The Gran Teatro Nacional Will Host Gran Gala Lírica Solistas de la Ópera del Teatro Colón

NEW! Opera Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Opera & beyond. No password required. Sign Up

The Gran Teatro Nacional del Perú in San Borja, Lima, will present a classical gala performance, Gran Gala Lírica Solistas de la Ópera del Teatro Colón, on Tuesday, November 10, 2026. The event will begin at 8:00 p.m.

La Gala Lírica Solistas del Teatro Colón reúne, por primera vez en el Perú, a cinco destacados artistas del Teatro Colón de Buenos Aires, uno de los escenarios líricos más prestigiosos del mundo. Este acontecimiento ofrecerá al público peruano una oportunidad única de disfrutar de algunas de las voces más sobresalientes de la ópera internacional.

El elenco está conformado por la soprano Laura Rizzo, el barítono Omar Carrión, el tenor Fermín Prieto, la mezzosoprano María Luján y la directora orquestal y pianista Eduvígenes Picone, todos con una reconocida trayectoria en importantes teatros y festivales internacionales.

Con un selecto repertorio de las más célebres arias de la ópera universal, esta Gala Lírica promete una velada inolvidable que marcará un hito en la programación cultural del país.

Broadway news in your inbox

Weekly top stories - unsubscribe anytime. Text me breaking news - biggest stories on your phone

× You've Got Tickets! When are you seeing ? Add to Upcoming