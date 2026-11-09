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Photos: Comedy Village to Host New York Comedy Festival Shows Featuring Kiki Yeung, Esther Ku, Jimmy Cash and Paige Gallagher

The lineup includes SWEET & SOUR CHICKS COMEDY TOUR with Kiki Yeung and Esther Ku, and JIMMY CASH: LATE FOR SCHOOL.

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Photos: Comedy Village to Host New York Comedy Festival Shows Featuring Kiki Yeung, Esther Ku, Jimmy Cash and Paige Gallagher

The New York Comedy Festival has taken over The Big Apple, and Comedy Village is taking part for the third consecutive year. The New York Comedy Festival (NYCF) is described as the country's largest and longest-running annual comedy festival, bringing together some of the biggest names in comedy, rising stars, and live comedy across New York City.

For the full festival lineup and schedule, visit the NYCF website and follow @NYComedyFest on social media for the latest festival news.

Comedy Village Festival Shows

THE NEW YORK COMEDY FESTIVAL PRESENTS SWEET & SOUR CHICKS COMEDY TOUR WITH KIKI YEUNG AND ESTHER KU - Sunday, November 8, 7:30 PM

THE NEW YORK COMEDY FESTIVAL PRESENTS JIMMY CASH: LATE FOR SCHOOL - Tuesday, November 10, 7:00 PM

THE NEW YORK COMEDY FESTIVAL PRESENTS SAMUEL ORSON - Wednesday, November 11, 7:00 PM & 9:00 PM (Sold out)

THE NEW YORK COMEDY FESTIVAL PRESENTS HEADLINER SERIES WITH LANCE WEISS - Wednesday, November 11, 7:00 PM

THE NEW YORK COMEDY FESTIVAL PRESENTS Billie Lee - Thursday, November 12, 7:00 PM

THE NEW YORK COMEDY FESTIVAL PRESENTS PAIGE GALLAGHER - Thursday, November 12, 9:30 PM

THE NEW YORK COMEDY FESTIVAL PRESENTS CHIMOSA COMEDY WITH PAULA J. LEON - Saturday, November 14, 5:00 PM

Venue

Comedy Village NYC is located at 352 West 44th Street, New York, NY 10036.

Photos: Comedy Village to Host New York Comedy Festival Shows Featuring Kiki Yeung, Esther Ku, Jimmy Cash and Paige Gallagher — photo 1 of 7

Photos: Comedy Village to Host New York Comedy Festival Shows Featuring Kiki Yeung, Esther Ku, Jimmy Cash and Paige Gallagher — photo 2 of 7
THE NEW YORK COMEDY FESTIVAL PRESENTS JIMMY CASH: LATE FOR SCHOOL Tuesday, November 10 7:00 PM BUY TICKETS

Photos: Comedy Village to Host New York Comedy Festival Shows Featuring Kiki Yeung, Esther Ku, Jimmy Cash and Paige Gallagher — photo 3 of 7

Photos: Comedy Village to Host New York Comedy Festival Shows Featuring Kiki Yeung, Esther Ku, Jimmy Cash and Paige Gallagher — photo 4 of 7
THE NEW YORK COMEDY FESTIVAL PRESENTS HEADLINER SERIES WITH LANCE WEISS Wednesday, November 11 7:00 PM BUY TICKETS

Photos: Comedy Village to Host New York Comedy Festival Shows Featuring Kiki Yeung, Esther Ku, Jimmy Cash and Paige Gallagher — photo 5 of 7
THE NEW YORK COMEDY FESTIVAL PRESENTS Billie Lee Thursday, November 12 7:00 PM BUY TICKETS

Photos: Comedy Village to Host New York Comedy Festival Shows Featuring Kiki Yeung, Esther Ku, Jimmy Cash and Paige Gallagher — photo 6 of 7
THE NEW YORK COMEDY FESTIVAL PRESENTS PAIGE GALLAGHER Thursday, November 12 9:30 PM BUY TICKETS

Photos: Comedy Village to Host New York Comedy Festival Shows Featuring Kiki Yeung, Esther Ku, Jimmy Cash and Paige Gallagher — photo 7 of 7
THE NEW YORK COMEDY FESTIVAL PRESENTS CHIMOSA COMEDY WITH PAULA J. LEON Saturday, November 14 5:00 PM BUY TICKETS

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