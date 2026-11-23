"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
First Standings Announced For 2026 BroadwayWorld Buffalo Awards - LITTLE WOMEN THE MUSICAL Leads Best Musical
Voting is open through December 31st.
The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Buffalo Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.
Winners will be announced in January!
This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
See a mistake? Please let us know here.
2026 BroadwayWorld Buffalo Awards - Current Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Jill Anderson - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Rocking Horse Productions 25%
Nicole Cimato - GULP! THE GAY BEACH MUSICAL - Buffalo United Artists 20%
Joey Bucheker - CURTAINS - O'Connell & Company 10%
Jeanne Palmer Fornarola - YOUNG FRANKENSTEIN - Starring Buffalo 9%
Chanon Judson - RENT - Starring Buffalo 9%
Carl Del Buono - PERSUASION - The Company Theatre of Rochester 8%
Marissa Chapman - NEXT TO NORMAL - Open Door Productions 7%
Dewayne Barrett - GUYS AND DOLLS - O'Connell & Company 7%
Marissa Chapman - DEAR EVAN HANSEN - Open Door Productions 6%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Pierre's - THE DRESSER - MuCCC 25%
Nancy Johnson - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Rocking Horse Productions 22%
Brenna Prather - GULP! THE GAY BEACH MUSICAL - Buffalo United Artists 15%
Timmy Goodman - GUYS AND DOLLS - O'Connell & Company 11%
Ann R. Emo - A CHRISTMAS CAROL - Alleyway Theatre 7%
Carl and Kendall Del Buono - A STREETCAR NAMED DESIRE - The Company Theatre of Rochester 6%
Amaya Mack - HIS GIRL WATSON - Alleyway Theatre 5%
Carl and Kendall Del Buono - PERSUASION - The Company Theatre of Rochester 4%
Carl and Kendall Del Buono - JULIUS CAESAR - The Company Theatre of Rochester 3%
E.L Hohn - OAK - Alleyway Theatre 2%
Carl and Kendall Del Buono - VENUS IN FUR - The Company Theatre of Rochester 2%
Best Direction Of A Musical
Jane Navarro - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Rocking Horse Productions 21%
Vinny Murphy - GULP! THE GAY BEACH MUSICAL - Buffalo United Artists 21%
Carl Del Buono - INTO THE WOODS - Pittsford Musicals 14%
Daniel Lendzian - SHREK THE MUSICAL - O'Connell & Company 11%
Jake Grear - CARRIE: THE MUSICAL - Bellissima Productions 8%
TJ Wilcox - NEXT TO NORMAL - Open Door Productions 8%
Drew Fornarola - RENT - Starring Buffalo 6%
Dewayne Barrett - GUYS AND DOLLS - O'Connell & Company 4%
Nicolette Navarro - GHOST THE MUSICAL - Bellissima Productions 4%
Sabrina Kahwaty - SB SINGS: BROADWAY LOVE SONGS - Starring Buffalo 3%
Joey Bucheker - CURTAINS - O'Connell & Company 2%
Best Direction Of A Play
Kevin G Shinnick - THE DRESSER - MuCCC 28%
Leigha Eichhorn - TUESDAYS WITH MORRIE - Rocking Horse Productions 18%
Mike Doben - THE LAUGHING TROLL CAFE - Buffalo United Artists 11%
Carl Del Buono - A STREETCAR NAMED DESIRE - The Company Theatre of Rochester 9%
Todd Warfield - THE GOLDEN GIRLS: THE LOST EPISODES VIII - O'Connell & Company 7%
Robyn Lee - HIS GIRL WATSON - Alleyway Theatre 7%
Carl Del Buono - JULIUS CAESAR - The Company Theatre of Rochester 5%
Chris J Handley - BECKY SHAW - Alleyway Theatre 5%
Chris J Handley - THINGS WITH FRIENDS - Alleyway Theatre 4%
Carl Del Buono - VENUS IN FUR - The Company Theatre of Rochester 4%
Dawn M Simmons - OAK - Alleyway Theatre 2%
Carl Del Buono - PERSUASION - The Company Theatre of Rochester 1%
Best Ensemble
THE DRESSER - MuCCC 21%
GULP! THE GAY BEACH MUSICAL - Buffalo United Artists 13%
BE MORE CHILL - Spotlight Performing Artists 11%
MAKING GOD LAUGH - Rocking Horse Productions 9%
GUYS AND DOLLS - O'Connell & Company 6%
A STREETCAR NAMED DESIRE - The Company Theatre of Rochester 6%
CARRIE: THE MUSICAL - Bellissima Productions 6%
RENT - Starring Buffalo 6%
SHREK THE MUSICAL - O'Connell & Company 6%
A CHRISTMAS CAROL - Alleyway Theatre 5%
JULIUS CAESAR - The Company Theatre of Rochester 3%
PERSUASION - The Company Theatre of Rochester 2%
THE GOLDEN GIRLS: THE LOST EPISODES VII - O'Connell & Company 2%
HIS GIRL WATSON - Alleyway Theatre 2%
THE LAUGHING TROLL CAFE - Buffalo United Artists 1%
THE ODD COUPLE - Lancaster Opera Theatre House 1%
BECKY SHAW - Alleyway Theatre 1%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Kenneth DeBot - THE DRESSER - MuCCC 26%
Mike Doben - GULP! THE GAY BEACH MUSICAL - Buffalo United Artists 17%
Jay Marks - BE MORE CHILL - Spotlight Performing Artists 10%
Jay Marks - SHREK THE MUSICAL - O'Connell & Company 7%
Brodie McPherson - A STREETCAR NAMED DESIRE - The Company Theatre of Rochester 6%
Meagan Millar - DEAR EVAN HANSEN - Open Door Productions 6%
Emma Schimminger - OAK - Alleyway Theatre 5%
Brodie McPherson - JULIUS CAESAR - The Company Theatre of Rochester 5%
Emma Schimminger - A CHRISTMAS CAROL - Alleyway Theatre 5%
Meghan Giangreco - CARRIE: THE MUSICAL - Bellissima Productions 5%
Brodie McPherson - INTO THE WOODS - Pittsford Musicals 4%
TJ Wilcox - NEXT TO NORMAL - Open Door Productions 3%
Brodie McPherson - PERSUASION - The Company Theatre of Rochester 2%
Best Music Direction & Orchestra Performance
Flynn Ayers - THE DRESSER - MuCCC 40%
Lucas Colón & Nikki Fae Dahlen - GULP! THE GAY BEACH MUSICAL - Buffalo United Artists 14%
Cindy Bottoms Noller - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Rocking Horse Productions 13%
Alison d'Amato - YOUNG FRANKENSTEIN - Starring Buffalo 9%
Karen Saxon - RENT - Starring Buffalo 9%
Phoebe Herreid - GHOST THE MUSICAL - Bellissima Productions 5%
Christian Drew - INTO THE WOODS - Pittsford Musicals 4%
Kathleen Dunne - CARRIE: THE MUSICAL - Bellissima Productions 3%
Paul Maguda - INTO THE WOODS - Pittsford Musicals 2%
Lane Biddle - INTO THE WOODS - Pittsford Musicals 2%
Best Musical
LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Rocking Horse Productions 20%
GULP! THE GAY BEACH MUSICAL - Buffalo United Artists 17%
BE MORE CHILL - Spotlight Performing Artists 14%
YOUNG FRANKENSTEIN - Starring Buffalo 12%
INTO THE WOODS - Pittsford Musicals 9%
SHREK THE MUSICAL - O'Connell & Company 8%
RENT - Starring Buffalo 7%
GUYS AND DOLLS - O'Connell & Company 5%
NEXT TO NORMAL - Open Door Productions 4%
GHOST THE MUSICAL - Bellissima Productions 3%
CURTAINS - O'Connell & Company 2%
Best New Play Or Musical
THE LAUGHING TROLL CAFE - Buffalo United Artists 26%
PERSUASION - The Company Theatre of Rochester 18%
HIS GIRL WATSON - Alleyway Theatre 17%
OPEN STAY - Spotlight Performing Artists 14%
OAK - Alleyway Theatre 13%
THINGS WITH FRIENDS - Alleyway Theatre 12%
Best Performer In A Musical
Issabella Rouf - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Rocking Horse Productions 16%
Tiffany Nowak - DIARY OF A WIMPY KID 15%
Robert McKnight - GULP! THE GAY BEACH MUSICAL - Buffalo United Artists 9%
Lily Jones - YOUNG FRANKENSTEIN - Starring Buffalo 7%
Amelia Mussachio - NEXT TO NORMAL - Open Door Productions 6%
Corey Bieber - GULP! THE GAY BEACH MUSICAL - Buffalo United Artists 6%
Abby Rice - INTO THE WOODS - Pittsford Musicals 5%
Braeden Kostusiak - HEATHERS THE MUSICAL - Teal’s Niagara Theatre 5%
Ryan Butler - BE MORE CHILL - Spotlight Performing Artists 4%
Nicholas Lama - CURTAINS - O'Connell & Company 4%
Kayla McSorley - RENT - Starring Buffalo 3%
Maria Kreutinger - GUYS AND DOLLS - O'Connell & Company 3%
Meagan Millar - NEXT TO NORMAL - Open Door Productions 3%
Alex Reiser - GHOST THE MUSICAL - Bellissima Productions 2%
Heather Casseri - GHOST THE MUSICAL - Bellissima Productions 2%
Kaitlyn Baldwin - INTO THE WOODS - Pittsford Musicals 2%
Ashleigh Chrisena Ricci - GUYS AND DOLLS - O'Connell & Company 2%
Madeline Rehm - BE MORE CHILL - Spotlight Performing Artists 2%
Joey Bucheker - GUYS AND DOLLS - O'Connell & Company 1%
Julia Kesel - INTO THE WOODS - Pittsford Musicals 1%
Mitchell Canfield - INTO THE WOODS - Pittsford Musicals 1%
Lizzie Hopkins - OPEN STAY - Spotlight Performing Artists 1%
Joshua Vacanti - SB SINGS: BROADWAY LOVE SONGS - Starring Buffalo 1%
Best Performer In A Play
James R. Franklin - THE DRESSER - MuCCC 28%
Chuck Slisz - TUESDAYS WITH MORRIE - Rocking Horse Productions 14%
Anna Fernandez - HIS GIRL WATSON - Alleyway Theatre 12%
Sandra Roberts - THE LAUGHING TROLL CAFE - Buffalo United Artists 8%
Joey Bucheker - THE GOLDEN GIRLS: THE LOST EPISODES VIII - O'Connell & Company 7%
Jill Rittinger - A STREETCAR NAMED DESIRE - The Company Theatre of Rochester 5%
Michael Garvey - A CHRISTMAS CAROL - Alleyway Theatre 5%
Michael Bebe Blasdell - PURE GLITTER - Second Generation Theatre 4%
Abby Rice - PERSUASION - The Company Theatre of Rochester 3%
Kit Prelewitz - VENUS IN FUR - The Company Theatre of Rochester 3%
Michael Seitz - THE GOLDEN GIRLS: THE LOST EPISODES VII - O'Connell & Company 3%
Stefanie Warnick - BECKY SHAW - Alleyway Theatre 3%
Matthew Walls - A STREETCAR NAMED DESIRE - The Company Theatre of Rochester 2%
Jonathan Ntheketha - JULIUS CAESAR - The Company Theatre of Rochester 2%
Stan Klimecko - THINGS WITH FRIENDS - Alleyway Theatre 1%
Best Play
THE DRESSER - MuCCC 28%
TUESDAYS WITH MORRIE - Rocking Horse Productions 15%
A STREETCAR NAMED DESIRE - The Company Theatre of Rochester 13%
BECKY SHAW - Alleyway Theatre 11%
THE GOLDEN GIRLS: THE LOST EPISODES VIII - O'Connell & Company 9%
OAK - Alleyway Theatre 6%
HIS GIRL WATSON - Alleyway Theatre 6%
JULIUS CAESAR - The Company Theatre of Rochester 4%
VENUS IN FUR - The Company Theatre of Rochester 4%
THINGS WITH FRIENDS - Alleyway Theatre 2%
PERSUASION - The Company Theatre of Rochester 1%
Best Sound Design Of A Play Or Musical
Flynn Ayers - THE DRESSER - MuCCC 41%
Sage Becker - GULP! THE GAY BEACH MUSICAL - Buffalo United Artists 18%
Kevin Faulhaber - RENT - Starring Buffalo 7%
Carl Del Buono - A STREETCAR NAMED DESIRE - The Company Theatre of Rochester 7%
Emma Schimminger - HIS GIRL WATSON - Alleyway Theatre 5%
Tyler Rahner - GHOST THE MUSICAL - Bellissima Productions 5%
Bob Puff - INTO THE WOODS - Pittsford Musicals 4%
Emma Schimminger - OAK - Alleyway Theatre 4%
Emma Schimminger - THINGS WITH FRIENDS - Alleyway Theatre 3%
Noah Morris and Beverly Bauman - JULIUS CAESAR - The Company Theatre of Rochester 3%
Carl Del Buono - PERSUASION - The Company Theatre of Rochester 2%
Best Supporting Performer In A Musical
Kristen-Marie Lopez - YOUNG FRANKENSTEIN - Starring Buffalo 17%
Lucas Smith - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Rocking Horse Productions 15%
Garrett Flick - BE MORE CHILL - Spotlight Performing Artists 12%
Matt Rittler - GULP! THE GAY BEACH MUSICAL - Buffalo United Artists 8%
Aimee Walker - JESUS CHRIST SUPERSTAR - 710 Main Theatre 5%
Shawn Ward - NEXT TO NORMAL - Open Door Productions 5%
Jake Hayes - SHREK THE MUSICAL - O'Connell & Company 4%
Will Briggs - BE MORE CHILL - Spotlight Performing Artists 4%
Ryan Blunt - GULP! THE GAY BEACH MUSICAL - Buffalo United Artists 3%
Adam Foley - INTO THE WOODS - Pittsford Musicals 3%
Joe Russi - RENT - Starring Buffalo 3%
Joey Bucheker - SHREK THE MUSICAL - O'Connell & Company 3%
Michael Flanagan - GULP! THE GAY BEACH MUSICAL - Buffalo United Artists 3%
Sam Crystal - A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM - O'Connell & Company 3%
Susana Breese - CARRIE: THE MUSICAL - Bellissima Productions 3%
Zachary Kushner - GULP! THE GAY BEACH MUSICAL - Buffalo United Artists 3%
Ben Reiner - INTO THE WOODS - Pittsford Musicals 2%
Jordan Bachmann - INTO THE WOODS - Pittsford Musicals 1%
spud - GHOST THE MUSICAL - Bellissima Productions 1%
Kate Bond - INTO THE WOODS - Pittsford Musicals 1%
Best Supporting Performer In A Play
Lisa Frisone - THE DRESSER - MuCCC 22%
Matt Rittler - THE GOLDEN GIRLS: THE LOST EPISODES VII - O'Connell & Company 20%
Brian Tabak - MAKING GOD LAUGH - Rocking Horse Productions 16%
Anthony Haitz - JULIUS CAESAR - The Company Theatre of Rochester 7%
Daniel Lendzian - PURE GLITTER - Second Generation Theatre 4%
Samuel Fesmire - THE LAUGHING TROLL CAFE - Buffalo United Artists 4%
Shaun Milner - THE DRESSER - MuCCC 4%
Tim Banning - A STREETCAR NAMED DESIRE - The Company Theatre of Rochester 4%
Tammy Hayes McGovern - BECKY SHAW - Alleyway Theatre 4%
Courtney Schutt - A STREETCAR NAMED DESIRE - The Company Theatre of Rochester 4%
Matthew Walls - VENUS IN FUR - The Company Theatre of Rochester 4%
Caitlin Kenyon - PERSUASION - The Company Theatre of Rochester 2%
Lori Panaro - THE ODD COUPLE - Lancaster Opera Theatre House 2%
Sammi Cohen - PERSUASION - The Company Theatre of Rochester 1%
Sunny Custer - THINGS WITH FRIENDS - Alleyway Theatre 1%
Favorite Local Theatre
MuCCC 24%
Rocking Horse Productions 15%
Buffalo United Artists 10%
Spotlight Performing Artists 9%
The Company Theatre of Rochester 9%
Alleyway Theatre 8%
O'Connell & Company 7%
Starring Buffalo 7%
Lancaster Opera Theatre House 5%
Bellissima Productions 3%
Open Door Productions 2%
Kenan Center Taylor Theatre 2%
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