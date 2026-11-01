PRÊMIO DID 2026 Announces Nominees, Celebrating São Paulo’s Musical Theater Scene

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The Prêmio Destaque Imprensa Digital (DID) has announced the nominees for its ninth edition, celebrating the artists, creative professionals and productions that have shaped São Paulo’s musical theater scene over the past year. The ceremony will take place on December 1, 2026, at Teatro Liberdade, marking the fourth in-person edition of Brazil’s only awards event dedicated exclusively to musical theater. This year’s selection features 90 nominations across 23 productions and 17 jury-voted categories, reflecting the diversity and creative strength of the local theater scene.

Leading the nominations is Ópera do Malandro, with 14, followed by As Centenárias and Piaf, with seven each. 7 Mulheres e um Mistério, Feliz Ano Velho and Vindos de Longe (Come From away) earned six nominations apiece, while Diana – A Princesa do Povo, Gil – Andar com Fé, Hair and Tina received five each. During the first round of voting, 33 different musicals received votes, with more than 230 theater professionals recognized across acting, direction, music, dramaturgy, design and other creative disciplines.

Founded in 2016 by journalist and actor Joaquim Araújo, together with co-founders Grazy Pisacane, Wall Toledo and the late Pedro de Landa, the DID was created by media professionals committed to promoting musical theater. Its jury brings together journalists and communicators who regularly cover the genre, including Andy Santana, Arthur Pazin, Bruno Cavalcanti, Claudio Erlichman, Danilo Gobatto, Isabel Branquinha, Joaquim Araújo, Miguel Arcanjo Prado, Priscila Ribeiro, Ubiratan Brasil, Wall Toledo and William Amorim. The awards follow a two-stage, confidential voting process, with eligible productions required to meet specific performance and staging criteria. In keeping with its philosophy of celebrating artistic achievements rather than establishing absolute rankings, the award uses the term "Outstanding" instead of "Best" in its categories.

Beyond the awards themselves, the December 1 ceremony promises an evening of entertainment and musical theater highlights. Hosted by a duo yet to be announced, the event will feature special presenters from different generations of the industry, exclusive piano arrangements of songs from the productions nominated for Outstanding Brazilian Musical and Outstanding Foreign Musical, and the traditional closing medley previewing shows expected to arrive in São Paulo in 2027. More than a competition, the Prêmio DID celebrates the collective talent, dedication and creativity of the artists, production teams and media professionals who continue to strengthen Brazilian musical theater.

Nona edição da única premiação brasileira com cerimônia dedicada exclusivamente ao teatro musical acontece em 1º de dezembro, no Teatro Liberdade, reunindo artistas, profissionais criativos e representantes da imprensa em uma noite de reconhecimento, apresentações musicais exclusivas e homenagens especiais.

O Prêmio Destaque Imprensa Digital (DID) anunciou os indicados de sua nona edição, celebrando os artistas, profissionais criativos e espetáculos que marcaram a cena do teatro musical paulistano ao longo do último ano. A cerimônia acontece em 1º de dezembro de 2026, no Teatro Liberdade, em São Paulo, marcando a quarta edição presencial de uma premiação que começou no ambiente digital e se consolidou como um importante encontro dos profissionais do gênero. Neste ano, a seleção reúne 90 indicações, distribuídas entre 23 produções e 17 categorias avaliadas pelo júri, refletindo a diversidade e a força criativa da cena teatral da capital paulista.

Liderando a lista está Ópera do Malandro, com 14 indicações, seguida por As Centenárias e Piaf, com sete cada. 7 Mulheres e um Mistério, Feliz Ano Velho e Vindos de Longe conquistaram seis indicações cada, enquanto Diana – A Princesa do Povo, Gil – Andar com Fé, Hair e Tina somam cinco indicações cada. Durante a primeira etapa de votação, 33 musicais diferentes receberam votos, com mais de 230 profissionais do teatro lembrados pelos jurados, abrangendo áreas como interpretação, direção, música, dramaturgia, cenografia, figurino, iluminação e outras especialidades criativas.

Fundado em 2016 pelo jornalista e ator Joaquim Araújo, ao lado dos cofundadores Grazy Pisacane, Wall Toledo e Pedro de Landa (in memoriam), o DID nasceu de uma iniciativa de profissionais da comunicação comprometidos com a divulgação do teatro musical. Seu júri reúne jornalistas e comunicadores que acompanham regularmente o gênero, entre eles Andy Santana, Arthur Pazin, Bruno Cavalcanti, Claudio Erlichman, Danilo Gobatto, Isabel Branquinha, Joaquim Araújo, Miguel Arcanjo Prado, Priscila Ribeiro, Ubiratan Brasil, Wall Toledo e William Amorim. A premiação adota um processo de votação em duas etapas, individual e sigiloso, e estabelece critérios específicos de elegibilidade para as produções participantes. Em sintonia com sua filosofia de valorizar realizações artísticas sem estabelecer hierarquias absolutas, o prêmio utiliza a palavra "Destaque" em vez de "Melhor" em suas categorias.

Além da entrega dos troféus, a cerimônia de 1º de dezembro promete uma noite de entretenimento e grandes momentos musicais. Conduzido por uma dupla de apresentadores que ainda será anunciada, o evento contará com anfitriões especiais de diferentes gerações do mercado teatral, arranjos exclusivos para piano de canções dos espetáculos indicados nas categorias Destaque Musical Brasileiro e Destaque Musical Estrangeiro, além do tradicional medley de encerramento, que apresentará uma prévia dos musicais previstos para chegar aos palcos paulistanos em 2027. Mais do que uma competição, o Prêmio DID celebra o talento coletivo, a dedicação e a criatividade dos artistas, equipes de produção e profissionais da imprensa que continuam contribuindo para o fortalecimento do teatro musical brasileiro.

Indicados - Prêmio DID 2026

Destaque Musical Brasileiro

7 Mulheres e Um Mistério - O Musical — Nosso Cultural e WB Produções

As Centenárias — Ágapa Criação e Produção Cultural e Sarau Cultura Brasileira

Feliz Ano Velho - O Musical — Barho Produções

Ópera do Malandro — Palco 7 Produções e Solo Entretenimento

Piaf - Eu Não Me Arrependo — Aventura

Destaque Musical Estrangeiro

Diana — Estamos Aqui Produções

Hair — Aventura

Percy Jackson - O Ladrão de Raios: O Musical — Lab Cultural

Tina - Tina Turner O Musical — IMM e EGG Entretenimento

Vindos de Longe — VME Entretenimento

Destaque Atriz

Analu Pimenta — Tina - Tina Turner O Musical

Juliana Linhares — As Centenárias

Laila Garin — Piaf - Eu Não Me Arrependo

Sara Sarres — Diana - A Princesa do Povo

Soraya Ravenle — Minha Estrela Dalva - O Musical

Verônica Goeldi — Dibuk - O Musical

Destaque Ator

César Mello — Tina - Tina Turner O Musical

Claudio Lins — Diana - A Princesa do Povo

Hugo Bonèmer — Feliz Ano Velho - O Musical

João Pedro Chaseliov — Meu Filho É um Musical

Matheus Boa — Tick, Tick… Boom!

Saulo Vasconcelos — Vindos de Longe

Destaque Atriz Coadjuvante

Bruna Guerin — Susi - O Musical

Giselle de Prattes — Diana - A Princesa do Povo

Luciana Carnieli — Prazer, Zezé! O Musical

Renata Vilela — Tina - Tina Turner O Musical

Totia Meirelles — Ópera do Malandro

Valéria Barcellos — Ópera do Malandro

Destaque Ator Coadjuvante

André Habacuque — Liberdade, Liberdade! O Musical

Bruno Garcia — Feliz Ano Velho - O Musical

Diego Montez — Tick, Tick… Boom!

Ernani Moraes — Ópera do Malandro

Ivan Parente — Magia - Um Novo Musical

Leandro Melo — Susi - O Musical

Destaque Primeiro Musical

Amaury Lorenzo — Ópera do Malandro

Gui Ventura — Gil - Andar com Fé

João Lucas — Percy Jackson - O Ladrão de Raios: O Musical

José Loreto — Ópera do Malandro

Priscilla — Susi - O Musical

Rodrigo Simas — Hair

Destaque Direção

Gustavo Barchilon — Feliz Ano Velho - O Musical

Jorge Farjalla — Ópera do Malandro

Luiz Carlos Vasconcelos — As Centenárias

Rafael Gomes — Vindos de Longe

Sergio Módena — Piaf - Eu Não Me Arrependo

Destaque Direção Musical

Carlos Bauzys — Feliz Ano Velho - O Musical

Cláudia Elizeu — Piaf - Eu Não Me Arrependo

Gui Leal — Ópera do Malandro

Gui Leal — Vindos de Longe

Thiago Gimenes — Gil - Andar com Fé

Destaque Coreografia

Alonso Barros — Hair

Gabriel Malo — Feliz Ano Velho - O Musical

Leilane Teles — Ópera do Malandro

Leilane Teles e Tiago Dias — Gil - Andar com Fé

Rafa L. e Pablo Petronilho — Liberdade, Liberdade! O Musical

Destaque Elenco

7 Mulheres e Um Mistério - O Musical

Hair

Ópera do Malandro

Tina - Tina Turner O Musical

Vindos de Longe

Destaque Letra Original

Anna Toledo — 7 Mulheres e Um Mistério - O Musical

Chico César e Newton Moreno — As Centenárias

Daniel Salve — Meu Filho É um Musical

Alberto Broner Worcman (Gingi) e Gustavo Kurlat — Dibuk - O Musical

Letitia Bullard e Nathan Leitão — Magia - Um Novo Musical

Destaque Dramaturgia Inédita

Anna Toledo — 7 Mulheres e Um Mistério - O Musical

Caique Oliveira — Filho Pródigo - O Musical

Mau Alves — Backup! O Musical

Newton Moreno — As Centenárias

Newton Moreno e Alessandro Toller — Piaf - Eu Não Me Arrependo

Destaque Figurino

Claudio Tovar — Fafá de Belém - O Musical

Jorge Farjalla e Ùga agÚ — Ópera do Malandro

Kika Lopes e Heloisa Stockler — As Centenárias

Lígia Rocha — 7 Mulheres e Um Mistério - O Musical

Ney Madeira e Dani Vidal — Diana - A Princesa do Povo

Destaque Visagismo

Alisson Rodrigues — Backup! O Musical

Dicko Lorenzo e Matte Gandelha — Magia - Um Novo Musical

Feliciano San Roman e Keila Santos — Piaf - Eu Não Me Arrependo

Mona Magalhães — As Centenárias

Simone Momo — Ópera do Malandro

Destaque Iluminação

Gabriele Souza — Ópera do Malandro

Guilherme Paterno — Percy Jackson - O Ladrão de Raios: O Musical

Vinícius Zampieri — Hair

Wagner Antônio — Vindos de Longe

Wagner Pinto — Gil - Andar com Fé

Destaque Cenografia

André Cortez — Piaf - Eu Não Me Arrependo

Chris Aizner — Ópera do Malandro

Marco Lima — Dibuk - O Musical

Natália Lana — 7 Mulheres e Um Mistério - O Musical

Natália Lana — Gil - Andar com Fé





MUSICAIS POR NÚMERO DE INDICAÇÕES:

14 - Ópera do Malandro

07 - As Centenárias

07 - Piaf - Eu Não Me Arrependo

06 - 7 Mulheres e Um Mistério – O Musical

06 - Feliz Ano Velho

06 - Vindos de Longe

05 - Diana - A Princesa do Povo

05 - Gil - Andar Com Fé

05 - Hair

05 - Tina Turner, O Musical

03 - Dibuk - o Musical

03 - Percy Jackson – O Ladrão de Raios

03 - Susi – O Tempo Dispara

03 – Magia – Um Novo Musical

02 - Backup! O Musical

02 - Librdade, Liberdade - O Musical

02 - Tick, Tick... Boom!

02 - Meu Filho é Um Musical

01 - Filho Pródigo - O Musical

01 - Minha Estrela Dalva

01 - Prazer, Zezé!

01 - Fafá de Belém - O Musical



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