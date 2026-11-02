Marc Paré Rico Wins Aloha Classic and Extends Lead in World Windsurfing Title Race in Hawaii

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El español Marc Paré Rico ha dado un paso más hacia la defensa de su título mundial tras imponerse en el Aloha Classic de Hawái, en una ajustada final frente a varios antiguos campeones de la competición.

En su 43.ª edición, el Aloha Classic es la prueba más prestigiosa del windsurf de olas: el escenario donde los mejores riders del mundo crean, perfeccionan y exhiben las maniobras más espectaculares del deporte. Los competidores utilizan las olas como rampas de lanzamiento para ejecutar giros y rotaciones aéreas, que son puntuados por un panel de jueces, de forma similar al surf.

Paré Rico conquistó su primer título mundial en 2025. Esta temporada ha consolidado su ventaja gracias a unos resultados extraordinarios en sus condiciones locales de las Islas Canarias. Ahora afronta la última prueba de la temporada en Chile (14–29 de noviembre) con una ventaja de 6.410 puntos, donde se decidirá el título mundial de 2026.

Los campeones caen mientras Paré Rico mantiene la calma

Paré Rico amplió su ventaja manteniendo la concentración mientras dos de los campeones más laureados del deporte quedaban eliminados. El alemán Philip Köster, número dos del mundo y cinco veces campeón mundial de olas, cayó en los cuartos de final. Su eliminación llegó en unas imponentes olas de entre cuatro y cinco metros, en una ronda de cuatro competidores en la que solo los dos primeros lograban clasificarse.

El brasileño Marcilio Browne, cuatro veces campeón mundial de olas y número tres del ranking, le siguió en las semifinales, al quedar eliminado en una manga que ganó Paré Rico.

Para un rider que consiguió su primer título mundial hace tan solo un año, superar a rivales que suman nueve títulos mundiales entre ambos fue toda una declaración de intenciones.

En unas condiciones complicadas y cambiantes que sorprendieron incluso a algunos de los mejores riders locales de Maui, Pare-Rico estuvo impecable en esa semifinal. Supo aprovechar cada sección de la ola a la perfección, combinando maniobras aéreas, un giro completo de 360 grados sobre la pared de la ola y un goiter, una rotación hacia atrás iniciada desde la parte superior de la ola. Se impuso en la manga con una puntuación de 13,82.

“Al comenzar esta temporada no estaba seguro de poder volver a situarme en una posición que me permitiera ganar otro título mundial. Es realmente emocionante, pero intento no pensar en el título. Lo único que quiero es navegar lo mejor posible y demostrar lo que soy capaz de hacer. Aunque mi objetivo era llegar a la final del Aloha Classic”. – Marc Paré Rico

En la final, Pare-Rico se recuperó de varias caídas iniciales con un limpio 360 sobre la ola y después levantó al público con un air taka ejecutado a la perfección y un potente golpe contra el labio de la ola. Estas maniobras le permitieron ponerse por delante en los últimos minutos, ventaja que mantuvo hasta imponerse por tan solo 0,05 puntos.

“Todavía no me lo puedo creer. Mi objetivo durante toda la temporada era llegar a la final aquí. Siempre he sentido que esta es la competición que más me cuesta. Es increíble haber ganado”. – Marc Paré Rico

Un nuevo aspirante desde Maui

La principal amenaza para la defensa del título de Paré Rico llega ahora de la mano de Bernd Roediger, que creció en Maui y competía en sus propias condiciones locales.

Roediger, ganador del Maui Pro a principios de esta temporada, consiguió la mejor puntuación de las semifinales (14,90) gracias a una serie de maniobras aéreas con rotaciones modificadas y potentes giros sobre la ola.

En la final lideró durante buena parte de la manga y consiguió la mejor puntuación en una sola ola, un taka de siete puntos ejecutado sobre una gran ola de serie, antes de terminar segundo con 13,40 puntos.

Roediger asciende hasta la tercera posición del ranking, a 7.500 puntos de Paré Rico. Está previsto que descarte un resultado bajo de 2.500 puntos obtenido en una prueba de menor categoría en Puerto Rico. Esto significa que todavía puede proclamarse campeón del mundo si gana en Chile y Pare-Rico termina fuera de los cinco primeros.

Victoria española en la categoría júnior

El español Javier Escribano Toribio, campeón mundial júnior de olas en categoría masculina en 2025, se impuso en la división Junior Boys en Hawái, por delante del griego Jason Papanikolaou y del francés Raphael Dumesnil.

Un deporte en plena transformación

La defensa del título de Pare-Rico llega en una temporada de importantes cambios en la estructura del windsurf profesional.

A principios de este año, los dos circuitos rivales del windsurf profesional, la consolidada Professional Windsurfing Association y el International Windsurfing Tour, que operaba de forma independiente, se fusionaron para crear un único circuito: el World Windsurf Tour.

Desde entonces, el circuito unificado ha ampliado su presencia más allá de su tradicional base europea, incorporando pruebas en Hawái, Fiyi, Australia y Chile.

Un nuevo sistema de competiciones de cinco estrellas establece que todas las pruebas cuentan ahora para el ranking mundial. La incorporación de nuevos destinos y más oportunidades para sumar puntos ha abierto la lucha por los títulos a nuevos aspirantes.

“Unir el deporte bajo un único circuito tenía como objetivo ofrecer a todos los riders una oportunidad justa de luchar por el título mundial. Esta temporada, ambos títulos se decidirán en la última prueba, con nuevos aspirantes en la lucha. Eso es exactamente lo que buscábamos con la unificación”. – Simeon Glasson, director del World Windsurf Tour.

El título mundial femenino también se decidirá en la última prueba

El título mundial femenino también se resolverá en Chile.

La francesa Marine Hunter se impuso en Hawái y se sitúa a tan solo 15 puntos de la alemana Lina Erpenstein, que terminó segunda. La también alemana Maria Behrens ocupó la tercera posición y mantiene opciones matemáticas de conseguir el título.

Resultados del Aloha Classic

1. Profesionales masculinos: Marc Paré Rico (España) | Profesionales femeninas: Marine Hunter (Francia)

2. Profesionales masculinos: Bernd Roediger (EE. UU.) | Profesionales femeninas: Lina Erpenstein (Alemania)

3. Profesionales masculinos: Antoine Martin (Guadalupe) | Profesionales femeninas: Maria Behrens (Alemania)

4. Profesionales masculinos: Morgan Noireaux (EE. UU.) | Profesionales femeninas: Angela Cochrane (EE. UU.)

Clasificación mundial con una prueba pendiente

1. Masculino: Marc Paré Rico (España), 34.500 puntos | Femenino: Lina Erpenstein (Alemania), 30.255 puntos

2. Masculino: Philip Köster (Alemania), 28.090 puntos | Femenino: Marine Hunter (Francia), 30.240 puntos

3. Masculino: Bernd Roediger (EE. UU.), 27.000 puntos | Femenino: Maria Behrens (Alemania), 27.970 puntos

Información del evento

Evento: Aloha Classic – World Windsurf Tour

Lugar: Ho'okipa Beach Park, Maui, Hawái, EE. UU.

Fechas: 19–30 de octubre de 2026

Dónde verlo: Repeticiones y retransmisiones en directo en worldwindsurftour.com

Próxima prueba: Gran Final, Chile – 14–29 de noviembre de 2026

Sobre el World Windsurf Tour

El World Windsurf Tour se creó en 2026 tras la fusión de la Professional Windsurfing Association y el International Windsurfing Tour. Es el circuito profesional internacional de este deporte y engloba las disciplinas de olas, slalom, foil y freestyle.

El World Wave Tour 2026 está compuesto por 10 pruebas de cuatro y cinco estrellas que se celebran en Australia, Chile, Fiyi, Francia, Alemania, Hawái, Escocia y España.

Clasificaciones y retransmisiones en directo: worldwindsurftour.com.

Photo Credit: Fish Bowl Diaries



Photo Credit: Fish Bowl Diaries

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