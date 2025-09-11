 tracker
Cellist Santiago Cañón-Valencia Reveals 2025–26 Season Highlights

Engagements include the San Francisco Symphony, Kansas City Symphony, Macedonian Philharmonic, Festival de Música de Morelia, and more.

By: Sep. 11, 2025
Cellist Santiago Cañón-Valencia Reveals 2025–26 Season Highlights Image
Colombian-born cellist Santiago Cañón-Valencia has announced his 2025–26 season, featuring major orchestral and recital engagements across North America, Europe, and Latin America.

Highlights will include appearances with the San Francisco Symphony, Kansas City Symphony, Montgomery Symphony Orchestra, Grand Rapids Symphony, Camerata Pacifica, the Macedonian Philharmonic, and performances at leading festivals in Mexico and Colombia.

The season begins on the heels of Cañón-Valencia’s newest single Ouróboros, released in July 2025 on Deutsche Grammophon’s Musical Moments series. His summer performances included the Colombian premiere of Victor Herbert’s Cello Concerto No. 2 with the Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Among season highlights are solo recitals in Spain and Portugal, a performance of Elgar’s Cello Concerto with the Macedonian Philharmonic, and service on the jury for the Budapest International Cello Competition. In the United States, Cañón-Valencia will join the San Francisco Symphony for its Día de los Muertos concert under Lina Gonzalez-Granados, perform Tobias Picker’s Cello Concerto with the Montgomery Symphony Orchestra, and appear in recital with pianist Victor Asuncion in Stanford and La Jolla. He will also perform Márquez’s Espejos en la Arena with the Grand Rapids Symphony and San Francisco Symphony, and Saint-Saëns’ Cello Concerto No. 1 with the Kansas City Symphony under guest conductor Samuel Lee.

In Latin America, he will perform at the Festival de Música de Morelia in Mexico, giving the world premiere of Amparo Ángel’s Cello Concerto with the Colombian Youth Philharmonic Orchestra, and appear at the Cartagena Music Festival in Colombia. He will also join the Puerto Rico Symphony Orchestra for Dutilleux’s Cello Concerto in February 2026, in a concert marking the final season of Music Director Maximiano Valdés.

European engagements include the Festival Internacional de Música de Gaia in Portugal and a February 2026 performance in Germany with the Marmen Quartet and violist Jonathan Brown, featuring Salina Fisher’s Heal alongside works by Schubert, Brahms, and Schönberg.

Santiago Cañón-Valencia 2025-2026 Season Calendar

Monday, September 8, 2025–Sunday, September 14, 2025

Budapest International Cello Competition Jury

Franz Liszt Academy | Budapest, Hungary

Link: www.filharmonia.hu/en/competitions/budapest-international-cello-competition/competition-regulations

Tuesday, September 23, 2025 at 7:30pm 

Concert with Camerata Pacifica

The Huntington | San Marino, CA

Link: www.cameratapacifica.org/concerts-25-26/ 

Thursday, September 25, 2025 at 8:00pm

Concert with Camerata Pacifica

Colburn School | Los Angeles, CA

Link: www.cameratapacifica.org/concerts-25-26/ 

Friday, September 26, 2025 at 7:00pm

Concert with Camerata Pacifica

Music Academy of Santa Barbara | Santa Barbara, CA

Link: www.cameratapacifica.org/concerts-25-26/ 

Sunday, September 28, 2025 at 3:00pm

Concert with Camerata Pacifica

Scherr Forum | Thousand Oaks, CA

Link: www.cameratapacifica.org/concerts-25-26/

Thursday, October 2, 2025 at 8:00pm

Macedonian Philharmonic Orchestra

Macedonian Philharmonic Concert Hall | Skopje, Macedonia

Link: www.filharmonija.mk/events-and-tickets/?lang=en

Saturday, October 11, 2025 at 9:30pm

Festival Internacional de Música de Gaia

Cine-Teatro Eduardo Brazão | Gaia, Portugal

Link: www.cm-gaia.pt/pt/eventos/31-festival-internacional-de-musica-de-gaia/

Friday, October 17, 2025 at 7:30pm and Saturday, October 18, 2025, at 7:30pm

Grand Rapids Symphony with Lina Gonzalez Granados 

DeVos Performance Hall | Grand Rapids, MI

Link: www.grsymphony.org/dvorak-and-the-americas 

Saturday, October 20, 2025 at 7:30pm

Recital with Victor Asuncion

Athenaeum Library | La Jolla, CA

Link: www.ljathenaeum.org/events/chamber-2025-1020

Program:

Henri Duparc – Lamento from Melodies

Claude Debussy – Cello Sonata 

Maurice Ravel – Sonate posthume

Francis Poulenc – Suite Française

Maurice Ravel  – Pavane pour une infante défunte, Pièce en forme de Habanera 

Igor Stravinsky – Suite Italienne

Wednesday, October 22, 2025 at 7:30pm

Stanford Live presents Santiago Cañón-Valencia

Bing Concert Hall | Stanford, CA 

Link: www.live.stanford.edu/events/25-26season/bing-concert-hall/santiago-canon-valencia/ 

Saturday, November 1, 2025 at 3:00pm

San Francisco Symphony Celebrates Día de los Muertos

Davies Symphony Hall | San Francisco, CA

Link: www.sfsymphony.org/Buy-Tickets/2025-26/DIA-DE-LOS-MUERTOS 

Monday, November 17, 2025 at 7:00pm

Montgomery Symphony Orchestra

Davis Theatre for the Performing Arts | Montgomery, AL

Link: www.montgomerysymphony.org/masterworks2/ 

Monday, November 20, 2025 

Festival de Música de Morelia 

Ocampo Theater | Morelia, Mexico

Link: www.festivalmorelia.mx/programa#

Wednesday, November 22, 2025 

Festival de Música de Morelia 

Matamoros Theater | Morelia, Mexico

Link: www.festivalmorelia.mx/programa#

Sunday, January 4 – Monday, January 12, 2026
Cartagena Music Festival

Teatro Adolfo Mejía | Cartagena, Colombia

Link: cartagenamusicfestival.com/show-item/albeniz-cuatro-pinturas-de-espana/?lang=en

Wednesday, January 8, 2026 at 7:00pm

Cartagena Festival

Teatro Adolfo Mejía | Cartagena, Colombia

Link: cartagenamusicfestival.com/20-anos/?lang=en

Saturday, February 7, 2026 at 7:00pm

Puerto Rico Symphony with Maximiano Valdés

San Juan, Puerto Rico

Link: www.ticketera.com/events/detail/concierto-clasico-14

Saturday, February 22, 2026 at 4:00pm

Concert with Marmen Quartet & Jonathan Brown

Gabriel von Seidl Concert Hall | Bad Tölz, Germany

Link: www.quartettissimo.de/quartettissimo-konzerte-saison-25-26.html 

Friday, March 13, 2026 at 8:00pm

Saturday, March 14, 2026 at 8:00pm 

Sunday, March 15, 2026 at 2:00pm

Kansas City Symphony 

Helzberg Hall | Kansas City, MO

Link: www.tickets.kcsymphony.org/saint-saëns-strauss 


