Sam Shepard’s TRUE WEST Explores Sibling Rivalry, Identity and the Dark Side of the American Dream in São Paulo

NEW! Brazil Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Brazil & beyond. No password required. Sign Up

São Paulo - Brazil — One of the most celebrated works of contemporary American theater, Sam Shepard’s True West opens November 7 at Teatro do Núcleo Experimental in São Paulo, in a new production directed by Daniela Stirbulov. The cast features Fernando Belo, Velson D’Souza, Augusto Zacchi and Patrícia Gasppar. First staged in San Francisco in 1980, the play is part of Shepard’s acclaimed Family Trilogy, alongside Curse of the Starving Class and Buried Child, and has become a modern classic for its raw realism, psychological intensity and sharp examination of family relationships and American society.

Set entirely in the kitchen of a suburban home near Los Angeles, the story follows two estranged brothers who reunite while their mother is away on vacation in Alaska. Austin is a successful Hollywood screenwriter, educated and comfortably settled in middle-class life, while his older brother Lee is an unpredictable drifter living in the California desert. Their already strained relationship erupts when Austin tries to sell a screenplay to Hollywood producer Saul Kimmer, only to have Lee disrupt his plans and pitch his own idea for a gritty Western. As the rivalry escalates, the brothers begin to exchange roles, with Austin turning to alcohol and Lee struggling to become a professional screenwriter.

Through this increasingly chaotic confrontation, Shepard explores identity, sibling rivalry, masculinity and the destructive legacy of family relationships. Austin and Lee emerge as two opposing yet interconnected halves of the same personality, each secretly envying the other's life. The contrast between the mythical Old West, associated with freedom and danger, and the modern, suburbanized American West also provides a powerful critique of the American Dream and a society that measures personal worth through material success. The deteriorating kitchen setting reinforces the emotional breakdown unfolding between the brothers.

True West has received numerous productions worldwide, including the acclaimed 2000 Broadway revival starring Philip Seymour Hoffman and John C. Reilly, both Tony Award nominees for their performances. In Brazil, a notable 2017 production directed by Mário Bortolotto featured Sérgio Guizé and Carcarah, with Guizé earning a Shell Award nomination for Best Actor. Now, under Daniela Stirbulov’s direction, Shepard’s provocative drama returns to the stage in São Paulo, offering audiences a compelling theatrical examination of family dysfunction, personal ambition and the desperate search for recognition.

Augusto Zacchi, Fernando Belo, Velson D’Souza, and Patrícia Gasppar bring Sam Shepard’s contemporary theater classic to the stage in a new production at Teatro do Núcleo Experimental.

photo by Divulgação.

True West, de Sam Shepard, chega a São Paulo em montagem que explora rivalidade entre irmãos, identidade e o lado sombrio do Sonho Americano

Com direção de Daniela Stirbulov, aclamada peça do dramaturgo norte-americano estreia em 7 de novembro no Teatro do Núcleo Experimental, com Fernando Belo, Velson D’Souza, Augusto Zacchi e Patrícia Gasppar no elenco

Uma das obras mais celebradas do teatro contemporâneo norte-americano, True West, de Sam Shepard, chega a São Paulo no dia 7 de novembro, em uma nova montagem dirigida por Daniela Stirbulov, no Teatro do Núcleo Experimental. O elenco reúne Fernando Belo, Velson D’Souza, Augusto Zacchi e Patrícia Gasppar em uma produção que revisita a poderosa investigação de Shepard sobre conflitos familiares, identidade, masculinidade e a ilusória promessa do Sonho Americano.

Encenada pela primeira vez em San Francisco, em julho de 1980, antes de estrear no circuito Off-Broadway em dezembro do mesmo ano, True West integra a renomada Trilogia da Família, de Shepard, ao lado de A Maldição da Classe Faminta (Curse of the Starving Class) e Criança Enterrada (Buried Child). Desde então, a peça se consolidou como um clássico moderno, reconhecido por seu realismo cru, sua intensidade psicológica e sua inquietante reflexão sobre as contradições da sociedade americana. A história se passa inteiramente na cozinha de uma casa suburbana nos arredores de Los Angeles, onde dois irmãos afastados se reencontram enquanto a mãe está viajando de férias pelo Alasca. Austin, o irmão mais novo, é um roteirista de Hollywood bem-sucedido: educado, sofisticado e confortavelmente estabelecido na vida de classe média. Lee, seu irmão mais velho, é um andarilho imprevisível que vive isolado no deserto da Califórnia, sobrevivendo de pequenos furtos e golpes. As personalidades e ambições opostas transformam rapidamente o reencontro, já tenso, em um confronto explosivo. O conflito ganha proporções ainda maiores quando Austin tenta vender um roteiro romântico ao produtor de Hollywood Saul Kimmer. Lee aparece inesperadamente, interfere nos planos do irmão e convence o produtor a considerar sua própria ideia: um faroeste bruto, supostamente autêntico, inspirado na paisagem indomada da fronteira americana. À medida que os irmãos se envolvem cada vez mais nas ambições um do outro, suas identidades começam a desmoronar. Austin se entrega ao álcool e ao desespero, enquanto Lee tenta se adaptar à disciplina de sentar-se diante de uma máquina de escrever para desenvolver um roteiro profissional. Em uma caótica inversão de papéis, cada um passa a perseguir a vida que antes rejeitava.

Velson D’Souza and Fernando Belo star in True West, an acclaimed drama about two estranged brothers caught in an increasingly explosive battle of ambition and identity.

photo by Caio Gallucci.

Shepard constrói Austin e Lee como duas personalidades opostas, mas profundamente interligadas, quase como duas metades de uma mesma psique. Por trás das diferenças aparentes, existe uma inveja mútua e um desejo não declarado de trocar de vida. A rivalidade transforma-se em um retrato perturbador das pressões impostas aos homens para alcançar o sucesso, estabelecer sua identidade e medir seu próprio valor por meio do reconhecimento social e das conquistas materiais. A sombra de um pai ausente e alcoólatra expõe ainda mais a herança familiar destrutiva que determina a relação entre os irmãos. O próprio título aponta para um dos contrastes centrais da peça: o Velho Oeste mítico, associado à liberdade, ao perigo e à natureza selvagem, em oposição ao Oeste americano moderno, marcado pela expansão dos subúrbios, pelos confortos artificiais e pelas rotinas burocráticas. Por meio dessa oposição, Shepard questiona os próprios fundamentos do Sonho Americano e a fragilidade do status e da relevância que a sociedade de consumo promete oferecer.

O ambiente físico desempenha um papel essencial no drama. A deterioração dos eletrodomésticos, das paredes e dos objetos cotidianos da cozinha acompanha o progressivo desmoronamento dos vínculos afetivos entre os irmãos. O espaço doméstico em decadência torna-se uma extensão de seu tumulto psicológico, sugerindo que os bens materiais e o conforto que representam oferecem pouca proteção contra as frustrações pessoais, as disfunções familiares e a passagem do tempo. O resultado é um retrato contundente de uma sociedade na qual a busca pelo sucesso pode ser tão destrutiva quanto os fracassos que ela tenta esconder.

Set in a suburban California home, True West explores the fragile boundaries between identity, ambition and the desire to live someone else's life.

photo by Caio Gallucci.

True West já ganhou inúmeras montagens ao redor do mundo, incluindo uma particularmente memorável remontagem na Broadway, em 2000, estrelada por Philip Seymour Hoffman e John C. Reilly. Ambos receberam indicações ao Tony Awards por suas atuações, enquanto a produção também foi reconhecida nas categorias de Melhor Peça e Melhor Direção. No Brasil, uma das montagens mais representativas aconteceu em 2017, com direção de Mário Bortolotto e os atores Sérgio Guizé e Carcarah nos papéis principais. O espetáculo recebeu elogios da crítica, e Guizé conquistou uma indicação ao Prêmio Shell de Melhor Ator por sua interpretação de Lee.

Sob a direção de Daniela Stirbulov, a nova montagem paulistana oferece mais uma oportunidade de mergulhar no universo teatral incisivo e de humor sombrio de Shepard. Mais do que uma história sobre dois irmãos incapazes de conviver em harmonia, True Wnest é uma instigante investigação das contradições da identidade humana, do peso da história familiar e da busca desesperada por reconhecimento em um mundo obcecado pelo sucesso.

A family reunion turns into a fierce psychological battle in Sam Shepard’s celebrated exploration of sibling rivalry and the American Dream.

photo by Caio Gallucci.



Ficha Técnica:

Texto: Sam Shepard

Tradução: Fernando Belo

Direção: Daniela Stirbulov

Dramaturgismo: Gustavo Blaauw

Elenco: Fernando Belo, Velson D’Souza, Augusto Zacchi e Patrícia Gasppar

Assistente de direção: Enzo Malaquias

Direção de produção: Fabio Camara

Cenografia: Carmem Guerra

Figurino: Allan Ferc

Iluminação: Caetano Vilela

Assessoria de imprensa: Fabio Camara

Design gráfico e mídias sociais: Enzo Malaquias

Fotos: Caio Gallucci

Produção: Braza Produções, Lugibi Produções e 16 3 Produções

Realização: Braza Produções, Espaço Co.Lab e 16 3 Produções

Idealização: Velson D’ Souza e Fernado Belo

photo by Caio Gallucci.

SERVIÇO:

LOCAL: Teatro do Núcleo Experimental (Rua Barra Funda, 637 – Barra Funda). 80 lugares

DATA: 07/11 até 13/12 (Sábado 20h e domingo 18h)

INFORMAÇÕES: 11 3259 0898

VENDAS PELA INTERNET: https://www.sympla.com.br/eventos?s=true%20west%20nucleo

INGRESSOS: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia).

DURAÇÃO: 90 min

CLASSIFICAÇÃO: 14 anos

More on Teatro do Núcleo Experimental Recent Articles Euripides Meets Brazil’s Military Dictatorship in Núcleo Experimental’s AS TROIANAS (The Trojan Women)

Broadway news in your inbox

Weekly top stories - unsubscribe anytime. Text me breaking news - biggest stories on your phone

× You've Got Tickets! When are you seeing ? Add to Upcoming