIERE MUSICAL) - Urban Stages 7%
JEKYLL & HYDE - CNY Playhouse 7%
ANASTASIA - Schuylerville Community Theater 7%
JEKYLL & HYDE - SLOC Musical Theater 6%
THE SECRET GARDEN - Everyone’s Theatre Company, Inc. 6%
A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Hubbard Hall 6%
COME FROM AWAY - Cider Mill Stage 5%
THE LION IN WINTER - Confetti Stage 4%
DOGFIGHT - Theatre444 4%
HELLO, DOLLY! - SummerStage at Rome Capitol Theatre 4%
BURLESQUE 14: MOST WANTED - Endicott Performing Arts Center 3%
RENT - Cider Mill Stage 3%
THE WEDDING SINGER - Baldwinsville Theatre Guild 3%
GREEN DAY'S AMERICAN IDIOT - SLOC Musical Theater 3%
THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - SLOC Musical Theater 2%
CARRIE: THE MUSICAL - Rhinebeck Center For Performing Arts 2%
OLIVER! - THE ACT GROUP, INC. 2%
COMPANY - Rhinebeck Center For Performing Arts 2%
FEFU AND HER FRIENDS - Hubbard Hall 2%
DEATHTRAP - CNY Playhouse 2%
DEEP BLUE SOUND - Out of Pocket, Inc. 1%
MAN OF LA MANCHA - SLOC Musical Theater 1%
KING LEAR - Syracuse Shakespeare In-The-Park 1%
RUMORS - Blackfriars Theatre 1%
Best Ensemble (Professional)
THE SOUND: A NEW MUSICAL, INSPIRED BY TRUE EVENTS - CenterStage Theatre 9%
COME FROM AWAY - Forestburgh Playhouse 9%
9 TO 5: THE MUSICAL - Cortland Repertory Theatre 8%
CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Playhouse Stage Company 8%
THE MUSIC MAN - Blackfriars Theatre 7%
DAUGHTERS (HIJAS): A NEW MUSICAL - Walking on Water Productions 6%
PIPPIN - The Redhouse 5%
PARADE - Blackfriars Theatre 5%
THE PROM - Broadway Upstate Arts Alive 5%
THE BODYGUARD: THE MUSICAL - OFC Creations Theatre Center 4%
FUN HOME - Hangar Theatre 4%
HITMAKERS: REWIND - CenterStage Theatre 4%
THE BRIDGES OF MADISON COUNTY - Fort Salem Theater 4%
DEAR EVAN HANSEN - Hangar Theatre 4%
ANTI-GONE - Rochester Fringe Festival 3%
TARZAN - The REV Theatre Co. 3%
DA - The Redhouse 3%
THE 39 STEPS - Lake George Dinner Theatre 2%
BREATHING TIME - Creative License 2%
INTIMATE APPAREL - Chenango River Theatre 2%
THE RESERVOIR - Shadowland Stages 2%
PROOF - Chenango River Theatre 1%
VIOLET - Pendragon Theatre 1%
THE LIFESPAN OF A FACT - Creative License 1%
THE LISBON TRAVIATA - Bridge Street Theatre 0%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Brodie McPherson - INTO THE WOODS - Pittsford Musicals 14%
David Caso - JEKYLL & HYDE - SLOC Musical Theater 12%
Nic Minetor - PARADE - Blackfriars Theatre 9%
Sydney Woods - THE WEDDING SINGER - Baldwinsville Theatre Guild 9%
Sarah Anson - JEKYLL & HYDE - CNY Playhouse 9%
Jennifer Overbeck - THE SECRET GARDEN - Everyone’s Theatre Company, Inc. 9%
Brooke Corsner - DOGFIGHT - Theatre444 5%
Gabby Button - RENT - Cider Mill Stage 5%
Bill DiPaolo - HELLO, DOLLY! - SummerStage at Rome Capitol Theatre 5%
Laura Renae Kensley - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Ti Ahwaga Arts Center 5%
Nyx Kowalski - GOOD THING GOING: A TRIBUTE TO STEPHEN SONDHEIM - Bunbury Players 5%
Gabby Button - COME FROM AWAY - Cider Mill Stage 3%
Sarah Anson - A ROCK SAILS BY - CNY Playhouse 3%
Garett Pembrook - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - SLOC Musical Theater 3%
Devin Overington - CARRIE: THE MUSICAL - Rhinebeck Center For Performing Arts 2%
David Wert & Orrin Dow - COMPANY - Rhinebeck Center For Performing Arts 2%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Professional)
Jennifer Dehollander - THE SOUND: A NEW MUSICAL, INSPIRED BY TRUE EVENTS - CenterStage Theatre 11%
David Heguy - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Playhouse Stage Company 10%
Noelle Whipple - DAUGHTERS (HIJAS): A NEW MUSICAL - Walking on Water Productions 9%
Andrew Hughes - PIPPIN - The Redhouse 8%
Wheeler Moon - COME FROM AWAY - Forestburgh Playhouse 8%
Hunter E. Vaughn - THE BODYGUARD: THE MUSICAL - OFC Creations Theatre Center 8%
Andrew Gmoser - THE SECRET GARDEN - MacHaydn Theatre 6%
Daniel Moretz - THE PROM - Broadway Upstate Arts Alive 5%
Jennifer Dehollander - SWEAT - CenterStage Theatre 4%
Sarah Gosses - DEAR EVAN HANSEN - Hangar Theatre 4%
Jesse Klug - TARZAN - The REV Theatre Co. 4%
Sarah Gosses - FUN HOME - Hangar Theatre 4%
Vera Schulman - THE LIFESPAN OF A FACT - Creative License 3%
Laura Renae Kensley - INTIMATE APPAREL - Chenango River Theatre 3%
Matt Webb - BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - Cortland Repertory Theatre 3%
Laura Renae Kensley - PROOF - Chenango River Theatre 3%
Vera Schulman - BREATHING TIME - Creative License 3%
Gene Panczenko - DRACULA: THE JOURNAL OF JONATHAN HARKER - Bannerman Island Outdoor Theater 2%
Jeremy Johnson - THE RESERVOIR - Shadowland Stages 2%
Travis McHale - MONSTERS OF THE AMERICAN CINEMA - Bridge Street Theatre 1%
Jo Averill-Snell - ON GOLDEN POND - Bridge Street Theatre 0%
Best Music Direction & Orchestra Performance (Non-Professional)
Andy Pratt - PARADE - Blackfriars Theatre 14%
Dan Galliher - JEKYLL & HYDE - SLOC Musical Theater 10%
Emily Desousa - THE SECRET GARDEN - Everyone’s Theatre Company, Inc. 9%
Erica Moser - JEKYLL & HYDE - CNY Playhouse 8%
Paul Maguda & Orchestra - INTO THE WOODS - Pittsford Musicals 8%
Josh Clanton - DEAR EVAN HANSEN - Skiing Squirrel Productions 6%
Jake Goodman - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Playhouse Stage Company 6%
Rich Choe - RENT - Cider Mill Stage 5%
Rich Choe - COME FROM AWAY - Cider Mill Stage 5%
Marshall Pokrentowski - THE WEDDING SINGER - Baldwinsville Theatre Guild 5%
Meredith Beckley - DOGFIGHT - Theatre444 5%
Alex Walley - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - SLOC Musical Theater 4%
Hannah Thien - GOOD THING GOING: A TRIBUTE TO STEPHEN SONDHEIM - Bunbury Players 4%
Karen Corigliano - HELLO, DOLLY! - SummerStage at Rome Capitol Theatre 4%
Braeden Ross - OLIVER! - THE ACT GROUP, INC. 3%
Paul & Joanne Schubert - COMPANY - Rhinebeck Center For Performing Arts 3%
Laura Evans - CURTAINS - The Playhouse at Museum Village 1%
Best Music Direction & Orchestra Performance (Professional)
Julie Kovach - THE SOUND: A NEW MUSICAL, INSPIRED BY TRUE EVENTS - CenterStage Theatre 15%
Alex Gherardi - PIPPIN - The Redhouse 11%
Cooper Sheehy - COME FROM AWAY - Forestburgh Playhouse 10%
Amanda Morton - DAUGHTERS (HIJAS): A NEW MUSICAL - Walking on Water Productions 9%
Ben Rowley - THE PROM - Broadway Upstate Arts Alive 9%
Rachel Fry - FUN HOME - Hangar Theatre 9%
Teressa Bala - HELLO, DOLLY! - OFC Creations Theatre Center 9%
Julie Kovach - THE MUSIC MAN - Blackfriars Theatre 7%
Evelyn Tomaro - NEWSIES - MacHaydn Theatre 5%
Alexa Adler - ANTI-GONE - Rochester Fringe Festival 5%
Ethan Swanson - HAIRSPRAY - MacHaydn Theatre 4%
Connor Crotzer Scartascini - THE SECRET GARDEN - MacHaydn Theatre 3%
Will Reynolds - EPIC BROADWAY - Bannerman Island Outdoor Theater 2%
Matthew Nassida - ONCE - Forestburgh Playhouse 2%
Best Musical (Non-Professional)
INTO THE WOODS - Pittsford Musicals 11%
JEKYLL & HYDE - CNY Playhouse 11%
SOUND MIND ( A NEW WORLD PREMIERE MUSICAL) - urban stages 7%
JEKYLL & HYDE - SLOC Musical Theater 7%
THE SECRET GARDEN - Everyone’s Theatre Company, Inc. 7%
PARADE - Blackfriars Theatre 7%
ANASTASIA - Schuylerville Community Theater 5%
COME FROM AWAY - Cider Mill Stage 5%
HELLO, DOLLY! - SummerStage at Rome Capitol Theatre 5%
ANASTASIA - Endicott Performing Arts Center 4%
THE BRIDGES OF MADISON COUNTY - Fort Salem Theater 4%
DOGFIGHT - Theatre444 4%
THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - SLOC Musical Theater 3%
RENT - Cider Mill Stage 3%
SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Ti Ahwaga Arts Center 3%
TICK, TICK... BOOM! - Rhinebeck Center For Performing Arts 3%
LEGALLY BLONDE - 90 miles theater company 2%
CARRIE: THE MUSICAL - Rhinebeck Center For Performing Arts 2%
MAN OF LA MANCHA - SLOC Musical Theater 2%
OLIVER! - THE ACT GROUP, INC. 2%
CURTAINS - The Playhouse at Museum Village 1%
COMPANY - Rhinebeck Center For Performing Arts 1%
Best Musical (Professional)
A CHORUS LINE - Geva Theatre Center 11%
CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Playhouse Stage Company 9%
THE SOUND: A NEW MUSICAL, INSPIRED BY TRUE EVENTS - CenterStage Theatre 9%
9 TO 5: THE MUSICAL - Cortland Repertory Theatre 8%
COME FROM AWAY - Forestburgh Playhouse 7%
PIPPIN - The Redhouse 7%
HELLO, DOLLY! - OFC Creations Theatre Center 6%
DAUGHTERS (HIJAS): A NEW MUSICAL - Walking on Water Productions 5%
FUN HOME - Hangar Theatre 5%
THE MUSIC MAN - Blackfriars Theatre 5%
THE PROM - Broadway Upstate Arts Alive 5%
DEAR EVAN HANSEN - Hangar Theatre 5%
TARZAN - The REV Theatre Co. 4%
THE SECRET GARDEN - MacHaydn Theatre 3%
FOOTLOOSE - Playhouse Stage Company 3%
OKLAHOMA! - Cortland Repertory Theatre 2%
HAIRSPRAY - MacHaydn Theatre 2%
NEWSIES - MacHaydn Theatre 2%
VIOLET - Camp Pendragon 1%
EPIC BROADWAY - Bannerman Island Outdoor Theater 0%
Best New Play Or Musical (Non-Professional)
SOUND MIND ( A NEW WORLD PREMIERE MUSICAL) - Urban Stages 29%
PERSUASION - The Company Theatre 24%
PRIDE AND PREJUDICE - THE ACT GROUP, INC. 20%
GOOD THING GOING: A TRIBUTE TO STEPHEN SONDHEIM - Bunbury Players 18%
TRENZAS - Rhinebeck Center For Performing Arts 9%
Best New Play Or Musical (Professional)
THE SOUND: A NEW MUSICAL, INSPIRED BY TRUE EVENTS - CenterStage Theatre 40%
ANTI-GONE - Rochester Fringe Festival 27%
DAUGHTERS (HIJAS): A NEW MUSICAL - Walking on Water Productions 24%
RED LIKE FRUIT - Bridge Street Theatre 10%
Best Performer In A Musical (Non-Professional)
Alexandra Reilly - JEKYLL & HYDE - CNY Playhouse 25%
Kaitlyn Baldwin - INTO THE WOODS - Pittsford Musicals 7%
Callia Hope Baluran - SOUND MIND ( A NEW WORLD PREMIERE MUSICAL) - urban stages 6%
Abby Rice - PARADE - Blackfriars Theatre 5%
James Alexander - JEKYLL & HYDE - SLOC Musical Theater 5%
Jessica Wilk - HELLO, DOLLY! - SummerStage at Rome Capitol Theatre 4%
Abby Rice - INTO THE WOODS - Pittsford Musicals 4%
Alex Ramos - DEAR EVAN HANSEN - Theatre444 3%
Charlotte Hunt - THE SECRET GARDEN - Everyone’s Theatre Company, Inc. 3%
Abigail Wilkerson - ANASTASIA - Schuylerville Community Theater 2%
Logan Smith - THE SECRET GARDEN - Everyone’s Theatre Company, Inc. 2%
Khala Beck - ANASTASIA - Endicott Performing Arts Center 2%
Matthew Tenorio - JEKYLL & HYDE - CNY Playhouse 2%
Jordan Bachmann - PARADE - Blackfriars Theatre 2%
Gordon Horne-Otten - ANASTASIA - Schuylerville Community Theater 2%
Ryan Canavan - THE BRIDGES OF MADISON COUNTY - Fort Salem Theater 2%
Iris Rogers - THE BRIDGES OF MADISON COUNTY - Fort Salem Theater 2%
Richard Aton - RENT - Cider Mill Stage 2%
Mitch Tiffany - COME FROM AWAY - Cider Mill Stage 1%
Madison landau - LEGALLY BLONDE - 90 miles theater company 1%
Mike Bellotti - MAN OF LA MANCHA - SLOC Musical Theater 1%
Tyler Ianuzi - THE WEDDING SINGER - Baldwinsville Theatre Guild 1%
Callia Hope Baluran - INTO THE WOODS - American Theatre of Actors 1%
Allie Mantica - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - SLOC MUSICAL THEATER 1%
Cameron Clarke Stevens - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - SLOC Musical Theater 1%
Best Performer In A Musical (Professional)
Nelly Bryce Ward - THE SOUND: A NEW MUSICAL, INSPIRED BY TRUE EVENTS - CenterStage Theatre 13%
Steve Raymond - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Playhouse Stage Company 7%
Tyler Vaughn - THE PROM - Broadway Upstate Arts Alive 7%
Brian Michael Hoffman - COME FROM AWAY - Forestburgh Playhouse 6%
Deanna Cudjoe - A CHORUS LINE - Geva Theatre Center 6%
Francisca Munoz - DAUGHTERS (HIJAS): A NEW MUSICAL - Walking on Water Productions 6%
Abigail Douglas - OKLAHOMA! - Cortland Repertory Theatre 6%
Justin Lambert - PIPPIN - The Redhouse 5%
Marissa Parness - FUN HOME - Hangar Theatre 4%
Nikki Smith - PIPPIN - The Redhouse 4%
Collin Ellsbury - SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE - Hubbard Hall 4%
Stefan Cohen - THE SOUND: A NEW MUSICAL, INSPIRED BY TRUE EVENTS - CenterStage Theatre 4%
Jill Holmes - COME FROM AWAY - Forestburgh Playhouse 3%
Darren Frazier - HITMAKERS: REWIND - CenterStage Theatre 3%
Mattea Rice - THE PROM - Broadway Upstate Arts Alive 3%
Dean Cestari - TARZAN - The REV Theatre Co. 2%
Wild Handel - THE SECRET GARDEN - MacHaydn Theatre 2%
Michael Raul Perez - DEAR EVAN HANSEN - Hangar Theatre 2%
Elizabeth D'Aiuto - THE SECRET GARDEN - MacHaydn Theatre 2%
ALEX KUNZ - EPIC BROADWAY - Bannerman Island Outdoor Theater 2%
Emma Dean - TARZAN - The REV Theatre Co. 2%
Owen Creamer - OKLAHOMA! - Cortland Repertory Theatre 2%
Madison Stratton - THE ADDAMS FAMILY - MacHaydn Theatre 1%
Kelly McCarty - VIOLET - Pendragon Theatre 1%
Will Reynolds - EPIC BROADWAY - Bannerman Island Outdoor Theater 1%
Best Performer In A Play (Non-Professional)
Jewel Winant - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Hubbard Hall 11%
Jeff Siuda - RUMORS - Blackfriars Theatre 7%
Ashalee Caggy - STEEL MAGNOLIAS - Oswego Players, Inc. 6%
Annie Fabiano - ONE SLIGHT HITCH - Cider Mill Stage 6%
Anna Dempf - EURYDICE - Hubbard Hall 6%
Matt Bonacci - WEDDING BAND - Black Theatre Troupe of Upstate NY 5%
Jennifer Madison - THE LION IN WINTER - Confetti Stage 5%
Rob Egan - THE BOYS IN THE BAND - Cider Mill Stage 5%
Kiyomi Oliver - WITCH - Penfield Players 4%
Binaifer Dabu - A ROCK SAILS BY - CNY Playhouse 4%
Brian O'Connor - DEATHTRAP - CNY Playhouse 4%
Shane Smith - ONE SLIGHT HITCH - Cider Mill Stage 3%
Antoinette Fasino - FEFU AND HER FRIENDS - Hubbard Hall 3%
Laura Feligno - RUMORS - Blackfriars Theatre 3%
Tiffany McWilliams - FEFU AND HER FRIENDS - Hubbard Hall 2%
Bruce Paulson - KING LEAR - Syracuse Shakespeare In-The-Park 2%
Ahz Moses - BLACK BOYS CRY - 1989 Dreams Productions 2%
Novis Fuller - DEATHTRAP - CNY Playhouse 2%
Tanya Gorlow - FEFU AND HER FRIENDS - Hubbard Hall 2%
Jim Sharples - TWELVE ANGRY JURORS - CNY Playhouse 2%
Patrick White - A DISTANT COUNTRY CALLED YOUTH - Harbinger Theatre 2%
Heidi Weeks - MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET - Cider Mill Stage 2%
Chris Nickerson - ONE SLIGHT HITCH - Cider Mill Stage 2%
Julia Jaremko - KING LEAR - Syracuse Shakespeare In-The-Park 2%
Nellson Moore - THE LION IN WINTER - Confetti Stage 2%
Best Performer In A Play (Professional)
Alexa Scott Flaherty - SWEAT - CenterStage Theatre 12%
Danny Kincaid Kunz - IN THE NEXT ROOM, OR THE VIBRATOR PLAY - Blackfriars Theatre 9%
Kyle Lopez Barisich - FUN HOME - Hangar Theatre 8%
Fred Grandy - DA - The Redhouse 8%
Aceyon Owens - SWEAT - CenterStage Theatre 7%
Daniel Skinner - BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - Cortland Repertory Theatre 6%
Sivan Raz - ANTI-GONE - Rochester Fringe Festival 6%
Chad Reid - BREATHING TIME - Creative License 4%
Eliana Rowe - INTIMATE APPAREL - Chenango River Theatre 4%
DUANE BOUTTE' - DRACULA: THE JOURNAL OF JONATHAN HARKER - Bannerman Island Outdoor Theater 4%
Dayna Palya - PROOF - Chenango River Theatre 4%
Erin Arnold - ANTI-GONE - Rochester Fringe Festival 4%
Laquisha Rucker - WEDDING BAND - Black Theatre Troupe of Upstate NY 3%
Roxanne Fay - HAPPY DAYS - Bridge Street Theatre 3%
Kara Vito - BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - Cortland Repertory Theatre 3%
Gil Brady - THE 39 STEPS - Lake George Dinner Theatre 3%
Jacob Bell - THE LIFESPAN OF A FACT - Creative License 3%
Harrison Bryan - THE RESERVOIR - Shadowland Stages 2%
Laura Graver - BREATHING TIME - Creative License 2%
Kristopher Ryan Wilson - INTIMATE APPAREL - Chenango River Theatre 1%
Ian LaChance - THE LIFESPAN OF A FACT - Creative License 1%
Elizabeth Narciso - RED LIKE FRUIT - Bridge Street Theatre 1%
Joy Franz - THE RESERVOIR - Shadowland Stages 1%
Lori Wilner - THE RESERVOIR - Shadowland Stages 1%
Michael Raver - THE LISBON TRAVIATA - Bridge Street Theatre 1%
Best Play (Non-Professional)
THE WOLVES - Sand Lake Center for the Arts 14%
RUMORS - Blackfriars Theatre 13%
THE BOYS IN THE BAND - Cider Mill Stage 10%
DEATHTRAP - CNY Playhouse 10%
A ROCK SAILS BY - CNY Playhouse 9%
ANTI-GONE - Rochester Fringe Festival 8%
THE LION IN WINTER - Confetti Stage 8%
KING LEAR - Syracuse Shakespeare In-The-Park 7%
FEFU AND HER FRIENDS - Hubbard Hall 5%
DOUBLEWIDE, TEXAS - Everyone’s Theatre Company, Inc. 4%
MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET - Cider Mill Stage 3%
SHOCKHEADED PETER - Crow City Theatre 3%
A DISTANT COUNTRY CALLED YOUTH - Harbinger Theatre 2%
LADIES' DAY - Harbinger Theatre 2%
PROOF - Theater Apparatus 2%
Best Play (Professional)
THE GROWN-UPS - Blackfriars Theatre 15%
EUREKA DAY - Hangar Theatre 13%
BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - Cortland Repertory Theatre 12%
ANTI-GONE - Rochester Fringe Festival 11%
DA - The Redhouse 8%
THE 39 STEPS - Lake George Dinner Theatre 7%
DRACULA: THE JOURNAL OF JONATHAN HARKER - Bannerman Island Outdoor Theater 6%
INTIMATE APPAREL - Chenango River Theatre 5%
THE RESERVOIR - Shadowland Stages 5%
BREATHING TIME - Creative License 4%
PROOF - Chenango River Theatre 4%
THE LISBON TRAVIATA - Bridge Street Theatre 3%
THE LIFESPAN OF A FACT - Creative License 3%
HAPPY DAYS - Bridge Street Theatre 3%
RED LIKE FRUIT - Bridge Street Theatre 2%
Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Allen Wright Shannon - IN THE NEXT ROOM, OR THE VIBRATOR PLAY - Blackfriars Theatre 13%
Christopher James Lupia - JEKYLL & HYDE - CNY Playhouse 12%
Molly Waters - JEKYLL & HYDE - SLOC Musical Theater 12%
Charles J.I. Krawczyk - SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE - Hubbard Hall 9%
David Zwierankin - THE LION IN WINTER - Confetti Stage 8%
Simon Hadley/Robin Parker - DOGFIGHT - Theatre444 7%
Ed Ritchie - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Hubbard Hall 7%
Charles J.I. Krawczyk - THE BRIDGES OF MADISON COUNTY - Fort Salem Theater 6%
John Frank - HELLO, DOLLY! - SummerStage at Rome Capitol Theatre 6%
Molly Waters - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - SLOC Musical Theater 6%
Molly Waters - MAN OF LA MANCHA - SLOC Musical Theater 4%
Christopher Lupia - DEATHTRAP - CNY Playhouse 4%
Duane Joseph Olson - COMPANY - Rhinebeck Center For Performing Arts 3%
Morgan Noone - A ROCK SAILS BY - CNY Playhouse 3%
Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Professional)
John Haldoupis - THE SOUND: A NEW MUSICAL, INSPIRED BY TRUE EVENTS - CenterStage Theatre 13%
Benny Pitt - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Playhouse Stage Company 11%
Deb Sivigny - FUN HOME - Hangar Theatre 9%
Maggie Jackson - COME FROM AWAY - Forestburgh Playhouse 8%
Gabriella Seebode - THE PROM - Broadway Upstate Arts Alive 7%
Alivia Cross - THE SECRET GARDEN - MacHaydn Theatre 7%
Oliver Canales Greenwood - DAUGHTERS (HIJAS): A NEW MUSICAL - Walking on Water Productions 7%
John Haldoupis - SWEAT - CenterStage Theatre 7%
Rozy Isquith - ANNIE - Cortland Repertory Theatre 5%
Barbara Kahl - INTIMATE APPAREL - Chenango River Theatre 5%
Shelley Barish and Jack Bekampis - BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - Cortland Repertory Theatre 4%
Bill Lelbach - PROOF - Chenango River Theatre 3%
Caroline Galderisi - ANTI-GONE - Rochester Fringe Festival 3%
Jacob Bell - THE LIFESPAN OF A FACT - Creative License 2%
Ellen Waggett - BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - MacHaydn Theatre 2%
Peter Johnson - THE RESERVOIR - Shadowland Stages 2%
Jacob Bell - BREATHING TIME - Creative License 2%
William Bezak - HAPPY DAYS - Bridge Street Theatre 2%
John Sowle - THE LISBON TRAVIATA - Bridge Street Theatre 1%
Best Sound Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Bob Puff - PARADE - Blackfriars Theatre 19%
Zachary Moser - JEKYLL & HYDE - CNY Playhouse 11%
Shaya Reyes - THE LION IN WINTER - Confetti Stage 9%
Katie Fitzmorris - GREEN DAY'S AMERICAN IDIOT - SLOC Musical Theater 8%
Katie Fitzmorris - MAN OF LA MANCHA - SLOC Musical Theater 7%
Jamey Swistak - HELLO, DOLLY! - SummerStage at Rome Capitol Theatre 7%
Lauren Kensley - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Ti Ahwaga Arts Center 7%
Mike Kane - COME FROM AWAY - Cider Mill Stage 6%
Tom Moeller - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - SLOC Musical Theater 6%
Mike Kane - RENT - Cider Mill Stage 5%
Stephen Shepherd - DEATHTRAP - CNY Playhouse 5%
Ted Wenskus - WITCH - Penfield Players 4%
Patrick Bogert - COMPANY - Rhinebeck Center For Performing Arts 3%
Stephen Shepherd - A ROCK SAILS BY - CNY Playhouse 2%
Roger Lipson - KING LEAR - Syracuse Shakespeare In-The-Park 2%
Stephen Gifford - TARZAN - The REV Theatre Co. 1%
Best Sound Design Of A Play Or Musical (Professional)
Bob Puff - THE SOUND: A NEW MUSICAL, INSPIRED BY TRUE EVENTS - CenterStage Theatre 16%
Tony Taylor - COME FROM AWAY - Forestburgh Playhouse 10%
Brian Kovach - THE BODYGUARD: THE MUSICAL - OFC Creations Theatre Center 9%
Joey O'Neil - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Playhouse Stage Company 8%
Luke Klingensmith - DAUGHTERS (HIJAS): A NEW MUSICAL - Walking on Water Productions 7%
Todd Andrews - THE PROM - Broadway Upstate Arts Alive 7%
Caisa Sanburg - DEAR EVAN HANSEN - Hangar Theatre 6%
Andrew Hughes - PIPPIN - The Redhouse 6%
Aaron Holbritter - BREATHING TIME - Creative License 5%
Kyle Jensen - TARZAN - The REV Theatre Co. 4%
Anthony Vadala - DA - The Redhouse 4%
Brandon Reed - BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - Cortland Repertory Theatre 4%
George LaChance - THE SECRET GARDEN - MacHaydn Theatre 4%
Aaron Holbritter - THE LIFESPAN OF A FACT - Creative License 4%
Sean McGinley - THE ADDAMS FAMILY - MacHaydn Theatre 3%
Dean Mahoney - THE RESERVOIR - Shadowland Stages 2%
Carmen Borgia - MONSTERS OF THE AMERICAN CINEMA - Bridge Street Theatre 2%
Matthew Earnest - HAPPY DAYS - Bridge Street Theatre 1%
Best Supporting Performer In A Musical (Non-Professional)
Hannah DeStefano - JEKYLL & HYDE - SLOC Musical Theater 9%
Abigail Weeden - THE BRIDGES OF MADISON COUNTY - Fort Salem Theater 8%
Ashalee Caggy - JEKYLL & HYDE - CNY Playhouse 7%
Julia Kesel - INTO THE WOODS - Pittsford Musicals 7%
Brooke Finlayson - INTO THE WOODS - Pittsford Musicals 5%
Jennifer Crawford - RENT - Cider Mill Stage 5%
Karma Guida - DEAR EVAN HANSEN - Skiing Squirrel Productions 5%
Tessa Gilardoni - THE SECRET GARDEN - Everyone’s Theatre Company, Inc. 5%
Hannah Pegg - THE WEDDING SINGER - Baldwinsville Theatre Guild 3%
Ben Reiner - INTO THE WOODS - Pittsford Musicals 3%
Jackson Bailey - RUDOLPH THE RED-NOSED REINDEER: THE MUSICAL - Endicott Performing Arts Center 3%
Kevin Miner - GREEN DAY'S AMERICAN IDIOT - SLOC Musical Theater 3%
Laura Marron - THE SECRET GARDEN - Everyone’s Theatre Company, Inc. 3%
Patrick Brett - PARADE - Blackfriars Theatre 3%
Derek Greabell - THE WEDDING SINGER - Baldwinsville Theatre Guild 3%
Don Sheffrin - PARADE - Blackfriars Theatre 3%
Joey Campagna - THE SECRET GARDEN - Everyone’s Theatre Company, Inc. 2%
Jonathan Zareski - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Ti Ahwaga Arts Center 2%
Nic Anthony/ Natalie Bronson - LEGALLY BLONDE - 90 miles theater company 2%
Damon Fletcher - AMELIE - Theatre444 2%
Stephen Foust - JEKYLL & HYDE - SLOC Musical Theater 2%
Marcus Herndon - JEKYLL & HYDE - CNY Playhouse 2%
Ryan Hontz - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Rhinebeck Center For Performing Arts 2%
Jennifer Walczak - DEAR EVAN HANSEN - Theatre444 1%
Kit Prelewitz - INTO THE WOODS - Pittsford Musicals 1%
Best Supporting Performer In A Musical (Professional)
Anthony DaSilva - A CHORUS LINE - Geva Theatre Center 10%
David Baecker - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Playhouse Stage Company 10%
Kristin Mellema - THE SOUND: A NEW MUSICAL, INSPIRED BY TRUE EVENTS - CenterStage Theatre 8%
Sofia Benderski - PIPPIN - The Redhouse 8%
Jeff Clair-Phillips - THE SOUND: A NEW MUSICAL, INSPIRED BY TRUE EVENTS - CenterStage Theatre 7%
Emily Marx - DEAR EVAN HANSEN - Hangar Theatre 6%
Gaby Albo - A CHORUS LINE - Geva Theatre Center 5%
Katrice Jackson - THE BODYGUARD: THE MUSICAL - OFC Creations Theatre Center 5%
Ollie Kufs - TARZAN - The REV Theatre Co. 5%
Erica Steinhagen - FUN HOME - Hangar Theatre 4%
Geoffrey Kidwell - COME FROM AWAY - Forestburgh Playhouse 4%
Erica Reyes - DAUGHTERS (HIJAS): A NEW MUSICAL - Walking on Water Productions 4%
Isis Jarnicki de Carvalho - DAUGHTERS (HIJAS): A NEW MUSICAL - Walking on Water Productions 3%
Marcia Mele - PIPPIN - The Redhouse 3%
Amelia Diaz - FUN HOME - Hangar Theatre 3%
Maggie McNeil - COME FROM AWAY - Forestburgh Playhouse 3%
Sabina Lueres - DAUGHTERS (HIJAS): A NEW MUSICAL - Walking on Water Productions 3%
Nicole Powell - COME FROM AWAY - Forestburgh Playhouse 2%
Mary Malaney - DEAR EVAN HANSEN - Hangar Theatre 2%
Nathan David Smith - COME FROM AWAY - Forestburgh Playhouse 2%
Sterling Baker-McClary - TARZAN - The REV Theatre Co. 2%
Madison Hertel - FUN HOME - Hangar Theatre 2%
Best Supporting Performer In A Play (Non-Professional)
Barby Cardilo - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Hubbard Hall 10%
Chris VanDerwerker - THE BOYS IN THE BAND - Cider Mill Stage 9%
Lynn Barbato-King - TWELVE ANGRY JURORS - CNY Playhouse 7%
Stephen Kane - THE BOYS IN THE BAND - Cider Mill Stage 7%
Matt Bonacci - THE LION IN WINTER - Confetti Stage 7%
Aaron Lambert - THE LION IN WINTER - Confetti Stage 6%
Thom Ingram - THE LION IN WINTER - Confetti Stage 6%
Trevor F Hill - TWELVE ANGRY JURORS - CNY Playhouse 5%
Jessie Dobrzynski - TWELVE ANGRY JURORS - CNY Playhouse 5%
Claire Gratto - THE HUMANS - Ti Ahwaga Arts Center 4%
Alex Grandin - THE LION IN WINTER - Confetti Stage 4%
Kylee Thetga - ONE SLIGHT HITCH - Cider Mill Stage 4%
Connor Gates - THE BOYS IN THE BAND - Cider Mill Stage 4%
Amy Prieto - DEATHTRAP - CNY Playhouse 4%
Kimberly Frodelius - DEATHTRAP - CNY Playhouse 4%
Aaron Alexander - KING LEAR - Syracuse Shakespeare In-The-Park 3%
Alex Sandler - A ROCK SAILS BY - CNY Playhouse 3%
John Van-Hanegan - KING LEAR - Syracuse Shakespeare In-The-Park 2%
Eric Fernandez - THE HUMANS - Ti Ahwaga Arts Center 2%
Shilo Munson - A ROCK SAILS BY - CNY Playhouse 2%
John Triana - TWELVE ANGRY JURORS - CNY Playhouse 2%
Best Supporting Performer In A Play (Professional)
Cynthia Brito - IN THE NEXT ROOM, OR THE VIBRATOR PLAY - Blackfriars Theatre 13%
Adryanna Elmendorf - SWEAT - CenterStage Theatre 10%
Adara Alston - INTIMATE APPAREL - Chenango River Theatre 8%
Tyler Nye - THE 39 STEPS - Lake George Dinner Theatre 7%
David Munnell - SWEAT - CenterStage Theatre 6%
Karis Wiggins - DA - The Redhouse 5%
Ryan Canavan - PROOF - Chenango River Theatre 5%
Alexa Adler - ANTI-GONE - Rochester Fringe Festival 5%
Olivia Hight - ANTI-GONE - Rochester Fringe Festival 5%
Chris Nickerson - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Franklin Stage Company 4%
Alondra Hughes - INTIMATE APPAREL - Chenango River Theatre 4%
Joshua Aaron McCabe - DA - The Redhouse 3%
Rebecca Pitcher - THE RESERVOIR - Shadowland Stages 3%
Shir Ringer - ANTI-GONE - Rochester Fringe Festival 3%
Emily Bryan - BREATHING TIME - Creative License 3%
Amy Crossman - PROOF - Chenango River Theatre 2%
Nick Martiniano - BREATHING TIME - Creative License 2%
Camille van Putten - ANTI-GONE - Rochester Fringe Festival 2%
Timothy Dunn - THE LISBON TRAVIATA - Bridge Street Theatre 2%
Harrison Zraly - THE RESERVOIR - Shadowland Stages 2%
Steve Brady - THE RESERVOIR - Shadowland Stages 2%
Lisa Bryk - THE LIFESPAN OF A FACT - Creative License 2%
Jeff Brackett - THE LISBON TRAVIATA - Bridge Street Theatre 1%
Nina Varano - INTIMATE APPAREL - Chenango River Theatre 1%
Johnny Travers - RED LIKE FRUIT - Bridge Street Theatre 1%
Best Theatre For Young Audiences Production (Non-Professional)
THE SECRET GARDEN - Everyone’s Theatre Company, Inc. 33%
DISNEY'S FROZEN - Maple Avenue Musical Club 32%
MEAN GIRLS - Cider Mill Stage 20%
RUDOLPH THE RED-NOSED REINDEER: THE MUSICAL - Endicott Performing Arts Center 16%
Best Theatre For Young Audiences Production (Professional)
ARE YOU MY MOTHER - TYKEs (Theatre Young Kids Enjoy) 37%
FINDING NEMO - Hangar Theatre 30%
ELEPHANT & PIGGIE’S “WE ARE IN A PLAY!” - Playhouse Stage Company 22%
THE PROBABLY IMPROBABLE ADVENTURES OF ROBIN HOOD - Hangar Theatre 11%
Favorite Local Theatre (Non-Professional)
SLOC Musical Theater 10%
Pittsford Musicals 10%
CNY Playhouse 8%
Cider Mill Stage 6%
Baldwinsville Theatre Guild 6%
Everyone’s Theatre Company, Inc. 6%
Fort Salem Theater 5%
Skiing Squirrel Productions 5%
Confetti Stage 5%
Theatre444 4%
Endicott Performing Arts Center 4%
Ti Ahwaga Arts Center 3%
Rhinebeck Center For Performing Arts 3%
Schuylerville Community Theater 3%
Syracuse Shakespeare In-The-Park 3%
MacHaydn Theatre 3%
SummerStage at Rome Capitol Theatre 3%
Harbinger Theatre 2%
Multi-use Community Cultural Center (MuCCC) 2%
Oswego Players, Inc. 2%
THE ACT GROUP, INC. 2%
Bunbury Players 2%
The Playhouse at Museum Village 1%
SRO Productions 1%
The Covey Theater Company 1%
Favorite Local Theatre (Professional)
Blackfriars Theatre 23%
CenterStage Theatre 8%
Playhouse Stage Company 8%
OFC Creations Theatre Center 8%
The Redhouse 7%
Capital Repertory Theatre 6%
Forestburgh Playhouse 5%
Hangar Theatre 5%
Syracuse Stage 5%
The REV Theatre Co. 4%
Chenango River Theatre 3%
Cortland Repertory Theatre 3%
Kitchen Theatre Company 3%
Hubbard Hall 3%
MacHaydn Theatre 3%
Creative License 2%
Walking on Water Productions 1%
Shadowland Stages 1%
Bannerman Island Outdoor Theater 1%
The Classics Company 1%
Bridge Street Theatre 1%
Pendragon Theatre 0%
Franklin Stage Company 0%
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