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PRÊMIO DID 2026 Announces Nominees, Celebrating São Paulo’s Musical Theater Scene
by Claudio Erlichman. A cerimônia de entrega acontecerá no dia 1º de dezembro, no Teatro Liberdade.
The Prêmio Destaque Imprensa Digital (DID) has announced the nominees for its ninth edition, celebrating the artists, creative professionals and productions that have shaped São Paulo’s musical theater scene over the past year. The ceremony will take place on December 1, 2026, at Teatro Liberdade, marking the fourth in-person edition of Brazil’s only awards event dedicated exclusively to musical theater. This year’s selection features 90 nominations across 23 productions and 17 jury-voted categories, reflecting the diversity and creative strength of the local theater scene.
Leading the nominations is Ópera do Malandro, with 14, followed by As Centenárias and Piaf, with seven each. 7 Mulheres e um Mistério, Feliz Ano Velho and Vindos de Longe (Come From away) earned six nominations apiece, while Diana – A Princesa do Povo, Gil – Andar com Fé, Hair and Tina received five each. During the first round of voting, 33 different musicals received votes, with more than 230 theater professionals recognized across acting, direction, music, dramaturgy, design and other creative disciplines.
Founded in 2016 by journalist and actor Joaquim Araújo, together with co-founders Grazy Pisacane, Wall Toledo and the late Pedro de Landa, the DID was created by media professionals committed to promoting musical theater. Its jury brings together journalists and communicators who regularly cover the genre, including Andy Santana, Arthur Pazin, Bruno Cavalcanti, Claudio Erlichman, Danilo Gobatto, Isabel Branquinha, Joaquim Araújo, Miguel Arcanjo Prado, Priscila Ribeiro, Ubiratan Brasil, Wall Toledo and William Amorim. The awards follow a two-stage, confidential voting process, with eligible productions required to meet specific performance and staging criteria. In keeping with its philosophy of celebrating artistic achievements rather than establishing absolute rankings, the award uses the term "Outstanding" instead of "Best" in its categories.
Beyond the awards themselves, the December 1 ceremony promises an evening of entertainment and musical theater highlights. Hosted by a duo yet to be announced, the event will feature special presenters from different generations of the industry, exclusive piano arrangements of songs from the productions nominated for Outstanding Brazilian Musical and Outstanding Foreign Musical, and the traditional closing medley previewing shows expected to arrive in São Paulo in 2027. More than a competition, the Prêmio DID celebrates the collective talent, dedication and creativity of the artists, production teams and media professionals who continue to strengthen Brazilian musical theater.
Nona edição da única premiação brasileira com cerimônia dedicada exclusivamente ao teatro musical acontece em 1º de dezembro, no Teatro Liberdade, reunindo artistas, profissionais criativos e representantes da imprensa em uma noite de reconhecimento, apresentações musicais exclusivas e homenagens especiais.
O Prêmio Destaque Imprensa Digital (DID) anunciou os indicados de sua nona edição, celebrando os artistas, profissionais criativos e espetáculos que marcaram a cena do teatro musical paulistano ao longo do último ano. A cerimônia acontece em 1º de dezembro de 2026, no Teatro Liberdade, em São Paulo, marcando a quarta edição presencial de uma premiação que começou no ambiente digital e se consolidou como um importante encontro dos profissionais do gênero. Neste ano, a seleção reúne 90 indicações, distribuídas entre 23 produções e 17 categorias avaliadas pelo júri, refletindo a diversidade e a força criativa da cena teatral da capital paulista.
Liderando a lista está Ópera do Malandro, com 14 indicações, seguida por As Centenárias e Piaf, com sete cada. 7 Mulheres e um Mistério, Feliz Ano Velho e Vindos de Longe conquistaram seis indicações cada, enquanto Diana – A Princesa do Povo, Gil – Andar com Fé, Hair e Tina somam cinco indicações cada. Durante a primeira etapa de votação, 33 musicais diferentes receberam votos, com mais de 230 profissionais do teatro lembrados pelos jurados, abrangendo áreas como interpretação, direção, música, dramaturgia, cenografia, figurino, iluminação e outras especialidades criativas.
Fundado em 2016 pelo jornalista e ator Joaquim Araújo, ao lado dos cofundadores Grazy Pisacane, Wall Toledo e Pedro de Landa (in memoriam), o DID nasceu de uma iniciativa de profissionais da comunicação comprometidos com a divulgação do teatro musical. Seu júri reúne jornalistas e comunicadores que acompanham regularmente o gênero, entre eles Andy Santana, Arthur Pazin, Bruno Cavalcanti, Claudio Erlichman, Danilo Gobatto, Isabel Branquinha, Joaquim Araújo, Miguel Arcanjo Prado, Priscila Ribeiro, Ubiratan Brasil, Wall Toledo e William Amorim. A premiação adota um processo de votação em duas etapas, individual e sigiloso, e estabelece critérios específicos de elegibilidade para as produções participantes. Em sintonia com sua filosofia de valorizar realizações artísticas sem estabelecer hierarquias absolutas, o prêmio utiliza a palavra "Destaque" em vez de "Melhor" em suas categorias.
Além da entrega dos troféus, a cerimônia de 1º de dezembro promete uma noite de entretenimento e grandes momentos musicais. Conduzido por uma dupla de apresentadores que ainda será anunciada, o evento contará com anfitriões especiais de diferentes gerações do mercado teatral, arranjos exclusivos para piano de canções dos espetáculos indicados nas categorias Destaque Musical Brasileiro e Destaque Musical Estrangeiro, além do tradicional medley de encerramento, que apresentará uma prévia dos musicais previstos para chegar aos palcos paulistanos em 2027. Mais do que uma competição, o Prêmio DID celebra o talento coletivo, a dedicação e a criatividade dos artistas, equipes de produção e profissionais da imprensa que continuam contribuindo para o fortalecimento do teatro musical brasileiro.
Indicados - Prêmio DID 2026
Destaque Musical Brasileiro
7 Mulheres e Um Mistério - O Musical — Nosso Cultural e WB Produções
As Centenárias — Ágapa Criação e Produção Cultural e Sarau Cultura Brasileira
Feliz Ano Velho - O Musical — Barho Produções
Ópera do Malandro — Palco 7 Produções e Solo Entretenimento
Piaf - Eu Não Me Arrependo — Aventura
Destaque Musical Estrangeiro
Diana — Estamos Aqui Produções
Hair — Aventura
Percy Jackson - O Ladrão de Raios: O Musical — Lab Cultural
Tina - Tina Turner O Musical — IMM e EGG Entretenimento
Vindos de Longe — VME Entretenimento
Destaque Atriz
Analu Pimenta — Tina - Tina Turner O Musical
Juliana Linhares — As Centenárias
Laila Garin — Piaf - Eu Não Me Arrependo
Sara Sarres — Diana - A Princesa do Povo
Soraya Ravenle — Minha Estrela Dalva - O Musical
Verônica Goeldi — Dibuk - O Musical
Destaque Ator
César Mello — Tina - Tina Turner O Musical
Claudio Lins — Diana - A Princesa do Povo
Hugo Bonèmer — Feliz Ano Velho - O Musical
João Pedro Chaseliov — Meu Filho É um Musical
Matheus Boa — Tick, Tick… Boom!
Saulo Vasconcelos — Vindos de Longe
Destaque Atriz Coadjuvante
Bruna Guerin — Susi - O Musical
Giselle de Prattes — Diana - A Princesa do Povo
Luciana Carnieli — Prazer, Zezé! O Musical
Renata Vilela — Tina - Tina Turner O Musical
Totia Meirelles — Ópera do Malandro
Valéria Barcellos — Ópera do Malandro
Destaque Ator Coadjuvante
André Habacuque — Liberdade, Liberdade! O Musical
Bruno Garcia — Feliz Ano Velho - O Musical
Diego Montez — Tick, Tick… Boom!
Ernani Moraes — Ópera do Malandro
Ivan Parente — Magia - Um Novo Musical
Leandro Melo — Susi - O Musical
Destaque Primeiro Musical
Amaury Lorenzo — Ópera do Malandro
Gui Ventura — Gil - Andar com Fé
João Lucas — Percy Jackson - O Ladrão de Raios: O Musical
José Loreto — Ópera do Malandro
Priscilla — Susi - O Musical
Rodrigo Simas — Hair
Destaque Direção
Gustavo Barchilon — Feliz Ano Velho - O Musical
Jorge Farjalla — Ópera do Malandro
Luiz Carlos Vasconcelos — As Centenárias
Rafael Gomes — Vindos de Longe
Sergio Módena — Piaf - Eu Não Me Arrependo
Destaque Direção Musical
Carlos Bauzys — Feliz Ano Velho - O Musical
Cláudia Elizeu — Piaf - Eu Não Me Arrependo
Gui Leal — Ópera do Malandro
Gui Leal — Vindos de Longe
Thiago Gimenes — Gil - Andar com Fé
Destaque Coreografia
Alonso Barros — Hair
Gabriel Malo — Feliz Ano Velho - O Musical
Leilane Teles — Ópera do Malandro
Leilane Teles e Tiago Dias — Gil - Andar com Fé
Rafa L. e Pablo Petronilho — Liberdade, Liberdade! O Musical
Destaque Elenco
7 Mulheres e Um Mistério - O Musical
Hair
Ópera do Malandro
Tina - Tina Turner O Musical
Vindos de Longe
Destaque Letra Original
Anna Toledo — 7 Mulheres e Um Mistério - O Musical
Chico César e Newton Moreno — As Centenárias
Daniel Salve — Meu Filho É um Musical
Alberto Broner Worcman (Gingi) e Gustavo Kurlat — Dibuk - O Musical
Letitia Bullard e Nathan Leitão — Magia - Um Novo Musical
Destaque Dramaturgia Inédita
Anna Toledo — 7 Mulheres e Um Mistério - O Musical
Caique Oliveira — Filho Pródigo - O Musical
Mau Alves — Backup! O Musical
Newton Moreno — As Centenárias
Newton Moreno e Alessandro Toller — Piaf - Eu Não Me Arrependo
Destaque Figurino
Claudio Tovar — Fafá de Belém - O Musical
Jorge Farjalla e Ùga agÚ — Ópera do Malandro
Kika Lopes e Heloisa Stockler — As Centenárias
Lígia Rocha — 7 Mulheres e Um Mistério - O Musical
Ney Madeira e Dani Vidal — Diana - A Princesa do Povo
Destaque Visagismo
Alisson Rodrigues — Backup! O Musical
Dicko Lorenzo e Matte Gandelha — Magia - Um Novo Musical
Feliciano San Roman e Keila Santos — Piaf - Eu Não Me Arrependo
Mona Magalhães — As Centenárias
Simone Momo — Ópera do Malandro
Destaque Iluminação
Gabriele Souza — Ópera do Malandro
Guilherme Paterno — Percy Jackson - O Ladrão de Raios: O Musical
Vinícius Zampieri — Hair
Wagner Antônio — Vindos de Longe
Wagner Pinto — Gil - Andar com Fé
Destaque Cenografia
André Cortez — Piaf - Eu Não Me Arrependo
Chris Aizner — Ópera do Malandro
Marco Lima — Dibuk - O Musical
Natália Lana — 7 Mulheres e Um Mistério - O Musical
Natália Lana — Gil - Andar com Fé
MUSICAIS POR NÚMERO DE INDICAÇÕES:
14 - Ópera do Malandro
07 - As Centenárias
07 - Piaf - Eu Não Me Arrependo
06 - 7 Mulheres e Um Mistério – O Musical
06 - Feliz Ano Velho
06 - Vindos de Longe
05 - Diana - A Princesa do Povo
05 - Gil - Andar Com Fé
05 - Hair
05 - Tina Turner, O Musical
03 - Dibuk - o Musical
03 - Percy Jackson – O Ladrão de Raios
03 - Susi – O Tempo Dispara
03 – Magia – Um Novo Musical
02 - Backup! O Musical
02 - Librdade, Liberdade - O Musical
02 - Tick, Tick... Boom!
02 - Meu Filho é Um Musical
01 - Filho Pródigo - O Musical
01 - Minha Estrela Dalva
01 - Prazer, Zezé!
01 - Fafá de Belém - O Musical
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