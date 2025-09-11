Cellist Santiago Cañón-Valencia Reveals 2025–26 Season Highlights

Engagements include the San Francisco Symphony, Kansas City Symphony, Macedonian Philharmonic, Festival de Música de Morelia, and more.
Colombian-born cellist Santiago Cañón-Valencia has announced his 2025–26 season, featuring major orchestral and recital engagements across North America, Europe, and Latin America.
Highlights will include appearances with the San Francisco Symphony, Kansas City Symphony, Montgomery Symphony Orchestra, Grand Rapids Symphony, Camerata Pacifica, the Macedonian Philharmonic, and performances at leading festivals in Mexico and Colombia.
The season begins on the heels of Cañón-Valencia’s newest single Ouróboros, released in July 2025 on Deutsche Grammophon’s Musical Moments series. His summer performances included the Colombian premiere of Victor Herbert’s Cello Concerto No. 2 with the Orquesta Filarmónica de Bogotá.
Among season highlights are solo recitals in Spain and Portugal, a performance of Elgar’s Cello Concerto with the Macedonian Philharmonic, and service on the jury for the Budapest International Cello Competition. In the United States, Cañón-Valencia will join the San Francisco Symphony for its Día de los Muertos concert under Lina Gonzalez-Granados, perform Tobias Picker’s Cello Concerto with the Montgomery Symphony Orchestra, and appear in recital with pianist Victor Asuncion in Stanford and La Jolla. He will also perform Márquez’s Espejos en la Arena with the Grand Rapids Symphony and San Francisco Symphony, and Saint-Saëns’ Cello Concerto No. 1 with the Kansas City Symphony under guest conductor Samuel Lee.
In Latin America, he will perform at the Festival de Música de Morelia in Mexico, giving the world premiere of Amparo Ángel’s Cello Concerto with the Colombian Youth Philharmonic Orchestra, and appear at the Cartagena Music Festival in Colombia. He will also join the Puerto Rico Symphony Orchestra for Dutilleux’s Cello Concerto in February 2026, in a concert marking the final season of Music Director Maximiano Valdés.
European engagements include the Festival Internacional de Música de Gaia in Portugal and a February 2026 performance in Germany with the Marmen Quartet and violist Jonathan Brown, featuring Salina Fisher’s Heal alongside works by Schubert, Brahms, and Schönberg.
Monday, September 8, 2025–Sunday, September 14, 2025
Budapest International Cello Competition Jury
Franz Liszt Academy | Budapest, Hungary
Link: www.filharmonia.hu/en/competitions/budapest-international-cello-competition/competition-regulations
Tuesday, September 23, 2025 at 7:30pm
Concert with Camerata Pacifica
The Huntington | San Marino, CA
Link: www.cameratapacifica.org/concerts-25-26/
Thursday, September 25, 2025 at 8:00pm
Concert with Camerata Pacifica
Colburn School | Los Angeles, CA
Link: www.cameratapacifica.org/concerts-25-26/
Friday, September 26, 2025 at 7:00pm
Concert with Camerata Pacifica
Music Academy of Santa Barbara | Santa Barbara, CA
Link: www.cameratapacifica.org/concerts-25-26/
Sunday, September 28, 2025 at 3:00pm
Concert with Camerata Pacifica
Scherr Forum | Thousand Oaks, CA
Link: www.cameratapacifica.org/concerts-25-26/
Thursday, October 2, 2025 at 8:00pm
Macedonian Philharmonic Orchestra
Macedonian Philharmonic Concert Hall | Skopje, Macedonia
Link: www.filharmonija.mk/events-and-tickets/?lang=en
Saturday, October 11, 2025 at 9:30pm
Festival Internacional de Música de Gaia
Cine-Teatro Eduardo Brazão | Gaia, Portugal
Link: www.cm-gaia.pt/pt/eventos/31-festival-internacional-de-musica-de-gaia/
Friday, October 17, 2025 at 7:30pm and Saturday, October 18, 2025, at 7:30pm
Grand Rapids Symphony with Lina Gonzalez Granados
DeVos Performance Hall | Grand Rapids, MI
Link: www.grsymphony.org/dvorak-and-the-americas
Saturday, October 20, 2025 at 7:30pm
Recital with Victor Asuncion
Athenaeum Library | La Jolla, CA
Link: www.ljathenaeum.org/events/chamber-2025-1020
Program:
Henri Duparc – Lamento from Melodies
Claude Debussy – Cello Sonata
Maurice Ravel – Sonate posthume
Francis Poulenc – Suite Française
Maurice Ravel – Pavane pour une infante défunte, Pièce en forme de Habanera
Igor Stravinsky – Suite Italienne
Wednesday, October 22, 2025 at 7:30pm
Stanford Live presents Santiago Cañón-Valencia
Bing Concert Hall | Stanford, CA
Link: www.live.stanford.edu/events/25-26season/bing-concert-hall/santiago-canon-valencia/
Saturday, November 1, 2025 at 3:00pm
San Francisco Symphony Celebrates Día de los Muertos
Davies Symphony Hall | San Francisco, CA
Link: www.sfsymphony.org/Buy-Tickets/2025-26/DIA-DE-LOS-MUERTOS
Monday, November 17, 2025 at 7:00pm
Montgomery Symphony Orchestra
Davis Theatre for the Performing Arts | Montgomery, AL
Link: www.montgomerysymphony.org/masterworks2/
Monday, November 20, 2025
Festival de Música de Morelia
Ocampo Theater | Morelia, Mexico
Link: www.festivalmorelia.mx/programa#
Wednesday, November 22, 2025
Festival de Música de Morelia
Matamoros Theater | Morelia, Mexico
Link: www.festivalmorelia.mx/programa#
Sunday, January 4 – Monday, January 12, 2026
Cartagena Music Festival
Teatro Adolfo Mejía | Cartagena, Colombia
Link: cartagenamusicfestival.com/show-item/albeniz-cuatro-pinturas-de-espana/?lang=en
Wednesday, January 8, 2026 at 7:00pm
Cartagena Festival
Teatro Adolfo Mejía | Cartagena, Colombia
Link: cartagenamusicfestival.com/20-anos/?lang=en
Saturday, February 7, 2026 at 7:00pm
Puerto Rico Symphony with Maximiano Valdés
San Juan, Puerto Rico
Link: www.ticketera.com/events/detail/concierto-clasico-14
Saturday, February 22, 2026 at 4:00pm
Concert with Marmen Quartet & Jonathan Brown
Gabriel von Seidl Concert Hall | Bad Tölz, Germany
Link: www.quartettissimo.de/quartettissimo-konzerte-saison-25-26.html
Friday, March 13, 2026 at 8:00pm
Saturday, March 14, 2026 at 8:00pm
Sunday, March 15, 2026 at 2:00pm
Kansas City Symphony
Helzberg Hall | Kansas City, MO
Link: www.tickets.kcsymphony.org/saint-saëns-strauss
